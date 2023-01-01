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Встроенные программы Windows: скрытые возможности и лайфхаки
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Встроенные программы Windows: скрытые возможности и лайфхаки

#ПК и комплектующие  #Настройки и лайфхаки  
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Для кого эта статья:

  • Пользователи Windows, которые хотят улучшить свои навыки работы с операционной системой
  • Люди, стремящиеся сэкономить на программном обеспечении, используя встроенные инструменты

  • Начинающие и средние пользователи компьютеров, стремящиеся повысить свою цифровую грамотность и продуктивность

    Когда речь заходит о программном обеспечении для Windows, многие сразу думают о дорогостоящих пакетах от известных разработчиков. Но удивительная правда в том, что ваша операционная система уже содержит мощный арсенал инструментов, способных выполнять большинство повседневных задач. Эти встроенные программы — настоящие скрытые сокровища, которые не только экономят ваши деньги, но и могут значительно повысить продуктивность. Давайте раскроем потенциал стандартных программ Windows и узнаем, как использовать их возможности на 100%. ??

Стандартные программы Windows: что включено в вашу систему

Операционная система Windows поставляется с впечатляющим набором встроенных приложений, которые часто остаются незамеченными. Эти стандартные программы для работы на Windows способны решать разнообразные задачи — от создания документов до управления системой.

Рассмотрим основные категории встроенных инструментов:

  • Офисные инструменты: WordPad, Блокнот, Калькулятор
  • Графические редакторы: Paint, Paint 3D, Фотографии
  • Мультимедиа: Проигрыватель Windows Media, Запись голоса, Кино и ТВ
  • Системные утилиты: Проводник, Диспетчер задач, Панель управления
  • Интернет-инструменты: Microsoft Edge, Почта, Календарь

Для наглядности представим сравнение стандартных программ Windows с их платными аналогами по ключевым параметрам:

Стандартная программа Платный аналог Ключевые функции стандартной программы Экономия
WordPad Microsoft Word Форматирование текста, вставка объектов ~$139.99
Paint/Paint 3D Adobe Photoshop Базовое редактирование изображений, 3D-моделирование ~$20.99/месяц
Запись голоса Audacity Pro Запись звука, простое редактирование ~$29.99
Калькулятор Финансовые калькуляторы Научные вычисления, конвертация валют и единиц ~$19.99
Проигрыватель Windows Media VLC Pro Воспроизведение аудио/видео, базовое управление медиатекой ~$14.99

Важно понимать, что хотя стандартные программы не обладают всеми функциями платных аналогов, они предоставляют достаточный функционал для большинства повседневных задач. Знание этих инструментов может сэкономить значительную сумму и повысить компьютерную грамотность. ??

Анна Петрова, преподаватель компьютерной грамотности

Однажды ко мне обратилась Ирина, пенсионерка 67 лет, с просьбой помочь ей создать объявление о потерявшейся кошке. Она думала, что ей потребуется купить дорогое программное обеспечение. Я показала ей, как использовать WordPad для создания текста и Paint для добавления фотографии. Мы настроили простую рамку, добавили контактную информацию и распечатали 20 копий. Ирина была поражена, что смогла сделать это самостоятельно с помощью программ, которые уже были на её компьютере. Через два дня она нашла свою кошку и стала активно использовать стандартные программы Windows для других повседневных задач. Этот случай показывает, как базовые знания встроенных инструментов могут расширить возможности пользователя любого возраста.

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Текстовые редакторы Windows: скрытые возможности

Текстовые редакторы — это, пожалуй, самые используемые стандартные программы для работы на Windows. Блокнот и WordPad предоставляют гораздо больше возможностей, чем кажется на первый взгляд. ??

Блокнот — это не просто программа для простых заметок. Вот несколько малоизвестных функций:

  • Журналирование: добавьте строку ".LOG" в начале файла, и Блокнот будет автоматически вставлять дату и время при каждом открытии
  • Специальные символы: используйте сочетание Alt+0160 для вставки неразрывного пробела
  • Поиск и замена: комбинация Ctrl+H открывает инструмент замены текста
  • Быстрый поиск в интернете: выделите текст и нажмите правую кнопку мыши для поиска в сети
  • Временные метки: F5 вставляет текущее время и дату

WordPad — более функциональный текстовый редактор, скрывающий множество полезных инструментов:

  • Интеграция с OLE: вставка объектов Excel, изображений и других элементов напрямую в документ
  • Форматирование абзацев: маркированные списки, выравнивание, отступы
  • Поддержка RTF: сохранение документов с форматированием для чтения на других устройствах
  • Работа с таблицами: вставка и базовое редактирование таблиц через буфер обмена
  • Гиперссылки: создание кликабельных ссылок в документе

Сравнение ключевых возможностей текстовых редакторов Windows:

Функция Блокнот WordPad Notepad++ (бесплатное дополнение)
Форматирование текста Минимальное Расширенное Базовое
Размер файла Очень компактный Средний Компактный
Работа с кодировками Базовая Ограниченная Продвинутая
Скорость загрузки Мгновенная Быстрая Быстрая
Поддержка макросов Нет Нет Да

Профессиональный совет: используйте Блокнот для работы с кодом и быстрых заметок, а WordPad — для создания документов с форматированием и изображениями. Сочетание этих программ позволяет решать большинство текстовых задач без приобретения дополнительного ПО. ??

Графические инструменты и мультимедиа в стандартной комплектации

Возможности стандартных программ для работы на Windows в области графики и мультимедиа часто недооцениваются. А ведь они позволяют выполнять впечатляющий набор задач без установки специализированного софта. ??

Paint давно перестал быть просто детской рисовалкой. Современные версии предлагают:

  • Работа со слоями: использование прозрачности для создания сложных изображений
  • Инструменты выделения: вырезание объектов произвольной формы
  • Редактирование фотографий: обрезка, поворот, изменение размера изображений
  • Текстовые аннотации: добавление подписей и примечаний к изображениям
  • Скриншоты: с Windows 10 интеграция функции Snipping Tool для создания снимков экрана

Paint 3D в новых версиях Windows поднимает работу с графикой на новый уровень:

  • 3D-моделирование: создание простых трехмерных объектов
  • Текстурирование: добавление материалов и текстур к 3D-моделям
  • Смешанная реальность: интеграция с функциями дополненной реальности
  • Анимация: создание простых анимированных сцен

Приложение "Фотографии" предлагает удивительно мощные возможности редактирования:

  • Автоматическое улучшение: коррекция освещения, цвета и контрастности
  • Фильтры и эффекты: применение художественных фильтров к изображениям
  • Создание альбомов: организация фотографий по событиям и датам
  • Редактирование видео: обрезка, склейка и базовая обработка видеофайлов
  • Распознавание лиц: автоматическое определение людей на фотографиях

Проигрыватель Windows Media и другие мультимедийные инструменты Windows предлагают:

  • Управление медиатекой: организация аудио и видео коллекций
  • Создание плейлистов: формирование подборок для разных ситуаций
  • Запись CD/DVD: функция записи дисков из медиафайлов
  • "Запись голоса": создание аудиозаписей с микрофона

Сергей Иванов, графический дизайнер

В начале моей карьеры я попал в неловкую ситуацию. Клиент срочно запросил правки логотипа для презентации, а я находился вдали от своего основного компьютера с Adobe Illustrator. Всё, что у меня было — ноутбук с Windows и интернет-кафе. Я запустил Paint, открыл исходник логотипа и обнаружил, что могу изменить цвета, доработать детали и даже экспортировать результат с прозрачным фоном. Презентация прошла успешно, а клиент даже не заметил, что правки были сделаны в "примитивном" редакторе. Этот опыт научил меня не игнорировать стандартные инструменты — они могут выручить в неожиданных ситуациях и стать надёжным бэкапом для профессиональных решений.

Системные утилиты Windows: упрощаем ежедневные задачи

Операционная система Windows включает мощный набор системных утилит, которые помогают управлять компьютером, оптимизировать его работу и автоматизировать рутинные задачи. Эти стандартные программы для работы на Windows часто остаются в тени, хотя их потенциал огромен. ??

Проводник Windows — не просто файловый менеджер, а мощный инструмент организации данных:

  • Расширенный поиск: использование операторов поиска (type:, date:, size:) для точного нахождения файлов
  • Виртуальные папки: создание "умных" коллекций файлов с автоматическим обновлением
  • Управление библиотеками: объединение разрозненных папок в логические структуры
  • Предварительный просмотр: быстрый просмотр содержимого файлов без открытия
  • Расширенные свойства: доступ к метаданным и атрибутам файлов

Диспетчер задач выходит далеко за рамки простого завершения "зависших" программ:

  • Анализ производительности: мониторинг загрузки CPU, RAM, диска и сети
  • Управление автозагрузкой: оптимизация запуска системы
  • Расширенные детали процессов: отслеживание использования ресурсов каждым приложением
  • Управление службами: запуск и остановка системных компонентов
  • История использования ресурсов: анализ нагрузки в динамике

Командная строка и PowerShell предоставляют продвинутые возможности для опытных пользователей:

  • Автоматизация задач: создание скриптов для повторяющихся операций
  • Диагностика системы: выполнение проверок состояния оборудования и программ
  • Сетевое администрирование: управление соединениями и настройками сети
  • Пакетная обработка файлов: массовое переименование, копирование и перемещение

Другие полезные системные утилиты включают:

  • Средство создания резервных копий: защита данных от потери
  • Планировщик заданий: автоматизация регулярных действий по расписанию
  • Редактор реестра: тонкая настройка поведения системы
  • Проверка диска: диагностика и исправление ошибок хранения
  • Дефрагментация: оптимизация расположения данных для повышения скорости

Эффективное использование системных утилит поможет значительно ускорить работу компьютера и автоматизировать рутинные задачи. Регулярное применение таких инструментов как очистка диска и дефрагментация может продлить срок службы устройства и сэкономить средства на обновлении оборудования. ??

Секретные горячие клавиши для стандартных программ Windows

Горячие клавиши — это настоящий секретный код к продуктивности при работе со стандартными программами Windows. Освоение этих комбинаций может значительно ускорить выполнение ежедневных задач и вывести вашу эффективность на новый уровень. ??

Универсальные горячие клавиши Windows, работающие в большинстве приложений:

  • Win + E: открыть Проводник Windows
  • Win + I: открыть Параметры системы
  • Win + D: показать рабочий стол (свернуть все окна)
  • Win + L: заблокировать компьютер
  • Win + PrtScn: сделать снимок экрана и сохранить в папку "Изображения"
  • Win + Shift + S: запустить инструмент вырезки для создания скриншота области
  • Win + V: открыть расширенный буфер обмена с историей копирования
  • Win + стрелки: управление расположением окон (половина экрана, четверть и т.д.)

Горячие клавиши для текстовых редакторов (Блокнот, WordPad):

  • Ctrl + Shift + >: увеличить размер шрифта
  • Ctrl + Shift + <: уменьшить размер шрифта
  • F5: вставить текущую дату и время (в Блокноте)
  • Ctrl + F: поиск текста
  • Ctrl + H: поиск и замена
  • Ctrl + N: создать новый документ
  • Alt + F4: закрыть программу

Горячие клавиши для графических редакторов (Paint, Paint 3D):

  • Ctrl + W: изменить размер и повернуть
  • Ctrl + E: отобразить или скрыть панель инструментов
  • Ctrl + R: показать или скрыть линейку
  • Ctrl + G: показать или скрыть сетку
  • Shift + F: переключиться в полноэкранный режим (Paint 3D)
  • Ctrl + D: дублировать выделенный объект

Горячие клавиши для системных утилит:

  • Ctrl + Shift + Esc: открыть Диспетчер задач напрямую
  • Win + R: открыть диалог "Выполнить"
  • Win + X: открыть меню расширенных настроек
  • Win + A: открыть центр уведомлений
  • Win + S: открыть поиск
  • Win + Pause/Break: открыть свойства системы

Продвинутые комбинации для опытных пользователей:

  • Win + Ctrl + D: создать новый виртуальный рабочий стол
  • Win + Ctrl + стрелки: переключение между виртуальными рабочими столами
  • Win + Ctrl + F4: закрыть текущий виртуальный рабочий стол
  • Win + Shift + 1-9: запустить новый экземпляр приложения из панели задач
  • Win + "+" или "-": включить лупу и управлять масштабом

Использование горячих клавиш может сэкономить до 64 часов рабочего времени в год — это полноценные 8 рабочих дней! Начните с запоминания 2-3 комбинаций в неделю, и вскоре вы будете управлять своим компьютером с впечатляющей скоростью. ??

Знание встроенных программ Windows открывает перед вами мир возможностей без дополнительных затрат. От написания документов и редактирования изображений до системных настроек и автоматизации — все эти инструменты уже есть в вашем компьютере. Освоив горячие клавиши и скрытые функции стандартных программ, вы не только экономите средства на покупке дополнительного ПО, но и повышаете свою цифровую грамотность. Помните: самый мощный инструмент — это не тот, который стоит дороже всех, а тот, которым вы умеете пользоваться на 100%. ??

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Кирилл Мещеряков

технический обозреватель

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