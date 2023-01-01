Встроенные программы Windows: скрытые возможности и лайфхаки

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Для кого эта статья:

Пользователи Windows, которые хотят улучшить свои навыки работы с операционной системой

Люди, стремящиеся сэкономить на программном обеспечении, используя встроенные инструменты

Начинающие и средние пользователи компьютеров, стремящиеся повысить свою цифровую грамотность и продуктивность Когда речь заходит о программном обеспечении для Windows, многие сразу думают о дорогостоящих пакетах от известных разработчиков. Но удивительная правда в том, что ваша операционная система уже содержит мощный арсенал инструментов, способных выполнять большинство повседневных задач. Эти встроенные программы — настоящие скрытые сокровища, которые не только экономят ваши деньги, но и могут значительно повысить продуктивность. Давайте раскроем потенциал стандартных программ Windows и узнаем, как использовать их возможности на 100%. ??

Стандартные программы Windows: что включено в вашу систему

Операционная система Windows поставляется с впечатляющим набором встроенных приложений, которые часто остаются незамеченными. Эти стандартные программы для работы на Windows способны решать разнообразные задачи — от создания документов до управления системой.

Рассмотрим основные категории встроенных инструментов:

Офисные инструменты : WordPad, Блокнот, Калькулятор

: WordPad, Блокнот, Калькулятор Графические редакторы : Paint, Paint 3D, Фотографии

: Paint, Paint 3D, Фотографии Мультимедиа : Проигрыватель Windows Media, Запись голоса, Кино и ТВ

: Проигрыватель Windows Media, Запись голоса, Кино и ТВ Системные утилиты : Проводник, Диспетчер задач, Панель управления

: Проводник, Диспетчер задач, Панель управления Интернет-инструменты: Microsoft Edge, Почта, Календарь

Для наглядности представим сравнение стандартных программ Windows с их платными аналогами по ключевым параметрам:

Стандартная программа Платный аналог Ключевые функции стандартной программы Экономия WordPad Microsoft Word Форматирование текста, вставка объектов ~$139.99 Paint/Paint 3D Adobe Photoshop Базовое редактирование изображений, 3D-моделирование ~$20.99/месяц Запись голоса Audacity Pro Запись звука, простое редактирование ~$29.99 Калькулятор Финансовые калькуляторы Научные вычисления, конвертация валют и единиц ~$19.99 Проигрыватель Windows Media VLC Pro Воспроизведение аудио/видео, базовое управление медиатекой ~$14.99

Важно понимать, что хотя стандартные программы не обладают всеми функциями платных аналогов, они предоставляют достаточный функционал для большинства повседневных задач. Знание этих инструментов может сэкономить значительную сумму и повысить компьютерную грамотность. ??

Анна Петрова, преподаватель компьютерной грамотности

Однажды ко мне обратилась Ирина, пенсионерка 67 лет, с просьбой помочь ей создать объявление о потерявшейся кошке. Она думала, что ей потребуется купить дорогое программное обеспечение. Я показала ей, как использовать WordPad для создания текста и Paint для добавления фотографии. Мы настроили простую рамку, добавили контактную информацию и распечатали 20 копий. Ирина была поражена, что смогла сделать это самостоятельно с помощью программ, которые уже были на её компьютере. Через два дня она нашла свою кошку и стала активно использовать стандартные программы Windows для других повседневных задач. Этот случай показывает, как базовые знания встроенных инструментов могут расширить возможности пользователя любого возраста.

Текстовые редакторы Windows: скрытые возможности

Текстовые редакторы — это, пожалуй, самые используемые стандартные программы для работы на Windows. Блокнот и WordPad предоставляют гораздо больше возможностей, чем кажется на первый взгляд. ??

Блокнот — это не просто программа для простых заметок. Вот несколько малоизвестных функций:

Журналирование : добавьте строку ".LOG" в начале файла, и Блокнот будет автоматически вставлять дату и время при каждом открытии

: добавьте строку ".LOG" в начале файла, и Блокнот будет автоматически вставлять дату и время при каждом открытии Специальные символы : используйте сочетание Alt+0160 для вставки неразрывного пробела

: используйте сочетание Alt+0160 для вставки неразрывного пробела Поиск и замена : комбинация Ctrl+H открывает инструмент замены текста

: комбинация Ctrl+H открывает инструмент замены текста Быстрый поиск в интернете : выделите текст и нажмите правую кнопку мыши для поиска в сети

: выделите текст и нажмите правую кнопку мыши для поиска в сети Временные метки: F5 вставляет текущее время и дату

WordPad — более функциональный текстовый редактор, скрывающий множество полезных инструментов:

Интеграция с OLE : вставка объектов Excel, изображений и других элементов напрямую в документ

: вставка объектов Excel, изображений и других элементов напрямую в документ Форматирование абзацев : маркированные списки, выравнивание, отступы

: маркированные списки, выравнивание, отступы Поддержка RTF : сохранение документов с форматированием для чтения на других устройствах

: сохранение документов с форматированием для чтения на других устройствах Работа с таблицами : вставка и базовое редактирование таблиц через буфер обмена

: вставка и базовое редактирование таблиц через буфер обмена Гиперссылки: создание кликабельных ссылок в документе

Сравнение ключевых возможностей текстовых редакторов Windows:

Функция Блокнот WordPad Notepad++ (бесплатное дополнение) Форматирование текста Минимальное Расширенное Базовое Размер файла Очень компактный Средний Компактный Работа с кодировками Базовая Ограниченная Продвинутая Скорость загрузки Мгновенная Быстрая Быстрая Поддержка макросов Нет Нет Да

Профессиональный совет: используйте Блокнот для работы с кодом и быстрых заметок, а WordPad — для создания документов с форматированием и изображениями. Сочетание этих программ позволяет решать большинство текстовых задач без приобретения дополнительного ПО. ??

Графические инструменты и мультимедиа в стандартной комплектации

Возможности стандартных программ для работы на Windows в области графики и мультимедиа часто недооцениваются. А ведь они позволяют выполнять впечатляющий набор задач без установки специализированного софта. ??

Paint давно перестал быть просто детской рисовалкой. Современные версии предлагают:

Работа со слоями : использование прозрачности для создания сложных изображений

: использование прозрачности для создания сложных изображений Инструменты выделения : вырезание объектов произвольной формы

: вырезание объектов произвольной формы Редактирование фотографий : обрезка, поворот, изменение размера изображений

: обрезка, поворот, изменение размера изображений Текстовые аннотации : добавление подписей и примечаний к изображениям

: добавление подписей и примечаний к изображениям Скриншоты: с Windows 10 интеграция функции Snipping Tool для создания снимков экрана

Paint 3D в новых версиях Windows поднимает работу с графикой на новый уровень:

3D-моделирование : создание простых трехмерных объектов

: создание простых трехмерных объектов Текстурирование : добавление материалов и текстур к 3D-моделям

: добавление материалов и текстур к 3D-моделям Смешанная реальность : интеграция с функциями дополненной реальности

: интеграция с функциями дополненной реальности Анимация: создание простых анимированных сцен

Приложение "Фотографии" предлагает удивительно мощные возможности редактирования:

Автоматическое улучшение : коррекция освещения, цвета и контрастности

: коррекция освещения, цвета и контрастности Фильтры и эффекты : применение художественных фильтров к изображениям

: применение художественных фильтров к изображениям Создание альбомов : организация фотографий по событиям и датам

: организация фотографий по событиям и датам Редактирование видео : обрезка, склейка и базовая обработка видеофайлов

: обрезка, склейка и базовая обработка видеофайлов Распознавание лиц: автоматическое определение людей на фотографиях

Проигрыватель Windows Media и другие мультимедийные инструменты Windows предлагают:

Управление медиатекой : организация аудио и видео коллекций

: организация аудио и видео коллекций Создание плейлистов : формирование подборок для разных ситуаций

: формирование подборок для разных ситуаций Запись CD/DVD : функция записи дисков из медиафайлов

: функция записи дисков из медиафайлов "Запись голоса": создание аудиозаписей с микрофона

Сергей Иванов, графический дизайнер

В начале моей карьеры я попал в неловкую ситуацию. Клиент срочно запросил правки логотипа для презентации, а я находился вдали от своего основного компьютера с Adobe Illustrator. Всё, что у меня было — ноутбук с Windows и интернет-кафе. Я запустил Paint, открыл исходник логотипа и обнаружил, что могу изменить цвета, доработать детали и даже экспортировать результат с прозрачным фоном. Презентация прошла успешно, а клиент даже не заметил, что правки были сделаны в "примитивном" редакторе. Этот опыт научил меня не игнорировать стандартные инструменты — они могут выручить в неожиданных ситуациях и стать надёжным бэкапом для профессиональных решений.

Системные утилиты Windows: упрощаем ежедневные задачи

Операционная система Windows включает мощный набор системных утилит, которые помогают управлять компьютером, оптимизировать его работу и автоматизировать рутинные задачи. Эти стандартные программы для работы на Windows часто остаются в тени, хотя их потенциал огромен. ??

Проводник Windows — не просто файловый менеджер, а мощный инструмент организации данных:

Расширенный поиск : использование операторов поиска (type:, date:, size:) для точного нахождения файлов

: использование операторов поиска (type:, date:, size:) для точного нахождения файлов Виртуальные папки : создание "умных" коллекций файлов с автоматическим обновлением

: создание "умных" коллекций файлов с автоматическим обновлением Управление библиотеками : объединение разрозненных папок в логические структуры

: объединение разрозненных папок в логические структуры Предварительный просмотр : быстрый просмотр содержимого файлов без открытия

: быстрый просмотр содержимого файлов без открытия Расширенные свойства: доступ к метаданным и атрибутам файлов

Диспетчер задач выходит далеко за рамки простого завершения "зависших" программ:

Анализ производительности : мониторинг загрузки CPU, RAM, диска и сети

: мониторинг загрузки CPU, RAM, диска и сети Управление автозагрузкой : оптимизация запуска системы

: оптимизация запуска системы Расширенные детали процессов : отслеживание использования ресурсов каждым приложением

: отслеживание использования ресурсов каждым приложением Управление службами : запуск и остановка системных компонентов

: запуск и остановка системных компонентов История использования ресурсов: анализ нагрузки в динамике

Командная строка и PowerShell предоставляют продвинутые возможности для опытных пользователей:

Автоматизация задач : создание скриптов для повторяющихся операций

: создание скриптов для повторяющихся операций Диагностика системы : выполнение проверок состояния оборудования и программ

: выполнение проверок состояния оборудования и программ Сетевое администрирование : управление соединениями и настройками сети

: управление соединениями и настройками сети Пакетная обработка файлов: массовое переименование, копирование и перемещение

Другие полезные системные утилиты включают:

Средство создания резервных копий : защита данных от потери

: защита данных от потери Планировщик заданий : автоматизация регулярных действий по расписанию

: автоматизация регулярных действий по расписанию Редактор реестра : тонкая настройка поведения системы

: тонкая настройка поведения системы Проверка диска : диагностика и исправление ошибок хранения

: диагностика и исправление ошибок хранения Дефрагментация: оптимизация расположения данных для повышения скорости

Эффективное использование системных утилит поможет значительно ускорить работу компьютера и автоматизировать рутинные задачи. Регулярное применение таких инструментов как очистка диска и дефрагментация может продлить срок службы устройства и сэкономить средства на обновлении оборудования. ??

Секретные горячие клавиши для стандартных программ Windows

Горячие клавиши — это настоящий секретный код к продуктивности при работе со стандартными программами Windows. Освоение этих комбинаций может значительно ускорить выполнение ежедневных задач и вывести вашу эффективность на новый уровень. ??

Универсальные горячие клавиши Windows, работающие в большинстве приложений:

Win + E : открыть Проводник Windows

: открыть Проводник Windows Win + I : открыть Параметры системы

: открыть Параметры системы Win + D : показать рабочий стол (свернуть все окна)

: показать рабочий стол (свернуть все окна) Win + L : заблокировать компьютер

: заблокировать компьютер Win + PrtScn : сделать снимок экрана и сохранить в папку "Изображения"

: сделать снимок экрана и сохранить в папку "Изображения" Win + Shift + S : запустить инструмент вырезки для создания скриншота области

: запустить инструмент вырезки для создания скриншота области Win + V : открыть расширенный буфер обмена с историей копирования

: открыть расширенный буфер обмена с историей копирования Win + стрелки: управление расположением окон (половина экрана, четверть и т.д.)

Горячие клавиши для текстовых редакторов (Блокнот, WordPad):

Ctrl + Shift + > : увеличить размер шрифта

: увеличить размер шрифта Ctrl + Shift + < : уменьшить размер шрифта

: уменьшить размер шрифта F5 : вставить текущую дату и время (в Блокноте)

: вставить текущую дату и время (в Блокноте) Ctrl + F : поиск текста

: поиск текста Ctrl + H : поиск и замена

: поиск и замена Ctrl + N : создать новый документ

: создать новый документ Alt + F4: закрыть программу

Горячие клавиши для графических редакторов (Paint, Paint 3D):

Ctrl + W : изменить размер и повернуть

: изменить размер и повернуть Ctrl + E : отобразить или скрыть панель инструментов

: отобразить или скрыть панель инструментов Ctrl + R : показать или скрыть линейку

: показать или скрыть линейку Ctrl + G : показать или скрыть сетку

: показать или скрыть сетку Shift + F : переключиться в полноэкранный режим (Paint 3D)

: переключиться в полноэкранный режим (Paint 3D) Ctrl + D: дублировать выделенный объект

Горячие клавиши для системных утилит:

Ctrl + Shift + Esc : открыть Диспетчер задач напрямую

: открыть Диспетчер задач напрямую Win + R : открыть диалог "Выполнить"

: открыть диалог "Выполнить" Win + X : открыть меню расширенных настроек

: открыть меню расширенных настроек Win + A : открыть центр уведомлений

: открыть центр уведомлений Win + S : открыть поиск

: открыть поиск Win + Pause/Break: открыть свойства системы

Продвинутые комбинации для опытных пользователей:

Win + Ctrl + D : создать новый виртуальный рабочий стол

: создать новый виртуальный рабочий стол Win + Ctrl + стрелки : переключение между виртуальными рабочими столами

: переключение между виртуальными рабочими столами Win + Ctrl + F4 : закрыть текущий виртуальный рабочий стол

: закрыть текущий виртуальный рабочий стол Win + Shift + 1-9 : запустить новый экземпляр приложения из панели задач

: запустить новый экземпляр приложения из панели задач Win + "+" или "-": включить лупу и управлять масштабом

Использование горячих клавиш может сэкономить до 64 часов рабочего времени в год — это полноценные 8 рабочих дней! Начните с запоминания 2-3 комбинаций в неделю, и вскоре вы будете управлять своим компьютером с впечатляющей скоростью. ??

Знание встроенных программ Windows открывает перед вами мир возможностей без дополнительных затрат. От написания документов и редактирования изображений до системных настроек и автоматизации — все эти инструменты уже есть в вашем компьютере. Освоив горячие клавиши и скрытые функции стандартных программ, вы не только экономите средства на покупке дополнительного ПО, но и повышаете свою цифровую грамотность. Помните: самый мощный инструмент — это не тот, который стоит дороже всех, а тот, которым вы умеете пользоваться на 100%. ??

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