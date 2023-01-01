Ускорение Windows: встроенные инструменты для реанимации ПК

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Для кого эта статья:

Обычные пользователи, желающие улучшить производительность своих компьютеров

Профессионалы в сфере IT, стремящиеся повысить свои навыки в оптимизации систем

Люди, интересующиеся технологиями и желающие разобраться в работе операционных систем Компьютер, который едва ползет, когда вы пытаетесь работать — это цифровая пытка 21 века. Знакомо? Ваш ПК постепенно превращается из бодрого помощника в унылую черепаху, а вы отказываетесь верить, что единственное решение — это покупка нового устройства или установка сомнительного софта для "ускорения". Хорошие новости: Windows содержит мощный арсенал встроенных инструментов, способных вернуть вашему компьютеру былую скорость. Давайте разберемся, как превратить тормозящую систему в отзывчивую машину без сторонних программ и лишних затрат. ??

Почему Windows замедляется и как с этим бороться

Windows — это сложная экосистема, которая с течением времени может накапливать цифровой мусор и терять производительность. Понимание корневых причин замедления — первый шаг к эффективной оптимизации. ??????

Основные причины деградации производительности Windows:

Фрагментация файлов — файлы раскидываются по разным секторам жесткого диска, что увеличивает время доступа

— файлы раскидываются по разным секторам жесткого диска, что увеличивает время доступа Переполненный системный диск — Windows требуется свободное пространство для создания временных файлов и подкачки

— Windows требуется свободное пространство для создания временных файлов и подкачки Избыточные процессы в автозагрузке — программы, запускающиеся вместе с Windows, замедляют загрузку и потребляют ресурсы

— программы, запускающиеся вместе с Windows, замедляют загрузку и потребляют ресурсы Неоптимальные настройки визуальных эффектов — графические "украшения" требуют ресурсов процессора и видеокарты

— графические "украшения" требуют ресурсов процессора и видеокарты Накопление временных файлов — кэш браузера, логи обновлений, остатки удаленных программ занимают место и замедляют индексацию

Андрей Карпов, системный администратор В прошлом году ко мне обратилась Мария, бухгалтер небольшой компании. Её рабочий компьютер с Windows 10 стал настолько медленным, что загрузка занимала около 7 минут, а Excel открывался почти минуту. Руководство отказало в покупке новогоПК, мотивируя тем, что "компьютеру всего 3 года". При диагностике я обнаружил, что системный диск был заполнен на 97%, в автозагрузке находилось 34 программы, включая утилиты от оборудования, которого уже не было в офисе, а временные файлы занимали почти 30 ГБ. После очистки диска встроенными средствами, отключения ненужных программ из автозагрузки и настройки системных параметров, компьютер стал загружаться за 40 секунд, а Excel открывался практически мгновенно. Никаких сторонних программ для оптимизации не потребовалось — всё необходимое уже было в Windows.

Хорошая новость в том, что Windows содержит все необходимые инструменты для борьбы с этими проблемами. Прежде чем тратить деньги на обновление оборудования или рисковать безопасностью, устанавливая сторонние "оптимизаторы", изучите встроенные возможности вашей операционной системы.

Симптом Вероятная причина Стандартное решение Windows Долгая загрузка системы Перегруженная автозагрузка Диспетчер задач ? Автозагрузка Медленный запуск программ Фрагментация диска / Мало свободного места Оптимизация дисков / Очистка диска Подвисания при работе Недостаток оперативной памяти Настройка файла подкачки Долгий отклик интерфейса Избыточные визуальные эффекты Настройка параметров быстродействия

Встроенные утилиты Windows для ускорения системы

Windows обладает впечатляющим набором встроенных утилит, созданных специально для оптимизации системы. Эти инструменты не требуют дополнительных загрузок и безопасны для использования даже неопытными пользователями. ???

1. Очистка диска (Disk Cleanup)

Встроенная утилита Windows для удаления временных файлов, содержимого корзины и других ненужных данных:

Нажмите Win + R, введите "cleanmgr" и нажмите Enter

Выберите диск для очистки (обычно C:)

Для более глубокой очистки нажмите "Очистить системные файлы"

Отметьте категории файлов для удаления (временные файлы, кэш обновлений, предыдущие версии Windows)

Нажмите "ОК" для начала процесса очистки

2. Оптимизация дисков

Дефрагментация HDD и оптимизация SSD-дисков значительно улучшают скорость доступа к данным:

Нажмите Win + R, введите "dfrgui" и нажмите Enter

Выберите диск и нажмите "Оптимизировать"

Для HDD произойдет дефрагментация, для SSD — процесс TRIM

Настройте расписание для автоматической оптимизации дисков

3. Средство проверки системных файлов (SFC)

Повреждённые системные файлы могут вызывать замедление и сбои. SFC сканирует и восстанавливает поврежденные файлы:

Откройте командную строку от имени администратора (Win + X ? Командная строка (админ))

Введите команду: sfc /scannow

Дождитесь завершения процесса (может занять 15-30 минут)

4. Диспетчер задач

Незаменимый инструмент для выявления процессов, потребляющих ресурсы:

Нажмите Ctrl + Shift + Esc для запуска

На вкладке "Процессы" отсортируйте по потреблению ЦП, памяти или диска

Идентифицируйте и завершите ненужные программы с высоким потреблением ресурсов

5. Проверка и исправление ошибок диска (CHKDSK)

Ошибки на диске могут значительно снижать производительность:

Откройте командную строку от имени администратора

Введите chkdsk C: /f /r (где C: — буква проверяемого диска)

Подтвердите проверку при следующей перезагрузке

Максим Волков, IT-консультант Недавно я столкнулся с интересным случаем в небольшом издательстве. Графический дизайнер жаловался на критическое замедление работы Adobe Photoshop на своем не самом слабом компьютере. Руководство уже готово было выделить budget на покупку нового мощного ПК. Анализ системы показал, что дизайнер никогда не использовал встроенные инструменты обслуживания Windows. Его C: диск был фрагментирован на 62%, временные файлы занимали более 45 ГБ, а файл подкачки имел фиксированный размер всего 1 ГБ при 16 ГБ оперативной памяти. Мы запустили полную очистку диска (удалили более 50 ГБ ненужных файлов), выполнили дефрагментацию, оптимизировали файл подкачки и запустили проверку системных файлов. На всё ушло около двух часов. В результате Photoshop стал открываться в 3 раза быстрее, а операции с большими файлами ускорились почти в 5 раз. Вместо траты 150 000 рублей на новый компьютер потребовалось только правильно использовать то, что уже есть в системе.

Оптимизация системных настроек без сторонних программ

Системные настройки Windows содержат множество параметров, влияющих на производительность. Их правильная конфигурация может существенно ускорить работу даже на слабом оборудовании. ??

1. Оптимизация визуальных эффектов

Визуальные эффекты потребляют ресурсы процессора и видеокарты. Отключение ненужных анимаций заметно повысит скорость:

Нажмите Win + R, введите "sysdm.cpl" и нажмите Enter

Перейдите на вкладку "Дополнительно"

В разделе "Быстродействие" нажмите "Параметры"

Выберите "Обеспечить наилучшее быстродействие" или выборочно отключите эффекты

Рекомендуется оставить включенным "Сглаживание неровностей экранных шрифтов" для комфортного чтения

2. Настройка виртуальной памяти (файла подкачки)

Оптимизация файла подкачки может значительно улучшить производительность при работе с требовательными программами:

Нажмите Win + R, введите "sysdm.cpl" и нажмите Enter

Перейдите на вкладку "Дополнительно"

В разделе "Быстродействие" нажмите "Параметры"

Перейдите на вкладку "Дополнительно" и нажмите "Изменить" в разделе "Виртуальная память"

Снимите флажок "Автоматически выбирать объем файла подкачки"

Установите начальный размер = 1.5 ? объем оперативной памяти, максимальный размер = 3 ? объем оперативной памяти

Нажмите "Задать", затем "ОК" во всех окнах

3. Управление службами Windows

Некоторые службы Windows могут потреблять ресурсы, не принося пользы в вашем сценарии использования:

Нажмите Win + R, введите "services.msc" и нажмите Enter

Службы, которые можно безопасно отключить для большинства пользователей:

Факс (если не используете факс)

Служба печати (если не используете принтер)

Windows Search (если не используете поиск активно)

Чтобы отключить службу, щелкните по ней правой кнопкой мыши ? Свойства ? Тип запуска: Отключена ? ОК

4. Настройка плана электропитания

Даже на стационарных компьютерах план электропитания может ограничивать производительность:

Нажмите Win + R, введите "powercfg.cpl" и нажмите Enter

Выберите "Высокая производительность" (если отсутствует, нажмите "Дополнительные планы")

Нажмите "Настройка плана электропитания" ? "Изменить дополнительные параметры питания"

Установите максимальную производительность для процессора и дисплея

Настройка Влияние на производительность Рекомендации Визуальные эффекты Высокое Отключить большинство, оставить сглаживание шрифтов Файл подкачки Среднее/Высокое Оптимальный размер: 1.5-3? от объема ОЗУ План электропитания Среднее "Высокая производительность" для настольных ПК Службы Windows Низкое/Среднее Отключать только неиспользуемые службы Индексация поиска Среднее Ограничить только нужными папками

Управление автозагрузкой для быстрого запуска Windows

Одна из главных причин медленной загрузки Windows — перегруженная автозагрузка. Многие программы без вашего явного разрешения прописываются в автозапуск, съедая ресурсы компьютера и замедляя старт системы. ??????

1. Управление автозагрузкой через Диспетчер задач

В Windows 10 и 11 контроль автозагрузки интегрирован в Диспетчер задач:

Нажмите Ctrl + Shift + Esc для запуска Диспетчера задач

Перейдите на вкладку "Автозагрузка"

Оцените "Влияние на запуск" для каждой программы

Щелкните правой кнопкой на ненужных программах и выберите "Отключить"

Программы с высоким влиянием и неясным назначением — первые кандидаты на отключение

2. Что можно безопасно отключить

Следующие типы программ обычно безопасно отключать из автозагрузки:

Программы для синхронизации облачных хранилищ (OneDrive, Dropbox) — можно запускать вручную при необходимости

Мессенджеры и клиенты социальных сетей

"Быстрые загрузчики" для приложений Adobe, Microsoft Office

Утилиты для периферийных устройств, которыми вы редко пользуетесь

Планировщики обновлений для программ (кроме антивируса)

3. Управление автозагрузкой через MSConfig

Для более детального контроля можно использовать инструмент конфигурации системы:

Нажмите Win + R, введите "msconfig" и нажмите Enter

Перейдите на вкладку "Службы"

Установите флажок "Не отображать службы Microsoft"

Просмотрите список и отключите ненужные службы

Перейдите на вкладку "Автозагрузка" (в Windows 10/11 перенаправит в Диспетчер задач)

4. Отложенный запуск служб

Для некоторых служб Windows можно настроить отложенный запуск вместо полного отключения:

Нажмите Win + R, введите "services.msc" и нажмите Enter

Найдите службу, которая вам нужна, но не критична при загрузке

Щелкните по ней правой кнопкой мыши и выберите "Свойства"

В выпадающем меню "Тип запуска" выберите "Автоматически (отложенный запуск)"

Нажмите "ОК", чтобы сохранить изменения

5. Быстрая загрузка Windows 10 и 11

Проверьте, что функция быстрой загрузки активирована:

Откройте Панель управления ? Электропитание

Нажмите "Действия кнопок питания" слева

Нажмите "Изменить параметры, которые сейчас недоступны"

Убедитесь, что параметр "Включить быстрый запуск" отмечен

Нажмите "Сохранить изменения"

Регулярное обслуживание ПК стандартными инструментами

Разовая оптимизация даст временный эффект, но для поддержания высокой производительности Windows необходимо регулярное обслуживание. К счастью, встроенные инструменты позволяют автоматизировать большую часть этого процесса. ??

1. Настройка автоматической очистки диска

Вместо ручного запуска очистки диска можно настроить автоматическое выполнение этой задачи:

Нажмите Win + R, введите "taskschd.msc" и нажмите Enter

В левой панели перейдите к "Библиотека планировщика заданий"

Нажмите "Создать задачу..." в правой панели

На вкладке "Общие" дайте задаче имя, например, "Еженедельная очистка диска"

На вкладке "Триггеры" нажмите "Создать..." и настройте периодичность (например, каждое воскресенье)

На вкладке "Действия" нажмите "Создать..." и введите в поле "Программа": cleanmgr

В поле "Добавить аргументы": /sagerun:1

Нажмите "ОК" для сохранения задачи

2. Плановая дефрагментация и оптимизация дисков

Windows по умолчанию выполняет оптимизацию дисков по расписанию, но стоит проверить, активна ли эта функция:

Нажмите Win + R, введите "dfrgui" и нажмите Enter

Нажмите "Изменить параметры"

Убедитесь, что установлен флажок "Выполнять по расписанию"

Выберите удобную частоту (еженедельно рекомендуется для активно используемых компьютеров)

Нажмите "ОК" для сохранения настроек

3. Регулярные обновления Windows

Обновления часто содержат исправления производительности и безопасности:

Откройте Параметры ? Обновление и безопасность ? Центр обновления Windows

Нажмите "Проверить наличие обновлений"

Установите все доступные обновления

Настройте активное время, чтобы обновления не мешали работе

4. Ежемесячный аудит автозагрузки

Новые программы могут добавляться в автозагрузку, поэтому регулярно проверяйте этот список:

Ежемесячно просматривайте вкладку "Автозагрузка" в Диспетчере задач

Отключайте новые ненужные элементы

Особое внимание уделяйте программам с высоким влиянием на запуск

5. Профилактическая проверка системных файлов

Регулярное сканирование поможет предотвратить проблемы с системными файлами:

Ежеквартально запускайте командную строку от имени администратора

Выполняйте команду sfc /scannow

После завершения запускайте DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth для более глубокой проверки

6. Мониторинг ресурсов

Регулярно отслеживайте использование ресурсов для раннего выявления проблем:

Нажмите Win + R, введите "perfmon /res" и нажмите Enter

Изучите использование ЦП, памяти, диска и сети

Выявляйте программы, потребляющие необоснованно много ресурсов

Рассмотрите возможность их замены или оптимизации настроек

Освоив тонкости оптимизации Windows, вы не только решили проблему медленной работы компьютера, но и приобрели ценный навык системного мышления. Эти знания применимы не только к ПК, но и к любым сложным системам. Постоянное обслуживание и своевременная тонкая настройка гораздо эффективнее, чем радикальные меры в момент кризиса. Помните: даже старому компьютеру можно дать вторую жизнь, если грамотно использовать встроенные инструменты Windows. ????

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