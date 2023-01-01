Как правильно оформить срочный трудовой договор со студентом: нюансы

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Для кого эта статья:

Работодатели и HR-специалисты

Студенты, ищущие временную работу

Юридические консультанты и специалисты в области трудового права Найм студентов для временных проектов – привлекательная возможность для работодателей получить энергичные кадры с минимальными долгосрочными обязательствами. Однако правильное оформление таких трудовых отношений требует особого внимания к деталям. Срочный трудовой договор со студентом имеет свои юридические нюансы, которые могут обернуться серьезными проблемами при неграмотном подходе. Будь то сезонная работа или стажировка, каждый работодатель должен знать, какие пункты обязательны в договоре, каковы временные ограничения и как избежать распространённых ошибок при найме студентов 📝

Срочный трудовой договор со студентом: правовые основы

Прежде чем приступить к оформлению срочного трудового договора со студентом, необходимо четко понимать правовую базу, регулирующую данный вопрос. Трудовой кодекс РФ предусматривает особые условия для заключения срочных договоров, и работа со студентами подпадает под эти положения.

Основным правовым фундаментом для заключения срочного трудового договора со студентом является статья 59 ТК РФ, которая прямо указывает, что срочный трудовой договор может заключаться с лицами, обучающимися по очной форме обучения. Это положение делает наем студентов удобным для работодателей, позволяя им юридически корректно оформить временные трудовые отношения.

Анна Строгова, HR-директор Помню случай, когда наша компания срочно нуждалась в помощнике маркетолога для запуска сезонной кампании. Мы нашли отличного студента 4 курса, но оформили с ним стандартный бессрочный договор, думая, что "все равно он уйдет через три месяца". Какого же было наше удивление, когда после завершения проекта юридический отдел объяснил, что мы не можем просто так расторгнуть договор! Пришлось предлагать компенсацию за увольнение по соглашению сторон. С тех пор мы всегда используем только срочные договоры для студентов, четко указывая срок их действия и причину срочности — обучение работника по очной форме.

Важно учитывать, что ТК РФ устанавливает определенные ограничения для срочных трудовых договоров:

Максимальный срок действия — 5 лет (ст. 58 ТК РФ)

Обязательное указание конкретной причины заключения срочного договора

Необходимость соблюдения всех трудовых прав работника, независимо от срочного характера договора

Правовые основания для заключения срочного трудового договора со студентом различаются в зависимости от характера работы и формы обучения студента 📚

Форма обучения Правовое основание Статья ТК РФ Очная Заключение договора с лицами, обучающимися по очной форме обучения ст. 59, ч. 2 Заочная Требуются дополнительные основания (временный характер работы и др.) ст. 59, ч. 1 Очно-заочная Требуются дополнительные основания (временный характер работы и др.) ст. 59, ч. 1

При оформлении договора также следует учитывать положения статьи 70 ТК РФ об испытательном сроке. Для студентов, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения образования, испытание при приеме на работу не устанавливается.

Особенности оформления договора со студентом-очником

Оформление срочного трудового договора со студентом очной формы обучения имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать для соблюдения трудового законодательства. Ключевое отличие — возможность заключения именно срочного договора на основании самого факта обучения по очной форме.

При оформлении трудовых отношений со студентом-очником работодателю необходимо запросить следующие документы:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

СНИЛС

Документ об образовании (при наличии)

Справка из учебного заведения, подтверждающая очную форму обучения (ключевой документ!)

Трудовая книжка (при наличии) или согласие на ведение электронной трудовой книжки

Особое внимание следует уделить справке из учебного заведения. Именно этот документ является юридическим основанием для заключения срочного трудового договора со студентом-очником. Справка должна содержать информацию о форме обучения, сроке обучения и быть выдана на официальном бланке учебного заведения с подписью уполномоченного лица и печатью.

Михаил Дорохов, юрист по трудовому праву Ко мне обратился владелец небольшой дизайн-студии, получивший претензию от бывшего работника-студента. Работодатель заключил срочный договор на период летних каникул, но не указал в качестве причины срочности статус студента очного отделения, а просто написал "на время выполнения проекта". Когда проект затянулся, студент продолжил работу, хотя начались занятия. При увольнении студент потребовал компенсацию, ссылаясь на то, что договор должен считаться бессрочным из-за неверного оформления. Суд встал на сторону студента, и работодателю пришлось выплатить компенсацию за вынужденный прогул и моральный ущерб. Этого можно было избежать, правильно указав в договоре причину срочности и приложив справку из вуза.

При оформлении рабочего графика студента-очника необходимо учитывать нормы трудового законодательства о неполном рабочем времени. Статьи 92, 93 и 94 ТК РФ регулируют продолжительность рабочего времени для учащихся образовательных учреждений, совмещающих работу с учебой.

Возраст студента Максимальная продолжительность рабочего времени Особые условия От 16 до 18 лет Не более 35 часов в неделю В период каникул может работать полный рабочий день 18 лет и старше Стандартная (до 40 часов в неделю) Рекомендуется устанавливать неполное рабочее время для совмещения с учебой Все возрасты (в период учебного года) Рекомендуется не более 20 часов в неделю Необходимо согласовать график работы с учетом расписания занятий

Важным аспектом оформления договора является указание конкретного срока его действия. Для студентов-очников можно установить следующие варианты срока:

На период каникул

На конкретный временной период (например, 3 месяца)

До определенной даты (например, до окончания текущего учебного семестра)

На время выполнения конкретного проекта (с указанием критериев завершения)

Для студентов, совмещающих работу с очным обучением, работодатель может предоставить дополнительные гарантии и компенсации в соответствии со статьями 173-176 ТК РФ, включая дополнительные отпуска для прохождения промежуточной аттестации и защиты выпускной квалификационной работы 🎓

Обязательные условия и ограничения в договоре

При составлении срочного трудового договора со студентом необходимо уделить особое внимание обязательным условиям, которые должны быть в нем отражены. Отсутствие или некорректная формулировка даже одного из них может привести к тому, что договор будет признан бессрочным или недействительным.

Согласно статье 57 ТК РФ, в срочном трудовом договоре со студентом обязательно должны быть указаны следующие условия:

Место работы (с указанием структурного подразделения)

Трудовая функция (должность, профессия, специальность с указанием квалификации)

Дата начала работы и срок действия договора

Причина заключения срочного трудового договора (обучение по очной форме с ссылкой на ст. 59 ТК РФ)

Условия оплаты труда (размер тарифной ставки или оклада, доплаты, надбавки, поощрительные выплаты)

Режим рабочего времени и времени отдыха

Условия труда на рабочем месте

Особое внимание следует уделить формулировке причины срочности договора. Она должна быть конкретной и соответствовать действительности. Для студента-очника формулировка может быть следующей: "Договор заключен на определенный срок в связи с тем, что работник является лицом, обучающимся по очной форме обучения в [название учебного заведения], что подтверждается справкой №... от [дата]".

Существуют также важные ограничения, которые необходимо учитывать при составлении срочного трудового договора со студентом:

Ограничение по сроку – максимальный срок договора не может превышать 5 лет (ст. 58 ТК РФ) Ограничение по возрасту – если студенту менее 18 лет, необходимо учитывать дополнительные требования по охране труда несовершеннолетних (глава 42 ТК РФ) Ограничение по продолжительности рабочего времени – для несовершеннолетних студентов действуют ограничения, установленные ст. 92 ТК РФ Запрет на установление испытательного срока для некоторых категорий студентов (выпускников, впервые поступающих на работу по специальности в течение года после окончания обучения)

Важно помнить, что в соответствии со ст. 58 ТК РФ, если в срочном трудовом договоре не указан срок его действия, то договор считается заключенным на неопределенный срок. Также договор считается заключенным на неопределенный срок, если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия, а работник продолжает работу после истечения срока договора 📅

При оформлении договора следует избегать включения в него условий, ограничивающих права студента по сравнению с действующим законодательством. Такие условия будут признаны недействительными и могут повлечь административную ответственность для работодателя.

Шаблоны и образцы срочных договоров для студентов

Для корректного оформления трудовых отношений со студентом критически важно использовать правильно составленные шаблоны срочных трудовых договоров. Ниже представлены образцы основных разделов такого договора с комментариями по их заполнению.

Начнем с преамбулы договора, которая должна содержать полное наименование работодателя, ФИО и должность лица, действующего от имени работодателя, документ, на основании которого он действует, а также полные данные работника-студента:

[Полное наименование организации], именуемое в дальнейшем "Работодатель", в лице [должность, ФИО], действующего на основании [Устава/доверенности №... от...], с одной стороны, и гражданин РФ [ФИО], именуемый в дальнейшем "Работник", с другой стороны, заключили настоящий срочный трудовой договор о нижеследующем:

Ключевым разделом договора является пункт о его срочном характере и причинах срочности. Этот раздел должен быть сформулирован особенно тщательно:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Работодатель принимает Работника на должность [название должности] с [дата начала работы] по [дата окончания работы]. 1.2. Настоящий трудовой договор заключается на определенный срок [указать конкретный срок, например: "3 месяца" или "на период с 01.06.2023 по 31.08.2023"] в связи с тем, что Работник является лицом, обучающимся по очной форме обучения в [название учебного заведения], что подтверждается справкой №... от [дата], в соответствии со ст. 59 ТК РФ. 1.3. Работнику устанавливается испытательный срок [указать срок]/испытательный срок не устанавливается.

Далее необходимо детально прописать трудовую функцию студента и режим его работы, учитывая совмещение с учебой:

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Работник обязуется выполнять следующие трудовые обязанности: [перечислить конкретные обязанности]. 2.2. Режим работы: [например: "неполный рабочий день – 4 часа в день, с 14:00 до 18:00, 5 дней в неделю с понедельника по пятницу" или "гибкий график работы общей продолжительностью 20 часов в неделю, согласованный с учебным расписанием Работника"].

Особое внимание следует уделить разделу об оплате труда, который должен содержать четкие формулировки о размере и сроках выплаты заработной платы:

ОПЛАТА ТРУДА 3.1. Работнику устанавливается [должностной оклад/тарифная ставка] в размере [сумма] рублей в месяц/за час работы. 3.2. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда Работника производится пропорционально отработанному им времени. 3.3. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: [даты выплат].

Для студентов особенно важно включить пункт о дополнительных гарантиях, связанных с обучением:

ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 4.1. Работнику предоставляются гарантии и компенсации в соответствии с Трудовым кодексом РФ, в том числе предусмотренные статьями 173-176 ТК РФ для работников, совмещающих работу с обучением. 4.2. Работнику предоставляется дополнительный отпуск без сохранения заработной платы для прохождения промежуточной аттестации по письменному заявлению с приложением справки-вызова из учебного заведения.

В заключительной части договора необходимо указать порядок его прекращения, особенно учитывая срочный характер:

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 5.1. Настоящий договор прекращается по истечении срока его действия [дата]. 5.2. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения. 5.3. Договор может быть расторгнут и по другим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ.

Помимо основного текста договора, рекомендуется подготовить и приложить к нему следующие документы 📄:

Должностная инструкция (если должностные обязанности не детализированы в самом договоре)

График работы (особенно при гибком графике)

Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (при необходимости)

Согласие на обработку персональных данных

При использовании этих шаблонов важно адаптировать их под конкретную ситуацию и проверить соответствие актуальному законодательству на момент заключения договора.

Частые ошибки при оформлении и способы их избежать

При оформлении срочного трудового договора со студентом работодатели часто допускают ошибки, которые могут привести к признанию договора бессрочным или к другим юридическим проблемам. Рассмотрим наиболее распространенные из них и способы их предотвращения.

1️⃣ Отсутствие или неправильное указание причины срочности договора

Одна из самых критичных ошибок – когда в договоре не указана конкретная причина заключения срочного договора со студентом или она указана некорректно.

Как избежать: Четко указать, что договор заключается в связи с тем, что работник является лицом, обучающимся по очной форме обучения, с обязательной ссылкой на статью 59 ТК РФ. Приложить к договору копию справки из учебного заведения.

2️⃣ Неуказание конкретного срока действия договора

Часто работодатели пишут размытые формулировки о сроке, например, "на период обучения" или "до окончания учебы", что может быть оспорено.

Как избежать: Указать точную дату начала и окончания договора. Если срок привязан к учебному процессу, конкретизировать его: "до 30.06.2024 (окончание текущего учебного года)".

3️⃣ Продолжение работы после истечения срока договора

Если студент продолжает работать после окончания срока договора, и ни одна из сторон не заявила о его прекращении, договор автоматически считается заключенным на неопределенный срок.

Как избежать: Внедрить систему напоминаний о сроках окончания договоров. За 3 календарных дня до истечения срока уведомить работника о предстоящем увольнении или заключить новый срочный договор с новым основанием.

4️⃣ Неправильное оформление режима работы студента

Часто работодатели устанавливают стандартный 40-часовой режим работы, не учитывая необходимость совмещения работы с учебой.

Как избежать: Установить неполный рабочий день или гибкий график, учитывающий расписание занятий студента. Прописать это в договоре, указав конкретное количество часов в день/неделю.

5️⃣ Установление испытательного срока для выпускников

Согласно ст. 70 ТК РФ, для выпускников, впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение года после окончания обучения, испытательный срок не устанавливается.

Как избежать: Проверить, подпадает ли студент под категорию лиц, для которых испытание не устанавливается. Если да – прямо указать в договоре, что испытательный срок не устанавливается.

6️⃣ Отсутствие документального подтверждения статуса студента

Часто работодатели не запрашивают или не сохраняют справку из учебного заведения, что затрудняет доказывание законности заключения срочного договора.

Как избежать: Запросить и приложить к личному делу работника справку из учебного заведения о форме обучения. Обновлять эту справку в начале каждого учебного года при продлении договора.

7️⃣ Неправильное оформление прекращения договора

Многие работодатели забывают, что о прекращении срочного трудового договора работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня.

Как избежать: Разработать шаблон уведомления об окончании срока действия договора. Вручать его работнику под подпись за 3 календарных дня до даты увольнения.

8️⃣ Игнорирование дополнительных гарантий для студентов

Работодатели часто не предоставляют студентам гарантии и компенсации, предусмотренные ТК РФ для лиц, совмещающих работу с обучением.

Как избежать: Включить в договор пункт о предоставлении дополнительных отпусков для прохождения промежуточной аттестации согласно ст. 173-176 ТК РФ. Информировать руководителей о необходимости предоставления таких отпусков.

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать большинства проблем при оформлении и последующем расторжении срочного трудового договора со студентом, обеспечив юридическую защищенность как работодателя, так и работника-студента.

При правильном оформлении срочный трудовой договор со студентом становится взаимовыгодным инструментом для обеих сторон. Работодатель получает гибкость в планировании персонала и легальную возможность временного найма, а студент — официальное трудоустройство с соблюдением всех социальных гарантий и ценный профессиональный опыт. Главное — соблюдать букву закона в каждой детали договора: от обоснования срочности до правильного оформления режима работы. Помните: время, потраченное на корректное юридическое оформление, окупится отсутствием трудовых споров и штрафов в будущем.

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