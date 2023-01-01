Стажировка по ТК РФ: правовой статус, оплата, гарантии и защита

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Для кого эта статья:

Студенты и выпускники, интересующиеся правами стажеров

HR-специалисты и руководители, занимающиеся организацией стажировок

Юристы и специалисты по трудовому праву, изучающие применяемость Трудового кодекса РФ Первый карьерный опыт — ключевой этап для любого специалиста, но зачастую стажеры оказываются в неопределенном правовом положении. Недооплата, переработки и отсутствие социальных гарантий — реальность многих стажировок, которую работодатели оправдывают фразой "так принято". Однако Трудовой кодекс РФ содержит чёткие нормы, защищающие права стажеров и регламентирующие обязанности компаний. Знание этих правил может превратить неоплачиваемую практику в полноценные трудовые отношения с официальной записью в трудовой книжке и всеми гарантиями. Давайте разберемся, что на самом деле говорит закон о стажировках и как защитить свои интересы, будь вы студент, HR-специалист или руководитель. 🧑‍⚖️

Правовой статус стажировки в трудовом законодательстве

Удивительно, но термин "стажировка" в Трудовом кодексе РФ фактически отсутствует в том значении, в котором его привыкли использовать на рынке труда. Законодательство выделяет несколько форм трудовых отношений, которые могут быть применимы к стажировкам:

Трудовой договор с испытательным сроком (ст. 70 ТК РФ)

Ученический договор (ст. 198 ТК РФ)

Срочный трудовой договор (ст. 59 ТК РФ)

Производственная практика (не регулируется ТК РФ, а подпадает под Закон об образовании)

С юридической точки зрения важно разграничить две принципиально разные ситуации: когда стажер выполняет трудовую функцию (даже минимальную) и когда он только обучается без выполнения работы.

Критерий Трудовые отношения Образовательные отношения Основной документ Трудовой договор Договор об образовании или практике Обязательство по оплате Обязательна выплата не ниже МРОТ Может быть безвозмездной Подчинение правилам Трудовой распорядок обязателен Гибкий график в рамках образовательной программы Социальные гарантии В полном объеме (больничные, отпуск и т.д.) Минимальные или отсутствуют

Главная юридическая ловушка заключается в том, что если стажер фактически выполняет трудовые обязанности, то независимо от названия программы ("стажировка", "практика", "интернатура") это уже трудовые отношения, которые должны оформляться соответствующим образом.

Антон Воробьев, юрист по трудовому праву

Ко мне обратилась Марина, выпускница журфака, которая три месяца работала "стажером" в известном издании. Она писала по 5-6 статей в неделю, которые публиковались под ее именем, соблюдала рабочий график с 10 до 19, но получала "стипендию" в 15 000 рублей без оформления. Когда ей отказали в приеме на работу после стажировки, она решила защитить свои права.

Мы собрали доказательства фактического выполнения трудовой функции: переписку в корпоративном мессенджере, опубликованные статьи, свидетельские показания. Суд признал наличие скрытых трудовых отношений, обязал работодателя оформить трудовой договор задним числом, выплатить разницу между "стипендией" и положенной зарплатой, а также компенсировать моральный вред. Ключевым аргументом стало то, что Марина создавала реальную ценность для издания, а не просто обучалась.

Верховный Суд РФ в Определении от 25.09.2017 №66-КГ17-10 сформулировал важный принцип: если лицо допущено к работе и эта работа выполняется в интересах работодателя, то возникшие отношения являются трудовыми вне зависимости от того, как их называют стороны. 📝

Права стажера: что гарантирует трудовой кодекс

Когда стажировка оформляется как трудовые отношения, стажер получает все права работника, предусмотренные Трудовым кодексом. Это принципиально важно понимать, поскольку многие работодатели пытаются создать впечатление, что стажеры — это какая-то особая категория с урезанными правами.

Основные права стажера при наличии трудового договора:

Право на оплату труда — не ниже установленного МРОТ, включая районные коэффициенты (ст. 133 ТК РФ)

— не ниже установленного МРОТ, включая районные коэффициенты (ст. 133 ТК РФ) Право на нормированный рабочий день — не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ)

— не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ) Право на безопасные условия труда — инструктаж, обучение, средства защиты (ст. 219 ТК РФ)

— инструктаж, обучение, средства защиты (ст. 219 ТК РФ) Право на отдых — включая ежегодный оплачиваемый отпуск (ст. 114 ТК РФ)

— включая ежегодный оплачиваемый отпуск (ст. 114 ТК РФ) Право на социальное страхование — пенсионное, медицинское, от несчастных случаев (ст. 21 ТК РФ)

Особое внимание следует обратить на дискриминационные практики, которые часто маскируются под "особенности стажировки". Закон запрещает дискриминацию в сфере труда по любым основаниям, включая отсутствие опыта работы (ст. 3 ТК РФ).

Елена Сорокина, HR-директор

В нашу IT-компанию пришла на стажировку группа студентов технического вуза. Изначально мы планировали оформить их через гражданско-правовые договоры с минимальной оплатой. На совещании с юристом мы проанализировали, что ребята будут делать: участвовать в реальных проектах, следовать корпоративным правилам, использовать наше оборудование и работать по графику.

Юрист однозначно классифицировал это как трудовые отношения и предупредил о рисках штрафов от трудовой инспекции и потенциальных судебных исках. Мы изменили подход: оформили стажеров по срочным трудовым договорам на 3 месяца с зарплатой на уровне младших специалистов.

Результат превзошел ожидания. Стажеры были мотивированы официальным статусом и конкурентной оплатой. Трое из пяти показали такие результаты, что мы предложили им постоянные позиции еще до окончания стажировки. Полностью легальный подход оказался выгоден всем сторонам.

В случае оформления стажировки как ученического договора (ст. 198-208 ТК РФ) стажер получает несколько иной набор прав:

Право на стипендию — не ниже МРОТ за период обучения

Право на оплату работы, выполняемой на практических занятиях

Право на сохранение стипендии при временной нетрудоспособности

Важно понимать, что даже при заключении ученического договора, если стажер начинает выполнять трудовую функцию, работодатель обязан заключить с ним трудовой договор (ст. 205 ТК РФ). Нельзя "маскировать" реальную работу под обучение. 🎓

Обязанности работодателя при организации стажировки

Обязанности работодателя при организации стажировки напрямую зависят от выбранной юридической формы взаимоотношений. Рассмотрим ключевые обязательства компаний в различных форматах:

Тип оформления Основные обязанности работодателя Ответственность за нарушение Трудовой договор Полный комплекс обязанностей работодателя по ТК Штрафы до 100 000 руб. за каждое нарушение Ученический договор Организация обучения, выплата стипендии, создание условий Взыскание через суд невыплаченных стипендий Производственная практика Назначение руководителя, создание условий для освоения навыков Административная ответственность Неоформленная стажировка Все обязанности работодателя по ТК (при установлении факта) Штрафы до 100 000 руб. + доначисление налогов и взносов

Наиболее распространенные нарушения со стороны работодателей при организации стажировок:

Подмена трудовых отношений "неоплачиваемой стажировкой" или ГПХ

Отсутствие официального оформления трудовых отношений ("работа на испытательном сроке")

Неоплата или недоплата за фактически выполненную работу

Непредоставление социальных гарантий (больничные, отпуска)

Отсутствие надлежащего обучения и инструктажа по охране труда

Административная ответственность за нарушение трудового законодательства установлена ст. 5.27 КоАП РФ. Штрафы для юридических лиц могут достигать 100 000 рублей за каждое нарушение, а при повторном нарушении — до 200 000 рублей. Для должностных лиц предусмотрена дисквалификация на срок до 3 лет.

Отдельно стоит отметить обязанность работодателя по организации стажировки на рабочем месте для работников определенных профессий. Такая стажировка является обязательной частью обучения по охране труда и должна проводиться под руководством опытного наставника (Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 №2464). ⚠️

Оформление стажировки: документы и договорные отношения

Корректное документальное оформление стажировки — залог юридической безопасности как для компании, так и для стажера. Выбор формата и пакета документов зависит от сути отношений между сторонами.

Если стажировка представляет собой фактические трудовые отношения, необходимо оформить:

Заявление о приеме на работу от стажера

от стажера Трудовой договор (срочный или на неопределенный срок)

(срочный или на неопределенный срок) Приказ о приеме на работу по форме Т-1

по форме Т-1 Должностную инструкцию с указанием обязанностей и подчиненности

с указанием обязанностей и подчиненности Личную карточку работника по форме Т-2

по форме Т-2 Запись в трудовой книжке (если стаж более 5 дней)

При оформлении ученического договора (для получения новой квалификации) требуются:

Ученический договор с указанием профессии, специальности, периода обучения, размера стипендии (ст. 199 ТК РФ)

с указанием профессии, специальности, периода обучения, размера стипендии (ст. 199 ТК РФ) Программа обучения с указанием знаний и навыков, которые должен освоить ученик

с указанием знаний и навыков, которые должен освоить ученик График прохождения обучения

Приказ о назначении наставника

Для производственной практики студентов (организуемой совместно с учебным заведением) оформляются:

Договор о прохождении практики между организацией и учебным заведением

между организацией и учебным заведением Приказ о назначении руководителя практики от организации

от организации Программа практики (согласованная с учебным заведением)

(согласованная с учебным заведением) Дневник практики (ведется студентом)

Особое внимание следует уделить содержанию трудового договора со стажером. В нем можно указать испытательный срок (не более 3 месяцев) для проверки соответствия работника поручаемой работе. Однако важно помнить, что нельзя устанавливать испытательный срок для выпускников, впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение года после окончания учебного заведения (ч. 4 ст. 70 ТК РФ). 📄

Оплата стажировки и социальные гарантии по ТК РФ

Вопрос оплаты стажировки — один из самых острых и обсуждаемых. Существует устойчивый миф, что стажировка может не оплачиваться или оплачиваться ниже минимального размера оплаты труда. Разберем законодательные требования к оплате различных форм стажировок.

Если стажировка оформлена как трудовые отношения:

Оплата труда не может быть ниже МРОТ (с 1 января 2023 года — 16 242 рублей)

Зарплата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца (ст. 136 ТК РФ)

При работе в условиях, отклоняющихся от нормальных, предусмотрены доплаты (сверхурочная работа, работа в выходные и праздничные дни и т.д.)

Работодатель обязан индексировать заработную плату в связи с ростом потребительских цен (ст. 134 ТК РФ)

Если заключен ученический договор:

Ученику выплачивается стипендия не ниже МРОТ (ст. 204 ТК РФ)

Работа, выполняемая учеником на практических занятиях, оплачивается по установленным расценкам

Если организована производственная практика:

При выполнении студентом работы с его согласия должна производиться оплата труда

Размер оплаты определяется трудовым договором, но не может быть ниже МРОТ

Помимо оплаты, стажеру, оформленному по трудовому договору, предоставляются все социальные гарантии:

Оплата периода временной нетрудоспособности (больничного)

Ежегодный оплачиваемый отпуск (28 календарных дней за полный год работы)

Обязательное социальное страхование (пенсионное, медицинское, от несчастных случаев)

Защита от необоснованного увольнения

Гарантии для работников, совмещающих работу с обучением

Важно отметить: неоплачиваемая стажировка с выполнением трудовой функции противоречит законодательству. Верховный Суд РФ неоднократно указывал, что отсутствие оплаты за выполненную работу является существенным нарушением трудовых прав работника (например, Определение Верховного Суда РФ от 21.05.2018 №69-КГ18-5). 💵

Стажировка — это не просто формальность или способ получить дешевую рабочую силу, а серьезный правовой институт с четкими правилами и обязанностями для всех сторон. Правильное понимание юридической природы стажировки помогает защитить интересы как стажеров, так и работодателей. Стажеры должны знать свои права и уметь отличать законную практику от эксплуатации, а работодатели — грамотно оформлять отношения, избегая рисков проверок и штрафов. В конечном счете, соблюдение трудового законодательства при организации стажировок способствует формированию здорового рынка труда и профессиональному развитию молодых специалистов.

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