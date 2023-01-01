Pruffme для вебинаров: пошаговая инструкция от новичка до профи

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Для кого эта статья:

Новички, планирующие проводить вебинары на платформе Pruffme

Менеджеры и специалисты по онлайн-обучению

Владельцы малого и среднего бизнеса, заинтересованные в использовании вебинаров для продвижения услуг Запускаете первый вебинар на Pruffme и не знаете, с чего начать? # Вебинары Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Платформа кажется сложной, а времени на изучение всех функций нет? Понимаю вас. Когда я впервые столкнулся с необходимостью проведения онлайн-мероприятия, то потратил несколько дней на освоение всех нюансов. Чтобы вы не повторяли мой путь проб и ошибок, я подготовил исчерпывающую инструкцию по созданию и проведению вебинаров на Pruffme — от регистрации до использования продвинутых инструментов. 🚀

Основы работы с платформой Pruffme для вебинаров

Pruffme — это российская платформа для проведения вебинаров, онлайн-курсов и тестирований, которая отличается интуитивно понятным интерфейсом и широким функционалом. Прежде чем погрузиться в технические детали, давайте разберемся с ключевыми возможностями платформы.

Основные преимущества Pruffme для проведения вебинаров:

Отсутствие необходимости устанавливать дополнительное ПО — все работает в браузере

Возможность демонстрации презентаций, экрана и видео

Чат для общения с участниками в режиме реального времени

Функция записи вебинара для последующего использования

Интеграция с популярными CRM-системами

Настройка брендированных страниц регистрации

Для эффективной работы с Pruffme вам потребуется стабильное интернет-соединение (от 5 Мбит/с), компьютер с современным браузером (Chrome, Firefox, Safari), микрофон и, опционально, веб-камера. 🖥️

Тип вебинара Рекомендуемая скорость интернета Необходимое оборудование Презентация без видео От 5 Мбит/с Компьютер, микрофон С включенной веб-камерой От 10 Мбит/с Компьютер, микрофон, веб-камера Демонстрация экрана От 15 Мбит/с Компьютер, микрофон, (опционально) веб-камера Интерактивный с опросами От 10 Мбит/с Компьютер, микрофон, (опционально) веб-камера

Важно понимать структуру платформы: в Pruffme вебинарная комната — это виртуальное пространство, где происходит ваше мероприятие. Здесь ведущий может демонстрировать материалы, общаться с участниками и использовать интерактивные инструменты.

Михаил Ковалев, руководитель онлайн-обучения

Когда мы решили перевести корпоративное обучение в онлайн-формат, я перепробовал множество платформ. Pruffme привлекла меня своей простотой и функциональностью. Первый вебинар я готовил почти неделю: настраивал комнату, тестировал звук, репетировал переключение между слайдами. В итоге всё прошло гладко, но я нервничал как на экзамене. После десятого вебинара процесс стал настолько отработанным, что занимал не более 15 минут на подготовку. Главный совет новичкам — проведите несколько тестовых сессий с коллегами. Это избавит от большинства неожиданностей во время реального вебинара. И не забудьте про план B: заранее подготовьте презентацию в PDF на случай проблем с демонстрацией экрана.

Регистрация и настройка аккаунта на Pruffme

Первый шаг к проведению вебинаров на Pruffme — создание учетной записи и настройка аккаунта. Процесс регистрации прост, но требует внимания к деталям для дальнейшей эффективной работы. 📝

Пошаговый процесс регистрации на платформе:

Перейдите на официальный сайт Pruffme.com Нажмите на кнопку "Регистрация" в правом верхнем углу Заполните форму, указав вашу электронную почту и придумав надежный пароль Подтвердите регистрацию, перейдя по ссылке в письме, которое придет на указанный email Войдите в систему, используя созданные учетные данные

После успешной регистрации необходимо настроить ваш аккаунт. Это важный этап, который влияет на то, как ваши вебинары будут восприниматься участниками.

Ключевые настройки аккаунта, которые следует выполнить:

Заполните профиль организатора — добавьте фото, имя, должность и краткую биографию

Настройте информацию о компании, если проводите вебинары от имени организации

Добавьте логотип компании дляBrandирования вебинаров

Проверьте и настройте уведомления о регистрациях и напоминания о вебинарах

Интегрируйте платформу с вашими сервисами email-рассылок (при необходимости)

При выборе тарифного плана учитывайте планируемое количество участников и необходимый функционал. Pruffme предлагает несколько вариантов подписок — от бесплатной с ограниченным функционалом до расширенных бизнес-решений. 💰

Тарифный план Максимальное число участников Ключевые возможности Подходит для Бесплатный До 25 Базовый функционал, ограниченное время вебинара Тестирования и личных консультаций Стандарт До 100 Неограниченное время, запись вебинаров Малого бизнеса и фрилансеров Бизнес До 500 Полный брендинг, расширенная аналитика Среднего бизнеса и образовательных проектов Корпоративный От 1000 API-интеграция, мультикомнаты, премиум-поддержка Крупных компаний и образовательных платформ

Обратите внимание на технические требования для стабильной работы вебинарной комнаты. Рекомендуется использовать современные версии браузеров (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari), обеспечить стабильное интернет-соединение и заранее протестировать микрофон и веб-камеру. 🎯

Создание и оформление вебинарной комнаты в Pruffme

После настройки аккаунта следующий этап — создание вебинарной комнаты. Это пространство, где будет проходить ваше онлайн-мероприятие, поэтому важно уделить внимание его оформлению и настройке. 🏗️

Пошаговая инструкция по созданию вебинарной комнаты:

В личном кабинете нажмите кнопку "Создать вебинар" Введите название вебинара — оно должно быть информативным и привлекательным Укажите дату и время проведения мероприятия Выберите тип доступа: открытый, по предварительной регистрации или платный Добавьте описание вебинара, которое увидят потенциальные участники Загрузите обложку вебинара — изображение, которое будет отображаться на странице регистрации Нажмите "Создать" для формирования вебинарной комнаты

После создания базовой комнаты необходимо настроить ее оформление и функциональность. От качества этих настроек зависит впечатление участников и эффективность вашего вебинара.

Ключевые элементы оформления вебинарной комнаты:

Фирменный стиль — добавьте логотип и корпоративные цвета в интерфейс

Фоновое изображение — создаст атмосферу и усилит брендинг

Приветственное сообщение — текст, который увидят участники при входе

Настройка чата — определите, могут ли участники общаться между собой

Подготовка опросов и тестов — заранее создайте интерактивные элементы

Особое внимание уделите подготовке материалов для демонстрации. Загрузите презентации, видео и другие файлы заранее, чтобы избежать технических задержек во время проведения вебинара. Pruffme поддерживает форматы PowerPoint, PDF, изображения и видеофайлы. 📊

Анна Сергеева, бизнес-тренер

Помню свой первый вебинар на Pruffme — это был настоящий кошмар! За 10 минут до начала я обнаружила, что загруженная презентация отображается некорректно: часть слайдов перевернута, анимация не работает. В панике начала перезагружать файлы, но время уже поджимало. Участники заходили, а я лихорадочно пыталась решить проблему. В итоге пришлось импровизировать: включила демонстрацию экрана и показывала презентацию прямо из PowerPoint. Это спасло ситуацию, но нервов стоило немало. С тех пор у меня железное правило: захожу в вебинарную комнату за час до начала, проверяю все материалы и всегда имею план Б — презентацию в нескольких форматах и заготовленный сценарий на случай технических сбоев. Также рекомендую создать отдельную вкладку в браузере со всеми необходимыми ссылками и материалами, чтобы быстро переключаться между ними при необходимости.

Настройка регистрации и приглашение участников

Эффективная настройка регистрации и грамотное приглашение участников — ключевые факторы успеха вебинара. Pruffme предлагает гибкие инструменты для управления этими процессами, позволяя создать оптимальный путь пользователя от регистрации до участия. 📨

Настройка формы регистрации на вебинар включает следующие шаги:

В настройках вебинара выберите раздел "Регистрация" Определите необходимые поля для заполнения участниками (имя, email, телефон и т.д.) Добавьте дополнительные поля при необходимости (компания, должность, вопросы для сегментации) Настройте текст подтверждения регистрации Выберите дизайн страницы регистрации, соответствующий вашему бренду Активируйте автоматические уведомления и напоминания о вебинаре

После настройки формы регистрации следует организовать приглашение потенциальных участников. Чем больше каналов вы задействуете, тем выше будет конверсия. 🔄

Эффективные способы приглашения участников на вебинар:

Email-рассылка по существующей базе контактов (интеграция с сервисами рассылок)

Размещение информации на сайте компании и в социальных сетях

Использование встроенной функции приглашений Pruffme

Настройка таргетированной рекламы с ведением на страницу регистрации

Личные приглашения ключевым клиентам или партнерам

Анонсирование в тематических сообществах и профессиональных группах

Важно настроить серию автоматических напоминаний для зарегистрировавшихся участников. Pruffme позволяет отправлять уведомления за день, за час и за 15 минут до начала вебинара, что значительно повышает процент посещаемости. ⏰

Для более эффективного управления регистрациями рекомендуется использовать сегментацию участников. Например, вы можете создать разные ссылки на регистрацию для разных каналов привлечения, чтобы отслеживать их эффективность.

Обратите внимание на настройку писем-подтверждений. Добавьте в них не только техническую информацию о вебинаре, но и ценный контент, который заинтересует участника и повысит вероятность его присутствия на мероприятии.

Проведение вебинара и использование инструментов Pruffme

День проведения вебинара настал, и теперь важно эффективно использовать все инструменты Pruffme для создания качественного и интерактивного мероприятия. Грамотное применение функционала платформы поможет удержать внимание аудитории и достичь поставленных целей. 🎯

Подготовка к началу вебинара:

Войдите в вебинарную комнату минимум за 30 минут до начала Проверьте работу микрофона и веб-камеры через настройки системы Протестируйте показ презентации и других материалов Проверьте скорость интернет-соединения Подготовьте все необходимые ссылки и дополнительные материалы

Во время проведения вебинара Pruffme предлагает разнообразные инструменты для взаимодействия с аудиторией, которые помогут сделать ваше выступление более интерактивным и эффективным. 💼

Ключевые инструменты Pruffme для проведения вебинаров:

Демонстрация экрана — показ презентаций, документов или любого контента с экрана

Интерактивная доска — возможность рисовать, выделять и делать заметки

Чат — общение с участниками в режиме реального времени

Опросы и голосования — сбор мнений аудитории по различным вопросам

Файловый обменник — передача участникам документов и материалов

Функция "Поднять руку" — возможность для участников обозначить желание высказаться

Запись вебинара — автоматическое сохранение всего происходящего

Управление аудиторией — важный аспект проведения успешного вебинара. Pruffme позволяет модерировать чат, выключать микрофоны участников при необходимости, выдавать права на выступление и демонстрацию материалов. 🔒

Ситуация Рекомендуемый инструмент Pruffme Как использовать Нужно узнать мнение аудитории Опросы и голосования Создайте заранее опрос с вариантами ответов и запустите в нужный момент Участники задают много вопросов Модерация чата Включите режим премодерации или назначьте помощника для обработки вопросов Необходимо показать работу сервиса Демонстрация экрана Выберите опцию "Демонстрация экрана" и укажите, что именно показывать Требуется наглядно объяснить концепцию Интерактивная доска Активируйте доску и используйте инструменты рисования и выделения Нужно передать материалы участникам Файловый обменник Загрузите файлы заранее и опубликуйте их в нужный момент вебинара

После завершения вебинара не забудьте воспользоваться функцией сохранения записи. Pruffme автоматически обрабатывает запись и делает ее доступной для просмотра. Вы можете отправить ссылку участникам или использовать запись для дальнейшего продвижения ваших услуг. 🎬

Анализ проведенного вебинара — важный шаг для улучшения будущих мероприятий. Изучите статистику посещаемости, активности в чате, результаты опросов и отзывы участников. Эти данные помогут скорректировать подход к следующим вебинарам.

Проведение успешных вебинаров на Pruffme — это сочетание технических навыков и содержательной экспертизы. Следуя приведенным в этой инструкции рекомендациям, вы сможете создавать профессиональные онлайн-мероприятия, которые будут решать бизнес-задачи и приносить реальную пользу вашей аудитории. Помните, что даже при возникновении технических сложностей главное — сохранять спокойствие и фокусироваться на ценности, которую вы предоставляете участникам. С каждым новым вебинаром ваши навыки будут совершенствоваться, а процесс подготовки и проведения станет более эффективным.

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