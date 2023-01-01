Освоение Pruffme: пошаговая инструкция по навигации в интерфейсе

Для кого эта статья:

Новички, которые впервые используют платформу Pruffme

Преподаватели, тренеры и организаторы, желающие проводить вебинары и курсы

Студенты и слушатели, интересующиеся участием в онлайн-обучении и мероприятиях Впервые оказавшись на платформе Pruffme, многие пользователи испытывают растерянность перед обилием функций и меню. Это совершенно нормально — любой новый интерфейс требует времени на освоение. В этом руководстве я шаг за шагом раскрою все секреты навигации по Pruffme, чтобы даже самый неопытный пользователь мог уверенно создавать вебинары, онлайн-курсы и проводить конференции. Осваивать новые инструменты гораздо проще, когда знаешь, на какие кнопки нажимать! 🚀

Первые шаги: регистрация и вход на платформу Pruffme

Прежде чем погрузиться в изучение функционала Pruffme, необходимо создать аккаунт. Процесс регистрации на платформе интуитивно понятен и занимает не более пяти минут. Для создания учетной записи посетите официальный сайт Pruffme.com и нажмите кнопку "Регистрация" в правом верхнем углу экрана.

На странице регистрации вам будет предложено выбрать тип аккаунта:

Спикер/Организатор — для проведения вебинаров, создания курсов и управления мероприятиями

— для проведения вебинаров, создания курсов и управления мероприятиями Слушатель — для участия в вебинарах и прохождения курсов

После выбора типа аккаунта заполните обязательные поля формы регистрации:

Электронная почта (будет использоваться в качестве логина)

Пароль (не менее 8 символов, рекомендуется использовать комбинацию букв, цифр и специальных символов)

Имя и фамилия

Номер телефона (опционально)

После заполнения формы подтвердите свое согласие с пользовательским соглашением и нажмите кнопку "Зарегистрироваться". На указанный электронный адрес придет письмо с ссылкой для подтверждения регистрации. После перехода по ссылке ваш аккаунт будет активирован.

Анна Петрова, тренер по цифровым навыкам Помню свой первый опыт регистрации на Pruffme — я была слегка обескуражена необходимостью выбрать роль сразу при регистрации. Создала аккаунт как "Слушатель", а через неделю поняла, что хочу проводить собственные вебинары! Пришлось создавать новый аккаунт с нуля. Мой совет новичкам: если есть хоть малейшая вероятность, что вы когда-нибудь захотите выступать в роли организатора — сразу регистрируйтесь как "Спикер/Организатор". Это даст доступ ко всему функционалу платформы, включая возможность быть слушателем, а в случае необходимости вы уже будете иметь настроенный аккаунт для проведения мероприятий.

Для последующего входа на платформу используйте кнопку "Войти" в правом верхнем углу главной страницы. Введите указанный при регистрации email и пароль. Для удобства можно активировать опцию "Запомнить меня", чтобы не вводить учетные данные при каждом посещении сайта. 🔐

Тип аккаунта Доступные функции Идеально подходит для Спикер/Организатор Создание и проведение вебинаров, курсов, тестов; просмотр статистики; участие в мероприятиях Преподавателей, тренеров, корпоративных тренеров, маркетологов Слушатель Участие в вебинарах, прохождение курсов и тестов, общение в чате Студентов, участников корпоративных тренингов, клиентов

Основные элементы интерфейса платформы Pruffme

После успешной авторизации вы попадаете в личный кабинет Pruffme. Интерфейс платформы представляет собой логично организованное пространство с чётко разделенными функциональными зонами. Разберем ключевые элементы интерфейса, с которыми вам предстоит взаимодействовать.

Верхняя панель навигации расположена в верхней части экрана и обеспечивает быстрый доступ к основным разделам платформы:

Логотип Pruffme — при клике возвращает на главную страницу личного кабинета

— при клике возвращает на главную страницу личного кабинета Вебинары — раздел для управления онлайн-встречами

— раздел для управления онлайн-встречами Курсы — инструменты для создания и управления образовательными курсами

— инструменты для создания и управления образовательными курсами Тесты — функционал для создания проверочных заданий

— функционал для создания проверочных заданий Статистика — аналитические данные по проведенным мероприятиям

— аналитические данные по проведенным мероприятиям Помощь — справочная информация и обучающие материалы

— справочная информация и обучающие материалы Аватар пользователя — доступ к настройкам профиля и выход из системы

Центральная область — основное рабочее пространство, содержимое которого меняется в зависимости от выбранного раздела. Здесь отображаются списки ваших вебинаров, курсов, результаты тестирований и другая информация, релевантная текущему разделу.

Боковая панель (может присутствовать в некоторых разделах) — содержит дополнительные фильтры, настройки и инструменты для работы с выбранным разделом.

Кнопки действий — выделяются ярким цветом и предназначены для основных операций, таких как "Создать вебинар", "Добавить курс", "Запустить тест" и т.д. Обычно они располагаются в верхней части центральной области или в начале списков.

Для создания нового мероприятия или материала используйте соответствующие кнопки с плюсом или надписью "Создать". Эти элементы обычно выделены цветом и хорошо заметны на странице. 📊

Элемент интерфейса Расположение Функциональное назначение Верхняя панель навигации Верхняя часть экрана Переключение между основными разделами платформы Центральная область Основная часть экрана Отображение контента выбранного раздела Боковая панель Левая или правая сторона экрана Дополнительная навигация, фильтры, настройки Кнопки действий Верхняя часть центральной области Создание новых элементов и основные операции Аватар пользователя Правый верхний угол Доступ к настройкам профиля и выход из системы

Настройка профиля и персонализация Pruffme

Персонализация профиля на платформе Pruffme — важный шаг для эффективного взаимодействия с аудиторией. Корректно настроенный профиль повышает уровень доверия участников и улучшает визуальное восприятие ваших мероприятий. Рассмотрим процесс настройки профиля поэтапно.

Для доступа к настройкам профиля кликните на иконку аватара в правом верхнем углу экрана и выберите пункт "Настройки профиля" из выпадающего меню. Откроется страница с несколькими вкладками для различных аспектов персонализации.

Основная информация профиля:

Фото профиля — загрузите качественное изображение, желательно с разрешением не менее 400x400 пикселей. Рекомендуется использовать портретное фото с хорошим освещением.

— загрузите качественное изображение, желательно с разрешением не менее 400x400 пикселей. Рекомендуется использовать портретное фото с хорошим освещением. Имя и фамилия — эти данные будут отображаться для участников ваших мероприятий.

— эти данные будут отображаться для участников ваших мероприятий. Контактная информация — укажите актуальный email и номер телефона.

— укажите актуальный email и номер телефона. Часовой пояс — установите корректный часовой пояс для правильного отображения времени проведения мероприятий.

Профессиональная информация:

Должность/Специализация — укажите вашу профессиональную роль или экспертную область.

— укажите вашу профессиональную роль или экспертную область. Компания/Организация — название организации, которую вы представляете.

— название организации, которую вы представляете. Профессиональная биография — краткое описание вашего опыта и компетенций (до 1000 символов).

— краткое описание вашего опыта и компетенций (до 1000 символов). Ссылки на социальные сети — добавьте ссылки на ваши профессиональные аккаунты.

Настройка уведомлений:

Email-уведомления — настройте, какие типы уведомлений вы хотите получать на электронную почту.

— настройте, какие типы уведомлений вы хотите получать на электронную почту. Push-уведомления — включите или отключите оповещения в браузере.

— включите или отключите оповещения в браузере. Напоминания о мероприятиях — установите, за какое время до начала мероприятия вы хотите получать напоминания.

После внесения всех необходимых изменений обязательно нажмите кнопку "Сохранить изменения" в нижней части страницы. Обратите внимание, что некоторые изменения могут вступить в силу после повторной авторизации на платформе. 🔄

Дмитрий Соколов, корпоративный тренер Когда я начал проводить вебинары на Pruffme, то совершил классическую ошибку многих новичков — пренебрег настройкой профиля. На первом же вебинаре для крупного клиента возникла неловкая ситуация: участники увидели серый силуэт вместо фото и формальное "Дмитрий С." без указания должности и компании. Это существенно снизило уровень доверия аудитории, и первые 10 минут вебинара ушли на объяснение моей квалификации вместо погружения в тему. После этого случая я уделил должное внимание заполнению профиля, добавил профессиональное фото, подробное описание опыта и даже ссылки на публикации. Результат не заставил себя ждать — на следующих вебинарах участники сразу включались в работу, зная, с каким экспертом имеют дело. Не повторяйте моей ошибки — инвестируйте 15 минут в настройку профиля, это окупится сторицей!

Навигация по разделам и функциям Pruffme

Эффективная навигация по платформе Pruffme позволяет максимально использовать её функционал и экономить время на выполнение типовых задач. Разберем ключевые разделы платформы и особенности навигации в каждом из них.

Раздел "Вебинары"

Доступ к разделу осуществляется через верхнюю панель навигации. В разделе "Вебинары" вы найдете следующие подразделы:

Мои вебинары — список всех созданных вами вебинаров с возможностью фильтрации по статусу (активные, прошедшие, черновики).

— список всех созданных вами вебинаров с возможностью фильтрации по статусу (активные, прошедшие, черновики). Создать вебинар — форма для создания нового вебинара с настройками даты, времени, доступа и других параметров.

— форма для создания нового вебинара с настройками даты, времени, доступа и других параметров. Серии вебинаров — инструмент для объединения связанных вебинаров в тематические группы.

— инструмент для объединения связанных вебинаров в тематические группы. Комнаты — постоянные виртуальные пространства для регулярных встреч без необходимости создания нового вебинара.

— постоянные виртуальные пространства для регулярных встреч без необходимости создания нового вебинара. Записи — архив записей прошедших вебинаров с возможностью управления доступом.

Для быстрого доступа к конкретному вебинару используйте поисковую строку в верхней части раздела. Фильтры позволяют сортировать вебинары по дате, статусу и другим параметрам.

Раздел "Курсы"

В разделе "Курсы" организована работа с образовательным контентом:

Мои курсы — список созданных вами курсов с индикацией их статуса и популярности.

— список созданных вами курсов с индикацией их статуса и популярности. Создать курс — инструментарий для разработки структурированного обучающего материала.

— инструментарий для разработки структурированного обучающего материала. Модули — управление составными частями курсов для их повторного использования.

— управление составными частями курсов для их повторного использования. Библиотека материалов — хранилище загруженных файлов, презентаций и других ресурсов.

Навигация внутри курса осуществляется через боковое меню, отображающее структуру курса в виде дерева с возможностью быстрого перехода между модулями и уроками.

Раздел "Тесты"

Функционал создания и управления тестированиями включает:

Мои тесты — каталог созданных тестов с возможностью их редактирования и настройки.

— каталог созданных тестов с возможностью их редактирования и настройки. Создать тест — конструктор тестовых заданий с различными типами вопросов.

— конструктор тестовых заданий с различными типами вопросов. Банк вопросов — коллекция вопросов для повторного использования в разных тестах.

— коллекция вопросов для повторного использования в разных тестах. Результаты — статистика прохождения тестов участниками с детализацией по каждому вопросу.

Для более эффективной работы с тестами используйте возможность клонирования существующих тестов через меню "..." рядом с названием теста.

Раздел "Статистика"

Аналитический раздел предоставляет информацию об эффективности ваших мероприятий:

Общая статистика — сводные данные по всем типам активностей на платформе.

— сводные данные по всем типам активностей на платформе. Статистика вебинаров — детальная информация о посещаемости, активности участников и оценках.

— детальная информация о посещаемости, активности участников и оценках. Статистика курсов — показатели завершения, время прохождения и результаты тестирований.

— показатели завершения, время прохождения и результаты тестирований. Экспорт данных — возможность выгрузки статистических данных в форматах Excel или CSV.

Для удобства анализа используйте встроенные фильтры по дате, типу мероприятия и другим параметрам. Визуализация данных в виде графиков доступна при нажатии на иконку диаграммы. 📈

Полезные советы по работе с платформой Pruffme

После освоения базовой навигации по платформе Pruffme, пришло время поделиться продвинутыми техниками и секретами, которые значительно повысят эффективность вашей работы. Эти советы основаны на реальном опыте активных пользователей платформы и помогут избежать типичных ошибок.

Оптимизация рабочего процесса

Используйте шаблоны — создайте базовый шаблон вебинара с повторяющимися настройками и клонируйте его для новых мероприятий. Это экономит до 70% времени на подготовку.

— создайте базовый шаблон вебинара с повторяющимися настройками и клонируйте его для новых мероприятий. Это экономит до 70% времени на подготовку. Планируйте серии — вместо создания отдельных вебинаров объединяйте их в серии. Это упрощает навигацию для участников и позволяет управлять доступом к группе мероприятий централизованно.

— вместо создания отдельных вебинаров объединяйте их в серии. Это упрощает навигацию для участников и позволяет управлять доступом к группе мероприятий централизованно. Настройте горячие клавиши — в разделе "Настройки" → "Горячие клавиши" можно задать персональные комбинации для быстрого доступа к часто используемым функциям.

— в разделе "Настройки" → "Горячие клавиши" можно задать персональные комбинации для быстрого доступа к часто используемым функциям. Используйте мобильное приложение — установите официальное приложение Pruffme для быстрого доступа к уведомлениям и базовым функциям управления мероприятиями.

Повышение эффективности вебинаров

Заходите в комнату заранее — открывайте вебинарную комнату минимум за 15-20 минут до начала для проверки звука, видео и презентационных материалов.

— открывайте вебинарную комнату минимум за 15-20 минут до начала для проверки звука, видео и презентационных материалов. Используйте режим модерации — для вебинаров с большим количеством участников включайте премодерацию чата и вопросов, чтобы избежать информационного шума.

— для вебинаров с большим количеством участников включайте премодерацию чата и вопросов, чтобы избежать информационного шума. Готовьте интерактивы — заранее создавайте опросы, тесты и другие интерактивные элементы, чтобы поддерживать вовлеченность аудитории.

— заранее создавайте опросы, тесты и другие интерактивные элементы, чтобы поддерживать вовлеченность аудитории. Назначайте со-ведущих — для масштабных вебинаров используйте функцию добавления со-ведущих, которые смогут помогать с модерацией чата и техническими вопросами.

Технические рекомендации

Проверяйте совместимость браузера — платформа Pruffme оптимально работает в Chrome и Firefox последних версий. Избегайте использования Internet Explorer.

— платформа Pruffme оптимально работает в Chrome и Firefox последних версий. Избегайте использования Internet Explorer. Оптимизируйте презентации — размер презентации не должен превышать 100 МБ, оптимальное разрешение слайдов — 1280x720 пикселей.

— размер презентации не должен превышать 100 МБ, оптимальное разрешение слайдов — 1280x720 пикселей. Используйте проводное соединение — для стабильной трансляции рекомендуется подключение к интернету через кабель, а не Wi-Fi.

— для стабильной трансляции рекомендуется подключение к интернету через кабель, а не Wi-Fi. Сохраняйте ссылки на комнаты — создайте закладки для часто используемых вебинарных комнат для быстрого доступа без необходимости поиска через интерфейс платформы.

Советы по безопасности

Используйте уникальные пароли — для защиты закрытых вебинаров и курсов создавайте сложные пароли, не связанные с названием мероприятия или датой проведения.

— для защиты закрытых вебинаров и курсов создавайте сложные пароли, не связанные с названием мероприятия или датой проведения. Контролируйте доступ к записям — регулярно проверяйте настройки доступа к записям вебинаров, особенно после изменения статуса мероприятия.

— регулярно проверяйте настройки доступа к записям вебинаров, особенно после изменения статуса мероприятия. Активируйте двухфакторную аутентификацию — включите дополнительный уровень защиты для аккаунта в настройках безопасности.

— включите дополнительный уровень защиты для аккаунта в настройках безопасности. Регулярно меняйте пароль — обновляйте пароль от аккаунта не реже одного раза в 3 месяца.

Помните, что эффективность работы с платформой Pruffme напрямую зависит от систематического применения описанных рекомендаций. Внедряйте эти советы постепенно, начиная с наиболее актуальных для вашего сценария использования. 🛠️

Освоение интерфейса Pruffme — это инвестиция в ваш профессиональный инструментарий. Начав с базовых функций регистрации и создания профиля, вы постепенно продвигаетесь к мастерскому владению всеми возможностями платформы. Помните, что лучший способ изучить интерфейс — это активное использование. Создавайте тестовые вебинары, экспериментируйте с настройками курсов, пробуйте различные форматы тестов. Каждое взаимодействие с платформой приближает вас к уровню уверенного пользователя, способного проводить профессиональные онлайн-мероприятия любой сложности.

