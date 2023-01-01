Освоение Pruffme: пошаговая инструкция по навигации в интерфейсе#Настройки и лайфхаки
Для кого эта статья:
- Новички, которые впервые используют платформу Pruffme
- Преподаватели, тренеры и организаторы, желающие проводить вебинары и курсы
Студенты и слушатели, интересующиеся участием в онлайн-обучении и мероприятиях
Впервые оказавшись на платформе Pruffme, многие пользователи испытывают растерянность перед обилием функций и меню. Это совершенно нормально — любой новый интерфейс требует времени на освоение. В этом руководстве я шаг за шагом раскрою все секреты навигации по Pruffme, чтобы даже самый неопытный пользователь мог уверенно создавать вебинары, онлайн-курсы и проводить конференции. Осваивать новые инструменты гораздо проще, когда знаешь, на какие кнопки нажимать! 🚀
Первые шаги: регистрация и вход на платформу Pruffme
Прежде чем погрузиться в изучение функционала Pruffme, необходимо создать аккаунт. Процесс регистрации на платформе интуитивно понятен и занимает не более пяти минут. Для создания учетной записи посетите официальный сайт Pruffme.com и нажмите кнопку "Регистрация" в правом верхнем углу экрана.
На странице регистрации вам будет предложено выбрать тип аккаунта:
- Спикер/Организатор — для проведения вебинаров, создания курсов и управления мероприятиями
- Слушатель — для участия в вебинарах и прохождения курсов
После выбора типа аккаунта заполните обязательные поля формы регистрации:
- Электронная почта (будет использоваться в качестве логина)
- Пароль (не менее 8 символов, рекомендуется использовать комбинацию букв, цифр и специальных символов)
- Имя и фамилия
- Номер телефона (опционально)
После заполнения формы подтвердите свое согласие с пользовательским соглашением и нажмите кнопку "Зарегистрироваться". На указанный электронный адрес придет письмо с ссылкой для подтверждения регистрации. После перехода по ссылке ваш аккаунт будет активирован.
Анна Петрова, тренер по цифровым навыкам Помню свой первый опыт регистрации на Pruffme — я была слегка обескуражена необходимостью выбрать роль сразу при регистрации. Создала аккаунт как "Слушатель", а через неделю поняла, что хочу проводить собственные вебинары! Пришлось создавать новый аккаунт с нуля. Мой совет новичкам: если есть хоть малейшая вероятность, что вы когда-нибудь захотите выступать в роли организатора — сразу регистрируйтесь как "Спикер/Организатор". Это даст доступ ко всему функционалу платформы, включая возможность быть слушателем, а в случае необходимости вы уже будете иметь настроенный аккаунт для проведения мероприятий.
Для последующего входа на платформу используйте кнопку "Войти" в правом верхнем углу главной страницы. Введите указанный при регистрации email и пароль. Для удобства можно активировать опцию "Запомнить меня", чтобы не вводить учетные данные при каждом посещении сайта. 🔐
|Тип аккаунта
|Доступные функции
|Идеально подходит для
|Спикер/Организатор
|Создание и проведение вебинаров, курсов, тестов; просмотр статистики; участие в мероприятиях
|Преподавателей, тренеров, корпоративных тренеров, маркетологов
|Слушатель
|Участие в вебинарах, прохождение курсов и тестов, общение в чате
|Студентов, участников корпоративных тренингов, клиентов
Основные элементы интерфейса платформы Pruffme
После успешной авторизации вы попадаете в личный кабинет Pruffme. Интерфейс платформы представляет собой логично организованное пространство с чётко разделенными функциональными зонами. Разберем ключевые элементы интерфейса, с которыми вам предстоит взаимодействовать.
Верхняя панель навигации расположена в верхней части экрана и обеспечивает быстрый доступ к основным разделам платформы:
- Логотип Pruffme — при клике возвращает на главную страницу личного кабинета
- Вебинары — раздел для управления онлайн-встречами
- Курсы — инструменты для создания и управления образовательными курсами
- Тесты — функционал для создания проверочных заданий
- Статистика — аналитические данные по проведенным мероприятиям
- Помощь — справочная информация и обучающие материалы
- Аватар пользователя — доступ к настройкам профиля и выход из системы
Центральная область — основное рабочее пространство, содержимое которого меняется в зависимости от выбранного раздела. Здесь отображаются списки ваших вебинаров, курсов, результаты тестирований и другая информация, релевантная текущему разделу.
Боковая панель (может присутствовать в некоторых разделах) — содержит дополнительные фильтры, настройки и инструменты для работы с выбранным разделом.
Кнопки действий — выделяются ярким цветом и предназначены для основных операций, таких как "Создать вебинар", "Добавить курс", "Запустить тест" и т.д. Обычно они располагаются в верхней части центральной области или в начале списков.
Для создания нового мероприятия или материала используйте соответствующие кнопки с плюсом или надписью "Создать". Эти элементы обычно выделены цветом и хорошо заметны на странице. 📊
|Элемент интерфейса
|Расположение
|Функциональное назначение
|Верхняя панель навигации
|Верхняя часть экрана
|Переключение между основными разделами платформы
|Центральная область
|Основная часть экрана
|Отображение контента выбранного раздела
|Боковая панель
|Левая или правая сторона экрана
|Дополнительная навигация, фильтры, настройки
|Кнопки действий
|Верхняя часть центральной области
|Создание новых элементов и основные операции
|Аватар пользователя
|Правый верхний угол
|Доступ к настройкам профиля и выход из системы
Настройка профиля и персонализация Pruffme
Персонализация профиля на платформе Pruffme — важный шаг для эффективного взаимодействия с аудиторией. Корректно настроенный профиль повышает уровень доверия участников и улучшает визуальное восприятие ваших мероприятий. Рассмотрим процесс настройки профиля поэтапно.
Для доступа к настройкам профиля кликните на иконку аватара в правом верхнем углу экрана и выберите пункт "Настройки профиля" из выпадающего меню. Откроется страница с несколькими вкладками для различных аспектов персонализации.
Основная информация профиля:
- Фото профиля — загрузите качественное изображение, желательно с разрешением не менее 400x400 пикселей. Рекомендуется использовать портретное фото с хорошим освещением.
- Имя и фамилия — эти данные будут отображаться для участников ваших мероприятий.
- Контактная информация — укажите актуальный email и номер телефона.
- Часовой пояс — установите корректный часовой пояс для правильного отображения времени проведения мероприятий.
Профессиональная информация:
- Должность/Специализация — укажите вашу профессиональную роль или экспертную область.
- Компания/Организация — название организации, которую вы представляете.
- Профессиональная биография — краткое описание вашего опыта и компетенций (до 1000 символов).
- Ссылки на социальные сети — добавьте ссылки на ваши профессиональные аккаунты.
Настройка уведомлений:
- Email-уведомления — настройте, какие типы уведомлений вы хотите получать на электронную почту.
- Push-уведомления — включите или отключите оповещения в браузере.
- Напоминания о мероприятиях — установите, за какое время до начала мероприятия вы хотите получать напоминания.
После внесения всех необходимых изменений обязательно нажмите кнопку "Сохранить изменения" в нижней части страницы. Обратите внимание, что некоторые изменения могут вступить в силу после повторной авторизации на платформе. 🔄
Дмитрий Соколов, корпоративный тренер Когда я начал проводить вебинары на Pruffme, то совершил классическую ошибку многих новичков — пренебрег настройкой профиля. На первом же вебинаре для крупного клиента возникла неловкая ситуация: участники увидели серый силуэт вместо фото и формальное "Дмитрий С." без указания должности и компании. Это существенно снизило уровень доверия аудитории, и первые 10 минут вебинара ушли на объяснение моей квалификации вместо погружения в тему. После этого случая я уделил должное внимание заполнению профиля, добавил профессиональное фото, подробное описание опыта и даже ссылки на публикации. Результат не заставил себя ждать — на следующих вебинарах участники сразу включались в работу, зная, с каким экспертом имеют дело. Не повторяйте моей ошибки — инвестируйте 15 минут в настройку профиля, это окупится сторицей!
Навигация по разделам и функциям Pruffme
Эффективная навигация по платформе Pruffme позволяет максимально использовать её функционал и экономить время на выполнение типовых задач. Разберем ключевые разделы платформы и особенности навигации в каждом из них.
Раздел "Вебинары"
Доступ к разделу осуществляется через верхнюю панель навигации. В разделе "Вебинары" вы найдете следующие подразделы:
- Мои вебинары — список всех созданных вами вебинаров с возможностью фильтрации по статусу (активные, прошедшие, черновики).
- Создать вебинар — форма для создания нового вебинара с настройками даты, времени, доступа и других параметров.
- Серии вебинаров — инструмент для объединения связанных вебинаров в тематические группы.
- Комнаты — постоянные виртуальные пространства для регулярных встреч без необходимости создания нового вебинара.
- Записи — архив записей прошедших вебинаров с возможностью управления доступом.
Для быстрого доступа к конкретному вебинару используйте поисковую строку в верхней части раздела. Фильтры позволяют сортировать вебинары по дате, статусу и другим параметрам.
Раздел "Курсы"
В разделе "Курсы" организована работа с образовательным контентом:
- Мои курсы — список созданных вами курсов с индикацией их статуса и популярности.
- Создать курс — инструментарий для разработки структурированного обучающего материала.
- Модули — управление составными частями курсов для их повторного использования.
- Библиотека материалов — хранилище загруженных файлов, презентаций и других ресурсов.
Навигация внутри курса осуществляется через боковое меню, отображающее структуру курса в виде дерева с возможностью быстрого перехода между модулями и уроками.
Раздел "Тесты"
Функционал создания и управления тестированиями включает:
- Мои тесты — каталог созданных тестов с возможностью их редактирования и настройки.
- Создать тест — конструктор тестовых заданий с различными типами вопросов.
- Банк вопросов — коллекция вопросов для повторного использования в разных тестах.
- Результаты — статистика прохождения тестов участниками с детализацией по каждому вопросу.
Для более эффективной работы с тестами используйте возможность клонирования существующих тестов через меню "..." рядом с названием теста.
Раздел "Статистика"
Аналитический раздел предоставляет информацию об эффективности ваших мероприятий:
- Общая статистика — сводные данные по всем типам активностей на платформе.
- Статистика вебинаров — детальная информация о посещаемости, активности участников и оценках.
- Статистика курсов — показатели завершения, время прохождения и результаты тестирований.
- Экспорт данных — возможность выгрузки статистических данных в форматах Excel или CSV.
Для удобства анализа используйте встроенные фильтры по дате, типу мероприятия и другим параметрам. Визуализация данных в виде графиков доступна при нажатии на иконку диаграммы. 📈
Полезные советы по работе с платформой Pruffme
После освоения базовой навигации по платформе Pruffme, пришло время поделиться продвинутыми техниками и секретами, которые значительно повысят эффективность вашей работы. Эти советы основаны на реальном опыте активных пользователей платформы и помогут избежать типичных ошибок.
Оптимизация рабочего процесса
- Используйте шаблоны — создайте базовый шаблон вебинара с повторяющимися настройками и клонируйте его для новых мероприятий. Это экономит до 70% времени на подготовку.
- Планируйте серии — вместо создания отдельных вебинаров объединяйте их в серии. Это упрощает навигацию для участников и позволяет управлять доступом к группе мероприятий централизованно.
- Настройте горячие клавиши — в разделе "Настройки" → "Горячие клавиши" можно задать персональные комбинации для быстрого доступа к часто используемым функциям.
- Используйте мобильное приложение — установите официальное приложение Pruffme для быстрого доступа к уведомлениям и базовым функциям управления мероприятиями.
Повышение эффективности вебинаров
- Заходите в комнату заранее — открывайте вебинарную комнату минимум за 15-20 минут до начала для проверки звука, видео и презентационных материалов.
- Используйте режим модерации — для вебинаров с большим количеством участников включайте премодерацию чата и вопросов, чтобы избежать информационного шума.
- Готовьте интерактивы — заранее создавайте опросы, тесты и другие интерактивные элементы, чтобы поддерживать вовлеченность аудитории.
- Назначайте со-ведущих — для масштабных вебинаров используйте функцию добавления со-ведущих, которые смогут помогать с модерацией чата и техническими вопросами.
Технические рекомендации
- Проверяйте совместимость браузера — платформа Pruffme оптимально работает в Chrome и Firefox последних версий. Избегайте использования Internet Explorer.
- Оптимизируйте презентации — размер презентации не должен превышать 100 МБ, оптимальное разрешение слайдов — 1280x720 пикселей.
- Используйте проводное соединение — для стабильной трансляции рекомендуется подключение к интернету через кабель, а не Wi-Fi.
- Сохраняйте ссылки на комнаты — создайте закладки для часто используемых вебинарных комнат для быстрого доступа без необходимости поиска через интерфейс платформы.
Советы по безопасности
- Используйте уникальные пароли — для защиты закрытых вебинаров и курсов создавайте сложные пароли, не связанные с названием мероприятия или датой проведения.
- Контролируйте доступ к записям — регулярно проверяйте настройки доступа к записям вебинаров, особенно после изменения статуса мероприятия.
- Активируйте двухфакторную аутентификацию — включите дополнительный уровень защиты для аккаунта в настройках безопасности.
- Регулярно меняйте пароль — обновляйте пароль от аккаунта не реже одного раза в 3 месяца.
Помните, что эффективность работы с платформой Pruffme напрямую зависит от систематического применения описанных рекомендаций. Внедряйте эти советы постепенно, начиная с наиболее актуальных для вашего сценария использования. 🛠️
Освоение интерфейса Pruffme — это инвестиция в ваш профессиональный инструментарий. Начав с базовых функций регистрации и создания профиля, вы постепенно продвигаетесь к мастерскому владению всеми возможностями платформы. Помните, что лучший способ изучить интерфейс — это активное использование. Создавайте тестовые вебинары, экспериментируйте с настройками курсов, пробуйте различные форматы тестов. Каждое взаимодействие с платформой приближает вас к уровню уверенного пользователя, способного проводить профессиональные онлайн-мероприятия любой сложности.
Кирилл Мещеряков
технический обозреватель