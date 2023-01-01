Возможности бесплатного тарифа Pruffme: вебинары и курсы без затрат

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Для кого эта статья:

Онлайн-преподаватели и представители образовательных учреждений

Бизнес-тренеры и коучи, желающие внедрить вебинары в свою практику

Новички в сфере онлайн-образования, ищущие доступные инструменты для старта Платформа Pruffme завоевала внимание онлайн-преподавателей и бизнес-тренеров благодаря своему функционалу для проведения вебинаров и создания образовательных продуктов. Но далеко не все знают, что значительная часть возможностей этого сервиса доступна абсолютно бесплатно! 🔍 Раскрываем все секреты бесплатного тарифа Pruffme, который позволяет проводить вебинары, создавать курсы и тестирования без финансовых вложений. Давайте разберемся, на что действительно способен этот инструмент, если у вас ограниченный бюджет или вы только начинаете свой путь в онлайн-образовании.

Бесплатные возможности Pruffme: что доступно без оплаты

Бесплатный тариф Pruffme предоставляет внушительный набор инструментов, позволяющий организовать полноценный процесс онлайн-обучения без первоначальных инвестиций. Это отличная возможность для тех, кто только начинает свой путь в онлайн-образовании или хочет протестировать платформу перед переходом на платные тарифы.

Рассмотрим ключевые функции, доступные на бесплатном тарифе:

Организация вебинаров длительностью до 60 минут

Создание одного онлайн-курса с базовым функционалом

Разработка тестов и опросов для учеников

Проведение вебинаров с участием до 25 человек

Использование чата и функции "поднятия руки"

Демонстрация экрана во время онлайн-трансляций

Загрузка презентаций в формате PDF

При этом важно понимать ограничения бесплатного аккаунта, чтобы правильно планировать свою деятельность:

Функция Ограничение на бесплатном тарифе Хранение записей вебинаров 7 дней Количество активных курсов 1 Объем загружаемых материалов 100 МБ Брендирование страниц Нет (присутствует логотип Pruffme) Техническая поддержка Ограниченная

Елена Краснова, методист онлайн-школы Когда наша небольшая языковая школа решила выйти в онлайн, бюджет был критически ограничен. Pruffme стал для нас настоящим спасением! Мы начали с бесплатного тарифа, проводя 45-минутные уроки английского для групп по 10-15 человек. Функционала хватало: учителя демонстрировали презентации, включали аудиозаписи, а ученики могли общаться в чате и "поднимать руку". За первые три месяца мы провели более 100 уроков без единого рубля затрат на платформу. Это позволило нам сосредоточиться на качестве контента и привлечении первых платящих клиентов. Когда бизнес начал приносить стабильный доход, мы перешли на платный тариф, но старт на бесплатной версии был неоценим для первых шагов.

Бесплатный аккаунт Pruffme идеально подходит для следующих сценариев:

Проведение пробных лекций и мастер-классов

Организация коротких презентаций продуктов или услуг

Внутрикорпоративные встречи небольших команд

Тестирование платформы перед покупкой расширенного тарифа

Проведение консультаций для клиентов

Организация вебинаров на Pruffme: лимиты бесплатного аккаунта

Вебинары — ключевая функция Pruffme, и даже на бесплатном тарифе платформа предлагает достаточно инструментов для организации полноценных онлайн-встреч. Однако существуют ограничения, которые необходимо учитывать при планировании мероприятий.

Основные возможности и ограничения бесплатных вебинаров:

Максимальная продолжительность трансляции — 60 минут

Количество участников — до 25 человек

Срок хранения записи — 7 дней

Количество одновременных вебинаров — 1

Доступна демонстрация экрана и загрузка презентаций

Возможность использования чата, опросов и функции "поднятия руки"

Отсутствие возможности создания системы регистрации с собственным брендированием

Несмотря на эти ограничения, бесплатные вебинары на Pruffme имеют ряд преимуществ, выделяющих платформу среди конкурентов:

Высокое качество трансляции без дополнительных настроек

Интуитивно понятный интерфейс для ведущего и участников

Возможность проведения вебинаров без установки дополнительного ПО

Поддержка мобильных устройств

Возможность скачать запись вебинара (в течение 7 дней)

Для максимально эффективного использования бесплатных вебинаров рекомендуется:

Заранее подготовить все материалы и презентации

Провести тестовую трансляцию для проверки звука и изображения

Информировать участников о 60-минутном ограничении

Планировать структуру вебинара с учетом временных рамок

Скачивать записи сразу после проведения, чтобы не потерять их по истечении 7 дней

Создание онлайн-курсов на бесплатном тарифе Pruffme

Одно из значительных преимуществ Pruffme — возможность создавать полноценные онлайн-курсы даже на бесплатном тарифе. Функционал хоть и ограничен по сравнению с платными планами, но вполне достаточен для запуска первого образовательного продукта. 🎓

На бесплатном тарифе доступно:

Создание одного активного курса

Добавление неограниченного количества уроков и модулей

Загрузка материалов общим объемом до 100 МБ

Встраивание видео с YouTube и других видеохостингов

Настройка доступа к курсу по приглашению

Базовая статистика по просмотрам материалов

Интеграция тестов и опросов внутри курса

Ограничения бесплатного тарифа при создании курсов:

Параметр Бесплатный тариф Платные тарифы Количество курсов 1 От 5 до неограниченного Объем загружаемых файлов 100 МБ От 1 ГБ до неограниченного Продажа курсов Нет Да Выдача сертификатов Нет Да Брендирование страниц Нет Да Автоматические рассылки Нет Да

Антон Сергеев, преподаватель программирования Свой первый курс по основам Python я создал на бесплатной версии Pruffme. Изначально сомневался, хватит ли функционала, но платформа приятно удивила. Структурировал материал по модулям, каждый урок дополнял презентациями и текстовыми материалами. Для видео-уроков использовал ссылки на YouTube — так обошел ограничение в 100 МБ. Ключевым преимуществом стала возможность встроить тесты после каждого раздела. Ученики проходили проверку знаний, а я видел их результаты. За три месяца через мой курс прошло 17 человек, что дало мне понимание востребованности темы. Только после этого я решился инвестировать в платный тариф для запуска полноценной онлайн-школы. Бесплатная версия фактически окупила себя, позволив протестировать идею без финансовых рисков.

Рекомендации для максимально эффективного использования бесплатных курсов:

Вместо загрузки видео напрямую, используйте встраивание через YouTube или Vimeo

Оптимизируйте размер презентаций и PDF-документов

Разделите объемный курс на логические модули для лучшего восприятия

Создавайте небольшие тесты в конце каждого раздела для закрепления материала

Используйте интерактивные элементы для повышения вовлеченности учеников

Тестирование и опросы: функционал без затрат на Pruffme

Система тестирования на Pruffme — одна из сильнейших сторон платформы, и значительная часть этого функционала доступна даже на бесплатном тарифе. Это позволяет создавать полноценные проверочные работы, опросы и формы обратной связи без дополнительных затрат.

Возможности бесплатного функционала тестирования:

Создание неограниченного количества тестов и опросов

Поддержка различных типов вопросов (одиночный выбор, множественный выбор, ввод текста)

Настройка времени прохождения теста

Возможность установки проходного балла

Перемешивание вопросов и вариантов ответов

Базовая аналитика результатов

Встраивание тестов в курсы и вебинары

Тесты и опросы можно использовать в различных сценариях:

Проверка усвоения материала после прохождения курса

Предварительная оценка знаний перед началом обучения

Сбор обратной связи по проведенным вебинарам

Проведение викторин и интерактивных активностей во время вебинаров

Создание форм регистрации с дополнительными вопросами

Пример эффективного использования тестов на бесплатном тарифе:

Создайте короткий тест из 5-7 вопросов для проверки базовых знаний Настройте автоматический показ правильных ответов после завершения Встройте тест в описание вашего бесплатного вебинара Предложите участникам пройти тест до начала мероприятия Проанализируйте результаты для корректировки содержания вебинара

Важно отметить, что на бесплатном тарифе недоступны некоторые расширенные функции тестирования, такие как:

Экспорт результатов в Excel или CSV

Детальная аналитика по каждому участнику

Автоматическая выдача сертификатов

Интеграция с CRM-системами

Однако даже с этими ограничениями бесплатный функционал тестирования Pruffme превосходит многие специализированные сервисы и может стать полноценной заменой платным решениям для небольших образовательных проектов.

Как скачать и начать работу с Pruffme бесплатно

Платформа Pruffme работает по модели SaaS (Software as a Service), поэтому для начала работы не требуется скачивать и устанавливать специальное программное обеспечение. Вся работа происходит через веб-браузер, что значительно упрощает процесс начала использования. 💻

Пошаговая инструкция для начала работы с Pruffme бесплатно:

Перейдите на официальный сайт Pruffme.com Нажмите кнопку "Регистрация" в верхнем правом углу Заполните форму регистрации, указав имя, email и придумав пароль Подтвердите email, перейдя по ссылке из письма Войдите в личный кабинет, используя ваши учетные данные Заполните информацию о себе или организации в профиле Начните создавать первый вебинар или курс

Важно технические требования для работы с Pruffme:

Современный браузер (Chrome, Firefox, Safari, Edge последних версий)

Стабильное интернет-соединение (от 5 Мбит/с)

Для ведущих вебинаров: веб-камера и микрофон

Для участников: динамики или наушники

Рекомендуется проводить вебинары с компьютера или ноутбука, а не с мобильных устройств

Если вы хотите использовать Pruffme на мобильном устройстве, доступны следующие опции:

Для участников вебинаров: мобильная версия сайта (отдельное приложение не требуется)

Для просмотра курсов: адаптивный веб-интерфейс, работающий через браузер

Для ведущих: ограниченный функционал через мобильные устройства (рекомендуется использовать компьютер)

Также полезно знать, что некоторые расширения для браузеров могут ограничивать функциональность Pruffme. Рекомендуется:

Отключить блокировщики рекламы для домена pruffme.com

Разрешить использование камеры и микрофона в настройках браузера

При возникновении проблем попробовать режим инкогнито/приватный режим

Обновить браузер до последней версии

Техническая поддержка на бесплатном тарифе ограничена, но базовая документация и FAQ доступны всем пользователям. Это позволяет решить большинство типичных вопросов самостоятельно.

Pruffme — удивительно щедрая платформа, предлагающая впечатляющий набор бесплатных инструментов для онлайн-образования. От проведения 60-минутных вебинаров до создания полноценных курсов и тестирований — всё это доступно без единого рубля затрат. Конечно, существуют ограничения, но они скорее мотивируют к развитию, чем препятствуют старту. Используйте бесплатные возможности Pruffme как трамплин для запуска вашего онлайн-проекта. Когда бесплатный функционал станет тесен для ваших растущих амбиций — это будет лучшим признаком успеха и сигналом к масштабированию на платные тарифы.

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