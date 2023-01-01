Отчеты в рекламном кабинете ВКонтакте: настройка и анализ данных

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Маркетологи и специалисты по таргетированной рекламе

Владельцы бизнеса, желающие оптимизировать рекламные кампании

Новички в сфере интернет-маркетинга, стремящиеся улучшить свои навыки аналитики Отчетность в рекламном кабинете ВКонтакте — это тот инструмент, который разделяет просто «рекламщиков» и настоящих маркетологов, принимающих решения на основе данных. Создание отчетов помогает увидеть полную картину эффективности ваших кампаний, отследить ROI и оптимизировать бюджеты на лету. Пропуская этот этап, вы рискуете выбрасывать деньги на ветер и принимать решения вслепую. В этой пошаговой инструкции я разложу по полочкам весь процесс создания и настройки отчетов в рекламном кабинете ВК — от входа в аналитический раздел до глубокого анализа результатов. 📊

Как войти в раздел аналитики рекламного кабинета ВКонтакте

Прежде чем погрузиться в мир аналитики ВКонтакте, нужно правильно добраться до нужного раздела. Многие новички теряются в интерфейсе и тратят драгоценное время на поиск нужной вкладки.

Для входа в раздел аналитики рекламного кабинета ВКонтакте следуйте этим шагам:

Войдите в свой аккаунт ВКонтакте Нажмите на кнопку "Реклама" в верхнем меню В новом окне выберите "Рекламный кабинет" В левом меню рекламного кабинета найдите и нажмите раздел "Статистика" Теперь перед вами открыт полный доступ к аналитическим инструментам ВКонтакте

Если вы управляете рекламой через агентский аккаунт или у вас есть доступ к нескольким рекламным кабинетам, обратите внимание на переключатель в верхней части страницы. Он позволяет выбрать нужный рекламный кабинет для анализа.

Антон Петров, Head of Digital Marketing

Помню, как в начале карьеры я неделями запускал рекламу ВКонтакте, не заглядывая в аналитику. Мой руководитель спросил о результатах, а я смог показать только общие цифры по расходам. Тогда он показал, как правильно настроить отчеты. Открыв раздел статистики, мы увидели, что 80% бюджета уходило на группу пользователей с минимальной конверсией! Одно небольшое изменение в стратегии сэкономило клиенту более 100 000 рублей в следующем месяце. С тех пор я начинаю любую рекламную кампанию с настройки правильных отчетов — это экономит время, деньги и нервы.

Важный момент: при первом входе в раздел статистики система может предложить вам выбрать период для анализа. Лучше начать с последних 7-14 дней, чтобы получить актуальную информацию, особенно если вы недавно запустили кампании.

Обратите внимание на верхнюю панель навигации внутри раздела "Статистика". Здесь можно переключаться между разными типами отчетов:

Общая статистика — обзор всех рекламных кампаний

Статистика по объявлениям — детализация по каждому рекламному материалу

Статистика по таргетингам — анализ эффективности разных настроек аудитории

География — распределение показов и конверсий по регионам

Демография — анализ по возрасту и полу аудитории

Базовые принципы создания отчетов в рекламном кабинете ВК

Создание эффективных отчетов в рекламном кабинете ВКонтакте строится на нескольких ключевых принципах. Понимание этих основ поможет вам не просто собирать данные, а получать действительно полезную информацию для принятия решений. 📈

Отчеты в рекламном кабинете ВК можно разделить на несколько типов в зависимости от задачи:

Тип отчета Основные метрики Когда использовать Охватный Показы, охват, частота Для брендинговых кампаний и оценки информированности Конверсионный CTR, конверсии, CPA, ROAS Для оценки продаж и целевых действий Сравнительный Различные KPI в сравнении Для A/B-тестирования креативов и аудиторий Временной Динамика показателей Для анализа тенденций и сезонности

Для создания базового отчета выполните следующие шаги:

В разделе "Статистика" выберите временной период для анализа (справа вверху) Выберите тип статистики (общая, по объявлениям, по таргетингам и т.д.) Установите группировку данных (по дням, неделям, месяцам) Выберите параметры для отображения (клики, показы, расходы, конверсии) При необходимости примените фильтры для сужения анализа

Один из ключевых принципов создания эффективных отчетов — это правильный выбор метрик для анализа. Не все показатели одинаково важны для разных типов кампаний:

Для трафиковых кампаний: CTR, стоимость клика (CPC), показатель отказов

CTR, стоимость клика (CPC), показатель отказов Для конверсионных кампаний: конверсии, CPA, ROAS, целевые действия

конверсии, CPA, ROAS, целевые действия Для узнаваемости бренда: охват, частота, вовлеченность

Важно также учитывать, что ВКонтакте предлагает систему автоматических отчетов. Вы можете настроить регулярную отправку выбранных данных на ваш email. Для этого после настройки отчета нажмите на кнопку "Запланировать отчет" и укажите периодичность отправки.

Мария Соколова, Performance Marketing Specialist

Работая с крупным интернет-магазином одежды, я столкнулась с проблемой: клиент жаловался на низкую эффективность рекламы во ВКонтакте при высоких расходах. Руководство уже решило перераспределить бюджет в другие каналы. Я создала расширенный отчет с группировкой по времени суток и обнаружила, что 70% конверсий происходило вечером с 18:00 до 23:00, но бюджет равномерно распределялся в течение дня. Создав детальный отчет по аудиториям, мы выявили, что женщины 25-34 лет конвертировались в 3 раза лучше остальных сегментов. Перенастроив таргетинг и время показов на основе этих отчетов, мы снизили CPA на 42% за две недели. Клиент не только сохранил бюджет на ВКонтакте, но и увеличил его в следующем квартале.

Настройка параметров отчетов ВКонтакте для глубокого анализа

Базовые отчеты дают общее представление о ваших рекламных кампаниях, но настоящая ценность аналитики ВКонтакте раскрывается при тонкой настройке параметров. Именно здесь вы можете обнаружить скрытые закономерности и выявить точки роста для ваших рекламных кампаний. 🔍

Для глубокого анализа используйте следующие параметры настройки:

Группировка данных — позволяет организовать информацию по выбранному критерию (по дням, неделям, кампаниям, объявлениям) Фильтрация — помогает сосредоточиться на конкретных сегментах данных (например, только определенные кампании или географические регионы) Метрики — набор показателей для оценки эффективности (от базовых до продвинутых) Сравнение периодов — возможность сопоставить результаты за разные временные интервалы Атрибуция — настройка модели присвоения конверсий (последний клик, первый клик, линейная модель)

Для настройки группировки данных перейдите в раздел "Статистика" и выберите нужный тип отчета. Затем найдите опцию "Группировать по" и выберите подходящий параметр. Например, группировка по устройствам поможет понять, как ваша аудитория взаимодействует с рекламой на мобильных и десктопных устройствах.

Фильтрация — мощный инструмент для выделения нужных данных. Чтобы применить фильтры:

Нажмите на иконку воронки рядом с названием столбца или используйте кнопку "Фильтр" в верхней части таблицы

Выберите условие фильтрации (больше, меньше, равно, содержит и т.д.)

Задайте значение для фильтрации

Нажмите "Применить"

Вы можете использовать несколько фильтров одновременно, чтобы максимально сузить выборку данных. Например, отфильтровать объявления с CTR выше 2% и стоимостью клика ниже 15 рублей.

Метрика Что показывает Формула расчета CPM Стоимость 1000 показов (Расходы / Показы) * 1000 CTR Процент кликов от показов (Клики / Показы) * 100% CPA Стоимость целевого действия Расходы / Конверсии ROAS Доход на 1 рубль расходов Доход / Расходы CR Процент конверсий от кликов (Конверсии / Клики) * 100%

Особое внимание стоит уделить настройке временных интервалов для анализа. ВКонтакте позволяет сравнивать данные за разные периоды, что особенно полезно для оценки эффективности оптимизаций или сезонных изменений. Чтобы активировать эту функцию:

Выберите основной период для анализа Нажмите на опцию "Сравнить с периодом" рядом с выбором дат Укажите второй период для сравнения В отчете появятся данные по обоим периодам с процентом изменения

Для глубокого анализа конверсионных кампаний необходимо настроить параметры атрибуции. По умолчанию ВКонтакте использует модель "последнего клика", но вы можете изменить это в настройках рекламного кабинета. Помните, что выбор модели атрибуции напрямую влияет на оценку эффективности ваших кампаний.

Продвинутая настройка отчетов также включает создание пользовательских комбинаций метрик. Например, можно отслеживать не только абсолютные значения конверсий, но и их динамику, рассчитывая процентное изменение по сравнению с предыдущим периодом.

Экспорт и сохранение отчетов для дальнейшей работы

Создание качественных отчетов — это только полдела. Чтобы извлечь максимальную пользу из полученных данных, необходимо уметь правильно экспортировать и сохранять отчеты для дальнейшего анализа и презентации результатов. ВКонтакте предлагает несколько способов экспорта данных, каждый из которых имеет свои преимущества. 💾

Основные форматы для экспорта отчетов из рекламного кабинета ВКонтакте:

XLSX — формат Excel, удобен для дальнейшей обработки и визуализации данных

— формат Excel, удобен для дальнейшей обработки и визуализации данных CSV — текстовый формат с разделителями, подходит для импорта в различные аналитические системы

— текстовый формат с разделителями, подходит для импорта в различные аналитические системы PDF — формат для презентаций и отчетов клиентам, сохраняет визуальное оформление

Для экспорта отчета в рекламном кабинете ВКонтакте следуйте этим шагам:

Настройте отчет с нужными параметрами в разделе "Статистика" Нажмите на кнопку "Экспорт" в правом верхнем углу таблицы Выберите подходящий формат (XLSX, CSV или PDF) Дождитесь завершения загрузки файла

При экспорте больших объемов данных за длительный период система может обрабатывать запрос некоторое время. В таких случаях лучше разбить экспорт на несколько частей по временным промежуткам.

Важный момент: перед экспортом убедитесь, что отчет содержит все необходимые данные. Проверьте выбранные метрики, временной период и примененные фильтры. Это поможет избежать повторных выгрузок и сэкономит ваше время.

Помимо разовых экспортов, ВКонтакте предлагает функцию автоматического формирования и отправки отчетов по расписанию. Настройка регулярных отчетов особенно полезна для:

Еженедельного мониторинга эффективности кампаний

Автоматической отправки данных клиентам или руководству

Накопления исторических данных для анализа трендов

Сравнения результатов по разным периодам

Для настройки регулярной отправки отчетов:

Создайте и настройте нужный отчет Нажмите на кнопку "Запланировать отчет" в верхней части страницы Выберите периодичность (ежедневно, еженедельно, ежемесячно) Укажите email-адреса для отправки Настройте формат файла и содержание письма Нажмите "Сохранить"

После экспорта данных часто требуется дополнительная обработка для проведения более глубокого анализа или создания наглядных визуализаций. Для этого можно использовать:

Microsoft Excel или Google Sheets для создания сводных таблиц и графиков

Специализированные аналитические инструменты (Power BI, Tableau)

Сервисы для создания дашбордов (DataStudio, Looker)

При работе с экспортированными данными в Excel полезно создать шаблон с предварительно настроенными формулами и визуализациями. Это позволит быстро обрабатывать новые выгрузки данных и формировать стандартизированные отчеты.

Эффективный анализ рекламных кампаний по данным отчетов

Сбор и экспорт данных — это лишь первый шаг. Настоящая ценность аналитики заключается в умении интерпретировать цифры и превращать их в конкретные действия по оптимизации кампаний. Правильный анализ отчетов ВКонтакте помогает не только оценить текущую эффективность, но и выявить потенциал для роста. 🚀

Рассмотрим ключевые направления анализа рекламных кампаний:

Анализ эффективности аудиторий — определение сегментов с наилучшими показателями конверсии Оценка креативов — выявление наиболее результативных визуальных и текстовых решений Анализ времени показа — определение оптимальных часов и дней недели для размещения рекламы Географический анализ — сравнение эффективности по регионам и городам Анализ устройств — оценка результативности на мобильных и десктопных платформах

Для эффективного анализа аудиторий используйте отчеты с группировкой по демографическим параметрам (возраст, пол) и интересам. Это позволит выявить наиболее перспективные сегменты для масштабирования и те, от которых стоит отказаться. Обратите внимание на показатели CTR, конверсии и ROI для каждой аудитории.

При анализе креативов фокусируйтесь не только на общих показателях эффективности, но и на взаимодействии конкретных визуалов с разными аудиториями. Часто креатив, который плохо работает на общую аудиторию, может показывать отличные результаты в определенном сегменте.

Временной анализ позволяет оптимизировать расписание показов рекламы. Используйте отчеты с группировкой по времени суток и дням недели, чтобы выявить паттерны активности вашей аудитории. Это особенно важно для бизнесов с ярко выраженной сезонностью или зависимостью от времени дня.

Для комплексной оценки эффективности кампаний используйте следующие метрики в совокупности:

Конверсионные показатели: CR (коэффициент конверсии), CPA (стоимость конверсии), ROAS (возврат инвестиций в рекламу)

CR (коэффициент конверсии), CPA (стоимость конверсии), ROAS (возврат инвестиций в рекламу) Показатели вовлеченности: CTR (кликабельность), время на сайте, глубина просмотра

CTR (кликабельность), время на сайте, глубина просмотра Финансовые метрики: ROI, маржинальность, прибыль с клиента

Важно анализировать не только абсолютные значения, но и динамику показателей. Сравнивайте текущие результаты с предыдущими периодами, чтобы оценить эффект от внесенных изменений и выявить тренды.

При работе с большими объемами данных полезно использовать технику фильтрации аномалий — выявление и исключение из анализа экстремальных значений, которые могут искажать общую картину. Например, аномально высокие показатели в отдельные дни могут быть связаны с техническими сбоями или внешними факторами.

Для принятия обоснованных решений по оптимизации рекламных кампаний рекомендуется следующий алгоритм анализа:

Определите ключевые KPI для вашего бизнеса (конверсии, ROAS, LTV и т.д.) Проанализируйте отчеты по всем измерениям (аудитории, креативы, время, география) Выявите закономерности и паттерны в данных Сформулируйте гипотезы для оптимизации Внедрите изменения и отслеживайте их влияние на показатели

Не забывайте о важности долгосрочного анализа. Некоторые эффекты от рекламных кампаний проявляются не сразу, особенно когда речь идет о брендинговых задачах или сложных продуктах с длинным циклом принятия решения.

Создание отчетов в рекламном кабинете ВКонтакте — это не просто техническая операция, а основа для принятия стратегических решений в маркетинге. Освоив процесс от входа в аналитический раздел до глубокого анализа полученных данных, вы получаете мощный инструмент для оптимизации рекламных бюджетов и повышения эффективности кампаний. Используйте возможности фильтрации, группировки и сравнения данных, чтобы выявлять скрытые закономерности и тренды. Помните, что самые успешные маркетологи принимают решения не на основе интуиции, а опираясь на конкретные цифры и факты, которые предоставляют грамотно настроенные отчеты.

Читайте также