Создание графиков в Excel: пошаговое руководство для новичков

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички и начинающие пользователи Excel, желающие улучшить свои навыки визуализации данных.

Аналитики и специалисты, работающие с данными и нуждающиеся в эффективных методах представления информации.

Студенты и преподаватели, стремящиеся освоить создание и форматирование графиков для учебных или профессиональных целей.

Открывая Excel, многие видят таблицы, но не осознают, что в их руках — мощный инструмент визуализации данных. "График стоит тысячи цифр" — и это не преувеличение. Превращение сухих чисел в наглядные графики может раскрыть тренды, аномалии и закономерности, незаметные в таблицах. Я помню свой первый опыт создания графика в Excel — это казалось настоящей магией 🧙‍♂️. И сегодня я проведу вас через все этапы этого процесса, чтобы вы могли уверенно визуализировать любые данные, даже если раньше только смотрели на Excel издалека.

Основные типы графиков в Excel и их назначение

Excel предлагает разнообразные типы графиков, каждый из которых создан для визуализации определенных типов данных. Выбор правильного типа — первый шаг к созданию информативного и понятного графика. Рассмотрим наиболее популярные варианты.

Тип графика Назначение Когда использовать Гистограмма Сравнение значений по категориям Когда нужно сравнить объемы продаж разных товаров Линейный график Отображение тенденций во времени Для анализа изменения показателей по месяцам/годам Круговая диаграмма Демонстрация пропорций частей к целому Для отображения структуры бюджета или доли рынка Точечная диаграмма Выявление корреляций между переменными При анализе зависимостей (например, цены и спроса) Пузырьковая диаграмма Сравнение трех параметров одновременно Когда нужно добавить третье измерение к точечному графику

Многие новички совершают ошибку, выбирая слишком сложный тип графика или неподходящий для конкретных данных. Например, круговая диаграмма идеальна для отображения долей в пределах 100%, но становится нечитаемой, если категорий больше 5-7 или если значения слишком близки.

Анна Петрова, аналитик данных Когда я только начинала работать с Excel, я создала презентацию для руководства с круговой диаграммой, включающей 15 категорий. На встрече директор спросила: "Что именно вы хотели показать этой диаграммой?" Я не смогла внятно ответить, потому что сама с трудом различала мелкие сегменты. Тогда старший аналитик предложил перестроить данные в столбчатую диаграмму, и разница была поразительной — все тренды и соотношения мгновенно стали очевидны. Этот урок научил меня тщательно выбирать тип графика в зависимости от цели и характера данных.

При выборе типа графика задайте себе вопрос: "Что именно я хочу показать с помощью этих данных?". Это поможет определить оптимальный вариант визуализации:

Для сравнения категорий: гистограммы или горизонтальные столбчатые диаграммы

Для анализа изменений во времени: линейные графики

Для отображения долей: круговые или кольцевые диаграммы

Для выявления взаимосвязей: точечные диаграммы

Для многомерного анализа: пузырьковые или радарные диаграммы

Подготовка данных для создания наглядных графиков

Качество графика напрямую зависит от правильной организации исходных данных. Часто неудачные визуализации — результат не проблем с графиком, а некорректной структуры данных. Прежде чем приступать к созданию графика, необходимо убедиться, что ваши данные организованы оптимальным образом. 📊

Основные принципы организации данных для графиков:

Последовательность структуры — данные должны быть организованы в последовательные строки или столбцы без пропусков Корректные заголовки — первая строка или столбец должны содержать четкие названия категорий Отсутствие пустых ячеек — пустые ячейки могут исказить график или привести к ошибкам Согласованные типы данных — в одном столбце должны быть данные одного типа (числа, даты и т.д.) Отсутствие скрытых строк или столбцов — они могут случайно включиться в диаграмму

Рассмотрим типичные проблемы и их решения:

Проблема с данными Возможные последствия Решение Пустые ячейки Разрывы в линейных графиках Заполнить нулями или использовать функцию ЕСЛИ для обработки пустых значений Текст вместо чисел Excel не может построить график Преобразовать текст в числа с помощью функции ЗНАЧЕН Несогласованные даты Неправильное масштабирование временной оси Использовать функцию ДАТАЗНАЧ для стандартизации Слишком много категорий Перегруженный, нечитаемый график Сгруппировать мелкие категории в "Прочее" Выбросы в данных Искажение масштаба графика Рассмотреть возможность создания отдельного графика для выбросов

Пример правильной организации данных для построения графика продаж:

Столбец A: "Месяц" (январь, февраль, март...)

Столбец B: "Продукт A" (числовые значения продаж)

Столбец C: "Продукт B" (числовые значения продаж)

Столбец D: "Продукт C" (числовые значения продаж)

Важно также учитывать сортировку данных. Для хронологических данных (по месяцам, годам) сортировка должна следовать естественному порядку. Для категорий можно выбрать сортировку по алфавиту или по значению (например, от наибольших продаж к наименьшим).

Дмитрий Соколов, финансовый аналитик Я работал над квартальным отчетом, включающим данные о продажах по регионам. График выглядел хаотично, регионы располагались в странном порядке, и некоторые значения казались аномально низкими. Потратив час на отладку, я обнаружил, что проблема была в исходных данных: некоторые значения были введены как текст (с пробелом в начале), а не как числа, из-за чего Excel не мог корректно их обработать. Ещё часть данных содержала ошибки #N/A. После очистки и стандартизации данных график мгновенно стал информативным и визуально привлекательным. С тех пор я всегда проверяю формат и качество данных перед построением графиков — это экономит огромное количество времени.

Перед созданием графика рекомендую выполнить следующие шаги:

Проверить данные на наличие ошибок и пропусков Убедиться, что числовые значения действительно имеют числовой формат Проверить, что даты распознаются Excel как даты (с помощью форматирования ячеек) Рассмотреть необходимость группировки или фильтрации данных Определить, нужны ли вспомогательные вычисления (проценты, итоги и т.д.)

Пошаговое создание первого графика в Excel

Создание первого графика может показаться сложным, но следуя простым шагам, вы быстро освоите этот процесс. Давайте создадим базовый столбчатый график продаж по месяцам, который является одним из наиболее распространенных типов графиков в бизнес-аналитике. 🚀

Для примера представим, что у нас есть данные о продажах трех продуктов за первое полугодие:

Подготовьте данные. В новом листе Excel создайте таблицу: В ячейку A1 введите "Месяц"

В ячейки B1-D1 введите "Продукт A", "Продукт B", "Продукт C"

В столбец A (ячейки A2-A7) введите названия месяцев от января до июня

В столбцы B-D введите числовые значения продаж для каждого продукта Выделите данные для графика. Щелкните на ячейке A1 и, удерживая левую кнопку мыши, растяните выделение до ячейки D7, чтобы включить заголовки и все данные. Выберите тип графика. На вкладке "Вставка" в группе "Диаграммы" нажмите на кнопку "Гистограмма" и выберите первый вариант "Гистограмма с группировкой". Проверьте результат. Excel автоматически создаст график. Система определит, что данные в столбце A (месяцы) — это подписи по горизонтальной оси, а данные в столбцах B-D — это ряды данных для столбцов. Добавьте название графика. Щелкните на график, затем перейдите на контекстную вкладку "Работа с диаграммами" → "Макет" → "Название диаграммы" → "Над диаграммой". Введите название, например "Продажи по месяцам".

Если что-то пошло не так или данные отображаются неправильно, не паникуйте. Вот основные проблемы и их решения:

Месяцы и продукты поменялись местами? Нажмите на график, затем выберите "Работа с диаграммами" → "Конструктор" → "Строка/столбец", чтобы поменять оси.

Нажмите на график, затем выберите "Работа с диаграммами" → "Конструктор" → "Строка/столбец", чтобы поменять оси. Отсутствуют или некорректно отображаются подписи осей? Щелкните правой кнопкой на оси и выберите "Формат оси" для настройки.

Щелкните правой кнопкой на оси и выберите "Формат оси" для настройки. Неправильные цвета или стиль? Используйте вкладку "Конструктор" → "Стили диаграмм" для быстрого изменения внешнего вида.

Для создания других типов графиков процесс аналогичен, меняется только шаг 3, где вы выбираете нужный тип графика:

Для линейного графика выберите "График" в группе "Диаграммы"

выберите "График" в группе "Диаграммы" Для круговой диаграммы выберите "Круговая" (подходит для одного ряда данных)

выберите "Круговая" (подходит для одного ряда данных) Для точечной диаграммы выберите "Точечная" (подходит для отображения корреляций)

Помните, что вы всегда можете изменить тип графика позже. Просто выделите график и на вкладке "Конструктор" нажмите "Изменить тип диаграммы".

Для более сложных графиков, например комбинированных (сочетающих столбцы и линии), после создания базового графика перейдите в "Работа с диаграммами" → "Конструктор" → "Изменить тип диаграммы" → "Комбинированная диаграмма".

Настройка и форматирование графиков для лучшего восприятия

Базовый график уже создан, но часто он требует дополнительной настройки для максимальной информативности и визуальной привлекательности. Профессионально оформленный график воспринимается аудиторией быстрее и вызывает больше доверия. Рассмотрим основные аспекты форматирования. ✨

Заголовки и подписи осей Добавьте описательный заголовок графика: выделите график → "Работа с диаграммами" → "Макет" → "Название диаграммы"

Настройте названия осей: "Макет" → "Названия осей"

Используйте краткие, но информативные названия (например, "Объем продаж, тыс. руб." вместо просто "Продажи") Легенда Оптимизируйте расположение легенды: "Макет" → "Легенда" (обычно справа или внизу)

Упростите названия элементов в легенде, если они слишком длинные

Для некоторых графиков легенда может быть излишней — в этом случае ее можно удалить Цветовая схема Выберите согласованную цветовую палитру: "Конструктор" → "Стили диаграмм"

Для категориальных данных используйте контрастные цвета

Для последовательных данных (например, рейтингов) используйте оттенки одного цвета

Учитывайте цветовую слепоту — избегайте комбинаций красный-зеленый Сетка и шкала Настройте линии сетки: "Макет" → "Линии сетки" (обычно достаточно горизонтальных линий)

Определите оптимальный масштаб осей: щелкните правой кнопкой на оси → "Формат оси"

Настройте минимальное и максимальное значение шкалы для лучшего отображения данных Подписи данных При необходимости добавьте числовые значения: "Макет" → "Подписи данных"

Выберите расположение подписей (над столбцами, внутри секторов и т.д.)

Настройте формат чисел (округление, процентный формат и т.д.)

Одна из распространенных ошибок — перегруженность графика. Помните принцип: "Если элемент не добавляет информативности — удалите его". Лишние декоративные элементы, избыточная сетка, ненужные 3D-эффекты только отвлекают от данных.

Быстрые советы по улучшению читаемости графика:

Используйте горизонтальную ориентацию подписей, если они длинные

Ограничьте количество отображаемых десятичных знаков

Добавьте линию тренда для наглядности направления изменений

Выделите важные данные контрастным цветом или другой толщиной линии

Используйте вторичную ось для данных с разным масштабом (например, количество и стоимость)

Чтобы применить единое форматирование ко всем графикам в документе, создайте шаблон: выделите отформатированный график → "Конструктор" → "Сохранить как шаблон". В дальнейшем этот шаблон будет доступен при создании новых графиков.

Советы по эффективной визуализации данных для новичков

Освоив базовые техники создания графиков, важно понимать принципы эффективной визуализации данных. Эти советы помогут вам создавать не просто графики, а информативные визуальные истории, которые будут понятны аудитории и точно передадут ваш основной месседж. 🎯

Выбирайте правильный тип графика для ваших данных Для сравнения категорий используйте столбчатые диаграммы

Для отображения тренда во времени — линейные графики

Для соотношения частей к целому — круговые диаграммы (но только при небольшом количестве категорий)

Для корреляций между переменными — точечные диаграммы Соблюдайте принцип "данных к чернилам" Каждый элемент графика должен нести смысловую нагрузку

Удаляйте избыточные элементы: трехмерные эффекты, лишние границы, декоративные фоны

Минимизируйте "визуальный шум" — всё, что отвлекает от самих данных Учитывайте психологию восприятия Люди лучше воспринимают длину, чем площадь или угол — поэтому столбчатые диаграммы часто эффективнее круговых

Используйте культурные ассоциации с цветами (например, красный для опасности)

Размещайте самую важную информацию в верхнем левом углу (для культур с чтением слева направо) Обеспечивайте контекст для интерпретации Добавляйте сравнительные данные (например, "по сравнению с прошлым годом")

Используйте линии среднего значения или целевые показатели

Добавляйте аннотации для объяснения аномалий или важных точек на графике Адаптируйте графики к целевой аудитории Для руководства — акцент на ключевые показатели и общие тренды

Для технических специалистов — больше деталей и точных числовых значений

Для презентаций — простые графики с крупными элементами, видимыми издалека

Типичные ошибки визуализации, которых следует избегать:

Использование круговых диаграмм с множеством мелких сегментов

Обрезание шкалы Y не от нуля (создает искаженное впечатление о различиях)

Перегрузка графика слишком большим количеством рядов данных

Использование несопоставимых масштабов при сравнении нескольких графиков

Выбор неподходящих цветов, затрудняющих различение элементов

Чек-лист для проверки графика перед финализацией:

График имеет четкий, понятный заголовок Оси правильно подписаны и имеют соответствующие единицы измерения Данные представлены в наиболее подходящем для них формате Цветовая схема логична и обеспечивает хорошую различимость элементов График не перегружен лишней информацией Основной вывод или тренд легко идентифицируется Формат чисел оптимален (правильное количество десятичных знаков) Размер шрифтов достаточен для комфортного чтения

Овладев искусством создания графиков в Excel, вы получаете мощный инструмент для анализа данных и убедительной коммуникации. Помните, что лучший график — не самый сложный или красочный, а тот, который наиболее ясно передает суть ваших данных. Постепенно экспериментируя с различными типами и настройками, вы разовьете свой уникальный стиль визуализации. И каждый раз, когда ваша аудитория говорит "А, теперь я понимаю!" — это признак успешной работы с данными.

Читайте также