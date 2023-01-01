10 профессий с максимальным риском: рейтинг опасных специальностей

Когда на кону стоит человеческая жизнь, профессия становится чем-то большим, чем просто способ заработка. По данным Международной организации труда, ежегодно в мире происходит около 2,3 миллиона смертельных случаев, связанных с профессиональной деятельностью. За каждой цифрой в этой печальной статистике — судьба конкретного человека, семьи, потеря специалиста. Что заставляет людей выбирать опасные профессии? Какие сферы деятельности представляют наибольший риск? Давайте разберемся, какие 10 профессий возглавляют печальный рейтинг по угрозе для жизни и здоровья 🚨

Самые опасные профессии с высоким риском для жизни

Профессии с высоким риском для жизни существовали всегда, но подходы к их классификации и оценке опасности постоянно совершенствуются. В разных странах критерии оценки могут различаться, однако международные организации труда выделяют несколько ключевых показателей, определяющих степень опасности профессии:

Коэффициент смертности на 100 000 работников

Частота несчастных случаев со смертельным исходом

Количество профессиональных заболеваний

Процент ранней потери трудоспособности

По статистике Международной организации труда, ежегодно в мире происходит около 340 миллионов несчастных случаев на производстве. Это примерно 930 000 происшествий каждый день! 🔍

Характеристика Показатель в мире Показатель в России Смертность на рабочем месте (в год) 2,3 млн человек Около 1500 человек Профессиональные заболевания (в год) 160 млн случаев Около 7500 случаев Экономические потери от несчастных случаев 4% мирового ВВП 1,67% ВВП России

Некоторые профессии традиционно считаются опасными: шахтеры, строители, рыбаки, лесорубы. Однако с развитием технологий и изменением экономического ландшафта появляются новые виды опасных работ, а некоторые традиционно опасные профессии, благодаря улучшению условий труда, становятся безопаснее.

Антон Карпов, эксперт по промышленной безопасности В 2019 году я проводил аудит безопасности на нефтяной платформе в Охотском море. Условия работы там экстремальные: постоянный шум оборудования, вибрация, риск возгораний и разливов нефти. На платформе работал буровик Михаил, 15 лет стажа. Он рассказал мне, как в 2017 году во время шторма волной смыло его напарника. Спасательная операция длилась четыре часа. Михаила спросил: "Почему не уйдешь на берег?". Он ответил: "За риск хорошо платят. На эти деньги я обеспечиваю семью, дал образование детям. Я знаю, на что иду, и принимаю этот риск осознанно". Этот случай показал мне, что для многих людей в опасных профессиях высокая оплата — осознанная компенсация за ежедневный риск.

Факторы, определяющие опасность работы для здоровья

Что делает профессию опасной? Существует целый комплекс факторов, которые определяют уровень риска для жизни и здоровья работника. Анализ этих факторов позволяет не только ранжировать профессии по степени опасности, но и разрабатывать эффективные меры по снижению рисков. 👷

