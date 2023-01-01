Топ-10 сайтов поиска работы в Израиле: гид для успешного трудоустройства

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новые репатрианты и мигранты, ищущие работу в Израиле

Высококвалифицированные специалисты, желающие адаптироваться к местному рынку труда

Русскоязычные соискатели, нуждающиеся в специализированной информации о трудоустройстве Поиск работы в Израиле может стать настоящим испытанием даже для опытных профессионалов, не говоря уже о новых репатриантах. Местный рынок труда уникален: здесь свои правила игры, специфические требования и особая культура трудоустройства. Чтобы не тратить месяцы на бесполезные собеседования и отклики на непрофильные вакансии, необходимо знать проверенные ресурсы для поиска работы. В этой статье я раскрываю 10 самых эффективных сайтов, которые действительно помогают найти достойную позицию в Израиле — от массовых площадок до нишевых платформ для высококвалифицированных специалистов. 🔍

Топ-10 сайтов для поиска работы в Израиле

Израильский рынок труда имеет свои особенности, и знание проверенных платформ для поиска вакансий существенно повышает шансы на успешное трудоустройство. Представляю вашему вниманию топ-10 сайтов, которые стоит использовать при поиске работы в Израиле. 💼

1. AllJobs (www.alljobs.co.il) — самый популярный и масштабный портал по трудоустройству в Израиле. На платформе ежедневно публикуется более 20 000 вакансий в различных отраслях. Интерфейс доступен на иврите и частично на английском языке. Особенность: продвинутая система фильтров по локации, отрасли, типу занятости и уровню опыта.

2. Drushim (www.drushim.co.il) — второй по популярности ресурс с широким охватом позиций от начального уровня до руководящих должностей. Сайт предлагает удобную навигацию по категориям и геолокации. Преимущество: функция "Быстрый отклик" позволяет отправлять резюме одним кликом.

3. JobMaster (www.jobmaster.co.il) — платформа с фокусом на профессиональные и высококвалифицированные позиции. Особенно сильные разделы: технологии, финансы, маркетинг. Отличительная черта: детальные описания компаний-работодателей.

4. LinkedIn Israel — хотя это международная платформа, израильский сегмент LinkedIn очень активен. Многие технологические компании и стартапы предпочитают искать сотрудников именно здесь. Ключевой момент: возможность прямого нетворкинга с рекрутерами и потенциальными работодателями.

5. Gotfriends (www.gotfriends.co.il) — инновационная платформа, работающая по принципу рекомендаций. Здесь можно получить бонус за рекомендацию друга на вакансию. Специализация: стартапы и IT-компании.

Анна Левина, карьерный консультант для репатриантов Один из моих клиентов, Михаил, инженер-программист из Москвы, после репатриации столкнулся с типичной проблемой — несмотря на отличное резюме, он не получал ответов на свои заявки. Причина оказалась проста: он искал работу только на общих зарубежных платформах. Когда мы переориентировали поиск на AllJobs и JobMaster, а также оптимизировали его профиль в LinkedIn с учетом израильской специфики, результаты не заставили себя ждать. Через три недели Михаил получил сразу три предложения от технологических компаний в Тель-Авиве. Особенно эффективным оказался JobMaster — именно оттуда пришло предложение с наилучшими условиями.

6. Nisha (www.nisha.co.il) — специализированный портал для поиска работы в высокотехнологичных отраслях. Предлагает вакансии в компаниях от стартапов до международных корпораций. Отличие: детальное описание требуемых технических навыков.

7. Jobnet (www.jobnet.co.il) — платформа с широким выбором вакансий в различных сферах, от производства до сферы услуг. Удобна для поиска работы в периферийных районах страны.

8. Wanted (www.wanted.co.il) — современный портал с интуитивным интерфейсом и акцентом на молодых специалистов. Отличается стильным дизайном и полезными материалами для соискателей.

9. Israemploy (www.israemploy.net) — сайт, ориентированный на англоговорящих репатриантов и иностранных специалистов. Предлагает должности, где знание иврита не является обязательным условием.

10. Gius (www.gius.co.il) — специализированный портал для поиска работы в госсекторе и общественных организациях. Особенность: стабильные позиции с социальным пакетом.

Название сайта Специализация Языки интерфейса Особенности AllJobs Все отрасли Иврит, частично английский Самая большая база вакансий Drushim Широкий спектр Иврит Быстрый отклик JobMaster Профессиональные позиции Иврит, английский Подробные профили компаний LinkedIn Israel IT, маркетинг, финансы Многоязычный Нетворкинг с работодателями Israemploy Позиции для англоговорящих Английский Не требуется знание иврита

Специфика израильского рынка труда и поиска вакансий

Израильский рынок труда обладает уникальными особенностями, которые необходимо учитывать при поиске работы. Понимание этой специфики позволит вам эффективнее использовать порталы вакансий и увеличит шансы на успешное трудоустройство. 🇮🇱

Значение нетворкинга и личных связей

В Израиле около 70% вакансий закрываются через личные рекомендации и нетворкинг. Это явление известно как "протекция" (на иврите "протекция"). Даже если вы используете онлайн-платформы для поиска вакансий, наличие знакомого в компании значительно увеличивает шансы на приглашение на интервью.

Роль армейского опыта

Служба в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) часто указывается в резюме и имеет значение для работодателей, особенно для позиций, связанных с безопасностью, технологиями и менеджментом. Соискатели, проходившие службу в элитных подразделениях, часто имеют преимущество при трудоустройстве.

Языковые требования

Знание иврита остаётся важным критерием для большинства позиций, особенно в традиционных отраслях. Однако в международных компаниях и технологическом секторе часто достаточно владения английским языком. Уровень требуемого иврита обычно указывается в описании вакансии:

Иврит на уровне родного языка (שפת אם)

Высокий уровень иврита (עברית ברמה גבוהה)

Базовый иврит (עברית בסיסית)

Без требований к ивриту (ללא דרישת עברית)

Специфика технологического сектора

Израиль известен как "Стартап-нация", и технологический сектор предлагает наибольшее количество высокооплачиваемых позиций. Более 10% населения работает в хай-теке, и эта отрасль составляет около 15% ВВП страны. В этой сфере особенно ценятся технические навыки и опыт, а языковой барьер менее значим.

Географическая концентрация рынка труда

Большинство рабочих мест сконцентрировано в нескольких ключевых регионах:

Тель-Авив и Гуш-Дан (центральный регион) — около 50% всех рабочих мест

Хайфа и северный регион — 15%

Иерусалим — 12%

Беэр-Шева и южный регион — 8%

Структура рабочей недели

Официальная рабочая неделя в Израиле — с воскресенья по четверг, что отличается от большинства стран. Пятница — короткий день (до обеда), а суббота (шаббат) — выходной. Этот график отражается и на активности сайтов по поиску работы: наибольшее количество новых вакансий публикуется в воскресенье и понедельник.

Отрасль Процент вакансий на рынке труда Требование знания иврита Рекомендуемые сайты для поиска Технологии 28% Низкое/Среднее LinkedIn, Nisha, AllJobs Финансы 12% Высокое JobMaster, AllJobs Образование 10% Очень высокое Drushim, Gius Медицина 8% Высокое AllJobs, Jobnet Туризм и гостеприимство 7% Среднее/Высокое Wanted, Drushim

Понимание этих особенностей позволит вам более эффективно использовать доступные платформы по поиску работы и адаптировать свой подход к израильскому рынку труда.

Популярные ресурсы для русскоязычных соискателей

Для репатриантов и русскоязычных специалистов поиск работы в Израиле часто осложняется языковым барьером и недостаточным пониманием местной специфики. К счастью, существуют специализированные ресурсы, которые помогают преодолеть эти трудности. 🇷🇺

Русскоязычные группы и сообщества

Помимо основных сайтов для поиска работы, значительную роль играют тематические группы и сообщества в мессенджерах и социальных сетях:

Telegram-каналы: "Работа в Израиле", "IT Израиль Вакансии", "Русскоязычные вакансии в Израиле"

"Работа в Израиле", "IT Израиль Вакансии", "Русскоязычные вакансии в Израиле" WhatsApp-группы: локальные группы по профессиональным интересам и географическому принципу

локальные группы по профессиональным интересам и географическому принципу Группы в других социальных сетях: русскоязычные сообщества по поиску работы с активными обсуждениями и взаимопомощью

Специализированные сайты и разделы

Несколько платформ ориентированы именно на русскоязычную аудиторию:

1. Israjob (www.israjob.co.il) — портал с русскоязычным интерфейсом, где публикуются вакансии для репатриантов и русскоговорящих специалистов. Особенность: много вакансий, где знание русского языка является преимуществом или требованием.

2. Rusiz (www.rusiz.co.il) — информационный портал русскоязычной общины с разделом вакансий. Здесь часто размещаются объявления от малого бизнеса и частных работодателей.

3. Русскоязычный раздел на IsraEmploy — специальная секция для русскоговорящих соискателей с вакансиями, где приветствуется знание русского языка.

4. Jewishnet (www.jewishnet.ru) — портал с секцией вакансий, ориентированной на потенциальных репатриантов и тех, кто недавно переехал в Израиль.

Работа через репатриационные программы

Государственные и некоммерческие организации предлагают специальные программы трудоустройства для репатриантов:

Министерство алии и интеграции — предоставляет консультации по трудоустройству и поддержку новым репатриантам

— предоставляет консультации по трудоустройству и поддержку новым репатриантам Сохнут (Еврейское агентство) — программы профессиональной переподготовки и содействия в трудоустройстве

— программы профессиональной переподготовки и содействия в трудоустройстве Гвахим — организация, помогающая высококвалифицированным репатриантам найти работу в соответствии с их образованием и опытом

Михаил Бронштейн, консультант по трудоустройству для репатриантов Елена, маркетолог с 7-летним опытом, репатриировалась из Санкт-Петербурга и в течение трех месяцев безуспешно искала работу через основные израильские сайты. Проблема была не в квалификации, а в неправильном подходе к поиску. Мы полностью пересмотрели стратегию: вместо массовой рассылки резюме сфокусировались на нетворкинге в русскоязычных профессиональных сообществах. Елена вступила в Telegram-канал "Маркетинг в Израиле" и активно участвовала в дискуссиях. Через две недели она получила приглашение на собеседование от другого участника группы, а еще через неделю — предложение о работе. Ключевым фактором успеха стало именно взаимодействие с русскоязычным профессиональным сообществом, где ее компетенции смогли оценить без языкового барьера.

Вакансии с требованием русского языка

Знание русского языка может быть преимуществом в определенных сферах:

Туризм — обслуживание русскоязычных туристов

— обслуживание русскоязычных туристов Банковское дело — работа с клиентами из русскоязычной общины

— работа с клиентами из русскоязычной общины Медицинские услуги — уход за пожилыми людьми и медицинская поддержка

— уход за пожилыми людьми и медицинская поддержка Торговля — продажи для русскоязычного сегмента рынка

— продажи для русскоязычного сегмента рынка IT и поддержка клиентов — техническая поддержка для компаний с офисами в России и странах СНГ

Советы по адаптации резюме для русскоязычных соискателей

Чтобы повысить шансы на успешное трудоустройство:

Переведите резюме на иврит и английский язык (даже если ваш иврит не идеален)

Адаптируйте формат резюме под израильские стандарты (обычно более краткий, чем в России)

Укажите статус репатрианта и дату получения гражданства

Упомяните ваш уровень владения ивритом честно, но в позитивном ключе (например, "в процессе изучения")

Подчеркните международный опыт как преимущество, а не недостаток

Платформы для профессионалов и высококвалифицированных специалистов

Израиль признан одним из мировых центров инноваций, особенно в сфере высоких технологий, биотехнологий и кибербезопасности. Высококвалифицированные специалисты имеют доступ к специализированным платформам, которые значительно отличаются от массовых сайтов по поиску работы. 👨‍💻

Технологический сектор и стартапы

Для IT-специалистов, инженеров и технических экспертов существуют специализированные ресурсы:

1. GeekTime Jobs (www.geektime.co.il/jobs) — платформа, специализирующаяся на вакансиях в стартапах и технологических компаниях. Особенность: тщательно подобранные позиции от ведущих израильских технологических компаний с подробным описанием корпоративной культуры.

2. TechJobs (www.techjobs.co.il) — ресурс для IT-специалистов всех уровней, от джуниоров до технических директоров. Преимущество: детальная информация о технологическом стеке и требуемых навыках.

3. StackOverflow Jobs Israel — израильский сегмент международной платформы для разработчиков. Предлагает высококачественные вакансии с акцентом на техническую экспертизу.

4. StartupJobs.co.il — специализированный портал для поиска работы в израильских стартапах разных стадий развития. Особенность: информация о финансировании и перспективах роста компаний.

Медицина и биотехнологии

Для медицинских работников и специалистов в области биотехнологий:

BioJobs (www.biojobs.co.il) — портал для специалистов в области биотехнологий, фармацевтики и медицинских исследований

— портал для специалистов в области биотехнологий, фармацевтики и медицинских исследований MedStart (www.medstart.co.il) — платформа для врачей, медсестер и других медицинских специалистов

Академическая сфера и исследования

Для ученых, исследователей и преподавателей:

Academia.edu Israeli Jobs — раздел для поиска академических позиций в израильских учебных заведениях

— раздел для поиска академических позиций в израильских учебных заведениях EURAXESS Israel — европейская инициатива по поддержке исследователей, включающая вакансии в израильских научных институтах

— европейская инициатива по поддержке исследователей, включающая вакансии в израильских научных институтах Сайты университетов — большинство израильских университетов (Технион, Еврейский университет, Тель-Авивский университет) публикуют вакансии на своих официальных сайтах

Финансы и консалтинг

Для финансистов, аналитиков и консультантов:

FinancialJobs.co.il — специализированный портал для финансовых специалистов

— специализированный портал для финансовых специалистов ConsultingMatch — платформа, соединяющая консультантов с проектами в Израиле

Особенности поиска работы для профессионалов высокого уровня

В отличие от массовых ресурсов, поиск работы для высококвалифицированных специалистов имеет свою специфику:

Хедхантинг — активное использование рекрутеров и хедхантеров для поиска кандидатов

— активное использование рекрутеров и хедхантеров для поиска кандидатов Скрытый рынок труда — до 40% вакансий высокого уровня не публикуются открыто

— до 40% вакансий высокого уровня не публикуются открыто Нетворкинг — критически важен для доступа к премиальным позициям

— критически важен для доступа к премиальным позициям Профессиональные мероприятия — конференции, митапы и форумы становятся площадкой для знакомства с потенциальными работодателями

Рекомендации по позиционированию для высококвалифицированных специалистов

Чтобы выделиться на конкурентном рынке:

Создайте детальный LinkedIn-профиль с акцентом на измеримые достижения Развивайте профессиональный бренд через публикации и выступления Участвуйте в профессиональных сообществах и мероприятиях Рассмотрите возможность работы с карьерным консультантом, специализирующимся на вашей отрасли Подготовьте портфолио проектов или кейсов (особенно важно для технических специалистов и креативных профессий)

Сравнение эффективности платформ для разных специализаций

Специализация Наиболее эффективные платформы Средний срок закрытия вакансии Особенности процесса найма Разработка ПО LinkedIn, GitHub, TechJobs 2-4 недели Технические интервью, тестовые задания Биотехнологии BioJobs, LinkedIn 4-8 недель Многоэтапные собеседования, научные публикации Финансовый анализ FinancialJobs, JobMaster 3-6 недель Кейс-интервью, проверка рекомендаций Маркетинг LinkedIn, AllJobs 3-5 недель Презентация портфолио, тестовые задания Академические позиции Сайты университетов, EURAXESS 3-6 месяцев Публичные лекции, научные публикации

Практические советы по эффективному трудоустройству в Израиле

Успешное трудоустройство в Израиле требует не только знания подходящих платформ для поиска вакансий, но и понимания культурных особенностей, правильного подхода к составлению резюме и подготовки к собеседованиям. Эти практические советы помогут вам максимизировать шансы на получение желаемой позиции. 🌟

Адаптация резюме под израильские стандарты

В отличие от многих стран, израильское резюме имеет свои особенности:

Краткость и конкретность — идеальное резюме занимает 1-2 страницы, даже для опытных специалистов

— идеальное резюме занимает 1-2 страницы, даже для опытных специалистов Личные данные — указывайте гражданство и статус (особенно важно для репатриантов)

— указывайте гражданство и статус (особенно важно для репатриантов) Военная служба — если служили в армии (в Израиле или другой стране), укажите подразделение и полученные навыки

— если служили в армии (в Израиле или другой стране), укажите подразделение и полученные навыки Образование — если у вас зарубежный диплом, укажите его эквивалент в израильской системе (если прошли процедуру признания)

— если у вас зарубежный диплом, укажите его эквивалент в израильской системе (если прошли процедуру признания) Языки — обязательно укажите уровень владения ивритом, английским и другими языками

Особенности процесса трудоустройства

Длительность процесса — будьте готовы к тому, что процесс найма может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, особенно в крупных компаниях Многоэтапность собеседований — типичный процесс включает телефонное интервью, 1-2 личные встречи и финальное собеседование с руководителем Тестовые задания — многие работодатели предлагают выполнить практическое задание для оценки ваших навыков Проверка рекомендаций — израильские работодатели часто тщательно проверяют рекомендации, поэтому подготовьте контакты предыдущих руководителей

Культурные особенности на собеседованиях

Израильская деловая культура имеет ряд особенностей, которые могут удивить иностранных соискателей:

Прямолинейность — израильтяне известны своей прямотой, которая может восприниматься как резкость. Не принимайте это на свой счет

— израильтяне известны своей прямотой, которая может восприниматься как резкость. Не принимайте это на свой счет "Хуцпа" — это еврейское понятие, означающее смелость, граничащую с дерзостью. Проявление инициативы и некоторой настойчивости часто воспринимается положительно

— это еврейское понятие, означающее смелость, граничащую с дерзостью. Проявление инициативы и некоторой настойчивости часто воспринимается положительно Неформальность — иерархия в израильских компаниях обычно менее выражена, чем в других странах. Даже к генеральному директору часто обращаются по имени

— иерархия в израильских компаниях обычно менее выражена, чем в других странах. Даже к генеральному директору часто обращаются по имени Акцент на практический опыт — формальное образование ценится меньше, чем реальные достижения и практические навыки

Стратегии поиска работы для различных категорий соискателей

Для новых репатриантов:

Используйте государственные программы поддержки трудоустройства

Начните с позиций, где языковой барьер не критичен

Инвестируйте время в изучение иврита — это значительно расширит ваши возможности

Участвуйте в профессиональных сообществах репатриантов

Для опытных специалистов:

Сфокусируйтесь на нишевых платформах по вашей специальности

Используйте LinkedIn для нетворкинга с рекрутерами и потенциальными коллегами

Рассмотрите возможность работы с хедхантерами, специализирующимися на вашей отрасли

Посещайте отраслевые конференции и мероприятия

Для молодых специалистов:

Рассмотрите стажировки и программы начального уровня (особенно в технологических компаниях)

Подчеркивайте владение современными инструментами и готовность быстро учиться

Используйте массовые платформы (AllJobs, Drushim) для поиска начальных позиций

Участвуйте в хакатонах, конкурсах и других мероприятиях для начинающих специалистов

Повышение эффективности поиска работы

Планируйте — выделяйте 2-3 часа ежедневно на систематический поиск работы Отслеживайте — ведите таблицу с отправленными заявками, статусом и контактами рекрутеров Персонализируйте — адаптируйте резюме и сопроводительное письмо под каждую вакансию Следуйте — отправляйте follow-up письма, если не получили ответ в течение недели Расширяйте сеть — информируйте знакомых о поиске работы, присоединяйтесь к профессиональным группам

Частые ошибки при поиске работы в Израиле

Использование только одного канала поиска работы

Игнорирование культурных особенностей в коммуникации

Недооценка важности нетворкинга и личных рекомендаций

Слишком подробное или, наоборот, слишком краткое резюме

Пассивный подход к поиску работы (только отклики на опубликованные вакансии)

Поиск работы в Израиле — это многогранный процесс, требующий системного подхода и понимания местной специфики. Используя комбинацию общих и специализированных платформ, адаптируя свои документы под местные стандарты и активно развивая профессиональную сеть контактов, вы существенно повышаете свои шансы на успешное трудоустройство. Помните, что настойчивость и готовность адаптироваться — ключевые качества, которые ценят израильские работодатели, а знание правильных ресурсов для поиска вакансий — ваше стратегическое преимущество в конкурентной среде.

Читайте также