Как найти работу в Израиле: топ-10 агентств по трудоустройству

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Для кого эта статья:

Новые репатрианты в Израиле

Профессионалы, планирующие релокацию в Израиль

Русскоязычные специалисты, ищущие работу в Израиле Поиск работы в Израиле может стать настоящим испытанием для нового репатрианта или профессионала, планирующего релокацию. Местный рынок труда имеет свои особенности: от культурных нюансов до специфических требований работодателей. Именно поэтому агентства по трудоустройству становятся незаменимыми проводниками в мире израильской занятости. Они не просто находят вакансии – они строят мосты между талантами и компаниями, помогая преодолеть языковой барьер, культурные различия и бюрократические препоны. 🌐 В этой статье мы разберем, как выбрать подходящее агентство, какие услуги оно предоставляет и сколько это стоит.

Роль агентств по трудоустройству на израильском рынке труда

Израильский рынок труда – это динамичная экосистема, где традиции соседствуют с инновациями. Здесь высоко ценятся и IT-специалисты для процветающей стартап-нации, и профессионалы в традиционных отраслях. Для иммигрантов и экспатов этот рынок может показаться запутанным лабиринтом, где без проводника легко потеряться.

Именно здесь на сцену выходят агентства по трудоустройству. Они выполняют несколько ключевых функций:

Навигация по скрытому рынку труда (до 70% вакансий в Израиле не публикуются в открытом доступе)

Подготовка кандидатов к культурным особенностям трудоустройства

Преодоление языкового барьера (многие позиции требуют знания иврита)

Адаптация профессионального опыта к местным стандартам

Юридическое сопровождение процесса трудоустройства

По данным Министерства труда Израиля, более 35% новых репатриантов находят первую работу именно через специализированные агентства. Для высококвалифицированных специалистов этот показатель достигает 48%, что говорит о высокой эффективности данного канала трудоустройства.

Категория специалистов % трудоустройства через агентства Средний срок поиска работы IT-специалисты 52% 2-3 месяца Медицинские работники 41% 4-6 месяцев Финансовые специалисты 45% 3-4 месяца Инженеры 48% 3-5 месяцев Маркетологи 37% 4-5 месяцев

Важно понимать, что рынок рекрутинговых услуг в Израиле неоднороден. Здесь работают как крупные международные компании, так и небольшие агентства, специализирующиеся на конкретных нишах или обслуживающие определенные языковые группы.

Михаил Бронштейн, HR-директор в сфере хай-тек Когда я репатриировался в Израиль пять лет назад, у меня был солидный опыт работы в российских IT-компаниях. Я был уверен, что быстро найду работу самостоятельно — ведь Израиль называют стартап-нацией! Разослал десятки резюме, но получал либо отказы, либо тишину. Через два месяца безуспешных попыток я обратился в агентство Manpower IT. Первое, что они сделали — полностью переработали мое резюме под израильские стандарты. Оказывается, здесь ценят лаконичность и конкретику, а не подробное описание всего опыта. Кроме того, рекрутер объяснил мне особенности местных собеседований: израильтяне предпочитают прямое общение и ценят инициативу. Через три недели я получил две достойные оферты. Сейчас, занимаясь наймом сам, я часто рекомендую новым репатриантам начинать с хорошего агентства — это значительно сокращает путь к успешному трудоустройству.

Топ-10 агентств по поиску работы в Израиле: рейтинг и обзор

При выборе агентства по трудоустройству важно ориентироваться на его репутацию, специализацию и отзывы других кандидатов. Ниже представлен обзор ведущих компаний, помогающих найти работу в Израиле. 🔍

Название агентства Специализация Языковая поддержка Контакты Manpower Israel Многопрофильное агентство, особенно сильное в IT, финансах, фармацевтике Иврит, английский, русский +972-3-519-1919, www.manpower.co.il Nisha Jobs IT, стартапы, R&D Иврит, английский +972-3-642-4000, www.nisha.co.il Jobnet Многопрофильное, акцент на рабочие специальности Иврит, английский, русский, арабский +972-77-270-0000, www.jobnet.co.il AllJobs Крупнейший онлайн-портал с элементами агентства Иврит, английский support@alljobs.co.il, www.alljobs.co.il Gius IT, инженерия, биотехнологии Иврит, английский +972-3-575-0350, www.gius.co.il Excel HR Финансы, бухгалтерия, юриспруденция Иврит, английский, русский +972-3-751-7676, www.excelhr.co.il Tigbur Временная работа, туризм, обслуживание Иврит, английский, русский +972-3-639-6000, www.tigbur.co.il MIT Group IT, кибербезопасность, Data Science Иврит, английский +972-3-927-7777, www.mit-group.co.il Danel Медицина, уход, социальная работа Иврит, английский, русский, арабский +972-3-626-2626, www.danel.co.il Olim Jobs Специализированное агентство для новых репатриантов, все отрасли Иврит, английский, русский, французский info@olimjobs.com, www.olimjobs.com

Каждое из этих агентств имеет свои особенности и преимущества:

Manpower Israel – старейшее и крупнейшее агентство в стране, часть международной сети. Отличается высоким качеством подбора и обширной базой работодателей.

– старейшее и крупнейшее агентство в стране, часть международной сети. Отличается высоким качеством подбора и обширной базой работодателей. Nisha Jobs – специализируется на высокотехнологичных компаниях, имеет прямые контакты с ведущими стартапами и R&D-центрами.

– специализируется на высокотехнологичных компаниях, имеет прямые контакты с ведущими стартапами и R&D-центрами. Jobnet – известно доступными условиями и хорошей поддержкой кандидатов с минимальным знанием иврита.

– известно доступными условиями и хорошей поддержкой кандидатов с минимальным знанием иврита. AllJobs – более чем просто доска объявлений; предлагает прямой контакт с рекрутерами и консультации.

– более чем просто доска объявлений; предлагает прямой контакт с рекрутерами и консультации. Olim Jobs – уникальное агентство, созданное специально для помощи новым репатриантам, предлагает комплексную адаптацию.

Важно отметить, что некоторые агентства, такие как Manpower, Jobnet и Danel, помимо подбора постоянной работы предлагают варианты временного трудоустройства через модель "работодатель-подрядчик". Это может быть хорошим решением для быстрого входа на рынок труда.

Услуги кадровых агентств: от резюме до трудового договора

Израильские агентства по трудоустройству предлагают широкий спектр услуг, которые могут существенно облегчить процесс поиска работы. Понимание полного цикла сотрудничества с агентством поможет максимально эффективно использовать их возможности. 📝

Стандартный пакет услуг большинства крупных агентств включает:

Первичная консультация и оценка – анализ опыта, навыков и карьерных целей кандидата

– анализ опыта, навыков и карьерных целей кандидата Адаптация резюме – переработка CV под стандарты израильского рынка труда

– переработка CV под стандарты израильского рынка труда Карьерное консультирование – помощь в определении релевантных позиций и карьерных путей

– помощь в определении релевантных позиций и карьерных путей Подбор вакансий – предложение подходящих открытых позиций из базы агентства

– предложение подходящих открытых позиций из базы агентства Подготовка к интервью – тренинг по прохождению собеседований в израильских компаниях

– тренинг по прохождению собеседований в израильских компаниях Сопровождение процесса найма – коммуникация с работодателем, организация встреч

– коммуникация с работодателем, организация встреч Консультация по оферу – помощь в оценке предложения о работе и условий

– помощь в оценке предложения о работе и условий Юридическая поддержка – проверка трудового договора, разъяснение прав и обязанностей

Некоторые специализированные агентства предлагают дополнительные услуги, особенно полезные для иммигрантов:

Оценка эквивалентности зарубежных дипломов и сертификатов

Языковые курсы (профессиональный иврит или английский)

Помощь в регистрации частных предпринимателей (для фрилансеров)

Курсы профессиональной переподготовки

Помощь в оформлении рабочей визы (для неграждан)

Процесс работы с агентством обычно включает следующие этапы:

Регистрация – заполнение анкеты, загрузка резюме, первичное интервью с консультантом Профилирование – определение профессионального профиля, сильных сторон, уровня владения языками Маркетинг кандидата – презентация профиля потенциальным работодателям Организация интервью – подготовка и сопровождение собеседований Получение и обсуждение офера – помощь в переговорах об условиях Оформление документов – содействие в подписании контракта и начале работы

Стоит отметить, что процесс может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от специализации кандидата, уровня владения ивритом и текущей ситуации на рынке труда.

Анна Левински, HR-консультант В моей практике был показательный случай с программистом Игорем, который приехал в Израиль с семьей в рамках программы репатриации. Имея 10 лет опыта в веб-разработке, он был уверен, что местные компании будут выстраиваться в очередь за его навыками. Но реальность оказалась суровее: три месяца самостоятельных поисков не принесли ни одного предложения. Когда Игорь обратился в наше агентство, мы сразу выявили проблему — его резюме и подход к самопрезентации были совершенно не адаптированы под израильский рынок. Мы полностью переработали его CV, сократив его с пяти страниц до полутора, но сделав акцент на конкретных достижениях. Провели три тренировочных интервью, где отработали ответы на каверзные вопросы израильских рекрутеров. Научили его говорить о своей зарплатной ожидании без смущения (что часто бывает проблемой для выходцев из постсоветского пространства). Результат? Через месяц Игорь получил три оффера, а выбранная им компания предложила зарплату на 20% выше первоначальных ожиданий. Этот случай наглядно демонстрирует, что дело не только в навыках — но и в умении правильно их презентовать в новой культурной среде.

Как выбрать надежное агентство для работы в Израиле

Выбор правильного агентства по трудоустройству – это ключевой шаг на пути к успешной карьере в Израиле. Ошибка на этом этапе может стоить не только времени, но и денег, а в некоторых случаях – привести к юридическим проблемам. 🧐

При оценке потенциального агентства обратите внимание на следующие критерии:

Лицензия Министерства труда Израиля – все легальные агентства должны иметь официальную лицензию

– все легальные агентства должны иметь официальную лицензию Опыт работы на рынке – предпочтительны агентства с историей 5+ лет

– предпочтительны агентства с историей 5+ лет Специализация – некоторые агентства лучше работают в определенных отраслях

– некоторые агентства лучше работают в определенных отраслях Отзывы и рейтинги – изучите мнения кандидатов на форумах и в профессиональных группах

– изучите мнения кандидатов на форумах и в профессиональных группах Прозрачность условий – честное объяснение процесса, сроков и возможных затрат

– честное объяснение процесса, сроков и возможных затрат Языковая поддержка – наличие русскоговорящих консультантов (если нужно)

– наличие русскоговорящих консультантов (если нужно) Клиентская база – с какими работодателями сотрудничает агентство

Для проверки надежности агентства рекомендуется:

Запросить регистрационный номер и проверить его на сайте Министерства труда Провести предварительную консультацию с несколькими агентствами для сравнения Уточнить, кто является плательщиком услуг (работодатель или кандидат) Запросить примеры успешных кейсов трудоустройства в вашей сфере Попросить рекомендации от других кандидатов

Особое внимание следует уделить условиям оплаты. По израильскому законодательству, большинство агентств получают вознаграждение от работодателей, а не от соискателей. Если агентство требует значительную предоплату за поиск работы – это может быть сигналом о недобросовестности.

Признаки надежного агентства Признаки сомнительного агентства Прозрачная система работы Требование крупной предоплаты Индивидуальный подход к кандидату Гарантии трудоустройства "любой ценой" Проверяемая лицензия Отсутствие юридических документов Реалистичные оценки сроков Обещания мгновенного результата Конкретные примеры успешных кейсов Расплывчатые формулировки об успехах Детальный разбор резюме и опыта Поверхностное отношение к квалификации Рекомендации от реальных клиентов Отсутствие отзывов или явно фальшивые отзывы

Помните, что хорошее агентство никогда не будет обещать 100% гарантию трудоустройства в короткие сроки. Добросовестные консультанты всегда честно оценивают перспективы кандидата и указывают на возможные сложности.

Важно также понимать, что иногда стоит работать с несколькими агентствами одновременно, особенно если они специализируются в разных областях. Однако об этом следует честно информировать каждого рекрутера, чтобы избежать дублирования заявок на одни и те же вакансии.

Трудоустройство в Израиле для русскоязычных: контакты и цены

Для русскоязычных специалистов, рассматривающих возможность работы в Израиле, языковой барьер часто становится основным препятствием. Однако на рынке существуют агентства, которые специализируются именно на помощи русскоговорящим кандидатам. 🗣️

Специализированные русскоязычные агентства предлагают следующие преимущества:

Консультации на русском языке на всех этапах трудоустройства

Понимание специфики образования и опыта работы в странах СНГ

Контакты с компаниями, где работают русскоговорящие сотрудники

Помощь в преодолении культурных различий в рабочей среде

Сопровождение в адаптации к израильскому рынку труда

Ниже представлен список агентств, активно работающих с русскоязычными кандидатами:

Название агентства Специализация Контакты Примерная стоимость услуг Олим Биязамот Новые репатрианты, все специальности +972-3-524-6845, www.olim-biazamot.org.il Бесплатно (некоммерческая организация) Russian Speakers Jobs IT, финансы, инженерия info@rsjobs.co.il, www.rsjobs.co.il Оплата от работодателя New Start Israel Трудоустройство после репатриации +972-54-482-8931, www.newstartisrael.com От 500 до 1500 шекелей за пакет услуг JobForAll Рабочие специальности, обслуживание +972-3-673-2288, www.jobforall.co.il Оплата от работодателя Manpower Russian Desk Все специальности, русскоязычный отдел +972-3-519-1919, www.manpower.co.il Оплата от работодателя

Что касается стоимости услуг, ситуация следующая:

Базовые услуги по трудоустройству обычно оплачиваются работодателем (это стандартная практика в Израиле)

обычно оплачиваются работодателем (это стандартная практика в Израиле) Дополнительные консультации могут стоить от 200 до 500 шекелей за сессию

могут стоить от 200 до 500 шекелей за сессию Комплексные программы поддержки (включая подготовку резюме, тренинги по интервью, карьерное консультирование) – от 800 до 2000 шекелей

(включая подготовку резюме, тренинги по интервью, карьерное консультирование) – от 800 до 2000 шекелей Услуги профессиональной переподготовки – цены варьируются в зависимости от программы

Важно отметить, что в Израиле действуют и государственные программы поддержки трудоустройства репатриантов. Министерство алии и интеграции предлагает ваучеры на профессиональную переподготовку и субсидирует зарплату новых репатриантов в течение первых месяцев работы.

Для максимально эффективного трудоустройства русскоязычным специалистам рекомендуется:

Начать изучение иврита заранее, даже если планируете работать в международной компании Адаптировать резюме под израильский формат (краткость, акцент на достижениях) Подготовить рекомендательные письма от предыдущих работодателей Установить контакты с профессиональными сообществами в вашей сфере Быть готовым к тому, что первая работа может быть не столь престижной, как последняя позиция на родине

Помните, что время поиска работы в Израиле может варьироваться от нескольких недель до полугода, в зависимости от вашей специализации, уровня владения языками и гибкости в требованиях.

Поиск работы в Израиле через агентство по трудоустройству — это инвестиция в свое профессиональное будущее. Правильно выбранное агентство не только сэкономит ваше время и нервы, но и существенно повысит шансы на успешное трудоустройство. Проведите тщательное исследование, не стесняйтесь задавать вопросы и требовать прозрачных условий сотрудничества. Помните, что даже самое лучшее агентство — это лишь инструмент, а успех трудоустройства во многом зависит от вашей квалификации, гибкости и готовности адаптироваться к новой рабочей культуре.

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