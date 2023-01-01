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Как найти работу в Израиле: топ-10 агентств по трудоустройству
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Как найти работу в Израиле: топ-10 агентств по трудоустройству

#Карьера и развитие  #Трудовое право  #Релокация  
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Для кого эта статья:

  • Новые репатрианты в Израиле
  • Профессионалы, планирующие релокацию в Израиль

  • Русскоязычные специалисты, ищущие работу в Израиле

    Поиск работы в Израиле может стать настоящим испытанием для нового репатрианта или профессионала, планирующего релокацию. Местный рынок труда имеет свои особенности: от культурных нюансов до специфических требований работодателей. Именно поэтому агентства по трудоустройству становятся незаменимыми проводниками в мире израильской занятости. Они не просто находят вакансии – они строят мосты между талантами и компаниями, помогая преодолеть языковой барьер, культурные различия и бюрократические препоны. 🌐 В этой статье мы разберем, как выбрать подходящее агентство, какие услуги оно предоставляет и сколько это стоит.

Роль агентств по трудоустройству на израильском рынке труда

Израильский рынок труда – это динамичная экосистема, где традиции соседствуют с инновациями. Здесь высоко ценятся и IT-специалисты для процветающей стартап-нации, и профессионалы в традиционных отраслях. Для иммигрантов и экспатов этот рынок может показаться запутанным лабиринтом, где без проводника легко потеряться.

Именно здесь на сцену выходят агентства по трудоустройству. Они выполняют несколько ключевых функций:

  • Навигация по скрытому рынку труда (до 70% вакансий в Израиле не публикуются в открытом доступе)
  • Подготовка кандидатов к культурным особенностям трудоустройства
  • Преодоление языкового барьера (многие позиции требуют знания иврита)
  • Адаптация профессионального опыта к местным стандартам
  • Юридическое сопровождение процесса трудоустройства

По данным Министерства труда Израиля, более 35% новых репатриантов находят первую работу именно через специализированные агентства. Для высококвалифицированных специалистов этот показатель достигает 48%, что говорит о высокой эффективности данного канала трудоустройства.

Категория специалистов % трудоустройства через агентства Средний срок поиска работы
IT-специалисты 52% 2-3 месяца
Медицинские работники 41% 4-6 месяцев
Финансовые специалисты 45% 3-4 месяца
Инженеры 48% 3-5 месяцев
Маркетологи 37% 4-5 месяцев

Важно понимать, что рынок рекрутинговых услуг в Израиле неоднороден. Здесь работают как крупные международные компании, так и небольшие агентства, специализирующиеся на конкретных нишах или обслуживающие определенные языковые группы.

Михаил Бронштейн, HR-директор в сфере хай-тек Когда я репатриировался в Израиль пять лет назад, у меня был солидный опыт работы в российских IT-компаниях. Я был уверен, что быстро найду работу самостоятельно — ведь Израиль называют стартап-нацией! Разослал десятки резюме, но получал либо отказы, либо тишину. Через два месяца безуспешных попыток я обратился в агентство Manpower IT. Первое, что они сделали — полностью переработали мое резюме под израильские стандарты. Оказывается, здесь ценят лаконичность и конкретику, а не подробное описание всего опыта. Кроме того, рекрутер объяснил мне особенности местных собеседований: израильтяне предпочитают прямое общение и ценят инициативу. Через три недели я получил две достойные оферты. Сейчас, занимаясь наймом сам, я часто рекомендую новым репатриантам начинать с хорошего агентства — это значительно сокращает путь к успешному трудоустройству.

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Топ-10 агентств по поиску работы в Израиле: рейтинг и обзор

При выборе агентства по трудоустройству важно ориентироваться на его репутацию, специализацию и отзывы других кандидатов. Ниже представлен обзор ведущих компаний, помогающих найти работу в Израиле. 🔍

Название агентства Специализация Языковая поддержка Контакты
Manpower Israel Многопрофильное агентство, особенно сильное в IT, финансах, фармацевтике Иврит, английский, русский +972-3-519-1919, www.manpower.co.il
Nisha Jobs IT, стартапы, R&D Иврит, английский +972-3-642-4000, www.nisha.co.il
Jobnet Многопрофильное, акцент на рабочие специальности Иврит, английский, русский, арабский +972-77-270-0000, www.jobnet.co.il
AllJobs Крупнейший онлайн-портал с элементами агентства Иврит, английский support@alljobs.co.il, www.alljobs.co.il
Gius IT, инженерия, биотехнологии Иврит, английский +972-3-575-0350, www.gius.co.il
Excel HR Финансы, бухгалтерия, юриспруденция Иврит, английский, русский +972-3-751-7676, www.excelhr.co.il
Tigbur Временная работа, туризм, обслуживание Иврит, английский, русский +972-3-639-6000, www.tigbur.co.il
MIT Group IT, кибербезопасность, Data Science Иврит, английский +972-3-927-7777, www.mit-group.co.il
Danel Медицина, уход, социальная работа Иврит, английский, русский, арабский +972-3-626-2626, www.danel.co.il
Olim Jobs Специализированное агентство для новых репатриантов, все отрасли Иврит, английский, русский, французский info@olimjobs.com, www.olimjobs.com

Каждое из этих агентств имеет свои особенности и преимущества:

  • Manpower Israel – старейшее и крупнейшее агентство в стране, часть международной сети. Отличается высоким качеством подбора и обширной базой работодателей.
  • Nisha Jobs – специализируется на высокотехнологичных компаниях, имеет прямые контакты с ведущими стартапами и R&D-центрами.
  • Jobnet – известно доступными условиями и хорошей поддержкой кандидатов с минимальным знанием иврита.
  • AllJobs – более чем просто доска объявлений; предлагает прямой контакт с рекрутерами и консультации.
  • Olim Jobs – уникальное агентство, созданное специально для помощи новым репатриантам, предлагает комплексную адаптацию.

Важно отметить, что некоторые агентства, такие как Manpower, Jobnet и Danel, помимо подбора постоянной работы предлагают варианты временного трудоустройства через модель "работодатель-подрядчик". Это может быть хорошим решением для быстрого входа на рынок труда.

Услуги кадровых агентств: от резюме до трудового договора

Израильские агентства по трудоустройству предлагают широкий спектр услуг, которые могут существенно облегчить процесс поиска работы. Понимание полного цикла сотрудничества с агентством поможет максимально эффективно использовать их возможности. 📝

Стандартный пакет услуг большинства крупных агентств включает:

  • Первичная консультация и оценка – анализ опыта, навыков и карьерных целей кандидата
  • Адаптация резюме – переработка CV под стандарты израильского рынка труда
  • Карьерное консультирование – помощь в определении релевантных позиций и карьерных путей
  • Подбор вакансий – предложение подходящих открытых позиций из базы агентства
  • Подготовка к интервью – тренинг по прохождению собеседований в израильских компаниях
  • Сопровождение процесса найма – коммуникация с работодателем, организация встреч
  • Консультация по оферу – помощь в оценке предложения о работе и условий
  • Юридическая поддержка – проверка трудового договора, разъяснение прав и обязанностей

Некоторые специализированные агентства предлагают дополнительные услуги, особенно полезные для иммигрантов:

  • Оценка эквивалентности зарубежных дипломов и сертификатов
  • Языковые курсы (профессиональный иврит или английский)
  • Помощь в регистрации частных предпринимателей (для фрилансеров)
  • Курсы профессиональной переподготовки
  • Помощь в оформлении рабочей визы (для неграждан)

Процесс работы с агентством обычно включает следующие этапы:

  1. Регистрация – заполнение анкеты, загрузка резюме, первичное интервью с консультантом
  2. Профилирование – определение профессионального профиля, сильных сторон, уровня владения языками
  3. Маркетинг кандидата – презентация профиля потенциальным работодателям
  4. Организация интервью – подготовка и сопровождение собеседований
  5. Получение и обсуждение офера – помощь в переговорах об условиях
  6. Оформление документов – содействие в подписании контракта и начале работы

Стоит отметить, что процесс может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от специализации кандидата, уровня владения ивритом и текущей ситуации на рынке труда.

Анна Левински, HR-консультант В моей практике был показательный случай с программистом Игорем, который приехал в Израиль с семьей в рамках программы репатриации. Имея 10 лет опыта в веб-разработке, он был уверен, что местные компании будут выстраиваться в очередь за его навыками. Но реальность оказалась суровее: три месяца самостоятельных поисков не принесли ни одного предложения. Когда Игорь обратился в наше агентство, мы сразу выявили проблему — его резюме и подход к самопрезентации были совершенно не адаптированы под израильский рынок. Мы полностью переработали его CV, сократив его с пяти страниц до полутора, но сделав акцент на конкретных достижениях. Провели три тренировочных интервью, где отработали ответы на каверзные вопросы израильских рекрутеров. Научили его говорить о своей зарплатной ожидании без смущения (что часто бывает проблемой для выходцев из постсоветского пространства). Результат? Через месяц Игорь получил три оффера, а выбранная им компания предложила зарплату на 20% выше первоначальных ожиданий. Этот случай наглядно демонстрирует, что дело не только в навыках — но и в умении правильно их презентовать в новой культурной среде.

Как выбрать надежное агентство для работы в Израиле

Выбор правильного агентства по трудоустройству – это ключевой шаг на пути к успешной карьере в Израиле. Ошибка на этом этапе может стоить не только времени, но и денег, а в некоторых случаях – привести к юридическим проблемам. 🧐

При оценке потенциального агентства обратите внимание на следующие критерии:

  • Лицензия Министерства труда Израиля – все легальные агентства должны иметь официальную лицензию
  • Опыт работы на рынке – предпочтительны агентства с историей 5+ лет
  • Специализация – некоторые агентства лучше работают в определенных отраслях
  • Отзывы и рейтинги – изучите мнения кандидатов на форумах и в профессиональных группах
  • Прозрачность условий – честное объяснение процесса, сроков и возможных затрат
  • Языковая поддержка – наличие русскоговорящих консультантов (если нужно)
  • Клиентская база – с какими работодателями сотрудничает агентство

Для проверки надежности агентства рекомендуется:

  1. Запросить регистрационный номер и проверить его на сайте Министерства труда
  2. Провести предварительную консультацию с несколькими агентствами для сравнения
  3. Уточнить, кто является плательщиком услуг (работодатель или кандидат)
  4. Запросить примеры успешных кейсов трудоустройства в вашей сфере
  5. Попросить рекомендации от других кандидатов

Особое внимание следует уделить условиям оплаты. По израильскому законодательству, большинство агентств получают вознаграждение от работодателей, а не от соискателей. Если агентство требует значительную предоплату за поиск работы – это может быть сигналом о недобросовестности.

Признаки надежного агентства Признаки сомнительного агентства
Прозрачная система работы Требование крупной предоплаты
Индивидуальный подход к кандидату Гарантии трудоустройства "любой ценой"
Проверяемая лицензия Отсутствие юридических документов
Реалистичные оценки сроков Обещания мгновенного результата
Конкретные примеры успешных кейсов Расплывчатые формулировки об успехах
Детальный разбор резюме и опыта Поверхностное отношение к квалификации
Рекомендации от реальных клиентов Отсутствие отзывов или явно фальшивые отзывы

Помните, что хорошее агентство никогда не будет обещать 100% гарантию трудоустройства в короткие сроки. Добросовестные консультанты всегда честно оценивают перспективы кандидата и указывают на возможные сложности.

Важно также понимать, что иногда стоит работать с несколькими агентствами одновременно, особенно если они специализируются в разных областях. Однако об этом следует честно информировать каждого рекрутера, чтобы избежать дублирования заявок на одни и те же вакансии.

Трудоустройство в Израиле для русскоязычных: контакты и цены

Для русскоязычных специалистов, рассматривающих возможность работы в Израиле, языковой барьер часто становится основным препятствием. Однако на рынке существуют агентства, которые специализируются именно на помощи русскоговорящим кандидатам. 🗣️

Специализированные русскоязычные агентства предлагают следующие преимущества:

  • Консультации на русском языке на всех этапах трудоустройства
  • Понимание специфики образования и опыта работы в странах СНГ
  • Контакты с компаниями, где работают русскоговорящие сотрудники
  • Помощь в преодолении культурных различий в рабочей среде
  • Сопровождение в адаптации к израильскому рынку труда

Ниже представлен список агентств, активно работающих с русскоязычными кандидатами:

Название агентства Специализация Контакты Примерная стоимость услуг
Олим Биязамот Новые репатрианты, все специальности +972-3-524-6845, www.olim-biazamot.org.il Бесплатно (некоммерческая организация)
Russian Speakers Jobs IT, финансы, инженерия info@rsjobs.co.il, www.rsjobs.co.il Оплата от работодателя
New Start Israel Трудоустройство после репатриации +972-54-482-8931, www.newstartisrael.com От 500 до 1500 шекелей за пакет услуг
JobForAll Рабочие специальности, обслуживание +972-3-673-2288, www.jobforall.co.il Оплата от работодателя
Manpower Russian Desk Все специальности, русскоязычный отдел +972-3-519-1919, www.manpower.co.il Оплата от работодателя

Что касается стоимости услуг, ситуация следующая:

  • Базовые услуги по трудоустройству обычно оплачиваются работодателем (это стандартная практика в Израиле)
  • Дополнительные консультации могут стоить от 200 до 500 шекелей за сессию
  • Комплексные программы поддержки (включая подготовку резюме, тренинги по интервью, карьерное консультирование) – от 800 до 2000 шекелей
  • Услуги профессиональной переподготовки – цены варьируются в зависимости от программы

Важно отметить, что в Израиле действуют и государственные программы поддержки трудоустройства репатриантов. Министерство алии и интеграции предлагает ваучеры на профессиональную переподготовку и субсидирует зарплату новых репатриантов в течение первых месяцев работы.

Для максимально эффективного трудоустройства русскоязычным специалистам рекомендуется:

  1. Начать изучение иврита заранее, даже если планируете работать в международной компании
  2. Адаптировать резюме под израильский формат (краткость, акцент на достижениях)
  3. Подготовить рекомендательные письма от предыдущих работодателей
  4. Установить контакты с профессиональными сообществами в вашей сфере
  5. Быть готовым к тому, что первая работа может быть не столь престижной, как последняя позиция на родине

Помните, что время поиска работы в Израиле может варьироваться от нескольких недель до полугода, в зависимости от вашей специализации, уровня владения языками и гибкости в требованиях.

Поиск работы в Израиле через агентство по трудоустройству — это инвестиция в свое профессиональное будущее. Правильно выбранное агентство не только сэкономит ваше время и нервы, но и существенно повысит шансы на успешное трудоустройство. Проведите тщательное исследование, не стесняйтесь задавать вопросы и требовать прозрачных условий сотрудничества. Помните, что даже самое лучшее агентство — это лишь инструмент, а успех трудоустройства во многом зависит от вашей квалификации, гибкости и готовности адаптироваться к новой рабочей культуре.

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Герман Куликов

тревел-редактор

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