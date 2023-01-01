Карьера женщин в науке и образовании Новосибирска: перспективы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Женщины, интересующиеся карьерой в науке и образовании

Специалисты и студенты, планирующие развитие в научно-образовательной сфере

HR-менеджеры и руководители образовательных учреждений, заинтересованные в гендерном балансе и равенстве в трудах Научно-образовательный комплекс Новосибирска — один из сильнейших в России, открывающий перед женщинами впечатляющие карьерные горизонты. Академгородок, десятки НИИ, передовые вузы и инновационные школы создают уникальную экосистему для профессиональной самореализации. Каждая пятая научная публикация российских учёных связана с новосибирской школой, и женщины всё активнее вносят свой вклад в эту статистику. Для амбициозных специалисток сегодня открыты двери как классических научных учреждений, так и прогрессивных образовательных проектов — от исследовательницы до директора школы, от преподавателя до ректора университета. 🎓✨

Работа для женщин в образовании и науке в Новосибирске: карьерные возможности

Новосибирск справедливо называют научной столицей Сибири. Город предлагает женщинам широкий спектр карьерных возможностей в сфере образования и науки благодаря развитой инфраструктуре, включающей Новосибирский Академгородок, более 30 научно-исследовательских институтов и 24 высших учебных заведения. 🔬

Женщины успешно занимают руководящие и исследовательские позиции в таких организациях как:

Новосибирский государственный университет (НГУ)

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ)

Институт цитологии и генетики СО РАН

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»

За последние пять лет доля женщин в научно-исследовательских проектах Новосибирска выросла на 18%, а в сфере образования женщины составляют более 75% кадрового состава. Тенденция к увеличению представленности женщин в руководящих позициях особенно заметна в биомедицинских исследованиях, лингвистике и педагогических науках.

Елена Петрова, проректор по научной работе Когда я начинала свою карьеру в биохимии 15 лет назад, на конференциях женщин было заметно меньше мужчин. Сейчас в моей лаборатории в Институте молекулярной биологии женщины составляют больше половины научных сотрудников, включая двух руководителей проектных групп. Новосибирск дал мне возможность не только вести собственные исследования, но и создать семью — мои дети ходят в школу при Академгородке, где научный подход прививается с младших классов. Когда мне предложили административную должность, я сомневалась, но поняла, что могу влиять на создание более инклюзивной среды для женщин-учёных. За последние три года мы запустили программу менторства для молодых исследовательниц, и уже видим, как это помогает удерживать талантливых специалисток в науке.

Ключевые научные проекты, где активно участвуют женщины-исследователи:

Название проекта Область исследований Участие женщин Проект по биоинформатике НГУ Геномные исследования 63% исследовательской группы Новосибирский нейропроект Когнитивные науки 47% исследовательской группы, руководитель — женщина Программа SMART-образования Цифровая педагогика 82% разработчиков, все руководящие позиции Биомедицинский консорциум Разработка лекарственных препаратов 58% исследователей, 3 из 5 лабораторий возглавляют женщины

Важное преимущество работы в научно-образовательной сфере Новосибирска — это доступ к международным проектам и грантам, включая программы РНФ, РФФИ и международные исследовательские инициативы. Женщины-ученые из Новосибирска активно публикуются в высокорейтинговых научных журналах и регулярно получают престижные награды.

Популярные вакансии для женщин в научных учреждениях Новосибирска

Научный сектор Новосибирска предлагает разнообразные карьерные траектории для женщин с различным уровнем квалификации и опыта. Рассмотрим наиболее востребованные позиции в 2023-2024 годах. 🧪

Научные сотрудники различных категорий — от младшего до ведущего. Особенно востребованы специалисты в области молекулярной биологии, генетики, биоинформатики и физики конденсированных сред.

— от младшего до ведущего. Особенно востребованы специалисты в области молекулярной биологии, генетики, биоинформатики и физики конденсированных сред. Лаборанты-исследователи — отличная стартовая позиция для выпускниц вузов, желающих начать научную карьеру.

— отличная стартовая позиция для выпускниц вузов, желающих начать научную карьеру. Специалисты по анализу данных — современная наука всё больше основывается на обработке больших массивов информации.

— современная наука всё больше основывается на обработке больших массивов информации. Руководители научных проектов — организация и координация исследовательских инициатив.

— организация и координация исследовательских инициатив. Технические специалисты высокотехнологичного оборудования — работа с уникальными научными приборами и установками.

Среди наиболее активно нанимающих женщин научных организаций Новосибирска выделяются:

Научное учреждение Ключевые направления исследований Особенности работы Институт цитологии и генетики СО РАН Генетика, молекулярная биология Гибкий график, международные коллаборации Институт химической биологии и фундаментальной медицины Биохимия, молекулярная медицина Современные лаборатории, программы для молодых ученых ГНЦ «Вектор» Вирусология, вакцинология Высокая социальная значимость, стабильное финансирование Институт ядерной физики СО РАН Физика элементарных частиц, ускорительная техника Уникальное оборудование, престижные проекты Технопарк Академгородка Прикладные исследования, инновационные разработки Связь с бизнесом, возможность коммерциализации исследований

Конкурентным преимуществом для соискательниц становится владение специализированным программным обеспечением, опыт работы с научным оборудованием и публикации в рецензируемых журналах. Для поиска работы эффективно использовать не только общие порталы вакансий, но и специализированные ресурсы:

Сайт Сибирского отделения РАН (www.sbras.ru/ru/vacancies)

Портал научно-технической информации Новосибирской области

Карьерные страницы конкретных институтов и исследовательских центров

Профильные научные конференции и симпозиумы, где можно установить личные контакты

Важная тенденция последних лет — рост числа вакансий, связанных с междисциплинарными исследованиями. Научные учреждения Новосибирска всё чаще ищут специалисток, способных работать на стыке разных дисциплин, например, биоинформатики и медицины или физики и компьютерных наук.

Образовательная сфера Новосибирска: где женщинам предлагают работу

Образовательный сектор традиционно считается одним из наиболее "женских" направлений профессиональной реализации, и Новосибирск не исключение. Однако здесь спектр возможностей гораздо шире стереотипных представлений о работе педагога. 👩

Читайте также