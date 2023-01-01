Офисные вакансии для женщин в Новосибирске: карьера и доход

Для кого эта статья:

Женщины, ищущие офисные вакансии в Новосибирске

Специалистки, желающие вернуться на рынок труда после перерыва в карьере

Кандидатки, интересующиеся карьерным ростом в области административного персонала и HR Рынок офисных вакансий Новосибирска предлагает женщинам широкий спектр карьерных возможностей с достойной оплатой и комфортными условиями труда 💼. Согласно данным hh.ru, за последний квартал в городе открыто более 3000 вакансий административного персонала, причём 65% работодателей отмечают, что предпочитают видеть на этих должностях именно женщин. Особенно востребованы кандидатки с опытом работы в документообороте, навыками деловой коммуникации и высоким уровнем организованности. Какие должности предлагают лучшие условия и как получить работу мечты, даже если у вас был перерыв в карьере? Разберемся в деталях офисного трудоустройства Новосибирска.

Актуальные офисные вакансии для женщин в Новосибирске

Офисный сегмент рынка труда Новосибирска демонстрирует стабильный рост с начала 2023 года 📈. По данным аналитиков сервиса Зарплата.ру, количество вакансий административного персонала выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметен спрос на специалистов в крупных бизнес-центрах Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов города.

Рассмотрим наиболее перспективные направления для трудоустройства:

Администрирование офиса и ресепшн (офис-менеджеры, администраторы, секретари) — 38% от общего числа офисных вакансий

Делопроизводство и документооборот — 22% вакансий

Кадровое администрирование — 17% вакансий

Помощники руководителей — 15% вакансий

Офисный учет и отчетность — 8% вакансий

Интересно, что 72% работодателей в описании вакансий подчеркивают возможность удаленной работы или гибкого графика, что делает эти предложения особенно привлекательными для женщин с детьми или иными семейными обязанностями.

Район Новосибирска Количество офисных вакансий Средняя зарплата Центральный 427 45 000 – 60 000 ₽ Октябрьский 385 40 000 – 55 000 ₽ Железнодорожный 341 42 000 – 58 000 ₽ Калининский 298 38 000 – 50 000 ₽ Ленинский 275 35 000 – 48 000 ₽

Елена Михайлова, HR-директор После шести лет декретного отпуска с двумя детьми я столкнулась с серьезной проблемой возвращения в профессию. Моя история типична для многих женщин Новосибирска. В 2018 году я занимала должность офис-менеджера в строительной компании, но за время отсутствия требования к специалистам изменились. Первый месяц поисков был неудачным — работодатели сомневались в моей актуальности. Переломный момент наступил, когда я решила освежить навыки на экспресс-курсах по делопроизводству и CRM-системам. Дополнительно я прошла тренинг по деловой коммуникации. В резюме я сделала акцент не на пробел в карьере, а на навыки организации и многозадачности, приобретенные во время материнства. Это сработало — через две недели после обновления резюме я получила три предложения и выбрала позицию администратора в медицинском центре с возможностью роста до руководителя административного отдела.

Топ-5 востребованных должностей в офисной сфере

Аналитика рынка труда Новосибирска показывает устойчивый спрос на определенные офисные специальности, которые особенно подходят женщинам. Это связано с тем, что работодатели ценят в кандидатках многозадачность, внимательность к деталям и коммуникабельность — качества, которые статистически чаще проявляются у женщин 👩

