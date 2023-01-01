Трудоустройство в Норвегии: поиск работы для русскоязычных

Для кого эта статья:

Русскоязычные специалисты, планирующие работать в Норвегии

Люди, заинтересованные в миграции и трудоустройстве в иностранных странах

Специалисты в сферах, востребованных на норвежском рынке труда, таких как IT и инженерия Норвегия — страна фьордов, высоких зарплат и социальных гарантий — манит многих русскоязычных специалистов. Однако путь к успешному трудоустройству здесь часто оказывается сложнее, чем кажется на первый взгляд. Языковой барьер, особенности местного рынка труда и строгие иммиграционные правила создают серьезные препятствия. Но для тех, кто вооружен правильной информацией и стратегией, двери норвежских компаний могут открыться. Давайте разберемся, как найти работу в этой северной стране, какие профессии наиболее востребованы и чего реально ожидать 🇳🇴

Особенности рынка труда в Норвегии для русских

Норвежский рынок труда имеет ряд специфических черт, которые необходимо учитывать русскоязычным специалистам при поиске работы. Прежде всего, это высокорегулируемая система с сильными профсоюзами и строгим трудовым законодательством. Такой подход обеспечивает защиту прав работников, но одновременно создает высокий порог входа для иностранцев.

Ключевой особенностью является ярко выраженный дуализм рынка: с одной стороны — острая нехватка специалистов в определенных отраслях, с другой — сложность получения работы без знания норвежского языка. При этом существует заметная разница между столичным регионом Осло и периферией, где требования к языку могут быть еще выше.

Антон Вершинин, карьерный консультант по релокации в Скандинавию Моя клиентка Ирина, инженер-программист с 7-летним опытом, долго не могла найти работу в Осло, несмотря на отличное резюме. "Я отправила более 60 заявок и получила только три приглашения на собеседование. Все заканчивалось на фразе 'Ваш опыт впечатляет, но нам нужен специалист со знанием норвежского'", — рассказывала она. Мы изменили стратегию: вместо массовой рассылки резюме, сфокусировались на международных компаниях с офисами в Норвегии, где рабочий язык — английский. Параллельно Ирина начала изучать норвежский. Через три месяца она получила

