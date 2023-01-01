15 формул DAX для Power BI: расчет метрик и анализ данных

Для кого эта статья:

Начинающие и опытные аналитики данных

Специалисты, желающие улучшить свои навыки в DAX и Power BI

Люди, заинтересованные в аналитике и визуализации бизнес-данных DAX — язык, превращающий Power BI из простого инструмента визуализации в мощную аналитическую платформу. Освоив 15 ключевых формул DAX, вы сможете решать сложные бизнес-задачи: рассчитывать нарастающие итоги, анализировать тренды, создавать динамические KPI, которые автоматически обновляются при новых данных. Эти формулы — как швейцарский нож для аналитика, позволяющий превратить сырые данные в управленческие решения. Если раньше вы "плавали" в DAX или избегали его, самое время раскрыть его потенциал. 🚀

Основы DAX в Power BI: 15 формул для практического применения

DAX (Data Analysis Expressions) представляет собой формульный язык, разработанный Microsoft специально для работы с табличными моделями данных. В основе Power BI лежит именно этот язык, позволяющий создавать расчетные столбцы и меры, которые трансформируют ваши данные в ценную аналитическую информацию.

Освоение DAX может показаться сложной задачей для новичков, но начав с базовых формул, вы сможете постепенно перейти к более сложным конструкциям. Давайте рассмотрим 15 ключевых формул DAX, которые помогут решить большинство аналитических задач в Power BI:

SUM – Суммирование значений в столбце: SUM(Sales[Amount]) AVERAGE – Расчет среднего значения: AVERAGE(Sales[Amount]) COUNT – Подсчет количества строк: COUNT(Customers[CustomerID]) DISTINCTCOUNT – Подсчет уникальных значений: DISTINCTCOUNT(Sales[CustomerID]) CALCULATE – Изменение контекста вычислений: CALCULATE(SUM(Sales[Amount]), Products[Category]="Electronics") FILTER – Фильтрация данных: FILTER(Sales, Sales[Amount] > 1000) RELATED – Доступ к связанным таблицам: RELATED(Products[Category]) DIVIDE – Безопасное деление с защитой от нуля: DIVIDE(SUM(Sales[Profit]), SUM(Sales[Revenue]), 0) IF – Условные выражения: IF(Sales[Amount] > 1000, "High", "Low") SUMX – Итерация с суммированием: SUMX(Sales, Sales[Quantity] * Sales[Price]) DATEADD – Манипуляции с датами: DATEADD(Calendar[Date], -1, MONTH) SAMEPERIODLASTYEAR – Сравнение с прошлым годом: SAMEPERIODLASTYEAR(Calendar[Date]) RANKX – Ранжирование значений: RANKX(ALL(Products), SUM(Sales[Amount])) ALL – Удаление фильтров: ALL(Calendar) TOTALYTD – Расчет нарастающего итога за год: TOTALYTD(SUM(Sales[Amount]), Calendar[Date])

Эти формулы составляют основу DAX и позволяют создавать большинство необходимых расчетов в бизнес-аналитике. Комбинируя их, вы сможете решать даже сложные аналитические задачи.

Александр Петров, BI-аналитик Когда я начал работать с крупным ритейлером, передо мной стояла задача создать отчет о динамике продаж с разбивкой по товарным категориям. Руководство хотело видеть не просто абсолютные цифры, но и процентное соотношение категорий в общем объеме продаж, а также динамику изменений по сравнению с предыдущими периодами. Изначально я пытался решить эту задачу с помощью сводных таблиц в Excel, но процесс был трудоемким и требовал постоянного обновления вручную. Когда я перешел на Power BI и начал использовать DAX, все изменилось. Особенно полезной оказалась формула DIVIDE в сочетании с CALCULATE и ALL: Доля категории = DIVIDE( SUM(Sales[Amount]), CALCULATE( SUM(Sales[Amount]), ALL(Products[Category]) ) ) Эта формула автоматически рассчитывала долю каждой категории в общих продажах с учетом всех применяемых фильтров. А для расчета динамики я использовал SAMEPERIODLASTYEAR: Динамика YoY = DIVIDE( SUM(Sales[Amount]) – CALCULATE(SUM(Sales[Amount]), SAMEPERIODLASTYEAR(Calendar[Date])), CALCULATE(SUM(Sales[Amount]), SAMEPERIODLASTYEAR(Calendar[Date])) )

Отчет, который раньше занимал у меня два дня работы каждый месяц, теперь обновлялся одним кликом. Руководство получило интерактивный дашборд с возможностью детализации данных до уровня отдельных товаров.

Базовые функции DAX для аналитики в Power BI

Прежде чем перейти к сложным формулам, необходимо освоить базовый набор функций DAX, которые служат фундаментом для более сложных расчетов. Эти функции позволяют выполнять основные операции над данными и являются строительными блоками для расчетных столбцов и мер.

Категория функций Функция Применение Пример Агрегации SUM Суммирование числовых значений SUM(Sales[Revenue]) AVERAGE Среднее значение AVERAGE(Products[Price]) MAX/MIN Максимальное/минимальное значение MAX(Sales[Discount]) Подсчет COUNT Подсчет непустых ячеек COUNT(Sales[OrderID]) COUNTA Подсчет непустых ячеек (текст и числа) COUNTA(Customers[Email]) DISTINCTCOUNT Подсчет уникальных значений DISTINCTCOUNT(Sales[CustomerID]) Математика DIVIDE Деление с обработкой деления на ноль DIVIDE(SUM(Sales[Profit]), SUM(Sales[Cost]), 0) ROUND Округление до указанного количества знаков ROUND(Products[Weight], 2) ABS Абсолютное значение ABS(Financial[Change])

Создание базовой меры в Power BI начинается с выбора таблицы, нажатия правой кнопки мыши и выбора "Новая мера". Затем вводится формула DAX, например:

Общая выручка = SUM(Sales[Revenue])

Для создания расчетного столбца, выберите таблицу, нажмите "Добавить столбец" и введите формулу:

Прибыль = Sales[Revenue] – Sales[Cost]

Ключевое отличие мер от расчетных столбцов заключается в контексте вычислений:

Расчетные столбцы вычисляются во время загрузки модели и добавляют данные к каждой строке таблицы

вычисляются во время загрузки модели и добавляют данные к каждой строке таблицы Меры вычисляются динамически в момент визуализации данных с учетом примененных фильтров

Для более сложных расчетов важно понимать концепцию контекста в DAX:

Контекст строки – определяет текущую строку в таблице при вычислении расчетного столбца

– определяет текущую строку в таблице при вычислении расчетного столбца Контекст фильтра – определяет подмножество данных, используемое для вычисления меры

Функция CALCULATE является одной из самых мощных в DAX, так как позволяет изменять контекст фильтра:

Выручка от электроники = CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), Products[Category]="Electronics")

Эта формула вычисляет сумму выручки только для категории "Electronics", независимо от выбранных фильтров в отчете.

Для анализа отношений между различными показателями часто используются относительные метрики:

Маржинальность = DIVIDE(SUM(Sales[Profit]), SUM(Sales[Revenue]), 0)

Здесь функция DIVIDE не только выполняет деление, но и предотвращает ошибки при делении на ноль, возвращая 0 (третий аргумент) в таких случаях.

Продвинутые формулы DAX для фильтрации и группировки

После освоения базовых функций DAX, самое время перейти к более сложным конструкциям, которые открывают мощные возможности для фильтрации и группировки данных. Именно здесь проявляется настоящая сила DAX как языка бизнес-аналитики. 📊

Функция FILTER является одной из фундаментальных для создания динамических наборов данных:

Высокомаржинальные продажи = CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), FILTER(Sales, Sales[Margin] > 0.4))

Эта формула вычисляет сумму выручки только для тех продаж, где маржа превышает 40%. FILTER возвращает таблицу, а CALCULATE применяет её как контекст фильтра.

Для более сложной фильтрации с несколькими условиями можно использовать вложенные функции FILTER:

Премиум-продажи = CALCULATE( SUM(Sales[Revenue]), FILTER( FILTER(Sales, Sales[Amount] > 1000), RELATED(Products[Category]) = "Premium" ) )

Функция ALL играет ключевую роль при создании сравнительных метрик, так как позволяет временно снять фильтры:

Доля в общей выручке = DIVIDE( SUM(Sales[Revenue]), CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), ALL(Products)) )

Эта формула рассчитывает долю текущей выборки в общей выручке по всем продуктам, независимо от выбранных фильтров.

Варианты функции ALL включают:

ALL(Table) – снимает все фильтры с таблицы

– снимает все фильтры с таблицы ALL(Column) – снимает фильтры только с указанного столбца

– снимает фильтры только с указанного столбца ALLEXCEPT(Table, Column1, Column2...) – снимает все фильтры с таблицы, кроме указанных столбцов

Для группировки и ранжирования данных используется мощная функция RANKX:

Ранг продукта по выручке = RANKX( ALL(Products[ProductName]), CALCULATE(SUM(Sales[Revenue])), , DESC )

Эта формула ранжирует продукты по сумме выручки в порядке убывания.

Для сегментации данных на основе пороговых значений можно использовать комбинацию SWITCH и CALCULATE:

Категория клиента = SWITCH( TRUE(), SUM(Sales[Revenue]) > 100000, "VIP", SUM(Sales[Revenue]) > 50000, "Premium", SUM(Sales[Revenue]) > 10000, "Standard", "Basic" )

Для анализа вклада каждого элемента можно использовать функцию ADDCOLUMNS в сочетании с SUMMARIZE:

Топ-категории = ADDCOLUMNS( SUMMARIZE( Products, Products[Category], "Выручка", SUM(Sales[Revenue]) ), "Доля", DIVIDE([Выручка], CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), ALL(Products[Category]))) )

Елена Сорокина, ведущий аналитик Работая в компании, специализирующейся на онлайн-рекламе, я столкнулась с необходимостью анализировать эффективность десятков рекламных кампаний по сотням метрик. Традиционный подход с использованием статичных отчетов не позволял быстро выявлять проблемные кампании и перераспределять бюджеты. Ключевой проблемой было отсутствие возможности быстро фильтровать кампании по комплексным критериям — например, найти кампании с высоким показом, но низким CTR и высокой стоимостью привлечения клиента. Решение пришло, когда я начала использовать продвинутые функции фильтрации DAX. Особенно полезной оказалась комбинация FILTER и ALL: Проблемные кампании = CALCULATE( COUNTROWS(Campaigns), FILTER( ALL(Campaigns), CALCULATE(AVG(Campaigns[Impressions])) > 10000 && CALCULATE(AVG(Campaigns[CTR])) < 0.02 && CALCULATE(AVG(Campaigns[CPA])) > 50 ) ) Эта мера позволяла мгновенно идентифицировать кампании, требующие оптимизации, независимо от выбранных фильтров на странице отчета. Я пошла дальше и создала систему автоматического ранжирования кампаний с помощью RANKX: Ранг эффективности = RANKX( ALL(Campaigns[CampaignName]), DIVIDE(SUM(Campaigns[Conversions]), SUM(Campaigns[Cost])), , DESC ) Это позволило нам создать интерактивный дашборд, где маркетологи могли в реальном времени видеть, какие кампании работают лучше всего по соотношению конверсий к затратам. В результате, время на анализ эффективности сократилось с нескольких дней до нескольких минут, а перераспределение бюджетов стало происходить в 3 раза быстрее. За первый квартал использования этого подхода мы смогли повысить общую рентабельность рекламных инвестиций на 27%.

Временные расчеты в DAX: работа с датами и периодами

Анализ данных во временной динамике — одна из ключевых задач в бизнес-аналитике. DAX предлагает мощный набор функций для работы с датами и периодами, позволяющий создавать сложные временные сравнения и расчеты нарастающих итогов. 📅

Основой для временного анализа в Power BI служит таблица дат, которую рекомендуется создавать с помощью DAX:

Календарь = CALENDAR(DATE(2020, 1, 1), DATE(2025, 12, 31))

После создания базовой таблицы дат, её можно обогатить дополнительными атрибутами с помощью функций DAX:

Год : Год = YEAR(Calendar[Date])

: Месяц : Месяц = FORMAT(Calendar[Date], "MMMM")

: Номер месяца : НомерМесяца = MONTH(Calendar[Date])

: Квартал : Квартал = "Q" & QUARTER(Calendar[Date])

: День недели : ДеньНедели = FORMAT(Calendar[Date], "dddd")

: Рабочий день: РабочийДень = IF(WEEKDAY(Calendar[Date], 2) < 6, "Да", "Нет")

Функция DATEADD позволяет сдвигать даты для сравнения с предыдущими периодами:

Выручка прошлого месяца = CALCULATE( SUM(Sales[Revenue]), DATEADD(Calendar[Date], -1, MONTH) )

Для более сложных сравнений с аналогичными периодами прошлых лет используется SAMEPERIODLASTYEAR:

Выручка YoY = CALCULATE( SUM(Sales[Revenue]), SAMEPERIODLASTYEAR(Calendar[Date]) )

Для расчета динамики изменений часто используется комбинация этих функций:

Прирост YoY, % = DIVIDE( SUM(Sales[Revenue]) – CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), SAMEPERIODLASTYEAR(Calendar[Date])), CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), SAMEPERIODLASTYEAR(Calendar[Date])), 0 ) * 100

Расчет нарастающих итогов можно выполнить с помощью функций временной интеллектуальности:

Функция Описание Пример TOTALYTD Нарастающий итог с начала года до указанной даты TOTALYTD(SUM(Sales[Revenue]), Calendar[Date]) TOTALQTD Нарастающий итог с начала квартала TOTALQTD(SUM(Sales[Revenue]), Calendar[Date]) TOTALMTD Нарастающий итог с начала месяца TOTALMTD(SUM(Sales[Revenue]), Calendar[Date]) DATESYTD Возвращает таблицу дат с начала года CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), DATESYTD(Calendar[Date])) PARALLELPERIOD Сдвиг к параллельному периоду CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), PARALLELPERIOD(Calendar[Date], -1, YEAR))

Для более гибкого анализа можно создать скользящие периоды с помощью функций DATESBETWEEN и DATESINPERIOD:

Выручка за последние 90 дней = CALCULATE( SUM(Sales[Revenue]), DATESBETWEEN( Calendar[Date], MAX(Calendar[Date]) – 90, MAX(Calendar[Date]) ) )

Для сравнения периодов разной длительности полезна функция DATESINPERIOD:

Выручка за последний полный месяц = CALCULATE( SUM(Sales[Revenue]), DATESINPERIOD( Calendar[Date], ENDOFMONTH(MAX(Calendar[Date])) – 1, -1, MONTH ) )

Использование временной интеллектуальности DAX позволяет создавать динамические отчеты, автоматически адаптирующиеся к текущей дате и выбранным периодам, что значительно повышает аналитические возможности Power BI. 🚀

Визуализация бизнес-метрик с помощью DAX-выражений

Создание эффективных визуализаций в Power BI напрямую зависит от правильного использования DAX для расчета бизнес-метрик. Правильно построенные метрики делают дашборды не просто красивыми, но и действительно полезными для принятия бизнес-решений. 📈

Одна из ключевых задач бизнес-аналитики — расчет KPI (ключевых показателей эффективности). DAX позволяет создавать динамические KPI, которые автоматически сравнивают текущие значения с целевыми:

% выполнения плана = DIVIDE( SUM(Sales[Revenue]), SUM(Targets[TargetRevenue]), 0 ) * 100

Для визуализации отклонений от целевых показателей можно использовать условное форматирование на основе DAX-мер:

Статус выполнения плана = IF( [% выполнения плана] >= 100, "Выполнен", IF( [% выполнения плана] >= 90, "Почти выполнен", "Не выполнен" ) )

Анализ вклада различных компонентов в общий результат является важной частью бизнес-аналитики. DAX позволяет рассчитывать такие метрики:

Вклад категории в общую выручку = DIVIDE( SUM(Sales[Revenue]), CALCULATE( SUM(Sales[Revenue]), ALL(Products[Category]) ), 0 ) * 100

Для выявления аномалий и выбросов в данных можно использовать статистические функции DAX:

Отклонение от среднего = DIVIDE( ABS(SUM(Sales[Revenue]) – AVERAGE(Sales[Revenue])), STDEV.P(Sales[Revenue]), 0 )

Важный аспект визуализации — создание пользовательских метрик на основе бизнес-логики. Например, сегментация клиентов на основе RFM-анализа:

RFM-сегмент = VAR R = [Recency Score] VAR F = [Frequency Score] VAR M = [Monetary Score] RETURN SWITCH( TRUE(), R >= 4 && F >= 4 && M >= 4, "VIP-клиенты", R >= 3 && F >= 3 && M >= 3, "Лояльные клиенты", R < 2 && F < 2 && M < 2, "Потерянные клиенты", "Стандартные клиенты" )

Для создания динамических заголовков и подписей в визуализациях можно использовать текстовые конкатенации в DAX:

Заголовок отчета = "Анализ продаж за " & FORMAT(MAX(Calendar[Date]), "MMMM yyyy") & " (рост " & FORMAT([Прирост YoY, %], "0.0%") & " к прошлому году)"

DAX также позволяет создавать динамические пороговые значения для визуализаций:

Верхний порог = VAR MeanValue = AVERAGE(Sales[Revenue]) VAR StdDev = STDEV.P(Sales[Revenue]) RETURN MeanValue + 2 * StdDev

Для комплексного анализа эффективности можно создать составные метрики, учитывающие несколько параметров:

Индекс эффективности = ([Выполнение плана, %] * 0.4) + ([Прирост YoY, %] * 0.3) + ([Маржинальность, %] * 0.3)

Важным аспектом визуализации является контекстная фильтрация. DAX позволяет создавать динамические наборы данных для фокусировки на ключевых аспектах:

Топ-10 продуктов = TOPN( 10, ALL(Products[ProductName]), CALCULATE(SUM(Sales[Revenue])) )

С помощью DAX можно также создавать метрики для оценки тенденций и прогнозирования:

Тренд выручки = VAR CurrentPeriod = SUM(Sales[Revenue]) VAR PreviousPeriod = CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), DATEADD(Calendar[Date], -1, MONTH)) VAR PriorPeriod = CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), DATEADD(Calendar[Date], -2, MONTH)) RETURN IF( CurrentPeriod > PreviousPeriod && PreviousPeriod > PriorPeriod, "Устойчивый рост", IF( CurrentPeriod < PreviousPeriod && PreviousPeriod < PriorPeriod, "Устойчивое падение", "Нестабильная динамика" ) )

Комбинируя эти подходы, вы сможете создавать интерактивные дашборды, которые не только отображают данные, но и рассказывают историю о вашем бизнесе, помогая принимать обоснованные решения. 🎯

Освоение 15 ключевых формул DAX — это не просто техническое умение, а стратегический актив для любого аналитика. Эти формулы трансформируют ваш подход к анализу данных, позволяя создавать динамические отчеты, которые адаптируются к контексту бизнеса и автоматически обновляются при изменении данных. Инвестировав время в освоение DAX, вы получаете инструмент, который сокращает часы рутинной работы до минут и открывает новые горизонты для глубокого анализа информации. Начните применять эти формулы поэтапно, и вы увидите, как ваши отчеты в Power BI обретают новый уровень ценности для бизнеса.

