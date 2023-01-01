15 формул DAX для Power BI: расчет метрик и анализ данных#Excel и Google Sheets #KPI и метрики #BI и дашборды
Для кого эта статья:
- Начинающие и опытные аналитики данных
- Специалисты, желающие улучшить свои навыки в DAX и Power BI
Люди, заинтересованные в аналитике и визуализации бизнес-данных
DAX — язык, превращающий Power BI из простого инструмента визуализации в мощную аналитическую платформу. Освоив 15 ключевых формул DAX, вы сможете решать сложные бизнес-задачи: рассчитывать нарастающие итоги, анализировать тренды, создавать динамические KPI, которые автоматически обновляются при новых данных. Эти формулы — как швейцарский нож для аналитика, позволяющий превратить сырые данные в управленческие решения. Если раньше вы "плавали" в DAX или избегали его, самое время раскрыть его потенциал. 🚀
Основы DAX в Power BI: 15 формул для практического применения
DAX (Data Analysis Expressions) представляет собой формульный язык, разработанный Microsoft специально для работы с табличными моделями данных. В основе Power BI лежит именно этот язык, позволяющий создавать расчетные столбцы и меры, которые трансформируют ваши данные в ценную аналитическую информацию.
Освоение DAX может показаться сложной задачей для новичков, но начав с базовых формул, вы сможете постепенно перейти к более сложным конструкциям. Давайте рассмотрим 15 ключевых формул DAX, которые помогут решить большинство аналитических задач в Power BI:
- SUM – Суммирование значений в столбце:
SUM(Sales[Amount])
- AVERAGE – Расчет среднего значения:
AVERAGE(Sales[Amount])
- COUNT – Подсчет количества строк:
COUNT(Customers[CustomerID])
- DISTINCTCOUNT – Подсчет уникальных значений:
DISTINCTCOUNT(Sales[CustomerID])
- CALCULATE – Изменение контекста вычислений:
CALCULATE(SUM(Sales[Amount]), Products[Category]="Electronics")
- FILTER – Фильтрация данных:
FILTER(Sales, Sales[Amount] > 1000)
- RELATED – Доступ к связанным таблицам:
RELATED(Products[Category])
- DIVIDE – Безопасное деление с защитой от нуля:
DIVIDE(SUM(Sales[Profit]), SUM(Sales[Revenue]), 0)
- IF – Условные выражения:
IF(Sales[Amount] > 1000, "High", "Low")
- SUMX – Итерация с суммированием:
SUMX(Sales, Sales[Quantity] * Sales[Price])
- DATEADD – Манипуляции с датами:
DATEADD(Calendar[Date], -1, MONTH)
- SAMEPERIODLASTYEAR – Сравнение с прошлым годом:
SAMEPERIODLASTYEAR(Calendar[Date])
- RANKX – Ранжирование значений:
RANKX(ALL(Products), SUM(Sales[Amount]))
- ALL – Удаление фильтров:
ALL(Calendar)
- TOTALYTD – Расчет нарастающего итога за год:
TOTALYTD(SUM(Sales[Amount]), Calendar[Date])
Эти формулы составляют основу DAX и позволяют создавать большинство необходимых расчетов в бизнес-аналитике. Комбинируя их, вы сможете решать даже сложные аналитические задачи.
Александр Петров, BI-аналитик Когда я начал работать с крупным ритейлером, передо мной стояла задача создать отчет о динамике продаж с разбивкой по товарным категориям. Руководство хотело видеть не просто абсолютные цифры, но и процентное соотношение категорий в общем объеме продаж, а также динамику изменений по сравнению с предыдущими периодами.
Изначально я пытался решить эту задачу с помощью сводных таблиц в Excel, но процесс был трудоемким и требовал постоянного обновления вручную. Когда я перешел на Power BI и начал использовать DAX, все изменилось.
Особенно полезной оказалась формула DIVIDE в сочетании с CALCULATE и ALL:
Доля категории = DIVIDE( SUM(Sales[Amount]), CALCULATE( SUM(Sales[Amount]), ALL(Products[Category]) ) )
Эта формула автоматически рассчитывала долю каждой категории в общих продажах с учетом всех применяемых фильтров. А для расчета динамики я использовал SAMEPERIODLASTYEAR:
Динамика YoY = DIVIDE( SUM(Sales[Amount]) – CALCULATE(SUM(Sales[Amount]), SAMEPERIODLASTYEAR(Calendar[Date])), CALCULATE(SUM(Sales[Amount]), SAMEPERIODLASTYEAR(Calendar[Date])) )
Отчет, который раньше занимал у меня два дня работы каждый месяц, теперь обновлялся одним кликом. Руководство получило интерактивный дашборд с возможностью детализации данных до уровня отдельных товаров.
Базовые функции DAX для аналитики в Power BI
Прежде чем перейти к сложным формулам, необходимо освоить базовый набор функций DAX, которые служат фундаментом для более сложных расчетов. Эти функции позволяют выполнять основные операции над данными и являются строительными блоками для расчетных столбцов и мер.
|Категория функций
|Функция
|Применение
|Пример
|Агрегации
|SUM
|Суммирование числовых значений
|SUM(Sales[Revenue])
|AVERAGE
|Среднее значение
|AVERAGE(Products[Price])
|MAX/MIN
|Максимальное/минимальное значение
|MAX(Sales[Discount])
|Подсчет
|COUNT
|Подсчет непустых ячеек
|COUNT(Sales[OrderID])
|COUNTA
|Подсчет непустых ячеек (текст и числа)
|COUNTA(Customers[Email])
|DISTINCTCOUNT
|Подсчет уникальных значений
|DISTINCTCOUNT(Sales[CustomerID])
|Математика
|DIVIDE
|Деление с обработкой деления на ноль
|DIVIDE(SUM(Sales[Profit]), SUM(Sales[Cost]), 0)
|ROUND
|Округление до указанного количества знаков
|ROUND(Products[Weight], 2)
|ABS
|Абсолютное значение
|ABS(Financial[Change])
Создание базовой меры в Power BI начинается с выбора таблицы, нажатия правой кнопки мыши и выбора "Новая мера". Затем вводится формула DAX, например:
Общая выручка = SUM(Sales[Revenue])
Для создания расчетного столбца, выберите таблицу, нажмите "Добавить столбец" и введите формулу:
Прибыль = Sales[Revenue] – Sales[Cost]
Ключевое отличие мер от расчетных столбцов заключается в контексте вычислений:
- Расчетные столбцы вычисляются во время загрузки модели и добавляют данные к каждой строке таблицы
- Меры вычисляются динамически в момент визуализации данных с учетом примененных фильтров
Для более сложных расчетов важно понимать концепцию контекста в DAX:
- Контекст строки – определяет текущую строку в таблице при вычислении расчетного столбца
- Контекст фильтра – определяет подмножество данных, используемое для вычисления меры
Функция CALCULATE является одной из самых мощных в DAX, так как позволяет изменять контекст фильтра:
Выручка от электроники = CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), Products[Category]="Electronics")
Эта формула вычисляет сумму выручки только для категории "Electronics", независимо от выбранных фильтров в отчете.
Для анализа отношений между различными показателями часто используются относительные метрики:
Маржинальность = DIVIDE(SUM(Sales[Profit]), SUM(Sales[Revenue]), 0)
Здесь функция DIVIDE не только выполняет деление, но и предотвращает ошибки при делении на ноль, возвращая 0 (третий аргумент) в таких случаях.
Продвинутые формулы DAX для фильтрации и группировки
После освоения базовых функций DAX, самое время перейти к более сложным конструкциям, которые открывают мощные возможности для фильтрации и группировки данных. Именно здесь проявляется настоящая сила DAX как языка бизнес-аналитики. 📊
Функция FILTER является одной из фундаментальных для создания динамических наборов данных:
Высокомаржинальные продажи = CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), FILTER(Sales, Sales[Margin] > 0.4))
Эта формула вычисляет сумму выручки только для тех продаж, где маржа превышает 40%. FILTER возвращает таблицу, а CALCULATE применяет её как контекст фильтра.
Для более сложной фильтрации с несколькими условиями можно использовать вложенные функции FILTER:
Премиум-продажи =
CALCULATE(
SUM(Sales[Revenue]),
FILTER(
FILTER(Sales, Sales[Amount] > 1000),
RELATED(Products[Category]) = "Premium"
)
)
Функция ALL играет ключевую роль при создании сравнительных метрик, так как позволяет временно снять фильтры:
Доля в общей выручке =
DIVIDE(
SUM(Sales[Revenue]),
CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), ALL(Products))
)
Эта формула рассчитывает долю текущей выборки в общей выручке по всем продуктам, независимо от выбранных фильтров.
Варианты функции ALL включают:
- ALL(Table) – снимает все фильтры с таблицы
- ALL(Column) – снимает фильтры только с указанного столбца
- ALLEXCEPT(Table, Column1, Column2...) – снимает все фильтры с таблицы, кроме указанных столбцов
Для группировки и ранжирования данных используется мощная функция RANKX:
Ранг продукта по выручке =
RANKX(
ALL(Products[ProductName]),
CALCULATE(SUM(Sales[Revenue])),
,
DESC
)
Эта формула ранжирует продукты по сумме выручки в порядке убывания.
Для сегментации данных на основе пороговых значений можно использовать комбинацию SWITCH и CALCULATE:
Категория клиента =
SWITCH(
TRUE(),
SUM(Sales[Revenue]) > 100000, "VIP",
SUM(Sales[Revenue]) > 50000, "Premium",
SUM(Sales[Revenue]) > 10000, "Standard",
"Basic"
)
Для анализа вклада каждого элемента можно использовать функцию ADDCOLUMNS в сочетании с SUMMARIZE:
Топ-категории =
ADDCOLUMNS(
SUMMARIZE(
Products,
Products[Category],
"Выручка", SUM(Sales[Revenue])
),
"Доля", DIVIDE([Выручка], CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), ALL(Products[Category])))
)
Елена Сорокина, ведущий аналитик Работая в компании, специализирующейся на онлайн-рекламе, я столкнулась с необходимостью анализировать эффективность десятков рекламных кампаний по сотням метрик. Традиционный подход с использованием статичных отчетов не позволял быстро выявлять проблемные кампании и перераспределять бюджеты.
Ключевой проблемой было отсутствие возможности быстро фильтровать кампании по комплексным критериям — например, найти кампании с высоким показом, но низким CTR и высокой стоимостью привлечения клиента.
Решение пришло, когда я начала использовать продвинутые функции фильтрации DAX. Особенно полезной оказалась комбинация FILTER и ALL:
Проблемные кампании = CALCULATE( COUNTROWS(Campaigns), FILTER( ALL(Campaigns), CALCULATE(AVG(Campaigns[Impressions])) > 10000 && CALCULATE(AVG(Campaigns[CTR])) < 0.02 && CALCULATE(AVG(Campaigns[CPA])) > 50 ) )
Эта мера позволяла мгновенно идентифицировать кампании, требующие оптимизации, независимо от выбранных фильтров на странице отчета.
Я пошла дальше и создала систему автоматического ранжирования кампаний с помощью RANKX:
Ранг эффективности = RANKX( ALL(Campaigns[CampaignName]), DIVIDE(SUM(Campaigns[Conversions]), SUM(Campaigns[Cost])), , DESC )
Это позволило нам создать интерактивный дашборд, где маркетологи могли в реальном времени видеть, какие кампании работают лучше всего по соотношению конверсий к затратам.
В результате, время на анализ эффективности сократилось с нескольких дней до нескольких минут, а перераспределение бюджетов стало происходить в 3 раза быстрее. За первый квартал использования этого подхода мы смогли повысить общую рентабельность рекламных инвестиций на 27%.
Временные расчеты в DAX: работа с датами и периодами
Анализ данных во временной динамике — одна из ключевых задач в бизнес-аналитике. DAX предлагает мощный набор функций для работы с датами и периодами, позволяющий создавать сложные временные сравнения и расчеты нарастающих итогов. 📅
Основой для временного анализа в Power BI служит таблица дат, которую рекомендуется создавать с помощью DAX:
Календарь = CALENDAR(DATE(2020, 1, 1), DATE(2025, 12, 31))
После создания базовой таблицы дат, её можно обогатить дополнительными атрибутами с помощью функций DAX:
- Год:
Год = YEAR(Calendar[Date])
- Месяц:
Месяц = FORMAT(Calendar[Date], "MMMM")
- Номер месяца:
НомерМесяца = MONTH(Calendar[Date])
- Квартал:
Квартал = "Q" & QUARTER(Calendar[Date])
- День недели:
ДеньНедели = FORMAT(Calendar[Date], "dddd")
- Рабочий день:
РабочийДень = IF(WEEKDAY(Calendar[Date], 2) < 6, "Да", "Нет")
Функция DATEADD позволяет сдвигать даты для сравнения с предыдущими периодами:
Выручка прошлого месяца =
CALCULATE(
SUM(Sales[Revenue]),
DATEADD(Calendar[Date], -1, MONTH)
)
Для более сложных сравнений с аналогичными периодами прошлых лет используется SAMEPERIODLASTYEAR:
Выручка YoY =
CALCULATE(
SUM(Sales[Revenue]),
SAMEPERIODLASTYEAR(Calendar[Date])
)
Для расчета динамики изменений часто используется комбинация этих функций:
Прирост YoY, % =
DIVIDE(
SUM(Sales[Revenue]) – CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), SAMEPERIODLASTYEAR(Calendar[Date])),
CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), SAMEPERIODLASTYEAR(Calendar[Date])),
0
) * 100
Расчет нарастающих итогов можно выполнить с помощью функций временной интеллектуальности:
|Функция
|Описание
|Пример
|TOTALYTD
|Нарастающий итог с начала года до указанной даты
|TOTALYTD(SUM(Sales[Revenue]), Calendar[Date])
|TOTALQTD
|Нарастающий итог с начала квартала
|TOTALQTD(SUM(Sales[Revenue]), Calendar[Date])
|TOTALMTD
|Нарастающий итог с начала месяца
|TOTALMTD(SUM(Sales[Revenue]), Calendar[Date])
|DATESYTD
|Возвращает таблицу дат с начала года
|CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), DATESYTD(Calendar[Date]))
|PARALLELPERIOD
|Сдвиг к параллельному периоду
|CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), PARALLELPERIOD(Calendar[Date], -1, YEAR))
Для более гибкого анализа можно создать скользящие периоды с помощью функций DATESBETWEEN и DATESINPERIOD:
Выручка за последние 90 дней =
CALCULATE(
SUM(Sales[Revenue]),
DATESBETWEEN(
Calendar[Date],
MAX(Calendar[Date]) – 90,
MAX(Calendar[Date])
)
)
Для сравнения периодов разной длительности полезна функция DATESINPERIOD:
Выручка за последний полный месяц =
CALCULATE(
SUM(Sales[Revenue]),
DATESINPERIOD(
Calendar[Date],
ENDOFMONTH(MAX(Calendar[Date])) – 1,
-1,
MONTH
)
)
Использование временной интеллектуальности DAX позволяет создавать динамические отчеты, автоматически адаптирующиеся к текущей дате и выбранным периодам, что значительно повышает аналитические возможности Power BI. 🚀
Визуализация бизнес-метрик с помощью DAX-выражений
Создание эффективных визуализаций в Power BI напрямую зависит от правильного использования DAX для расчета бизнес-метрик. Правильно построенные метрики делают дашборды не просто красивыми, но и действительно полезными для принятия бизнес-решений. 📈
Одна из ключевых задач бизнес-аналитики — расчет KPI (ключевых показателей эффективности). DAX позволяет создавать динамические KPI, которые автоматически сравнивают текущие значения с целевыми:
% выполнения плана =
DIVIDE(
SUM(Sales[Revenue]),
SUM(Targets[TargetRevenue]),
0
) * 100
Для визуализации отклонений от целевых показателей можно использовать условное форматирование на основе DAX-мер:
Статус выполнения плана =
IF(
[% выполнения плана] >= 100,
"Выполнен",
IF(
[% выполнения плана] >= 90,
"Почти выполнен",
"Не выполнен"
)
)
Анализ вклада различных компонентов в общий результат является важной частью бизнес-аналитики. DAX позволяет рассчитывать такие метрики:
Вклад категории в общую выручку =
DIVIDE(
SUM(Sales[Revenue]),
CALCULATE(
SUM(Sales[Revenue]),
ALL(Products[Category])
),
0
) * 100
Для выявления аномалий и выбросов в данных можно использовать статистические функции DAX:
Отклонение от среднего =
DIVIDE(
ABS(SUM(Sales[Revenue]) – AVERAGE(Sales[Revenue])),
STDEV.P(Sales[Revenue]),
0
)
Важный аспект визуализации — создание пользовательских метрик на основе бизнес-логики. Например, сегментация клиентов на основе RFM-анализа:
RFM-сегмент =
VAR R = [Recency Score]
VAR F = [Frequency Score]
VAR M = [Monetary Score]
RETURN
SWITCH(
TRUE(),
R >= 4 && F >= 4 && M >= 4, "VIP-клиенты",
R >= 3 && F >= 3 && M >= 3, "Лояльные клиенты",
R < 2 && F < 2 && M < 2, "Потерянные клиенты",
"Стандартные клиенты"
)
Для создания динамических заголовков и подписей в визуализациях можно использовать текстовые конкатенации в DAX:
Заголовок отчета =
"Анализ продаж за " &
FORMAT(MAX(Calendar[Date]), "MMMM yyyy") &
" (рост " &
FORMAT([Прирост YoY, %], "0.0%") &
" к прошлому году)"
DAX также позволяет создавать динамические пороговые значения для визуализаций:
Верхний порог =
VAR MeanValue = AVERAGE(Sales[Revenue])
VAR StdDev = STDEV.P(Sales[Revenue])
RETURN MeanValue + 2 * StdDev
Для комплексного анализа эффективности можно создать составные метрики, учитывающие несколько параметров:
Индекс эффективности =
([Выполнение плана, %] * 0.4) +
([Прирост YoY, %] * 0.3) +
([Маржинальность, %] * 0.3)
Важным аспектом визуализации является контекстная фильтрация. DAX позволяет создавать динамические наборы данных для фокусировки на ключевых аспектах:
Топ-10 продуктов =
TOPN(
10,
ALL(Products[ProductName]),
CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]))
)
С помощью DAX можно также создавать метрики для оценки тенденций и прогнозирования:
Тренд выручки =
VAR CurrentPeriod = SUM(Sales[Revenue])
VAR PreviousPeriod = CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), DATEADD(Calendar[Date], -1, MONTH))
VAR PriorPeriod = CALCULATE(SUM(Sales[Revenue]), DATEADD(Calendar[Date], -2, MONTH))
RETURN
IF(
CurrentPeriod > PreviousPeriod && PreviousPeriod > PriorPeriod,
"Устойчивый рост",
IF(
CurrentPeriod < PreviousPeriod && PreviousPeriod < PriorPeriod,
"Устойчивое падение",
"Нестабильная динамика"
)
)
Комбинируя эти подходы, вы сможете создавать интерактивные дашборды, которые не только отображают данные, но и рассказывают историю о вашем бизнесе, помогая принимать обоснованные решения. 🎯
Освоение 15 ключевых формул DAX — это не просто техническое умение, а стратегический актив для любого аналитика. Эти формулы трансформируют ваш подход к анализу данных, позволяя создавать динамические отчеты, которые адаптируются к контексту бизнеса и автоматически обновляются при изменении данных. Инвестировав время в освоение DAX, вы получаете инструмент, который сокращает часы рутинной работы до минут и открывает новые горизонты для глубокого анализа информации. Начните применять эти формулы поэтапно, и вы увидите, как ваши отчеты в Power BI обретают новый уровень ценности для бизнеса.
