Искусство написания эффективных пресс-релизов – путь к медиа

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

PR-специалисты и ораторы, стремящиеся улучшить свои навыки в написании пресс-релизов

Маркетологи и предприниматели, интересующиеся продвижением бизнеса через медиакоммуникации

Студенты и начинающие профессионалы в области коммуникаций, желающие освоить основы PR и пресс-релизов Мощный пресс-релиз может превратить скромное событие в инфоповод национального масштаба, а слабый — похоронить даже прорывную новость. Разница между ними? Профессиональный подход к созданию и распространению. В мире, где информационный шум достигает пика, грамотно составленный пресс-релиз остаётся золотым ключом к вниманию журналистов и целевой аудитории. Этот инструмент PR-специалиста требует мастерства, стратегического мышления и понимания медиаландшафта — навыков, которые доступны каждому при правильном подходе. 🚀

Что такое пресс-релиз и для чего он нужен

Пресс-релиз — официальное информационное сообщение, которое компании и организации рассылают в СМИ с целью анонсирования событий, заявлений или новостей, заслуживающих внимания широкой аудитории. Это мост между компанией и медиа, обеспечивающий передачу информации в формате, удобном для журналистов.

Основная функция пресс-релиза — представить новость в структурированном виде, чтобы журналисты могли быстро оценить её значимость и потенциально включить в свои материалы. Фактически, хороший пресс-релиз упрощает работу редакций и повышает шансы на публикацию.

Анна Ветрова, PR-директор Помню свой первый опыт с пресс-релизом для технологического стартапа. Мы запускали приложение, которое, честно говоря, мало отличалось от конкурентов. Я потратила три дня на составление объёмного текста о "революционном подходе" и "инновационных решениях". Результат? Ноль публикаций. Через месяц мы перезапустились. На этот раз я сформулировала конкретную проблему пользователей, которую решает приложение, добавила комментарий эксперта и статистику. Пресс-релиз уместился на одну страницу. Пять ведущих технологических изданий опубликовали новость, что привело к 12 000 скачиваний за первую неделю. Урок был болезненным, но ценным: журналистам нужны факты и суть, а не корпоративный лексикон.

Ключевые цели пресс-релиза:

Информирование СМИ и общественности о значимых событиях компании

Формирование и поддержание позитивного имиджа организации

Управление информационным полем вокруг бренда

Привлечение внимания к продуктам, услугам или инициативам

Нейтрализация негативных публикаций (в случае антикризисных коммуникаций)

Важно понимать, что пресс-релиз — это не рекламный текст. Его ценность определяется новостным поводом и информационной значимостью, а не маркетинговыми заявлениями. 📰

Тип пресс-релиза Когда использовать Ключевые особенности Новостной Запуск продукта, значимое событие Факты, цифры, актуальность Анонсирующий Предстоящие мероприятия, конференции Даты, место, программа, регистрация Технический Обновления продуктов, технологические новшества Технические детали, преимущества Кризисный Реакция на негативные события Официальная позиция, меры решения Финансовый Публикация отчетности, инвестиции Финансовые показатели, прогнозы

Структура эффективного пресс-релиза: от заголовка до контактов

Профессиональный пресс-релиз имеет четкую структуру, которая делает его удобным для восприятия журналистами и повышает шансы на публикацию. Классическая структура включает следующие элементы:

Логотип и название компании — располагаются в верхней части документа Пометка "Пресс-релиз" — указывает на тип документа Информация о публикации — "Для немедленной публикации" или дата эмбарго Заголовок — краткое и информативное название материала Лид (первый абзац) — квинтэссенция новости Основной текст — детали, цитаты, контекст Справка о компании — краткая информация об организации Контактная информация — данные для связи с PR-отделом

Рассмотрим каждый элемент подробнее:

Заголовок — это первое, на что обращает внимание журналист. Он должен быть информативным, содержать ключевые слова и передавать суть новости. Идеальная длина заголовка — до 10 слов. Избегайте использования специфической терминологии и аббревиатур, если они не общеизвестны.

Лид (первый абзац) отвечает на классические вопросы: кто, что, где, когда, почему и как. Лид должен быть самодостаточным — если журналист прочитает только его, он должен получить полное представление о новости. Оптимальная длина — 2-3 предложения.

Основной текст раскрывает детали события или новости. Информация подается по принципу "перевернутой пирамиды" — от наиболее важных фактов к менее значимым. Включите цитаты руководителей компании или экспертов, статистические данные, подтверждающие значимость новости. Оптимальный объем основного текста — 2-3 абзаца.

Справка о компании (бэкграундер) — краткое описание организации, включающее основные факты: год основания, направление деятельности, достижения, масштаб бизнеса. Объем — 3-5 предложений.

Контактная информация — обязательный элемент, включающий имя PR-специалиста, его телефон и email для оперативной связи. Это критически важно, если у журналиста возникнут дополнительные вопросы. 📞

Как написать пресс-релиз: правила и секреты успеха

Создание эффективного пресс-релиза требует не только следования структуре, но и соблюдения определенных правил, которые повышают его шансы на публикацию. Рассмотрим ключевые принципы написания пресс-релиза, которые используют профессиональные PR-специалисты. 🖋️

1. Новостной повод — фундамент любого пресс-релиза. Перед написанием задайте себе вопрос: "Почему это должно заинтересовать читателей сейчас?" Если четкого ответа нет — возможно, событие не заслуживает пресс-релиза.

2. Язык и стиль — пресс-релиз пишется в третьем лице, официально-деловым стилем, но без канцеляризмов. Избегайте превосходных степеней, рекламных эпитетов и субъективных оценок. Факты должны говорить сами за себя.

3. Принцип перевернутой пирамиды — размещайте самую важную информацию в начале текста, постепенно переходя к менее значимым деталям.

4. Цитаты — включите 1-2 цитаты от руководителей компании или отраслевых экспертов. Цитаты должны содержать мнение или оценку, а не фактическую информацию.

5. Объем — оптимальный размер пресс-релиза: 1-1,5 страницы (300-500 слов). Помните, что журналисты ежедневно получают десятки релизов и ценят лаконичность.

Михаил Соколов, руководитель PR-отдела Когда наш клиент — крупный образовательный центр — запускал новую программу обучения, мы столкнулись с проблемой: как выделиться среди десятков похожих анонсов? Большинство конкурентов в своих пресс-релизах делали акцент на методики и образовательные технологии. Мы решили пойти другим путем и структурировали пресс-релиз вокруг историй успеха пилотной группы. Вместо общих фраз о "инновационном подходе" мы включили конкретные цифры: 78% выпускников пилотного курса получили повышение в течение трех месяцев, а средний рост дохода составил 32%. В качестве цитаты использовали не шаблонный комментарий директора, а отзыв одного из студентов, который благодаря программе сменил профессию в 45 лет. Результат превзошел ожидания: пресс-релиз опубликовали не только образовательные, но и бизнес-издания. Урок: цифры и реальные истории работают лучше громких заявлений.

Приведу несколько профессиональных приемов для написания эффективных пресс-релизов:

Активный залог — используйте активные конструкции вместо пассивных ("Компания запустила проект" вместо "Проект был запущен компанией")

— используйте активные конструкции вместо пассивных ("Компания запустила проект" вместо "Проект был запущен компанией") Конкретика — указывайте точные цифры, даты, имена и названия

— указывайте точные цифры, даты, имена и названия Проверка фактов — каждый факт в пресс-релизе должен быть выверен и подтвержден

— каждый факт в пресс-релизе должен быть выверен и подтвержден Отсутствие жаргона — используйте профессиональные термины только если они понятны широкой аудитории

— используйте профессиональные термины только если они понятны широкой аудитории Визуальное форматирование — разбивайте текст на короткие абзацы, используйте подзаголовки и маркированные списки

Типичная ошибка Почему это проблема Правильный подход Рекламный тон Отпугивает журналистов, снижает доверие Информационный стиль, факты вместо восхвалений Отсутствие конкретики Не даёт представления о реальной значимости новости Точные цифры, даты, имена Перегруженность деталями Размывает ключевое сообщение Фокус на 1-2 главных аспектах новости Слабый заголовок Снижает шансы, что релиз будет прочитан Информативный заголовок с ключевыми словами Отсутствие цитат Лишает материал "человеческого голоса" 1-2 содержательные цитаты от ключевых фигур

Каналы распространения: куда и как отправить материал

Даже безупречно написанный пресс-релиз не принесет результата, если не попадет к нужной аудитории. Выбор правильных каналов распространения — критически важный этап PR-кампании. Рассмотрим основные способы доставки вашего сообщения до СМИ и общественности. 📡

1. Прямая рассылка журналистам — наиболее персонализированный и эффективный метод. Требует создания и постоянного обновления медиалиста — базы контактов журналистов, пишущих по вашей тематике.

При прямой рассылке соблюдайте следующие правила:

Персонализируйте обращение к каждому журналисту

Укажите четкую тему письма, отражающую суть новости

Разместите основной текст пресс-релиза в теле письма (не только во вложении)

Предложите дополнительные материалы (фото, инфографику, видео)

Избегайте массовых рассылок с видимыми адресами всех получателей

2. Сервисы распространения пресс-релизов — специализированные платформы, которые рассылают ваш пресс-релиз по базе СМИ и публикуют его на своих ресурсах. Среди популярных сервисов:

ТАСС-Пресс

PRNews

Pressuha

PRexplore

Медиалогия

3. Корпоративный сайт и соцсети — обязательно размещайте пресс-релизы в разделе "Пресс-центр" или "Новости" на вашем сайте. Это не только повышает шансы на индексацию поисковыми системами, но и создает архив новостей компании.

4. Отраслевые и профессиональные сообщества — многие профессиональные ассоциации и сообщества имеют свои информационные ресурсы, где могут быть заинтересованы в публикации релевантных новостей отрасли.

5. Личные контакты с журналистами — развивайте отношения с представителями СМИ на профессиональных мероприятиях, в социальных сетях и через регулярные встречи. Наличие личного контакта значительно повышает шансы на публикацию.

При выборе каналов распространения учитывайте специфику вашей новости и целевую аудиторию. Например, для технологического стартапа приоритетными будут IT-издания и профильные блогеры, а для ритейл-компании — деловые СМИ и отраслевые медиа.

Оптимальное время для отправки пресс-релизов — рабочие дни с 9:00 до 11:00. Избегайте отправки в пятницу вечером, выходные и праздничные дни, если только ваша новость не связана с этими датами. Учитывайте также время работы редакций — для ежедневных изданий дедлайн обычно наступает во второй половине дня.

Оценка результатов: как измерить эффективность публикации

Измерение эффективности пресс-релиза — необходимый этап PR-работы, позволяющий оценить возврат инвестиций и оптимизировать стратегию медиакоммуникаций. Профессиональный подход к анализу результатов включает как количественные, так и качественные метрики. 📊

Ключевые показатели эффективности (KPI) для оценки успешности пресс-релиза:

Количество публикаций — общее число СМИ, опубликовавших материалы на основе вашего пресс-релиза

— общее число СМИ, опубликовавших материалы на основе вашего пресс-релиза Охват аудитории — суммарное количество читателей/зрителей всех публикаций

— суммарное количество читателей/зрителей всех публикаций Качество публикаций — оценка тональности (позитивная, нейтральная, негативная) и полноты представления ключевых сообщений

— оценка тональности (позитивная, нейтральная, негативная) и полноты представления ключевых сообщений Уровень СМИ — разделение публикаций по типу и влиятельности медиа (федеральные, региональные, отраслевые)

— разделение публикаций по типу и влиятельности медиа (федеральные, региональные, отраслевые) Трафик на сайт — количество переходов из публикаций на корпоративный сайт

— количество переходов из публикаций на корпоративный сайт Активность в социальных сетях — количество репостов, комментариев и упоминаний публикаций

— количество репостов, комментариев и упоминаний публикаций Конверсия — для коммерческих релизов: число запросов, регистраций или продаж, связанных с публикациями

Для комплексной оценки эффективности используйте специализированные сервисы мониторинга СМИ и медиааналитики:

SCAN-Интерфакс

Медиалогия

Brand Analytics

YouScan

Integrum

Важно анализировать не только количественные показатели, но и качественные характеристики публикаций:

Соответствие ключевым сообщениям компании

Правильность представления фактов и цитат

Наличие дополнительной информации, полученной журналистами

Визуальное оформление (использование предоставленных фото/видео)

Упоминание конкурентов в материале

По результатам анализа составляйте отчет о эффективности пресс-релиза, включая в него примеры наиболее успешных публикаций, ключевые статистические показатели и рекомендации для будущих коммуникаций. Такой отчет станет ценным инструментом для обоснования PR-бюджета и совершенствования медиастратегии.

Регулярный анализ эффективности позволяет выявить наиболее результативные форматы пресс-релизов, оптимальные каналы распространения и темы, вызывающие наибольший интерес у целевых СМИ. Используйте эти данные для постоянного совершенствования вашей PR-стратегии.

Пресс-релиз — это не просто информационное сообщение, а стратегический инструмент для управления репутацией и построения отношений с медиа. Овладев искусством его создания и распространения, вы получаете мощный рычаг влияния на информационное поле вокруг вашего бренда. Помните: за каждым успешным пресс-релизом стоит четкое понимание потребностей журналистов, актуальный информационный повод и профессиональная подача материала. Развивайте эти навыки, анализируйте результаты и адаптируйте стратегию — и ваши сообщения будут находить отклик у нужной аудитории.

Читайте также