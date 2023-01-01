Цели PR в бизнесе: от формирования имиджа до управления кризисами
Цели PR в бизнесе: от формирования имиджа до управления кризисами

#Брендинг  #PR и медиа  #Управление изменениями  
Для кого эта статья:

  • PR-специалисты и специалисты по коммуникациям
  • Студенты и новички в области медиакоммуникаций

  • Руководители и менеджеры, ответственные за PR и маркетинг в организациях

    PR-специалисты – настоящие архитекторы репутации 🏛️. Они формируют восприятие брендов, компаний и личностей в глазах общественности, используя сложный инструментарий стратегической коммуникации. За кажущейся простотой громких запусков и ярких кампаний скрывается многослойная система целей, задач и методик. Сегодня мы препарируем эту систему, чтобы понять, что именно делает PR эффективным, как классифицируются его задачи и какие виды PR-активностей лучше подходят для различных ситуаций – от повседневного брендинга до управления серьезными репутационными кризисами.

Сущность и определение PR в современных медиакоммуникациях

Public Relations (PR) — это стратегический инструмент коммуникации, направленный на построение взаимовыгодных отношений между организацией и её аудиториями. Американская ассоциация по связям с общественностью (PRSA) определяет PR как «процесс стратегической коммуникации, который строит взаимовыгодные отношения между организациями и их аудиториями». Ключевое отличие PR от других форм коммуникации — это акцент на долгосрочных отношениях, а не на сиюминутных продажах.

В условиях информационной насыщенности PR становится системообразующим элементом коммуникационной политики. Он интегрирует различные инструменты взаимодействия с аудиторией — от традиционных медиаканалов до digital-платформ — для формирования целостного восприятия субъекта PR.

Мария Соколова, директор по коммуникациям Когда мы запускали новый продукт для B2B-сегмента, вся команда была уверена, что нам нужно делать упор на технические характеристики и экономическую выгоду. Однако предварительное исследование показало, что наша целевая аудитория — технические директора и IT-менеджеры — не доверяют громким заявлениям от новых игроков рынка. Вместо традиционной рекламной кампании мы разработали PR-стратегию, основанную на экспертном позиционировании: серия глубоких аналитических статей в отраслевых медиа, выступления наших инженеров на профильных конференциях, создание образовательного контента. За три месяца без единого прямого рекламного сообщения мы добились того, что нас стали воспринимать как экспертов, а продукт начал продаваться практически без дополнительных маркетинговых усилий.

Современный PR выходит за рамки классического определения и характеризуется следующими особенностями:

  • Интеграция с маркетингом и другими коммуникационными дисциплинами
  • Данные и аналитика как основа для принятия решений
  • Кросс-канальность и омниканальность коммуникаций
  • Ориентация на измеримые KPI и ROI
  • Персонализация коммуникаций для различных сегментов аудитории

Сущность PR в структуре медиакоммуникаций можно представить через его функциональные особенности:

Функция PR Характеристика Роль в медиакоммуникациях
Информационная Создание и распространение информации о субъекте PR Формирование информационного поля вокруг бренда/организации
Управленческая Влияние на общественное мнение и поведение целевых групп Корректировка восприятия и репутации в медиапространстве
Коммуникативная Установление двусторонней связи между организацией и аудиторией Создание каналов обратной связи в медиасреде
Прогностическая Выявление тенденций, прогнозирование реакций Опережающее формирование информационной повестки

PR играет уникальную роль в профессиональном спектре медиакоммуникаций. Именно PR-специалисты отвечают за целостность образа организации или личности, что требует владения широким набором компетенций и понимания механизмов работы различных каналов коммуникации — от традиционной прессы до новейших социальных платформ.

Ключевые цели PR: от корпоративного бренда до репутации

Цели PR-деятельности выстраиваются в иерархическую систему — от тактических задач повышения узнаваемости до стратегических целей формирования устойчивой репутации. Каждый уровень целеполагания отвечает за конкретный аспект взаимодействия организации с внешней средой. 🎯

  • Формирование узнаваемости — базовый уровень PR-активности, направленный на создание первичного знания о бренде/организации в сознании целевых аудиторий
  • Построение имиджа — формирование определенного эмоционального и рационального восприятия субъекта PR
  • Управление репутацией — создание устойчивого позитивного отношения к бренду, основанного на последовательности его действий и коммуникаций
  • Лидерство мнений — позиционирование организации или её представителей как экспертов в своей области
  • Легитимизация деятельности — обеспечение общественной поддержки и принятия деятельности организации

Важно понимать, что цели PR должны быть согласованы с общими бизнес-целями организации и интегрированы в корпоративную стратегию. Несоответствие между PR-коммуникацией и реальной деятельностью компании может привести к кризису доверия и репутационным потерям.

В зависимости от этапа жизненного цикла организации или бренда, приоритеты PR-целей могут меняться:

Этап жизненного цикла Приоритетные PR-цели Ключевые метрики
Выход на рынок Формирование узнаваемости, привлечение внимания Охват, упоминания, знание бренда
Стадия роста Построение имиджа, дифференциация от конкурентов Тональность упоминаний, конверсия в интерес
Стадия зрелости Управление репутацией, лидерство мнений Индекс лояльности, уровень доверия
Трансформация Изменение восприятия, обновление позиционирования Динамика изменения имиджевых атрибутов

Корпоративный бренд и корпоративная репутация — два взаимосвязанных, но различных понятия, которые часто становятся объектами PR-деятельности. Бренд — это сумма представлений и ассоциаций, которые компания стремится создать о себе. Репутация — это реальное восприятие компании различными группами заинтересованных сторон, основанное на её действиях и коммуникациях.

Цели PR в отношении корпоративного бренда направлены на управление восприятием компании через контролируемые коммуникации. Цели PR в отношении репутации — на формирование последовательного и положительного опыта взаимодействия с компанией у всех стейкхолдеров.

Александр Петров, руководитель PR-департамента Нам пришлось полностью пересмотреть PR-стратегию фармацевтической компании после серии негативных публикаций о побочных эффектах одного из препаратов. Традиционный подход с опровержениями и агрессивной защитой только усугублял ситуацию. Мы решили кардинально изменить тактику: признали существование проблемы, пригласили независимых экспертов для дополнительных исследований и запустили образовательную программу для врачей по правильному назначению препарата.

Мы перестали защищаться и начали решать реальную проблему вместе с медицинским сообществом. Через полгода тональность публикаций изменилась — нас стали приводить в пример как компанию, которая ответственно подходит к безопасности пациентов. Этот случай навсегда изменил мое понимание управления репутацией: иногда признание уязвимости делает бренд сильнее, чем любая защитная коммуникация.

Классификация задач PR по направлениям деятельности

PR-задачи многообразны и зависят от конкретных потребностей организации. Систематизация этих задач позволяет более эффективно планировать и реализовывать PR-деятельность. Рассмотрим основные классификации PR-задач, которые применяются в профессиональной практике. 📊

По направленности коммуникаций:

  • Внешний PR — направлен на взаимодействие с внешними аудиториями: клиентами, партнерами, СМИ, государственными органами, обществом в целом
  • Внутренний PR — фокусируется на коммуникации с сотрудниками, формировании корпоративной культуры и внутреннего бренда работодателя
  • Интегрированный PR — обеспечивает согласованность внешних и внутренних коммуникаций для создания единого образа организации

По временно́му горизонту:

  • Стратегические задачи — долгосрочное позиционирование, формирование репутационного капитала, создание устойчивых отношений со стейкхолдерами
  • Тактические задачи — реализация конкретных PR-кампаний и мероприятий, информационное сопровождение событий
  • Операционные задачи — ежедневная работа по мониторингу медиаполя, взаимодействию с журналистами, подготовке контента

По функциональной направленности:

  • Информационные задачи — создание и распространение информации о субъекте PR
  • Аналитические задачи — изучение общественного мнения, анализ медиаполя, оценка эффективности PR-активностей
  • Коммуникационные задачи — установление и поддержание диалога с целевыми аудиториями
  • Креативные задачи — разработка оригинальных концепций и форматов коммуникации
  • Организационные задачи — координация PR-активностей, интеграция с маркетинговыми и бизнес-процессами

Задачи PR также различаются в зависимости от специфики целевых аудиторий:

  • Media Relations — взаимодействие со СМИ для формирования информационного поля вокруг организации
  • Government Relations — выстраивание отношений с государственными органами и представителями власти
  • Investor Relations — коммуникация с инвесторами и финансовым сообществом
  • Community Relations — взаимодействие с местными сообществами и общественными организациями
  • Customer Relations — коммуникация с потребителями продуктов и услуг организации

Особую категорию составляют отраслевые PR-задачи, учитывающие специфику различных сфер деятельности:

  • B2B PR — связи с общественностью для компаний, работающих на корпоративном рынке
  • FMCG PR — PR для товаров массового потребления
  • Fashion PR — PR в индустрии моды и красоты
  • Tech PR — PR для технологических компаний и IT-продуктов
  • Political PR — PR в политической сфере
  • NGO PR — PR для некоммерческих и общественных организаций

Важно отметить, что в современной практике наблюдается тенденция к размыванию границ между различными направлениями PR. Интегрированный подход предполагает комплексное решение различных PR-задач в рамках единой коммуникационной стратегии, что требует от специалистов по связям с общественностью универсальных компетенций и понимания различных аспектов коммуникации.

Виды PR-стратегий: выбор инструментов коммуникации

PR-стратегия — это комплексный план действий, направленный на достижение конкретных коммуникационных целей организации. Эффективность PR-стратегии во многом определяется правильным выбором инструментов и каналов коммуникации, соответствующих как задачам, так и особенностям целевой аудитории. 🔍

Существует несколько базовых типов PR-стратегий, каждая из которых предполагает использование определенного набора инструментов:

  • Проактивная стратегия — ориентирована на опережающее формирование информационной повестки и инициативную коммуникацию
  • Реактивная стратегия — строится на оперативном реагировании на внешние события и запросы
  • Адаптивная стратегия — предполагает гибкое приспособление коммуникаций к изменяющимся условиям
  • Дифференцирующая стратегия — акцентирует уникальность и отличительные особенности субъекта PR
  • Интегрирующая стратегия — направлена на встраивание организации в существующие тренды и сообщества

Выбор конкретных инструментов PR зависит от многих факторов: целей и задач, бюджета, временных рамок, специфики целевых аудиторий. Современный PR-инструментарий включает как традиционные, так и инновационные методы коммуникации:

Категория инструментов Примеры Преимущества Ограничения
Медиарилейшнз Пресс-релизы, пресс-конференции, интервью, пресс-туры Широкий охват, авторитетность источника Зависимость от интереса СМИ, сложность контроля
Событийный PR Конференции, форумы, презентации, церемонии Прямой контакт с аудиторией, эмоциональное вовлечение Высокие затраты, сложная логистика
Digital PR Социальные сети, блоги, онлайн-СМИ, influencer marketing Таргетирование, измеримость, интерактивность Информационный шум, быстрое устаревание форматов
Контент-маркетинг Экспертные статьи, исследования, кейсы, подкасты Глубина раскрытия темы, формирование экспертности Требует постоянства и системности
Корпоративные медиа Блоги, журналы, корпоративное ТВ, рассылки Полный контроль над контентом, прямая коммуникация Ограниченный охват, высокие ресурсозатраты

Эффективная PR-стратегия предполагает комбинирование различных инструментов для создания синергетического эффекта. При этом важно учитывать взаимодополняемость каналов и обеспечивать единую тональность и стилистику коммуникаций.

Современные тенденции в выборе PR-инструментов включают:

  • Акцент на authentic content — создание подлинного, не рекламного контента, который резонирует с ценностями аудитории
  • Персонализация коммуникаций — адаптация сообщений под конкретные микросегменты аудитории
  • Интеграция онлайн и офлайн форматов — создание гибридных коммуникационных моделей
  • Storytelling — использование нарративных техник для повышения вовлеченности
  • Data-driven PR — принятие решений на основе аналитики и больших данных
  • PR-tech — применение технологических решений для оптимизации PR-процессов

При разработке PR-стратегии и выборе инструментов необходимо учитывать не только медиапривычки целевой аудитории, но и особенности конкурентной среды, отраслевую специфику, текущую информационную повестку. Важным аспектом является также оценка потенциальных рисков и разработка сценариев реагирования на различные ситуации.

Применение PR в антикризисном управлении бизнесом

Антикризисный PR представляет собой один из наиболее ответственных и сложных аспектов связей с общественностью. В условиях кризиса репутация, выстраиваемая годами, может быть разрушена за дни или даже часы, если коммуникационная стратегия будет выбрана неверно. 🚨

Кризисные ситуации могут быть вызваны различными факторами:

  • Операционные кризисы — сбои в работе компании, проблемы с качеством продукции
  • Информационные кризисы — утечки данных, распространение недостоверной информации
  • Этические кризисы — скандалы, связанные с нарушением корпоративной или общественной этики
  • Экономические кризисы — финансовые проблемы, сокращения, банкротства
  • Природные и техногенные катастрофы — аварии, стихийные бедствия, влияющие на деятельность компании

Эффективный антикризисный PR строится на нескольких ключевых принципах:

  • Оперативность — быстрое реагирование на кризисную ситуацию
  • Прозрачность — открытая коммуникация о причинах и последствиях кризиса
  • Последовательность — единая позиция и согласованность всех коммуникаций
  • Ответственность — признание проблемы и готовность к решению
  • Эмпатия — проявление понимания и сочувствия к пострадавшим
  • Проактивность — инициативное информирование вместо реактивной защиты

Процесс антикризисного PR можно разделить на три основных этапа:

  1. Докризисный этап — подготовка к потенциальным кризисам, разработка сценариев и протоколов реагирования, тренинги команды
  2. Кризисный этап — оперативное управление коммуникациями в период активной фазы кризиса, минимизация репутационного ущерба
  3. Посткризисный этап — восстановление репутации, анализ уроков кризиса, корректировка антикризисных планов

Алгоритм действий PR-специалиста в условиях кризиса:

  1. Оценка масштаба и характера кризиса
  2. Формирование кризисного штаба и распределение ответственности
  3. Определение ключевых сообщений и тональности коммуникации
  4. Выбор спикеров и каналов коммуникации
  5. Оперативное информирование заинтересованных сторон
  6. Мониторинг реакции аудитории и медиа
  7. Корректировка коммуникационной стратегии по результатам мониторинга
  8. Планирование и реализация мер по восстановлению репутации

Особую важность в антикризисном PR имеет работа с различными группами стейкхолдеров. Каждая группа требует особого подхода и адаптированных сообщений:

  • Сотрудники — должны получать информацию первыми, чтобы стать амбассадорами компании
  • Клиенты и потребители — нуждаются в ясной информации о влиянии кризиса на продукты/услуги
  • Партнеры и поставщики — требуют понимания, как кризис повлияет на сотрудничество
  • Инвесторы и акционеры — интересуются финансовыми последствиями кризиса
  • Регуляторы и государственные органы — ожидают соблюдения законодательства и нормативных требований
  • СМИ — нуждаются в оперативной и достоверной информации для формирования объективной картины

Типичные ошибки антикризисного PR, которые усугубляют ситуацию:

  • Замалчивание проблемы или отрицание очевидных фактов
  • Противоречивые заявления разных представителей компании
  • Перекладывание ответственности на других
  • Недооценка масштаба кризиса и запоздалая реакция
  • Использование профессионального жаргона вместо понятного языка
  • Отсутствие эмпатии к пострадавшим
  • Нежелание признавать ошибки и извиняться

Елена Сергеева, кризисный PR-менеджер Один из самых сложных кейсов в моей практике — утечка персональных данных клиентов крупного онлайн-ритейлера. Ситуация усугублялась тем, что информация в СМИ появилась раньше, чем компания обнаружила проблему. Первые 24 часа мы работали практически без перерывов: собрали кризисный комитет, привлекли IT-безопасность для оценки масштаба, юристов для понимания правовых последствий.

Ключевое решение, которое мы приняли — полная прозрачность. Вместо стандартных отписок о "технических работах" мы честно признали факт утечки, объяснили, какие именно данные были скомпрометированы, и главное — что делаем для решения проблемы. Мы создали специальную горячую линию и раздел на сайте с ответами на вопросы, организовали серию брифингов для журналистов с участием технического директора.

Самым эффективным шагом оказалось то, что CEO компании лично обратился к клиентам с извинениями в видеообращении и подробно рассказал о мерах компенсации и предотвращения подобных ситуаций в будущем. Благодаря этому подходу нам удалось сохранить более 85% клиентов, хотя изначальные прогнозы были гораздо пессимистичнее.

Технологии мониторинга и анализа информационного поля играют ключевую роль в антикризисном PR. Современные инструменты позволяют отслеживать упоминания бренда в реальном времени, оценивать тональность публикаций, выявлять потенциальные репутационные риски на ранних стадиях. Это дает возможность PR-специалистам действовать на опережение и минимизировать негативные последствия кризиса.

PR — это не просто набор инструментов и техник, а стратегическая дисциплина, требующая глубокого понимания бизнес-целей, психологии восприятия и коммуникационных механизмов. Разнообразие целей и задач PR отражает его комплексный характер — от формирования имиджа до управления кризисами. Успешный PR-специалист сегодня должен обладать аналитическим мышлением, креативностью, гибкостью и стратегическим видением. Именно такой подход позволяет превратить PR из вспомогательной функции в мощный инструмент достижения бизнес-результатов и формирования долгосрочного доверия между организацией и её аудиториями.

