Цели PR в бизнесе: от формирования имиджа до управления кризисами#Брендинг #PR и медиа #Управление изменениями
Для кого эта статья:
- PR-специалисты и специалисты по коммуникациям
- Студенты и новички в области медиакоммуникаций
Руководители и менеджеры, ответственные за PR и маркетинг в организациях
PR-специалисты – настоящие архитекторы репутации 🏛️. Они формируют восприятие брендов, компаний и личностей в глазах общественности, используя сложный инструментарий стратегической коммуникации. За кажущейся простотой громких запусков и ярких кампаний скрывается многослойная система целей, задач и методик. Сегодня мы препарируем эту систему, чтобы понять, что именно делает PR эффективным, как классифицируются его задачи и какие виды PR-активностей лучше подходят для различных ситуаций – от повседневного брендинга до управления серьезными репутационными кризисами.
Сущность и определение PR в современных медиакоммуникациях
Public Relations (PR) — это стратегический инструмент коммуникации, направленный на построение взаимовыгодных отношений между организацией и её аудиториями. Американская ассоциация по связям с общественностью (PRSA) определяет PR как «процесс стратегической коммуникации, который строит взаимовыгодные отношения между организациями и их аудиториями». Ключевое отличие PR от других форм коммуникации — это акцент на долгосрочных отношениях, а не на сиюминутных продажах.
В условиях информационной насыщенности PR становится системообразующим элементом коммуникационной политики. Он интегрирует различные инструменты взаимодействия с аудиторией — от традиционных медиаканалов до digital-платформ — для формирования целостного восприятия субъекта PR.
Мария Соколова, директор по коммуникациям Когда мы запускали новый продукт для B2B-сегмента, вся команда была уверена, что нам нужно делать упор на технические характеристики и экономическую выгоду. Однако предварительное исследование показало, что наша целевая аудитория — технические директора и IT-менеджеры — не доверяют громким заявлениям от новых игроков рынка. Вместо традиционной рекламной кампании мы разработали PR-стратегию, основанную на экспертном позиционировании: серия глубоких аналитических статей в отраслевых медиа, выступления наших инженеров на профильных конференциях, создание образовательного контента. За три месяца без единого прямого рекламного сообщения мы добились того, что нас стали воспринимать как экспертов, а продукт начал продаваться практически без дополнительных маркетинговых усилий.
Современный PR выходит за рамки классического определения и характеризуется следующими особенностями:
- Интеграция с маркетингом и другими коммуникационными дисциплинами
- Данные и аналитика как основа для принятия решений
- Кросс-канальность и омниканальность коммуникаций
- Ориентация на измеримые KPI и ROI
- Персонализация коммуникаций для различных сегментов аудитории
Сущность PR в структуре медиакоммуникаций можно представить через его функциональные особенности:
|Функция PR
|Характеристика
|Роль в медиакоммуникациях
|Информационная
|Создание и распространение информации о субъекте PR
|Формирование информационного поля вокруг бренда/организации
|Управленческая
|Влияние на общественное мнение и поведение целевых групп
|Корректировка восприятия и репутации в медиапространстве
|Коммуникативная
|Установление двусторонней связи между организацией и аудиторией
|Создание каналов обратной связи в медиасреде
|Прогностическая
|Выявление тенденций, прогнозирование реакций
|Опережающее формирование информационной повестки
PR играет уникальную роль в профессиональном спектре медиакоммуникаций. Именно PR-специалисты отвечают за целостность образа организации или личности, что требует владения широким набором компетенций и понимания механизмов работы различных каналов коммуникации — от традиционной прессы до новейших социальных платформ.
Ключевые цели PR: от корпоративного бренда до репутации
Цели PR-деятельности выстраиваются в иерархическую систему — от тактических задач повышения узнаваемости до стратегических целей формирования устойчивой репутации. Каждый уровень целеполагания отвечает за конкретный аспект взаимодействия организации с внешней средой. 🎯
- Формирование узнаваемости — базовый уровень PR-активности, направленный на создание первичного знания о бренде/организации в сознании целевых аудиторий
- Построение имиджа — формирование определенного эмоционального и рационального восприятия субъекта PR
- Управление репутацией — создание устойчивого позитивного отношения к бренду, основанного на последовательности его действий и коммуникаций
- Лидерство мнений — позиционирование организации или её представителей как экспертов в своей области
- Легитимизация деятельности — обеспечение общественной поддержки и принятия деятельности организации
Важно понимать, что цели PR должны быть согласованы с общими бизнес-целями организации и интегрированы в корпоративную стратегию. Несоответствие между PR-коммуникацией и реальной деятельностью компании может привести к кризису доверия и репутационным потерям.
В зависимости от этапа жизненного цикла организации или бренда, приоритеты PR-целей могут меняться:
|Этап жизненного цикла
|Приоритетные PR-цели
|Ключевые метрики
|Выход на рынок
|Формирование узнаваемости, привлечение внимания
|Охват, упоминания, знание бренда
|Стадия роста
|Построение имиджа, дифференциация от конкурентов
|Тональность упоминаний, конверсия в интерес
|Стадия зрелости
|Управление репутацией, лидерство мнений
|Индекс лояльности, уровень доверия
|Трансформация
|Изменение восприятия, обновление позиционирования
|Динамика изменения имиджевых атрибутов
Корпоративный бренд и корпоративная репутация — два взаимосвязанных, но различных понятия, которые часто становятся объектами PR-деятельности. Бренд — это сумма представлений и ассоциаций, которые компания стремится создать о себе. Репутация — это реальное восприятие компании различными группами заинтересованных сторон, основанное на её действиях и коммуникациях.
Цели PR в отношении корпоративного бренда направлены на управление восприятием компании через контролируемые коммуникации. Цели PR в отношении репутации — на формирование последовательного и положительного опыта взаимодействия с компанией у всех стейкхолдеров.
Александр Петров, руководитель PR-департамента Нам пришлось полностью пересмотреть PR-стратегию фармацевтической компании после серии негативных публикаций о побочных эффектах одного из препаратов. Традиционный подход с опровержениями и агрессивной защитой только усугублял ситуацию. Мы решили кардинально изменить тактику: признали существование проблемы, пригласили независимых экспертов для дополнительных исследований и запустили образовательную программу для врачей по правильному назначению препарата.
Мы перестали защищаться и начали решать реальную проблему вместе с медицинским сообществом. Через полгода тональность публикаций изменилась — нас стали приводить в пример как компанию, которая ответственно подходит к безопасности пациентов. Этот случай навсегда изменил мое понимание управления репутацией: иногда признание уязвимости делает бренд сильнее, чем любая защитная коммуникация.
Классификация задач PR по направлениям деятельности
PR-задачи многообразны и зависят от конкретных потребностей организации. Систематизация этих задач позволяет более эффективно планировать и реализовывать PR-деятельность. Рассмотрим основные классификации PR-задач, которые применяются в профессиональной практике. 📊
По направленности коммуникаций:
- Внешний PR — направлен на взаимодействие с внешними аудиториями: клиентами, партнерами, СМИ, государственными органами, обществом в целом
- Внутренний PR — фокусируется на коммуникации с сотрудниками, формировании корпоративной культуры и внутреннего бренда работодателя
- Интегрированный PR — обеспечивает согласованность внешних и внутренних коммуникаций для создания единого образа организации
По временно́му горизонту:
- Стратегические задачи — долгосрочное позиционирование, формирование репутационного капитала, создание устойчивых отношений со стейкхолдерами
- Тактические задачи — реализация конкретных PR-кампаний и мероприятий, информационное сопровождение событий
- Операционные задачи — ежедневная работа по мониторингу медиаполя, взаимодействию с журналистами, подготовке контента
По функциональной направленности:
- Информационные задачи — создание и распространение информации о субъекте PR
- Аналитические задачи — изучение общественного мнения, анализ медиаполя, оценка эффективности PR-активностей
- Коммуникационные задачи — установление и поддержание диалога с целевыми аудиториями
- Креативные задачи — разработка оригинальных концепций и форматов коммуникации
- Организационные задачи — координация PR-активностей, интеграция с маркетинговыми и бизнес-процессами
Задачи PR также различаются в зависимости от специфики целевых аудиторий:
- Media Relations — взаимодействие со СМИ для формирования информационного поля вокруг организации
- Government Relations — выстраивание отношений с государственными органами и представителями власти
- Investor Relations — коммуникация с инвесторами и финансовым сообществом
- Community Relations — взаимодействие с местными сообществами и общественными организациями
- Customer Relations — коммуникация с потребителями продуктов и услуг организации
Особую категорию составляют отраслевые PR-задачи, учитывающие специфику различных сфер деятельности:
- B2B PR — связи с общественностью для компаний, работающих на корпоративном рынке
- FMCG PR — PR для товаров массового потребления
- Fashion PR — PR в индустрии моды и красоты
- Tech PR — PR для технологических компаний и IT-продуктов
- Political PR — PR в политической сфере
- NGO PR — PR для некоммерческих и общественных организаций
Важно отметить, что в современной практике наблюдается тенденция к размыванию границ между различными направлениями PR. Интегрированный подход предполагает комплексное решение различных PR-задач в рамках единой коммуникационной стратегии, что требует от специалистов по связям с общественностью универсальных компетенций и понимания различных аспектов коммуникации.
Виды PR-стратегий: выбор инструментов коммуникации
PR-стратегия — это комплексный план действий, направленный на достижение конкретных коммуникационных целей организации. Эффективность PR-стратегии во многом определяется правильным выбором инструментов и каналов коммуникации, соответствующих как задачам, так и особенностям целевой аудитории. 🔍
Существует несколько базовых типов PR-стратегий, каждая из которых предполагает использование определенного набора инструментов:
- Проактивная стратегия — ориентирована на опережающее формирование информационной повестки и инициативную коммуникацию
- Реактивная стратегия — строится на оперативном реагировании на внешние события и запросы
- Адаптивная стратегия — предполагает гибкое приспособление коммуникаций к изменяющимся условиям
- Дифференцирующая стратегия — акцентирует уникальность и отличительные особенности субъекта PR
- Интегрирующая стратегия — направлена на встраивание организации в существующие тренды и сообщества
Выбор конкретных инструментов PR зависит от многих факторов: целей и задач, бюджета, временных рамок, специфики целевых аудиторий. Современный PR-инструментарий включает как традиционные, так и инновационные методы коммуникации:
|Категория инструментов
|Примеры
|Преимущества
|Ограничения
|Медиарилейшнз
|Пресс-релизы, пресс-конференции, интервью, пресс-туры
|Широкий охват, авторитетность источника
|Зависимость от интереса СМИ, сложность контроля
|Событийный PR
|Конференции, форумы, презентации, церемонии
|Прямой контакт с аудиторией, эмоциональное вовлечение
|Высокие затраты, сложная логистика
|Digital PR
|Социальные сети, блоги, онлайн-СМИ, influencer marketing
|Таргетирование, измеримость, интерактивность
|Информационный шум, быстрое устаревание форматов
|Контент-маркетинг
|Экспертные статьи, исследования, кейсы, подкасты
|Глубина раскрытия темы, формирование экспертности
|Требует постоянства и системности
|Корпоративные медиа
|Блоги, журналы, корпоративное ТВ, рассылки
|Полный контроль над контентом, прямая коммуникация
|Ограниченный охват, высокие ресурсозатраты
Эффективная PR-стратегия предполагает комбинирование различных инструментов для создания синергетического эффекта. При этом важно учитывать взаимодополняемость каналов и обеспечивать единую тональность и стилистику коммуникаций.
Современные тенденции в выборе PR-инструментов включают:
- Акцент на authentic content — создание подлинного, не рекламного контента, который резонирует с ценностями аудитории
- Персонализация коммуникаций — адаптация сообщений под конкретные микросегменты аудитории
- Интеграция онлайн и офлайн форматов — создание гибридных коммуникационных моделей
- Storytelling — использование нарративных техник для повышения вовлеченности
- Data-driven PR — принятие решений на основе аналитики и больших данных
- PR-tech — применение технологических решений для оптимизации PR-процессов
При разработке PR-стратегии и выборе инструментов необходимо учитывать не только медиапривычки целевой аудитории, но и особенности конкурентной среды, отраслевую специфику, текущую информационную повестку. Важным аспектом является также оценка потенциальных рисков и разработка сценариев реагирования на различные ситуации.
Применение PR в антикризисном управлении бизнесом
Антикризисный PR представляет собой один из наиболее ответственных и сложных аспектов связей с общественностью. В условиях кризиса репутация, выстраиваемая годами, может быть разрушена за дни или даже часы, если коммуникационная стратегия будет выбрана неверно. 🚨
Кризисные ситуации могут быть вызваны различными факторами:
- Операционные кризисы — сбои в работе компании, проблемы с качеством продукции
- Информационные кризисы — утечки данных, распространение недостоверной информации
- Этические кризисы — скандалы, связанные с нарушением корпоративной или общественной этики
- Экономические кризисы — финансовые проблемы, сокращения, банкротства
- Природные и техногенные катастрофы — аварии, стихийные бедствия, влияющие на деятельность компании
Эффективный антикризисный PR строится на нескольких ключевых принципах:
- Оперативность — быстрое реагирование на кризисную ситуацию
- Прозрачность — открытая коммуникация о причинах и последствиях кризиса
- Последовательность — единая позиция и согласованность всех коммуникаций
- Ответственность — признание проблемы и готовность к решению
- Эмпатия — проявление понимания и сочувствия к пострадавшим
- Проактивность — инициативное информирование вместо реактивной защиты
Процесс антикризисного PR можно разделить на три основных этапа:
- Докризисный этап — подготовка к потенциальным кризисам, разработка сценариев и протоколов реагирования, тренинги команды
- Кризисный этап — оперативное управление коммуникациями в период активной фазы кризиса, минимизация репутационного ущерба
- Посткризисный этап — восстановление репутации, анализ уроков кризиса, корректировка антикризисных планов
Алгоритм действий PR-специалиста в условиях кризиса:
- Оценка масштаба и характера кризиса
- Формирование кризисного штаба и распределение ответственности
- Определение ключевых сообщений и тональности коммуникации
- Выбор спикеров и каналов коммуникации
- Оперативное информирование заинтересованных сторон
- Мониторинг реакции аудитории и медиа
- Корректировка коммуникационной стратегии по результатам мониторинга
- Планирование и реализация мер по восстановлению репутации
Особую важность в антикризисном PR имеет работа с различными группами стейкхолдеров. Каждая группа требует особого подхода и адаптированных сообщений:
- Сотрудники — должны получать информацию первыми, чтобы стать амбассадорами компании
- Клиенты и потребители — нуждаются в ясной информации о влиянии кризиса на продукты/услуги
- Партнеры и поставщики — требуют понимания, как кризис повлияет на сотрудничество
- Инвесторы и акционеры — интересуются финансовыми последствиями кризиса
- Регуляторы и государственные органы — ожидают соблюдения законодательства и нормативных требований
- СМИ — нуждаются в оперативной и достоверной информации для формирования объективной картины
Типичные ошибки антикризисного PR, которые усугубляют ситуацию:
- Замалчивание проблемы или отрицание очевидных фактов
- Противоречивые заявления разных представителей компании
- Перекладывание ответственности на других
- Недооценка масштаба кризиса и запоздалая реакция
- Использование профессионального жаргона вместо понятного языка
- Отсутствие эмпатии к пострадавшим
- Нежелание признавать ошибки и извиняться
Елена Сергеева, кризисный PR-менеджер Один из самых сложных кейсов в моей практике — утечка персональных данных клиентов крупного онлайн-ритейлера. Ситуация усугублялась тем, что информация в СМИ появилась раньше, чем компания обнаружила проблему. Первые 24 часа мы работали практически без перерывов: собрали кризисный комитет, привлекли IT-безопасность для оценки масштаба, юристов для понимания правовых последствий.
Ключевое решение, которое мы приняли — полная прозрачность. Вместо стандартных отписок о "технических работах" мы честно признали факт утечки, объяснили, какие именно данные были скомпрометированы, и главное — что делаем для решения проблемы. Мы создали специальную горячую линию и раздел на сайте с ответами на вопросы, организовали серию брифингов для журналистов с участием технического директора.
Самым эффективным шагом оказалось то, что CEO компании лично обратился к клиентам с извинениями в видеообращении и подробно рассказал о мерах компенсации и предотвращения подобных ситуаций в будущем. Благодаря этому подходу нам удалось сохранить более 85% клиентов, хотя изначальные прогнозы были гораздо пессимистичнее.
Технологии мониторинга и анализа информационного поля играют ключевую роль в антикризисном PR. Современные инструменты позволяют отслеживать упоминания бренда в реальном времени, оценивать тональность публикаций, выявлять потенциальные репутационные риски на ранних стадиях. Это дает возможность PR-специалистам действовать на опережение и минимизировать негативные последствия кризиса.
PR — это не просто набор инструментов и техник, а стратегическая дисциплина, требующая глубокого понимания бизнес-целей, психологии восприятия и коммуникационных механизмов. Разнообразие целей и задач PR отражает его комплексный характер — от формирования имиджа до управления кризисами. Успешный PR-специалист сегодня должен обладать аналитическим мышлением, креативностью, гибкостью и стратегическим видением. Именно такой подход позволяет превратить PR из вспомогательной функции в мощный инструмент достижения бизнес-результатов и формирования долгосрочного доверия между организацией и её аудиториями.
Читайте также
Михаил Трофимов
маркетинг-стратег