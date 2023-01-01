Законы ОАЭ: что нужно знать туристу о запретах и правилах

Для кого эта статья:

Туристы, планирующие поездку в ОАЭ

Иностранцы, рассматривающие возможность работы или переезда в ОАЭ

Люди, интересующиеся культурными и правовыми особенностями других стран Объединенные Арабские Эмираты — страна небоскребов, роскошных отелей и нефтяных миллиардов, но также и жестких законов, основанных на исламском праве. Каждый год тысячи туристов оказываются в полицейских участках ОАЭ из-за незнания местных правил. Неосторожное фото в общественном месте, бутылка алкоголя в багаже или даже поцелуй с партнером на пляже — эти действия, обычные для западного человека, могут обернуться серьезными штрафами или даже тюремным заключением. Каждый, кто планирует посетить эту страну, должен четко понимать: ОАЭ — это не Европа с песчаными пляжами, а государство с собственным, порой очень строгим кодексом поведения. 🏙️ 🕌

Правовые нормы ОАЭ: основные запреты для туристов

Правовая система ОАЭ основана на принципах шариата (исламского права), дополненных элементами гражданского законодательства. Это создает уникальную юридическую среду, где даже незначительные, по меркам западного человека, проступки могут иметь серьезные последствия. 🧑‍⚖️

Главные запреты, о которых должен знать каждый турист:

Публичные проявления привязанности — держание за руки допустимо, но поцелуи, объятия и другие интимные жесты в общественных местах могут привести к аресту

Непристойная одежда — шорты выше колен, прозрачные или слишком обтягивающие наряды запрещены в общественных местах

Ругань и оскорбительные жесты — даже показанный средний палец может привести к тюремному заключению

Фотографирование людей без их разрешения — особенно женщин и правительственных объектов

Внебрачные отношения — совместное проживание неженатых пар может быть признано преступлением

Нарушение Возможное наказание Публичные проявления привязанности Штраф до 3000 дирхамов или до 3 месяцев тюрьмы Оскорбительные жесты Депортация или тюремное заключение до 6 месяцев Внебрачное сожительство Штраф, тюремное заключение или депортация Нахождение в состоянии алкогольного опьянения Штраф от 2000 дирхамов или тюремное заключение

Анна Викторова, специалист по международному праву Прошлым летом я консультировала семейную пару из России, которая оказалась в сложной ситуации в Дубае. Муж сделал несколько фотографий на улице, случайно запечатлев местную женщину в абайе. Её родственник заметил это и вызвал полицию. Туристу пришлось провести ночь в участке, удалить все фотографии и заплатить штраф в 3000 дирхамов (около 60 000 рублей). Ситуация могла быть намного серьезнее, если бы не вмешательство отеля и признание туристом своей вины. Запомните: в ОАЭ категорически запрещено фотографировать местных жителей без их явного согласия, особенно женщин.

Важно понимать, что незнание закона не освобождает от ответственности, а в ОАЭ правоохранительные органыRarely делают скидку на статус туриста. Полезный совет: перед поездкой ознакомьтесь с рекомендациями посольства вашей страны в ОАЭ, где обычно подробно описываются потенциальные юридические риски.

Исламские традиции и дресс-код: правила поведения

Исламские традиции глубоко интегрированы в повседневную жизнь ОАЭ, несмотря на имидж космополитичного и современного государства. Соблюдение этих традиций — не просто дань уважения местной культуре, но и необходимость для избежания конфликтных ситуаций. 👗

Основные правила дресс-кода в ОАЭ:

Женщинам следует носить одежду, покрывающую плечи и колени

Мужчинам не рекомендуется носить шорты выше колен и майки без рукавов в общественных местах

На пляжах и в бассейнах отелей допустимы купальники и плавки, но топлес строго запрещен

В мечетях женщины должны покрывать голову платком и носить свободную одежду до щиколоток

В торговых центрах и общественных местах действуют специальные правила дресс-кода (часто на входе есть информационные стенды)

Место Рекомендуемая одежда для женщин Рекомендуемая одежда для мужчин Торговый центр Закрытые плечи, колени, отсутствие глубокого декольте Брюки или длинные шорты, футболка/рубашка Мечеть Абайя или длинное платье, платок на голову Длинные брюки, рубашка с длинным рукавом Ресторан высокого класса Элегантная закрытая одежда Брюки, рубашка, часто требуется пиджак Пляж Купальник (не слишком откровенный) Плавки или шорты для плавания

Помимо дресс-кода, существуют и другие важные правила поведения:

Не принимайте пищу и не пейте публично во время Рамадана в светлое время суток

Всегда используйте правую руку для передачи предметов или приема пищи (левая считается нечистой)

Не показывайте подошвы обуви собеседнику (считается оскорблением)

Не отказывайтесь от предложенного арабского кофе или чая (это может быть воспринято как неуважение)

Спрашивайте разрешение перед фотографированием местных жителей

Нарушение этих правил может не всегда привести к юридическим последствиям, но точно вызовет неодобрение местных жителей и может испортить впечатление от поездки.

Рамадан в ОАЭ: ограничения и особенности посещения

Рамадан — священный месяц для мусульман, когда верующие соблюдают строгий пост от рассвета до заката. В этот период в ОАЭ действуют особые правила, которые должны соблюдать все, включая туристов. Игнорирование этих ограничений может привести к серьезным неприятностям. 🌙

Основные ограничения во время Рамадана:

Запрет на публичное употребление пищи, напитков и курение в светлое время суток

Сокращенный рабочий день (обычно на 2 часа короче)

Многие рестораны и кафе закрыты до заката или работают только на вынос

Ограничения на музыку и развлечения в общественных местах

Более строгий дресс-код в общественных местах

Рестораны в отелях обычно продолжают работать в дневное время, но они часто отгорожены от общественных зон или обслуживают только постояльцев. Некоторые туристические зоны, такие как Дубай Марина или JBR, могут иметь более мягкие правила, но лучше перестраховаться.

Михаил Соколов, туристический гид В прошлом году я сопровождал группу российских туристов в Абу-Даби во время Рамадана. Несмотря на мои инструктажи, один из путешественников решил выпить бутылку воды прямо на улице около полудня. Его немедленно остановил полицейский и выписал штраф в размере 2000 дирхамов (около 40 000 рублей). Турист был возмущен, аргументируя, что он не мусульманин и температура на улице была около 40°C. Однако в ОАЭ уважение к Рамадану — не вопрос личной веры, а закон, который распространяется на всех без исключения. После этого случая я всегда напоминаю своим группам носить с собой бутылку воды, но пить только в специально отведенных местах или в туалетах торговых центров.

При этом Рамадан — уникальная возможность познакомиться с местной культурой. После заката начинается Ифтар (разговение), когда рестораны предлагают богатые буфеты с традиционными блюдами. Многие отели устраивают специальные Ифтар-палатки с живой музыкой и развлечениями. 🍽️

Совет для туристов: если ваша поездка приходится на Рамадан, лучше заранее узнать точные даты (они меняются каждый год) и планировать посещение ресторанов и активности с учетом особенностей этого периода. Многие музеи и достопримечательности также могут работать по сокращенному графику.

Алкоголь, фото и соцсети: неожиданные риски в Эмиратах

ОАЭ — государство, где традиционные исламские ценности сочетаются с современными технологиями, что создает уникальный набор правил и ограничений, особенно в отношении алкоголя и использования социальных сетей. Туристы часто недооценивают серьезность ограничений в этих сферах. 📱 🍷

Алкогольные ограничения в ОАЭ:

Употребление алкоголя разрешено только в лицензированных заведениях (отели, некоторые рестораны и клубы)

Появление в общественных местах в состоянии опьянения — уголовное преступление

Вождение в нетрезвом виде карается очень строго (тюремное заключение практически гарантировано)

В эмирате Шарджа действует полный запрет на алкоголь

В период Рамадана часы продажи алкоголя существенно ограничены даже в лицензированных заведениях

Особенности использования социальных сетей и фотографирования:

Запрещено фотографировать государственные учреждения, военные объекты и аэропорты

Нельзя публиковать фотографии людей без их согласия

Критика правительства, религии или королевской семьи в соцсетях может привести к аресту

Публикация "неприличного контента" (по местным стандартам) может быть признана киберпреступлением

Использование VPN технически не запрещено, но может привлечь внимание властей

Неосторожное использование соцсетей может привести к серьезным проблемам. Например, публикация фотографии человека без его разрешения может быть классифицирована как нарушение приватности, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 000 дирхамов (около 10 миллионов рублей) или тюремное заключение.

Важно помнить, что законодательство ОАЭ о киберпреступлениях распространяется и на действия, совершенные за пределами страны, если они каким-то образом затрагивают граждан ОАЭ или могут быть просмотрены на территории страны.

Рекомендации для безопасного пребывания:

Употребляйте алкоголь только в лицензированных заведениях и с умеренностью

Всегда спрашивайте разрешение перед фотографированием людей

Воздержитесь от комментариев о политике, религии или монархии в соцсетях

Проверяйте фон ваших фотографий на наличие запрещенных объектов

Отключите геолокацию при публикации контента из чувствительных мест

Эти простые правила помогут избежать большинства проблем, связанных с алкоголем и цифровым пространством в ОАЭ.

Работа в ОАЭ: культурные барьеры в деловой среде

Объединенные Арабские Эмираты привлекают множество иностранных специалистов высокими зарплатами и отсутствием подоходного налога. Однако успешная работа в ОАЭ требует понимания уникальных особенностей местной деловой культуры, которая существенно отличается от западной или российской. 💼

Ключевые особенности деловой культуры ОАЭ:

Взаимоотношения ценятся выше, чем контракты — часто бизнес строится на доверии и личных связях

Арабское понятие времени отличается от западного — встречи могут начинаться с опозданием, а переговоры занимать больше времени, чем планировалось

Иерархия имеет фундаментальное значение — уважение к старшим по возрасту и должности критически важно

Разделение по гендерному признаку все еще существует во многих сферах

Многие деловые решения принимаются коллективно, с учетом семейных и племенных связей

Гендерные особенности в деловой среде ОАЭ:

Аспект Особенности для женщин Особенности для мужчин Дресс-код Строгие деловые костюмы, закрытые плечи и колени, минимальные украшения Формальные костюмы или национальная одежда (кандура) Физический контакт Не инициировать рукопожатие с мужчинами, ждать их инициативы Не пожимать руку женщинам, если она сама не протянула руку Карьерные возможности Ограничения в некоторых традиционных секторах, больше возможностей в международных компаниях Более широкие возможности, особенно в традиционных отраслях Коммуникация Более формальная, меньше прямого контакта с мужчинами-коллегами Более свободная, часто включает неформальное общение

Рекомендации для успешной работы в ОАЭ:

Инвестируйте время в построение личных отношений с деловыми партнерами

Изучите основы арабского языка и культуры — даже базовые знания высоко ценятся

Проявляйте терпение в переговорах — процесс принятия решений может быть длительным

Уважайте местную иерархию и не пытайтесь "срезать углы" через младших сотрудников

Адаптируйте свой стиль общения — прямолинейность может восприниматься как грубость

Для иностранных специалистов критически важно понимать концепцию "сохранения лица" в арабской культуре. Публичная критика или конфронтация могут навсегда испортить деловые отношения. Вместо этого, проблемы лучше обсуждать наедине, используя непрямые формулировки.

Еще одна важная особенность — работа в ОАЭ требует высокой адаптивности. Планы могут меняться в последний момент, а "иншалла" ("если Аллах пожелает") — это не просто выражение, а отражение философского отношения к бизнесу и жизни в целом.

Учитывая эти культурные нюансы, можно значительно повысить свои шансы на успешную карьеру в этой динамично развивающейся стране.

Посещение ОАЭ — это погружение в удивительный мир, где традиции и современность переплетаются самым неожиданным образом. Соблюдение местных правил и уважение к культуре — не просто формальность, а необходимое условие для безопасного и приятного пребывания. Помните, что ваша открытость к пониманию и принятию культурных различий не только защитит от проблем, но и подарит уникальный опыт взаимодействия с древней и богатой арабской цивилизацией. Эмираты щедро вознаграждают тех, кто проявляет уважение к их обычаям и законам.

