Как составить резюме для работы в ОАЭ: секреты успешного CV

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Для кого эта статья:

Соискатели работы, желающие устроиться в ОАЭ

Специалисты по HR и рекрутингу, ищущие информацию о международных стандартах резюме

Люди, интересующиеся карьерными возможностями в арабском бизнесе и культуре трудоустройства в ОАЭ Резюме для работы в ОАЭ отличается от стандартного европейского или российского формата — это ваш пропуск в элитный мир арабского бизнеса. Неправильно составленное CV может закрыть двери в престижные компании Дубая, Абу-Даби или Шарджи, даже если ваша квалификация безупречна. Работодатели в Эмиратах получают сотни заявок ежедневно и отбраковывают 75% из них за первые 10 секунд просмотра. Я расскажу, как создать резюме, которое пройдет этот жесткий фильтр и обеспечит вам приглашение на собеседование. 🌍

Особенности рынка труда ОАЭ и требования к резюме

Рынок труда ОАЭ — уникальная экосистема, где сочетаются западные бизнес-подходы и восточные традиции. Здесь работают профессионалы из более чем 200 стран, но конкуренция за престижные позиции крайне высока. Для успешного трудоустройства необходимо понимать ключевые особенности этого рынка.

В ОАЭ иностранцы составляют около 85% рабочей силы, при этом эмиратизация (приоритетное трудоустройство местных граждан) становится всё более важным фактором при найме. Рекрутеры используют ATS-системы (Applicant Tracking Systems), которые отсеивают до 70% резюме ещё до того, как их увидит человек.

| Особенность рынка труда ОАЭ

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