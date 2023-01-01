logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Profession
arrow
Как составить резюме для работы в ОАЭ: секреты успешного CV
Улучшите резюме, чтобы быстрее найти работу
Секреты для поиска работы за990 ₽
Перейти

Как составить резюме для работы в ОАЭ: секреты успешного CV

#Резюме и портфолио  #Карьера и развитие  #Релокация  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Соискатели работы, желающие устроиться в ОАЭ
  • Специалисты по HR и рекрутингу, ищущие информацию о международных стандартах резюме

  • Люди, интересующиеся карьерными возможностями в арабском бизнесе и культуре трудоустройства в ОАЭ

    Резюме для работы в ОАЭ отличается от стандартного европейского или российского формата — это ваш пропуск в элитный мир арабского бизнеса. Неправильно составленное CV может закрыть двери в престижные компании Дубая, Абу-Даби или Шарджи, даже если ваша квалификация безупречна. Работодатели в Эмиратах получают сотни заявок ежедневно и отбраковывают 75% из них за первые 10 секунд просмотра. Я расскажу, как создать резюме, которое пройдет этот жесткий фильтр и обеспечит вам приглашение на собеседование. 🌍

Особенности рынка труда ОАЭ и требования к резюме

Рынок труда ОАЭ — уникальная экосистема, где сочетаются западные бизнес-подходы и восточные традиции. Здесь работают профессионалы из более чем 200 стран, но конкуренция за престижные позиции крайне высока. Для успешного трудоустройства необходимо понимать ключевые особенности этого рынка.

В ОАЭ иностранцы составляют около 85% рабочей силы, при этом эмиратизация (приоритетное трудоустройство местных граждан) становится всё более важным фактором при найме. Рекрутеры используют ATS-системы (Applicant Tracking Systems), которые отсеивают до 70% резюме ещё до того, как их увидит человек.

| Особенность рынка труда ОАЭ

Читайте также

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какие факторы следует учитывать при составлении резюме для работы в ОАЭ?
1 / 5

Степан Гаврилов

консультант по трудоустройству

Свежие материалы
Топ-10 бесплатных ресурсов для изучения Data Science: от нуля до профи
25 августа 2025
Технологии в банках: как IT трансформирует финансовый сектор
25 августа 2025
ИТ-профессии: как выбрать перспективное направление в технологиях
25 августа 2025

Загрузка...