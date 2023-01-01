Вредные профессии: полный перечень и льготы в России – списки 1 и 2

Для кого эта статья:

Работники, занятые на производствах с вредными условиями труда

Специалисты по охране труда и HR-менеджеры

Работа на производстве с агрессивными химическими веществами, в условиях экстремальных температур или под землей — не просто профессиональный выбор, а ежедневный риск для здоровья. Государство признает эти риски через специальные списки вредных профессий, дающие право на существенные льготы и досрочный выход на пенсию. Только вот многие работники даже не подозревают, что их профессия может входить в эти перечни, теряя законные привилегии. Разберемся, какие профессии включены в списки 1 и 2, и что это дает их представителям. 🛠️

Что такое вредные условия труда и как формируются списки

Вредные условия труда — это производственные факторы, негативно влияющие на здоровье работника. Они классифицируются по степени вредности (от 3.1 до 4 класса) в зависимости от интенсивности воздействия на организм. Чем выше класс, тем серьезнее потенциальный вред для здоровья. 🔬

Основные вредные факторы, учитываемые при формировании списков:

Химические вещества и соединения (токсичные, канцерогенные)

Физические факторы (вибрация, шум, излучение, экстремальные температуры)

Биологические агенты (вирусы, бактерии, грибки)

Тяжесть и напряженность трудового процесса

Работа под землей или на высоте

Списки вредных профессий формируются на федеральном уровне и регулярно пересматриваются. Текущая редакция утверждена Постановлением Правительства РФ №665 от 16.07.2014 г., а сами списки — Постановлением Кабинета Министров СССР №10 от 26.01.1991 г.

Список Характеристика вредности Примеры отраслей Список №1 Особо вредные и опасные условия труда Горнодобывающая, металлургия, химическое производство Список №2 Вредные и тяжелые условия труда Строительство, энергетика, текстильная промышленность

Андрей Соколов, главный специалист по охране труда Пять лет назад ко мне обратился Михаил, сварщик с 23-летним стажем. Он собирался выходить на пенсию через два года, в 55 лет, не подозревая, что имеет право на досрочную пенсию уже сейчас. Когда мы проанализировали его трудовую книжку, выяснилось, что 18 лет из 23 он проработал электросварщиком ручной сварки на верфи — профессия из Списка №2. Михаил не только получил право выйти на пенсию на 5 лет раньше общеустановленного возраста, но и обнаружил, что предприятие не выплачивало ему положенные компенсации за вредность. После обращения в трудовую инспекцию и суд ему доначислили более 340 000 рублей компенсаций за последние три года.

Принципиальное различие между списками заключается в степени вредности условий труда. Список №1 включает особо вредные и опасные производства, где работа сопряжена с высоким риском профессиональных заболеваний и необратимых изменений здоровья. Список №2 охватывает профессии с вредными, но менее опасными условиями труда.

Перечень профессий с вредными условиями по списку 1

Список №1 — это перечень самых опасных профессий, где работа сопряжена с экстремальными рисками для здоровья. Эти профессии распределены по разделам в зависимости от отрасли промышленности. 🏭

Основные разделы Списка №1:

Горные работы — подземная добыча полезных ископаемых, проходчики, забойщики

— подземная добыча полезных ископаемых, проходчики, забойщики Металлургия — сталевары, горновые, литейщики

— сталевары, горновые, литейщики Химическое производство — работа с агрессивными веществами, кислотами, ядами

— работа с агрессивными веществами, кислотами, ядами Атомная промышленность — персонал, работающий в зонах с повышенной радиацией

— персонал, работающий в зонах с повышенной радиацией Производство взрывчатых веществ — сотрудники пороховых, динамитных производств

Конкретные профессии из Списка №1, дающие максимальные льготы:

Проходчики в шахтах и рудниках

Сталевары и их подручные

Горновые доменных печей

Аппаратчики химических производств с особо вредными веществами

Работники, занятые на участках очистки резервуаров от токсичных веществ

Газосварщики, работающие в закрытых емкостях

Водолазы при работе на глубинах свыше 20 метров

Летный состав, выполняющий испытательные полеты

Важно отметить, что для включения профессии в льготный стаж недостаточно просто совпадения названия должности. Необходимо фактическое выполнение работ во вредных условиях в течение полного рабочего дня (не менее 80% времени).

Для женщин, работающих по профессиям из Списка №1, установлены специальные условия, учитывающие физиологические особенности. Например, им могут быть запрещены отдельные виды работ под землей или с определенными химическими веществами.

Профессии с вредными условиями труда по списку 2

Список №2 включает профессии с вредными и тяжелыми условиями труда, но несколько менее опасными, чем в Списке №1. Тем не менее, эти профессии также связаны с повышенными рисками для здоровья работников. 🦺

Основные категории профессий в Списке №2:

Строительные работы — монтажники, бетонщики на высотных объектах

— монтажники, бетонщики на высотных объектах Транспорт — машинисты локомотивов, водители большегрузов в карьерах

— машинисты локомотивов, водители большегрузов в карьерах Деревообработка — работники с высокоскоростным оборудованием

— работники с высокоскоростным оборудованием Текстильная промышленность — работники красильных, отбеливающих цехов

— работники красильных, отбеливающих цехов Пищевая промышленность — работники коптильных, вредных производств

— работники коптильных, вредных производств Здравоохранение — персонал инфекционных, психиатрических учреждений

Примеры конкретных профессий из Списка №2:

Электросварщики и газосварщики ручной сварки

Машинисты экскаваторов и бульдозеров в горнодобывающей промышленности

Кузнецы ручной ковки и их подручные

Медицинский персонал, работающий с туберкулезными больными

Водители городского пассажирского транспорта

Работники тепловых электростанций, обслуживающие котельное оборудование

Работники очистных сооружений

Стекловары и формовщики стекла

Отрасль Пример профессии по Списку №2 Основной вредный фактор Строительство Машинист башенного крана Вибрация, высота, напряженность труда Здравоохранение Рентгенолаборант Ионизирующее излучение Транспорт Машинист тепловоза Шум, вибрация, угольная пыль Деревообработка Станочник деревообрабатывающих станков Древесная пыль, шум, вибрация

Для включения периода работы в льготный стаж необходимо соблюдение следующих условий:

Полное соответствие наименования профессии/должности записи в Списке №2

Постоянная занятость во вредных условиях (не менее 80% рабочего времени)

Подтверждение вредных условий результатами специальной оценки условий труда (СОУТ)

Правильное оформление трудовых отношений с работодателем

Какие льготы положены работникам вредных профессий

Работники, занятые на производствах с вредными условиями труда, имеют право на комплекс компенсаций и льгот, закрепленных в Трудовом кодексе РФ и отраслевых нормативных актах. 💼

Основные льготы для работников вредных профессий:

Сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ)

— не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ) Дополнительный оплачиваемый отпуск — от 7 календарных дней в зависимости от класса вредности (ст. 117 ТК РФ)

— от 7 календарных дней в зависимости от класса вредности (ст. 117 ТК РФ) Повышенная оплата труда — минимум 4% от тарифной ставки (оклада), установленной для нормальных условий труда (ст. 147 ТК РФ)

— минимум 4% от тарифной ставки (оклада), установленной для нормальных условий труда (ст. 147 ТК РФ) Лечебно-профилактическое питание — на особо вредных производствах

— на особо вредных производствах Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов

или других равноценных пищевых продуктов Обязательные медицинские осмотры за счет работодателя

за счет работодателя Обеспечение средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами

в соответствии с типовыми нормами Льготное пенсионное обеспечение — досрочный выход на пенсию

Дополнительные льготы могут устанавливаться отраслевыми соглашениями, коллективными договорами и локальными нормативными актами предприятий. Например, дополнительное страхование жизни и здоровья, компенсация расходов на санаторно-курортное лечение, дополнительные дни отдыха.

Ирина Павлова, руководитель отдела кадров В прошлом году на нашем металлургическом предприятии провели СОУТ, и условия труда в литейном цехе были признаны вредными класса 3.3. После этого несколько работников обратились ко мне с вопросами о положенных им льготах — большинство даже не знали, что имеют право на дополнительный отпуск. Особенно запомнился случай с Дмитрием, который проработал плавильщиком 12 лет и никогда не получал положенное ему лечебно-профилактическое питание и молоко. Мы провели аудит документации и обнаружили, что около 40% сотрудников вредных производств не пользовались положенными льготами из-за незнания своих прав. После информационной кампании и перерасчета компенсаций уровень удовлетворенности персонала вырос на 35%, а текучесть кадров снизилась вдвое. Это наглядно показало, насколько важно правильное оформление и разъяснение льгот для работников вредных профессий.

Важно понимать, что предоставление льгот напрямую зависит от результатов специальной оценки условий труда. Если по результатам СОУТ условия труда признаны оптимальными или допустимыми (классы 1 и 2), то льготы и компенсации не предоставляются, даже если профессия входит в списки.

Особенности досрочного выхода на пенсию для вредных профессий

Одна из наиболее значимых льгот для работников вредных производств — право на досрочный выход на пенсию. Условия назначения такой пенсии регулируются статьями 30 и 31 Федерального закона №400-ФЗ «О страховых пенсиях». 🕰️

Требования для досрочного выхода на пенсию по спискам вредных профессий:

Параметр Список №1 Список №2 Возраст выхода на пенсию (мужчины) 50 лет 55 лет Возраст выхода на пенсию (женщины) 45 лет 50 лет Минимальный страховой стаж 20 лет (мужчины), 15 лет (женщины) 25 лет (мужчины), 20 лет (женщины) Минимальный стаж на вредном производстве 10 лет (мужчины), 7,5 лет (женщины) 12,5 лет (мужчины), 10 лет (женщины)

Для работников, совмещавших профессии из разных списков, предусмотрен особый порядок учета стажа. Так, один год работы по Списку №1 засчитывается как один год и три месяца по Списку №2. Это позволяет суммировать стаж работы на разных вредных производствах.

Для оформления досрочной пенсии необходимо подготовить следующие документы:

Паспорт и СНИЛС

Трудовую книжку или трудовые договоры

Справки от работодателей, подтверждающие особый характер работы

Результаты СОУТ или аттестации рабочих мест

Документы о квалификации (при необходимости)

Справки об уплате дополнительных страховых взносов работодателем

Важно отметить, что с 2013 года для назначения досрочной пенсии работодатель должен уплачивать дополнительные страховые взносы за работников вредных производств. Ставки дополнительных тарифов зависят от класса условий труда и могут составлять от 2% до 8% от фонда оплаты труда.

При расчете досрочной пенсии учитываются только те периоды работы во вредных условиях, когда работодатель уплачивал дополнительные страховые взносы. Если взносы не уплачивались, эти периоды не будут учтены при назначении льготной пенсии.

Еще одно важное условие — работа должна выполняться в течение полного рабочего дня. Если работник занят на вредном производстве менее 80% рабочего времени, такой период не включается в льготный стаж.

С учетом пенсионной реформы 2018 года сохранены льготные условия выхода на пенсию для работников вредных производств. Возраст выхода на досрочную пенсию для них не повышался, что подчеркивает признание государством особого характера их труда. 👷

Разобравшись в перечнях профессий с вредными условиями труда, мы видим, что государство предусматривает серьезную защиту для работников, ежедневно рискующих своим здоровьем. Однако реализация этих прав требует грамотного подхода — от правильного оформления трудовых отношений до сбора доказательств вредных условий труда. Помните: знание своих прав и своевременное их отстаивание — ключ к получению всех положенных компенсаций и льгот. Не позволяйте работодателям пренебрегать вашим здоровьем и экономить на ваших законных привилегиях. Досрочная пенсия, дополнительные отпуска и компенсации — не просто бонусы, а заслуженная плата за особый характер вашего труда.

