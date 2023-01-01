Учебный отпуск аспиранта: права, сроки, оплата и оформление

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Аспиранты, совмещающие работу и учебу

HR-менеджеры и специалисты по трудовому праву

Работодатели, нанимающие аспирантов или сотрудников с высшим образованием Совмещение работы и аспирантуры — серьезный вызов, требующий правильного распределения времени и сил. Учебный отпуск становится тем спасательным кругом, который позволяет аспирантам временно сосредоточиться на образовании без ущерба для финансового положения. Однако многие сотрудники-аспиранты и их работодатели плохо осведомлены о правилах предоставления и оплаты таких отпусков, что приводит к конфликтам и недопониманию. Разберем детально все аспекты этого вопроса, чтобы защитить ваши трудовые права и обеспечить гармоничное сочетание карьеры и научных амбиций. 📚💼

Права аспирантов на оплачиваемый учебный отпуск

Аспиранты, совмещающие работу и обучение, имеют законодательно закрепленное право на учебный отпуск. Это право распространяется на тех, кто получает образование соответствующего уровня впервые, обучается в организациях, имеющих государственную аккредитацию, и успешно справляется с учебной программой.

Основные права аспирантов на учебный отпуск включают:

Право на дополнительный оплачиваемый отпуск для прохождения промежуточной аттестации

Право на отпуск для подготовки и защиты диссертации

Право на сохранение среднего заработка во время учебного отпуска

Право на получение учебного отпуска даже при нахождении в испытательном сроке

Право на оплату проезда к месту учебы (при наличии соответствующего пункта в коллективном договоре)

Стоит отметить, что ключевым фактором является обучение по программам, имеющим государственную аккредитацию. Без аккредитации учебного заведения предоставление оплачиваемого отпуска не является обязательным для работодателя.

Елена Карпова, HR-директор В моей практике был случай с сотрудником технического отдела Александром, который поступил в аспирантуру престижного вуза. На работе он считался ценным специалистом, и руководитель сначала неохотно отнесся к идее предоставления ему учебного отпуска. Александр обратился в HR-отдел, где мы разъяснили руководителю, что отказ в предоставлении учебного отпуска является нарушением трудового законодательства и может повлечь административную ответственность. После предоставления всех необходимых документов, включая справку-вызов из аккредитованного учебного заведения, Александру был предоставлен оплачиваемый учебный отпуск продолжительностью 30 календарных дней. За время отпуска он успешно сдал экзамены и подготовил важную часть своего исследования. Вернувшись на работу, Александр применил новые знания в своих рабочих проектах, что значительно повысило их эффективность. Этот случай стал примером того, как соблюдение прав аспирантов на учебный отпуск может быть взаимовыгодным как для сотрудника, так и для компании.

Важно помнить, что работодатель не имеет права отказать в предоставлении учебного отпуска аспиранту при наличии всех необходимых оснований и документов. Любая попытка воспрепятствовать реализации этого права является нарушением трудового законодательства и может быть обжалована в трудовой инспекции или суде.

Законодательное регулирование учебных отпусков для аспирантов

Правовая база для предоставления учебных отпусков аспирантам основывается на нескольких ключевых законодательных актах. Основным источником является Трудовой кодекс РФ, в частности глава 26, которая посвящена гарантиям и компенсациям работникам, совмещающим работу с получением образования.

Основные законодательные документы, регулирующие оплату учебного отпуска аспирантам:

Трудовой кодекс РФ (статьи 173.1, 177) — определяет основные гарантии и компенсации

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" — устанавливает общие принципы получения образования

Постановление Правительства РФ №125 "Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с обучением"

Письма и разъяснения Министерства труда и социальной защиты РФ

Согласно статье 173.1 ТК РФ, работники, осваивающие программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеют право на дополнительные оплачиваемые отпуска. При этом работодатель обязан предоставить такой отпуск на основании надлежаще оформленной справки-вызова из образовательной организации.

Законодательный акт Регулируемый аспект Ключевые положения ТК РФ, ст. 173.1 Гарантии для аспирантов Определяет продолжительность отпусков и условия их предоставления ТК РФ, ст. 177 Порядок предоставления гарантий Устанавливает необходимость документального подтверждения и сроки оплаты ФЗ "Об образовании" Образовательный статус Определяет понятие аспирантуры как уровня образования Постановление №125 Детализация процедуры Конкретизирует порядок оформления и расчета компенсаций

Важно отметить, что законодательство делает акцент на получении образования соответствующего уровня впервые. Если работник уже имеет степень кандидата наук и поступает в аспирантуру повторно, предоставление оплачиваемого отпуска будет зависеть от решения работодателя или условий коллективного договора.

Для защиты своих прав аспирантам следует знать, что отказ работодателя в предоставлении учебного отпуска при наличии всех законных оснований является административным правонарушением и может повлечь штраф до 50 000 рублей для организации. 📊

Сроки и порядок предоставления оплачиваемого отпуска

Продолжительность учебного отпуска для аспирантов строго регламентирована законодательством и зависит от конкретной цели отпуска. Рассмотрим основные сроки и особенности предоставления:

30 календарных дней ежегодно — для прохождения промежуточной аттестации

3 месяца — для подготовки и защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

До 15 календарных дней — для участия в научных конференциях или сдачи экзаменов кандидатского минимума (если предусмотрено коллективным договором)

Порядок предоставления учебного отпуска аспирантам имеет определенную последовательность действий:

Получение справки-вызова из образовательной организации с указанием сроков сессии или защиты Подача заявления работодателю с приложением справки-вызова (рекомендуется не менее чем за 2 недели до начала отпуска) Издание работодателем приказа о предоставлении учебного отпуска Расчет и выплата среднего заработка за период учебного отпуска По окончании отпуска — предоставление работодателю справки-подтверждения об участии в сессии или защите

Учебный отпуск должен предоставляться строго в сроки, указанные в справке-вызове. Перенос таких отпусков на другой период не допускается, так как они привязаны к конкретным датам учебного процесса.

Михаил Сергеев, специалист по трудовому праву Моим клиентом стал Дмитрий, аспирант технического университета, столкнувшийся с отказом в предоставлении учебного отпуска на период защиты диссертации. Работодатель мотивировал отказ производственной необходимостью и предложил использовать обычный ежегодный отпуск, который составлял всего 28 дней, что явно недостаточно для подготовки к защите. Мы подготовили официальное обращение к руководству компании, где детально изложили требования статьи 173.1 ТК РФ о предоставлении 3-месячного отпуска для защиты диссертации. Дополнительно было направлено уведомление о возможном обращении в трудовую инспекцию в случае отказа. Такой подход сработал — работодатель пересмотрел свою позицию и предоставил Дмитрию полноценный учебный отпуск с сохранением среднего заработка. Итогом стала успешная защита диссертации и, что интересно, повышение Дмитрия в должности после возвращения на работу, так как его исследование имело прикладное значение для компании. Этот случай наглядно демонстрирует, что знание своих прав и грамотное их отстаивание приносит пользу всем сторонам.

Важно отметить, что учебный отпуск и ежегодный оплачиваемый отпуск — это два разных вида отпусков, которые не заменяют друг друга. Работодатель не имеет права требовать от аспиранта использовать ежегодный отпуск вместо учебного. При этом по желанию работника учебный отпуск может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску. 🗓️

Размер и расчет компенсации учебного отпуска аспирантам

Правильный расчет компенсации учебного отпуска имеет принципиальное значение для аспирантов, поскольку позволяет сохранить финансовую стабильность в период обучения. Рассмотрим основные правила и формулы расчета:

Согласно Трудовому кодексу РФ, за период учебного отпуска аспиранту сохраняется средний заработок. Расчет производится по следующему алгоритму:

Определение расчетного периода (12 месяцев, предшествующих месяцу начала отпуска) Подсчет всех выплат, включаемых в расчет среднего заработка Определение среднего дневного заработка Умножение среднего дневного заработка на количество календарных дней учебного отпуска

Формула расчета компенсации выглядит следующим образом:

Компенсация = Средний дневной заработок × Количество календарных дней отпуска

При этом средний дневной заработок рассчитывается по формуле:

Средний дневной заработок = Сумма заработка за расчетный период ÷ 12 ÷ 29,3

где 29,3 — среднемесячное число календарных дней.

В расчет среднего заработка включаются все виды выплат, предусмотренные системой оплаты труда, в том числе:

Заработная плата

Премии и надбавки

Доплаты за условия труда

Районные коэффициенты и процентные надбавки

Не включаются в расчет выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда (материальная помощь, оплата стоимости питания и т.п.).

Продолжительность отпуска Цель отпуска Размер компенсации Особые условия 30 календарных дней Промежуточная аттестация 100% среднего заработка Ежегодно, вне зависимости от стажа 3 месяца (90 календарных дней) Подготовка и защита диссертации 100% среднего заработка Однократно, в период обучения До 15 календарных дней Научные конференции, экзамены кандидатского минимума 100% среднего заработка Если предусмотрено коллективным договором

Важно знать, что оплата учебного отпуска должна быть произведена не позднее чем за три дня до его начала. Если работодатель нарушает сроки выплаты, он обязан компенсировать задержку в соответствии со статьей 236 ТК РФ.

Аспирантам стоит учитывать, что компенсация учебного отпуска облагается НДФЛ по стандартной ставке 13%, а также с нее производятся отчисления страховых взносов. 💰

Документы и процедура оформления учебного отпуска

Корректное оформление документов — ключевой момент в процессе получения оплачиваемого учебного отпуска для аспирантов. Рассмотрим подробно весь пакет необходимых документов и последовательность действий.

Для оформления учебного отпуска аспиранту необходимы следующие документы:

Справка-вызов из образовательной организации — основной документ, подтверждающий право на отпуск

— основной документ, подтверждающий право на отпуск Заявление на учебный отпуск — составляется на имя руководителя организации

— составляется на имя руководителя организации Копия договора на обучение (при обучении на коммерческой основе)

(при обучении на коммерческой основе) Справка об аккредитации образовательной программы (если информация об аккредитации не указана в справке-вызове)

(если информация об аккредитации не указана в справке-вызове) Справка-подтверждение — предоставляется после окончания отпуска и участия в образовательных мероприятиях

Особое внимание следует уделить справке-вызову. Этот документ должен быть оформлен по установленной форме (форма № 2 в соответствии с Приказом Минобрнауки России) и содержать следующую информацию:

Полное наименование образовательной организации

ФИО аспиранта

Форма обучения

Курс обучения

Конкретные даты начала и окончания сессии или защиты

Продолжительность отпуска в календарных днях

Реквизиты аккредитации образовательной программы

Подпись руководителя образовательной организации и печать

Процедура оформления учебного отпуска состоит из следующих этапов:

Подготовительный этап: получение справки-вызова из образовательной организации (рекомендуется запросить за 1-2 месяца до планируемого отпуска) Подача документов работодателю: предоставление справки-вызова и написание заявления (не позднее 2 недель до начала отпуска) Рассмотрение заявления: работодатель обязан рассмотреть заявление и издать приказ о предоставлении учебного отпуска Издание приказа: оформление приказа по форме Т-6 с указанием периода и основания предоставления отпуска Расчет и выплата компенсации: бухгалтерия производит расчет среднего заработка и выплачивает его не позднее чем за 3 дня до начала отпуска Подтверждение участия: после окончания сессии или защиты аспирант должен предоставить справку-подтверждение

При наличии всех необходимых документов работодатель не имеет законных оснований для отказа в предоставлении учебного отпуска. Если такой отказ все же последовал, аспирант имеет право обратиться в трудовую инспекцию или суд.

Дополнительно стоит отметить, что заявление на учебный отпуск рекомендуется составлять в двух экземплярах, второй из которых с отметкой о принятии остается у работника. Это поможет в случае возникновения спорных ситуаций. 📝

Совмещение работы и аспирантуры требует особого внимания к своим трудовым правам. Знание законодательных норм, четкое следование процедуре оформления и своевременная подготовка всех необходимых документов позволяют аспирантам успешно реализовать право на оплачиваемый учебный отпуск. Помните, что грамотное оформление учебного отпуска выгодно не только самому аспиранту, но и работодателю, поскольку повышение квалификации сотрудников приводит к росту их профессионального потенциала и, как следствие, к повышению эффективности работы всей организации.

