Операционная прибыль: как рассчитать и использовать для развития бизнеса

Инвесторы и аналитики, интересующиеся финансовыми показателями компаний Когда я открыл финансовую отчетность своего первого бизнеса, разные виды прибыли казались китайской грамотой. Валовая, операционная, чистая — что это за зверь и с чем его едят? Между тем, операционная прибыль — это тот самый индикатор, который показывает реальную эффективность вашего бизнеса без прикрас. Это не просто строчка в отчете, а мощный инструмент управления, который поможет принимать верные решения и увидеть, приносит ли ваш основной бизнес деньги. Давайте разберемся, как рассчитать этот важнейший показатель и, главное, как применять его на практике 💰

Что такое операционная прибыль без сложных терминов

Представьте, что ваш бизнес — это машина, которая ежедневно работает и производит продукт или услугу. Операционная прибыль показывает, сколько денег эта машина зарабатывает от своей основной деятельности, после того как вы оплатили все расходы на её работу.

Простыми словами, операционная прибыль (или операционный доход) — это сумма, которая остается от выручки после вычета всех расходов, связанных с основной деятельностью компании. Это прибыль до вычета налогов и процентов по кредитам.

Алексей Петров, финансовый директор Когда я пришел в небольшую производственную компанию, владелец гордо показал мне отчет о прибыли. "У нас отличные показатели!" — сказал он. Однако при детальном анализе выяснилось, что большая часть "прибыли" формировалась за счет продажи старого оборудования и субсидии от государства. Когда я рассчитал операционную прибыль, исключив эти факторы, оказалось, что основная деятельность компании приносит минимальную прибыль. Это открытие стало поворотным моментом — мы полностью пересмотрели ценовую политику и оптимизировали производственные процессы. Через шесть месяцев операционная прибыль выросла с 3% до 15%, причем исключительно за счет основной деятельности.

Операционный доход это простыми словами — индикатор того, насколько эффективно компания ведет свою основную деятельность. Например:

Для кафе — сколько денег остается после оплаты продуктов, аренды, зарплат, коммунальных услуг

Для интернет-магазина — сколько осталось после оплаты товаров, рекламы, зарплат, доставки и хранения

Для производства — сколько прибыли генерирует само производство до учета налогов и банковских платежей

Этот показатель помогает оценить, эффективно ли работает сам бизнес, без учета внешних факторов вроде налоговых льгот или особенностей кредитования. Именно поэтому инвесторы и аналитики так внимательно изучают операционную прибыль при оценке компании.

Вид прибыли Что включает Что показывает Валовая прибыль Выручка минус себестоимость товаров/услуг Прибыльность продукта/услуги Операционная прибыль Валовая прибыль минус операционные расходы Эффективность основной деятельности Чистая прибыль Операционная прибыль минус налоги, проценты, прочие доходы/расходы Итоговый финансовый результат

Формула расчета: от выручки к операционному доходу

Рассчитать операционную прибыль довольно просто. Для этого используется следующая формула:

Операционная прибыль = Выручка – Себестоимость – Операционные расходы

Давайте разберем каждый компонент этой формулы:

Выручка — все деньги, которые поступили от продажи товаров или услуг за определенный период. Это общая сумма продаж без вычета каких-либо расходов.

— все деньги, которые поступили от продажи товаров или услуг за определенный период. Это общая сумма продаж без вычета каких-либо расходов. Себестоимость — прямые затраты на производство товаров или оказание услуг. Сюда входят материалы, сырье, зарплата производственного персонала и другие расходы, напрямую связанные с созданием продукта.

— прямые затраты на производство товаров или оказание услуг. Сюда входят материалы, сырье, зарплата производственного персонала и другие расходы, напрямую связанные с созданием продукта. Операционные расходы — все остальные затраты, связанные с обеспечением работы бизнеса: аренда помещений, зарплаты административного персонала, маркетинг, коммунальные платежи и т.д.

Эту формулу можно представить и другим способом:

Операционная прибыль = Валовая прибыль – Операционные расходы

Где Валовая прибыль = Выручка – Себестоимость

Для наглядности давайте рассмотрим пример расчета операционной прибыли для небольшого кафе за месяц:

Показатель Сумма (руб.) Выручка от продажи еды и напитков 800 000 Себестоимость (продукты, зарплата поваров) 320 000 Валовая прибыль 480 000 Операционные расходы: – Аренда помещения 120 000 – Зарплата официантов и администраторов 150 000 – Коммунальные платежи 30 000 – Реклама и маркетинг 40 000 Итого операционные расходы 340 000 Операционная прибыль 140 000

В этом примере операционная прибыль составила 140 000 рублей или 17,5% от выручки. Это значит, что с каждой 1000 рублей продаж кафе зарабатывает 175 рублей операционной прибыли.

Операционный доход это простыми словами — индикатор здоровья вашего бизнеса, показывающий, сколько денег генерирует ваша основная деятельность до уплаты налогов и процентов.

Ключевые составляющие операционных расходов

Чтобы правильно рассчитать операционную прибыль, нужно чётко понимать, какие именно расходы относятся к операционным. Операционные расходы — это все затраты, необходимые для обеспечения текущей деятельности компании, помимо прямых затрат на производство товаров или услуг.

Основные категории операционных расходов:

Административные расходы: зарплаты управленческого персонала, офисные расходы, консультационные услуги, бухгалтерия. Расходы на продажи и маркетинг: зарплаты продавцов и маркетологов, реклама, комиссии с продаж, исследования рынка. Аренда и коммунальные платежи: стоимость аренды офисов, складов, магазинов, а также оплата электричества, воды, отопления и т.д. Транспортные расходы: содержание корпоративного транспорта, доставка товаров, командировки. Амортизация: постепенное списание стоимости оборудования, мебели, компьютеров и другой техники. Расходы на исследования и разработки: затраты на создание новых продуктов или улучшение существующих. Страхование: страхование имущества, ответственности, медицинское страхование сотрудников.

Важно отметить, что к операционным расходам не относятся:

Проценты по кредитам и займам

Налог на прибыль

Единовременные или необычные расходы (например, судебные издержки, штрафы)

Инвестиционные затраты на приобретение нового оборудования

Мария Соколова, бизнес-консультант К моей клиентке, владелице сети небольших магазинов одежды, обратился потенциальный инвестор. Он запросил финансовую отчетность, включая данные об операционной прибыли. Изучив отчеты, я обнаружила, что она неправильно классифицировала расходы: относила проценты по кредиту к операционным расходам, а затраты на транспортировку товаров ошибочно включала в себестоимость. Мы перестроили отчетность по правильной методологии, и оказалось, что операционная прибыль её бизнеса значительно выше, чем она думала — 23% вместо расчетных 14%. Это позволило привлечь инвестиции на более выгодных условиях и открыть еще два магазина в течение года.

Точный состав операционных расходов может различаться в зависимости от отрасли и специфики бизнеса. Например, для производственной компании важной статьей расходов будет обслуживание оборудования, а для IT-компании — лицензионные платежи за программное обеспечение.

Правильная классификация и учет операционных расходов важны не только для расчета операционной прибыли, но и для понимания, какие именно статьи расходов наиболее "тяжелые" для бизнеса и могут быть оптимизированы 📊

Расчет на реальном примере малого бизнеса

Рассмотрим подробный пример расчета операционной прибыли на примере небольшого интернет-магазина, продающего товары для дома. Возьмем данные за квартал (3 месяца).

Шаг 1: Подсчитываем общую выручку

Продажа товаров через сайт: 1 800 000 руб.

Продажа через маркетплейсы: 1 200 000 руб.

Итого выручка: 3 000 000 руб.

Шаг 2: Определяем себестоимость проданных товаров

Закупка товаров у поставщиков: 1 500 000 руб.

Упаковочные материалы: 90 000 руб.

Зарплата работникам склада: 210 000 руб.

Итого себестоимость: 1 800 000 руб.

Шаг 3: Рассчитываем валовую прибыль

Валовая прибыль = Выручка – Себестоимость = 3 000 000 – 1 800 000 = 1 200 000 руб.

Шаг 4: Учитываем операционные расходы

Аренда офиса и склада: 180 000 руб.

Зарплата менеджеров и администраторов: 300 000 руб.

Расходы на доставку товаров клиентам: 150 000 руб.

Реклама и продвижение сайта: 210 000 руб.

Комиссии маркетплейсов: 120 000 руб.

Коммунальные платежи: 45 000 руб.

Обслуживание сайта и CRM-системы: 60 000 руб.

Амортизация оборудования: 30 000 руб.

Итого операционные расходы: 1 095 000 руб.

Шаг 5: Рассчитываем операционную прибыль

Операционная прибыль = Валовая прибыль – Операционные расходы = 1 200 000 – 1 095 000 = 105 000 руб.

Шаг 6: Рассчитываем маржу операционной прибыли

Маржа операционной прибыли = (Операционная прибыль / Выручка) × 100% = (105 000 / 3 000 000) × 100% = 3,5%

Теперь давайте проанализируем полученные результаты. Маржа операционной прибыли в 3,5% — это довольно низкий показатель для розничной торговли. Обычно здоровым считается показатель от 10% и выше. Что можно сделать для улучшения ситуации?

Пересмотреть ценовую политику — возможно, цены на некоторые товары установлены слишком низко

Оптимизировать затраты на доставку — этот пункт составляет значительную долю расходов

Пересмотреть эффективность рекламных кампаний — 210 000 руб. на рекламу — это 7% от выручки, что довольно много

Провести переговоры с поставщиками о более выгодных условиях закупки товаров

Рассмотреть возможность сокращения площади склада или офиса для уменьшения арендных платежей

Этот пример наглядно показывает, как операционный доход это простыми словами превращается в инструмент для анализа бизнеса и принятия решений. Зная операционную прибыль, вы можете определить, какие именно аспекты бизнеса требуют внимания и корректировки.

Как применять показатель для развития своего дела

Расчет операционной прибыли — это не просто бухгалтерская формальность. Этот показатель может стать мощным инструментом для принятия стратегических решений и развития бизнеса. Вот как вы можете применять его на практике 🚀

1. Оценка реальной эффективности бизнеса

Операционная прибыль показывает, насколько успешно работает основная бизнес-модель компании, без учета финансовых операций, налогообложения и разовых событий. Если ваша операционная прибыль стабильно положительная и растет — значит, сам бизнес здоров и имеет потенциал развития.

2. Сравнение с конкурентами и отраслевыми стандартами

Отрасль Средняя маржа операционной прибыли Розничная торговля 3-5% Общественное питание 6-10% Производство 10-15% IT-услуги 15-25% Консалтинг 20-35%

Сравнивая свою маржу операционной прибыли со средними показателями по отрасли, вы можете понять, насколько эффективно работает ваш бизнес в сравнении с конкурентами.

3. Выявление проблемных зон и точек роста

Анализ компонентов операционной прибыли позволяет выявить, где именно "утекают" деньги:

Если валовая прибыль низкая — проблема в себестоимости или ценах

Если валовая прибыль хорошая, но операционная низкая — проблема в операционных расходах

Регулярно отслеживая эти показатели, вы можете своевременно выявлять негативные тенденции и принимать меры до того, как они станут критическими.

4. Принятие инвестиционных решений

Перед запуском нового проекта или расширением бизнеса спрогнозируйте его влияние на операционную прибыль. Например:

Стоит ли открывать новую точку продаж?

Окупится ли внедрение автоматизированной системы?

Будет ли запуск нового продукта способствовать росту общей операционной прибыли?

5. Оптимизация бизнес-процессов

Используйте анализ операционной прибыли для целенаправленной оптимизации:

Если основная проблема в высокой себестоимости — ищите новых поставщиков или оптимизируйте производственные процессы

Если проблема в высоких операционных расходах — рассмотрите возможность аутсорсинга некоторых функций, переход на более экономичные системы или автоматизацию рутинных процессов

6. Мотивация команды

Привяжите бонусы ключевых сотрудников к динамике операционной прибыли. Это создаст прямую заинтересованность команды в улучшении результатов бизнеса и поможет сфокусировать усилия всех подразделений на достижении общей цели.

7. Привлечение инвестиций

Положительная операционная прибыль и её стабильный рост — один из ключевых факторов, на которые смотрят инвесторы при оценке привлекательности бизнеса. Если вы планируете привлекать внешнее финансирование, уделите особое внимание этому показателю.

Регулярно анализируйте операционную прибыль в динамике по месяцам или кварталам. Это поможет вам видеть тренды, сезонные колебания и своевременно реагировать на изменения. Помните, что операционный доход это простыми словами — барометр здоровья вашего бизнеса, показывающий, насколько эффективно работает ваша бизнес-модель.

Понимание финансовых показателей — ключ к управлению прибыльным бизнесом. Операционная прибыль служит компасом, указывающим на жизнеспособность вашей бизнес-модели. Она показывает, действительно ли ваша основная деятельность генерирует деньги или вы просто "крутитесь" без реального заработка. Регулярно отслеживайте этот показатель, сравнивайте его с конкурентами и используйте для принятия взвешенных решений. Помните: что измеримо, то управляемо. Начните управлять своей операционной прибылью сегодня — и завтра ваш бизнес станет сильнее.

