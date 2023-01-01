Почему бухгалтерская прибыль выше налоговой: 5 ключевых причин

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Финансовые аналитики и бухгалтеры, заинтересованные в оптимизации учета прибыли.

Студенты и специалисты, обучающиеся в области финансов и бухгалтерского учета.

Руководители и управляющие компании, стремящиеся к повышению эффективности финансового управления. Странный феномен финансовой отчетности: компания может одновременно демонстрировать высокую прибыль в бухгалтерских документах и минимальную — в налоговой декларации. Это не ошибка и не манипуляция цифрами, а результат разных подходов к признанию доходов и расходов в двух системах учета. Расхождения между бухгалтерской и налоговой прибылью — головная боль для финансистов, но понимание причин этих различий открывает возможности для оптимизации финансовых потоков организации. 📊

Почему бухгалтерская прибыль превышает налоговую: 5 причин

Бухгалтерская и налоговая прибыль — два финансовых показателя, которые редко совпадают в реальной практике. Причина этого кроется в различных целях формирования данных видов прибыли. Бухгалтерский учет стремится отразить реальное финансовое положение компании, в то время как налоговый учет регламентируется налоговым кодексом и направлен на определение налогооблагаемой базы. 💼

Рассмотрим пять ключевых причин, по которым бухгалтерская прибыль зачастую превышает налоговую:

Различные методы амортизации — бухгалтерский учет допускает более гибкие подходы к начислению амортизации, что может приводить к меньшим амортизационным отчислениям по сравнению с налоговым учетом. Принципы признания доходов и расходов — в бухгалтерском учете применяется метод начисления, тогда как в налоговом могут использоваться иные подходы. Создание резервов и оценочных обязательств — бухгалтерский учет предусматривает формирование различных резервов, которые уменьшают прибыль, но не всегда признаются для целей налогообложения. Различия в учете курсовых разниц — момент признания и методика расчета курсовых разниц может отличаться в бухгалтерском и налоговом учете. Нормирование расходов — налоговое законодательство устанавливает лимиты на определенные виды расходов, в то время как в бухгалтерском учете такие ограничения отсутствуют.

Каждая из этих причин создает так называемые постоянные или временные разницы, которые и обуславливают расхождение между двумя видами прибыли. Временные разницы приводят к образованию отложенных налоговых активов и обязательств, постоянные — к увеличению или уменьшению текущего налога на прибыль.

Различия в методах амортизации между учетами

Амортизация основных средств — один из ключевых факторов, создающих разницу между бухгалтерской и налоговой прибылью. В бухгалтерском учете компания может выбирать между линейным, нелинейным методом, методом уменьшаемого остатка и методом списания стоимости пропорционально объему продукции. В налоговом же учете признаются только линейный и нелинейный методы. 🏭

Параметр сравнения Бухгалтерский учет Налоговый учет Доступные методы амортизации Линейный, нелинейный, метод уменьшаемого остатка, пропорционально объему продукции Только линейный и нелинейный Порядок определения срока полезного использования Организация определяет самостоятельно Согласно классификации ОС по амортизационным группам Применение повышающих коэффициентов Возможно в случаях, предусмотренных учетной политикой Строго регламентировано Налоговым кодексом Начало начисления амортизации С 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию С 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию

Елена Морозова, главный бухгалтер На практике я столкнулась с ситуацией, когда наша компания приобрела производственную линию стоимостью 12 миллионов рублей. В бухгалтерском учете мы применили метод уменьшаемого остатка с коэффициентом 2, а в налоговом — линейный метод. В результате за первый год эксплуатации бухгалтерская амортизация составила около 2,4 миллиона рублей, а налоговая — лишь 1,2 миллиона. Эта разница привела к тому, что бухгалтерская прибыль оказалась на 1,2 миллиона меньше налоговой. Однако со временем ситуация изменилась: через несколько лет налоговая амортизация стала превышать бухгалтерскую, и разница начала сокращаться. К концу срока полезного использования суммарная амортизация в обоих учетах сравнялась, но разница в распределении по годам существенно повлияла на показатели прибыли в отчетности.

Важно отметить, что помимо методов амортизации, расхождения могут создаваться из-за разной первоначальной стоимости активов. Например, проценты по кредитам, привлеченным для приобретения основных средств, в бухгалтерском учете могут капитализироваться (включаться в стоимость), а в налоговом — учитываться как текущие расходы.

Кроме того, в бухгалтерском учете активы стоимостью до 40 000 рублей могут учитываться как материально-производственные запасы и списываться единовременно, в то время как лимит в налоговом учете составляет 100 000 рублей. Это также создает временную разницу, которая постепенно нивелируется по мере амортизации в бухгалтерском учете.

Особенности признания доходов и расходов в учетах

Основополагающие принципы признания доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете могут существенно различаться, что приводит к образованию разниц между двумя видами прибыли. В бухгалтерском учете доминирует принцип начисления, согласно которому факты хозяйственной деятельности признаются в том периоде, в котором они произошли, независимо от движения денежных средств. 📝

В налоговом учете компания может использовать:

Метод начисления — схожий с бухгалтерским принципом, но с собственными нюансами

Кассовый метод — доходы и расходы признаются по факту движения денежных средств (доступен для организаций с выручкой не более 1 млн рублей за четыре предыдущих квартала)

Даже если организация применяет метод начисления в обоих учетах, существуют различия в порядке признания отдельных видов доходов и расходов:

Вид дохода/расхода Бухгалтерский учет Налоговый учет Доходы от реализации товаров При переходе права собственности При переходе права собственности Проценты по займам выданным Ежемесячно, независимо от условий договора На дату, установленную договором Расходы на НИОКР По факту завершения работ Линейным способом в течение года Убытки от реализации основных средств Единовременно Равномерно в течение оставшегося срока полезного использования

Особое внимание следует уделить доходам будущих периодов. В бухгалтерском учете они признаются постепенно, по мере наступления периода, к которому они относятся. В налоговом учете такого понятия нет — доход признается сразу при его возникновении.

Существенные расхождения возникают при учете управленческих и коммерческих расходов. В бухгалтерском учете организация может выбрать метод списания этих расходов — полностью в текущем периоде или частично путем распределения. В налоговом учете косвенные расходы признаются в полном объеме в текущем периоде.

Влияние резервов и оценочных обязательств на прибыль

Формирование резервов и признание оценочных обязательств — один из наиболее значимых факторов, влияющих на расхождение между бухгалтерской и налоговой прибылью. Бухгалтерский учет, следуя принципу осмотрительности, требует отражения потенциальных рисков и обязательств, даже если их точная сумма или срок исполнения не определены. Налоговый учет, напротив, более консервативен и признает далеко не все виды резервов. 💰

Основные виды резервов, создающих разницу между учетами:

Резерв по сомнительным долгам

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей

Резерв под обесценение финансовых вложений

Оценочные обязательства по гарантийному ремонту

Резервы на оплату отпусков и годовых премий

В бухгалтерском учете формирование резерва по сомнительным долгам является обязательным при наличии просроченной дебиторской задолженности. В налоговом учете создание такого резерва — право, а не обязанность налогоплательщика. Более того, методика расчета резерва различается: в бухгалтерском учете компания самостоятельно оценивает вероятность погашения каждого долга, а в налоговом — применяется формализованный подход в зависимости от срока просрочки.

Сергей Петров, финансовый директор Работая в крупной торговой сети, мы столкнулись с проблемой роста просроченной дебиторской задолженности. Финансовый кризис привел к тому, что многие наши контрагенты не могли своевременно расплачиваться за поставленный товар. Согласно правилам бухгалтерского учета, мы создали резерв по сомнительным долгам на сумму 15 миллионов рублей, что существенно снизило бухгалтерскую прибыль. Однако в налоговом учете мы смогли признать только 7 миллионов из этой суммы из-за ограничений, установленных Налоговым кодексом (не более 10% от выручки). В результате образовалась налогооблагаемая временная разница в 8 миллионов рублей, увеличившая налоговую прибыль относительно бухгалтерской. Когда через год некоторые долги были все-таки погашены, мы восстановили часть резерва, что привело к обратной ситуации — бухгалтерская прибыль оказалась выше налоговой. Этот кейс наглядно демонстрирует, как формирование резервов создает временные разницы между двумя видами прибыли.

Оценочные обязательства по гарантийному ремонту и обслуживанию также создают существенные разницы. В бухгалтерском учете такие обязательства признаются в момент реализации продукции на основе статистики прошлых периодов. В налоговом учете расходы на гарантийный ремонт могут быть учтены только по факту их осуществления, либо через создание специального резерва, размер которого не может превышать определенный процент от выручки.

Особого внимания заслуживает резерв на оплату отпусков. В бухгалтерском учете его формирование обязательно, а в налоговом — является правом налогоплательщика. При этом методики расчета могут отличаться, что приводит к образованию временных разниц, которые в долгосрочной перспективе компенсируются, но в конкретном отчетном периоде влияют на соотношение бухгалтерской и налоговой прибыли.

Курсовые разницы: отражение в бухгалтерском и налоговом учете

Учет курсовых разниц представляет собой еще один источник расхождений между бухгалтерской и налоговой прибылью. В условиях нестабильности валютных курсов этот фактор может оказывать существенное влияние на финансовые показатели компаний, работающих с иностранной валютой. 🌐

Курсовые разницы возникают при переоценке активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте. Ключевые различия в учете курсовых разниц следующие:

В бухгалтерском учете пересчет активов и обязательств производится на дату совершения операции и на отчетную дату

В налоговом учете пересчет происходит на дату совершения операции, на отчетную дату и на дату прекращения (исполнения) обязательств

Бухгалтерский учет требует переоценки всех валютных статей баланса

Налоговый учет предусматривает переоценку только определенных видов требований и обязательств

Различия в периодичности переоценки и перечне переоцениваемых объектов приводят к образованию временных разниц между бухгалтерской и налоговой прибылью. Например, авансы выданные и полученные в иностранной валюте в бухгалтерском учете не переоцениваются после их принятия к учету, а в налоговом — подлежат переоценке до момента исполнения обязательств.

Для наглядности рассмотрим пример. Компания приобрела импортное оборудование стоимостью 100 000 евро с отсрочкой платежа 3 месяца. Курс евро на дату приобретения составлял 90 рублей, на отчетную дату — 95 рублей, а на дату оплаты — 92 рубля.

В бухгалтерском учете будет отражена отрицательная курсовая разница на отчетную дату в размере 500 000 рублей (5 рублей × 100 000 евро) и положительная курсовая разница на дату оплаты в размере 300 000 рублей (3 рубля × 100 000 евро)

В налоговом учете ситуация аналогичная, но если бы речь шла об авансе, подход был бы иным

Другой аспект — суммовые разницы, возникающие по договорам, цена которых выражена в условных единицах, но подлежит оплате в рублях. В бухгалтерском учете они отражаются как курсовые разницы, а в налоговом — как внереализационные доходы или расходы, причем момент их признания может отличаться.

Важно понимать, что хотя временные разницы, связанные с курсовыми разницами, в долгосрочной перспективе нивелируются, они могут существенно влиять на соотношение бухгалтерской и налоговой прибыли в конкретном отчетном периоде, особенно в условиях высокой волатильности валютных курсов.

Нормируемые расходы и их влияние на налоговую прибыль

Налоговое законодательство устанавливает ограничения на размер определенных видов расходов, принимаемых для целей налогообложения. В бухгалтерском учете такие ограничения отсутствуют — расходы признаются в полном объеме при соблюдении общих критериев признания. Это создает постоянные разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью, которые, в отличие от временных, никогда не компенсируются в будущих периодах. 📋

Основные виды нормируемых расходов включают:

Представительские расходы (не более 4% от расходов на оплату труда)

Расходы на рекламу (часть рекламных расходов нормируется в пределах 1% от выручки)

Расходы на добровольное страхование работников (не более 6% от расходов на оплату труда)

Компенсации за использование личного транспорта (в пределах установленных нормативов)

Суточные и полевое довольствие (в пределах установленных норм)

Проценты по займам и кредитам (в пределах ставки рефинансирования, умноженной на коэффициент)

Например, если компания потратила на представительские цели 1 миллион рублей при расходах на оплату труда 20 миллионов рублей, то в бухгалтерском учете будет признан расход в полном объеме, а в налоговом — только 800 000 рублей (4% от 20 миллионов). Оставшиеся 200 000 рублей создадут постоянную разницу, увеличивающую налоговую прибыль по сравнению с бухгалтерской.

Особого внимания заслуживают расходы, которые полностью не учитываются для целей налогообложения, но признаются в бухгалтерском учете:

Сверхнормативные потери от брака

Штрафы и пени по налогам и сборам

Безвозмездно переданное имущество

Премии, не предусмотренные трудовыми договорами

Расходы на мероприятия, не связанные с производственной деятельностью

Такие расходы создают значительные постоянные разницы, которые приводят к тому, что налоговая прибыль оказывается выше бухгалтерской. Для компаний с большим объемом нормируемых расходов эта разница может быть весьма существенной.

Важно отметить, что с 2015 года в Налоговый кодекс были внесены изменения, упразднившие некоторые нормативы (например, по расходам на обучение сотрудников), что уменьшило количество постоянных разниц. Однако по-прежнему существует немало расходов, учет которых в налоговых целях ограничен или полностью запрещен.

Для минимизации постоянных разниц компании могут оптимизировать структуру расходов, перераспределяя средства в пользу тех статей, которые не нормируются в налоговом учете. Однако такая оптимизация должна соответствовать реальной деловой цели и не быть направленной исключительно на снижение налоговой нагрузки.

Понимание причин расхождений между бухгалтерской и налоговой прибылью — не просто теоретическое знание, а мощный инструмент финансового управления. Грамотное планирование учетной политики, структурирование сделок и оптимизация финансовых потоков позволяют сблизить два вида прибыли и минимизировать налоговые риски. Разницы неизбежны, но управляемы — профессионал должен уметь прогнозировать их возникновение и влияние на итоговые показатели. Знание механизмов формирования разниц даёт возможность не только корректно составлять отчетность, но и принимать обоснованные управленческие решения, максимизирующие финансовую эффективность бизнеса.

Читайте также