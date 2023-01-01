Как заработать на YouTube в России: способы монетизации с ограничениями

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Российские контент-мейкеры на платформе YouTube

Специалисты по интернет-маркетингу и блогеры

Люди, интересующиеся альтернативными методами монетизации на YouTube в условиях санкций YouTube остаётся мощной платформой для заработка даже в условиях ограничений, но российские контент-мейкеры в 2024 году вынуждены играть по новым правилам. Прямой доступ к партнёрской программе YouTube заблокирован, банковские транзакции усложнены, а рекламный рынок трансформировался. Но там, где закрываются одни двери, открываются другие возможности. Продолжают работать спонсорские интеграции, донаты, партнёрские программы и нестандартные модели монетизации. Разберёмся, как российскому блогеру выжить и процветать в мире санкций и ограничений. 💼

Текущее состояние монетизации YouTube в России

С марта 2022 года стандартная монетизация YouTube для российских создателей контента претерпела значительные изменения. Google приостановил рекламную деятельность в России, что фактически заблокировало доступ к официальной партнёрской программе YouTube (YPP) для новых участников из России. 🚫

Ключевые ограничения, действующие в 2024 году:

Новые каналы из России не могут подключиться к партнёрской программе YouTube

Отключена возможность получения доходов от показа рекламы через AdSense для российских создателей

Заблокированы платежи на российские банковские карты и счета

Ограничен доступ к некоторым инструментам монетизации, включая Super Chat и членство в канале

Усложнены процессы верификации для российских пользователей

Важно понимать, что эти ограничения не означают полную блокировку возможности заработка. Более того, каналы, которые уже были подключены к партнёрской программе до введения ограничений, могут продолжать получать доход, но с определёнными сложностями в его выводе.

Функция монетизации Статус для российских блогеров Возможные альтернативы Партнёрская программа YouTube Недоступна для новых каналов Работа через посредников, MCN-сети Реклама YouTube Ограничена Прямые рекламные интеграции Super Chat Недоступен Сторонние сервисы донатов Членство в канале Недоступно Подписки через Boosty, Patreon YouTube Premium Доступно для уже подключенных –

Аудитория русскоязычного YouTube продолжает расти. По данным исследования Mediascope, ежедневная аудитория YouTube в России в 2023 году составила более 49 миллионов пользователей. Это значит, что потенциал для монетизации контента остаётся высоким, несмотря на технические препятствия.

Александр Петров, директор по стратегии digital-агентства Один из наших клиентов — технический блогер с аудиторией около 200 000 подписчиков — столкнулся с полной потерей дохода от рекламы YouTube после введения ограничений. Доход с канала упал с 180 000 до 0 рублей в месяц буквально за неделю. Мы разработали стратегию диверсификации: перенаправили 30% аудитории на Telegram-канал, запустили спонсорскую программу через Boosty и начали активно работать с прямыми рекламодателями. Через три месяца доход восстановился до 85% от прежнего уровня, а через полгода превысил первоначальные показатели на 15%. Ключевым фактором стала независимость от инфраструктуры YouTube для получения выплат.

Доступные способы заработка для российских блогеров

Несмотря на ограничения официальной партнёрской программы, российские YouTube-блогеры продолжают монетизировать контент альтернативными методами. 💰 Рассмотрим наиболее эффективные способы, доступные в 2024 году:

Прямые рекламные интеграции – сотрудничество с брендами напрямую, без посредничества YouTube. Оплата производится по договоренности между блогером и рекламодателем. Партнёрские программы и реферальный маркетинг – продвижение товаров и услуг за комиссионные от продаж. Донаты через сторонние сервисы – использование платформ для сбора пожертвований от зрителей. Продажа собственных товаров и услуг – использование канала как витрины для своих продуктов. Платные подписки на дополнительный контент – монетизация через Boosty, Patreon и аналогичные платформы.

Среди российских блогеров наблюдается активный переход к гибридным моделям монетизации. Согласно данным опроса, проведенного среди 500 российских YouTube-каналов в начале 2024 года, структура доходов выглядит следующим образом:

Источник дохода Доля в общем доходе блогеров Прямая реклама и интеграции 47% Донаты и спонсорская поддержка 21% Партнёрские программы 14% Продажа собственных товаров/услуг 12% Остаточные доходы от монетизации YouTube 6%

Эффективность каждого метода зависит от ниши канала и структуры аудитории. Например, блогеры в технической нише показывают лучшие результаты с партнёрскими программами, а развлекательные каналы – с донатами и спонсорской поддержкой.

Среди российских блогеров отмечается тенденция к диверсификации доходов – успешные создатели контента редко полагаются на один источник монетизации. В среднем, каналы с аудиторией более 100 000 подписчиков используют 3-4 разных способа заработка одновременно.

Как подключить альтернативные инструменты монетизации

Поскольку стандартная монетизация YouTube в России ограничена, необходимо настроить альтернативные каналы получения дохода. Эффективная стратегия включает комбинацию нескольких инструментов. 🔧

Мария Соколова, YouTube-стратег Когда ко мне обратилась Анна, кулинарный блогер с 80 000 подписчиков, она была в отчаянии из-за потери дохода от рекламы. Мы начали с настройки Boosty, предложив подписчикам эксклюзивные рецепты за 299 рублей в месяц. Одновременно внедрили партнёрские ссылки на кухонные принадлежности через российские маркетплейсы. Ключевым шагом стало создание онлайн-школы кулинарии с помесячной оплатой. В первый месяц Анна заработала всего 12 000 рублей, но через четыре месяца доход превысил 200 000 рублей — вдвое больше, чем она получала от стандартной монетизации YouTube. Главный урок: монетизация должна соответствовать формату контента и потребностям именно вашей аудитории.

1. Настройка донатов и спонсорских подписок

Для российских блогеров актуальны следующие сервисы для получения финансовой поддержки от аудитории:

Boosty – российская платформа для платных подписок с возможностью получения средств на российские карты. Комиссия сервиса составляет от 5% до 20%.

– российская платформа для платных подписок с возможностью получения средств на российские карты. Комиссия сервиса составляет от 5% до 20%. DonationAlerts – популярный сервис для сбора разовых донатов во время стримов или через постоянную ссылку.

– популярный сервис для сбора разовых донатов во время стримов или через постоянную ссылку. Yoomoney – платёжное решение для создания формы сбора средств с возможностью интеграции на сайт или в описание видео.

– платёжное решение для создания формы сбора средств с возможностью интеграции на сайт или в описание видео. Patreon – международная платформа для платных подписок (требует настройки вывода средств через посредников).

Пошаговая инструкция подключения на примере Boosty:

Зарегистрируйтесь на платформе через электронную почту или VK. Создайте профиль и укажите данные для получения выплат (карта МИР, СБП или электронный кошелёк). Настройте уровни подписки с описанием преимуществ для спонсоров. Разместите ссылку на Boosty в описании ваших YouTube-видео и регулярно упоминайте о возможности поддержки в самих видео.

2. Настройка партнёрских программ

Партнёрский маркетинг позволяет зарабатывать комиссионные от продаж товаров или услуг, которые вы рекомендуете аудитории:

Admitad – крупная партнёрская сеть, работающая с российскими и международными брендами.

– крупная партнёрская сеть, работающая с российскими и международными брендами. Gdeslon – российская CPA-сеть с фокусом на ecommerce.

– российская CPA-сеть с фокусом на ecommerce. ePN – партнёрская программа для российских блогеров, сотрудничающая с AliExpress и другими площадками.

– партнёрская программа для российских блогеров, сотрудничающая с AliExpress и другими площадками. Прямые партнёрские программы от онлайн-школ, сервисов и интернет-магазинов.

3. Подключение через MCN-сети

Для обхода ограничений партнёрской программы YouTube некоторые российские блогеры работают с Multi-Channel Networks (MCN) – сетями, которые могут подключать монетизацию через свои аккаунты в странах без ограничений:

Заключите договор с MCN-сетью (AIR, MediaCube и другие).

Предоставьте доступ к каналу через панель управления YouTube.

Настройте способ получения выплат (обычно через платёжные системы, доступные в России).

Важно: работа через MCN обычно предполагает комиссию от 30% до 50% от дохода, но позволяет получать выплаты от показов рекламы YouTube даже с учётом текущих ограничений.

Стратегии работы с рекламодателями и спонсорами

В условиях ограничений официальной монетизации, прямое сотрудничество с рекламодателями становится основным источником дохода для многих российских YouTube-блогеров. 🤝 Эффективная работа с брендами требует системного подхода и понимания рыночных механик.

Как находить рекламодателей в 2024 году:

Создание медиакита – подготовьте презентацию с детальной информацией о канале, аудитории, форматах рекламы и примерами успешных кейсов. Работа с биржами блогеров – зарегистрируйтесь на специализированных площадках для поиска рекламных размещений: Perfluence

GetBlogger

BloggerBase

Wildo Прямой выход на рекламодателей – анализируйте, какие бренды размещаются у конкурентов в вашей нише, и предлагайте сотрудничество напрямую. Работа с рекламными агентствами – подключитесь к агентствам, специализирующимся на influencer-маркетинге в России.

Ценообразование и форматы рекламы

Стоимость рекламных интеграций в российском YouTube-сегменте варьируется в зависимости от ниши, качества аудитории и формата размещения. Средние показатели CPV (Cost Per View) для разных типов каналов:

Тип канала Стоимость за 1000 просмотров (CPV) Оптимальные форматы Обзоры техники 1500-3000 ₽ Полноценные обзоры, сравнения Образовательный контент 1000-2500 ₽ Нативные интеграции, спонсорство Развлекательный контент 800-2000 ₽ Короткие упоминания, product placement Детский контент 1200-2200 ₽ Игровые интеграции, распаковки Lifestyle и блоги 900-1800 ₽ Органичные вплетения в сюжет

Юридическое оформление рекламных сделок

Для легального получения дохода от рекламных интеграций российским блогерам доступны следующие варианты:

Оформление самозанятости (подходит для доходов до 2.4 млн рублей в год)

Регистрация ИП (для более значительных оборотов и работы с крупными брендами)

Работа через посредников и агентства (они берут комиссию, но берут на себя документооборот)

Важно документально фиксировать все договоренности с рекламодателями, включая:

Сроки размещения и период хранения рекламной интеграции

Точные формулировки ключевых сообщений

Условия оплаты и отчетности

Порядок внесения правок и согласования материалов

Наиболее успешные блогеры используют стратегию долгосрочных партнёрств вместо разовых интеграций. Годовые контракты на серию интеграций обеспечивают стабильный доход и позволяют планировать бюджет канала.

Юридические аспекты заработка на YouTube в 2024 году

Легальная монетизация YouTube-канала в России требует соблюдения определённых юридических норм и налоговых обязательств. В 2024 году эта сфера регулируется как общими нормами законодательства, так и специфическими требованиями к блогерам и рекламодателям. 📝

Налогообложение доходов от YouTube-деятельности

Для российских блогеров доступны следующие режимы налогообложения:

Самозанятость (НПД) – оптимальный вариант для начинающих блогеров: Ставка 4% при работе с физлицами, 6% при работе с юридическими лицами

Лимит дохода – 2.4 млн рублей в год

Простая регистрация через приложение "Мой налог"

Нет необходимости подавать декларации Индивидуальное предпринимательство – подходит для более крупных каналов: УСН "Доходы" – 6% от выручки

УСН "Доходы минус расходы" – 15% от прибыли

Необходимость ведения учёта и подачи деклараций

Возможность официального найма сотрудников

Правовые требования к рекламным интеграциям

Согласно российскому законодательству, любая реклама в блогерском контенте должна соответствовать требованиям ФЗ "О рекламе":

Обязательное маркирование рекламного контента (указание на рекламный характер в начале интеграции)

Запрет на рекламу определённых категорий товаров (алкоголь, табак, некоторые медицинские услуги)

Требование достоверности информации о рекламируемых товарах и услугах

Соблюдение возрастных ограничений при рекламе товаров с возрастной маркировкой

Важно: с 1 сентября 2022 года блогеры с аудиторией более 100 000 пользователей считаются распространителями рекламы и подпадают под дополнительное регулирование, включая обязанность отчитываться о рекламных размещениях.

Договорные отношения с рекламодателями и партнёрами

При работе с брендами рекомендуется использовать следующие виды договоров:

Договор оказания рекламных услуг

Лицензионный договор (при предоставлении права использования контента)

Агентский договор (при работе через посредников)

Договор информационного сотрудничества (для нерекламных партнёрств)

Каждый договор должен чётко фиксировать:

Предмет сотрудничества

Сроки выполнения работ

Порядок и сумму оплаты

Ответственность сторон

Процедуру согласования материалов

Альтернативные юридические схемы для работы с международнымиPlatforms

Для получения выплат от международных сервисов (Patreon, YouTube через посредников и др.) российские блогеры используют следующие легальные схемы:

Открытие счетов в иностранных банках (требует личного присутствия в стране открытия счёта)

Использование платёжных сервисов с возможностью вывода средств в России

Регистрация компании в юрисдикциях без санкционных ограничений

Работа через доверенных партнёров в странах без ограничений

Важно помнить, что российские резиденты обязаны декларировать доходы, полученные из любых источников, включая иностранные платформы. Сокрытие таких доходов может привести к налоговым штрафам и административной ответственности.

В 2024 году монетизация YouTube для российских блогеров — это история адаптации и трансформации. Ограничения официальной партнёрской программы заставили создателей контента искать обходные пути и диверсифицировать источники дохода. Самые успешные из них уже давно не зависят исключительно от рекламных отчислений YouTube, а выстраивают многокомпонентную экосистему монетизации. Ключом к успеху становится не просто создание контента, а построение собственного бренда и сообщества, готового поддерживать автора напрямую. Даже в условиях санкций и ограничений YouTube остаётся мощной платформой для продвижения и заработка — просто правила игры изменились, и победителями становятся те, кто быстрее адаптируется к новым реалиям.

