Топ-15 книг для тестировщиков ПО: от новичка до эксперта

Для кого эта статья:

Новички в сфере тестирования программного обеспечения

Тестировщики, уже имеющие опыт, которые хотят углубить свои знания и навыки

Опытные специалисты, стремящиеся следить за последними тенденциями и улучшать свою квалификацию Мир тестирования ПО бесконечно глубок и постоянно развивается. Как человек, прошедший путь от ручного тестировщика до руководителя отдела QA, я знаю, насколько важно найти правильные книги на каждом этапе карьеры. Хорошая литература по тестированию способна не только заложить прочный фундамент знаний, но и кардинально изменить мышление специалиста. В этой статье я подобрал лучшие книги для тестировщиков всех уровней — от новичков до экспертов, которые помогут вам вырасти в сильного профессионала 🚀

Фундаментальные книги по тестированию для начинающих

Первые шаги в тестировании должны быть основаны на прочном фундаменте теоретических знаний. Помню свой старт в профессии — я буквально поглощал книги, стараясь впитать основные концепции и методологии 📚

Вот книги, которые я рекомендую каждому новичку:

"Тестирование программного обеспечения. Базовый курс" – Святослав Куликов . Отличное русскоязычное введение в профессию с практическими примерами и упражнениями. Книга охватывает все базовые понятия и техники тестирования.

. Отличное русскоязычное введение в профессию с практическими примерами и упражнениями. Книга охватывает все базовые понятия и техники тестирования. "Тестирование Дот Ком, или Пособие по жестокому обращению с багами в интернет-стартапах" – Роман Савин . Живой и увлекательный рассказ о реальной работе тестировщика с юмором и полезными советами.

. Живой и увлекательный рассказ о реальной работе тестировщика с юмором и полезными советами. "Lessons Learned in Software Testing" – Kaner, Bach, Pettichord . Хоть эта книга и на английском, она содержит бесценный опыт в виде 293 "уроков", извлеченных авторами из практики тестирования.

. Хоть эта книга и на английском, она содержит бесценный опыт в виде 293 "уроков", извлеченных авторами из практики тестирования. "Software Testing" – Ron Patton. Исчерпывающее руководство, которое охватывает все аспекты тестирования и помогает понять роль QA в общем процессе разработки ПО.

Название книги Основные темы Уровень сложности Лучше всего для Тестирование ПО. Базовый курс Основы тестирования, виды тестирования, тест-дизайн Начальный Полных новичков Тестирование Дот Ком Практические аспекты работы тестировщика, bug advocacy Начальный-средний Начинающих практиков Lessons Learned in Software Testing Практический опыт, критическое мышление Средний Тех, кто уже начал работать Software Testing Всеобъемлющее руководство по всем видам тестирования Начальный-средний Системного изучения профессии

Помимо этих книг, я также рекомендую ознакомиться с международными стандартами тестирования, в частности с ISTQB Glossary и ISTQB Foundation Level Syllabus. Они заложат правильное понимание терминологии и методологии тестирования, принятой во всем мире 🌍

Антон Петров, Senior QA Engineer Когда я только начинал свой путь в тестировании, у меня не было структурированного подхода к обучению. Я хватался за разные книги, статьи и видео, но информация не складывалась в единую систему. Всё изменилось, когда коллега порекомендовал мне "Тестирование программного обеспечения. Базовый курс" Куликова. Эта книга стала для меня настоящим откровением! Я читал её с карандашом в руках, делая заметки и сразу применяя полученные знания на практике. Особенно ценными оказались разделы о классах эквивалентности и граничных значениях — после их изучения эффективность моего тестирования выросла в разы. Через месяц после прочтения я заметил, что моё мышление изменилось: я стал находить больше багов и описывать их более точно, что высоко оценили и разработчики, и менеджеры. А через полгода меня повысили до Middle QA. Сейчас я сам рекомендую эту книгу всем новичкам в нашей команде.

Книги по автоматизации тестирования разного уровня

Автоматизация тестирования — это следующий уровень развития для тестировщика. Хорошее владение инструментами автоматизации значительно повышает ценность специалиста на рынке труда и эффективность его работы 🤖

Для тех, кто хочет освоить автоматизацию тестирования, я рекомендую:

"Автоматизация тестирования программного обеспечения" – Элфрид Дастин, Джефф Рэшка, Джон Пол . Хоть книга и не новая, но содержит фундаментальные принципы автоматизации, которые не устаревают.

. Хоть книга и не новая, но содержит фундаментальные принципы автоматизации, которые не устаревают. "Selenium WebDriver Practical Guide" – Satya Avasarala . Практическое руководство по работе с самым популярным инструментом для автоматизации тестирования веб-приложений.

. Практическое руководство по работе с самым популярным инструментом для автоматизации тестирования веб-приложений. "Test Automation in the Real World: Practical Lessons for Automated Testing" – Greg Paskal . Книга основана на реальном опыте автоматизации и помогает избежать распространенных ошибок.

. Книга основана на реальном опыте автоматизации и помогает избежать распространенных ошибок. "Python Testing with pytest" – Brian Okken . Отличное руководство по использованию pytest для автоматизации тестирования на Python.

. Отличное руководство по использованию pytest для автоматизации тестирования на Python. "Java for Testers: Learn Java fundamentals fast" – Alan Richardson. Специализированное руководство по Java для тестировщиков, фокусирующееся именно на тех аспектах языка, которые нужны для автоматизации.

При выборе книги по автоматизации важно учитывать выбранный язык программирования и инструмент автоматизации. Практически для каждого популярного стека существует своя специализированная литература 💻

Однако помните: автоматизация — это не панацея. Важно понимать, когда и что автоматизировать, а также уметь оценивать возврат инвестиций (ROI) от автоматизации. Грамотный подход к выбору объектов для автоматизации часто важнее технического совершенства самих автотестов.

Специализированная литература для опытных тестировщиков

Когда базовые навыки уже освоены, пришло время углубляться в специализированные области тестирования и развивать экспертизу. На этом этапе особенно важно изучать книги, которые помогут мыслить стратегически и системно 🧠

"How Google Tests Software" – James Whittaker, Jason Arbon, Jeff Carollo . Уникальный взгляд на организацию процессов тестирования в одной из крупнейших технологических компаний мира.

. Уникальный взгляд на организацию процессов тестирования в одной из крупнейших технологических компаний мира. "Perfect Software and Other Illusions about Testing" – Gerald M. Weinberg . Философский взгляд на тестирование, который поможет выйти за рамки технических аспектов и увидеть более широкую картину.

. Философский взгляд на тестирование, который поможет выйти за рамки технических аспектов и увидеть более широкую картину. "Exploratory Software Testing" – James Whittaker . Глубокое погружение в методологию исследовательского тестирования, которое особенно полезно в условиях гибкой разработки.

. Глубокое погружение в методологию исследовательского тестирования, которое особенно полезно в условиях гибкой разработки. "The Art of Software Testing" – Glenford J. Myers . Классический труд, который не теряет актуальности и содержит фундаментальные принципы эффективного тестирования.

. Классический труд, который не теряет актуальности и содержит фундаментальные принципы эффективного тестирования. "Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation" – Jez Humble, David Farley. Книга о построении эффективных процессов доставки программного обеспечения, где тестирование интегрировано на всех этапах.

Елена Смирнова, QA Lead После трех лет работы тестировщиком я почувствовала, что моё профессиональное развитие застопорилось. Я хорошо справлялась с ежедневными задачами, но не видела, как двигаться дальше. Коллега посоветовал прочитать "How Google Tests Software". Эта книга буквально перевернула моё представление о тестировании! Я впервые увидела, как можно выстраивать процессы QA в масштабе крупной компании. Особенно меня впечатлила концепция Test Engineer in Test (TET), Software Engineer in Test (SET) и Test Engineer (TE) – разделение ролей, которое позволяет эффективно покрывать все аспекты качества. После прочтения я инициировала встречу с руководством и предложила реорганизовать наш отдел тестирования по похожей модели. К моему удивлению, идею поддержали! Мне доверили возглавить направление автоматизации, и за год мы существенно улучшили процессы в компании. Сейчас я веду команду из восьми QA-инженеров, и мы продолжаем внедрять лучшие практики, вдохновляясь опытом Google.

Специализация Рекомендуемые книги Ключевые компетенции Производительность "Performance Testing Guidance for Web Applications" – Microsoft Нагрузочное тестирование, профилирование, анализ производительности Безопасность "The Web Application Hacker's Handbook", "OWASP Testing Guide" Тестирование на проникновение, анализ уязвимостей Тестирование API "API Testing and Development with Postman", "REST API Testing" REST/SOAP, автоматизация API-тестов, интеграционное тестирование Управление тестированием "Leading Quality", "Managing the Testing Process" Построение процессов, управление командой, метрики качества

Для опытных тестировщиков также чрезвычайно важно следить за развитием индустрии через профессиональные блоги, конференции и сообщества. Технологии развиваются настолько быстро, что даже самые свежие книги могут не успевать за актуальными тенденциями 📈

Книги о гибких методологиях и тестировании в Agile

Современная разработка программного обеспечения всё больше ориентируется на гибкие методологии. Тестировщикам критически важно понимать, как эффективно работать в таких условиях и интегрировать процессы обеспечения качества в итеративный подход 🔄

Вот ключевые книги, которые помогут разобраться в тестировании в Agile:

"Agile Testing: A Practical Guide for Testers and Agile Teams" – Lisa Crispin, Janet Gregory . Фундаментальный труд о роли тестирования в Agile-командах, который помогает переосмыслить традиционные подходы к QA.

. Фундаментальный труд о роли тестирования в Agile-командах, который помогает переосмыслить традиционные подходы к QA. "More Agile Testing: Learning Journeys for the Whole Team" – Lisa Crispin, Janet Gregory . Продолжение предыдущей книги с углублением в конкретные практики и методики.

. Продолжение предыдущей книги с углублением в конкретные практики и методики. "Continuous Testing for DevOps Professionals" – Eran Kinsbruner . Книга о том, как интегрировать тестирование в процессы непрерывной интеграции и доставки (CI/CD).

. Книга о том, как интегрировать тестирование в процессы непрерывной интеграции и доставки (CI/CD). "TestOps: Continuous Testing for DevOps" – Tim Hinds . Практическое руководство по организации непрерывного тестирования в DevOps-среде.

. Практическое руководство по организации непрерывного тестирования в DevOps-среде. "Agile Testing Condensed" – Janet Gregory, Lisa Crispin. Краткое введение в Agile-тестирование для тех, кто только начинает знакомство с этой методологией.

Ключевой вызов тестирования в Agile — это баланс между скоростью и качеством. Гибкие методологии требуют от тестировщиков более проактивного подхода, умения работать в условиях постоянных изменений и тесного взаимодействия с разработчиками 🤝

В Agile-командах особенно важны навыки автоматизации тестирования, поскольку регрессионное тестирование должно выполняться часто и быстро. Также возрастает роль исследовательского тестирования и умения быстро адаптироваться к меняющимся требованиям.

Многие организации также внедряют практики Shift-Left Testing (смещение тестирования влево), когда тестирование начинается как можно раньше в жизненном цикле разработки. Это требует от тестировщиков участия в планировании и проектировании, а не только в проверке уже готового продукта.

Практические руководства по тестированию мобильных приложений

Тестирование мобильных приложений — это отдельная специализация, требующая понимания специфики мобильных платформ, особенностей пользовательского опыта и технических ограничений устройств. В этой области есть своя литература, которая поможет освоить необходимые навыки 📱

Рекомендую следующие книги по тестированию мобильных приложений:

"Hands-On Mobile App Testing" – Daniel Knott . Исчерпывающее руководство, охватывающее все аспекты тестирования мобильных приложений, от ручного до автоматизированного.

. Исчерпывающее руководство, охватывающее все аспекты тестирования мобильных приложений, от ручного до автоматизированного. "Mobile Testing: An ASTQB-BCS Foundation Guide" – Rex Black, Judy McKay . Структурированное введение в тестирование мобильных приложений, соответствующее требованиям международных сертификаций.

. Структурированное введение в тестирование мобильных приложений, соответствующее требованиям международных сертификаций. "Appium Essentials" – Manoj Hans . Практическое руководство по использованию Appium — одного из самых популярных инструментов для автоматизации тестирования мобильных приложений.

. Практическое руководство по использованию Appium — одного из самых популярных инструментов для автоматизации тестирования мобильных приложений. "App Quality: Secrets for Agile App Teams" – Jason Arbon . Книга о том, как обеспечивать качество мобильных приложений в условиях гибкой разработки.

. Книга о том, как обеспечивать качество мобильных приложений в условиях гибкой разработки. "Testing iOS Applications with UI Automation" – Jonathan Penn. Специализированное руководство для тех, кто фокусируется на тестировании iOS-приложений.

При тестировании мобильных приложений особенно важно учитывать:

Фрагментацию устройств и версий операционных систем

Ограничения по ресурсам (батарея, память, процессор)

Особенности мобильного UX/UI

Прерывания (звонки, SMS, уведомления)

Работу в условиях нестабильного соединения

Интеграцию с нативными функциями устройства (камера, GPS, акселерометр)

Для эффективного тестирования мобильных приложений также полезно ознакомиться с руководствами по дизайну от Apple (Human Interface Guidelines) и Google (Material Design), чтобы понимать ожидания пользователей и стандарты платформ 📊

Помните, что мобильные технологии развиваются стремительно, поэтому помимо книг стоит следить за блогами разработчиков платформ, техническими новостями и обновлениями инструментов тестирования.

Книги по тестированию — это инвестиция в ваше профессиональное будущее. Они не только помогают освоить технические навыки, но и формируют правильное мышление тестировщика. Начните с фундаментальных работ, постепенно переходя к более специализированной литературе. Не забывайте практиковаться и применять полученные знания в реальных проектах. И помните: лучшие тестировщики никогда не перестают учиться — они постоянно расширяют свой кругозор и адаптируются к новым технологиям и методологиям. Используйте эту подборку как карту для своего профессионального развития, и вы обязательно достигнете успеха в мире обеспечения качества программного обеспечения.

