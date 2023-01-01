Топ-15 книг для тестировщиков ПО: от новичка до эксперта#QA и тестирование
Для кого эта статья:
- Новички в сфере тестирования программного обеспечения
- Тестировщики, уже имеющие опыт, которые хотят углубить свои знания и навыки
Опытные специалисты, стремящиеся следить за последними тенденциями и улучшать свою квалификацию
Мир тестирования ПО бесконечно глубок и постоянно развивается. Как человек, прошедший путь от ручного тестировщика до руководителя отдела QA, я знаю, насколько важно найти правильные книги на каждом этапе карьеры. Хорошая литература по тестированию способна не только заложить прочный фундамент знаний, но и кардинально изменить мышление специалиста. В этой статье я подобрал лучшие книги для тестировщиков всех уровней — от новичков до экспертов, которые помогут вам вырасти в сильного профессионала 🚀
Фундаментальные книги по тестированию для начинающих
Первые шаги в тестировании должны быть основаны на прочном фундаменте теоретических знаний. Помню свой старт в профессии — я буквально поглощал книги, стараясь впитать основные концепции и методологии 📚
Вот книги, которые я рекомендую каждому новичку:
- "Тестирование программного обеспечения. Базовый курс" – Святослав Куликов. Отличное русскоязычное введение в профессию с практическими примерами и упражнениями. Книга охватывает все базовые понятия и техники тестирования.
- "Тестирование Дот Ком, или Пособие по жестокому обращению с багами в интернет-стартапах" – Роман Савин. Живой и увлекательный рассказ о реальной работе тестировщика с юмором и полезными советами.
- "Lessons Learned in Software Testing" – Kaner, Bach, Pettichord. Хоть эта книга и на английском, она содержит бесценный опыт в виде 293 "уроков", извлеченных авторами из практики тестирования.
- "Software Testing" – Ron Patton. Исчерпывающее руководство, которое охватывает все аспекты тестирования и помогает понять роль QA в общем процессе разработки ПО.
|Название книги
|Основные темы
|Уровень сложности
|Лучше всего для
|Тестирование ПО. Базовый курс
|Основы тестирования, виды тестирования, тест-дизайн
|Начальный
|Полных новичков
|Тестирование Дот Ком
|Практические аспекты работы тестировщика, bug advocacy
|Начальный-средний
|Начинающих практиков
|Lessons Learned in Software Testing
|Практический опыт, критическое мышление
|Средний
|Тех, кто уже начал работать
|Software Testing
|Всеобъемлющее руководство по всем видам тестирования
|Начальный-средний
|Системного изучения профессии
Помимо этих книг, я также рекомендую ознакомиться с международными стандартами тестирования, в частности с ISTQB Glossary и ISTQB Foundation Level Syllabus. Они заложат правильное понимание терминологии и методологии тестирования, принятой во всем мире 🌍
Антон Петров, Senior QA Engineer
Когда я только начинал свой путь в тестировании, у меня не было структурированного подхода к обучению. Я хватался за разные книги, статьи и видео, но информация не складывалась в единую систему. Всё изменилось, когда коллега порекомендовал мне "Тестирование программного обеспечения. Базовый курс" Куликова.
Эта книга стала для меня настоящим откровением! Я читал её с карандашом в руках, делая заметки и сразу применяя полученные знания на практике. Особенно ценными оказались разделы о классах эквивалентности и граничных значениях — после их изучения эффективность моего тестирования выросла в разы.
Через месяц после прочтения я заметил, что моё мышление изменилось: я стал находить больше багов и описывать их более точно, что высоко оценили и разработчики, и менеджеры. А через полгода меня повысили до Middle QA. Сейчас я сам рекомендую эту книгу всем новичкам в нашей команде.
Книги по автоматизации тестирования разного уровня
Автоматизация тестирования — это следующий уровень развития для тестировщика. Хорошее владение инструментами автоматизации значительно повышает ценность специалиста на рынке труда и эффективность его работы 🤖
Для тех, кто хочет освоить автоматизацию тестирования, я рекомендую:
- "Автоматизация тестирования программного обеспечения" – Элфрид Дастин, Джефф Рэшка, Джон Пол. Хоть книга и не новая, но содержит фундаментальные принципы автоматизации, которые не устаревают.
- "Selenium WebDriver Practical Guide" – Satya Avasarala. Практическое руководство по работе с самым популярным инструментом для автоматизации тестирования веб-приложений.
- "Test Automation in the Real World: Practical Lessons for Automated Testing" – Greg Paskal. Книга основана на реальном опыте автоматизации и помогает избежать распространенных ошибок.
- "Python Testing with pytest" – Brian Okken. Отличное руководство по использованию pytest для автоматизации тестирования на Python.
- "Java for Testers: Learn Java fundamentals fast" – Alan Richardson. Специализированное руководство по Java для тестировщиков, фокусирующееся именно на тех аспектах языка, которые нужны для автоматизации.
При выборе книги по автоматизации важно учитывать выбранный язык программирования и инструмент автоматизации. Практически для каждого популярного стека существует своя специализированная литература 💻
Однако помните: автоматизация — это не панацея. Важно понимать, когда и что автоматизировать, а также уметь оценивать возврат инвестиций (ROI) от автоматизации. Грамотный подход к выбору объектов для автоматизации часто важнее технического совершенства самих автотестов.
Специализированная литература для опытных тестировщиков
Когда базовые навыки уже освоены, пришло время углубляться в специализированные области тестирования и развивать экспертизу. На этом этапе особенно важно изучать книги, которые помогут мыслить стратегически и системно 🧠
- "How Google Tests Software" – James Whittaker, Jason Arbon, Jeff Carollo. Уникальный взгляд на организацию процессов тестирования в одной из крупнейших технологических компаний мира.
- "Perfect Software and Other Illusions about Testing" – Gerald M. Weinberg. Философский взгляд на тестирование, который поможет выйти за рамки технических аспектов и увидеть более широкую картину.
- "Exploratory Software Testing" – James Whittaker. Глубокое погружение в методологию исследовательского тестирования, которое особенно полезно в условиях гибкой разработки.
- "The Art of Software Testing" – Glenford J. Myers. Классический труд, который не теряет актуальности и содержит фундаментальные принципы эффективного тестирования.
- "Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation" – Jez Humble, David Farley. Книга о построении эффективных процессов доставки программного обеспечения, где тестирование интегрировано на всех этапах.
Елена Смирнова, QA Lead
После трех лет работы тестировщиком я почувствовала, что моё профессиональное развитие застопорилось. Я хорошо справлялась с ежедневными задачами, но не видела, как двигаться дальше. Коллега посоветовал прочитать "How Google Tests Software".
Эта книга буквально перевернула моё представление о тестировании! Я впервые увидела, как можно выстраивать процессы QA в масштабе крупной компании. Особенно меня впечатлила концепция Test Engineer in Test (TET), Software Engineer in Test (SET) и Test Engineer (TE) – разделение ролей, которое позволяет эффективно покрывать все аспекты качества.
После прочтения я инициировала встречу с руководством и предложила реорганизовать наш отдел тестирования по похожей модели. К моему удивлению, идею поддержали! Мне доверили возглавить направление автоматизации, и за год мы существенно улучшили процессы в компании. Сейчас я веду команду из восьми QA-инженеров, и мы продолжаем внедрять лучшие практики, вдохновляясь опытом Google.
|Специализация
|Рекомендуемые книги
|Ключевые компетенции
|Производительность
|"Performance Testing Guidance for Web Applications" – Microsoft
|Нагрузочное тестирование, профилирование, анализ производительности
|Безопасность
|"The Web Application Hacker's Handbook", "OWASP Testing Guide"
|Тестирование на проникновение, анализ уязвимостей
|Тестирование API
|"API Testing and Development with Postman", "REST API Testing"
|REST/SOAP, автоматизация API-тестов, интеграционное тестирование
|Управление тестированием
|"Leading Quality", "Managing the Testing Process"
|Построение процессов, управление командой, метрики качества
Для опытных тестировщиков также чрезвычайно важно следить за развитием индустрии через профессиональные блоги, конференции и сообщества. Технологии развиваются настолько быстро, что даже самые свежие книги могут не успевать за актуальными тенденциями 📈
Книги о гибких методологиях и тестировании в Agile
Современная разработка программного обеспечения всё больше ориентируется на гибкие методологии. Тестировщикам критически важно понимать, как эффективно работать в таких условиях и интегрировать процессы обеспечения качества в итеративный подход 🔄
Вот ключевые книги, которые помогут разобраться в тестировании в Agile:
- "Agile Testing: A Practical Guide for Testers and Agile Teams" – Lisa Crispin, Janet Gregory. Фундаментальный труд о роли тестирования в Agile-командах, который помогает переосмыслить традиционные подходы к QA.
- "More Agile Testing: Learning Journeys for the Whole Team" – Lisa Crispin, Janet Gregory. Продолжение предыдущей книги с углублением в конкретные практики и методики.
- "Continuous Testing for DevOps Professionals" – Eran Kinsbruner. Книга о том, как интегрировать тестирование в процессы непрерывной интеграции и доставки (CI/CD).
- "TestOps: Continuous Testing for DevOps" – Tim Hinds. Практическое руководство по организации непрерывного тестирования в DevOps-среде.
- "Agile Testing Condensed" – Janet Gregory, Lisa Crispin. Краткое введение в Agile-тестирование для тех, кто только начинает знакомство с этой методологией.
Ключевой вызов тестирования в Agile — это баланс между скоростью и качеством. Гибкие методологии требуют от тестировщиков более проактивного подхода, умения работать в условиях постоянных изменений и тесного взаимодействия с разработчиками 🤝
В Agile-командах особенно важны навыки автоматизации тестирования, поскольку регрессионное тестирование должно выполняться часто и быстро. Также возрастает роль исследовательского тестирования и умения быстро адаптироваться к меняющимся требованиям.
Многие организации также внедряют практики Shift-Left Testing (смещение тестирования влево), когда тестирование начинается как можно раньше в жизненном цикле разработки. Это требует от тестировщиков участия в планировании и проектировании, а не только в проверке уже готового продукта.
Практические руководства по тестированию мобильных приложений
Тестирование мобильных приложений — это отдельная специализация, требующая понимания специфики мобильных платформ, особенностей пользовательского опыта и технических ограничений устройств. В этой области есть своя литература, которая поможет освоить необходимые навыки 📱
Рекомендую следующие книги по тестированию мобильных приложений:
- "Hands-On Mobile App Testing" – Daniel Knott. Исчерпывающее руководство, охватывающее все аспекты тестирования мобильных приложений, от ручного до автоматизированного.
- "Mobile Testing: An ASTQB-BCS Foundation Guide" – Rex Black, Judy McKay. Структурированное введение в тестирование мобильных приложений, соответствующее требованиям международных сертификаций.
- "Appium Essentials" – Manoj Hans. Практическое руководство по использованию Appium — одного из самых популярных инструментов для автоматизации тестирования мобильных приложений.
- "App Quality: Secrets for Agile App Teams" – Jason Arbon. Книга о том, как обеспечивать качество мобильных приложений в условиях гибкой разработки.
- "Testing iOS Applications with UI Automation" – Jonathan Penn. Специализированное руководство для тех, кто фокусируется на тестировании iOS-приложений.
При тестировании мобильных приложений особенно важно учитывать:
- Фрагментацию устройств и версий операционных систем
- Ограничения по ресурсам (батарея, память, процессор)
- Особенности мобильного UX/UI
- Прерывания (звонки, SMS, уведомления)
- Работу в условиях нестабильного соединения
- Интеграцию с нативными функциями устройства (камера, GPS, акселерометр)
Для эффективного тестирования мобильных приложений также полезно ознакомиться с руководствами по дизайну от Apple (Human Interface Guidelines) и Google (Material Design), чтобы понимать ожидания пользователей и стандарты платформ 📊
Помните, что мобильные технологии развиваются стремительно, поэтому помимо книг стоит следить за блогами разработчиков платформ, техническими новостями и обновлениями инструментов тестирования.
Книги по тестированию — это инвестиция в ваше профессиональное будущее. Они не только помогают освоить технические навыки, но и формируют правильное мышление тестировщика. Начните с фундаментальных работ, постепенно переходя к более специализированной литературе. Не забывайте практиковаться и применять полученные знания в реальных проектах. И помните: лучшие тестировщики никогда не перестают учиться — они постоянно расширяют свой кругозор и адаптируются к новым технологиям и методологиям. Используйте эту подборку как карту для своего профессионального развития, и вы обязательно достигнете успеха в мире обеспечения качества программного обеспечения.
Фёдор Зимин
разработчик Unity