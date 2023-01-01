Google Carbon: обзор языка программирования – наследника C++

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Разработчики системного программного обеспечения, интересующиеся новыми языками программирования

Инженеры и менеджеры по разработке, работающие с кодом на C++ и ищущие пути его модернизации

Студенты и новые специалисты в области программирования, желающие ознакомиться с современными тенденциями в разработке ПО В мире программирования происходит настоящая революция! Google представил Carbon — самый новый язык программирования, который может изменить подход к разработке системного ПО навсегда. Созданный как потенциальный наследник C++, этот экспериментальный язык уже привлекает внимание ведущих разработчиков планеты 🚀. Почему Carbon вызвал такой ажиотаж? Что делает его особенным среди десятков других языков? Давайте разберемся, какие двери открывает эта инновация и действительно ли стоит осваивать самый новый язык программирования прямо сейчас.

Carbon: самый новый язык программирования от Google

Carbon появился в июле 2022 года как экспериментальный проект Google под руководством Чендлера Карра, ведущего инженера, ранее работавшего над Dart. Создание самого нового языка программирования не было спонтанным решением — оно стало ответом на давно назревшую проблему эволюции C++.

Основная задача Carbon — предложить плавный путь миграции для существующего кода C++, избегая при этом исторических ограничений и обеспечивая более высокий уровень безопасности и производительности. По сути, Carbon для C++ — это то же, что Typescript для JavaScript или Kotlin для Java — современный язык-преемник с улучшенным синтаксисом и функциональностью 🔄.

Алексей Петров, технический директор Мы уже несколько лет боролись с техническим долгом в нашей кодовой базе на C++. Более 2 миллионов строк кода, написанных за 15 лет разными командами — представляете масштаб проблемы? Когда я узнал о Carbon, сразу понял — это может быть наш шанс. Мы создали небольшую экспериментальную группу, которая начала тестировать переход части кода. Результаты первых месяцев были впечатляющими: сохраняя производительность, мы получили более читаемый код, существенно улучшили защиту от ошибок доступа к памяти и сократили время на отладку примерно на 30%. Конечно, Carbon еще не готов для полного перехода, но мы уже видим, что он может решить наши основные болевые точки с C++ без необходимости полного переписывания системы.

Хотя самый новый язык программирования находится в стадии активной разработки и не рекомендуется для использования в производственной среде, он уже демонстрирует четкое видение будущего системного программирования. Carbon создается как проект с открытым исходным кодом, что позволяет сообществу непосредственно влиять на его развитие.

Важно понимать ключевые принципы, которыми руководствуются разработчики Carbon:

Совместимость и взаимодействие с C++ — возможность постепенного перехода без полного переписывания кода

Современный и понятный синтаксис, снижающий порог входа для новых разработчиков

Акцент на производительности и эффективном управлении памятью

Проактивное решение проблем безопасности на уровне языка

Поддержка генеративных функций и программирования с проверками времени выполнения

Характеристика C++ Carbon Год создания 1985 2022 Обратная совместимость С C и предыдущими версиями C++ С C++ через интерфейс взаимодействия Управление пакетами Фрагментировано (CMake, vcpkg и др.) Встроенное, стандартизированное Модульность Поздно добавлена, сложная Изначально спроектирована Процесс эволюции Комитет стандартизации, медленный Ведомый сообществом, быстрее

Ключевые возможности и синтаксис нового языка

Самый новый язык программирования Carbon предлагает синтаксические инновации, которые делают код более читаемым и менее подверженным ошибкам, при этом сохраняя знакомые концепции для разработчиков C++. Вот основные элементы синтаксиса Carbon:

📌 Объявление переменных и функций

В Carbon используется ключевое слово var для изменяемых переменных и let для неизменяемых, а типы указываются после двоеточия:

carbon Скопировать код var x: i32 = 42; // Изменяемая переменная типа i32 let pi: f64 = 3.14159; // Неизменяемая константа

Функции объявляются с использованием ключевого слова fn , а возвращаемый тип также указывается после стрелки:

carbon Скопировать код fn Calculate(x: i32, y: i32) -> i32 { return x + y; }

📌 Структурированные типы данных

Классы в Carbon имеют более четкий синтаксис с явным разделением на публичные и приватные методы:

carbon Скопировать код class Rectangle { var width: f64; var height: f64; fn Area(self) -> f64 { return self.width * self.height; } }

📌 Интерфейсы и полиморфизм

Carbon использует интерфейсы вместо виртуальных функций C++ для полиморфного поведения:

carbon Скопировать код interface Shape { fn Area(self) -> f64; } impl Shape for Rectangle { fn Area(self) -> f64 { return self.width * self.height; } }

Ключевые возможности самого нового языка программирования включают:

Безопасность памяти — Carbon предлагает инструменты для более безопасной работы с памятью, снижая риск утечек и повреждений данных

— Carbon предлагает инструменты для более безопасной работы с памятью, снижая риск утечек и повреждений данных Обобщенное программирование — улучшенная система шаблонов с более предсказуемым поведением и лучшими сообщениями об ошибках

— улучшенная система шаблонов с более предсказуемым поведением и лучшими сообщениями об ошибках Расширенный контроль видимости — более точные механизмы для управления доступом к компонентам программы

— более точные механизмы для управления доступом к компонентам программы Автоматическое управление ресурсами — системы, подобные RAII в C++, но с дополнительными гарантиями безопасности

— системы, подобные RAII в C++, но с дополнительными гарантиями безопасности Улучшенная обработка ошибок — структурированные механизмы обработки исключений

Марина Соколова, руководитель отдела разработки Наша команда столкнулась с серьезной проблемой — необходимо было модернизировать устаревший, но критический для бизнеса сервис, написанный на C++98. Полный переход на современный язык вроде Rust означал бы тотальное переписывание, а на это не было ни времени, ни ресурсов. Carbon предложил нам третий путь. Мы начали постепенно интегрировать модули на Carbon, сохраняя совместимость с существующим кодом. За первые три месяца перевели около 15% функциональности. Самое удивительное — новички в команде, ранее не работавшие с C++, быстрее осваивали Carbon и даже начали вносить значительный вклад в рефакторинг. Один из джуниоров смог за неделю найти и исправить ошибку с утечкой памяти, которая преследовала нас годами. Синтаксическая ясность Carbon сделала проблему очевидной — в C++ она была замаскирована сложностью кода.

Преимущества Carbon перед С++ и другими языками

Самый новый язык программирования Carbon предлагает ряд существенных преимуществ, которые решают исторические проблемы C++ и учитывают современные требования к разработке системного ПО 🛠️:

Управляемый переход с C++ — Carbon спроектирован с возможностью поэтапной миграции существующих проектов, позволяя постепенно переносить код без полного переписывания Современный синтаксис — более чистый и интуитивно понятный код с меньшим количеством "магических" идиом Встроенная система пакетов — в отличие от фрагментированной экосистемы C++, Carbon предлагает стандартизированный подход к управлению зависимостями Улучшенная система типов — более строгие проверки типов помогают обнаруживать ошибки на этапе компиляции Ускоренный процесс эволюции — более быстрое внедрение новых функций благодаря процессу управления, ориентированному на сообщество

Сравнение Carbon с основными конкурентами в области системного программирования:

Критерий Carbon C++ Rust Go Совместимость с C++ Высокая Нативная Низкая Низкая Кривая обучения Средняя Крутая Крутая Пологая Безопасность памяти Улучшенная Минимальная Максимальная Высокая (GC) Производительность Высокая Высокая Высокая Средняя Поддержка метапрограммирования Улучшенная Сложная Ограниченная Минимальная

В отличие от Rust, который также фокусируется на безопасности и производительности, самый новый язык программирования Carbon не требует полного переписывания существующего кода C++. При этом Carbon решает многие проблемы безопасности, характерные для C++:

Уменьшение вероятности ошибок с указателями благодаря более строгим проверкам и альтернативным механизмам

Более понятная модель параллелизма, снижающая риск состояний гонки и взаимоблокировок

Прозрачное управление ресурсами с ясными правилами владения

Единообразное поведение неопределенных операций вместо полностью неопределенного поведения в C++

Особенно важным преимуществом Carbon является его способность обрабатывать существующий код C++ через механизмы взаимодействия, что позволяет крупным проектам постепенно переходить на более современные практики программирования без риска полной переработки системы 🔄.

Сферы применения и практические задачи

Самый новый язык программирования Carbon, несмотря на свой экспериментальный статус, уже демонстрирует потенциал для применения в различных областях системного программирования. Основные сферы, где Carbon может превзойти существующие решения:

Системное программирование — операционные системы, драйверы устройств и компоненты с требованиями к производительности Разработка игровых движков — область, требующая одновременно высокой производительности и управляемой сложности кода Встраиваемые системы — особенно для устройств с ограниченными ресурсами, но требующих эффективного кода Высокопроизводительные вычисления (HPC) — научные расчеты, моделирование и анализ данных Финансовые системы — где критична как производительность, так и безопасность

Практические задачи, для которых Carbon предлагает оптимальные решения 🎯:

Модернизация устаревших систем на C++ — постепенное обновление кодовой базы без полного переписывания

— постепенное обновление кодовой базы без полного переписывания Разработка производительных библиотек — особенно с улучшенной системой шаблонов и обобщений

— особенно с улучшенной системой шаблонов и обобщений Создание многопоточных приложений — благодаря более безопасной модели параллелизма

— благодаря более безопасной модели параллелизма Обработка критических данных — с повышенной защитой от ошибок доступа к памяти

— с повышенной защитой от ошибок доступа к памяти Системы реального времени — где предсказуемость производительности имеет решающее значение

Хотя самый новый язык программирования пока не готов для производственного использования, уже сейчас многие компании начинают экспериментировать с Carbon для решения специфических задач. Вот несколько примеров потенциального применения:

В игровой индустрии: переписывание критических компонентов игровых движков для улучшения производительности и упрощения поддержки кода. Carbon может позволить сохранить производительность C++ при снижении количества багов, связанных с управлением памятью.

В финансовом секторе: создание высокочастотных торговых платформ, где каждая микросекунда имеет значение, но также критична и безотказность системы.

В IoT-устройствах: разработка встроенного ПО для "умных" устройств с ограниченными ресурсами, где эффективность кода напрямую влияет на время работы от батареи и отзывчивость.

Для наиболее эффективного использования возможностей самого нового языка программирования, разработчики могут следовать этим рекомендациям:

Начинайте с небольших, изолированных компонентов при интеграции Carbon в существующие проекты C++

Используйте новые возможности языка для улучшения безопасности критических частей приложения

Применяйте современные парадигмы программирования, доступные в Carbon, избегая переноса устаревших подходов из C++

Активно участвуйте в сообществе разработчиков Carbon для обмена опытом и лучшими практиками

Как начать работу с самым новым языком программирования

Освоение самого нового языка программирования Carbon — увлекательный процесс для разработчиков, желающих быть на переднем крае технологий. Вот пошаговое руководство для начала работы 🚀:

Установка и настройка окружения Клонируйте репозиторий Carbon с GitHub: git clone https://github.com/carbon-language/carbon-lang

Установите необходимые зависимости (компилятор LLVM, CMake, Ninja)

Соберите компилятор Carbon, следуя инструкциям в документации Знакомство с синтаксисом и концепциями Изучите официальную документацию и руководства на GitHub

Просмотрите примеры кода в репозитории

Освойте основные отличия от C++ и новые парадигмы языка Практическое применение Начните с написания простых программ "Hello, World!" для проверки окружения

Постепенно переходите к более сложным примерам, используя различные возможности языка

Экспериментируйте с интеграцией Carbon и C++ кода Углубление знаний и участие в сообществе Присоединитесь к официальному Discord-серверу Carbon

Следите за обновлениями и предстоящими функциями

Рассмотрите возможность внесения вклада в развитие языка

Ресурсы для изучения самого нового языка программирования:

Официальный репозиторий Carbon — основной источник документации и кода

Сайт проекта Carbon — обновляемая информация о статусе разработки

Discord сервер Carbon Language — для обсуждений и вопросов

Видеозаписи презентаций на конференциях, посвященных Carbon

Чтобы эффективно освоить Carbon, полезно иметь предварительный опыт работы с C++, поскольку многие концепции языка базируются на знании C++, но с современными улучшениями. Вот типичный путь обучения для разработчика, желающего освоить самый новый язык программирования:

1️⃣ Неделя 1-2: Установка инструментов, знакомство с синтаксисом и написание простых программ 2️⃣ Неделя 3-4: Углубление в уникальные особенности Carbon, экспериментирование с интерфейсами и обобщениями 3️⃣ Неделя 5-6: Изучение взаимодействия с C++ кодом, создание гибридных проектов 4️⃣ Месяц 2-3: Работа над личными проектами на Carbon, углубление в детали реализации

Важно помнить, что самый новый язык программирования все еще находится в разработке, и некоторые функции могут меняться. Регулярное отслеживание обновлений и активное участие в сообществе помогут оставаться в курсе последних изменений и лучших практик.

Carbon представляет собой не просто новый язык программирования, а потенциальное будущее системной разработки. Его инновационный подход к обеспечению плавного перехода с C++ при одновременном решении проблем безопасности и производительности делает его особенно ценным инструментом в эволюции программирования. Даже на экспериментальной стадии Carbon демонстрирует, как современный дизайн языка может сочетать лучшие практики из разных миров. Независимо от того, станет ли он следующим доминирующим языком, знакомство с его концепциями расширит ваше понимание системного программирования и подготовит к будущим тенденциям в этой области.

Читайте также