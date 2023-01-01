7 лучших бесплатных курсов Unreal Engine для начинающих геймдев

Для кого эта статья:

Новички в разработке игр

Люди, интересующиеся обучением на Unreal Engine без значительных затрат

Aspiring game developers, ищущие качественные бесплатные ресурсы для обучения Разработка игр на Unreal Engine — профессия, доступная без дорогостоящего образования. Миллионы начинающих геймдевов ежегодно делают первые шаги в создании игровых миров благодаря бесплатным обучающим материалам. В этой статье я собрал лучшие бесплатные курсы по Unreal Engine, которые действительно работают — сам оценил качество каждого и выбрал 7 лидеров, подходящих именно новичкам. От базовых интерфейсных функций до продвинутого программирования — здесь найдётся курс для любого уровня подготовки. 🎮

Почему Unreal Engine идеален для начинающих разработчиков

Unreal Engine от Epic Games превратился в доминирующую силу индустрии разработки игр не только благодаря потрясающей визуальной составляющей, но и из-за невероятной доступности для новичков. Движок абсолютно бесплатен для использования до момента коммерциализации продукта с порогом в $1 миллион — что делает его идеальным стартовым полигоном для тех, кто только начинает свой путь в геймдеве.

Ключевые преимущества Unreal Engine для начинающих разработчиков:

Визуальная система программирования Blueprints — позволяет создавать игровую логику без написания кода

— позволяет создавать игровую логику без написания кода Обширная документация и сообщество — тысячи готовых решений типичных проблем

— тысячи готовых решений типичных проблем Встроенный Marketplace — доступ к бесплатным и платным ассетам

— доступ к бесплатным и платным ассетам Мощные инструменты визуализации — даже проекты новичков выглядят впечатляюще

— даже проекты новичков выглядят впечатляюще Кросс-платформенность — создавайте игры для ПК, консолей и мобильных устройств

Особенно ценным для начинающих является система Blueprints — визуальный язык программирования на основе узлов и связей. Он позволяет реализовывать сложные игровые механики, не углубляясь в синтаксис C++. Это существенно снижает порог входа и ускоряет процесс обучения.

Алексей Петров, ведущий разработчик игр

Когда я только начинал погружаться в геймдев, я потратил месяцы на изучение программирования, прежде чем смог создать что-то визуально привлекательное. Если бы тогда существовал Unreal Engine с его Blueprints, мой путь был бы совершенно иным. Недавно я проводил эксперимент — дал группе студентов без опыта программирования доступ к движку и минимальные инструкции. Через три дня половина из них уже создала простейшие игровые прототипы с базовой механикой и приличной графикой. Для сравнения — на чистом коде подобный результат требует минимум месяца погружения. Unreal EngineLiterally устраняет техническую пропасть между идеей игры и её воплощением.

Еще один значимый аргумент в пользу Unreal Engine для новичков — это прямая востребованность на рынке труда. Согласно данным порталов по трудоустройству, количество вакансий для Unreal-разработчиков стабильно растет на 15-20% ежегодно, а средние зарплаты превышают показатели для специалистов по другим игровым движкам на 10-15%.

Топ-7 бесплатных курсов по Unreal Engine для новичков

Выбор правильного обучающего курса может стать решающим фактором в вашем становлении как разработчика игр. Я тщательно проанализировал десятки бесплатных ресурсов и отобрал семь лучших курсов по Unreal Engine, идеально подходящих для новичков. Каждый из них имеет свои особенности и преимущества. 🧩

Название курса Платформа Длительность Фокус обучения Язык Unreal Engine 5 Beginner Tutorial YouTube (Unreal Sensei) 12 часов Всесторонний обзор движка Английский Your First Game in UE5 Epic Learning 8 часов Создание простого 3D шутера Английский Основы разработки на UE5 Stepik 20 часов Blueprints и базовый C++ Русский Unreal Engine 5 Crash Course YouTube (DevEnabled) 4 часа Быстрый старт и основы Английский Открытый курс UE5 от Mail.ru Group Официальный сайт 40 часов Полный цикл разработки Русский Blueprint Essentials Udemy 15 часов Углубленное изучение Blueprints Английский Создание окружения в UE5 YouTube (GameDev TV) 6 часов Ландшафты и окружение Английский (субтитры)

Рассмотрим каждый курс подробнее:

1. Unreal Engine 5 Beginner Tutorial от Unreal Sensei — пожалуй, самый полный бесплатный курс на YouTube. Преподаватель подробно объясняет все базовые концепции UE5, от настройки проекта до создания игрового процесса. Особая ценность курса в том, что он постоянно обновляется в соответствии с новыми версиями движка.

2. Your First Game in UE5 от Epic Learning — официальный курс от создателей движка. Его главное преимущество — последовательное создание полноценной игры от начала до конца. Вы получите пошаговое руководство по созданию 3D-шутера с базовыми механиками движения, стрельбы и взаимодействия с предметами.

3. Основы разработки на UE5 на Stepik — один из немногих русскоязычных курсов высокого качества. Курс отличается структурированным подходом к обучению и включает практические задания после каждого модуля. Особенно ценно введение в C++ для Unreal Engine, что редко встречается в бесплатных материалах.

4. Unreal Engine 5 Crash Course от DevEnabled — идеальный выбор для тех, кто хочет быстро познакомиться с основами движка. За 4 часа вы получите базовое понимание интерфейса, импорта ассетов, настройки материалов и создания простой игровой логики на Blueprints.

5. Открытый курс UE5 от Mail.ru Group — наиболее продвинутый русскоязычный курс. Разработан совместно с практикующими геймдев-специалистами и включает реальные примеры из коммерческих проектов. Курс предлагает глубокое погружение в разработку с акцентом на оптимизацию и производительность.

6. Blueprint Essentials на Udemy — специализированный курс, полностью посвященный визуальному программированию. Особенно полезен для тех, кто не имеет опыта в традиционном программировании, но хочет научиться создавать сложную игровую логику.

7. Создание окружения в UE5 от GameDev TV — курс для тех, кто интересуется визуальной стороной разработки. Фокусируется на создании реалистичных ландшафтов, освещения и атмосферных эффектов с использованием новых технологий UE5, таких как Nanite и Lumen.

Михаил Власов, преподаватель игровой разработки

Мой студент Антон пришел на курс с нулевыми знаниями в программировании. Он был уверен, что создание игр — это сложно и требует глубоких технических знаний. Я посоветовал ему начать с "Unreal Engine 5 Beginner Tutorial" от Unreal Sensei, уделяя особое внимание разделам по Blueprints. Через две недели Антон показал мне свой первый прототип — простую, но функциональную игру-платформер. Самое удивительное — он сделал это без единой строчки кода! Система Blueprints позволила ему визуально выстраивать игровую логику, а подробные объяснения в курсе помогли понять принципы работы движка. Сейчас, спустя полгода, Антон уже работает джуниор-разработчиком в небольшой инди-студии. Он до сих пор использует тот самый курс как справочник, когда сталкивается с новыми задачами.

Критерии выбора качественного бесплатного курса

Не все бесплатные курсы по Unreal Engine одинаково полезны. Чтобы не тратить время на устаревшие или поверхностные материалы, следует оценивать потенциальные обучающие ресурсы по нескольким ключевым параметрам. 🔍

Актуальность информации — движок регулярно обновляется, и материалы 2-3 летней давности могут содержать устаревшие методы

— движок регулярно обновляется, и материалы 2-3 летней давности могут содержать устаревшие методы Структурированность подачи — последовательное изложение от простого к сложному с понятной логикой

— последовательное изложение от простого к сложному с понятной логикой Наличие практических проектов — возможность применить полученные знания на реальных примерах

— возможность применить полученные знания на реальных примерах Компетентность автора — профессиональный опыт преподавателя в индустрии разработки игр

— профессиональный опыт преподавателя в индустрии разработки игр Полнота охвата тем — от базовых принципов до специфических аспектов разработки

— от базовых принципов до специфических аспектов разработки Качество производства — четкость изображения, внятная речь, хороший звук

— четкость изображения, внятная речь, хороший звук Поддержка сообщества — возможность задать вопросы и получить обратную связь

Особое внимание стоит обратить на курсы, которые предлагают полноценные проекты с исходными файлами. Такой подход позволяет не только следовать инструкциям, но и экспериментировать, модифицируя готовые решения, что критически важно для глубокого понимания материала.

Существует заблуждение, что бесплатные курсы всегда уступают платным по качеству. В реальности, многие бесплатные материалы по Unreal Engine создаются профессионалами индустрии, которые делятся знаниями из альтруистических побуждений или для продвижения личного бренда. Такие курсы часто не уступают, а иногда и превосходят коммерческие аналоги.

Критерий Что проверять Красные флаги Дата выпуска Год создания или последнего обновления Курсы старше 2 лет без обновлений Версия движка Соответствие актуальной версии UE Материалы по UE4 без уточнения различий с UE5 Квалификация автора Портфолио, участие в реальных проектах Отсутствие информации о преподавателе Отзывы учащихся Комментарии, оценки, завершённые проекты Отсутствие отзывов или множество однотипных положительных комментариев Глубина материала Наличие продвинутых тем после базовых Только поверхностный обзор функций без объяснения принципов Практическая составляющая Количество и качество практических заданий Отсутствие заданий или слишком простые примеры Дополнительные материалы Наличие исходных файлов, шаблонов, скриптов Отсутствие сопроводительных файлов для практики

Важно понимать, что даже лучшие бесплатные курсы по Unreal Engine имеют свои ограничения. Часто они фокусируются на конкретных аспектах разработки, игнорируя другие. Оптимальная стратегия обучения — комбинировать несколько курсов, дополняя их официальной документацией и экспериментами в самом движке.

Дополнительные ресурсы для изучения Unreal Engine

Помимо структурированных курсов, существует множество дополнительных ресурсов, которые помогут углубить ваши знания Unreal Engine и решить специфические задачи, возникающие в процессе разработки. Эти источники информации особенно полезны, когда вы уже освоили основы и готовы к более глубокому погружению. 📚

Официальная документация Unreal Engine — исчерпывающий источник информации прямо от разработчиков движка. Включает подробные руководства, справочник API и примеры кода.

— исчерпывающий источник информации прямо от разработчиков движка. Включает подробные руководства, справочник API и примеры кода. Unreal Engine Learning Portal — официальная образовательная платформа с десятками высококачественных туториалов, многие из которых бесплатны.

— официальная образовательная платформа с десятками высококачественных туториалов, многие из которых бесплатны. YouTube-каналы — специализированные каналы с регулярно обновляемым образовательным контент: – Mathew Wadstein — подробные разборы отдельных функций Blueprints – Ryan Laley — фокус на визуальных эффектах и шейдерах – World of Level Design — создание локаций и окружения

— специализированные каналы с регулярно обновляемым образовательным контент: – Mathew Wadstein — подробные разборы отдельных функций Blueprints – Ryan Laley — фокус на визуальных эффектах и шейдерах – World of Level Design — создание локаций и окружения Форумы и сообщества : – Официальный форум Unreal Engine – Сабреддит r/unrealengine – Discord-сервер Unreal Slackers

: – Официальный форум Unreal Engine – Сабреддит r/unrealengine – Discord-сервер Unreal Slackers Книги по Unreal Engine — несмотря на быстрое устаревание, некоторые фундаментальные принципы остаются неизменными. Книги по программированию на C++ для Unreal Engine особенно ценны.

Особенно стоит выделить проект Unreal Open Source Projects — коллекцию открытого кода реальных игр и прототипов, созданных на Unreal Engine. Изучение и модификация этих проектов — бесценный опыт для понимания лучших практик и архитектурных решений.

Ещё один малоизвестный, но чрезвычайно полезный ресурс — Unreal Engine Marketplace. Помимо платного контента, там регулярно появляются бесплатные ассеты месяца. Скачивая и изучая эти ассеты (особенно те, что содержат скрипты и Blueprints), вы можете понять, как опытные разработчики решают типовые задачи.

Для тех, кто предпочитает интерактивное обучение, стоит обратить внимание на Game Jams — соревнования по созданию игр за ограниченное время. Участие в таких мероприятиях позволяет не только применить полученные знания на практике, но и получить обратную связь от сообщества разработчиков. Наиболее доступные для новичков — Ludum Dare и Global Game Jam.

С чего начать обучение: пошаговый план для новичка

Освоение Unreal Engine может казаться сложной задачей, особенно когда перед вами огромное количество ресурсов и неясно, в каком порядке их изучать. Я разработал пошаговый план, который проведёт вас от абсолютного новичка до создателя первой игры. Следуя этому плану, вы избежите распространенных ошибок и построите прочный фундамент знаний. 🚀

Шаг 1: Установка и знакомство с интерфейсом (1-2 дня)

Скачайте и установите последнюю стабильную версию Unreal Engine через Epic Games Launcher

Пройдите курс "Unreal Engine 5 Crash Course" для быстрого ознакомления с интерфейсом

Создайте пустой проект и потратьте несколько часов на изучение меню и панелей инструментов

Шаг 2: Основы Blueprints (1-2 недели)

Начните с курса "Blueprint Essentials" для понимания визуального программирования

Создайте простые интерактивные элементы: открывающиеся двери, подбираемые предметы

Изучите логические операторы, переменные и базовые функции

Шаг 3: Создание игрового окружения (1-2 недели)

Освойте курс "Создание окружения в UE5" для понимания работы с ландшафтами

Изучите основы освещения и постобработки

Создайте небольшую игровую локацию с разнообразным рельефом

Шаг 4: Разработка игровых механик (2-3 недели)

Перейдите к курсу "Your First Game in UE5" для создания базовых игровых систем

Реализуйте систему перемещения персонажа, прыжки, взаимодействие с окружением

Добавьте инвентарь, систему здоровья и другие базовые игровые элементы

Шаг 5: Создание первого прототипа игры (3-4 недели)

Объедините полученные знания в небольшой, но завершенный игровой проект

Добавьте пользовательский интерфейс, меню, экраны загрузки

Реализуйте простую систему сохранения прогресса

Шаг 6: Изучение C++ для Unreal Engine (по желанию, 4+ недели)

Если вы планируете серьезную карьеру в геймдеве, пройдите "Основы разработки на UE5" с фокусом на C++

Переписывайте существующие Blueprint-системы на C++ для понимания различий

Изучите взаимодействие C++ и Blueprint через создание пользовательских нодов

Шаг 7: Специализация и углубление (постоянно)

Выберите область, которая вас больше всего интересует (программирование, визуальные эффекты, дизайн уровней)

Найдите специализированные ресурсы из раздела "Дополнительные ресурсы"

Участвуйте в тематических форумах и сообществах для обмена опытом

Важно помнить, что указанные сроки приблизительны и зависят от вашего темпа обучения, предыдущего опыта и доступного времени. Не пытайтесь освоить всё сразу — последовательный подход с фокусом на практическом применении каждого навыка гораздо эффективнее.

При возникновении трудностей не стесняйтесь обращаться к сообществу разработчиков. Многие проблемы, с которыми вы столкнетесь, уже решены кем-то другим, и задокументированные решения обычно можно найти на форумах или в официальной документации.

Помните, что регулярная практика — ключ к успеху. Даже 30 минут ежедневной работы с движком дадут лучшие результаты, чем многочасовые сессии раз в неделю. Создавайте небольшие проекты, экспериментируйте с различными функциями и не бойтесь ошибаться — это естественная часть процесса обучения.

Выбор лучших бесплатных курсов по Unreal Engine — это лишь первый шаг на пути к мастерству. Настоящее обучение происходит в процессе создания собственных проектов, экспериментирования и решения реальных задач. Используйте рекомендованные ресурсы как фундамент, но не ограничивайтесь ими. Разработка игр — это ремесло, требующее постоянной практики и совершенствования. Начните сегодня с одного из предложенных курсов, установите небольшие, достижимые цели, и через несколько месяцев вы удивитесь собственному прогрессу.

