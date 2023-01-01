Создание игр на Unreal Engine 5: пошаговое руководство для новичков

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Для кого эта статья:

Начинающие разработчики игр, желающие освоить Unreal Engine 5

Творческие люди, мечтающие создать собственную игру

Студенты и обучающиеся в области программирования и геймдизайна Шаг за шагом превратить идею в полноценную игру — мечта многих творческих людей. Unreal Engine 5 предоставляет для этого мощные инструменты, доступные даже начинающим разработчикам. Если вы всегда хотели создать собственную игру, но боялись сложности процесса, эта статья станет вашим проводником в мир разработки на UE5. От установки движка до запуска первого проекта — разберём все этапы создания игры без лишних сложностей. 🎮

Начало работы с Unreal Engine 5: установка и настройка

Первый шаг на пути создания вашей игры — правильная установка и настройка Unreal Engine 5. Этот процесс не так сложен, как может показаться, но требует внимательности. 🖥️

Для начала вам потребуется создать аккаунт в Epic Games. После регистрации скачайте и установите Epic Games Launcher — программу, через которую происходит установка и обновление движка. В разделе "Unreal Engine" нажмите кнопку "Установить" и выберите версию UE5.

Алексей Соколов, технический директор игровой студии Помню свой первый опыт установки UE5 на не самый мощный ноутбук. Скачивание заняло около двух часов, но настоящим испытанием стала настройка. Я не учёл рекомендованные системные требования и столкнулся с постоянными вылетами. Решение нашлось в оптимизации настроек редактора: отключение режима высокого качества отображения и настройка автосохранения каждые 3 минуты. Благодаря этому даже на слабом железе удалось комфортно работать над первым проектом — простым 3D-платформером. Рекомендую новичкам не пренебрегать этапом настройки — 20 минут, потраченных на оптимизацию, сэкономят часы разочарования от вылетов и потери данных.

Минимальные системные требования для комфортной работы:

Процессор: четырёхъядерный Intel или AMD, 2.5 ГГц

Оперативная память: 8 ГБ (рекомендуется 16 ГБ+)

Видеокарта: совместимая с DirectX 11/12, 4+ ГБ VRAM

Свободное место: минимум 100 ГБ на SSD

После установки движка необходимо выполнить первичную настройку. Запустите UE5 и создайте новый проект, выбрав шаблон "Game" с базовыми настройками. Для новичков рекомендуется начать с Blueprint-проекта, а не с C++, чтобы сосредоточиться на игровой логике, а не на программировании.

Тип проекта Преимущества Недостатки Для кого подходит Blueprint Визуальное программирование, быстрый старт Ограниченная производительность при сложных операциях Новички, дизайнеры C++ Максимальная производительность, полный контроль Сложнее в освоении, требует знания программирования Программисты, продвинутые пользователи Гибридный Баланс между доступностью и мощностью Требует понимания обеих систем Разработчики среднего уровня

Важный этап — настройка производительности редактора. В меню Edit > Editor Preferences найдите раздел Performance и настройте параметры в соответствии с возможностями вашего компьютера. Рекомендую включить автосохранение с интервалом 5-10 минут, чтобы не потерять прогресс в случае неожиданного сбоя.

Основные инструменты и интерфейс для создания игры

Интерфейс Unreal Engine 5 может показаться перегруженным для новичка, но на самом деле он логично организован. Разберём ключевые элементы, которые вам понадобятся для разработки первой игры. 🛠️

Главное окно редактора разделено на несколько основных областей:

Viewport (Окно просмотра) — центральная часть интерфейса, где вы видите и редактируете свой уровень

— центральная часть интерфейса, где вы видите и редактируете свой уровень Content Browser (Браузер контента) — здесь хранятся все ассеты проекта: модели, текстуры, материалы, звуки

— здесь хранятся все ассеты проекта: модели, текстуры, материалы, звуки World Outliner (Структура мира) — список всех объектов на вашем уровне

— список всех объектов на вашем уровне Details Panel (Панель свойств) — показывает настройки выбранного объекта

— показывает настройки выбранного объекта Toolbar (Панель инструментов) — содержит кнопки для основных операций и доступа к другим инструментам

Для эффективной работы с UE5 важно освоить навигацию в 3D-пространстве. Используйте правую кнопку мыши для вращения камеры, среднюю кнопку для перемещения и колесико для приближения/удаления. Кнопки WASD также позволяют перемещаться в пространстве, как в шутерах от первого лица.

Инструмент Горячие клавиши Основное назначение Select Q Выбор объектов в сцене Translate W Перемещение объектов Rotate E Вращение объектов Scale R Изменение размера объектов Play Alt+P Запуск игры в редакторе

Особого внимания заслуживают новые технологии UE5 — Nanite и Lumen. Nanite позволяет использовать модели с миллионами полигонов без потери производительности, а Lumen обеспечивает динамическое глобальное освещение в реальном времени. Эти инструменты значительно упрощают создание реалистичных сцен даже для новичков.

Марина Ковалёва, гейм-дизайнер Когда я только начинала работать с Unreal Engine, интерфейс казался устрашающим лабиринтом кнопок и панелей. Моей первой серьёзной ошибкой стала попытка запомнить назначение всех элементов сразу. После двух дней информационной перегрузки я сменила подход: выписала на стикер 7 основных инструментов и их горячие клавиши, а остальное осваивала по мере необходимости. Этот минималистичный подход сработал превосходно! Через неделю базовые операции выполнялись на автопилоте, а сложные инструменты добавлялись в арсенал постепенно. Сейчас, обучая новичков, я всегда советую им начинать с малого — освоить перемещение в 3D-пространстве, научиться размещать и трансформировать объекты, и только потом переходить к сложным функциям.

Для организации проекта используйте логичную структуру папок в Content Browser. Рекомендуемый подход — создать отдельные папки для моделей, материалов, текстур, звуков и блупринтов. Это значительно упростит поиск нужных ассетов по мере роста проекта.

World Outliner поможет вам структурировать объекты на уровне. Используйте папки для группировки связанных объектов — например, все элементы окружения можно объединить в папку "Environment", а все интерактивные объекты — в папку "Interactive".

Разработка первого игрового уровня в Unreal Engine 5

Создание уровня — это процесс, в котором ваша игровая идея начинает обретать форму. Начнем с основ построения простого, но функционального игрового пространства. 🏗️

Первым шагом является создание ландшафта и базовой геометрии. В UE5 для этого есть несколько подходов:

Landscape Tool — для создания открытых пространств и рельефа

— для создания открытых пространств и рельефа BSP Brushes — примитивные формы для быстрого прототипирования

— примитивные формы для быстрого прототипирования Static Meshes — готовые 3D-модели для детализации пространства

— готовые 3D-модели для детализации пространства Nanite-совместимые модели — высокодетализированные объекты, использующие технологию Nanite

Для новичков оптимальный подход — начать с простого плоского ландшафта и базовых BSP-форм для обозначения основных зон. В палитре Place Mode (Shift+1) выберите вкладку BSP и добавьте на уровень Box (куб). Используйте инструменты Transform (W, E, R) для изменения положения, поворота и размера объекта.

После создания базовой геометрии пришло время добавить материалы и текстуры. UE5 предлагает богатую библиотеку готовых материалов, доступных в Content Browser. Выберите объект и в панели Details найдите секцию Materials, где можно применить выбранный материал.

Для создания более реалистичного окружения используйте технологию Lumen. В настройках проекта (Edit > Project Settings > Rendering) убедитесь, что опция "Global Illumination Method" установлена на "Lumen". Это обеспечит динамическое освещение и мягкие тени без необходимости настройки запекания света.

Основные элементы, которые стоит добавить на ваш первый уровень:

Стартовая точка игрока — разместите Player Start из категории Basic в месте, где игрок должен появиться

— разместите Player Start из категории Basic в месте, где игрок должен появиться Источники света — добавьте Directional Light (солнце) и Point Lights для локального освещения

— добавьте Directional Light (солнце) и Point Lights для локального освещения Коллизии — убедитесь, что все объекты имеют настроенные коллизии, чтобы игрок не проходил сквозь них

— убедитесь, что все объекты имеют настроенные коллизии, чтобы игрок не проходил сквозь них Текстуры и материалы — украсьте пространство, применив различные материалы к объектам

— украсьте пространство, применив различные материалы к объектам Атмосферные эффекты — добавьте Sky Atmosphere, Volumetric Clouds и Fog для создания настроения

Важный аспект разработки уровня — оптимизация производительности. Даже с мощными технологиями UE5 следует придерживаться некоторых правил:

Группируйте похожие статичные меши с одинаковыми материалами для уменьшения draw calls

Используйте LODs (уровни детализации) для объектов, видимых с разных расстояний

Ограничивайте количество динамических источников света

Применяйте инструмент Culling для скрытия объектов, не видимых камерой

Для тестирования уровня используйте режим Play (Alt+P). Это позволит вам взглянуть на создаваемый мир с перспективы игрока и выявить проблемные места в дизайне уровня или производительности.

Добавление интерактивности: программирование и Blueprints

Статичный уровень — лишь половина дела. Настоящая магия игры начинается, когда вы добавляете интерактивность с помощью системы Blueprints. Это визуальный язык программирования, который позволяет создавать игровую логику без написания кода. 🧩

Начнем с создания базового персонажа. В Content Browser щелкните правой кнопкой мыши и выберите Blueprint Class > Character. Назовите его BP_Player и откройте для редактирования. В окне Blueprint Editor вы увидите представление персонажа и его компоненты.

Для настройки управления перейдите на вкладку Event Graph. Здесь вы можете создать визуальные скрипты, определяющие поведение персонажа. Основные элементы Blueprint:

Events (События) — срабатывают при определённых условиях, например, нажатии клавиши

— срабатывают при определённых условиях, например, нажатии клавиши Functions (Функции) — блоки кода, выполняющие определённую задачу

— блоки кода, выполняющие определённую задачу Variables (Переменные) — хранят данные, такие как здоровье игрока или скорость

— хранят данные, такие как здоровье игрока или скорость Flow Control (Управление потоком) — условия, циклы и другие логические конструкции

Для создания базового движения персонажа найдите события InputAxis MoveForward и InputAxis MoveRight. Соедините их с нодами Add Movement Input, установив соответствующие векторы направления. Затем в настройках проекта (Edit > Project Settings > Input) настройте привязку клавиш к этим осям.

Создадим простой интерактивный объект — дверь, открывающуюся при приближении игрока:

Создайте новый Blueprint Class > Actor и назовите его BP_Door Добавьте компоненты Static Mesh для визуального представления двери и Box Collision для определения зоны взаимодействия В Event Graph добавьте событие OnComponentBeginOverlap для Box Collision Создайте анимацию открытия двери, используя Timeline и функцию Set Relative Location/Rotation Соедините событие перекрытия с запуском Timeline Добавьте событие OnComponentEndOverlap для закрытия двери при удалении игрока

Для добавления более сложных игровых механик используйте систему компонентов. Например, для создания собираемых предметов:

Создайте Blueprint BP_Collectible с компонентами Static Mesh и Sphere Collision Добавьте переменную ItemType (enum) и Value (integer) для определения типа и ценности предмета В Event Graph настройте логику сбора предмета при перекрытии с игроком Создайте функцию в BP_Player для обработки собранных предметов и обновления инвентаря

Система Blueprint предлагает широкие возможности для визуальной отладки. Используйте ноды Print String для вывода отладочной информации и функцию Break для приостановки выполнения скрипта в определённой точке.

Несколько полезных паттернов Blueprint, которые стоит освоить:

Event Dispatchers — для создания собственных событий и реакции на них из разных блупринтов

— для создания собственных событий и реакции на них из разных блупринтов Interfaces — для стандартизации взаимодействия между различными объектами

— для стандартизации взаимодействия между различными объектами Component-Based Design — для создания модульных, переиспользуемых частей функциональности

— для создания модульных, переиспользуемых частей функциональности State Machines — для управления состояниями объектов (например, состояния ИИ противников)

Тестирование и публикация вашей первой игры на UE5

Создание игры — итеративный процесс, и тестирование играет в нём ключевую роль. Правильный подход к отладке и публикации позволит вам представить миру завершённый продукт без критических ошибок. 🚀

Начните с регулярного тестирования во время разработки. Unreal Engine 5 предлагает несколько режимов для этого:

Play in Editor (PIE) — быстрое тестирование с возможностью мгновенного возврата к редактированию (Alt+P)

— быстрое тестирование с возможностью мгновенного возврата к редактированию (Alt+P) Simulate — режим, в котором физика и анимации активны, но без управления игроком

— режим, в котором физика и анимации активны, но без управления игроком Standalone Game — запуск игры в отдельном окне, ближе к финальному опыту

— запуск игры в отдельном окне, ближе к финальному опыту Selected Viewport — тестирование с позиции текущей камеры редактора

Для эффективной отладки используйте встроенные инструменты:

Output Log — журнал сообщений, включая ошибки и предупреждения (Window > Developer Tools > Output Log)

— журнал сообщений, включая ошибки и предупреждения (Window > Developer Tools > Output Log) Blueprint Debugger — позволяет отслеживать выполнение блупринтов в режиме реального времени

— позволяет отслеживать выполнение блупринтов в режиме реального времени Visual Logger — для визуализации событий и поведения ИИ

— для визуализации событий и поведения ИИ Performance Profiler — для выявления узких мест производительности

Распространённые проблемы и их решения:

Проблема Возможная причина Решение Игрок проваливается сквозь мир Неправильно настроенные коллизии Проверьте наличие коллизий у всех объектов уровня Низкая производительность Слишком много динамических источников света Используйте статическое освещение или ограничьте количество динамических источников Графические артефакты Конфликт материалов или проблемы с шейдерами Перекомпилируйте шейдеры (Shader > Compile) или проверьте настройки материалов Блупринты не работают как ожидалось Логические ошибки в графе событий Используйте Print String для вывода промежуточных значений и проследите путь выполнения

Когда ваша игра готова к публикации, необходимо подготовить её для целевой платформы. Процесс состоит из нескольких этапов:

Настройка проекта для упаковки — в Project Settings > Packaging определите, какие карты и ассеты включить Оптимизация размера — удалите неиспользуемый контент и оптимизируйте текстуры Создание сборки — используйте меню File > Package Project для создания исполняемой версии игры Тестирование сборки — убедитесь, что упакованная версия работает корректно

Для распространения игры у вас есть несколько вариантов:

Epic Games Store — потребуется пройти процесс одобрения и соответствовать требованиям магазина

— потребуется пройти процесс одобрения и соответствовать требованиям магазина Steam — популярная платформа, требующая регистрации аккаунта разработчика (100$)

— популярная платформа, требующая регистрации аккаунта разработчика (100$) itch.io — платформа для инди-игр с гибкой моделью распространения

— платформа для инди-игр с гибкой моделью распространения Самостоятельное распространение — через собственный сайт или платформы для хостинга файлов

При публикации необходимо учитывать лицензионные соглашения. Unreal Engine 5 использует роялти-модель: если ваша игра заработает более $1 миллиона, вам нужно будет выплачивать 5% от дохода свыше этой суммы.

Не забудьте про маркетинговые материалы — скриншоты, трейлер, иконка и описание игры значительно влияют на первое впечатление потенциальных игроков. Создайте привлекательную страницу игры, подчеркивающую её уникальные особенности.

Создание игры на Unreal Engine 5 — это путешествие, которое начинается с первого шага. От установки движка до публикации готового продукта, каждый этап открывает новые возможности и знания. Даже простая игра, созданная своими руками, может стать не только предметом гордости, но и фундаментом для более амбициозных проектов. Помните, что каждый крупный разработчик когда-то начинал с малого — сегодняшние эксперименты в UE5 могут завтра превратиться в вашу карьеру в индустрии видеоигр.

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