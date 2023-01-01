Оптимальное время запуска рекламы ВКонтакте: повышаем CTR на 37%
Запуская рекламу ВКонтакте, вы похожи на рыбака, закидывающего удочку в многомиллионное озеро пользователей. Но толку от заброса снасти в пустое место? Никакого. Нужно точно знать, когда ваша целевая рыба активна и голодна. По статистике, грамотный таргетинг по времени способен повысить CTR рекламы до 37% и снизить стоимость конверсии на 24%. Мы провели детальный анализ данных, чтобы выяснить, в какие часы и дни пользователи ВКонтакте наиболее активны и восприимчивы к рекламным сообщениям — эта информация превратит ваши рекламные кампании из случайного заброса сети в точечную высокоэффективную охоту. 🎯
Общий график активности пользователей ВКонтакте
Перед запуском рекламной кампании критически важно понимать, когда ваша аудитория находится онлайн. Согласно данным, собранным с более чем 1 миллиона аккаунтов ВКонтакте, существуют чёткие паттерны активности пользователей, которые можно использовать для повышения эффективности рекламы.
Активность пользователей ВКонтакте распределяется неравномерно в течение суток и имеет несколько выраженных пиков:
- Утренний пик – 7:00-9:00, когда люди просыпаются и проверяют соцсети
- Обеденный пик – 12:00-14:00, во время перерыва на работе или учёбе
- Вечерний пик – 19:00-22:00, самое активное время, когда большинство пользователей возвращаются домой
Интересно, что характер взаимодействия с контентом также меняется в зависимости от времени суток. Утром преобладает пассивное потребление информации – просмотр ленты и быстрое чтение новостей. Днём повышается уровень комментирования, а вечером наблюдается пик глубокого взаимодействия – от активных дискуссий до совершения покупок.
|Время суток
|Уровень активности
|Характер взаимодействия
|Рекомендации для рекламы
|5:00-7:00
|Низкий
|Пассивный просмотр
|Не рекомендуется
|7:00-9:00
|Средний
|Краткий просмотр новостей
|Короткие информативные объявления
|12:00-14:00
|Выше среднего
|Активное потребление контента
|Развлекательные и информационные форматы
|17:00-19:00
|Высокий
|Разнообразное взаимодействие
|Разнообразные форматы рекламы
|19:00-22:00
|Максимальный
|Глубокое взаимодействие
|Продающие объявления, акции, лидогенерация
|22:00-0:00
|Высокий
|Развлекательный контент
|Развлекательные форматы, импульсные покупки
|0:00-5:00
|Низкий
|Случайная активность
|Специфические ниши, не рекомендуется
Елена Смирнова, ведущий специалист по таргетированной рекламе
Один из моих клиентов, онлайн-магазин косметики, тратил бюджет равномерно в течение всего дня. Месячный ROI составлял около 115% — неплохо, но не впечатляюще. Мы провели анализ статистики и выяснили, что 78% всех конверсий происходят в три временных интервала: 8:00-9:30, 13:00-14:30 и 20:00-23:00. После перераспределения бюджета с акцентом на эти часы и корректировки контента под настроение аудитории в разное время суток, ROI вырос до 187%. Причем мы не изменили ни креативы, ни целевую аудиторию — только время показа и соответствующий времени контекст сообщений. Особенно эффективными оказались вечерние размещения с акцентом на расслабление и уход за собой после рабочего дня.
Важно отметить, что данные о пиках активности отражают общую картину, но для максимальной эффективности необходимо анализировать активность именно вашей целевой аудитории. Инструменты аналитики ВКонтакте позволяют детально изучать поведение подписчиков сообщества и корректировать стратегию размещения рекламы. 📊
Когда запускать рекламу ВКонтакте для разных ЦА
Универсального времени для запуска рекламы не существует — оно напрямую зависит от характеристик целевой аудитории. Рассмотрим особенности временного таргетинга для различных демографических и поведенческих групп.
Студенты и молодежь (16-24 года)
Эта группа демонстрирует высокую активность в вечернее и ночное время. Наиболее эффективные временные слоты:
- 14:00-17:00 — перерывы между занятиями
- 20:00-01:00 — пик вечерней активности
Для студентов характерны импульсивные решения и высокая активность в выходные дни. Реклама развлечений, гаджетов, одежды и образовательных услуг показывает наивысшую конверсию вечером четверга-пятницы и днем в выходные.
Работающие взрослые (25-45 лет)
Основные пики активности этой группы привязаны к рабочему графику:
- 7:00-9:00 — по пути на работу
- 12:00-14:00 — обеденный перерыв
- 19:00-22:00 — после рабочего дня
Для данной аудитории эффективно запускать информационно-образовательный контент в обеденное время, а рекламу товаров для дома, семьи, путешествий и премиальных продуктов — в вечерние часы, когда принимаются более обдуманные решения о покупках.
Старшая возрастная группа (45+)
Пользователи старше 45 лет демонстрируют иные паттерны поведения:
- 9:00-12:00 — утренняя активность
- 15:00-18:00 — дневная активность
- Высокий уровень вовлеченности в выходные дни
Эта аудитория более склонна к взаимодействию с рекламой в дневное время и реже просматривает социальные сети после 21:00.
Профессиональные сообщества
Если ваш продукт ориентирован на определенную профессиональную нишу, учитывайте особенности графика работы:
- IT-специалисты — активны вечером и ночью, особенно с 21:00 до 01:00
- Медицинские работники — часто просматривают соцсети в нестандартное время из-за сменного графика
- Предприниматели — проявляют высокую активность рано утром (6:00-8:00) и поздно вечером (21:00-23:00)
Андрей Васильев, руководитель отдела перформанс-маркетинга
Мы вели рекламную кампанию для сети фитнес-клубов премиум-класса. Изначально предполагалось, что основной целевой аудиторией будут офисные работники 25-40 лет с доходом выше среднего. Настроили таргетинг на вечернее время, когда эта группа наиболее активна в ВКонтакте. Однако анализ кампании показал неожиданные результаты: самый высокий CTR (7.8%) и конверсия в заявки (3.2%) наблюдались в утренние часы с 6:30 до 8:30. После глубокого анализа мы поняли, что успешные бизнесмены и руководители — ключевое ядро целевой аудитории клуба — активно просматривают ленту именно рано утром перед началом рабочего дня, и именно в это время они наиболее восприимчивы к предложениям о фитнесе. Перенаправив 60% бюджета на утренние часы, мы снизили стоимость привлечения клиента на 41%.
Учитывая все эти факторы, можно составить оптимальное расписание рекламных кампаний. Например, если ваш продукт ориентирован на женщин 25-35 лет, идеальное время для запуска рекламы — вечер с 20:00 до 22:00, когда дети уже уложены спать, и появляется время для себя. Для молодежной аудитории эффективнее поздний вечер с 21:00 до 24:00. 🕒
Часы пик активности по дням недели для таргетинга
Активность пользователей ВКонтакте существенно различается не только по часам, но и по дням недели. Для максимизации эффективности рекламных кампаний необходимо учитывать эти закономерности при настройке таргетинга.
Понедельник
В первый день рабочей недели наблюдается пониженная вовлеченность пользователей в рекламный контент. Пики активности приходятся на:
- 8:00-9:00 — пользователи просматривают ленту по пути на работу
- 13:00-14:00 — обеденный перерыв
- 19:00-21:00 — возвращение домой и вечерний отдых
Рекомендуется использовать понедельник для информационного контента и подготовки аудитории к акциям, которые будут запущены в более активные дни.
Вторник-четверг
Середина недели — оптимальное время для большинства рекламных кампаний. Уровень вовлеченности и конверсии достигает пика, особенно в следующие часы:
- 11:00-13:00 — высокая активность в рабочее время
- 15:00-16:00 — небольшой послеобеденный пик
- 20:00-22:00 — максимальная активность и восприимчивость к рекламе
Это идеальное время для продвижения товаров и услуг, требующих обдуманных решений: электроника, крупные покупки, образовательные услуги.
Пятница
Пятница характеризуется особым психологическим настроем пользователей — предвкушением выходных:
- 12:00-15:00 — повышенная активность на рабочих местах
- 18:00-20:00 — пик активности (раньше, чем в другие будние дни)
Пятница идеально подходит для рекламы развлечений, ресторанов, товаров для отдыха и импульсных покупок. Пользователи более склонны к спонтанным решениям.
Выходные дни
Суббота и воскресенье демонстрируют иную динамику активности:
- Отсутствие выраженного утреннего пика
- Постепенное повышение активности к 11:00-13:00
- Плато высокой активности с 15:00 до 22:00
- Повышенная активность в ночные часы (до 01:00)
В выходные пользователи проводят в социальных сетях больше времени, но характер потребления контента более расслабленный и развлекательный. Эффективно работают акции ограниченного действия, рассчитанные на выходные.
|День недели
|Оптимальное время для рекламы
|Тип рекламируемых продуктов
|Средний CTR
|Понедельник
|8:00-9:00, 13:00-14:00, 20:00-21:00
|Информационный контент, услуги
|1.7%
|Вторник
|11:00-13:00, 20:00-22:00
|Товары для дома, профессиональные услуги
|2.3%
|Среда
|12:00-14:00, 19:00-22:00
|Образование, электроника, B2B
|2.4%
|Четверг
|11:00-13:00, 15:00-16:00, 20:00-22:00
|Премиум товары, услуги, одежда
|2.5%
|Пятница
|12:00-15:00, 18:00-20:00
|Развлечения, рестораны, импульсные покупки
|2.8%
|Суббота
|12:00-15:00, 19:00-23:00
|Товары для отдыха, одежда, косметика
|2.6%
|Воскресенье
|11:00-13:00, 17:00-22:00
|Услуги, подготовка к неделе, распродажи
|2.4%
Для максимизации результатов распределяйте бюджет с учетом дневной и недельной активности вашей целевой аудитории. Анализируйте статистику по дням и часам — в кабинете рекламы ВКонтакте доступны детальные отчеты, которые помогут точно определить оптимальное время для вашей кампании. 📅
Сезонные колебания в эффективности рекламы ВКонтакте
Сезонность значительно влияет на поведение пользователей ВКонтакте, и умение адаптировать рекламные кампании под эти колебания может существенно повысить их эффективность. Рассмотрим особенности каждого сезона и их влияние на оптимальное время запуска рекламы.
Зимний период (декабрь-февраль)
Зима характеризуется максимальной онлайн-активностью пользователей из-за короткого светового дня и холодной погоды, способствующей проведению времени дома. Особенности зимнего периода:
- Декабрь демонстрирует пик годовой активности, особенно в предновогодний период (15-30 декабря)
- Смещение вечернего пика активности на более раннее время (18:00-21:00)
- Высокая активность в выходные дни с 12:00 до 22:00
- Снижение активности в период с 1 по 10 января (новогодние каникулы)
Наиболее эффективное время для запуска рекламы в зимний период — вечер будних дней с 18:00 до 21:00 и дневное время выходных (14:00-18:00). Декабрь идеален для промо-акций и предпраздничных предложений.
Весенний период (март-май)
С наступлением весны паттерны поведения пользователей начинают меняться:
- Постепенное снижение общей онлайн-активности по мере улучшения погоды
- Смещение пиков активности на более позднее время с увеличением светового дня
- Увеличение мобильного трафика в вечернее время
- Высокая активность в праздничные периоды (8 марта, майские праздники)
В весенний период оптимальное время для запуска рекламы — вечерние часы с 19:00 до 22:00 в будние дни. Эффективна реклама сезонных товаров и услуг, связанных с обновлением и активностью на свежем воздухе.
Летний период (июнь-август)
Лето демонстрирует наиболее значительные изменения в поведении пользователей:
- Общее снижение активности (минимум годовой активности приходится на июль-август)
- Смещение пиков активности на позднее вечернее время (21:00-00:00)
- Увеличение доли мобильного трафика до 70-80%
- Изменение характера потребляемого контента (больше развлекательного и путешествий)
Летом наиболее эффективное время для рекламы — поздний вечер (21:00-23:00) и ночь (23:00-01:00). Стоит учитывать региональные особенности и время отпусков целевой аудитории. В этот период лучше работает реклама развлечений, путешествий и сезонных товаров.
Осенний период (сентябрь-ноябрь)
Осень характеризуется возвращением к активности после летнего затишья:
- Резкий рост активности в начале сентября (начало учебного года)
- Постепенное увеличение времени, проводимого в социальных сетях
- Возвращение к стандартным паттернам активности с пиками в обеденное и вечернее время
- Высокая восприимчивость к образовательному и профессиональному контенту
Оптимальное время для запуска рекламы в осенний период — утро (8:00-10:00) и вечер (19:00-22:00) будних дней. Эффективны кампании, связанные с образованием, профессиональным развитием и подготовкой к зимнему сезону.
Сезонные изменения требуют гибкого подхода к планированию рекламных кампаний. Анализируйте данные предыдущих лет и корректируйте таргетинг по времени с учетом сезонных особенностей вашей целевой аудитории. 🍂🌞❄️🌷
Практические советы по настройке времени показа рекламы
Рассмотрев теоретические аспекты активности пользователей, перейдем к практическим рекомендациям по настройке временного таргетинга для рекламных кампаний ВКонтакте. Эти советы помогут максимизировать ROI и эффективно распределить рекламный бюджет.
1. Используйте инструменты аналитики для определения активности вашей аудитории
Общие данные о пиках активности полезны, но для точной настройки необходимо анализировать поведение именно вашей целевой аудитории:
- Используйте статистику сообщества ВКонтакте для анализа активности подписчиков
- Изучите отчеты о времени конверсий в рекламном кабинете
- Настройте UTM-метки для отслеживания эффективности различных временных слотов
- Анализируйте не только клики, но и конверсии в целевые действия в разное время
2. Проводите A/B-тестирование временных интервалов
Вместо того чтобы полностью полагаться на общие данные, проведите собственное тестирование:
- Запустите идентичные объявления в разные временные слоты
- Тестируйте небольшие временные интервалы (2-3 часа) для более точных результатов
- Оценивайте не только CTR, но и показатели конверсии для каждого временного слота
- Постепенно перераспределяйте бюджет в пользу наиболее эффективных интервалов
3. Учитывайте специфику вашего продукта
Разные товары и услуги имеют свои оптимальные временные слоты для рекламы:
- Товары импульсного спроса — вечер пятницы и выходные
- B2B-продукты и услуги — рабочее время будних дней
- Развлечения и досуг — вечер четверга, пятницы и выходные
- Образовательные услуги — вечер воскресенья и начало недели
4. Настраивайте корректный временной таргетинг в рекламном кабинете
ВКонтакте предлагает гибкие настройки времени показа рекламы:
- Используйте функцию "Временной таргетинг" при создании кампании
- Настраивайте разное время показа для разных дней недели
- Учитывайте часовые пояса целевой аудитории
- Для городов с населением более 1 млн можно настраивать отдельные кампании с учетом местной специфики
5. Оптимизируйте бюджет с учетом временных пиков
Грамотное распределение бюджета по времени значительно повышает эффективность:
- Используйте автоматическую корректировку ставок в часы пик (+20-30% к базовой ставке)
- Снижайте ставки или полностью останавливайте показы в неэффективное время
- Распределяйте дневной бюджет с акцентом на часы максимальной конверсии
- Регулярно анализируйте эффективность и корректируйте распределение бюджета
6. Адаптируйте креативы под время суток
Содержание рекламных объявлений должно соответствовать времени показа:
- Утро — динамичные, энергичные сообщения с акцентом на продуктивность
- День — информативные объявления с фокусом на пользу и рациональные аргументы
- Вечер — эмоциональные сообщения, апеллирующие к отдыху и комфорту
- Выходные — акцент на досуге, семейных ценностях и возможности уделить время себе
7. Используйте автоматизацию и машинное обучение
Современные инструменты позволяют автоматизировать оптимизацию по времени:
- Выбирайте стратегию "Максимум конверсий" для автоматической оптимизации времени показа
- Используйте сторонние инструменты для анализа и корректировки временных интервалов
- Настраивайте автоматические правила для управления ставками в зависимости от времени
- Регулярно анализируйте результаты и вносите корректировки в стратегию
Правильная настройка временного таргетинга может повысить эффективность рекламной кампании на 30-40% без изменения бюджета и креативов. Регулярный анализ и оптимизация временных параметров должны стать неотъемлемой частью работы с рекламой ВКонтакте. ⏱️
Выбор оптимального времени для запуска рекламы ВКонтакте — не просто техническая настройка, а стратегическое решение, напрямую влияющее на эффективность маркетинговых инвестиций. Вооружившись знаниями о часах пик активности пользователей и учитывая особенности своей целевой аудитории, вы можете значительно повысить отдачу от рекламных кампаний. Помните, что временной таргетинг должен постоянно корректироваться на основе аналитики и изменений в поведении пользователей. В конечном счете, успех рекламы определяется не только креативами и бюджетом, но и вашей способностью быть в нужном месте в нужное время — принцип, который лежит в основе всей цифровой рекламы.
Читайте также
