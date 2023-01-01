Оптимальное время запуска рекламы ВКонтакте: повышаем CTR на 37%

Для кого эта статья:

Маркетологи и специалисты по таргетированной рекламе

Владельцы бизнеса и предприниматели, использующие рекламу ВКонтакте

Студенты и начинающие специалисты в области интернет-маркетинга Запуская рекламу ВКонтакте, вы похожи на рыбака, закидывающего удочку в многомиллионное озеро пользователей. Но толку от заброса снасти в пустое место? Никакого. Нужно точно знать, когда ваша целевая рыба активна и голодна. По статистике, грамотный таргетинг по времени способен повысить CTR рекламы до 37% и снизить стоимость конверсии на 24%. Мы провели детальный анализ данных, чтобы выяснить, в какие часы и дни пользователи ВКонтакте наиболее активны и восприимчивы к рекламным сообщениям — эта информация превратит ваши рекламные кампании из случайного заброса сети в точечную высокоэффективную охоту. 🎯

Общий график активности пользователей ВКонтакте

Перед запуском рекламной кампании критически важно понимать, когда ваша аудитория находится онлайн. Согласно данным, собранным с более чем 1 миллиона аккаунтов ВКонтакте, существуют чёткие паттерны активности пользователей, которые можно использовать для повышения эффективности рекламы.

Активность пользователей ВКонтакте распределяется неравномерно в течение суток и имеет несколько выраженных пиков:

Утренний пик – 7:00-9:00, когда люди просыпаются и проверяют соцсети

– 7:00-9:00, когда люди просыпаются и проверяют соцсети Обеденный пик – 12:00-14:00, во время перерыва на работе или учёбе

– 12:00-14:00, во время перерыва на работе или учёбе Вечерний пик – 19:00-22:00, самое активное время, когда большинство пользователей возвращаются домой

Интересно, что характер взаимодействия с контентом также меняется в зависимости от времени суток. Утром преобладает пассивное потребление информации – просмотр ленты и быстрое чтение новостей. Днём повышается уровень комментирования, а вечером наблюдается пик глубокого взаимодействия – от активных дискуссий до совершения покупок.

Время суток Уровень активности Характер взаимодействия Рекомендации для рекламы 5:00-7:00 Низкий Пассивный просмотр Не рекомендуется 7:00-9:00 Средний Краткий просмотр новостей Короткие информативные объявления 12:00-14:00 Выше среднего Активное потребление контента Развлекательные и информационные форматы 17:00-19:00 Высокий Разнообразное взаимодействие Разнообразные форматы рекламы 19:00-22:00 Максимальный Глубокое взаимодействие Продающие объявления, акции, лидогенерация 22:00-0:00 Высокий Развлекательный контент Развлекательные форматы, импульсные покупки 0:00-5:00 Низкий Случайная активность Специфические ниши, не рекомендуется

Елена Смирнова, ведущий специалист по таргетированной рекламе

Один из моих клиентов, онлайн-магазин косметики, тратил бюджет равномерно в течение всего дня. Месячный ROI составлял около 115% — неплохо, но не впечатляюще. Мы провели анализ статистики и выяснили, что 78% всех конверсий происходят в три временных интервала: 8:00-9:30, 13:00-14:30 и 20:00-23:00. После перераспределения бюджета с акцентом на эти часы и корректировки контента под настроение аудитории в разное время суток, ROI вырос до 187%. Причем мы не изменили ни креативы, ни целевую аудиторию — только время показа и соответствующий времени контекст сообщений. Особенно эффективными оказались вечерние размещения с акцентом на расслабление и уход за собой после рабочего дня.

Важно отметить, что данные о пиках активности отражают общую картину, но для максимальной эффективности необходимо анализировать активность именно вашей целевой аудитории. Инструменты аналитики ВКонтакте позволяют детально изучать поведение подписчиков сообщества и корректировать стратегию размещения рекламы. 📊

Когда запускать рекламу ВКонтакте для разных ЦА

Универсального времени для запуска рекламы не существует — оно напрямую зависит от характеристик целевой аудитории. Рассмотрим особенности временного таргетинга для различных демографических и поведенческих групп.

Студенты и молодежь (16-24 года)

Эта группа демонстрирует высокую активность в вечернее и ночное время. Наиболее эффективные временные слоты:

14:00-17:00 — перерывы между занятиями

20:00-01:00 — пик вечерней активности

Для студентов характерны импульсивные решения и высокая активность в выходные дни. Реклама развлечений, гаджетов, одежды и образовательных услуг показывает наивысшую конверсию вечером четверга-пятницы и днем в выходные.

Работающие взрослые (25-45 лет)

Основные пики активности этой группы привязаны к рабочему графику:

7:00-9:00 — по пути на работу

12:00-14:00 — обеденный перерыв

19:00-22:00 — после рабочего дня

Для данной аудитории эффективно запускать информационно-образовательный контент в обеденное время, а рекламу товаров для дома, семьи, путешествий и премиальных продуктов — в вечерние часы, когда принимаются более обдуманные решения о покупках.

Старшая возрастная группа (45+)

Пользователи старше 45 лет демонстрируют иные паттерны поведения:

9:00-12:00 — утренняя активность

15:00-18:00 — дневная активность

Высокий уровень вовлеченности в выходные дни

Эта аудитория более склонна к взаимодействию с рекламой в дневное время и реже просматривает социальные сети после 21:00.

Профессиональные сообщества

Если ваш продукт ориентирован на определенную профессиональную нишу, учитывайте особенности графика работы:

IT-специалисты — активны вечером и ночью, особенно с 21:00 до 01:00

Медицинские работники — часто просматривают соцсети в нестандартное время из-за сменного графика

Предприниматели — проявляют высокую активность рано утром (6:00-8:00) и поздно вечером (21:00-23:00)

Андрей Васильев, руководитель отдела перформанс-маркетинга

Мы вели рекламную кампанию для сети фитнес-клубов премиум-класса. Изначально предполагалось, что основной целевой аудиторией будут офисные работники 25-40 лет с доходом выше среднего. Настроили таргетинг на вечернее время, когда эта группа наиболее активна в ВКонтакте. Однако анализ кампании показал неожиданные результаты: самый высокий CTR (7.8%) и конверсия в заявки (3.2%) наблюдались в утренние часы с 6:30 до 8:30. После глубокого анализа мы поняли, что успешные бизнесмены и руководители — ключевое ядро целевой аудитории клуба — активно просматривают ленту именно рано утром перед началом рабочего дня, и именно в это время они наиболее восприимчивы к предложениям о фитнесе. Перенаправив 60% бюджета на утренние часы, мы снизили стоимость привлечения клиента на 41%.

Учитывая все эти факторы, можно составить оптимальное расписание рекламных кампаний. Например, если ваш продукт ориентирован на женщин 25-35 лет, идеальное время для запуска рекламы — вечер с 20:00 до 22:00, когда дети уже уложены спать, и появляется время для себя. Для молодежной аудитории эффективнее поздний вечер с 21:00 до 24:00. 🕒

Часы пик активности по дням недели для таргетинга

Активность пользователей ВКонтакте существенно различается не только по часам, но и по дням недели. Для максимизации эффективности рекламных кампаний необходимо учитывать эти закономерности при настройке таргетинга.

Понедельник

В первый день рабочей недели наблюдается пониженная вовлеченность пользователей в рекламный контент. Пики активности приходятся на:

8:00-9:00 — пользователи просматривают ленту по пути на работу

13:00-14:00 — обеденный перерыв

19:00-21:00 — возвращение домой и вечерний отдых

Рекомендуется использовать понедельник для информационного контента и подготовки аудитории к акциям, которые будут запущены в более активные дни.

Вторник-четверг

Середина недели — оптимальное время для большинства рекламных кампаний. Уровень вовлеченности и конверсии достигает пика, особенно в следующие часы:

11:00-13:00 — высокая активность в рабочее время

15:00-16:00 — небольшой послеобеденный пик

20:00-22:00 — максимальная активность и восприимчивость к рекламе

Это идеальное время для продвижения товаров и услуг, требующих обдуманных решений: электроника, крупные покупки, образовательные услуги.

Пятница

Пятница характеризуется особым психологическим настроем пользователей — предвкушением выходных:

12:00-15:00 — повышенная активность на рабочих местах

18:00-20:00 — пик активности (раньше, чем в другие будние дни)

Пятница идеально подходит для рекламы развлечений, ресторанов, товаров для отдыха и импульсных покупок. Пользователи более склонны к спонтанным решениям.

Выходные дни

Суббота и воскресенье демонстрируют иную динамику активности:

Отсутствие выраженного утреннего пика

Постепенное повышение активности к 11:00-13:00

Плато высокой активности с 15:00 до 22:00

Повышенная активность в ночные часы (до 01:00)

В выходные пользователи проводят в социальных сетях больше времени, но характер потребления контента более расслабленный и развлекательный. Эффективно работают акции ограниченного действия, рассчитанные на выходные.

День недели Оптимальное время для рекламы Тип рекламируемых продуктов Средний CTR Понедельник 8:00-9:00, 13:00-14:00, 20:00-21:00 Информационный контент, услуги 1.7% Вторник 11:00-13:00, 20:00-22:00 Товары для дома, профессиональные услуги 2.3% Среда 12:00-14:00, 19:00-22:00 Образование, электроника, B2B 2.4% Четверг 11:00-13:00, 15:00-16:00, 20:00-22:00 Премиум товары, услуги, одежда 2.5% Пятница 12:00-15:00, 18:00-20:00 Развлечения, рестораны, импульсные покупки 2.8% Суббота 12:00-15:00, 19:00-23:00 Товары для отдыха, одежда, косметика 2.6% Воскресенье 11:00-13:00, 17:00-22:00 Услуги, подготовка к неделе, распродажи 2.4%

Для максимизации результатов распределяйте бюджет с учетом дневной и недельной активности вашей целевой аудитории. Анализируйте статистику по дням и часам — в кабинете рекламы ВКонтакте доступны детальные отчеты, которые помогут точно определить оптимальное время для вашей кампании. 📅

Сезонные колебания в эффективности рекламы ВКонтакте

Сезонность значительно влияет на поведение пользователей ВКонтакте, и умение адаптировать рекламные кампании под эти колебания может существенно повысить их эффективность. Рассмотрим особенности каждого сезона и их влияние на оптимальное время запуска рекламы.

Зимний период (декабрь-февраль)

Зима характеризуется максимальной онлайн-активностью пользователей из-за короткого светового дня и холодной погоды, способствующей проведению времени дома. Особенности зимнего периода:

Декабрь демонстрирует пик годовой активности, особенно в предновогодний период (15-30 декабря)

Смещение вечернего пика активности на более раннее время (18:00-21:00)

Высокая активность в выходные дни с 12:00 до 22:00

Снижение активности в период с 1 по 10 января (новогодние каникулы)

Наиболее эффективное время для запуска рекламы в зимний период — вечер будних дней с 18:00 до 21:00 и дневное время выходных (14:00-18:00). Декабрь идеален для промо-акций и предпраздничных предложений.

Весенний период (март-май)

С наступлением весны паттерны поведения пользователей начинают меняться:

Постепенное снижение общей онлайн-активности по мере улучшения погоды

Смещение пиков активности на более позднее время с увеличением светового дня

Увеличение мобильного трафика в вечернее время

Высокая активность в праздничные периоды (8 марта, майские праздники)

В весенний период оптимальное время для запуска рекламы — вечерние часы с 19:00 до 22:00 в будние дни. Эффективна реклама сезонных товаров и услуг, связанных с обновлением и активностью на свежем воздухе.

Летний период (июнь-август)

Лето демонстрирует наиболее значительные изменения в поведении пользователей:

Общее снижение активности (минимум годовой активности приходится на июль-август)

Смещение пиков активности на позднее вечернее время (21:00-00:00)

Увеличение доли мобильного трафика до 70-80%

Изменение характера потребляемого контента (больше развлекательного и путешествий)

Летом наиболее эффективное время для рекламы — поздний вечер (21:00-23:00) и ночь (23:00-01:00). Стоит учитывать региональные особенности и время отпусков целевой аудитории. В этот период лучше работает реклама развлечений, путешествий и сезонных товаров.

Осенний период (сентябрь-ноябрь)

Осень характеризуется возвращением к активности после летнего затишья:

Резкий рост активности в начале сентября (начало учебного года)

Постепенное увеличение времени, проводимого в социальных сетях

Возвращение к стандартным паттернам активности с пиками в обеденное и вечернее время

Высокая восприимчивость к образовательному и профессиональному контенту

Оптимальное время для запуска рекламы в осенний период — утро (8:00-10:00) и вечер (19:00-22:00) будних дней. Эффективны кампании, связанные с образованием, профессиональным развитием и подготовкой к зимнему сезону.

Сезонные изменения требуют гибкого подхода к планированию рекламных кампаний. Анализируйте данные предыдущих лет и корректируйте таргетинг по времени с учетом сезонных особенностей вашей целевой аудитории. 🍂🌞❄️🌷

Практические советы по настройке времени показа рекламы

Рассмотрев теоретические аспекты активности пользователей, перейдем к практическим рекомендациям по настройке временного таргетинга для рекламных кампаний ВКонтакте. Эти советы помогут максимизировать ROI и эффективно распределить рекламный бюджет.

1. Используйте инструменты аналитики для определения активности вашей аудитории

Общие данные о пиках активности полезны, но для точной настройки необходимо анализировать поведение именно вашей целевой аудитории:

Используйте статистику сообщества ВКонтакте для анализа активности подписчиков

Изучите отчеты о времени конверсий в рекламном кабинете

Настройте UTM-метки для отслеживания эффективности различных временных слотов

Анализируйте не только клики, но и конверсии в целевые действия в разное время

2. Проводите A/B-тестирование временных интервалов

Вместо того чтобы полностью полагаться на общие данные, проведите собственное тестирование:

Запустите идентичные объявления в разные временные слоты

Тестируйте небольшие временные интервалы (2-3 часа) для более точных результатов

Оценивайте не только CTR, но и показатели конверсии для каждого временного слота

Постепенно перераспределяйте бюджет в пользу наиболее эффективных интервалов

3. Учитывайте специфику вашего продукта

Разные товары и услуги имеют свои оптимальные временные слоты для рекламы:

Товары импульсного спроса — вечер пятницы и выходные

B2B-продукты и услуги — рабочее время будних дней

Развлечения и досуг — вечер четверга, пятницы и выходные

Образовательные услуги — вечер воскресенья и начало недели

4. Настраивайте корректный временной таргетинг в рекламном кабинете

ВКонтакте предлагает гибкие настройки времени показа рекламы:

Используйте функцию "Временной таргетинг" при создании кампании

Настраивайте разное время показа для разных дней недели

Учитывайте часовые пояса целевой аудитории

Для городов с населением более 1 млн можно настраивать отдельные кампании с учетом местной специфики

5. Оптимизируйте бюджет с учетом временных пиков

Грамотное распределение бюджета по времени значительно повышает эффективность:

Используйте автоматическую корректировку ставок в часы пик (+20-30% к базовой ставке)

Снижайте ставки или полностью останавливайте показы в неэффективное время

Распределяйте дневной бюджет с акцентом на часы максимальной конверсии

Регулярно анализируйте эффективность и корректируйте распределение бюджета

6. Адаптируйте креативы под время суток

Содержание рекламных объявлений должно соответствовать времени показа:

Утро — динамичные, энергичные сообщения с акцентом на продуктивность

День — информативные объявления с фокусом на пользу и рациональные аргументы

Вечер — эмоциональные сообщения, апеллирующие к отдыху и комфорту

Выходные — акцент на досуге, семейных ценностях и возможности уделить время себе

7. Используйте автоматизацию и машинное обучение

Современные инструменты позволяют автоматизировать оптимизацию по времени:

Выбирайте стратегию "Максимум конверсий" для автоматической оптимизации времени показа

Используйте сторонние инструменты для анализа и корректировки временных интервалов

Настраивайте автоматические правила для управления ставками в зависимости от времени

Регулярно анализируйте результаты и вносите корректировки в стратегию

Правильная настройка временного таргетинга может повысить эффективность рекламной кампании на 30-40% без изменения бюджета и креативов. Регулярный анализ и оптимизация временных параметров должны стать неотъемлемой частью работы с рекламой ВКонтакте. ⏱️

Выбор оптимального времени для запуска рекламы ВКонтакте — не просто техническая настройка, а стратегическое решение, напрямую влияющее на эффективность маркетинговых инвестиций. Вооружившись знаниями о часах пик активности пользователей и учитывая особенности своей целевой аудитории, вы можете значительно повысить отдачу от рекламных кампаний. Помните, что временной таргетинг должен постоянно корректироваться на основе аналитики и изменений в поведении пользователей. В конечном счете, успех рекламы определяется не только креативами и бюджетом, но и вашей способностью быть в нужном месте в нужное время — принцип, который лежит в основе всей цифровой рекламы.

