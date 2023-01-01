Популярные личностные тесты из TikTok: как найти и расшифровать

Для кого эта статья:

Пользователи TikTok, интересующиеся личностными тестами и самоосознанием

Люди, желающие создать контент, основанный на вирусных трендах

Читатели, интересующиеся психологиями и развлечениями в соцсетях Ты залипаешь в TikTok, скроллишь ленту, и тут снова — кто-то делится результатами очередного "той девочки" или "4F теста", а ты понятия не имеешь, о чём речь? 🧠 Личностные тесты превратились в настоящую сенсацию среди тиктокеров, собирая миллионы просмотров и комментариев. Каждую неделю появляется новый вирусный тест, обещающий разложить твою личность по полочкам в пару кликов. Ты тоже хочешь узнать, какой ты персонаж из "Эйфории", какое растение соответствует твоему характеру или почему тебе так непросто в отношениях? Давай разберемся, что это за тесты, как их найти и как понять, что вообще означают эти загадочные аббревиатуры в результатах.

Что такое личностный тест из TikTok и почему он популярен

Личностный тест из TikTok — это онлайн-опросник, который определяет характеристики твоей личности на основе ответов на разные вопросы. Обычно это короткие тесты длиной от 10 до 50 вопросов, которые можно пройти за 5-10 минут. Результаты часто представлены в виде цветной диаграммы, набора букв или короткого описания типа личности.

Почему такие тесты стали бешено популярны? Во-первых, они удовлетворяют наше любопытство о себе и других. Во-вторых, результатами можно легко поделиться через видео в TikTok и получить обратную связь. А в-третьих, это отличный способ начать разговор или найти единомышленников по схожим результатам теста.

Кира Владимирова, психолог-исследователь

Я изучаю феномен вирусных тестов в соцсетях уже два года, и TikTok превзошел все платформы по скорости их распространения. В чем секрет? Однажды я решила провести эксперимент. Создала простой видеоролик с реакцией на свой результат популярного теста "Какой ты цвет" без объяснения, что это такое. В комментариях сразу начали спрашивать, где пройти тест. Видео получило 50 000 просмотров за сутки, хотя мой аккаунт был новым. TikTok-пользователи обожают чувствовать себя частью сообщества. Когда они видят, как другие реагируют на результаты теста, возникает эффект FOMO (страх упустить что-то важное). Именно это эмоциональное вовлечение превращает простые психологические опросники в культурный феномен.

Популярность личностных тестов из TikTok можно объяснить следующими причинами:

Доступность — большинство тестов можно пройти бесплатно на сторонних сайтах

Интерактивность — пользователи могут сравнивать результаты с друзьями

Краткость — результат получаешь всего за несколько минут

Вирусность — люди охотно делятся неожиданными результатами

Самоидентификация — тесты помогают пользователям понять себя (или хотя бы создают такую иллюзию)

Важно понимать, что хотя многие личностные тесты из TikTok основаны на научных психологических теориях, большинство из них не прошли строгую научную проверку и предлагают упрощенный взгляд на личность. Тем не менее, они остаются отличным способом развлечься и, возможно, узнать что-то новое о себе. 🧩

Преимущества тестов из TikTok Недостатки тестов из TikTok Развлекательный характер Низкая научная достоверность Быстрота прохождения Обобщенные результаты Социальное взаимодействие Возможность неверной самоидентификации Доступность Часто основаны на эффекте Барнума Повод для самоанализа Могут создавать стереотипы

Топ-5 вирусных личностных тестов в TikTok

В TikTok регулярно появляются новые тренды на личностные тесты, но некоторые из них стали настоящими хитами, собрав миллиарды просмотров. Рассмотрим самые популярные личностные тесты из TikTok, которые завоевали сердца пользователей в последнее время. 🔍

1. "4 Tendencies" (4 Тенденции) — Этот тест, созданный Гретхен Рубин, определяет, как ты реагируешь на ожидания — как внешние (от других людей), так и внутренние (от себя). Результатом является одна из четырех категорий: Upholder (Исполнитель), Questioner (Скептик), Obliger (Угодник) или Rebel (Бунтарь). Хэштег #4tendencies собрал более 50 миллионов просмотров.

2. "Human Design Test" (Тест Дизайна Человека) — Сложная система, сочетающая элементы астрологии, И-Цзин, Каббалы и чакр. Для прохождения теста нужно ввести данные о своем рождении, после чего система определит один из пяти типов: Generator, Manifesting Generator, Projector, Manifestor или Reflector. Видео с хэштегом #humandesign набрали более 1 миллиарда просмотров.

3. "Rice Purity Test" (Тест чистоты) — Этот тест содержит 100 вопросов о жизненном опыте, в основном о романтических и сексуальных переживаниях, употреблении веществ и нарушении закона. Результат выражается в процентах от 0 до 100, где 100 — "абсолютная чистота". Хэштег #ricepuritytest насчитывает сотни миллионов просмотров.

4. "That Girl Test" (Тест "той девочки") — Основан на популярном эстетическом тренде "that girl" в TikTok, который описывает девушку, ведущую здоровый и организованный образ жизни. Тест определяет, насколько ты близка к этому идеалу, оценивая твои привычки, образ мышления и повседневные действия. Видео с результатами собрали миллионы просмотров.

5. "16Personalities" (16 типов личности) — Основан на типологии Майерс-Бриггс, определяет один из 16 типов личности через комбинацию 4 букв (например, INFJ, ESTP). Это один из самых научно обоснованных тестов, популярных в TikTok, с хэштегом #16personalities, собравшим более 500 миллионов просмотров.

Название теста Что определяет Количество просмотров в TikTok Время прохождения 4 Tendencies Реакция на ожидания 50+ миллионов 5-10 минут Human Design Test Энергетический тип 1+ миллиард 2-3 минуты + анализ Rice Purity Test Жизненный опыт 300+ миллионов 10-15 минут That Girl Test Соответствие лайфстайл-тренду 200+ миллионов 5-7 минут 16Personalities Тип личности 500+ миллионов 12-15 минут

Максим Светлов, создатель контента в социальных сетях

Мой аккаунт в TikTok застрял на отметке 2000 подписчиков, пока я не начал снимать реакции на личностные тесты. Первым был Human Design Test — я получил тип Generator и снял видео с рассказом, насколько точно это описывает мою жизнь и проблемы. Утром оно набрало 150 000 просмотров! Подписчики просили пройти другие тесты. Я сделал марафон из пяти тестов за неделю, и каждое видео набирало минимум 50 000 просмотров. Самым успешным стало видео с Rice Purity Test — 600 000 просмотров и тысячи комментариев, где люди сравнивали свои результаты с моими. За месяц я вырос до 25 000 подписчиков. Секрет успеха оказался простым — люди любят видеть искренние реакции и сравнивать себя с другими. Такие тесты дают идеальный повод для этого.

Как найти и пройти личностный тест из TikTok: инструкция

Найти и пройти личностный тест из TikTok может быть непросто, особенно если ты только увидел видео с результатами, но не знаешь, где искать сам тест. Вот пошаговая инструкция, которая поможет тебе найти и пройти любой популярный личностный тест из TikTok: 🔎

Найди тест через хэштеги — Откройте TikTok и введите в поиске название теста с хэштегом (например, #4tendencies или #humandesigntest) Просмотри видео с результатами — Обычно авторы указывают в описании или комментариях ссылку на прохождение теста Поищи ссылку в комментариях — Если автор не оставил ссылку, просмотри комментарии — там часто другие пользователи делятся ссылками Используй Google — Если не нашел ссылку в TikTok, введи название теста в Google (например, "Human Design Test online free") Проверь надежность сайта — Перед вводом личной информации убедись, что сайт безопасен

Большинство популярных тестов доступны на специальных сайтах, вот основные ресурсы для популярных тестов из TikTok:

16Personalities — официальный сайт 16personalities.com

Human Design Test — сайты bodygraph.com, mybodygraph.com или jovianarchive.com

4 Tendencies Quiz — официальный тест на сайте Гретхен Рубин quiz.gretchenrubin.com

Rice Purity Test — ricepuritytest.com

That Girl Test — различные версии на сайтах uquiz.com и buzzfeed.com

Важно помнить несколько моментов при прохождении личностных тестов из TikTok:

Отвечай честно, а не так, как ты хочешь, чтобы тебя видели — иначе результат будет некорректным

Не торопись — выделяй достаточно времени на обдумывание вопросов

Обращай внимание на формулировки вопросов — некоторые могут быть с двойным смыслом

Не доверяй сайтам, требующим оплату для показа результатов — большинство популярных тестов доступны бесплатно

Критически относись к результатам — они не определяют твою личность полностью

Для многих тестов существуют мобильные приложения, которые могут предложить более удобный интерфейс для прохождения. Например, для Human Design есть приложения вроде "HD App" или "Gene Keys", а для 16Personalities есть официальное приложение от создателей теста.

После прохождения теста ты можешь поделиться результатами в TikTok. Популярный формат — записать видео с реакцией на получение результата или объяснить, насколько точно (или неточно) тест описал твою личность. Использование соответствующих хэштегов поможет твоему видео попасть в тренды. 📱

Расшифровка результатов личностного теста: что означают

Получив результаты личностного теста из TikTok, ты можешь столкнуться с загадочными аббревиатурами, цветными диаграммами или странными названиями типов. Давай разберемся, что означают результаты самых популярных тестов и как их интерпретировать. 🧐

16Personalities (MBTI)

В результатах теста 16Personalities ты получаешь 4 буквы и название типа (например, INFJ — "Защитник"). Каждая буква обозначает определенное качество:

I (Интроверт) или E (Экстраверт) — откуда ты черпаешь энергию: из внутреннего мира или из общения

— откуда ты черпаешь энергию: из внутреннего мира или из общения S (Сенсорик) или N (Интуит) — как ты собираешь информацию: через конкретные факты или через общие закономерности

— как ты собираешь информацию: через конкретные факты или через общие закономерности T (Логик) или F (Этик) — как ты принимаешь решения: на основе логики или эмоций и ценностей

— как ты принимаешь решения: на основе логики или эмоций и ценностей J (Рационал) или P (Иррационал) — как ты организуешь жизнь: предпочитаешь планирование или спонтанность

Результат также включает процентное соотношение каждой характеристики, например, ты можешь быть на 60% интроверт и на 40% экстраверт, что указывает на силу предпочтения.

Human Design

В тесте Human Design результат представлен в виде бодиграфа — визуальной схемы с цветными центрами и каналами. Основной результат — один из пяти энергетических типов:

Generator (Генератор) — обладает постоянной жизненной энергией, предназначен для создания и работы

— обладает постоянной жизненной энергией, предназначен для создания и работы Manifesting Generator (Проявляющий Генератор) — сочетает энергию Генератора со скоростью Манифестора

— сочетает энергию Генератора со скоростью Манифестора Projector (Проектор) — обладает проницательностью и способностью направлять других, но ограниченной личной энергией

— обладает проницательностью и способностью направлять других, но ограниченной личной энергией Manifestor (Манифестор) — независимый инициатор, может начинать вещи без ожидания

— независимый инициатор, может начинать вещи без ожидания Reflector (Рефлектор) — редкий тип, отражающий энергию окружающих, очень чувствительный к окружению

Помимо типа, результат включает стратегию (как правильно принимать решения) и внутренний авторитет (внутренний механизм принятия решений).

4 Tendencies (4 Тенденции)

В тесте 4 Tendencies результат представлен одним из четырех типов, отражающих твою реакцию на внешние и внутренние ожидания:

Upholder (Исполнитель) — легко соблюдает как внешние, так и внутренние ожидания и правила

— легко соблюдает как внешние, так и внутренние ожидания и правила Questioner (Скептик) — соблюдает внутренние ожидания, но подвергает сомнению внешние, требует обоснования

— соблюдает внутренние ожидания, но подвергает сомнению внешние, требует обоснования Obliger (Угодник) — легко соблюдает внешние ожидания, но испытывает трудности с самомотивацией

— легко соблюдает внешние ожидания, но испытывает трудности с самомотивацией Rebel (Бунтарь) — сопротивляется как внешним, так и внутренним ожиданиям, ценит свободу выбора

Rice Purity Test

Результат Rice Purity Test представлен в виде числа от 0 до 100, где 100 означает "абсолютную чистоту" (отсутствие опыта в различных сферах жизни), а 0 — максимальный жизненный опыт. Обычно результаты интерпретируются следующим образом:

98-100 : Крайне ограниченный жизненный опыт

: Крайне ограниченный жизненный опыт 97-77 : Типичный результат для подростков

: Типичный результат для подростков 76-45 : Среднестатистический результат для молодых взрослых

: Среднестатистический результат для молодых взрослых 44-9 : Обширный жизненный опыт

: Обширный жизненный опыт 8-0: Чрезвычайно обширный опыт, встречается редко

That Girl Test

Результаты That Girl Test обычно представлены в процентах или в виде описания, насколько ты соответствуешь эстетике и образу жизни "той самой девочки". Тест оценивает такие аспекты, как:

Уровень организованности и планирования

Приверженность здоровому образу жизни

Уход за собой и внешний вид

Самодисциплина и регулярные практики

Позитивное мышление и самомотивация

Помни, что интерпретация результатов любого теста из TikTok должна восприниматься критически. Используй эти результаты как повод для самоанализа, а не как окончательную истину о своей личности. 🤔

Реальная ценность личностных тестов из TikTok

Насколько серьезно стоит относиться к личностным тестам из TikTok? Имеют ли они реальную психологическую ценность или это просто развлечение? Давай разберемся, какую пользу можно извлечь из этих тестов и каковы их ограничения. 🧠

Большинство вирусных тестов из TikTok — это упрощенные версии более серьезных психологических инструментов. Например, тест 16Personalities основан на типологии Майерс-Бриггс (MBTI), которая, хотя и популярна, не считается полностью научно обоснованной среди профессиональных психологов. Human Design вообще объединяет элементы астрологии и других эзотерических систем, что выходит за рамки научной психологии.

Тем не менее, эти тесты могут иметь определенную ценность:

Самоанализ — они побуждают задуматься о своих чертах характера, привычках и предпочтениях

— они побуждают задуматься о своих чертах характера, привычках и предпочтениях Общий язык — создают словарь для обсуждения личностных различий (например, "я интроверт" или "я Obliger")

— создают словарь для обсуждения личностных различий (например, "я интроверт" или "я Obliger") Принятие себя — могут помочь принять свои особенности как часть определенного "типа"

— могут помочь принять свои особенности как часть определенного "типа" Понимание других — дают инструменты для понимания поведения людей с другими типами личности

— дают инструменты для понимания поведения людей с другими типами личности Первый шаг — могут стать отправной точкой для более глубокого самопознания

Однако важно помнить об ограничениях таких тестов:

Эффект Барнума — многие описания типов намеренно размыты, чтобы большинство людей могло узнать в них себя

— многие описания типов намеренно размыты, чтобы большинство людей могло узнать в них себя Упрощение — человеческая личность слишком сложна, чтобы её можно было свести к нескольким категориям

— человеческая личность слишком сложна, чтобы её можно было свести к нескольким категориям Самоотчет — тесты основаны на том, как мы видим себя, что может не совпадать с реальностью

— тесты основаны на том, как мы видим себя, что может не совпадать с реальностью Изменчивость — наша личность и предпочтения могут меняться со временем и в зависимости от контекста

— наша личность и предпочтения могут меняться со временем и в зависимости от контекста Отсутствие валидации — многие тесты не проходили научную проверку на надежность и валидность

Как извлечь максимальную пользу из личностных тестов из TikTok:

Воспринимай их как точку зрения, а не как окончательную истину о себе Используй результаты как повод для размышлений, а не как руководство к действию Сравнивай результаты разных тестов, чтобы получить более полную картину Обсуждай результаты с друзьями, это может дать новые инсайты Если тема интересна, изучи более научно обоснованные инструменты оценки личности

Реальная ценность личностных тестов из TikTok заключается не столько в точности результатов, сколько в том опыте самопознания, который ты получаешь в процессе их прохождения и анализа. Они могут стать отправной точкой для более глубокого понимания себя, если подходить к ним с правильным настроем. 💭

Личностные тесты из TikTok — это зеркало, в котором мы видим не столько себя настоящих, сколько образ, который хотим или боимся увидеть. Они становятся линзой, через которую мы можем взглянуть на свою личность с новой стороны. Не ищи в них абсолютной истины — ищи новые вопросы. Помни: самый ценный результат любого теста — не сама категория, а то, что ты узнаешь о себе, размышляя над вопросами и анализируя свои реакции на полученные результаты. А главное — не позволяй результатам теста ограничивать твои возможности или определять твои решения. Ты всегда больше, чем четыре буквы, цветная диаграмма или процентное соотношение.

