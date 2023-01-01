10 лучших курсов разработки мобильных приложений: цены и отзывы

Для кого эта статья:

Начинающие разработчики, заинтересованные в мобильной разработке

Люди, планирующие сменить карьеру на IT-сферу

Потенциальные студенты, ищущие информацию о курсах и образовательных программах в мобильной разработке Рынок мобильной разработки продолжает стремительно расти, а зарплаты специалистов в этой области остаются одними из самых высоких в IT-индустрии. Но как не ошибиться с выбором курса и не выбросить деньги на ветер? Я проанализировал более 50 образовательных программ по созданию мобильных приложений и выбрал 10 лучших, которые действительно помогут вам стать разработчиком. В этой статье вы найдёте честное сравнение цен, программ обучения и перспектив трудоустройства после каждого курса. 📱💼

Топ-10 курсов разработки мобильных приложений: сравнение цен

Выбор курса по разработке мобильных приложений — задача не из лёгких. Цена, длительность, формат и содержание программы — всё это влияет на конечный результат обучения. Я отобрал 10 образовательных программ, которые заслуживают внимания в 2023 году, и сравнил их по ключевым параметрам. 🔍

Название курса Платформа разработки Длительность Стоимость Формат Трудоустройство Skypro: Java-разработчик Android 9 месяцев от 8 900 ₽/мес Онлайн Гарантия Яндекс Практикум: iOS-разработчик iOS 10 месяцев от 9 900 ₽/мес Онлайн Помощь Нетология: Android-разработчик Android 12 месяцев от 8 700 ₽/мес Онлайн Помощь GeekBrains: Мобильный разработчик iOS/Android 24 месяца от 11 200 ₽/мес Онлайн Гарантия Skillbox: Flutter-разработчик Кросс-платформа 12 месяцев от 10 900 ₽/мес Онлайн Помощь OTUS: React Native Кросс-платформа 6 месяцев 139 000 ₽ Онлайн Нет Udemy: iOS & Swift iOS 60+ часов от 12 000 ₽ Видеокурс Нет Coursera: Android App Development Android 5 месяцев 40 000 ₽ Онлайн Нет Stepik: Android для начинающих Android 24 часа Бесплатно Видеокурс Нет SwiftBook: iOS-разработка iOS 8 месяцев от 8 500 ₽/мес Онлайн Стажировка

Если сравнивать стоимость полных курсов, то ценовой диапазон варьируется от бесплатных вариантов до программ стоимостью более 250 000 рублей. При этом важно понимать, что цена не всегда отражает качество — существуют отличные бесплатные ресурсы для самостоятельного обучения, но они, как правило, не предоставляют поддержку ментора и помощь в трудоустройстве.

Оптимальным выбором для большинства начинающих разработчиков считаются программы в ценовом диапазоне 80 000–150 000 рублей за полный курс с рассрочкой платежа. Такие курсы обычно включают менторскую поддержку, работу над реальными проектами и помощь в составлении портфолио — ключевые компоненты для успешного старта карьеры. 💡

Критерии оценки курсов мобильной разработки для новичков

При выборе курса разработки мобильных приложений необходимо учитывать ряд факторов, которые напрямую влияют на качество обучения и перспективы трудоустройства. Особенно это важно для новичков, которые только начинают свой путь в мобильной разработке и могут легко запутаться в множестве предложений. 🧭

Алексей Петров, технический директор Когда я решил переквалифицироваться из веб-разработчика в мобильного, то потратил около 100 000 рублей на курс, который оказался абсолютно бесполезным. Преподаватель явно не имел реального опыта в индустрии, а учебная программа была построена на устаревших материалах. После этого фиаско я составил строгий чек-лист для оценки образовательных программ: проверял преподавателей в LinkedIn, изучал учебный план и обязательно связывался с выпускниками курса через профессиональные сообщества. Это позволило мне найти действительно качественную программу, которая через 7 месяцев обучения привела меня к позиции Junior Android-разработчика в стартапе с зарплатой в 120 000 рублей.

Вот основные критерии, на которые следует обращать внимание при выборе курса:

Актуальность программы обучения — технологии мобильной разработки развиваются стремительно, и важно, чтобы курс включал современные инструменты и подходы. Проверьте, обновлялась ли программа в последние 6-12 месяцев.

— технологии мобильной разработки развиваются стремительно, и важно, чтобы курс включал современные инструменты и подходы. Проверьте, обновлялась ли программа в последние 6-12 месяцев. Квалификация преподавателей — идеальный вариант, когда обучение ведут практикующие разработчики из известных компаний. Изучите профили преподавателей на профессиональных ресурсах.

Квалификация преподавателей — идеальный вариант, когда обучение ведут практикующие разработчики из известных компаний. Изучите профили преподавателей на профессиональных ресурсах.

— не менее 60% учебного времени должно быть посвящено практическим заданиям и проектам. Теория без практики в разработке быстро забывается. Менторская поддержка — возможность получить обратную связь от опытного специалиста критически важна для новичков. Узнайте формат и частоту взаимодействия с ментором.

Менторская поддержка — возможность получить обратную связь от опытного специалиста критически важна для новичков. Узнайте формат и частоту взаимодействия с ментором.

— активное комьюнити помогает быстрее осваивать материал и налаживать профессиональные связи. Поинтересуйтесь, есть ли у курса свой чат или форум. Помощь в трудоустройстве — курсы, которые помогают с составлением резюме, подготовкой к собеседованиям и имеют партнёрские отношения с работодателями, значительно повышают шансы на успешное трудоустройство.

Отзывы выпускников — ищите отзывы на независимых площадках и в профессиональных сообществах, а не только на сайте курса.

Особое внимание стоит уделить формату финальных проектов. Идеально, если в конце обучения вы сможете разработать и опубликовать в магазине приложений собственный продукт, который станет частью вашего портфолио. Потенциальные работодатели всегда обращают внимание на реальные проекты кандидатов. 📊

Для новичков также важен формат подачи материала. Некоторым удобнее учиться по видеолекциям, которые можно пересматривать в любое время, другим необходимо регулярное общение с преподавателем в формате вебинаров. Выбирайте курс, который соответствует вашему предпочтительному стилю обучения.

От основ до PRO: выбор платформы обучения по бюджету

Бюджет на обучение — один из ключевых факторов при выборе курса по разработке мобильных приложений. В зависимости от ваших финансовых возможностей, существуют различные варианты образовательных программ, каждая из которых имеет свои преимущества и ограничения. 💰

Бюджет Тип курса Преимущества Ограничения Рекомендации 0-5 000 ₽ Бесплатные онлайн-ресурсы, вводные курсы Доступность, гибкий график Отсутствие поддержки, самостоятельная мотивация Stepik, YouTube-каналы, бесплатные разделы Udemy 5 000-30 000 ₽ Базовые видеокурсы, интенсивы Структурированные знания, фокус на практике Ограниченное взаимодействие с преподавателем Udemy, Swiftbook, интенсивы от IT-школ 30 000-100 000 ₽ Среднесрочные профессиональные курсы Менторская поддержка, проектная работа Необходимость значительных временных затрат Курсы от Coursera, OTUS, модули от крупных школ 100 000-200 000 ₽ Полноценные профессиональные программы Комплексный подход, карьерное сопровождение Высокая стоимость, длительный срок обучения Skypro, Яндекс Практикум, Нетология 200 000+ ₽ Премиальные программы с гарантиями Гарантированное трудоустройство, индивидуальный подход Требуют максимальных инвестиций GeekBrains, Skillbox, корпоративные программы

При ограниченном бюджете разумно начать с бесплатных ресурсов, чтобы понять, насколько вам интересна мобильная разработка. Многие платформы предлагают бесплатные вводные модули, которые дают базовое представление о создании приложений. Если интерес сохраняется, можно переходить к более структурированным платным курсам.

Мария Соколова, HR-директор IT-компании Я ежегодно просматриваю сотни резюме начинающих мобильных разработчиков. И знаете, что стало очевидно за годы работы? Дело не в том, сколько человек потратил на обучение, а в том, как он использовал полученные знания. Был случай с кандидатом, который прошёл только бесплатные курсы общей стоимостью менее 10 000 рублей, но разработал три полноценных приложения и выложил их в Google Play. Мы взяли его на позицию Junior-разработчика, и через год он вырос до Middle. В то же время, многие выпускники дорогих программ приходят с шаблонными учебными проектами и минимальными практическими навыками. Моя рекомендация: какой бы курс вы ни выбрали, фокусируйтесь на создании реальных проектов, которые решают конкретные задачи. Это лучшая инвестиция в вашу карьеру.

Для тех, кто серьёзно настроен на карьеру в мобильной разработке, оптимальным вариантом являются программы в диапазоне 100 000-200 000 рублей с возможностью рассрочки платежа. Такие курсы обычно включают:

Полный цикл обучения от основ до профессионального уровня

Регулярные консультации с ментором

Работу над коммерческими проектами

Подготовку к собеседованиям

Помощь в трудоустройстве

Важный момент — многие качественные образовательные программы предлагают гибкие финансовые модели: рассрочку платежа, скидки для ранней записи, возможность оплаты после трудоустройства (Income Share Agreement). Это делает профессиональное образование доступнее и снижает финансовые риски для студентов. 🔄

Также стоит учитывать возможность налогового вычета за обучение, который может составить до 13% от стоимости курса. Для этого необходимо, чтобы образовательное учреждение имело соответствующую лицензию.

Особенности курсов iOS и Android разработки – что выбрать

Выбор между iOS и Android разработкой — это стратегическое решение, которое определит вашу карьерную траекторию на годы вперёд. Каждая платформа имеет свои особенности, требует освоения различных языков программирования и предлагает разные карьерные перспективы. 🍎 vs 🤖

Курсы iOS-разработки фокусируются на создании приложений для устройств Apple и обычно включают изучение:

Swift — современный язык программирования, разработанный Apple

— современный язык программирования, разработанный Apple Xcode — интегрированная среда разработки для macOS

— интегрированная среда разработки для macOS UIKit/SwiftUI — фреймворки для создания пользовательских интерфейсов

— фреймворки для создания пользовательских интерфейсов Core Data — фреймворк для управления моделью данных приложения

— фреймворк для управления моделью данных приложения Apple Human Interface Guidelines — стандарты дизайна приложений

Основные особенности курсов Android-разработки:

Kotlin/Java — основные языки для создания Android-приложений

— основные языки для создания Android-приложений Android Studio — официальная среда разработки

— официальная среда разработки Android Jetpack — набор библиотек для разработки

— набор библиотек для разработки Room — библиотека для работы с базами данных

— библиотека для работы с базами данных Material Design — принципы дизайна интерфейсов для Android

Помимо нативной разработки, набирают популярность курсы кросс-платформенной разработки, позволяющие создавать приложения одновременно для iOS и Android:

Flutter (использует язык Dart)

(использует язык Dart) React Native (основан на JavaScript/TypeScript)

(основан на JavaScript/TypeScript) Xamarin (использует C#)

При выборе направления стоит учитывать несколько факторов:

Техническое оснащение: Для iOS-разработки желательно иметь компьютер Mac, так как Xcode доступен только на macOS. Android-разработка возможна на любом компьютере с Windows, Linux или macOS. Рынок труда: В России и большинстве стран мира Android занимает около 70-80% рынка, что теоретически означает больше пользователей и, соответственно, вакансий. Однако iOS-разработчики часто получают более высокие зарплаты из-за меньшей конкуренции. Сложность освоения: Swift считается более простым для изучения языком по сравнению с Java, однако современный Android использует Kotlin, который также достаточно прост в освоении. Монетизация: Пользователи iOS статистически более склонны платить за приложения и совершать покупки внутри них, что может быть важно для фрилансеров и стартапов.

Если вы не уверены, какое направление выбрать, рассмотрите возможность начать с кросс-платформенной разработки, например, с Flutter. Это позволит вам создавать приложения для обеих платформ и позже, при желании, специализироваться на одной из них. 🔄

Важно понимать, что выбор платформы — это не окончательное решение. Многие разработчики осваивают обе платформы в течение карьеры, что делает их более ценными специалистами на рынке труда. Ключевые принципы разработки мобильных приложений универсальны, и переход с одной платформы на другую обычно не составляет большой проблемы для опытного разработчика.

Отзывы выпускников о популярных школах мобильной разработки

Реальные отзывы выпускников — пожалуй, самый ценный источник информации при выборе курса мобильной разработки. Я проанализировал сотни отзывов на независимых площадках и выделил ключевые моменты, которые отмечают студенты после прохождения популярных программ обучения. 👨

