Kotlin для Android-разработки: выбор лучших курсов, отзывы, цены

Для кого эта статья:

Новички в разработке, желающие изучить Kotlin и Android-разработку

Опытные Java-разработчики, интересующиеся переходом на Kotlin

Люди, рассматривающие курсы по программированию для повышения квалификации или смены профессии Рынок разработчиков Android бурлит, и Kotlin уверенно вытесняет Java на этом поле. Согласно отчету JetBrains за 2023 год, 70% профессиональных Android-разработчиков используют Kotlin как основной язык. Но как выбрать курс, который действительно даст навыки, востребованные на рынке, а не просто красивый сертификат? Я проанализировал десятки программ обучения, опросил выпускников и составил рейтинг курсов, которые реально помогут вам освоить Kotlin и получить первые предложения о работе. 🚀

Почему Kotlin стал популярным языком программирования

В 2017 году Google объявил Kotlin официальным языком для Android-разработки, и это изменило правила игры. Но популярность Kotlin определяется не только поддержкой гиганта.

Kotlin решает три ключевые проблемы Java: многословность кода, отсутствие null-безопасности и ограниченную функциональность. Разработчикам больше не нужно писать бесконечные геттеры, сеттеры и классы-утилиты. Вместо 100 строк Java-кода в Kotlin достаточно 30-40 строк, что ускоряет разработку на 30-40%.

Именно поэтому крупнейшие компании — Netflix, Uber, Trello, Pinterest — перевели свои Android-приложения на Kotlin. По данным опроса Stack Overflow 2023 года, Kotlin входит в топ-15 самых высокооплачиваемых языков программирования со средней зарплатой $130,000 в США.

Пять основных причин выучить Kotlin сегодня:

Совместимость с Java — можно постепенно интегрировать Kotlin в существующие Java-проекты

Евгений Малярчук, Android Tech Lead В 2019 году я руководил командой из 6 Java-разработчиков, и мы столкнулись с проблемой: наше Android-приложение стало настолько громоздким, что добавление новых функций занимало недели. Мы решились на постепенный переход на Kotlin. Первые две недели команда ворчала, но уже через месяц производительность выросла на 25%. А когда мы начали использовать корутины вместо RxJava, количество строк кода уменьшилось ещё на треть. Через полгода мы полностью перешли на Kotlin и сократили время выпуска новых функций вдвое. Не говоря уже о том, что количество крашей снизилось на 60% благодаря null-безопасности.

Всё это делает Kotlin идеальным выбором как для новичков, так и для опытных Java-разработчиков. Но чтобы освоить язык эффективно, нужен правильный курс. 📱

Критерии выбора качественных курсов по Kotlin

Рынок онлайн-образования переполнен предложениями по обучению Kotlin. Чтобы не потратить время и деньги впустую, оценивайте курсы по следующим критериям:

Критерий На что обратить внимание Красные флаги Опыт преподавателей Минимум 3+ лет коммерческой разработки на Kotlin Преподаватель только недавно сам выучил язык Актуальность программы Включает Kotlin Flow, Jetpack Compose, мультиплатформенность Материалы не обновлялись более года Практические задания Минимум 60% курса — практика, наличие проектов Только теория без реальных проектов Поддержка студентов Код-ревью, менторство, оперативная обратная связь Отсутствие проверки домашних заданий Трудоустройство Помощь с составлением портфолио и подготовка к собеседованиям Обещания 100% трудоустройства

Очень важно оценить свой текущий уровень программирования. Если вы никогда не писали код, выбирайте курсы с пометкой "с нуля". Если у вас есть опыт работы с Java или другими языками, смотрите на программы, которые фокусируются на особенностях Kotlin и не тратят время на объяснение базовых концепций ООП.

Помимо технической составляющей, обратите внимание на формат обучения:

Онлайн-курсы в записи — подходят самоорганизованным людям, позволяют учиться в своем темпе

— подходят самоорганизованным людям, позволяют учиться в своем темпе Онлайн-курсы с живыми занятиями — дают возможность задавать вопросы в реальном времени

— дают возможность задавать вопросы в реальном времени Интенсивы и буткемпы — погружение в Kotlin за короткий срок, требуют полной отдачи

— погружение в Kotlin за короткий срок, требуют полной отдачи Менторские программы — индивидуальное обучение с опытным разработчиком

Идеальный курс должен балансировать между фундаментальными знаниями и актуальными трендами индустрии. Если в программе не упоминается Jetpack Compose — новый UI-фреймворк для Android, который Google активно продвигает с 2021 года — это повод задуматься об актуальности материалов. 🤔

Топ-7 курсов Kotlin: детальное сравнение программ

После тщательного анализа более 20 программ обучения я отобрал 7 лучших курсов по изучению Kotlin в 2023 году. Каждый из них имеет свои сильные стороны и особенности.

Skillbox: "Kotlin-разработчик с нуля" Продолжительность: 12 месяцев Особенности: комплексный курс от основ программирования до разработки коммерческих приложений. Включает модули по многопоточности, работе с сетью, базами данных и современным инструментам Android-разработки. Для кого: для новичков без опыта программирования Яндекс Практикум: "Android-разработчик" Продолжительность: 9 месяцев Особенности: сильный акцент на практику, командные проекты, код-ревью от практикующих разработчиков. Не ограничивается Kotlin, но дает широкое понимание экосистемы Android. Для кого: для людей с базовыми знаниями программирования JetBrains Academy: "Kotlin Developer" Продолжительность: самостоятельный темп (обычно 3-6 месяцев) Особенности: курс от создателей языка Kotlin с уникальной системой практических задач разной сложности. Включает треки по Android, Web, Desktop разработке. Для кого: для программистов, переходящих на Kotlin с других языков Udemy: "Android App Development Masterclass using Kotlin" Продолжительность: 60+ часов видео (самостоятельный темп) Особенности: подробные объяснения, множество практических примеров, низкая стоимость. Отличный вариант для самостоятельного изучения. Для кого: для самомотивированных учеников с ограниченным бюджетом OTUS: "Kotlin Developer Professional" Продолжительность: 6 месяцев Особенности: глубокое погружение в язык, архитектурные паттерны, продвинутые темы. Преподаватели — ведущие разработчики из крупных IT-компаний. Для кого: для опытных разработчиков, желающих освоить Kotlin на продвинутом уровне Coursera: "Android App Development with Kotlin" от Meta Продолжительность: 5 месяцев (при изучении 10 часов в неделю) Особенности: специализация из 5 курсов, охватывающая весь цикл разработки Android-приложений. Большой плюс — признанный на международном уровне сертификат. Для кого: для тех, кто хочет получить международно признанный сертификат Codewars: "Kotlin Training Path" Продолжительность: самостоятельный темп Особенности: не классический курс, а платформа с тысячами задач на Kotlin разной сложности. Отлично подходит как дополнение к основному обучению. Для кого: для тех, кто учится лучше через решение задач и хочет отточить мастерство

Сравнение ключевых аспектов курсов представлено в таблице:

Название курса Уровень входа Работа с ментором Итоговые проекты Помощь с трудоустройством Skillbox Начинающий Да 3 проекта Да Яндекс Практикум Начальный/Средний Да 5+ проектов Да JetBrains Academy Любой Нет 20+ проектов разной сложности Нет Udemy Начинающий Ограниченно 1 большой проект Нет OTUS Средний/Продвинутый Да 1 сложный проект Частично Coursera Начальный/Средний Нет Несколько небольших проектов Нет Codewars Любой Сообщество Нет (только задачи) Нет

Важно понимать, что выбор курса должен соответствовать вашим карьерным целям. Если вы хотите быстро войти в индустрию разработки Android-приложений, выбирайте курсы с сильным практическим компонентом и помощью в трудоустройстве. Если же вас интересует Kotlin для бэкенд-разработки или кроссплатформенных приложений, обращайте внимание на программы с более широким охватом. 📊

Ценовая политика и возможности обучения Kotlin

Стоимость обучения Kotlin варьируется от бесплатных ресурсов до полноценных программ стоимостью более 200 000 рублей. Давайте разберемся, какие опции доступны для разных бюджетов.

Бесплатные ресурсы:

Официальная документация Kotlin — comprehensive.kotlinlang.org

Kotlin Koans — интерактивные упражнения от JetBrains

YouTube-каналы: Coding in Flow, Philipp Lackner, Android Developers

Бесплатный курс "Kotlin Basics" на Stepik

Бесплатные ресурсы подходят для первого знакомства с языком или для точечного изучения конкретных тем. Однако без структурированной программы и обратной связи есть риск получить фрагментарные знания.

Бюджетные варианты (5 000 – 30 000 ₽):

Курсы на Udemy: 2 000 – 5 000 ₽

Платформа Stepik: 5 000 – 15 000 ₽

Подписка на JetBrains Academy: ~2 000 ₽/месяц

Отдельные модули курсов от крупных платформ: 10 000 – 30 000 ₽

Это оптимальный вариант для тех, кто уже имеет базовые навыки программирования и способен к самостоятельному обучению. Однако в большинстве случаев вам придется самостоятельно структурировать процесс обучения.

Полноценные программы обучения (50 000 – 200 000+ ₽):

Яндекс Практикум "Android-разработчик": ~180 000 ₽

Skillbox "Kotlin-разработчик с нуля": ~110 000 ₽

OTUS "Kotlin Developer Professional": ~80 000 ₽

Нетология "Android-разработчик": ~120 000 ₽

GeekBrains "Разработчик Android": ~190 000 ₽

Эти программы предлагают структурированное обучение с поддержкой менторов, проверкой домашних заданий и карьерными консультациями. Многие школы предлагают рассрочку или кредит на обучение.

Индивидуальное менторство (от 5 000 ₽/час):

Персональные занятия с опытным Kotlin-разработчиком

Customized learning path под ваши задачи

Быстрое решение возникающих проблем

Это самый дорогой, но и самый эффективный способ обучения. Особенно подходит тем, кто уже работает в IT и хочет быстро освоить Kotlin для конкретных задач.

Максим Доронин, HR-директор IT-компании После того как мы решили перевести наши Android-проекты с Java на Kotlin, возникла необходимость обучить команду из 12 разработчиков. Стандартные курсы не подходили — у всех был разный уровень, и нам нужны были специфические навыки для наших проектов. Мы организовали корпоративное обучение с приглашенным экспертом, который адаптировал программу под наши нужды. Это обошлось нам в 1,2 млн рублей за 3-месячный интенсив, но результат превзошел ожидания. Разработчики не только освоили Kotlin, но и сразу применили знания к нашей кодовой базе. Спустя 6 месяцев после обучения скорость разработки выросла на 40%, а количество багов уменьшилось на 25%. Эта инвестиция окупилась уже через 4 месяца за счет ускорения работы над проектами.

При выборе курса по цене учитывайте и скрытые выгоды: бонусом к некоторым программам идут доступы к платным IDE, облачным сервисам или дополнительным курсам. Например, студенты JetBrains Academy получают бесплатную лицензию IntelliJ IDEA Ultimate стоимостью ~13 000 ₽ в год.

Также обратите внимание на возможность возврата средств. Многие качественные курсы предлагают пробный период (7-14 дней), в течение которого можно оценить качество материалов и вернуть деньги, если курс вам не подходит. 💰

Отзывы выпускников о курсах Kotlin: реальный опыт

Чтобы дать вам полную картину, я собрал и проанализировал отзывы выпускников различных курсов Kotlin. Вот что говорят люди, прошедшие обучение:

Skillbox: "Kotlin-разработчик с нуля" Плюсы по отзывам:

Подробные объяснения базовых концепций для новичков

Актуальные материалы по Jetpack Compose и архитектурным паттернам

Качественная обратная связь от преподавателей

Минусы по отзывам:

Слишком растянутая программа (некоторые темы можно было бы изучить быстрее)

Недостаточно глубокое погружение в многопоточность и оптимизацию

Некоторые выпускники отмечают, что карьерная поддержка могла бы быть лучше

Яндекс Практикум: "Android-разработчик" Плюсы по отзывам:

Сильная практическая составляющая с реальными проектами

Качественное код-ревью от практикующих разработчиков

Эффективная помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованиям

Минусы по отзывам:

Высокая интенсивность обучения, сложно совмещать с работой

Не всегда оперативная обратная связь на вопросы

Некоторым не хватает глубины в изучении алгоритмов и структур данных

JetBrains Academy: "Kotlin Developer" Плюсы по отзывам:

Лучшее объяснение уникальных особенностей Kotlin (от создателей языка)

Хорошо продуманные практические задачи с постепенным повышением сложности

Гибкий формат обучения в своём темпе

Минусы по отзывам:

Отсутствие живой поддержки от менторов

Может быть сложно для абсолютных новичков

Нет карьерной поддержки и помощи с трудоустройством

Сводная статистика по трудоустройству выпускников различных курсов (на основе публичных отчетов школ и опросов выпускников):

Курс % трудоустроенных в течение 3 месяцев % трудоустроенных в течение 6 месяцев Средняя начальная зарплата Skillbox 55% 70% 70 000 ₽ Яндекс Практикум 65% 80% 90 000 ₽ OTUS 70% 85% 120 000 ₽ Нетология 50% 65% 80 000 ₽ GeekBrains 45% 60% 75 000 ₽

Важно отметить, что показатели трудоустройства сильно зависят от нескольких факторов:

Наличие предыдущего опыта в IT

Время, которое выпускник может уделить поиску работы

Качество выполненных учебных проектов

Активность на GitHub и наличие портфолио

Навыки прохождения технических собеседований

Общий паттерн, который прослеживается в отзывах: независимо от выбранного курса, успеха добиваются те, кто не ограничивается только материалами курса, а дополнительно изучает документацию, читает статьи, разбирает open-source проекты и создает собственные приложения для портфолио.

Как отмечают многие выпускники, даже после завершения курса обучение не заканчивается — Kotlin развивается, и важно постоянно следить за новыми возможностями языка и экосистемы Android. 👨

