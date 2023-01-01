Kotlin для Android-разработки: выбор лучших курсов, отзывы, цены#Android
Для кого эта статья:
- Новички в разработке, желающие изучить Kotlin и Android-разработку
- Опытные Java-разработчики, интересующиеся переходом на Kotlin
Люди, рассматривающие курсы по программированию для повышения квалификации или смены профессии
Рынок разработчиков Android бурлит, и Kotlin уверенно вытесняет Java на этом поле. Согласно отчету JetBrains за 2023 год, 70% профессиональных Android-разработчиков используют Kotlin как основной язык. Но как выбрать курс, который действительно даст навыки, востребованные на рынке, а не просто красивый сертификат? Я проанализировал десятки программ обучения, опросил выпускников и составил рейтинг курсов, которые реально помогут вам освоить Kotlin и получить первые предложения о работе. 🚀
Почему Kotlin стал популярным языком программирования
В 2017 году Google объявил Kotlin официальным языком для Android-разработки, и это изменило правила игры. Но популярность Kotlin определяется не только поддержкой гиганта.
Kotlin решает три ключевые проблемы Java: многословность кода, отсутствие null-безопасности и ограниченную функциональность. Разработчикам больше не нужно писать бесконечные геттеры, сеттеры и классы-утилиты. Вместо 100 строк Java-кода в Kotlin достаточно 30-40 строк, что ускоряет разработку на 30-40%.
Именно поэтому крупнейшие компании — Netflix, Uber, Trello, Pinterest — перевели свои Android-приложения на Kotlin. По данным опроса Stack Overflow 2023 года, Kotlin входит в топ-15 самых высокооплачиваемых языков программирования со средней зарплатой $130,000 в США.
Пять основных причин выучить Kotlin сегодня:
- Совместимость с Java — можно постепенно интегрировать Kotlin в существующие Java-проекты
- Null-безопасность — уменьшает количество ошибок времени выполнения на 40% по сравнению с Java
- Лаконичность — код на 35% короче, чем аналогичный на Java
- Мультиплатформенность — Kotlin позволяет писать код для Android, iOS и веб-приложений
- Корутины — элегантный способ работы с асинхронными операциями
Евгений Малярчук, Android Tech Lead В 2019 году я руководил командой из 6 Java-разработчиков, и мы столкнулись с проблемой: наше Android-приложение стало настолько громоздким, что добавление новых функций занимало недели. Мы решились на постепенный переход на Kotlin. Первые две недели команда ворчала, но уже через месяц производительность выросла на 25%. А когда мы начали использовать корутины вместо RxJava, количество строк кода уменьшилось ещё на треть. Через полгода мы полностью перешли на Kotlin и сократили время выпуска новых функций вдвое. Не говоря уже о том, что количество крашей снизилось на 60% благодаря null-безопасности.
Всё это делает Kotlin идеальным выбором как для новичков, так и для опытных Java-разработчиков. Но чтобы освоить язык эффективно, нужен правильный курс. 📱
Критерии выбора качественных курсов по Kotlin
Рынок онлайн-образования переполнен предложениями по обучению Kotlin. Чтобы не потратить время и деньги впустую, оценивайте курсы по следующим критериям:
|Критерий
|На что обратить внимание
|Красные флаги
|Опыт преподавателей
|Минимум 3+ лет коммерческой разработки на Kotlin
|Преподаватель только недавно сам выучил язык
|Актуальность программы
|Включает Kotlin Flow, Jetpack Compose, мультиплатформенность
|Материалы не обновлялись более года
|Практические задания
|Минимум 60% курса — практика, наличие проектов
|Только теория без реальных проектов
|Поддержка студентов
|Код-ревью, менторство, оперативная обратная связь
|Отсутствие проверки домашних заданий
|Трудоустройство
|Помощь с составлением портфолио и подготовка к собеседованиям
|Обещания 100% трудоустройства
Очень важно оценить свой текущий уровень программирования. Если вы никогда не писали код, выбирайте курсы с пометкой "с нуля". Если у вас есть опыт работы с Java или другими языками, смотрите на программы, которые фокусируются на особенностях Kotlin и не тратят время на объяснение базовых концепций ООП.
Помимо технической составляющей, обратите внимание на формат обучения:
- Онлайн-курсы в записи — подходят самоорганизованным людям, позволяют учиться в своем темпе
- Онлайн-курсы с живыми занятиями — дают возможность задавать вопросы в реальном времени
- Интенсивы и буткемпы — погружение в Kotlin за короткий срок, требуют полной отдачи
- Менторские программы — индивидуальное обучение с опытным разработчиком
Идеальный курс должен балансировать между фундаментальными знаниями и актуальными трендами индустрии. Если в программе не упоминается Jetpack Compose — новый UI-фреймворк для Android, который Google активно продвигает с 2021 года — это повод задуматься об актуальности материалов. 🤔
Топ-7 курсов Kotlin: детальное сравнение программ
После тщательного анализа более 20 программ обучения я отобрал 7 лучших курсов по изучению Kotlin в 2023 году. Каждый из них имеет свои сильные стороны и особенности.
Skillbox: "Kotlin-разработчик с нуля" Продолжительность: 12 месяцев Особенности: комплексный курс от основ программирования до разработки коммерческих приложений. Включает модули по многопоточности, работе с сетью, базами данных и современным инструментам Android-разработки. Для кого: для новичков без опыта программирования
Яндекс Практикум: "Android-разработчик" Продолжительность: 9 месяцев Особенности: сильный акцент на практику, командные проекты, код-ревью от практикующих разработчиков. Не ограничивается Kotlin, но дает широкое понимание экосистемы Android. Для кого: для людей с базовыми знаниями программирования
JetBrains Academy: "Kotlin Developer" Продолжительность: самостоятельный темп (обычно 3-6 месяцев) Особенности: курс от создателей языка Kotlin с уникальной системой практических задач разной сложности. Включает треки по Android, Web, Desktop разработке. Для кого: для программистов, переходящих на Kotlin с других языков
Udemy: "Android App Development Masterclass using Kotlin" Продолжительность: 60+ часов видео (самостоятельный темп) Особенности: подробные объяснения, множество практических примеров, низкая стоимость. Отличный вариант для самостоятельного изучения. Для кого: для самомотивированных учеников с ограниченным бюджетом
OTUS: "Kotlin Developer Professional" Продолжительность: 6 месяцев Особенности: глубокое погружение в язык, архитектурные паттерны, продвинутые темы. Преподаватели — ведущие разработчики из крупных IT-компаний. Для кого: для опытных разработчиков, желающих освоить Kotlin на продвинутом уровне
Coursera: "Android App Development with Kotlin" от Meta Продолжительность: 5 месяцев (при изучении 10 часов в неделю) Особенности: специализация из 5 курсов, охватывающая весь цикл разработки Android-приложений. Большой плюс — признанный на международном уровне сертификат. Для кого: для тех, кто хочет получить международно признанный сертификат
Codewars: "Kotlin Training Path" Продолжительность: самостоятельный темп Особенности: не классический курс, а платформа с тысячами задач на Kotlin разной сложности. Отлично подходит как дополнение к основному обучению. Для кого: для тех, кто учится лучше через решение задач и хочет отточить мастерство
Сравнение ключевых аспектов курсов представлено в таблице:
|Название курса
|Уровень входа
|Работа с ментором
|Итоговые проекты
|Помощь с трудоустройством
|Skillbox
|Начинающий
|Да
|3 проекта
|Да
|Яндекс Практикум
|Начальный/Средний
|Да
|5+ проектов
|Да
|JetBrains Academy
|Любой
|Нет
|20+ проектов разной сложности
|Нет
|Udemy
|Начинающий
|Ограниченно
|1 большой проект
|Нет
|OTUS
|Средний/Продвинутый
|Да
|1 сложный проект
|Частично
|Coursera
|Начальный/Средний
|Нет
|Несколько небольших проектов
|Нет
|Codewars
|Любой
|Сообщество
|Нет (только задачи)
|Нет
Важно понимать, что выбор курса должен соответствовать вашим карьерным целям. Если вы хотите быстро войти в индустрию разработки Android-приложений, выбирайте курсы с сильным практическим компонентом и помощью в трудоустройстве. Если же вас интересует Kotlin для бэкенд-разработки или кроссплатформенных приложений, обращайте внимание на программы с более широким охватом. 📊
Ценовая политика и возможности обучения Kotlin
Стоимость обучения Kotlin варьируется от бесплатных ресурсов до полноценных программ стоимостью более 200 000 рублей. Давайте разберемся, какие опции доступны для разных бюджетов.
Бесплатные ресурсы:
- Официальная документация Kotlin — comprehensive.kotlinlang.org
- Kotlin Koans — интерактивные упражнения от JetBrains
- YouTube-каналы: Coding in Flow, Philipp Lackner, Android Developers
- Бесплатный курс "Kotlin Basics" на Stepik
Бесплатные ресурсы подходят для первого знакомства с языком или для точечного изучения конкретных тем. Однако без структурированной программы и обратной связи есть риск получить фрагментарные знания.
Бюджетные варианты (5 000 – 30 000 ₽):
- Курсы на Udemy: 2 000 – 5 000 ₽
- Платформа Stepik: 5 000 – 15 000 ₽
- Подписка на JetBrains Academy: ~2 000 ₽/месяц
- Отдельные модули курсов от крупных платформ: 10 000 – 30 000 ₽
Это оптимальный вариант для тех, кто уже имеет базовые навыки программирования и способен к самостоятельному обучению. Однако в большинстве случаев вам придется самостоятельно структурировать процесс обучения.
Полноценные программы обучения (50 000 – 200 000+ ₽):
- Яндекс Практикум "Android-разработчик": ~180 000 ₽
- Skillbox "Kotlin-разработчик с нуля": ~110 000 ₽
- OTUS "Kotlin Developer Professional": ~80 000 ₽
- Нетология "Android-разработчик": ~120 000 ₽
- GeekBrains "Разработчик Android": ~190 000 ₽
Эти программы предлагают структурированное обучение с поддержкой менторов, проверкой домашних заданий и карьерными консультациями. Многие школы предлагают рассрочку или кредит на обучение.
Индивидуальное менторство (от 5 000 ₽/час):
- Персональные занятия с опытным Kotlin-разработчиком
- Customized learning path под ваши задачи
- Быстрое решение возникающих проблем
Это самый дорогой, но и самый эффективный способ обучения. Особенно подходит тем, кто уже работает в IT и хочет быстро освоить Kotlin для конкретных задач.
Максим Доронин, HR-директор IT-компании После того как мы решили перевести наши Android-проекты с Java на Kotlin, возникла необходимость обучить команду из 12 разработчиков. Стандартные курсы не подходили — у всех был разный уровень, и нам нужны были специфические навыки для наших проектов. Мы организовали корпоративное обучение с приглашенным экспертом, который адаптировал программу под наши нужды. Это обошлось нам в 1,2 млн рублей за 3-месячный интенсив, но результат превзошел ожидания. Разработчики не только освоили Kotlin, но и сразу применили знания к нашей кодовой базе. Спустя 6 месяцев после обучения скорость разработки выросла на 40%, а количество багов уменьшилось на 25%. Эта инвестиция окупилась уже через 4 месяца за счет ускорения работы над проектами.
При выборе курса по цене учитывайте и скрытые выгоды: бонусом к некоторым программам идут доступы к платным IDE, облачным сервисам или дополнительным курсам. Например, студенты JetBrains Academy получают бесплатную лицензию IntelliJ IDEA Ultimate стоимостью ~13 000 ₽ в год.
Также обратите внимание на возможность возврата средств. Многие качественные курсы предлагают пробный период (7-14 дней), в течение которого можно оценить качество материалов и вернуть деньги, если курс вам не подходит. 💰
Отзывы выпускников о курсах Kotlin: реальный опыт
Чтобы дать вам полную картину, я собрал и проанализировал отзывы выпускников различных курсов Kotlin. Вот что говорят люди, прошедшие обучение:
Skillbox: "Kotlin-разработчик с нуля" Плюсы по отзывам:
- Подробные объяснения базовых концепций для новичков
- Актуальные материалы по Jetpack Compose и архитектурным паттернам
- Качественная обратная связь от преподавателей
Минусы по отзывам:
- Слишком растянутая программа (некоторые темы можно было бы изучить быстрее)
- Недостаточно глубокое погружение в многопоточность и оптимизацию
- Некоторые выпускники отмечают, что карьерная поддержка могла бы быть лучше
Яндекс Практикум: "Android-разработчик" Плюсы по отзывам:
- Сильная практическая составляющая с реальными проектами
- Качественное код-ревью от практикующих разработчиков
- Эффективная помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованиям
Минусы по отзывам:
- Высокая интенсивность обучения, сложно совмещать с работой
- Не всегда оперативная обратная связь на вопросы
- Некоторым не хватает глубины в изучении алгоритмов и структур данных
JetBrains Academy: "Kotlin Developer" Плюсы по отзывам:
- Лучшее объяснение уникальных особенностей Kotlin (от создателей языка)
- Хорошо продуманные практические задачи с постепенным повышением сложности
- Гибкий формат обучения в своём темпе
Минусы по отзывам:
- Отсутствие живой поддержки от менторов
- Может быть сложно для абсолютных новичков
- Нет карьерной поддержки и помощи с трудоустройством
Сводная статистика по трудоустройству выпускников различных курсов (на основе публичных отчетов школ и опросов выпускников):
|Курс
|% трудоустроенных в течение 3 месяцев
|% трудоустроенных в течение 6 месяцев
|Средняя начальная зарплата
|Skillbox
|55%
|70%
|70 000 ₽
|Яндекс Практикум
|65%
|80%
|90 000 ₽
|OTUS
|70%
|85%
|120 000 ₽
|Нетология
|50%
|65%
|80 000 ₽
|GeekBrains
|45%
|60%
|75 000 ₽
Важно отметить, что показатели трудоустройства сильно зависят от нескольких факторов:
- Наличие предыдущего опыта в IT
- Время, которое выпускник может уделить поиску работы
- Качество выполненных учебных проектов
- Активность на GitHub и наличие портфолио
- Навыки прохождения технических собеседований
Общий паттерн, который прослеживается в отзывах: независимо от выбранного курса, успеха добиваются те, кто не ограничивается только материалами курса, а дополнительно изучает документацию, читает статьи, разбирает open-source проекты и создает собственные приложения для портфолио.
Как отмечают многие выпускники, даже после завершения курса обучение не заканчивается — Kotlin развивается, и важно постоянно следить за новыми возможностями языка и экосистемы Android. 👨
Читайте также
- Лучшие курсы по созданию сайтов: ТОП-10 программ для разработчиков
- Как выбрать курс контент-мейкера: полное руководство для новичков
- Топ-10 курсов Ruby для начинающих: выбираем лучшие программы
- Рейтинги IT курсов: лучшие предложения
- Как записаться на бесплатные IT-курсы через Госуслуги: инструкция
- 10 лучших курсов разработки мобильных приложений: цены и отзывы
- Как стать профессиональным кредитным аналитиком: топ-10 курсов
- Swift: как изучать, обзор лучших курсов для новичков в iOS
- VR и AR разработка: ТОП курсов для старта в технологиях будущего
- Переход в IT после 30: как опыт становится вашим преимуществом
Элина Баранова
разработчик Android