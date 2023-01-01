Топ-10 курсов Ruby для начинающих: выбираем лучшие программы

Для кого эта статья:

Начинающие и опытные разработчики, ищущие курсы по Ruby

Люди, заинтересованные в карьере в IT и программировании

Потенциальные студенты, рассматривающие онлайн-образование в области программирования Ruby остаётся одним из самых элегантных языков программирования, и спрос на разработчиков, владеющих им, продолжает расти! 💎 Но как выбрать тот самый курс среди десятков предложений? Я провёл глубокий анализ рынка образовательных программ и отобрал 10 курсов, действительно заслуживающих внимания. Изучив более 100 отзывов выпускников и сравнив ключевые параметры — от стоимости до трудоустройства — я готов представить результаты своего исследования, которые помогут вам сделать правильный выбор.

ТОП-10 курсов по Ruby: что выбрать начинающему кодеру?

Выбор правильного курса по Ruby может кардинально изменить вашу карьерную траекторию. Давайте рассмотрим десятку лучших программ, которые действительно стоят вашего внимания и инвестиций. 🔍

Ruby on Rails Bootcamp от Codecademy — Интенсивный курс с фокусом на практические проекты. Преимущество: интерактивная среда разработки прямо в браузере. Стоимость: $19.99/месяц по подписке. The Complete Ruby on Rails Developer Course (Udemy) — Полный курс от начального до продвинутого уровня. Разовая оплата $89.99 с частыми скидками до $10.99. Ruby Programming (Coursera от Университета Джона Хопкинса) — Академический подход с сертификатом престижного университета. Стоимость: бесплатно для аудита, $49/месяц для получения сертификата. Learn Ruby от Codecademy — Отличный выбор для абсолютных новичков. Базовый курс бесплатный, Pro-версия от $19.99/месяц. Ruby Path от Pluralsight — Структурированный путь от новичка до профессионала с интерактивными заданиями. Стоимость: $29/месяц или $299/год. Ruby Koans — Бесплатный открытый проект для изучения Ruby через решение головоломок. Идеально для тех, кто предпочитает учиться на практике. Онлайн-курс Ruby и Rails от Geekbrains — Русскоязычный курс с менторской поддержкой. Стоимость: около 45,000 рублей. Launch School Core Curriculum — Углубленная программа с акцентом на фундаментальные знания. Стоимость: $199/месяц. Ruby Monks — Интерактивные онлайн-уроки разной сложности. Базовый уровень бесплатный, премиум-контент от $10/месяц. The Odin Project: Ruby Track — Бесплатный курс с открытым исходным кодом, разработанный сообществом профессионалов.

При выборе курса обратите внимание на следующие критерии:

Актуальность материала — Ruby постоянно обновляется, проверьте дату последнего обновления курса

Наличие практических проектов — теория без практики малоэффективна

Поддержка сообщества или менторов — возможность задать вопрос критически важна

Формат обучения — синхронный (с расписанием) или асинхронный (в своем темпе)

Сертификация — если это важно для вашего резюме

Артём Соколов, Senior Ruby Developer

Когда я начинал изучать Ruby пять лет назад, рынок курсов был значительно беднее. Я выбрал Codecademy, потому что мне нравилась их интерактивная платформа — можно было писать код прямо в браузере и сразу видеть результат. Первые две недели я буквально "жил" на платформе, проходя модуль за модулем. Ключевым моментом стал их проект "Build Your Own Blog" — именно там я впервые почувствовал, что действительно программирую, а не просто решаю учебные задачки. Сегодня я веду команду из 7 разработчиков, и когда провожу собеседования, всегда ценю кандидатов, которые могут показать реальные проекты, а не просто перечислить пройденные курсы.

Цены и форматы: сравниваем ведущие курсы Ruby

Стоимость и формат обучения — решающие факторы при выборе курса. Давайте детально рассмотрим, что предлагают лидеры рынка и сколько это стоит. 💰

Название курса Формат обучения Длительность Стоимость Модель оплаты Ruby on Rails Bootcamp (Codecademy) Асинхронный онлайн 8-12 недель $19.99/месяц Подписка The Complete Ruby on Rails (Udemy) Видеокурс + практика 55 часов $10.99-$89.99 Разовая Ruby Programming (Coursera) Академический онлайн 6 недель $49/месяц Подписка Launch School Core Менторство + самообучение 6-12 месяцев $199/месяц Подписка Geekbrains Ruby Лекции + практика 6 месяцев 45,000 ₽ Разовая/рассрочка

Что следует учитывать при сравнении цен:

Скрытые расходы — некоторые курсы требуют дополнительной оплаты за проверку заданий или доступ к продвинутым материалам

— некоторые курсы требуют дополнительной оплаты за проверку заданий или доступ к продвинутым материалам Гарантии возврата — многие платформы предлагают возврат средств в течение 7-30 дней

— многие платформы предлагают возврат средств в течение 7-30 дней Рассрочка платежей — особенно актуально для дорогих интенсивов

— особенно актуально для дорогих интенсивов Региональные скидки — некоторые платформы устанавливают цены с учетом региона проживания

Если бюджет ограничен, рассмотрите бесплатные альтернативы:

Ruby Koans — полностью бесплатный проект с упражнениями

The Odin Project — комьюнити-проект с бесплатным Ruby треком

Free Code Camp — отдельные модули по Ruby (хотя их меньше, чем по JavaScript)

Важно понимать, что бесплатные ресурсы часто требуют большей самодисциплины и умения самостоятельно структурировать обучение. Для многих начинающих платные курсы с четкой структурой и поддержкой могут оказаться более эффективными в долгосрочной перспективе. 🧠

С точки зрения формата, курсы разделяются на:

Bootcamp формат — интенсивное обучение с полной занятостью

— интенсивное обучение с полной занятостью Курсы с гибким графиком — возможность учиться в своем темпе

— возможность учиться в своем темпе Интерактивные платформы — кодирование прямо в браузере

— кодирование прямо в браузере Видеокурсы — предзаписанные лекции с заданиями

— предзаписанные лекции с заданиями Менторство — индивидуальная работа с опытным разработчиком

Наиболее перспективной тенденцией становится гибридный формат обучения, сочетающий самостоятельное изучение материала с регулярными сессиями код-ревью и групповыми проектами под руководством ментора.

От новичка к профи: лучшие школы для изучения Ruby

Переход от новичка к профессиональному Ruby-разработчику — это путь, который требует правильного образовательного сопровождения. Рассмотрим лучшие школы, специализирующиеся на этом языке программирования. 🎓

Ключевое отличие серьезной школы от обычного курса — это комплексный подход к обучению, включающий не только изучение синтаксиса, но и программирование реальных приложений, работу в команде и понимание индустриальных практик.

Название школы Особенности программы Уровень входа Трудоустройство Стоимость Launch School Масштабная программа с акцентом на фундаментальные знания С нуля Нет гарантий, но высокий процент $199/месяц, 6-18 месяцев Le Wagon Интенсивный буткемп с фокусом на практику Начальные знания приветствуются Карьерные консультации $9,900 за 9 недель Pragmatic Studio Курсы от авторов известных книг по Ruby С нуля или с опытом Нет $169-$279 за курс Thinkful Инженерный курс с гибким графиком Базовые знания кодинга Гарантия возврата, если не трудоустроен $9,500 или ISA модель Flatiron School Полный стек с акцентом на Ruby и Rails С нуля Карьерная поддержка до 6 месяцев $16,900 или ISA

Что отличает действительно хорошую школу программирования:

Актуальный учебный план — регулярно обновляемый с учетом последних версий Ruby

— регулярно обновляемый с учетом последних версий Ruby Проектный подход — создание полноценных приложений от начала до конца

— создание полноценных приложений от начала до конца Менторская поддержка — доступ к профессионалам с опытом коммерческой разработки

— доступ к профессионалам с опытом коммерческой разработки Командная работа — обучение через парное программирование и групповые проекты

— обучение через парное программирование и групповые проекты Карьерное сопровождение — помощь с составлением резюме и подготовкой к собеседованиям

Особого внимания заслуживает модель Income Share Agreement (ISA), которую предлагают некоторые школы. Суть в том, что вы не платите за обучение до трудоустройства, а затем отчисляете процент от зарплаты в течение определенного срока. Это снижает порог входа, но общая сумма может оказаться выше, чем при единовременной оплате.

При выборе школы обратите внимание на путь выпускников:

Процент трудоустройства в течение 6 месяцев после окончания

Средний уровень зарплаты выпускников

Компании, где работают бывшие студенты

Отзывы на независимых платформах (не только на сайте школы)

Также стоит учитывать, что многие школы предлагают подготовительные бесплатные курсы — это отличная возможность оценить качество преподавания и решить, подходит ли вам данная методология обучения, прежде чем вкладывать значительные средства.

Онлайн-курсы Ruby с сертификацией и трудоустройством

Для многих учащихся ключевой вопрос — это не только получение знаний, но и признание этих знаний на рынке труда. Рассмотрим курсы, которые предлагают признанную сертификацию и реальную помощь в трудоустройстве. 🏆

Важно понимать, что в мире разработки на Ruby наличие сертификата менее значимо, чем портфолио проектов. Тем не менее, для некоторых работодателей, особенно крупных корпораций, сертификация может стать дополнительным плюсом при рассмотрении вашей кандидатуры.

Курсы с официальной сертификацией:

Ruby Association Certified Ruby Programmer — официальная сертификация от создателей языка Ruby. Это не курс, а экзамен, но многие образовательные платформы предлагают программы подготовки к нему.

— официальная сертификация от создателей языка Ruby. Это не курс, а экзамен, но многие образовательные платформы предлагают программы подготовки к нему. Coursera Ruby Specialization — сертификат от университета Джона Хопкинса, признаваемый многими работодателями.

— сертификат от университета Джона Хопкинса, признаваемый многими работодателями. edX Ruby Programming — программа от The Linux Foundation с верифицируемым сертификатом.

— программа от The Linux Foundation с верифицируемым сертификатом. Codeacademy Pro Ruby Career Path — сертификат по завершении трека, включающего работу над проектами для портфолио.

Что касается трудоустройства, здесь лидируют буткемпы и интенсивные программы, предлагающие различные модели гарантированного трудоустройства:

Money-back guarantee — возврат средств, если вы не найдете работу в течение определенного периода (обычно 6-12 месяцев).

— возврат средств, если вы не найдете работу в течение определенного периода (обычно 6-12 месяцев). Deferred tuition — оплата курса только после трудоустройства.

— оплата курса только после трудоустройства. Income Share Agreement (ISA) — процент от зарплаты в течение фиксированного срока после трудоустройства.

— процент от зарплаты в течение фиксированного срока после трудоустройства. Job placement programs — прямые контакты с компаниями-партнерами, ищущими разработчиков Ruby.

Топ курсов с акцентом на трудоустройство:

Flatiron School Software Engineering — предлагает гарантию трудоустройства или возврат средств. 93% выпускников находят работу в течение 6 месяцев.

— предлагает гарантию трудоустройства или возврат средств. 93% выпускников находят работу в течение 6 месяцев. Thinkful Engineering Immersion — сильная программа карьерного коучинга с гарантией трудоустройства.

— сильная программа карьерного коучинга с гарантией трудоустройства. Springboard Software Engineering — включает индивидуальное менторство и гарантию возврата средств при отсутствии предложений о работе.

— включает индивидуальное менторство и гарантию возврата средств при отсутствии предложений о работе. App Academy — один из пионеров модели "плати после трудоустройства" с фокусом на Ruby и JavaScript.

При выборе курса с обещанием трудоустройства внимательноstudying "мелкий шрифт" в договоре. Часто гарантии содержат условия:

Географические ограничения (только определенные города или страны)

Требования к активности в поиске работы (минимальное количество заявок в неделю)

Обязательное участие в карьерных мероприятиях программы

Готовность принять любое релевантное предложение о работе с минимальной указанной зарплатой

Важно также помнить, что при выборе программы с ISA или отложенной оплатой вы, как правило, в итоге заплатите больше, чем при прямой оплате. Это своего рода "страховка" школы от риска вашего нетрудоустройства.

Марина Ковалева, HR-директор IT-компании

Когда мы просматриваем резюме кандидатов на позицию Ruby-разработчика, сертификаты играют второстепенную роль. Гораздо важнее для нас портфолио и реальный код, который написал кандидат. Но есть одно исключение: выпускники буткемпов с серьезной репутацией, таких как Flatiron или Le Wagon. У нас был опыт найма трех разработчиков из этих программ, и все они показали отличные результаты. Причина проста — эти школы не просто учат синтаксису, они прививают правильное мышление и навыки работы в команде. Когда мы видим такой буткемп в резюме, это автоматически повышает шансы кандидата попасть на техническое интервью.

Репетиторы и интерактивные тренировки по Ruby

Индивидуальный подход остается одним из самых эффективных методов обучения программированию. Рассмотрим возможности работы с репетиторами и современные интерактивные тренировки для изучения Ruby. 👨

Читайте также