Как начать карьеру копирайтера на биржах: регистрация и профиль
Запуск карьеры в копирайтинге больше не требует профильного образования или связей в отрасли. Достаточно зарегистрироваться на специализированной бирже, где заказчики ежедневно размещают тысячи заданий. Однако правильное начало — ключ к успеху. Грамотно созданный профиль и продуманная стратегия могут превратить вашу регистрацию из формальности в мощный инструмент привлечения первых клиентов. Давайте разберемся, как пройти этот путь максимально эффективно и избежать типичных ошибок новичков. 🚀
Что такое биржи копирайтинга и какие выбрать новичку
Биржи копирайтинга — это онлайн-платформы, соединяющие авторов текстов с заказчиками. Они работают по принципу маркетплейса: клиенты размещают задания, исполнители предлагают свои услуги. Такие площадки обеспечивают безопасность сделок, выступая гарантом оплаты и предоставляя инструменты для удобного взаимодействия сторон. 💼
Для начинающих авторов биржи копирайтинга становятся идеальной стартовой площадкой: здесь можно набраться опыта, сформировать портфолио и получить первые отзывы без необходимости самостоятельного поиска клиентов.
Анна Дмитриева, копирайтер с 5-летним стажем: Мой путь в копирайтинге начался с регистрации на бирже Etxt. Помню свой первый заказ — описание товаров для интернет-магазина косметики по 30 рублей за 1000 знаков. Казалось бы, копейки, но именно этот опыт дал мне понимание процессов и уверенность. Через три месяца регулярной работы я уже могла выбирать заказы по 150-200 рублей за 1000 знаков, а спустя полгода перешла на прямое сотрудничество с несколькими постоянными клиентами, которых нашла именно на бирже. Ключом к успеху стало не стремление сразу получать высокие гонорары, а последовательное наращивание рейтинга и портфолио. Не бойтесь начинать с малого — биржи прощают ошибки новичкам гораздо охотнее, чем прямые клиенты.
При выборе биржи копирайтинга новичку стоит ориентироваться на несколько важных критериев:
- Порог входа (сложность регистрации и тестирования)
- Количество и разнообразие заказов
- Средний уровень оплаты
- Комиссия площадки
- Удобство интерфейса
- Система рейтингов и возможности роста
Рассмотрим наиболее популярные биржи копирайтинга для начинающих авторов:
|Название биржи
|Порог входа
|Средняя оплата для новичка
|Комиссия
|Особенности
|Etxt
|Низкий
|20-50 руб/1000 знаков
|20-40%
|Много заказов, простая регистрация, встроенная проверка уникальности
|Advego
|Средний
|30-80 руб/1000 знаков
|15-30%
|Собственная валюта (WMR), широкий функционал, строгая модерация
|TextSale
|Низкий
|40-100 руб/1000 знаков
|25%
|Удобная работа с магазином статей, возможность самостоятельно устанавливать цены
|Text.ru
|Средний
|50-120 руб/1000 знаков
|20%
|Качественная аудитория заказчиков, продвинутые инструменты проверки текста
|Contentmonster
|Высокий
|100-200 руб/1000 знаков
|15%
|Высокие требования к авторам, качественные заказы, регулярные выплаты
Оптимальная стратегия для новичка — зарегистрироваться на 2-3 биржах с низким порогом входа (например, Etxt и TextSale) и одновременно пробовать силы на платформе среднего уровня (Advego или Text.ru). Это позволит сравнить условия, найти наиболее комфортную систему и диверсифицировать источники заказов. 📊
Подготовка к регистрации: что нужно знать заранее
Перед регистрацией на бирже копирайтинга важно провести подготовительную работу — это существенно упростит процесс и повысит шансы на успешный старт. 🛠️
Базовые требования, которые нужно учесть перед регистрацией:
- Действующий email-адрес (лучше создать отдельный для рабочей переписки)
- Надежный пароль (минимум 8 символов, включая цифры и специальные знаки)
- Электронный кошелек для вывода средств (Юмани, WebMoney или банковская карта)
- Документы для верификации (может потребоваться скан паспорта на некоторых биржах)
- Базовые знания русского языка и правил орфографии
- Программы проверки текста (например, LanguageTool или текстовый редактор с проверкой орфографии)
Кроме технических моментов, следует подготовиться к прохождению тестов, которые часто являются обязательным этапом регистрации на биржах копирайтинга:
|Тип теста
|Что проверяет
|Как подготовиться
|Тест на грамотность
|Знание правил русского языка, пунктуации и орфографии
|Повторить основные правила, пройти онлайн-тесты по русскому языку
|Тест на уникальность
|Умение писать оригинальные тексты без плагиата
|Потренироваться в рерайтинге, изучить принципы перефразирования
|Тест на скорость
|Способность писать тексты в ограниченные сроки
|Развивать скорость печати, практиковаться в скоростном написании небольших текстов
|Тест на понимание ТЗ
|Умение следовать инструкциям заказчика
|Внимательно изучать примеры технических заданий, выделять ключевые требования
Также перед регистрацией полезно определить свою специализацию. Копирайтинг охватывает множество направлений, и фокусировка на конкретной нише поможет выделиться среди конкурентов:
- SEO-копирайтинг (тексты с ключевыми словами для сайтов)
- Продающие тексты (лендинги, коммерческие предложения)
- Информационные статьи (обзоры, гайды, инструкции)
- Контент для социальных сетей
- Технические тексты (инструкции, документация)
- Креативный копирайтинг (слоганы, нейминг)
Новичкам рекомендуется начинать с информационных статей и SEO-текстов — эти направления имеют наибольший спрос на биржах и обычно предполагают более простые технические задания.
Пошаговая инструкция регистрации на биржах копирайтинга
Процесс регистрации на большинстве бирж копирайтинга имеет схожие этапы, но может отличаться в деталях. Рассмотрим пошаговую инструкцию на примере трех популярных площадок: Etxt, Advego и Text.ru. 📝
Общий алгоритм регистрации:
- Переход на официальный сайт биржи
- Поиск кнопки "Регистрация" или "Стать автором"
- Заполнение регистрационной формы
- Подтверждение email-адреса
- Прохождение тестовых заданий (если требуется)
- Заполнение профиля
- Подключение платежных систем
- Активация аккаунта
Регистрация на бирже Etxt:
- Перейдите на сайт etxt.ru и нажмите кнопку "Регистрация" в правом верхнем углу
- Выберите роль "Исполнитель" (копирайтер)
- Заполните форму: укажите email, придумайте логин и пароль
- Подтвердите регистрацию по ссылке из письма
- После входа в аккаунт пройдите тест на грамотность (20 вопросов)
- Заполните профиль: добавьте фото, информацию о себе, укажите специализацию
- Подключите платежную систему (Юмани, WebMoney или банковскую карту)
- Начните работу с раздела "Биржа копирайтинга" или "Магазин статей"
Регистрация на бирже Advego:
- Зайдите на advego.com и нажмите "Регистрация"
- Заполните анкету: email, ФИО, придумайте логин и пароль
- Подтвердите email через письмо активации
- Пройдите обязательное тестирование на знание русского языка
- Заполните раздел "О себе" в личном кабинете
- Привяжите кошелек WebMoney (обязательно) и другие платежные системы (опционально)
- Пройдите модерацию аккаунта (может занять до 24 часов)
- После активации начните работу в разделе "Биржа статей" или "Копирайтинг"
Регистрация на бирже Text.ru:
- Перейдите на text.ru и кликните "Регистрация" в верхнем меню
- Выберите "Регистрация для исполнителей"
- Укажите email, создайте логин и пароль
- Подтвердите email по ссылке из письма
- Заполните профиль с указанием ФИО и контактных данных
- Пройдите тест на знание русского языка (требуется набрать минимум 80%)
- Подключите платежные системы для вывода средств
- Дождитесь модерации и активации аккаунта
Михаил Корнеев, редактор отдела копирайтинга: Работая с начинающими авторами, я часто вижу одну и ту же ошибку — неполное заполнение профиля при регистрации. Однажды к нам пришел талантливый копирайтер Антон, чьи тексты выделялись качеством среди других новичков. Но заказы он получал редко. Мы проанализировали его профиль и обнаружили проблему: отсутствовало фото, информация о навыках, а в графе "О себе" было всего одно предложение. После полного обновления профиля, добавления профессионального фото и подробного описания опыта количество заказов выросло в 5 раз за две недели. Запомните: заказчик сначала видит ваш профиль, и только потом — ваш текст. Инвестируйте время в создание качественной самопрезентации, это окупится многократно.
Основные сложности, с которыми сталкиваются новички при регистрации на биржах копирайтинга:
- Несоответствие указанных данных (используйте реальную информацию)
- Неподтвержденный email (проверяйте папку "Спам")
- Низкий результат тестирования (готовьтесь заранее, изучайте правила)
- Проблемы с платежными системами (создайте необходимые кошельки до регистрации)
- Невнимательное чтение правил биржи (каждая площадка имеет свои особенности и ограничения)
Важно: большинство бирж копирайтинга позволяют регистрировать только один аккаунт. Создание дублирующих аккаунтов может привести к блокировке и потере заработанных средств. 🚫
Правила заполнения профиля для привлечения заказчиков
Грамотно заполненный профиль — это ваша виртуальная визитная карточка, которая может как привлечь, так и оттолкнуть потенциальных заказчиков. На конкурентном рынке копирайтинга качественная самопрезентация становится решающим фактором получения первых заказов. 🌟
Ключевые элементы профиля копирайтера и рекомендации по их заполнению:
Никнейм/имя пользователя
- Используйте реальное имя или профессиональный псевдоним
- Избегайте сложных сочетаний букв и цифр
- Откажитесь от провокационных или несерьезных никнеймов
Фотография профиля
- Загрузите качественное портретное фото в деловом стиле
- Обеспечьте хорошее освещение и нейтральный фон
- Избегайте селфи, групповых фото и изображений с фильтрами
Раздел "О себе"
- Начните с краткого представления своего опыта и навыков
- Укажите образование и профессиональные достижения
- Опишите свои специализации и тематики, в которых компетентны
- Добавьте информацию о знании иностранных языков (если есть)
- Завершите контактными данными для связи вне биржи (если это разрешено правилами)
Профессиональные навыки
- Отметьте все релевантные навыки из предложенного списка
- Не преувеличивайте свои возможности — отмечайте только реальные умения
- Регулярно обновляйте список по мере приобретения новых навыков
Уровень владения языком
- Честно укажите уровень владения русским и другими языками
- При возможности, подтвердите уровень сертификатами
Примеры эффективных формулировок для раздела "О себе":
|Неэффективно
|Эффективно
|"Пишу тексты быстро и качественно. Обращайтесь!"
|"Копирайтер с опытом создания SEO-текстов для интернет-магазинов. Специализируюсь на тематиках: электроника, спорт, здоровье. Гарантирую уникальность, грамотность и соблюдение сроков."
|"Новичок в копирайтинге, только начинаю."
|"Начинающий копирайтер с филологическим образованием. Создаю информационные статьи, обзоры и описания товаров. Внимательно следую ТЗ и открыт к конструктивной критике для профессионального роста."
|"Умею писать обо всём, берусь за любые темы."
|"Копирайтер с глубокими знаниями в области туризма, кулинарии и садоводства. Создаю экспертные статьи, инструкции и обзоры по данным тематикам. Для работы над другими темами провожу тщательное исследование материала."
|"Студент, ищу подработку в свободное время."
|"Студент факультета журналистики, специализируюсь на создании новостных материалов и обзоров. Регулярно выделяю 4-5 часов ежедневно для выполнения заказов, гарантируя своевременную сдачу работ."
Дополнительные рекомендации для повышения привлекательности профиля:
- Регулярно обновляйте информацию, отражая актуальный опыт и навыки
- Используйте профессиональную лексику, но избегайте сложных терминов без необходимости
- Проверьте текст на грамматические и пунктуационные ошибки — они недопустимы в профиле копирайтера
- Адаптируйте описание под целевую аудиторию заказчиков на конкретной бирже
- Добавьте ссылки на профессиональные профили в социальных сетях (если это разрешено правилами биржи)
- Укажите свое местонахождение и часовой пояс — это помогает заказчикам понять ваш график работы
Важно помнить, что профиль — это не статичный документ, а живой инструмент продвижения ваших услуг. По мере накопления опыта, повышения рейтинга и расширения портфолио регулярно обновляйте информацию, делая акцент на новых достижениях и компетенциях. 🔄
Создание портфолио и установка расценок для новичка
Портфолио и грамотно установленные расценки — два критических элемента, определяющих успешный старт на биржах копирайтинга. Даже без реального опыта работы можно создать привлекательное портфолио и установить конкурентоспособные цены. 💰
Создание первых работ для портфолио:
- Напишите 3-5 текстов в разных форматах (информационная статья, продающий текст, обзор продукта)
- Выберите актуальные темы, в которых вы компетентны
- Тщательно отредактируйте и отформатируйте тексты
- Проверьте уникальность (должна быть не менее 95%)
- Создайте привлекательные заголовки для каждого материала
Если у вас совсем нет опыта, можно создать портфолио следующими способами:
- Напишите тексты для вымышленных проектов (как будто это реальные заказы)
- Выполните бесплатные тестовые задания на биржах (многие площадки предлагают такую возможность)
- Создайте контент для собственного блога или социальных сетей
- Предложите бесплатно написать текст для местного бизнеса или некоммерческой организации
- Переработайте существующие статьи, улучшив их структуру и содержание
Рекомендации по установке расценок для новичков:
Ценообразование в копирайтинге зависит от множества факторов: сложности тематики, типа текста, требований к уникальности, сроков исполнения и т.д. Начинающим авторам важно найти баланс между справедливой оплатой своего труда и реалистичными ожиданиями клиентов.
Средние расценки для начинающих копирайтеров по типам текстов:
|Тип текста
|Стартовая цена (руб/1000 знаков)
|Цена после 10+ заказов (руб/1000 знаков)
|Особенности ценообразования
|Информационные статьи
|30-50
|60-100
|Зависит от сложности темы и требований к структуре
|SEO-тексты
|40-70
|80-150
|Цена выше при сложной вставке ключевых слов и требованиях к мета-тегам
|Описания товаров
|25-40
|50-80
|Цена зависит от объема технических характеристик и требований к уникальности
|Новости, пресс-релизы
|40-60
|70-120
|Выше оплата при срочности и необходимости сбора информации
|Продающие тексты
|60-100
|120-200+
|Высокая стоимость из-за маркетинговой составляющей и влияния на продажи
|Рерайтинг
|20-30
|40-60
|Цена зависит от требуемого процента уникальности
Стратегия ценообразования для новичка:
- Начните с цен немного ниже среднерыночных (на 10-15%)
- После получения первых положительных отзывов повысьте ставку на 15-20%
- После выполнения 10+ заказов и формирования рейтинга выходите на среднерыночный уровень
- Далее повышайте расценки постепенно, на 5-10% каждые 2-3 месяца при наличии стабильного потока заказов
- Предлагайте скидки постоянным клиентам и при больших объемах работы
Факторы, которые позволяют повысить расценки даже новичку:
- Профильное образование (журналистика, филология, маркетинг)
- Профессиональный опыт в определенной отрасли (медицина, юриспруденция, техника)
- Владение узкоспециализированными знаниями
- Знание иностранных языков
- Наличие сертификатов или дипломов в области копирайтинга
Помните, что низкая цена не всегда привлекает качественных заказчиков. Слишком дешевые услуги могут восприниматься как низкокачественные. Стремитесь к разумному балансу между доступностью и адекватной оценкой своего труда. ⚖️
С накоплением опыта регулярно анализируйте рынок и корректируйте свои расценки. Успешная карьера в копирайтинге — это постоянное движение вверх как в качестве текстов, так и в уровне оплаты.
Регистрация на бирже копирайтинга — это лишь первый шаг на пути профессионального развития. Следуя изложенным рекомендациям по созданию аккаунта, заполнению профиля, формированию портфолио и установке расценок, вы значительно увеличиваете свои шансы на успешный старт. Главное — не останавливаться на достигнутом. Постоянно совершенствуйте навыки, изучайте требования рынка и стремитесь к работе с более интересными и высокооплачиваемыми проектами. Копирайтинг — это ремесло, которое щедро вознаграждает тех, кто готов инвестировать в свое развитие.
Инна Брагина
консультант по самозанятости