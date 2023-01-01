Как начать карьеру копирайтера на биржах: регистрация и профиль

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие копирайтеры, желающие узнать, как стартовать в профессии

Люди, интересующиеся фрилансом и работой на биржах копирайтинга

Специалисты, желающие улучшить свои навыки самопрезентации и ценообразования в копирайтинге Запуск карьеры в копирайтинге больше не требует профильного образования или связей в отрасли. Достаточно зарегистрироваться на специализированной бирже, где заказчики ежедневно размещают тысячи заданий. Однако правильное начало — ключ к успеху. Грамотно созданный профиль и продуманная стратегия могут превратить вашу регистрацию из формальности в мощный инструмент привлечения первых клиентов. Давайте разберемся, как пройти этот путь максимально эффективно и избежать типичных ошибок новичков. 🚀

Что такое биржи копирайтинга и какие выбрать новичку

Биржи копирайтинга — это онлайн-платформы, соединяющие авторов текстов с заказчиками. Они работают по принципу маркетплейса: клиенты размещают задания, исполнители предлагают свои услуги. Такие площадки обеспечивают безопасность сделок, выступая гарантом оплаты и предоставляя инструменты для удобного взаимодействия сторон. 💼

Для начинающих авторов биржи копирайтинга становятся идеальной стартовой площадкой: здесь можно набраться опыта, сформировать портфолио и получить первые отзывы без необходимости самостоятельного поиска клиентов.

Анна Дмитриева, копирайтер с 5-летним стажем: Мой путь в копирайтинге начался с регистрации на бирже Etxt. Помню свой первый заказ — описание товаров для интернет-магазина косметики по 30 рублей за 1000 знаков. Казалось бы, копейки, но именно этот опыт дал мне понимание процессов и уверенность. Через три месяца регулярной работы я уже могла выбирать заказы по 150-200 рублей за 1000 знаков, а спустя полгода перешла на прямое сотрудничество с несколькими постоянными клиентами, которых нашла именно на бирже. Ключом к успеху стало не стремление сразу получать высокие гонорары, а последовательное наращивание рейтинга и портфолио. Не бойтесь начинать с малого — биржи прощают ошибки новичкам гораздо охотнее, чем прямые клиенты.

При выборе биржи копирайтинга новичку стоит ориентироваться на несколько важных критериев:

Порог входа (сложность регистрации и тестирования)

Количество и разнообразие заказов

Средний уровень оплаты

Комиссия площадки

Удобство интерфейса

Система рейтингов и возможности роста

Рассмотрим наиболее популярные биржи копирайтинга для начинающих авторов:

Название биржи Порог входа Средняя оплата для новичка Комиссия Особенности Etxt Низкий 20-50 руб/1000 знаков 20-40% Много заказов, простая регистрация, встроенная проверка уникальности Advego Средний 30-80 руб/1000 знаков 15-30% Собственная валюта (WMR), широкий функционал, строгая модерация TextSale Низкий 40-100 руб/1000 знаков 25% Удобная работа с магазином статей, возможность самостоятельно устанавливать цены Text.ru Средний 50-120 руб/1000 знаков 20% Качественная аудитория заказчиков, продвинутые инструменты проверки текста Contentmonster Высокий 100-200 руб/1000 знаков 15% Высокие требования к авторам, качественные заказы, регулярные выплаты

Оптимальная стратегия для новичка — зарегистрироваться на 2-3 биржах с низким порогом входа (например, Etxt и TextSale) и одновременно пробовать силы на платформе среднего уровня (Advego или Text.ru). Это позволит сравнить условия, найти наиболее комфортную систему и диверсифицировать источники заказов. 📊

Подготовка к регистрации: что нужно знать заранее

Перед регистрацией на бирже копирайтинга важно провести подготовительную работу — это существенно упростит процесс и повысит шансы на успешный старт. 🛠️

Базовые требования, которые нужно учесть перед регистрацией:

Действующий email-адрес (лучше создать отдельный для рабочей переписки)

Надежный пароль (минимум 8 символов, включая цифры и специальные знаки)

Электронный кошелек для вывода средств (Юмани, WebMoney или банковская карта)

Документы для верификации (может потребоваться скан паспорта на некоторых биржах)

Базовые знания русского языка и правил орфографии

Программы проверки текста (например, LanguageTool или текстовый редактор с проверкой орфографии)

Кроме технических моментов, следует подготовиться к прохождению тестов, которые часто являются обязательным этапом регистрации на биржах копирайтинга:

Тип теста Что проверяет Как подготовиться Тест на грамотность Знание правил русского языка, пунктуации и орфографии Повторить основные правила, пройти онлайн-тесты по русскому языку Тест на уникальность Умение писать оригинальные тексты без плагиата Потренироваться в рерайтинге, изучить принципы перефразирования Тест на скорость Способность писать тексты в ограниченные сроки Развивать скорость печати, практиковаться в скоростном написании небольших текстов Тест на понимание ТЗ Умение следовать инструкциям заказчика Внимательно изучать примеры технических заданий, выделять ключевые требования

Также перед регистрацией полезно определить свою специализацию. Копирайтинг охватывает множество направлений, и фокусировка на конкретной нише поможет выделиться среди конкурентов:

SEO-копирайтинг (тексты с ключевыми словами для сайтов)

Продающие тексты (лендинги, коммерческие предложения)

Информационные статьи (обзоры, гайды, инструкции)

Контент для социальных сетей

Технические тексты (инструкции, документация)

Креативный копирайтинг (слоганы, нейминг)

Новичкам рекомендуется начинать с информационных статей и SEO-текстов — эти направления имеют наибольший спрос на биржах и обычно предполагают более простые технические задания.

Пошаговая инструкция регистрации на биржах копирайтинга

Процесс регистрации на большинстве бирж копирайтинга имеет схожие этапы, но может отличаться в деталях. Рассмотрим пошаговую инструкцию на примере трех популярных площадок: Etxt, Advego и Text.ru. 📝

Общий алгоритм регистрации:

Переход на официальный сайт биржи Поиск кнопки "Регистрация" или "Стать автором" Заполнение регистрационной формы Подтверждение email-адреса Прохождение тестовых заданий (если требуется) Заполнение профиля Подключение платежных систем Активация аккаунта

Регистрация на бирже Etxt:

Перейдите на сайт etxt.ru и нажмите кнопку "Регистрация" в правом верхнем углу Выберите роль "Исполнитель" (копирайтер) Заполните форму: укажите email, придумайте логин и пароль Подтвердите регистрацию по ссылке из письма После входа в аккаунт пройдите тест на грамотность (20 вопросов) Заполните профиль: добавьте фото, информацию о себе, укажите специализацию Подключите платежную систему (Юмани, WebMoney или банковскую карту) Начните работу с раздела "Биржа копирайтинга" или "Магазин статей"

Регистрация на бирже Advego:

Зайдите на advego.com и нажмите "Регистрация" Заполните анкету: email, ФИО, придумайте логин и пароль Подтвердите email через письмо активации Пройдите обязательное тестирование на знание русского языка Заполните раздел "О себе" в личном кабинете Привяжите кошелек WebMoney (обязательно) и другие платежные системы (опционально) Пройдите модерацию аккаунта (может занять до 24 часов) После активации начните работу в разделе "Биржа статей" или "Копирайтинг"

Регистрация на бирже Text.ru:

Перейдите на text.ru и кликните "Регистрация" в верхнем меню Выберите "Регистрация для исполнителей" Укажите email, создайте логин и пароль Подтвердите email по ссылке из письма Заполните профиль с указанием ФИО и контактных данных Пройдите тест на знание русского языка (требуется набрать минимум 80%) Подключите платежные системы для вывода средств Дождитесь модерации и активации аккаунта

Михаил Корнеев, редактор отдела копирайтинга: Работая с начинающими авторами, я часто вижу одну и ту же ошибку — неполное заполнение профиля при регистрации. Однажды к нам пришел талантливый копирайтер Антон, чьи тексты выделялись качеством среди других новичков. Но заказы он получал редко. Мы проанализировали его профиль и обнаружили проблему: отсутствовало фото, информация о навыках, а в графе "О себе" было всего одно предложение. После полного обновления профиля, добавления профессионального фото и подробного описания опыта количество заказов выросло в 5 раз за две недели. Запомните: заказчик сначала видит ваш профиль, и только потом — ваш текст. Инвестируйте время в создание качественной самопрезентации, это окупится многократно.

Основные сложности, с которыми сталкиваются новички при регистрации на биржах копирайтинга:

Несоответствие указанных данных (используйте реальную информацию)

Неподтвержденный email (проверяйте папку "Спам")

Низкий результат тестирования (готовьтесь заранее, изучайте правила)

Проблемы с платежными системами (создайте необходимые кошельки до регистрации)

Невнимательное чтение правил биржи (каждая площадка имеет свои особенности и ограничения)

Важно: большинство бирж копирайтинга позволяют регистрировать только один аккаунт. Создание дублирующих аккаунтов может привести к блокировке и потере заработанных средств. 🚫

Правила заполнения профиля для привлечения заказчиков

Грамотно заполненный профиль — это ваша виртуальная визитная карточка, которая может как привлечь, так и оттолкнуть потенциальных заказчиков. На конкурентном рынке копирайтинга качественная самопрезентация становится решающим фактором получения первых заказов. 🌟

Ключевые элементы профиля копирайтера и рекомендации по их заполнению:

Никнейм/имя пользователя Используйте реальное имя или профессиональный псевдоним

Избегайте сложных сочетаний букв и цифр

Откажитесь от провокационных или несерьезных никнеймов Фотография профиля Загрузите качественное портретное фото в деловом стиле

Обеспечьте хорошее освещение и нейтральный фон

Избегайте селфи, групповых фото и изображений с фильтрами Раздел "О себе" Начните с краткого представления своего опыта и навыков

Укажите образование и профессиональные достижения

Опишите свои специализации и тематики, в которых компетентны

Добавьте информацию о знании иностранных языков (если есть)

Завершите контактными данными для связи вне биржи (если это разрешено правилами) Профессиональные навыки Отметьте все релевантные навыки из предложенного списка

Не преувеличивайте свои возможности — отмечайте только реальные умения

Регулярно обновляйте список по мере приобретения новых навыков Уровень владения языком Честно укажите уровень владения русским и другими языками

При возможности, подтвердите уровень сертификатами

Примеры эффективных формулировок для раздела "О себе":

Неэффективно Эффективно "Пишу тексты быстро и качественно. Обращайтесь!" "Копирайтер с опытом создания SEO-текстов для интернет-магазинов. Специализируюсь на тематиках: электроника, спорт, здоровье. Гарантирую уникальность, грамотность и соблюдение сроков." "Новичок в копирайтинге, только начинаю." "Начинающий копирайтер с филологическим образованием. Создаю информационные статьи, обзоры и описания товаров. Внимательно следую ТЗ и открыт к конструктивной критике для профессионального роста." "Умею писать обо всём, берусь за любые темы." "Копирайтер с глубокими знаниями в области туризма, кулинарии и садоводства. Создаю экспертные статьи, инструкции и обзоры по данным тематикам. Для работы над другими темами провожу тщательное исследование материала." "Студент, ищу подработку в свободное время." "Студент факультета журналистики, специализируюсь на создании новостных материалов и обзоров. Регулярно выделяю 4-5 часов ежедневно для выполнения заказов, гарантируя своевременную сдачу работ."

Дополнительные рекомендации для повышения привлекательности профиля:

Регулярно обновляйте информацию, отражая актуальный опыт и навыки

Используйте профессиональную лексику, но избегайте сложных терминов без необходимости

Проверьте текст на грамматические и пунктуационные ошибки — они недопустимы в профиле копирайтера

Адаптируйте описание под целевую аудиторию заказчиков на конкретной бирже

Добавьте ссылки на профессиональные профили в социальных сетях (если это разрешено правилами биржи)

Укажите свое местонахождение и часовой пояс — это помогает заказчикам понять ваш график работы

Важно помнить, что профиль — это не статичный документ, а живой инструмент продвижения ваших услуг. По мере накопления опыта, повышения рейтинга и расширения портфолио регулярно обновляйте информацию, делая акцент на новых достижениях и компетенциях. 🔄

Создание портфолио и установка расценок для новичка

Портфолио и грамотно установленные расценки — два критических элемента, определяющих успешный старт на биржах копирайтинга. Даже без реального опыта работы можно создать привлекательное портфолио и установить конкурентоспособные цены. 💰

Создание первых работ для портфолио:

Напишите 3-5 текстов в разных форматах (информационная статья, продающий текст, обзор продукта) Выберите актуальные темы, в которых вы компетентны Тщательно отредактируйте и отформатируйте тексты Проверьте уникальность (должна быть не менее 95%) Создайте привлекательные заголовки для каждого материала

Если у вас совсем нет опыта, можно создать портфолио следующими способами:

Напишите тексты для вымышленных проектов (как будто это реальные заказы)

Выполните бесплатные тестовые задания на биржах (многие площадки предлагают такую возможность)

Создайте контент для собственного блога или социальных сетей

Предложите бесплатно написать текст для местного бизнеса или некоммерческой организации

Переработайте существующие статьи, улучшив их структуру и содержание

Рекомендации по установке расценок для новичков:

Ценообразование в копирайтинге зависит от множества факторов: сложности тематики, типа текста, требований к уникальности, сроков исполнения и т.д. Начинающим авторам важно найти баланс между справедливой оплатой своего труда и реалистичными ожиданиями клиентов.

Средние расценки для начинающих копирайтеров по типам текстов:

Тип текста Стартовая цена (руб/1000 знаков) Цена после 10+ заказов (руб/1000 знаков) Особенности ценообразования Информационные статьи 30-50 60-100 Зависит от сложности темы и требований к структуре SEO-тексты 40-70 80-150 Цена выше при сложной вставке ключевых слов и требованиях к мета-тегам Описания товаров 25-40 50-80 Цена зависит от объема технических характеристик и требований к уникальности Новости, пресс-релизы 40-60 70-120 Выше оплата при срочности и необходимости сбора информации Продающие тексты 60-100 120-200+ Высокая стоимость из-за маркетинговой составляющей и влияния на продажи Рерайтинг 20-30 40-60 Цена зависит от требуемого процента уникальности

Стратегия ценообразования для новичка:

Начните с цен немного ниже среднерыночных (на 10-15%) После получения первых положительных отзывов повысьте ставку на 15-20% После выполнения 10+ заказов и формирования рейтинга выходите на среднерыночный уровень Далее повышайте расценки постепенно, на 5-10% каждые 2-3 месяца при наличии стабильного потока заказов Предлагайте скидки постоянным клиентам и при больших объемах работы

Факторы, которые позволяют повысить расценки даже новичку:

Профильное образование (журналистика, филология, маркетинг)

Профессиональный опыт в определенной отрасли (медицина, юриспруденция, техника)

Владение узкоспециализированными знаниями

Знание иностранных языков

Наличие сертификатов или дипломов в области копирайтинга

Помните, что низкая цена не всегда привлекает качественных заказчиков. Слишком дешевые услуги могут восприниматься как низкокачественные. Стремитесь к разумному балансу между доступностью и адекватной оценкой своего труда. ⚖️

С накоплением опыта регулярно анализируйте рынок и корректируйте свои расценки. Успешная карьера в копирайтинге — это постоянное движение вверх как в качестве текстов, так и в уровне оплаты.

Регистрация на бирже копирайтинга — это лишь первый шаг на пути профессионального развития. Следуя изложенным рекомендациям по созданию аккаунта, заполнению профиля, формированию портфолио и установке расценок, вы значительно увеличиваете свои шансы на успешный старт. Главное — не останавливаться на достигнутом. Постоянно совершенствуйте навыки, изучайте требования рынка и стремитесь к работе с более интересными и высокооплачиваемыми проектами. Копирайтинг — это ремесло, которое щедро вознаграждает тех, кто готов инвестировать в свое развитие.

