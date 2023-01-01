Карточмейкинг на Wildberries: как заработать от 30 000 рублей в месяц

Те, кто хочет развить навыки создания и оптимизации контента для интернет-магазинов Карточмейкинг на Wildberries — тот редкий случай, когда для старта не требуется ни большой опыт, ни серьезные вложения. Достаточно внимательности, базовых навыков работы с текстом и желания зарабатывать от 30 000 рублей ежемесячно. За последний год спрос на специалистов по заполнению карточек вырос на 78% — маркетплейсы расширяются, а продавцы часто не справляются с подготовкой контента для тысяч SKU. Освоить эту нишу можно за неделю, а стабильный доход получать уже через месяц. Давайте разберем, как превратить заполнение карточек Wildberries в прибыльную удаленную работу. 🚀

Что такое заработок на заполнении карточек Wildberries

Заполнение карточек товаров на Wildberries — это процесс создания и оптимизации текстового и визуального контента для страниц товаров на маркетплейсе. Карточмейкер отвечает за то, чтобы каждая карточка содержала привлекательное описание, точные характеристики, качественные фотографии и правильно подобранные ключевые слова, которые помогут товару занять высокие позиции в поисковой выдаче.

Работа карточмейкера включает следующие задачи:

Составление продающих заголовков и описаний товаров

Подбор и оптимизация ключевых слов для поиска

Обработка и загрузка фотографий товаров

Заполнение технических характеристик

Работа с таблицами размеров (для одежды и обуви)

Проверка соответствия информации требованиям маркетплейса

Главное преимущество этой профессии — низкий порог входа при относительно высоком заработке. Для начала работы вам не нужны специальные знания или образование — достаточно грамотности, внимательности и базовых навыков работы с компьютером.

Анна Каренина, руководитель отдела контента маркетплейсов Я начинала как копирайтер на фрилансе, и однажды мне предложили заказ на описание 50 товаров для Wildberries. Первый блин вышел комом: я писала длинные художественные тексты, которые совершенно не подходили для маркетплейса. Клиент терпеливо объяснил, что нужна структура, ключевые слова и конкретика. После двух недель практики я поняла систему и стала обрабатывать до 40 карточек в день. Через месяц у меня было уже три постоянных клиента, а доход вырос с 15 до 65 тысяч рублей. Ключом к успеху стало создание шаблонов для разных категорий товаров и изучение требований самого маркетплейса — не просто заказчика. Сейчас я уже не заполняю карточки сама, но точно знаю: если вы готовы первое время работать на качество, а не на скорость, этот навык может стать вашим стабильным источником дохода даже без специального образования.

Важно понимать, что заполнение карточек — это не просто копирование информации. Это маркетинговая работа, от которой напрямую зависят продажи товара. Хорошо составленная карточка может повысить конверсию на 30-40%, поэтому селлеры готовы платить за качественную работу.

Необходимые навыки для успешного карточмейкера

Чтобы стать востребованным специалистом по заполнению карточек на Wildberries, необходимо развить определенные навыки. Некоторые из них вы, возможно, уже имеете, другие придется осваивать в процессе. 🧠

Навык Уровень необходимости Как развить Грамотность и умение писать тексты Высокий Курсы копирайтинга, практика, чтение Знание алгоритмов маркетплейсов Высокий Изучение документации WB, профильные курсы SEO-оптимизация Средний Изучение основ поисковой оптимизации, анализ конкурентов Базовая обработка фото Средний Освоение Photoshop или Canva, бесплатные уроки Работа с таблицами Средний Практика в Excel, Google Sheets Знание товарных категорий Низкий (для начала) Специализация на конкретных нишах

Базовые навыки, без которых невозможно начать работу:

Грамотность и стилистика. Тексты должны быть без ошибок, лаконичными и структурированными. Орфографические или пунктуационные ошибки снижают доверие к товару.

Тексты должны быть без ошибок, лаконичными и структурированными. Орфографические или пунктуационные ошибки снижают доверие к товару. Понимание требований маркетплейса. Wildberries имеет свои правила оформления карточек. Их несоблюдение может привести к блокировке товара.

Wildberries имеет свои правила оформления карточек. Их несоблюдение может привести к блокировке товара. Умение работать с ключевыми словами. Это основа для ранжирования товара в поиске. Нужно уметь находить релевантные запросы и органично вписывать их в текст.

Это основа для ранжирования товара в поиске. Нужно уметь находить релевантные запросы и органично вписывать их в текст. Внимательность к деталям. Малейшая ошибка в характеристиках может привести к возвратам и негативным отзывам.

Навыки, которые сделают вас востребованным специалистом:

Знание основ маркетинга. Понимание целевой аудитории и умение выделять выгоды продукта.

Понимание целевой аудитории и умение выделять выгоды продукта. Навыки работы с графическими редакторами. Базовая обработка фотографий существенно расширит ваши возможности.

Базовая обработка фотографий существенно расширит ваши возможности. Умение анализировать конкурентов. Изучение успешных карточек поможет перенять эффективные приемы.

Изучение успешных карточек поможет перенять эффективные приемы. Специализация в конкретной нише. Эксперт в узкой категории (например, детские товары или электроника) ценится выше.

Хорошая новость в том, что большинство этих навыков можно развить в процессе работы. Начните с простых товаров и постепенно переходите к более сложным категориям. Практика — лучший учитель в этом деле.

Где искать заказы на заполнение карточек Wildberries

Поиск клиентов — важнейший этап для начинающего карточмейкера. Существует несколько проверенных способов найти заказчиков, которые готовы платить за качественное заполнение карточек товаров. 🔍

Биржи фриланса. Площадки вроде FL.ru, Kwork, Workspace или YouDo содержат множество заказов на заполнение карточек. Для новичков это хороший старт, хотя комиссии платформ могут достигать 20%.

Площадки вроде FL.ru, Kwork, Workspace или YouDo содержат множество заказов на заполнение карточек. Для новичков это хороший старт, хотя комиссии платформ могут достигать 20%. Специализированные чаты и группы. Telegram-каналы и чаты, посвященные работе с маркетплейсами, регулярно публикуют вакансии карточмейкеров.

Telegram-каналы и чаты, посвященные работе с маркетплейсами, регулярно публикуют вакансии карточмейкеров. Прямой поиск клиентов. Отправка коммерческих предложений селлерам Wildberries может принести долгосрочные контракты без посредников.

Отправка коммерческих предложений селлерам Wildberries может принести долгосрочные контракты без посредников. Работа с агентствами. Компании, специализирующиеся на выводе товаров на маркетплейсы, часто набирают штат удаленных карточмейкеров.

Компании, специализирующиеся на выводе товаров на маркетплейсы, часто набирают штат удаленных карточмейкеров. Сарафанное радио. После первых успешных проектов не забывайте просить рекомендации у довольных клиентов.

Наиболее эффективные каналы поиска заказов в порядке возрастания потенциального дохода:

Канал поиска Плюсы Минусы Средняя стоимость 1 карточки Биржи фриланса общего назначения Легко начать, много заказов Высокая конкуренция, низкие ставки 50-150 руб. Специализированные группы и каналы Целевая аудитория, меньше конкурентов Нестабильный поток заказов 100-250 руб. Агентства по работе с маркетплейсами Стабильность, большие объемы Жесткие дедлайны, фиксированные ставки 150-300 руб. Прямые клиенты (селлеры) Нет комиссий, долгосрочное сотрудничество Сложнее найти, требуется портфолио 200-500 руб.

Для успешного поиска заказов следует придерживаться нескольких стратегий:

Создайте убедительное портфолио. Даже если у вас нет опыта, сделайте несколько карточек для демонстрации навыков. Разработайте уникальное торговое предложение. Например, специализация на определенной категории товаров или дополнительные услуги (SEO-оптимизация, создание инфографики). Активно отвечайте на заказы. На биржах фриланса скорость реакции часто определяет успех. Предлагайте тестовое заполнение. Бесплатная карточка может убедить клиента в вашей компетентности. Заведите CRM-систему. Отслеживайте контакты с потенциальными клиентами и регулярно напоминайте о себе.

Максим Петров, карточмейкер с опытом 3 года Первый месяц я потратил впустую, ожидая, что на биржах фриланса ко мне выстроится очередь из заказчиков. Реальность оказалась жестче: на каждый заказ откликалось минимум 15-20 человек, и многие демпинговали цены до неприличия. Переломный момент наступил, когда я начал специализироваться на спортивных товарах (сам занимаюсь кроссфитом). Я добавил в профиле, что разбираюсь в спортивном инвентаре, и в описании услуг указал, что могу не только заполнить карточку, но и помочь с подбором правильных характеристик для целевой аудитории. Затем я нашел в LinkedIn 50 селлеров спортивных товаров и отправил им персональные предложения с примерами моих карточек. Из 50 писем откликнулись четверо, двое стали постоянными клиентами. Один из них позже порекомендовал меня своему партнеру, и теперь у меня стабильный поток заказов без посредников. Мой совет: найдите нишу, где вы действительно разбираетесь, и целенаправленно ищите клиентов именно там.

Помните, что первые заказы могут быть не самыми выгодными, но они формируют ваше портфолио и репутацию. С опытом вы сможете повышать ставки и выбирать наиболее интересные проекты.

Ценообразование и доход: сколько можно заработать

Заработок на заполнении карточек Wildberries зависит от множества факторов: вашего опыта, скорости работы, сложности товаров и способа поиска клиентов. Давайте разберемся, на какой доход можно рассчитывать и как его увеличить. 💰

Стоимость заполнения одной карточки товара варьируется в широком диапазоне:

Новички: 50-150 рублей за карточку

50-150 рублей за карточку Специалисты среднего уровня: 150-300 рублей за карточку

150-300 рублей за карточку Эксперты: 300-800 рублей за карточку

300-800 рублей за карточку Комплексные услуги: до 1500 рублей (включая фотографии, SEO-оптимизацию, анализ конкурентов)

На начальном этапе опытный карточмейкер может обрабатывать 10-15 карточек в день. С приобретением навыков и созданием шаблонов это число увеличивается до 20-30, а настоящие профессионалы способны заполнять до 50 карточек ежедневно (для однотипных товаров).

Исходя из этих данных, можно рассчитать потенциальный месячный доход:

Начальный уровень: 10 карточек × 100 руб. × 20 рабочих дней = 20 000 рублей

10 карточек × 100 руб. × 20 рабочих дней = 20 000 рублей Средний уровень: 20 карточек × 200 руб. × 20 рабочих дней = 80 000 рублей

20 карточек × 200 руб. × 20 рабочих дней = 80 000 рублей Профессиональный уровень: 30 карточек × 350 руб. × 20 рабочих дней = 210 000 рублей

Факторы, влияющие на стоимость вашей работы:

Сложность товарной категории. Карточки электроники или медицинских товаров стоят дороже, чем, например, домашнего текстиля. Объем работы. Большие оптовые заказы обычно предполагают скидку, но обеспечивают стабильность. Дополнительные услуги. SEO-оптимизация, создание уникальных описаний, обработка фотографий значительно повышают стоимость. Срочность. За экспресс-заполнение можно добавлять 30-50% к стандартной цене. Ваша экспертиза в нише. Специализация на определенной категории позволяет запрашивать более высокую оплату.

Чтобы максимизировать доход, следуйте этим рекомендациям:

Создайте шаблоны для разных категорий товаров — это ускорит работу в несколько раз.

Инвестируйте в инструменты автоматизации (например, программы для массового заполнения карточек).

Предлагайте пакетные услуги: не просто заполнение карточек, а комплексную подготовку товара к продаже.

Работайте напрямую с клиентами, минуя посредников и биржи фриланса.

Постоянно повышайте квалификацию, особенно в области SEO и маркетинга маркетплейсов.

Важно понимать, что ваш доход будет расти постепенно. Многие начинающие карточмейкеры ожидают сразу получать высокие гонорары, но рынок ценит опыт и качество. В среднем, чтобы выйти на доход в 100 000+ рублей, требуется 3-6 месяцев интенсивной работы и постоянного совершенствования навыков.

Инструменты для эффективной работы с карточками товаров

Правильно подобранные инструменты значительно повышают производительность карточмейкера и качество результата. Рассмотрим основные программы и сервисы, которые помогут оптимизировать процесс заполнения карточек на Wildberries. 🛠️

Базовый набор инструментов включает:

Текстовые редакторы: Google Docs, Microsoft Word или специализированные программы для работы с текстом

Google Docs, Microsoft Word или специализированные программы для работы с текстом Табличные процессоры: Excel, Google Sheets для работы с массовыми загрузками

Excel, Google Sheets для работы с массовыми загрузками Графические редакторы: Photoshop, Canva или бесплатные аналоги для обработки изображений

Photoshop, Canva или бесплатные аналоги для обработки изображений SEO-инструменты: сервисы для подбора ключевых слов и анализа конкурентов

сервисы для подбора ключевых слов и анализа конкурентов Программы для проверки орфографии и пунктуации: встроенные или сторонние решения

Специализированные инструменты для работы с Wildberries:

Название Тип Функционал Стоимость MPstats Аналитика Анализ конкурентов, поиск ключевых слов, проверка видимости от 3990 руб/мес Marketlister Автоматизация Массовое создание и редактирование карточек от 1500 руб/мес Wildberries API Интеграция Прямой доступ к системе Wildberries для загрузки данных Бесплатно Key Collector SEO Сбор и кластеризация ключевых слов от 1500 руб Google Keyword Planner SEO Подбор ключевых слов и оценка их популярности Бесплатно

Инструменты для повышения эффективности работы:

Шаблоны и заготовки. Создайте собственную библиотеку шаблонов для разных категорий товаров. Это сэкономит до 70% времени при заполнении однотипных карточек. Текстовые экспандеры. Программы вроде TextExpander или PhraseExpress позволяют вставлять часто используемые фразы одним сочетанием клавиш. Менеджеры паролей и данных. LastPass или 1Password помогут хранить доступы к разным аккаунтам клиентов. Облачные хранилища. Google Drive, Dropbox или Яндекс.Диск для организации работы с фотографиями и документами. Программы для управления временем. Таймеры Pomodoro или трекеры времени помогут отслеживать продуктивность.

Для эффективной работы необходимо создать правильную систему:

Организуйте файловую структуру: отдельные папки для каждого клиента, категории товаров и типа контента.

Создайте базу знаний: сохраняйте успешные описания, удачные формулировки и эффективные ключевые слова.

Разработайте чек-листы для проверки качества заполненных карточек.

Используйте системы управления задачами (Trello, Asana) для отслеживания прогресса по проектам.

Регулярно обновляйте свои шаблоны с учетом изменений в алгоритмах Wildberries.

Начинающим карточмейкерам не обязательно сразу инвестировать в платные инструменты. Стартовать можно с бесплатных аналогов, постепенно переходя к профессиональным решениям по мере роста заработка и клиентской базы.

Помните, что даже самые продвинутые инструменты не заменят экспертизу и понимание принципов работы маркетплейса. Регулярно изучайте обновления Wildberries, следите за трендами в e-commerce и анализируйте успешные карточки конкурентов.

Карточмейкинг на Wildberries — одна из самых доступных точек входа в мир удаленной работы и фриланса. При должном подходе это не просто подработка, а полноценная профессия с перспективой роста и масштабирования. Освоив базовые навыки, вы сможете не только обеспечить себе стабильный доход, но и развиваться дальше — в сторону комплексного продвижения на маркетплейсах, управления контентом или даже создания собственного агентства. Главное — начать с качественного выполнения первых заказов, постоянно совершенствовать навыки и не бояться повышать ставки по мере роста вашей экспертизы.

