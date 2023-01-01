Фьючерсы: инструмент заработка на изменении цен без владения активом

Для кого эта статья:

Новички в трейдинге и инвестировании

Люди, заинтересованные в обучении и понимании фьючерсных рынков

Те, кто хочет научиться зарабатывать на рынке с минимальными вложениями Представьте, что вы можете купить золото за $1800 сегодня, но получить его через месяц, даже если к тому времени оно будет стоить $2000. Звучит заманчиво? Именно так работают фьючерсы – инструмент, который позволяет зарабатывать деньги на изменении цен без фактического владения активом. И, вопреки расхожему мнению, для этого не нужны миллионы на счете или десятилетия опыта на бирже. Достаточно пошагового плана, немного дисциплины и понимания принципов торговли. 🚀

Фьючерсы без сложностей: что это такое и почему на них можно заработать

Фьючерс – это контракт на покупку или продажу чего-либо по заранее установленной цене в определенный момент в будущем. Проще говоря, это соглашение, по которому вы обязуетесь купить или продать актив через определенное время по цене, о которой договорились сегодня.

Представьте, что вы фермер, выращивающий пшеницу. К моменту сбора урожая цены могут упасть, и вы потеряете деньги. Чтобы избежать этого риска, вы заключаете фьючерсный контракт на продажу вашего будущего урожая по текущей цене. Таким образом, даже если рыночная цена упадет, вы все равно получите оговоренную сумму.

Но как на этом зарабатывать обычному человеку? Ключевое преимущество фьючерсов – это кредитное плечо. Вы вносите лишь часть стоимости контракта (залог или маржу), но контролируете гораздо больший объем активов.

Преимущества фьючерсов Описание Кредитное плечо Позволяет контролировать большой объем активов при малых вложениях Ликвидность Высокий объем торгов позволяет быстро входить и выходить из позиций Разнообразие рынков Доступны контракты на валюты, сырье, индексы и криптовалюты Прозрачность Торговля через централизованные биржи с четкими правилами

Заработок на фьючерсах происходит двумя основными способами:

Спекуляция – покупка контрактов в надежде, что их цена вырастет, или продажа с целью выкупить дешевле.

– покупка контрактов в надежде, что их цена вырастет, или продажа с целью выкупить дешевле. Хеджирование – защита существующих позиций от неблагоприятного изменения цен.

Для новичка ключевое преимущество фьючерсов – возможность заработать как на росте, так и на падении рынка. Когда акции падают, большинство инвесторов теряют деньги, а трейдеры фьючерсов могут открыть короткую позицию (продать контракт, не имея его) и заработать на снижении. 📈

Шаг 1: Как подготовиться к торговле фьючерсами и минимизировать риски

Алексей Сорокин, финансовый аналитик

Один из моих первых клиентов, Михаил, пришел с типичной историей: вложил 300 000 рублей в фьючерсы на нефть, потерял почти все за два дня. "Я же прочитал, что нефть должна была вырасти!" — объяснял он свое решение. Мы начали работу с базовых принципов: изучение технического анализа, управление капиталом и психология трейдинга. Через полгода Михаил восстановил потерянное, используя всего 5% капитала на одну сделку и строго следуя своему торговому плану. Ключевым стало не только понимание рынка, но и создание системы, которая защищала его от эмоциональных решений.

Перед тем как совершить первую сделку с фьючерсами, необходимо заложить прочный фундамент знаний и правил управления рисками. Вот пошаговый план подготовки:

Образование – изучите основы технического и фундаментального анализа. Понимание графиков, индикаторов и экономических новостей критически важно. Демо-торговля – потренируйтесь на виртуальных деньгах минимум 1-3 месяца, чтобы понять механику рынка без финансовых потерь. Создание торгового плана – разработайте четкие правила входа и выхода из позиций, которым будете строго следовать. Управление капиталом – определите, какой процент своего капитала вы готовы рискнуть на одну сделку (рекомендуется не более 2-5%).

Самое главное правило минимизации рисков – это использование стоп-лоссов (ордеров на автоматическое закрытие убыточной позиции). Определите максимальную сумму, которую вы готовы потерять на одной сделке, и установите стоп-лосс на соответствующем уровне. 🛡️

Для начинающих трейдеров критично также понимать концепцию маржинальных требований. Если цена актива движется против вашей позиции, брокер может потребовать внести дополнительные средства (маржин-колл) или автоматически закрыть вашу позицию.

Начинайте с малых объемов – используйте мини-контракты или микро-контракты

Торгуйте только те активы, которые понимаете – например, индексы фондового рынка

Не усредняйте убыточные позиции – это увеличивает риск

Всегда учитывайте комиссии и проскальзывание в своих расчетах

Используйте правило 1-3-5: рискуйте не более 1% капитала на сделку, не держите более 3 открытых позиций одновременно и не торгуйте более 5 дней подряд без анализа результатов.

Шаг 2: Выбор брокера и открытие торгового счета для новичка

Выбор правильного брокера – это фундамент успешной торговли фьючерсами. Для новичка ключевыми факторами должны быть не только комиссии, но и качество обучающих материалов, техническая поддержка и удобство платформы.

При выборе брокера обратите внимание на следующие критерии:

Регулирование – брокер должен быть зарегистрирован в авторитетных регулирующих организациях

– брокер должен быть зарегистрирован в авторитетных регулирующих организациях Комиссии и спреды – они напрямую влияют на вашу прибыль

– они напрямую влияют на вашу прибыль Минимальный депозит – должен соответствовать вашим финансовым возможностям

– должен соответствовать вашим финансовым возможностям Торговые платформы – удобство интерфейса и наличие мобильного приложения

– удобство интерфейса и наличие мобильного приложения Обучающие материалы – наличие бесплатных курсов и вебинаров для новичков

Тип брокера Преимущества Недостатки Для кого подходит Дисконтный Низкие комиссии, минимальные требования Ограниченная поддержка, базовые инструменты Опытные трейдеры с ограниченным бюджетом Полносервисный Персональная поддержка, аналитика, обучение Высокие комиссии, больший минимальный депозит Новички с достаточным капиталом Банковский Надежность, интеграция с банковскими услугами Ограниченный выбор инструментов, высокие комиссии Консервативные инвесторы

Процесс открытия счета обычно включает следующие шаги:

Заполнение онлайн-заявки на сайте брокера Прохождение верификации личности (загрузка документов) Внесение минимального депозита Скачивание и установка торговой платформы Настройка платформы и изучение ее функционала

Для новичков рекомендуется начинать с демо-счета, который позволяет торговать виртуальными деньгами в реальных рыночных условиях. Это дает возможность безопасно освоить платформу и протестировать стратегии без риска потери реальных денег. 🔐

После открытия счета потратьте время на изучение всех функций платформы: как размещать ордера разных типов, как устанавливать стоп-лоссы и тейк-профиты, как анализировать графики. Многие брокеры предлагают обучающие вебинары по использованию своих платформ – обязательно воспользуйтесь этой возможностью.

Шаг 3: Базовые стратегии заработка на фьючерсах с минимальными вложениями

Для новичков с ограниченным капиталом существуют стратегии, которые позволяют минимизировать риски и при этом получать стабильный доход. Вот несколько базовых подходов к торговле фьючерсами:

Дневная торговля (Day Trading) – открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня, что исключает риск неожиданных движений рынка в нерабочее время.

– открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня, что исключает риск неожиданных движений рынка в нерабочее время. Скальпинг – получение небольшой прибыли от множества краткосрочных сделок (от нескольких секунд до минут).

– получение небольшой прибыли от множества краткосрочных сделок (от нескольких секунд до минут). Свинг-трейдинг – удержание позиций от нескольких дней до недель, следуя за среднесрочными трендами.

– удержание позиций от нескольких дней до недель, следуя за среднесрочными трендами. Позиционная торговля – долгосрочный подход с удержанием позиций от нескольких недель до месяцев.

Для минимизации рисков начинающим трейдерам рекомендуется стратегия "следования за трендом". Она основана на простом принципе: "тренд – твой друг". Вместо того чтобы пытаться предсказать развороты рынка, вы открываете позиции в направлении существующего тренда.

Екатерина Волкова, трейдер-аналитик

После десяти лет работы с начинающими трейдерами я заметила закономерность: те, кто начинал с микролотов и простейшей трендовой стратегии, добивались устойчивых результатов быстрее остальных. Особенно запомнился случай с Антоном, IT-специалистом без опыта в финансах. Он начал всего с 50 000 рублей, торгуя фьючерсами на индекс РТС микролотами. Его стратегия была предельно простой: покупать, когда цена пересекает 50-дневную скользящую среднюю снизу вверх, и продавать при обратном пересечении. Никаких сложных индикаторов или паттернов. За первый год он увеличил счет до 120 000 рублей – не сенсационный, но стабильный результат с минимальным стрессом. "Я не пытаюсь переиграть рынок, я просто следую за ним", – это стало его девизом.

Вот простая трендовая стратегия для новичков:

Определите тренд на дневном графике с помощью скользящих средних (например, 20 и 50 периодов). Если короткая скользящая находится выше длинной – тренд восходящий (ищите возможности для покупки). Если короткая скользящая ниже длинной – тренд нисходящий (ищите возможности для продажи). Переключитесь на часовой график для поиска точек входа (коррекций в рамках основного тренда). Установите стоп-лосс за ближайшим значимым уровнем поддержки или сопротивления.

Для минимизации рисков используйте правило фиксированного риска: рискуйте не более 1-2% от размера вашего счета на одну сделку. Например, если у вас счет в 100 000 рублей, максимальный риск на сделку должен составлять 1 000-2 000 рублей. 📊

Начинайте с микроконтрактов, которые требуют минимального залога. Например, микрофьючерсы на индексы или валюты позволяют торговать с депозитом от 5 000-10 000 рублей. По мере накопления опыта и капитала можно постепенно увеличивать размер позиций.

Шаг 4: Практический подход к первой сделке и контроль эмоций

Первая реальная сделка на фьючерсном рынке – это своеобразный рубикон для каждого трейдера. Несмотря на всю теоретическую подготовку, реальная торговля с настоящими деньгами вызывает совершенно иные эмоции. Ключевое отличие успешных трейдеров – способность контролировать эти эмоции и следовать своему плану. 🧠

Для вашей первой сделки рекомендуется следующий пошаговый подход:

Выберите наиболее понятный вам актив – например, фьючерс на индекс фондового рынка или золото. Определите направление основного тренда с помощью простых инструментов технического анализа. Найдите точку входа с благоприятным соотношением риска к потенциальной прибыли (минимум 1:2). Рассчитайте размер позиции так, чтобы риск не превышал 1% вашего капитала. Установите стоп-лосс и тейк-профит заранее, до открытия позиции. Откройте позицию и запишите все детали сделки в торговый журнал.

Наиболее распространенные эмоциональные ловушки, с которыми сталкиваются новички:

Страх упущенной выгоды (FOMO) – заставляет входить в рынок без плана, на эмоциях.

– заставляет входить в рынок без плана, на эмоциях. Жадность – приводит к удержанию прибыльных позиций слишком долго или увеличению размера сделок после серии успехов.

– приводит к удержанию прибыльных позиций слишком долго или увеличению размера сделок после серии успехов. Страх потерь – вызывает преждевременное закрытие прибыльных позиций и передвижение стоп-лоссов.

– вызывает преждевременное закрытие прибыльных позиций и передвижение стоп-лоссов. Месть рынку – попытка "отыграться" после убытка, часто с увеличением размера позиции.

Для контроля эмоций используйте следующие методы:

Ведите торговый журнал, записывая все решения и эмоции

Установите четкие правила и никогда не отступайте от них

Торгуйте только на "холодную голову", избегая принятия решений в эмоциональном состоянии

Делайте перерывы после серии убыточных сделок

Используйте техники медитации и дыхательные упражнения перед торговлей

Помните, что даже профессиональные трейдеры регулярно переживают убыточные сделки. Ключ к успеху – не в отсутствии убытков, а в их управляемости и в превышении прибыльных сделок над убыточными в долгосрочной перспективе.

Шаг 5: Путь от новичка к профи: сколько можно заработать на фьючерсах

Вопрос о потенциальном заработке на фьючерсах волнует каждого начинающего трейдера. Реальность такова, что диапазон доходности чрезвычайно широк – от серьезных убытков до впечатляющих прибылей. Все зависит от навыков, дисциплины, размера капитала и рыночных условий. 💰

Для понимания возможной доходности рассмотрим типичную прогрессию трейдера:

Уровень опыта Средняя месячная доходность Характеристики Новичок (0-1 год) -10% до +5% Нестабильные результаты, высокая эмоциональность, отсутствие системы Продвинутый (1-3 года) +5% до +15% Стабильная система, контроль риска, эмоциональная дисциплина Профессионал (3+ лет) +10% до +30% Оптимизированные стратегии, высокая дисциплина, адаптация к рынку Эксперт (5+ лет) +20% до +50%+ Алгоритмические системы, диверсификация стратегий, масштабирование капитала

Важно понимать, что эти цифры не гарантированы и могут значительно варьироваться. Более реалистичным подходом является постановка целей на основе соотношения риска к доходности:

Если вы рискуете 1% на сделку, стремитесь к прибыли в 2-3%

При успешности 50% сделок (реалистичный показатель) ваша средняя месячная доходность может составлять 5-10%

При капитале в 100 000 рублей это даст 5 000-10 000 рублей в месяц

Путь к профессионализму включает несколько ключевых этапов:

Этап выживания – главная цель не потерять весь капитал, научиться контролировать риски. Этап стабильности – разработка и оптимизация торговой системы для достижения регулярной прибыли. Этап масштабирования – увеличение размера позиций и капитала при сохранении процентной доходности. Этап диверсификации – создание нескольких торговых систем для разных рыночных условий.

Для увеличения заработка с опытом используйте следующие стратегии:

Постепенно увеличивайте капитал за счет внешних источников дохода

Реинвестируйте часть прибыли для компаундирования доходности

Осваивайте торговлю на нескольких рынках и таймфреймах

Изучайте продвинутые стратегии, такие как спред-торговля и арбитраж

Разрабатывайте собственные индикаторы и системы анализа рынка

Помните, что большинство профессиональных трейдеров пришли к успеху через годы практики, обучения и адаптации. Торговля фьючерсами – это не быстрый путь к богатству, а профессиональный навык, требующий постоянного совершенствования.

Фьючерсная торговля — это марафон, а не спринт. Успех приходит не к тем, кто ищет мгновенного обогащения, а к тем, кто методично следует своей стратегии, контролирует риски и постоянно совершенствует навыки. Начните с малого, сосредоточьтесь на сохранении капитала, а не на агрессивном росте, и через время вы заметите, как ваш счет стабильно растет. Помните: даже 5% ежемесячной доходности при компаундировании превращаются в более чем 70% годовых — результат, о котором мечтают многие инвесторы.

