Фьючерсы: что это такое и как начать торговать – обзор для начинающих

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в торговле, интересующиеся фьючерсами и инвестициями

Люди, желающие улучшить свои финансовые знания и навыки

Трейдеры, ищущие информацию о рисках и стратегиях фьючерсной торговли Представьте, что вы можете заглянуть в будущее и уже сегодня определить, сколько будет стоить нефть, золото или акции Apple через полгода. Звучит как супер-способность? На самом деле, это вполне реальный финансовый инструмент под названием "фьючерсы", который позволяет зафиксировать цену актива сегодня для сделки в будущем. Многие считают фьючерсы сложными и опасными, но на самом деле — это всего лишь контракт с четкими правилами, доступный даже новичкам. Давайте разберемся, как устроен этот финансовый инструмент и с чего начать, если вы решили попробовать свои силы в фьючерсной торговле. 🚀

Что такое фьючерсы: азы для начинающих трейдеров

Фьючерс — это стандартизированный контракт на покупку или продажу определенного актива по заранее установленной цене в указанную дату в будущем. Звучит сложно? Давайте на простом примере. 📝

Представьте, что вы фермер, выращивающий пшеницу. Вы беспокоитесь, что к моменту сбора урожая цены могут упасть. Решение? Заключить фьючерсный контракт с пекарней, которая обязуется купить ваш урожай через 3 месяца по сегодняшней цене. Таким образом, вы защищаете себя от возможного падения цен.

С другой стороны, если вы — инвестор, вы можете купить фьючерс на золото, предполагая, что его стоимость вырастет. Если ваш прогноз сбывается, вы получаете прибыль от разницы между текущей и будущей ценой, даже не приобретая физический металл.

Алексей Верховский, профессиональный трейдер Когда я только начинал свой путь в трейдинге, фьючерсы казались мне чем-то из области высшей математики. Помню свою первую сделку — фьючерс на нефть. Я провел неделю, изучая графики и прогнозы аналитиков, и решил, что цена пойдет вверх. Открыл длинную позицию на 1 контракт. Первые два дня цена действительно росла, и я уже представлял, как покупаю новый ноутбук на заработанные деньги. А потом вышел отчет о запасах нефти в США, который оказался выше ожиданий. За час я потерял все заработанное и еще немного сверху. Этот опыт научил меня главному: с фьючерсами нужно работать по системе, а не на эмоциях. Я создал торговый план, установил четкие правила входа и выхода из сделок и начал вести дневник трейдера. Через полгода мой депозит вырос на 42%, и что важнее — я перестал нервничать при каждом движении цены.

Ключевые особенности фьючерсов:

Стандартизация — все контракты имеют унифицированные условия

— все контракты имеют унифицированные условия Биржевая торговля — фьючерсы торгуются на специализированных площадках

— фьючерсы торгуются на специализированных площадках Кредитное плечо — для открытия позиции требуется внести только часть стоимости (гарантийное обеспечение)

— для открытия позиции требуется внести только часть стоимости (гарантийное обеспечение) Срочность — контракт имеет дату экспирации (исполнения)

— контракт имеет дату экспирации (исполнения) Возможность как заработать, так и потерять — в зависимости от правильности прогноза

На бирже торгуются фьючерсы на различные базовые активы:

Категория активов Примеры фьючерсов Особенности Сырьевые товары Нефть, золото, пшеница, кофе Высокая волатильность, сезонность Финансовые инструменты Индексы (S&P 500, RTS), валюты Зависимость от экономических новостей Процентные ставки Еврооблигации, казначейские векселя Чувствительность к решениям ЦБ Криптовалюты Bitcoin, Ethereum Экстремальная волатильность, круглосуточная торговля

Для новичков важно понимать, что фьючерсная торговля — это игра с нулевой суммой: когда кто-то зарабатывает, кто-то другой теряет. Поэтому к ней стоит подходить с холодной головой и четким планом. 🧠

Отличия фьючерсов от акций и валютных пар

Чтобы понять уникальность фьючерсов, давайте сравним их с другими популярными торговыми инструментами. Это поможет вам определить, какой инструмент лучше подходит для ваших инвестиционных целей. 🔍

Характеристика Фьючерсы Акции Валютные пары (Forex) Право собственности Контракт на будущую сделку Доля в компании Прямой обмен валют Срок действия Ограниченный (до экспирации) Бессрочный Бессрочный Кредитное плечо От 1:5 до 1:20 Обычно 1:1 или 1:2 До 1:500 Ликвидность Высокая для популярных контрактов Зависит от компании Очень высокая Комиссии За контракт Процент от суммы сделки Спред + своп Регулирование Строгое биржевое Строгое биржевое Менее регулируемый рынок

Ключевые отличия фьючерсов от акций:

Временной фактор — фьючерс имеет дату экспирации, акция существует, пока работает компания

— фьючерс имеет дату экспирации, акция существует, пока работает компания Отсутствие дивидендов — фьючерсы не приносят пассивный доход в отличие от многих акций

— фьючерсы не приносят пассивный доход в отличие от многих акций Возможность "шортить" — на фьючерсах одинаково удобно играть как на повышение, так и на понижение

— на фьючерсах одинаково удобно играть как на повышение, так и на понижение Контрактная основа — покупая фьючерс, вы не становитесь совладельцем актива

Отличия фьючерсов от валютных пар (Форекс):

Стандартизированные контракты — в отличие от внебиржевого Форекса

— в отличие от внебиржевого Форекса Прозрачность ценообразования — все сделки видны участникам рынка

— все сделки видны участникам рынка Централизованный клиринг — биржа гарантирует исполнение обязательств

— биржа гарантирует исполнение обязательств Фиксированное гарантийное обеспечение — установлено биржей, а не брокером

Что выбрать новичку? Если вы ориентированы на долгосрочные инвестиции и стабильный доход — лучше начать с акций. Если интересует краткосрочная торговля с высокой доходностью (и риском) — фьючерсы могут быть интересным вариантом. 📊

Марина Соколова, финансовый аналитик Один из моих клиентов, Игорь, пришел ко мне после двух лет неудачной торговли акциями. Его портфель показывал скромные 5-7% годовых, что его не устраивало. Он хотел большего и быстрее. Мы решили выделить 20% его капитала для торговли фьючерсами на индекс РТС. Сначала Игорь был удивлен, что для контрактов стоимостью 1 миллион рублей ему нужно внести всего 100 тысяч гарантийного обеспечения. Это кредитное плечо пугало и одновременно привлекало его. Первый месяц мы просто наблюдали за рынком, изучали паттерны, тестировали стратегии на демо-счете. Затем начали с 2 контрактов, строго следуя правилу — не рисковать более чем 2% капитала в одной сделке. За первый квартал его фьючерсный портфель вырос на 32%, но был момент, когда мы теряли 15% за неделю. Этот опыт научил Игоря дисциплине и терпению. Сейчас 70% его инвестиций по-прежнему в акциях и облигациях, а 30% — в активной торговле фьючерсами. Такой баланс позволяет ему спать спокойно и при этом получать дополнительную доходность.

Важно понимать, что, в отличие от акций, при торговле фьючерсами вы обязаны или закрыть позицию до даты экспирации, или исполнить контракт. Для новичков рекомендуется закрывать позиции заблаговременно, чтобы избежать дополнительных сложностей. 🕙

Первые шаги в торговле фьючерсами: выбор брокера

Начать торговлю фьючерсами без надежного брокера невозможно. Это ваши ворота на биржу, и от правильного выбора зависит комфорт и безопасность ваших инвестиций. 🏛️

Шаги по началу торговли фьючерсами:

Выбор надежного брокера с доступом к фьючерсным рынкам Открытие брокерского счета и его пополнение Подключение торгового терминала (QUIK, MetaTrader, Thinkorswim и др.) Обучение работе с терминалом на демо-счете Выбор фьючерсного контракта для торговли Заключение первой сделки с минимальным риском

При выборе брокера для торговли фьючерсами обратите внимание на следующие критерии:

Лицензия регулятора — гарантия легальности и надежности

— гарантия легальности и надежности Доступ к нужным биржам и инструментам — не все брокеры предоставляют доступ ко всем рынкам

— не все брокеры предоставляют доступ ко всем рынкам Размер комиссий — при активной торговле даже небольшая разница может существенно влиять на результат

— при активной торговле даже небольшая разница может существенно влиять на результат Качество торговой платформы — интуитивный интерфейс и стабильность работы

— интуитивный интерфейс и стабильность работы Уровень маржинальных требований — размер гарантийного обеспечения

— размер гарантийного обеспечения Качество клиентской поддержки — особенно важно для новичков

Минимальная сумма для начала торговли фьючерсами зависит от выбранного контракта и требований брокера. В среднем, для начала торговли фьючерсами на российском рынке потребуется от 50 000 до 100 000 рублей. 💰

Для новичков рекомендуется начинать с одного-двух контрактов на ликвидные инструменты, например, фьючерсы на индекс РТС или нефть Brent. Это позволит понять механику рынка без чрезмерного риска.

Процесс открытия счета у большинства брокеров выглядит так:

Заполнение анкеты на сайте брокера Прохождение идентификации (загрузка документов) Подписание договора (часто с помощью электронной подписи) Пополнение счета Подключение к торговой платформе

После открытия счета, обязательно потренируйтесь на демо-версии торговой платформы. Это позволит вам освоить интерфейс и механику заключения сделок без риска для реальных денег. Большинство современных платформ имеют интуитивно понятный интерфейс, но требуют времени для полного освоения. 🖥️

Базовые стратегии работы с фьючерсными контрактами

Успешная торговля фьючерсами требует четкой стратегии. Для начинающих трейдеров важно начать с простых подходов, постепенно наращивая сложность. Рассмотрим несколько базовых стратегий, которые подойдут для новичков. 📈

Основные стратегии работы с фьючерсами:

Трендовая торговля — открытие позиций в направлении господствующего тренда Скальпинг — получение множества небольших прибылей в течение торгового дня Торговля на новостях — использование экономических событий для входа в рынок Арбитраж — использование ценовых расхождений между связанными инструментами Хеджирование — использование фьючерсов для защиты других позиций от риска

Для начинающих трейдеров наиболее подходящей является трендовая стратегия, так как она проще в освоении и реализации. Основной принцип: "Тренд — твой друг", то есть следует открывать позиции в направлении основного движения цены. 🚀

Простая трендовая стратегия может выглядеть так:

Определение тренда — используйте скользящие средние (например, SMA 50 и SMA 200)

— используйте скользящие средние (например, SMA 50 и SMA 200) Вход в позицию — при коррекции к уровню поддержки в растущем тренде или к уровню сопротивления в падающем

— при коррекции к уровню поддержки в растущем тренде или к уровню сопротивления в падающем Установка стоп-лосса — за ближайшим значимым уровнем поддержки/сопротивления

— за ближайшим значимым уровнем поддержки/сопротивления Фиксация прибыли — при достижении целевого уровня прибыли или при появлении сигналов разворота тренда

Стратегия Таймфрейм Индикаторы Преимущества Недостатки Трендовая H4, D1 MA, MACD, уровни поддержки/сопротивления Простота, высокая эффективность при сильном тренде Малоэффективна при боковом движении Скальпинг M1, M5, M15 Стохастик, RSI, объемы Множество возможностей в течение дня Требует постоянного присутствия, высокие комиссии Торговля на новостях M15, H1 Экономический календарь Высокие потенциальные прибыли Непредсказуемость реакции рынка Хеджирование D1, W1 Корреляция активов Защита от рыночных рисков Снижает потенциальную прибыль

Независимо от выбранной стратегии, важно следовать нескольким базовым правилам управления рисками:

Правило 2% — не рискуйте более чем 2% капитала в одной сделке

— не рискуйте более чем 2% капитала в одной сделке Соотношение риск/прибыль — стремитесь к соотношению не менее 1:2 (рискуете 1%, чтобы заработать 2%)

— стремитесь к соотношению не менее 1:2 (рискуете 1%, чтобы заработать 2%) Всегда используйте стоп-лоссы — они защищают от катастрофических потерь

— они защищают от катастрофических потерь Постепенно наращивайте объемы — начинайте с минимального количества контрактов

— начинайте с минимального количества контрактов Ведите журнал сделок — записывайте все входы, выходы и причины принятия решений

Помните, что успешный трейдинг — это марафон, а не спринт. Важна стабильность результатов, а не отдельные удачные сделки. Многие профессиональные трейдеры зарабатывают не на единичных крупных сделках, а на системном подходе, который дает небольшое, но стабильное преимущество. 🏆

Риски и возможности: как защитить свой капитал

Торговля фьючерсами сочетает в себе высокий потенциал прибыли с существенными рисками. Понимание этих рисков и умение управлять ими — залог долгосрочного успеха на рынке. 🛡️

Основные риски при торговле фьючерсами:

Риск кредитного плеча — может усилить как прибыль, так и убытки

— может усилить как прибыль, так и убытки Риск волатильности — резкие ценовые колебания могут привести к срабатыванию стоп-лоссов

— резкие ценовые колебания могут привести к срабатыванию стоп-лоссов Риск ликвидности — на некоторых контрактах может быть сложно быстро закрыть позицию

— на некоторых контрактах может быть сложно быстро закрыть позицию Временной риск — из-за ограниченного срока жизни контракта (до экспирации)

— из-за ограниченного срока жизни контракта (до экспирации) Психологические риски — страх, жадность и другие эмоции могут привести к ошибкам

Стратегии защиты капитала при торговле фьючерсами:

Строгое соблюдение правил управления рисками Ограничение размера позиции (не более 2-5% капитала на одну сделку)

Использование стоп-лоссов для каждой позиции

Контроль совокупного риска портфеля Диверсификация Торговля разными инструментами

Использование разных временных горизонтов

Комбинирование различных стратегий Хеджирование позиций Использование опционов для защиты фьючерсных позиций

Открытие противоположных позиций в коррелирующих инструментах Психологическая подготовка Ведение дневника трейдера

Работа над эмоциональным контролем

Следование торговому плану вне зависимости от эмоций

Ключевые показатели риска, которые следует отслеживать:

Максимальная просадка — наибольшее снижение капитала от пика до минимума

— наибольшее снижение капитала от пика до минимума Коэффициент Шарпа — отношение доходности к риску (волатильности)

— отношение доходности к риску (волатильности) Процент успешных сделок — соотношение прибыльных и убыточных операций

— соотношение прибыльных и убыточных операций Средняя прибыль/убыток — средний размер прибыли и убытка в сделках

Практические советы по минимизации рисков для начинающих:

Начните с минимального количества контрактов — даже один фьючерсный контракт для новичка может представлять существенный риск Используйте ордера с лимитом — они помогают избежать проскальзывания при входе в рынок Избегайте маржин-коллов — всегда держите на счете дополнительные средства сверх минимальных требований Не торгуйте перед важными новостями — если не специализируетесь на новостной торговле Установите дневной лимит потерь — если достигли лимита, прекратите торговлю до следующего дня

Помните, что даже профессиональные трейдеры регулярно несут убытки. Разница между любителем и профессионалом в том, что последний умеет ограничивать размер убытков и максимизировать прибыль в долгосрочной перспективе. 💪

С развитием навыков и накоплением опыта вы сможете постепенно увеличивать размер позиций и использовать более сложные стратегии. Главное — не спешить и относиться к торговле фьючерсами как к бизнесу, а не как к азартной игре. 🧠

Торговля фьючерсами — это искусство возможного, где каждый трейдер находит свой баланс между риском и доходностью. Начните с малого, учитесь на своих ошибках, постоянно совершенствуйте свою стратегию. Помните, что самая важная инвестиция — это инвестиция в знания. Развивайте аналитическое мышление, изучайте технический и фундаментальный анализ, учитесь контролировать эмоции. Фьючерсы могут стать как источником значительного дохода, так и причиной серьезных финансовых потерь — всё зависит от вашего подхода. Будьте дисциплинированы, следуйте своей стратегии, и рынок со временем вознаградит вас за терпение и настойчивость.

