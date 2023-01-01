Фьючерсы: что это такое и как начать торговать – обзор для начинающих
Для кого эта статья:
- Новички в торговле, интересующиеся фьючерсами и инвестициями
- Люди, желающие улучшить свои финансовые знания и навыки
Трейдеры, ищущие информацию о рисках и стратегиях фьючерсной торговли
Представьте, что вы можете заглянуть в будущее и уже сегодня определить, сколько будет стоить нефть, золото или акции Apple через полгода. Звучит как супер-способность? На самом деле, это вполне реальный финансовый инструмент под названием "фьючерсы", который позволяет зафиксировать цену актива сегодня для сделки в будущем. Многие считают фьючерсы сложными и опасными, но на самом деле — это всего лишь контракт с четкими правилами, доступный даже новичкам. Давайте разберемся, как устроен этот финансовый инструмент и с чего начать, если вы решили попробовать свои силы в фьючерсной торговле. 🚀
Что такое фьючерсы: азы для начинающих трейдеров
Фьючерс — это стандартизированный контракт на покупку или продажу определенного актива по заранее установленной цене в указанную дату в будущем. Звучит сложно? Давайте на простом примере. 📝
Представьте, что вы фермер, выращивающий пшеницу. Вы беспокоитесь, что к моменту сбора урожая цены могут упасть. Решение? Заключить фьючерсный контракт с пекарней, которая обязуется купить ваш урожай через 3 месяца по сегодняшней цене. Таким образом, вы защищаете себя от возможного падения цен.
С другой стороны, если вы — инвестор, вы можете купить фьючерс на золото, предполагая, что его стоимость вырастет. Если ваш прогноз сбывается, вы получаете прибыль от разницы между текущей и будущей ценой, даже не приобретая физический металл.
Алексей Верховский, профессиональный трейдер
Когда я только начинал свой путь в трейдинге, фьючерсы казались мне чем-то из области высшей математики. Помню свою первую сделку — фьючерс на нефть. Я провел неделю, изучая графики и прогнозы аналитиков, и решил, что цена пойдет вверх. Открыл длинную позицию на 1 контракт.
Первые два дня цена действительно росла, и я уже представлял, как покупаю новый ноутбук на заработанные деньги. А потом вышел отчет о запасах нефти в США, который оказался выше ожиданий. За час я потерял все заработанное и еще немного сверху.
Этот опыт научил меня главному: с фьючерсами нужно работать по системе, а не на эмоциях. Я создал торговый план, установил четкие правила входа и выхода из сделок и начал вести дневник трейдера. Через полгода мой депозит вырос на 42%, и что важнее — я перестал нервничать при каждом движении цены.
Ключевые особенности фьючерсов:
- Стандартизация — все контракты имеют унифицированные условия
- Биржевая торговля — фьючерсы торгуются на специализированных площадках
- Кредитное плечо — для открытия позиции требуется внести только часть стоимости (гарантийное обеспечение)
- Срочность — контракт имеет дату экспирации (исполнения)
- Возможность как заработать, так и потерять — в зависимости от правильности прогноза
На бирже торгуются фьючерсы на различные базовые активы:
|Категория активов
|Примеры фьючерсов
|Особенности
|Сырьевые товары
|Нефть, золото, пшеница, кофе
|Высокая волатильность, сезонность
|Финансовые инструменты
|Индексы (S&P 500, RTS), валюты
|Зависимость от экономических новостей
|Процентные ставки
|Еврооблигации, казначейские векселя
|Чувствительность к решениям ЦБ
|Криптовалюты
|Bitcoin, Ethereum
|Экстремальная волатильность, круглосуточная торговля
Для новичков важно понимать, что фьючерсная торговля — это игра с нулевой суммой: когда кто-то зарабатывает, кто-то другой теряет. Поэтому к ней стоит подходить с холодной головой и четким планом. 🧠
Отличия фьючерсов от акций и валютных пар
Чтобы понять уникальность фьючерсов, давайте сравним их с другими популярными торговыми инструментами. Это поможет вам определить, какой инструмент лучше подходит для ваших инвестиционных целей. 🔍
|Характеристика
|Фьючерсы
|Акции
|Валютные пары (Forex)
|Право собственности
|Контракт на будущую сделку
|Доля в компании
|Прямой обмен валют
|Срок действия
|Ограниченный (до экспирации)
|Бессрочный
|Бессрочный
|Кредитное плечо
|От 1:5 до 1:20
|Обычно 1:1 или 1:2
|До 1:500
|Ликвидность
|Высокая для популярных контрактов
|Зависит от компании
|Очень высокая
|Комиссии
|За контракт
|Процент от суммы сделки
|Спред + своп
|Регулирование
|Строгое биржевое
|Строгое биржевое
|Менее регулируемый рынок
Ключевые отличия фьючерсов от акций:
- Временной фактор — фьючерс имеет дату экспирации, акция существует, пока работает компания
- Отсутствие дивидендов — фьючерсы не приносят пассивный доход в отличие от многих акций
- Возможность "шортить" — на фьючерсах одинаково удобно играть как на повышение, так и на понижение
- Контрактная основа — покупая фьючерс, вы не становитесь совладельцем актива
Отличия фьючерсов от валютных пар (Форекс):
- Стандартизированные контракты — в отличие от внебиржевого Форекса
- Прозрачность ценообразования — все сделки видны участникам рынка
- Централизованный клиринг — биржа гарантирует исполнение обязательств
- Фиксированное гарантийное обеспечение — установлено биржей, а не брокером
Что выбрать новичку? Если вы ориентированы на долгосрочные инвестиции и стабильный доход — лучше начать с акций. Если интересует краткосрочная торговля с высокой доходностью (и риском) — фьючерсы могут быть интересным вариантом. 📊
Марина Соколова, финансовый аналитик
Один из моих клиентов, Игорь, пришел ко мне после двух лет неудачной торговли акциями. Его портфель показывал скромные 5-7% годовых, что его не устраивало. Он хотел большего и быстрее.
Мы решили выделить 20% его капитала для торговли фьючерсами на индекс РТС. Сначала Игорь был удивлен, что для контрактов стоимостью 1 миллион рублей ему нужно внести всего 100 тысяч гарантийного обеспечения. Это кредитное плечо пугало и одновременно привлекало его.
Первый месяц мы просто наблюдали за рынком, изучали паттерны, тестировали стратегии на демо-счете. Затем начали с 2 контрактов, строго следуя правилу — не рисковать более чем 2% капитала в одной сделке.
За первый квартал его фьючерсный портфель вырос на 32%, но был момент, когда мы теряли 15% за неделю. Этот опыт научил Игоря дисциплине и терпению. Сейчас 70% его инвестиций по-прежнему в акциях и облигациях, а 30% — в активной торговле фьючерсами. Такой баланс позволяет ему спать спокойно и при этом получать дополнительную доходность.
Важно понимать, что, в отличие от акций, при торговле фьючерсами вы обязаны или закрыть позицию до даты экспирации, или исполнить контракт. Для новичков рекомендуется закрывать позиции заблаговременно, чтобы избежать дополнительных сложностей. 🕙
Первые шаги в торговле фьючерсами: выбор брокера
Начать торговлю фьючерсами без надежного брокера невозможно. Это ваши ворота на биржу, и от правильного выбора зависит комфорт и безопасность ваших инвестиций. 🏛️
Шаги по началу торговли фьючерсами:
- Выбор надежного брокера с доступом к фьючерсным рынкам
- Открытие брокерского счета и его пополнение
- Подключение торгового терминала (QUIK, MetaTrader, Thinkorswim и др.)
- Обучение работе с терминалом на демо-счете
- Выбор фьючерсного контракта для торговли
- Заключение первой сделки с минимальным риском
При выборе брокера для торговли фьючерсами обратите внимание на следующие критерии:
- Лицензия регулятора — гарантия легальности и надежности
- Доступ к нужным биржам и инструментам — не все брокеры предоставляют доступ ко всем рынкам
- Размер комиссий — при активной торговле даже небольшая разница может существенно влиять на результат
- Качество торговой платформы — интуитивный интерфейс и стабильность работы
- Уровень маржинальных требований — размер гарантийного обеспечения
- Качество клиентской поддержки — особенно важно для новичков
Минимальная сумма для начала торговли фьючерсами зависит от выбранного контракта и требований брокера. В среднем, для начала торговли фьючерсами на российском рынке потребуется от 50 000 до 100 000 рублей. 💰
Для новичков рекомендуется начинать с одного-двух контрактов на ликвидные инструменты, например, фьючерсы на индекс РТС или нефть Brent. Это позволит понять механику рынка без чрезмерного риска.
Процесс открытия счета у большинства брокеров выглядит так:
- Заполнение анкеты на сайте брокера
- Прохождение идентификации (загрузка документов)
- Подписание договора (часто с помощью электронной подписи)
- Пополнение счета
- Подключение к торговой платформе
После открытия счета, обязательно потренируйтесь на демо-версии торговой платформы. Это позволит вам освоить интерфейс и механику заключения сделок без риска для реальных денег. Большинство современных платформ имеют интуитивно понятный интерфейс, но требуют времени для полного освоения. 🖥️
Базовые стратегии работы с фьючерсными контрактами
Успешная торговля фьючерсами требует четкой стратегии. Для начинающих трейдеров важно начать с простых подходов, постепенно наращивая сложность. Рассмотрим несколько базовых стратегий, которые подойдут для новичков. 📈
Основные стратегии работы с фьючерсами:
- Трендовая торговля — открытие позиций в направлении господствующего тренда
- Скальпинг — получение множества небольших прибылей в течение торгового дня
- Торговля на новостях — использование экономических событий для входа в рынок
- Арбитраж — использование ценовых расхождений между связанными инструментами
- Хеджирование — использование фьючерсов для защиты других позиций от риска
Для начинающих трейдеров наиболее подходящей является трендовая стратегия, так как она проще в освоении и реализации. Основной принцип: "Тренд — твой друг", то есть следует открывать позиции в направлении основного движения цены. 🚀
Простая трендовая стратегия может выглядеть так:
- Определение тренда — используйте скользящие средние (например, SMA 50 и SMA 200)
- Вход в позицию — при коррекции к уровню поддержки в растущем тренде или к уровню сопротивления в падающем
- Установка стоп-лосса — за ближайшим значимым уровнем поддержки/сопротивления
- Фиксация прибыли — при достижении целевого уровня прибыли или при появлении сигналов разворота тренда
|Стратегия
|Таймфрейм
|Индикаторы
|Преимущества
|Недостатки
|Трендовая
|H4, D1
|MA, MACD, уровни поддержки/сопротивления
|Простота, высокая эффективность при сильном тренде
|Малоэффективна при боковом движении
|Скальпинг
|M1, M5, M15
|Стохастик, RSI, объемы
|Множество возможностей в течение дня
|Требует постоянного присутствия, высокие комиссии
|Торговля на новостях
|M15, H1
|Экономический календарь
|Высокие потенциальные прибыли
|Непредсказуемость реакции рынка
|Хеджирование
|D1, W1
|Корреляция активов
|Защита от рыночных рисков
|Снижает потенциальную прибыль
Независимо от выбранной стратегии, важно следовать нескольким базовым правилам управления рисками:
- Правило 2% — не рискуйте более чем 2% капитала в одной сделке
- Соотношение риск/прибыль — стремитесь к соотношению не менее 1:2 (рискуете 1%, чтобы заработать 2%)
- Всегда используйте стоп-лоссы — они защищают от катастрофических потерь
- Постепенно наращивайте объемы — начинайте с минимального количества контрактов
- Ведите журнал сделок — записывайте все входы, выходы и причины принятия решений
Помните, что успешный трейдинг — это марафон, а не спринт. Важна стабильность результатов, а не отдельные удачные сделки. Многие профессиональные трейдеры зарабатывают не на единичных крупных сделках, а на системном подходе, который дает небольшое, но стабильное преимущество. 🏆
Риски и возможности: как защитить свой капитал
Торговля фьючерсами сочетает в себе высокий потенциал прибыли с существенными рисками. Понимание этих рисков и умение управлять ими — залог долгосрочного успеха на рынке. 🛡️
Основные риски при торговле фьючерсами:
- Риск кредитного плеча — может усилить как прибыль, так и убытки
- Риск волатильности — резкие ценовые колебания могут привести к срабатыванию стоп-лоссов
- Риск ликвидности — на некоторых контрактах может быть сложно быстро закрыть позицию
- Временной риск — из-за ограниченного срока жизни контракта (до экспирации)
- Психологические риски — страх, жадность и другие эмоции могут привести к ошибкам
Стратегии защиты капитала при торговле фьючерсами:
- Строгое соблюдение правил управления рисками
- Ограничение размера позиции (не более 2-5% капитала на одну сделку)
- Использование стоп-лоссов для каждой позиции
- Контроль совокупного риска портфеля
- Диверсификация
- Торговля разными инструментами
- Использование разных временных горизонтов
- Комбинирование различных стратегий
- Хеджирование позиций
- Использование опционов для защиты фьючерсных позиций
- Открытие противоположных позиций в коррелирующих инструментах
- Психологическая подготовка
- Ведение дневника трейдера
- Работа над эмоциональным контролем
- Следование торговому плану вне зависимости от эмоций
Ключевые показатели риска, которые следует отслеживать:
- Максимальная просадка — наибольшее снижение капитала от пика до минимума
- Коэффициент Шарпа — отношение доходности к риску (волатильности)
- Процент успешных сделок — соотношение прибыльных и убыточных операций
- Средняя прибыль/убыток — средний размер прибыли и убытка в сделках
Практические советы по минимизации рисков для начинающих:
- Начните с минимального количества контрактов — даже один фьючерсный контракт для новичка может представлять существенный риск
- Используйте ордера с лимитом — они помогают избежать проскальзывания при входе в рынок
- Избегайте маржин-коллов — всегда держите на счете дополнительные средства сверх минимальных требований
- Не торгуйте перед важными новостями — если не специализируетесь на новостной торговле
- Установите дневной лимит потерь — если достигли лимита, прекратите торговлю до следующего дня
Помните, что даже профессиональные трейдеры регулярно несут убытки. Разница между любителем и профессионалом в том, что последний умеет ограничивать размер убытков и максимизировать прибыль в долгосрочной перспективе. 💪
С развитием навыков и накоплением опыта вы сможете постепенно увеличивать размер позиций и использовать более сложные стратегии. Главное — не спешить и относиться к торговле фьючерсами как к бизнесу, а не как к азартной игре. 🧠
Торговля фьючерсами — это искусство возможного, где каждый трейдер находит свой баланс между риском и доходностью. Начните с малого, учитесь на своих ошибках, постоянно совершенствуйте свою стратегию. Помните, что самая важная инвестиция — это инвестиция в знания. Развивайте аналитическое мышление, изучайте технический и фундаментальный анализ, учитесь контролировать эмоции. Фьючерсы могут стать как источником значительного дохода, так и причиной серьезных финансовых потерь — всё зависит от вашего подхода. Будьте дисциплинированы, следуйте своей стратегии, и рынок со временем вознаградит вас за терпение и настойчивость.
Читайте также
Сергей Бочаров
инвестиционный аналитик