logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Profession
arrow
Как стать селлером или менеджером на Wildberries: полное руководство
Перейти

Как стать селлером или менеджером на Wildberries: полное руководство

#Карточки WB  #Маркетплейс фото  #Заработок моб  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Предприниматели, желающие начать свой бизнес на маркетплейсе Wildberries
  • Специалисты, стремящиеся построить карьеру в области e-commerce и управления маркетплейсами

  • Инвесторы и участники рынка, интересующиеся развитием и необходимыми требованиями для работы на маркетплейсах

Wildberries — крупнейший российский маркетплейс с месячной аудиторией более 140 миллионов пользователей и годовым оборотом, превышающим 1,7 триллиона рублей. Ежедневно через платформу продаётся более 2 миллионов товаров, что открывает огромные возможности как для предпринимателей, желающих масштабировать бизнес, так и для специалистов, стремящихся построить карьеру в e-commerce. В этой статье я детально разберу, как стать частью экосистемы Wildberries: либо в качестве продавца со своими товарами, либо в роли менеджера, развивающего бизнес на маркетплейсе. 🚀

Кто такие менеджеры и продавцы на Wildberries

Для эффективного старта на Wildberries критически важно понимать разницу между ролями продавца (селлера) и менеджера. Эти позиции имеют принципиально разные функции, требования и возможности для заработка. 📊

Продавец (селлер) на Wildberries — это предприниматель, компания или самозанятый, который поставляет товары на маркетплейс для их последующей реализации. Продавец выступает как независимый бизнес, заключивший договор с платформой. Он самостоятельно несёт ответственность за качество продукции, логистику и маркетинговую стратегию.

Менеджер на Wildberries — это специалист, который может работать в трёх основных форматах:

  • Штатный сотрудник компании Wildberries (например, менеджер по работе с селлерами)
  • Сотрудник селлера, отвечающий за продажи на маркетплейсе
  • Фрилансер, оказывающий услуги по управлению аккаунтами продавцов на Wildberries

Рассмотрим ключевые отличия этих ролей в сравнительной таблице:

Критерий Продавец (селлер) Менеджер
Юридический статус ИП, ООО, самозанятый Наёмный работник или фрилансер
Источник дохода Прибыль от продаж товаров Зарплата, комиссия или фиксированная оплата услуг
Финансовые риски Высокие (инвестиции в товар, логистику) Низкие (в основном временные затраты)
Ответственность Полная — за товар, налоги, сертификаты Ограниченная — за качество своей работы
Требуемые ресурсы Товарный запас, оборотный капитал Компетенции, время, иногда специализированное ПО

Евгений Соколов, менеджер маркетплейсов с 6-летним опытом

Четыре года назад я начинал как менеджер небольшого селлера детской одежды на Wildberries. Изначально в мои обязанности входило только заполнение карточек товаров и отслеживание остатков. Но когда я увидел потенциал для оптимизации, предложил владельцу комплексный подход: переработал описания с учётом поисковых запросов, внедрил систему аналитики продаж и настроил рекламные кампании. Через шесть месяцев оборот вырос с 700 тысяч до 3,2 миллиона рублей ежемесячно.

Сейчас я веду пять различных проектов на фрилансе, получая процент от продаж, и могу с уверенностью сказать: для успешного старта на маркетплейсе не обязательно иметь собственный товар. Ключевое — глубокое понимание механик платформы и владение инструментами аналитики.

Определившись с желаемой ролью, вы можете переходить к следующему этапу — регистрации и подготовке к продажам, если выбрали путь селлера, или к поиску вакансий, если планируете работать менеджером.

Пошаговый план для смены профессии

Регистрация и подготовка к продажам на Wildberries

Процесс становления продавцом на Wildberries требует последовательного выполнения нескольких ключевых шагов. Структурированный подход позволит избежать типичных ошибок и ускорит запуск продаж. 🔍

Шаг 1: Оформление юридического статуса Перед регистрацией необходимо определиться с юридическим статусом для работы на маркетплейсе:

  • ИП — оптимальный вариант для большинства начинающих селлеров (налоговая нагрузка от 6%)
  • ООО — подходит для масштабных проектов и при работе с юридическими лицами
  • Самозанятый — доступно только для продажи товаров собственного производства с ограничением годового дохода до 2,4 млн рублей

Шаг 2: Подготовка документов Для регистрации на Wildberries потребуются:

  • Документы о регистрации ИП/ООО
  • ИНН
  • Банковские реквизиты для получения выплат
  • Электронная подпись (для подписания договора)
  • Сертификаты соответствия на товары (при необходимости)

Шаг 3: Регистрация в личном кабинете продавца

  1. Перейдите на официальный сайт Wildberries в раздел для поставщиков
  2. Заполните регистрационную форму, указав корректные данные
  3. Дождитесь проверки документов (обычно занимает 1-3 рабочих дня)
  4. Подпишите договор поставки с использованием электронной подписи
  5. Получите доступ к личному кабинету продавца

Шаг 4: Подготовка товаров к отправке Важный этап, требующий особого внимания к деталям:

  • Создайте карточки товаров в личном кабинете с качественными фотографиями (минимум 5 для каждого товара)
  • Составьте детальные описания с указанием характеристик и ключевых преимуществ
  • Подготовьте упаковку согласно требованиям маркетплейса
  • Нанесите маркировку (штрих-коды) на каждую единицу товара
  • Сформируйте поставку в личном кабинете

Шаг 5: Отправка товаров на склад Существует два основных способа поставки:

  1. FBO (Fulfillment by Operator) — товары хранятся на складах Wildberries, а площадка самостоятельно занимается их упаковкой и доставкой
  2. FBS (Fulfillment by Seller) — товары хранятся на вашем складе, вы самостоятельно упаковываете и отправляете их покупателям

Для начинающих селлеров рекомендуется модель FBO, так как она снимает логистические сложности.

Мария Васильева, основатель бренда косметики

Мой путь на Wildberries начался с семи товарных позиций и ограниченного бюджета в 350 тысяч рублей. Первая отгрузка была настоящим испытанием — я лично упаковывала каждый флакон, переживая, что маркировка окажется неправильной или товар не пройдет контроль качества.

Критической ошибкой стало отсутствие предварительных расчетов себестоимости с учетом всех комиссий маркетплейса. После первого месяца я обнаружила, что фактическая маржинальность составляет всего 12% вместо планируемых 40%. Пришлось срочно пересматривать ценовую политику и оптимизировать упаковку.

Переломный момент наступил, когда я нашла надежного поставщика ингредиентов, позволившего снизить себестоимость на 22%, и параллельно запустила таргетированную рекламу, выделив бестселлеры. Через три месяца ежедневные продажи выросли с 5-7 до 30-40 единиц. Главный урок: начинайте с детальных финансовых расчетов и будьте готовы быстро адаптировать стратегию.

Требования к селлерам на маркетплейсе

Wildberries предъявляет определённые требования к продавцам, соблюдение которых критически важно для успешной работы на платформе. Выполнение этих условий не только обеспечивает доступ к аудитории маркетплейса, но и влияет на рейтинг селлера, который напрямую сказывается на видимости товаров в каталоге. 📋

Юридические требования

  • Регистрация в качестве юридического лица (ООО), индивидуального предпринимателя или самозанятого (с ограничениями)
  • Наличие расчётного счёта в российском банке
  • Квалифицированная электронная подпись (КЭП) для подписания договоров
  • Отсутствие задолженностей по налогам и сборам
  • Соблюдение законодательства о защите прав потребителей

Требования к товарам

  • Соответствие техническим регламентам Таможенного союза
  • Наличие необходимых сертификатов качества и безопасности
  • Легальное происхождение товаров (отсутствие контрафакта)
  • Корректная маркировка (обязательна для определённых категорий товаров)
  • Уникальный штрих-код для каждой товарной позиции
  • Отсутствие в списке запрещённых к продаже товаров

Логистические требования

  • Упаковка, соответствующая стандартам Wildberries (прочная, защищающая товар)
  • Корректная маркировка каждой единицы товара и грузовых мест
  • Своевременное пополнение товарных запасов
  • Соблюдение графика поставок
  • Поддержание уровня остатков не менее чем на 2 недели продаж

Финансовые условия работы с Wildberries Финансовая модель Wildberries включает несколько компонентов, которые необходимо учитывать при расчёте экономики продаж:

Комиссия/Сбор Размер Примечание
Базовая комиссия 15-25% Зависит от категории товара
Логистика (FBO) от 50 руб. Зависит от габаритов и веса товара
Хранение от 0,5 руб./день За единицу товара
Фотографирование от 50 руб. За артикул (опционально)
Обработка возвратов от 30 руб. За единицу возвращённого товара

Требования к контенту карточек товаров Качество заполнения карточек товаров напрямую влияет на их ранжирование в поисковой выдаче:

  • Точное и информативное название товара (до 120 символов)
  • Детальное описание с указанием всех характеристик
  • Минимум 5 качественных фотографий с разных ракурсов (разрешение не менее 1000x1000 пикселей)
  • Корректное указание размеров и размерной сетки для одежды и обуви
  • Заполнение всех обязательных и дополнительных характеристик товара
  • Соответствие контента требованиям модерации (отсутствие запрещённых элементов)

Соблюдение всех требований Wildberries является обязательным условием для селлеров. Несоответствие стандартам может привести к блокировке карточек товаров или даже приостановке сотрудничества с маркетплейсом. Регулярный мониторинг изменений в правилах и оперативная адаптация к новым требованиям — важная часть успешной стратегии продаж на платформе. 🔒

Как найти работу менеджером на Wildberries

Карьера менеджера в экосистеме Wildberries предлагает многообразие возможностей для профессионального роста и достойного заработка. Существует несколько путей для входа в эту сферу, каждый со своими преимуществами и требованиями. 👨‍💼

Форматы работы менеджером в сфере Wildberries

  1. Штатный сотрудник компании Wildberries — работа непосредственно в корпоративной структуре маркетплейса
  2. Менеджер селлера — работа на компанию, которая продаёт товары через Wildberries
  3. Фрилансер-менеджер — независимый специалист, обслуживающий аккаунты нескольких селлеров

Необходимые навыки и компетенции Успешный менеджер на Wildberries должен обладать следующими ключевыми компетенциями:

  • Глубокое понимание принципов работы маркетплейса и его алгоритмов
  • Навыки аналитики продаж и работы с большими массивами данных
  • Умение оптимизировать контент карточек товаров (SEO для маркетплейсов)
  • Знание принципов ценообразования и конкурентного анализа
  • Опыт работы с рекламными инструментами Wildberries
  • Понимание логистических процессов и товарного планирования

Поиск вакансий в компании Wildberries Для трудоустройства непосредственно в компанию Wildberries следуйте этому алгоритму:

  1. Регулярно мониторьте официальный сайт компании в разделе карьеры
  2. Создайте профиль на специализированных платформах поиска работы (HeadHunter, SuperJob) и настройте уведомления по ключевым словам
  3. Подпишитесь на официальные каналы Wildberries в социальных сетях и мессенджерах, где публикуются актуальные вакансии
  4. Отправьте инициативное резюме на корпоративную почту HR-отдела компании

Поиск работы менеджером у селлеров Вакансии менеджеров по работе с Wildberries у селлеров можно найти через:

  • Специализированные группы и чаты для селлеров в Telegram и других мессенджерах
  • Профессиональные сообщества по электронной коммерции
  • Сервисы поиска работы с фильтром по ключевым словам "менеджер маркетплейсов", "специалист Wildberries"
  • Отраслевые выставки и конференции по e-commerce

Путь фрилансера-менеджера по Wildberries Для старта карьеры независимого специалиста по управлению аккаунтами на Wildberries:

  1. Пройдите специализированные курсы по работе с маркетплейсами
  2. Создайте портфолио успешных кейсов (можно начать с собственного небольшого проекта)
  3. Зарегистрируйтесь на биржах фриланса и создайте привлекательный профиль
  4. Активно участвуйте в профессиональных сообществах и предлагайте свои услуги
  5. Разработайте прозрачную модель ценообразования (фиксированная оплата или процент от продаж)

Сравнение вариантов работы менеджером в сфере Wildberries

Критерий Сотрудник Wildberries Менеджер селлера Фрилансер
Уровень дохода 80 000 – 200 000 ₽ 60 000 – 150 000 ₽ + бонусы От 30 000 ₽ до неограниченного
Стабильность Высокая Средняя Низкая (особенно на старте)
Карьерный рост Структурированный Зависит от компании Развитие собственного бренда
Гибкость Низкая Средняя Высокая
Требования к опыту Высокие Средние Разные (зависит от клиентов)

Независимо от выбранного пути, ключевым фактором успеха является непрерывное обучение и адаптация к изменениям алгоритмов и политик маркетплейса. Инвестиции в профессиональное развитие обязательно окупятся, учитывая растущий спрос на квалифицированных специалистов по Wildberries. 📈

Стратегии развития бизнеса на маркетплейсе

После успешной регистрации и запуска продаж на Wildberries наступает этап стратегического развития бизнеса. Это требует системного подхода к масштабированию присутствия и оптимизации процессов для максимизации прибыли. 🚀

Оптимизация контента и видимости товаров Повышение органической видимости товаров в каталоге Wildberries — приоритетная задача для любого селлера:

  • Регулярно анализируйте поисковые запросы с помощью сервиса аналитики Wildberries и инструментов вроде Mpstats
  • Оптимизируйте названия товаров, включая в них ключевые запросы пользователей (в начале названия размещайте самые важные ключевые слова)
  • Используйте все доступные слоты для фотографий (минимум 8-10 качественных изображений)
  • Детально заполняйте характеристики товара, включая как обязательные, так и необязательные поля
  • Пишите полные информативные описания с перечислением преимуществ товара и вариантов использования

Управление ассортиментом и товарной матрицей Эффективное управление ассортиментом позволяет максимизировать продажи при оптимальном использовании ресурсов:

  • Проводите ABC-анализ товарной матрицы для выявления бестселлеров и аутсайдеров
  • Регулярно обновляйте ассортимент, следуя сезонным трендам и потребительскому спросу
  • Масштабируйте успешные товарные категории, расширяя цветовую гамму и размерный ряд
  • Своевременно выводите из ассортимента товары с низкой оборачиваемостью
  • Отслеживайте конкурентов и заполняйте выявленные ниши в их ассортименте

Ценовая стратегия и управление маржинальностью Оптимальное ценообразование — баланс между привлекательностью для покупателя и доходностью бизнеса:

  1. Проводите регулярный мониторинг цен конкурентов с помощью специализированных сервисов
  2. Используйте динамическое ценообразование, корректируя цены в зависимости от спроса и сезона
  3. Рассчитывайте минимальную рентабельную цену с учетом всех комиссий и затрат
  4. Применяйте стратегию скидок для стимулирования оборота и повышения позиций в каталоге
  5. Тестируйте разные ценовые сегменты для определения оптимального позиционирования

Продвижение и рекламные инструменты Wildberries предлагает несколько эффективных инструментов для продвижения товаров:

  • Реклама в каталоге — размещение товаров на верхних позициях в поисковой выдаче
  • Рекомендуемые товары — показ вашего товара в блоке рекомендаций на страницах других товаров
  • Акции и промокоды — участие в специальных активностях маркетплейса
  • Внешняя реклама — привлечение аудитории через контекстную рекламу и социальные сети

Управление отзывами и репутацией Отзывы напрямую влияют на решение о покупке и ранжирование товаров:

  • Оперативно отвечайте на все отзывы, особенно негативные
  • Стимулируйте довольных покупателей оставлять положительные отзывы
  • Предлагайте компенсацию покупателям, получившим бракованный товар
  • Анализируйте отзывы для выявления систематических проблем и улучшения продукта
  • Мониторьте рейтинг товаров и поддерживайте его на уровне не ниже 4.7 из 5

Масштабирование и диверсификация По мере развития бизнеса на Wildberries рассмотрите следующие стратегии роста:

  1. Расширение ассортимента в смежные категории с высоким потенциалом
  2. Создание собственной торговой марки для повышения маржинальности
  3. Выход на другие маркетплейсы для диверсификации каналов продаж
  4. Оптимизация логистических процессов для снижения издержек
  5. Автоматизация рутинных процессов с помощью специализированного ПО

Ключевым фактором успеха на Wildberries является постоянный анализ метрик эффективности и своевременная корректировка стратегии в ответ на изменения рынка и алгоритмов маркетплейса. Системный подход к развитию бизнеса, основанный на данных, позволит максимизировать доходность и обеспечить устойчивый рост продаж. 📊

Профессиональный подход к работе с Wildberries открывает масштабные возможности как для предпринимателей, так и для менеджеров. Независимо от выбранного пути, успех на маркетплейсе требует системности, аналитического мышления и постоянной адаптации к изменениям. Правильная стратегия позволит не просто присутствовать на платформе, но и построить устойчивый, масштабируемый бизнес с доходом, ограниченным только вашими амбициями и готовностью к развитию.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какие навыки необходимы для менеджера на Wildberries?
1 / 5

Владимир Чернов

дизайнер маркетплейсов

