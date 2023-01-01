Как стать директором отеля или управляющим рестораном: шаги к успеху

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

For whom this article is:

Профессионалы, стремящиеся занять руководящие позиции в гостиничном и ресторанном бизнесе

Специалисты, уже работающие в индустрии гостеприимства и желающие улучшить свои карьерные перспективы

Студенты и выпускники учебных заведений, интересующиеся карьерой в управлении отелями и ресторанами Путь к должности генерального директора отеля или управляющего рестораном — это восхождение, требующее стратегического планирования, целенаправленного развития навыков и безупречного понимания индустрии гостеприимства. Я наблюдал, как многие талантливые специалисты останавливались на полпути именно из-за отсутствия четкого плана карьерного продвижения. Позиции топ-менеджмента в гостиничном и ресторанном бизнесе не просто престижны — они открывают возможности для реализации масштабных проектов, внедрения инновационных подходов и влияния на развитие всей индустрии. Давайте разберемся, какие шаги необходимо предпринять, чтобы занять кресло руководителя и успешно справляться с его обязанностями. 🏨🍽️

Карьерные пути в управлении отелем и рестораном

Карьерный путь к позиции генерального директора отеля или управляющего рестораном редко бывает линейным. Обе траектории требуют последовательного накопления опыта в различных операционных сферах и постепенного расширения зоны ответственности. Рассмотрим типичные карьерные лестницы в обоих направлениях.

Карьерный путь в отельном бизнесе Карьерный путь в ресторанном бизнесе Стажер → Специалист службы приема и размещения → Супервайзер → Front Office Manager → Руководитель департамента → Заместитель генерального директора → Генеральный директор Официант/Бармен → Хостес/Старший официант → Администратор зала → Менеджер ресторана → Заместитель управляющего → Управляющий рестораном Временные рамки: 8-15 лет Временные рамки: 5-10 лет

Примечательно, что продвижение в ресторанном бизнесе обычно происходит быстрее, чем в гостиничной сфере. Это объясняется меньшим масштабом операций и более узкой специализацией. При этом в обоих случаях критически важно приобрести опыт в ключевых операционных зонах:

Для будущего генерального директора отеля: служба приема и размещения, хаускипинг, F&B (рестораны и кейтеринг), продажи и маркетинг, управление доходами

Для будущего управляющего рестораном: работа в зале, на кухне, управление закупками, финансовый менеджмент, маркетинг

Существует также "перекрестный" карьерный путь, когда специалисты переходят из ресторанного направления в отельный менеджмент и наоборот. Такие переходы обогащают профессиональный опыт, но требуют дополнительного обучения специфике новой сферы.

Сергей Белов, генеральный директор сетевого отеля премиум-класса Мой путь к позиции генерального директора занял 12 лет и начался с должности стажера службы приема и размещения в небольшом бутик-отеле. Ключевым моментом стало решение не "застревать" в одном департаменте дольше 2-3 лет. После 4 лет работы на фронт-деске я целенаправленно перешел в отдел продаж, затем в F&B, а позже возглавил отдел управления доходами. Многие коллеги совершают одну и ту же ошибку — стремятся быстро подняться по карьерной лестнице в рамках одного департамента. Да, это обеспечивает рост зарплаты, но делает вас узкопрофильным специалистом. Генеральный директор должен одинаково хорошо понимать процессы во всех подразделениях отеля. Мой совет — жертвуйте краткосрочным карьерным ростом ради приобретения разнообразного опыта. В долгосрочной перспективе это выведет вас на позицию топ-менеджера гораздо быстрее.

Важно понимать, что существует несколько моделей развития карьеры в гостиничном и ресторанном бизнесе:

Вертикальная модель — последовательное продвижение внутри одной гостиничной сети или ресторанного холдинга Горизонтальная модель — накопление опыта в разных компаниях на сходных позициях с постепенным переходом в более престижные заведения Предпринимательская модель — запуск собственного бизнеса после приобретения достаточного опыта в индустрии

Практика показывает, что наиболее успешной является комбинированная стратегия, когда специалист несколько лет строит карьеру в крупных сетевых структурах, а затем либо делает решительный рывок на высокую позицию, либо открывает собственный бизнес. 🚀

Образование и сертификации для руководителей в сфере гостеприимства

Высококонкурентная среда индустрии гостеприимства требует от руководителей высшего звена постоянного совершенствования своих компетенций через формальное образование и профессиональные сертификации. Рассмотрим ключевые образовательные траектории для будущих генеральных директоров отелей и управляющих ресторанами.

Базовое образование играет существенную роль в карьерном продвижении. Минимальные требования для руководящих позиций в индустрии гостеприимства:

Высшее образование в сфере гостиничного менеджмента, ресторанного бизнеса или смежных областях

MBA со специализацией в сфере гостеприимства (для крупных международных сетей)

Дополнительное образование в области финансов и управления персоналом

Престижные образовательные программы, котирующиеся среди работодателей отрасли:

Учебное заведение Программа Особенности и преимущества École hôtelière de Lausanne (EHL) Bachelor/Master in Hospitality Management Топовое учебное заведение в сфере гостеприимства, сильная практическая подготовка и связи с индустрией Cornell University School of Hotel Administration Сильная теоретическая база, акцент на бизнес-навыки и инновации в индустрии Les Roches Global Hospitality Education BBA in Global Hospitality Management Международные стажировки, мультикультурная среда, сильные связи с крупными отельными сетями The Culinary Institute of America Bachelor's in Food Business Management Ориентация на ресторанный бизнес, сочетание кулинарных и управленческих навыков

Однако формальное образование — лишь одна из составляющих успеха. Не менее важны профессиональные сертификации, подтверждающие квалификацию и компетентность в специфических аспектах индустрии:

Certified Hotel Administrator (CHA) — престижная сертификация для генеральных директоров отелей, подтверждающая компетенции в управлении всеми аспектами гостиничного бизнеса Foodservice Management Professional (FMP) — ориентирована на управляющих ресторанами, подтверждает знание пищевой безопасности, финансового управления и операционной деятельности Revenue Management Specialist (RMS) — специализация в области управления доходами, критически важная для современных руководителей Certified Hospitality Educator (CHE) — сертификация для тех, кто планирует развиваться в направлении корпоративного обучения и наставничества

Стоит отметить, что знание иностранных языков становится всё более значимым фактором. Минимум — свободное владение английским, для международных сетей желательно владение вторым и третьим языком. Это особенно актуально для отелей с высокой долей иностранных гостей. 🌎

Непрерывное образование и саморазвитие — отличительная черта успешных руководителей в индустрии гостеприимства. Рекомендуется регулярно проходить краткосрочные курсы по актуальным темам:

Цифровая трансформация гостиничного и ресторанного бизнеса

Управление репутацией в онлайн-среде

Устойчивое развитие и экологичность в индустрии гостеприимства

Психология управления персоналом и лидерство

Финансовый анализ и бюджетирование

Ключевые навыки и компетенции генерального директора отеля

Генеральный директор отеля находится на пересечении операционного управления, стратегического планирования и репутационного менеджмента. Его компетенции определяют успешность не только текущих операций, но и долгосрочного развития гостиничного предприятия.

Профессиональные компетенции генерального директора отеля можно разделить на несколько ключевых категорий:

Стратегический менеджмент — умение формировать долгосрочное видение развития отеля, анализировать рыночные тенденции, определять позиционирование объекта и разрабатывать пути достижения бизнес-целей Операционное управление — глубокое понимание всех бизнес-процессов отеля, способность оптимизировать операционную деятельность, внедрять стандарты качества и контролировать их соблюдение Финансовый менеджмент — навыки бюджетирования, анализа финансовых показателей, управления доходностью (Revenue Management), оптимизации расходов Управление персоналом — компетенции в области найма, развития и мотивации сотрудников, формирования корпоративной культуры, решения конфликтных ситуаций Маркетинг и продажи — понимание принципов позиционирования отеля, ценообразования, дистрибуции, продвижения и работы с целевыми аудиториями

Однако помимо профессиональных компетенций, не менее важны личные качества и навыки, которые отличают эффективного руководителя:

Эмоциональный интеллект — способность понимать эмоции свои и окружающих, использовать эту информацию для принятия взвешенных решений

— способность понимать эмоции свои и окружающих, использовать эту информацию для принятия взвешенных решений Адаптивность — умение быстро реагировать на изменения внешней среды, кризисные ситуации и новые возможности

— умение быстро реагировать на изменения внешней среды, кризисные ситуации и новые возможности Стрессоустойчивость — способность сохранять работоспособность и принимать рациональные решения в условиях высокого давления

— способность сохранять работоспособность и принимать рациональные решения в условиях высокого давления Межкультурная коммуникация — навыки эффективного взаимодействия с представителями различных культур, учет культурных особенностей при принятии управленческих решений

— навыки эффективного взаимодействия с представителями различных культур, учет культурных особенностей при принятии управленческих решений Системное мышление — умение видеть взаимосвязи между различными аспектами бизнеса и принимать решения с учетом их комплексного влияния

Современный генеральный директор отеля должен также обладать компетенциями в области цифровой трансформации и инноваций:

Понимание принципов работы систем управления отелем (PMS)

Знание основ анализа данных и способность принимать решения на основе данных (data-driven decision making)

Осведомленность о новых технологиях в гостиничной индустрии (IoT, искусственный интеллект, виртуальная реальность)

Навыки управления цифровой репутацией отеля

Алина Ковалева, генеральный директор бутик-отеля Когда я только начинала карьерный путь, я была уверена, что технические знания и профессиональные навыки — это 90% успеха генерального директора. Десять лет спустя, возглавив отель, я поняла, что ошибалась. Профессиональные компетенции — это лишь входной билет, необходимый минимум. Реальные вызовы руководителя лежат в иной плоскости. Я столкнулась с ситуацией, когда персонал отеля был деморализован после смены собственника и нескольких волн сокращений. Никакие технические знания не помогли бы мне вернуть веру команды в будущее отеля. Мне пришлось развивать в себе эмоциональный интеллект, навыки коучинга, умение вдохновлять и вести за собой. Трансформация организационной культуры заняла почти год. Я лично проводила десятки индивидуальных встреч с сотрудниками, организовывала командные сессии, пересматривала систему мотивации. И только когда удалось изменить атмосферу в коллективе, начались позитивные сдвиги в финансовых показателях. Мой главный урок: технические компетенции помогают управлять отелем, но лидерские качества трансформируют его.

Важно понимать, что набор ключевых компетенций генерального директора может различаться в зависимости от типа и категории отеля:

В сетевых отелях акцент делается на соблюдение корпоративных стандартов, работу с франчайзинговыми соглашениями, взаимодействие с центральными офисами сети

акцент делается на соблюдение корпоративных стандартов, работу с франчайзинговыми соглашениями, взаимодействие с центральными офисами сети В независимых бутик-отелях ценится креативность, способность формировать уникальный продукт и строить прямые отношения с гостями

ценится креативность, способность формировать уникальный продукт и строить прямые отношения с гостями В курортных отелях важны навыки организации досуга, анимации, работы с сезонностью

важны навыки организации досуга, анимации, работы с сезонностью В городских бизнес-отелях ключевыми становятся компетенции в области работы с корпоративными клиентами и организации деловых мероприятий

Вне зависимости от специфики отеля, генеральный директор должен обладать балансом аналитических и креативных способностей, сочетать внимание к деталям со стратегическим видением, проявлять одновременно требовательность и эмпатию к персоналу. 🧠

Профессиональный опыт для управляющего рестораном

Позиция управляющего рестораном требует особого сочетания опыта, навыков и личных качеств, отличающихся от компетенций генерального директора отеля. Ресторанный бизнес характеризуется более высокой операционной интенсивностью, непосредственным контактом с гостями и особым вниманием к качеству продукта.

Профессиональный путь к должности управляющего рестораном обычно включает опыт работы в следующих областях:

Операционный опыт в зале — работа в качестве официанта, бармена, хостес, администратора позволяет понять все нюансы обслуживания гостей, изучить стандарты сервиса и научиться решать конфликтные ситуации Понимание кухонных процессов — опыт взаимодействия с кухней, знание технологий приготовления, стандартов пищевой безопасности и организации производственного процесса Управление запасами и закупками — опыт работы с поставщиками, составление заказов, контроль качества поставляемых продуктов, оптимизация складских запасов Финансовый менеджмент — навыки бюджетирования, калькуляции себестоимости блюд, ценообразования, анализа финансовых показателей ресторана Маркетинг и продвижение — опыт организации специальных мероприятий, разработки маркетинговых акций, управления репутацией ресторана в социальных сетях и на платформах отзывов

Оптимальная последовательность накопления профессионального опыта для будущего управляющего рестораном:

Этап карьеры Ключевые компетенции Рекомендуемая продолжительность Линейный персонал (официант, бармен) Стандарты обслуживания, коммуникация с гостями, знание меню, работа в команде 1-2 года Старший официант / Администратор зала Координация работы персонала, решение конфликтных ситуаций, управление резервами 1-2 года Менеджер смены Операционное управление рестораном, обучение персонала, контроль качества 1-3 года Заместитель управляющего Финансовое планирование, управление персоналом, взаимодействие с поставщиками 2-3 года Управляющий рестораном Стратегическое планирование, формирование концепции, бизнес-развитие –

Важным элементом профессионального опыта для управляющего рестораном является работа в разных типах заведений. Это позволяет приобрести разносторонний опыт и понять специфику различных сегментов ресторанного рынка:

Fine dining — высокие стандарты обслуживания, внимание к деталям, работа с требовательной аудиторией

— высокие стандарты обслуживания, внимание к деталям, работа с требовательной аудиторией Casual dining — баланс качества и эффективности, работа с широкой аудиторией

— баланс качества и эффективности, работа с широкой аудиторией Fast casual — оптимизация операционных процессов, управление высокой проходимостью

— оптимизация операционных процессов, управление высокой проходимостью Специализированные концепции (бары, кофейни, кондитерские) — понимание специфики нишевых продуктов

Особую ценность представляет опыт работы в ресторанах с разным типом управления:

Сетевые рестораны — четкие стандарты, масштабируемые процессы, жесткие KPI Независимые рестораны — гибкость, креативность, непосредственное взаимодействие с собственником Рестораны при отелях — интеграция с гостиничными службами, работа с постояльцами, организация банкетов

В ресторанном бизнесе исключительно важен опыт участия в запуске новых проектов, который дает понимание всех этапов создания ресторана — от формирования концепции до операционного запуска. Не менее ценен опыт антикризисного управления и реконцепции существующих заведений. 🔄

Для успешного управляющего ресторана критически важны навыки взаимодействия с шеф-поваром — ключевой фигурой в ресторанном бизнесе. Опыт построения продуктивных отношений с кухней, понимание специфики работы производственных подразделений и способность находить баланс между творческими амбициями и экономической эффективностью определяют успешность ресторанного проекта.

Современный ресторанный бизнес требует от управляющих также опыта в области диджитализации — внедрения систем автоматизации, онлайн-бронирования, доставки, интеграции с агрегаторами и маркетплейсами.

Стратегии карьерного роста в индустрии гостеприимства

Карьерное продвижение в индустрии гостеприимства редко происходит случайно. Профессионалы, достигшие позиций генеральных директоров отелей и управляющих ресторанами, как правило, следовали определенным стратегиям, которые ускорили их восхождение по карьерной лестнице.

Рассмотрим наиболее эффективные стратегии карьерного роста, актуальные для индустрии гостеприимства:

Стратегия расширения профессионального опыта — целенаправленная ротация между различными департаментами и функциональными областями для формирования разностороннего понимания бизнеса Стратегия международной мобильности — готовность к переездам и работе в разных странах, что особенно ценится международными гостиничными сетями Стратегия участия в проектах — активное вовлечение в запуск новых объектов, ребрендинг, внедрение инноваций и другие проекты, повышающие видимость специалиста Стратегия наставничества — поиск опытных менторов в индустрии, которые могут направлять профессиональное развитие и открывать новые возможности Стратегия непрерывного образования — постоянное обновление знаний через формальное образование и самообучение

Важно понимать, что различные этапы карьеры требуют разных акцентов в стратегии карьерного роста:

Начальный этап (1-3 года) — накопление практического опыта, формирование базовых навыков, освоение стандартов отрасли

— накопление практического опыта, формирование базовых навыков, освоение стандартов отрасли Средний этап (3-7 лет) — расширение функциональной экспертизы, развитие управленческих навыков, построение профессиональной сети

— расширение функциональной экспертизы, развитие управленческих навыков, построение профессиональной сети Продвинутый этап (7+ лет) — формирование стратегического видения, развитие лидерских качеств, специализация в определенном сегменте рынка

Существуют также ключевые факторы ускорения карьерного роста, на которые стоит обратить особое внимание:

Видимость достижений — умение демонстрировать результаты своей работы, количественно измерять успехи и эффективно представлять их руководству

— умение демонстрировать результаты своей работы, количественно измерять успехи и эффективно представлять их руководству Профессиональное нетворкинг — активное участие в отраслевых мероприятиях, членство в профессиональных ассоциациях, выступления на конференциях

— активное участие в отраслевых мероприятиях, членство в профессиональных ассоциациях, выступления на конференциях Развитие личного бренда — формирование узнаваемой профессиональной репутации через публикации, участие в экспертных дискуссиях, присутствие в профессиональных социальных сетях

— формирование узнаваемой профессиональной репутации через публикации, участие в экспертных дискуссиях, присутствие в профессиональных социальных сетях Инновационное мышление — способность предлагать и внедрять новые идеи, методы работы, технологические решения

— способность предлагать и внедрять новые идеи, методы работы, технологические решения Кросс-функциональное сотрудничество — умение эффективно взаимодействовать с различными департаментами и заинтересованными сторонами

Отдельного внимания заслуживает стратегия выбора работодателя. Разные типы компаний предоставляют различные возможности для карьерного роста:

Международные сети — четкие карьерные треки, корпоративные программы развития талантов, возможности для международной ротации

— четкие карьерные треки, корпоративные программы развития талантов, возможности для международной ротации Локальные сети — более быстрое продвижение, меньшая конкуренция, широкие полномочия на руководящих позициях

— более быстрое продвижение, меньшая конкуренция, широкие полномочия на руководящих позициях Независимые объекты — возможность получить разносторонний опыт, ближе познакомиться с бизнес-аспектами управления

— возможность получить разносторонний опыт, ближе познакомиться с бизнес-аспектами управления Стартапы и новые проекты — шанс проявить себя "с нуля", участвовать в формировании концепции и стандартов

Важным элементом стратегии карьерного роста является также правильный подход к смене работодателя. Слишком частые переходы могут восприниматься негативно, в то время как слишком долгое пребывание на одной позиции может замедлить карьерное развитие. Оптимальный период работы на одной позиции в индустрии гостеприимства — 2-4 года, достаточные для демонстрации результатов, но не приводящие к профессиональной стагнации. 📊

Наконец, стоит отметить важность баланса между карьерными амбициями и развитием профессиональной экспертизы. Стремление к быстрому продвижению не должно идти в ущерб накоплению глубоких знаний и навыков. Лучшие руководители в индустрии гостеприимства сочетают амбиции с фундаментальным пониманием бизнеса и искренней страстью к созданию исключительного гостевого опыта.

Путь к высшим руководящим должностям в индустрии гостеприимства — это марафон, а не спринт. Он требует стратегического планирования, постоянного обучения и адаптации к меняющимся условиям рынка. Помните, что в этой сфере ваш личный бренд и репутация часто значат больше, чем строчки в резюме. Развивайте эмоциональный интеллект наравне с профессиональными компетенциями, ищите баланс между операционным мастерством и стратегическим видением. И главное — никогда не забывайте, что индустрия гостеприимства основана на способности создавать исключительные впечатления как для гостей, так и для своей команды.

Читайте также