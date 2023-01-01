Пошаговое руководство по созданию диаграмм потока данных DFD

Для кого эта статья:

Системные аналитики, желающие улучшить свои навыки создания DFD

Студенты и начинающие специалисты в области бизнес-анализа и информационных технологий

Профессионалы в IT-сфере, заинтересованные в оптимизации бизнес-процессов через визуализацию данных Создание диаграмм потока данных (DFD) — фундаментальный навык для каждого системного аналитика. В мире, где информационные системы становятся всё сложнее, а требования к ним — всё жёстче, качественная DFD может стать разницей между запутанным хаосом и кристально ясным пониманием бизнес-процессов. Эта пошаговая инструкция поможет вам освоить искусство создания DFD-диаграмм, которые будут понятны всем участникам проекта: от разработчиков до заказчиков. 📊

Диаграммы потока данных DFD: основные элементы и принципы

Диаграмма потока данных (Data Flow Diagram, DFD) — это графическое представление движения данных в информационной системе. DFD позволяет визуализировать процессы обработки информации и понять, как данные преобразуются на различных этапах.

Существует два основных нотационных стандарта для DFD: нотация Йордана-Де Марко (Yourdon-DeMarco) и нотация Гейна-Сарсона (Gane-Sarson). Несмотря на графические различия, оба подхода используют одинаковые базовые элементы:

Элемент DFD Обозначение в нотации Йордана-Де Марко Обозначение в нотации Гейна-Сарсона Описание Процесс Круг Прямоугольник с закруглёнными углами Преобразование входных данных в выходные Внешняя сущность Прямоугольник Прямоугольник Источник или приёмник данных за пределами системы Хранилище данных Две параллельные линии Прямоугольник с открытой правой стороной Место хранения данных в системе Поток данных Стрелка Стрелка Перемещение данных между элементами системы

Ключевые принципы построения DFD:

Иерархичность: DFD строится по уровням, где каждый процесс можно декомпозировать на более детальную диаграмму

DFD строится по уровням, где каждый процесс можно декомпозировать на более детальную диаграмму Сбалансированность: дочерние диаграммы должны соответствовать родительским по входящим и исходящим потокам

дочерние диаграммы должны соответствовать родительским по входящим и исходящим потокам Нумерация процессов: процессы нумеруются для отражения иерархии (например, 1, 1.1, 1.2, 1.2.1)

процессы нумеруются для отражения иерархии (например, 1, 1.1, 1.2, 1.2.1) Понятность: на одной диаграмме рекомендуется размещать не более 7±2 процессов

Екатерина Соловьёва, ведущий бизнес-аналитик Мой первый опыт создания DFD был катастрофическим. Я работала над проектом автоматизации логистики для крупного ритейлера и решила построить диаграмму "сразу набело" — без предварительного анализа и планирования. В результате получилась невообразимая паутина из 30+ процессов на одном листе. Руководитель проекта посмотрел на мою работу и произнёс только одну фразу: "А теперь объясни это клиенту". В тот момент я поняла, что создание хорошей DFD — это не просто техническое упражнение, а искусство коммуникации. После этого случая я всегда следую правилу: каждая диаграмма должна рассказывать понятную историю. Я начинаю с контекстной диаграммы (нулевого уровня), где показываю систему как единое целое и её взаимодействие с внешним миром. Затем последовательно детализирую каждый важный процесс, никогда не превышая "магическое число" 7±2 элементов на одной диаграмме.

Подготовка к созданию DFD: сбор и анализ требований

Качественная DFD невозможна без тщательной подготовки. Прежде чем приступать к моделированию, необходимо собрать и проанализировать все требования к системе. 🔍

Этапы подготовки к созданию DFD:

Определение границ системы. Чётко обозначьте, что входит в область моделирования, а что остаётся за её пределами. Идентификация внешних сущностей. Выявите все источники и приёмники данных, взаимодействующие с системой. Выявление основных бизнес-процессов. Определите ключевые функции системы. Определение потоков данных. Установите, какая информация перемещается между процессами и внешними сущностями. Идентификация хранилищ данных. Выявите, где и какие данные хранятся в системе.

Для сбора информации используйте комбинацию методов:

Интервью с заинтересованными лицами

Анализ существующей документации

Наблюдение за пользователями и их действиями

Анализ аналогичных систем

Проведение семинаров и мозговых штурмов

При сборе требований обратите особое внимание на входные и выходные данные каждого процесса. Именно они определяют структуру потоков на диаграмме. Используйте структурированный подход — например, создайте таблицу для систематизации информации:

Процесс Входные данные Источник данных Выходные данные Получатель данных Регистрация заказа Информация о клиенте, данные о товаре Клиент, Каталог товаров Оформленный заказ База заказов, Отдел логистики Проверка наличия товара Данные заказа База заказов Информация о доступности товара Процесс формирования ответа клиенту Формирование ответа клиенту Информация о доступности товара Процесс проверки наличия Уведомление о статусе заказа Клиент

Важно помнить, что подготовительный этап — это инвестиция в качество конечной диаграммы. Ошибки, допущенные на этапе анализа требований, могут привести к серьёзным проблемам при моделировании и дальнейшей разработке системы.

Пошаговый процесс построения диаграммы потока данных

Построение DFD — это последовательный процесс, который включает создание диаграмм различного уровня детализации. Следуя этим шагам, вы сможете создать понятную и информативную модель любой сложности. 🛠️

Шаг 1: Создание контекстной диаграммы (DFD 0-го уровня) Изобразите всю систему как единый процесс

Определите все внешние сущности, взаимодействующие с системой

Обозначьте потоки данных между системой и внешними сущностями Шаг 2: Создание диаграммы 1-го уровня Декомпозируйте единый процесс на основные подпроцессы

Добавьте необходимые хранилища данных

Перенесите внешние сущности с контекстной диаграммы

Детализируйте потоки данных между элементами Шаг 3: Создание диаграмм более низких уровней Выберите сложные процессы, требующие детализации

Декомпозируйте каждый выбранный процесс на подпроцессы

Добавьте новые хранилища данных, если необходимо

Уточните потоки данных между элементами Шаг 4: Проверка корректности и сбалансированности Убедитесь, что входящие и исходящие потоки дочерних диаграмм соответствуют родительским

Проверьте, что каждый процесс имеет как минимум один входящий и один исходящий поток

Проверьте соответствие между хранилищами данных на разных уровнях диаграмм Шаг 5: Документирование и описание элементов Составьте словарь данных для каждого потока

Опишите логику работы каждого процесса

Задокументируйте структуру хранилищ данных

Андрей Петров, системный аналитик На проекте по разработке CRM-системы для страховой компании мы столкнулись с типичной проблемой: заказчик не мог чётко сформулировать требования. "Просто сделайте как у конкурентов, только лучше" — вот и всё техническое задание. Я предложил использовать DFD как инструмент коммуникации. Мы начали с простой контекстной диаграммы, показывающей, как система будет взаимодействовать с пользователями, базами данных и внешними сервисами. Заказчик сразу увидел общую картину и начал активно комментировать: "А вот здесь нам нужен ещё поток от отдела андеррайтинга", "А этот процесс должен быть автоматическим, а не ручным". Постепенно мы детализировали диаграмму, добавляя новые уровни. Каждый раз, когда заказчик говорил "это сложно понять", мы создавали дополнительную декомпозицию процесса. Через месяц у нас была полная модель системы — от контекстной диаграммы до детальных процессов обработки страховых случаев. Самым удивительным было то, что после завершения моделирования DFD заказчик сказал: "Теперь я понимаю, что нам нужно. И знаете, это совсем не то, что я думал изначально". Благодаря пошаговому построению DFD мы не только визуализировали требования, но и помогли заказчику их сформулировать.

Инструменты для моделирования DFD-диаграмм

Выбор правильного инструмента для создания DFD может существенно повлиять на эффективность вашей работы и качество результата. Современный рынок предлагает множество решений — от специализированных CASE-средств до универсальных графических редакторов. 🖥️

Критерии выбора инструмента для моделирования DFD:

Поддержка различных нотаций (Йордана-Де Марко, Гейна-Сарсона)

Возможность иерархического моделирования и декомпозиции

Проверка сбалансированности диаграмм

Создание словаря данных

Совместная работа и интеграция с другими инструментами

Генерация отчётов и документации

Рассмотрим наиболее популярные инструменты для создания DFD-диаграмм:

Инструмент Тип Плюсы Минусы Подходит для Microsoft Visio Десктопное приложение Интуитивный интерфейс, интеграция с Microsoft Office, широкие возможности форматирования Высокая стоимость, ограниченные возможности совместной работы Корпоративных аналитиков, профессиональных разработчиков Lucidchart Облачный сервис Удобная совместная работа, множество шаблонов, интеграция с облачными сервисами Ограниченная функциональность в бесплатной версии, менее мощные возможности форматирования Распределённых команд, стартапов, учебных проектов Draw.io Облачный сервис / десктоп Бесплатность, интеграция с Google Drive и Confluence, простота использования Отсутствие специализированных функций для проверки моделей, базовые возможности совместной работы Начинающих аналитиков, небольших проектов, студентов ARIS Express Десктопное приложение Бесплатная версия профессионального ПО, поддержка различных нотаций Сложный интерфейс, ограниченные возможности экспорта в бесплатной версии Профессиональных аналитиков, среднего и крупного бизнеса Erwin Data Modeler Десктопное приложение Интеграция с базами данных, мощные возможности моделирования данных Высокая стоимость, сложность освоения Корпоративных архитекторов, опытных аналитиков данных

Для начинающих аналитиков отличным выбором будет Draw.io или Lucidchart — эти инструменты имеют низкий порог входа и позволяют быстро создавать понятные диаграммы. Профессионалам стоит обратить внимание на Visio или специализированные CASE-средства, которые обеспечивают более глубокие возможности моделирования и анализа.

Независимо от выбранного инструмента, важно помнить, что главное в DFD — это логика и структура диаграммы, а не её визуальное оформление. Даже самый продвинутый инструмент не компенсирует недостатки в понимании моделируемых процессов.

Типичные ошибки при создании DFD и рекомендации

Даже опытные аналитики допускают ошибки при создании DFD. Знание типичных проблем поможет вам создавать более точные и полезные диаграммы. ⚠️

1. Методологические ошибки

Смешение уровней абстракции — когда на одной диаграмме отображаются как высокоуровневые, так и детализированные процессы

— когда на одной диаграмме отображаются как высокоуровневые, так и детализированные процессы Несбалансированность диаграмм — несоответствие потоков между родительской и дочерними диаграммами

— несоответствие потоков между родительской и дочерними диаграммами Неправильная нумерация процессов — нарушение иерархической структуры нумерации

— нарушение иерархической структуры нумерации Использование элементов не по назначению — например, отображение внутренних процессов как внешних сущностей

2. Структурные ошибки

Процессы без входных или выходных потоков ("черные дыры" и "чудесные источники")

("черные дыры" и "чудесные источники") Прямые потоки между хранилищами данных без участия процессов

без участия процессов Прямые потоки между внешними сущностями без прохождения через процессы системы

без прохождения через процессы системы Избыточная детализация — слишком много элементов на одной диаграмме

3. Семантические ошибки

Неинформативные названия — использование обобщенных терминов вместо точных наименований

— использование обобщенных терминов вместо точных наименований Отсутствие обозначений на потоках данных — непонятно, какая информация передается

— непонятно, какая информация передается Процессы, описывающие исполнителей, а не действия — например, "Менеджер" вместо "Проверка заявки"

— например, "Менеджер" вместо "Проверка заявки" Неполнота модели — отсутствие важных процессов или потоков данных

Рекомендации для создания качественных DFD:

Начинайте с контекстной диаграммы и последовательно детализируйте процессы Ограничивайте количество элементов на одной диаграмме (оптимально 5-7 процессов) Используйте глаголы действия для именования процессов ("Обработать заказ", "Проверить данные") Давайте точные наименования потокам данных, указывая конкретную информацию Регулярно проверяйте сбалансированность родительских и дочерних диаграмм Создавайте словарь данных для всех потоков и хранилищ Проводите валидацию диаграмм с заинтересованными лицами Документируйте все допущения и ограничения модели

Помните, что DFD — это инструмент коммуникации. Диаграмма, которую никто не понимает, бесполезна, независимо от её технической точности. Стремитесь к созданию моделей, которые будут понятны всем участникам проекта, от разработчиков до бизнес-пользователей.

Если вы обнаружили ошибку в своей диаграмме, не спешите всё переделывать — итеративное улучшение модели является нормальной практикой. Рассматривайте создание DFD как непрерывный процесс уточнения и совершенствования вашего понимания системы. 🔄

Освоение техники создания диаграмм потока данных — это инвестиция в профессиональное развитие аналитика. Грамотно построенная DFD становится мощным инструментом коммуникации между всеми участниками проекта и фундаментом для проектирования эффективных информационных систем. Помните, что лучшая диаграмма — не та, что соответствует всем формальным правилам, а та, что помогает людям понять систему и принимать правильные решения.

