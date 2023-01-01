Как создать круговую диаграмму: пошаговое руководство для новичков

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Для кого эта статья:

Начинающие аналитики и специалисты по работе с данными

Студенты и обучающиеся, желающие развить навыки визуализации данных

Бизнес-профессионалы, стремящиеся улучшить свои презентации и отчеты Круговые диаграммы — это один из самых наглядных способов представить соотношение частей целого. Но многие новички пасуют перед задачей создания красивой и информативной визуализации. "Где нажать?", "Как правильно подготовить данные?", "Почему мой пирог выглядит как разбитая тарелка?" — знакомые вопросы? Не волнуйтесь! В этом руководстве я разложу процесс создания круговой диаграммы на простые шаги, которые справятся даже с самыми упрямыми данными. Будь у вас Excel, Google Sheets или другой инструмент — вы научитесь создавать профессиональные визуализации буквально за минуты! 📊

Что такое круговая диаграмма и когда её использовать

Круговая диаграмма (или пай-чарт) — это графическое представление данных, где круг делится на секторы, пропорциональные величинам, которые они отображают. Каждый сектор представляет категорию данных, а его размер зависит от процентного соотношения к общей сумме.

Круговые диаграммы идеально подходят, когда вам нужно:

Показать соотношение частей к целому

Визуализировать процентное распределение

Представить не более 5-7 категорий (больше — становится трудно воспринимать)

Выделить наиболее значимые компоненты в общей структуре

Однако есть ситуации, когда круговая диаграмма может быть не лучшим выбором:

Когда использовать Когда избегать Доли бюджета компании Сравнение абсолютных значений Демографические показатели Отображение более 7 категорий Рыночные доли продуктов Показ динамики изменений во времени Состав аудитории Слишком близкие по размеру секторы Результаты опросов Представление негативных значений

Алексей Петров, руководитель отдела аналитики

В нашей компании долгое время не могли внятно объяснить руководству, куда уходит рекламный бюджет. Таблицы с цифрами глаза замыливали, колонки на гистограммах сливались. Решил попробовать круговые диаграммы – и эффект был поразительным! На ежемесячном совещании директор впервые увидел, что 40% бюджета "съедала" одна неэффективная платформа. Изменив распределение средств, мы увеличили конверсию на 23% без дополнительных затрат. С тех пор круговые диаграммы – обязательная часть наших отчетов по эффективности.

Подготовка данных для создания круговой диаграммы

Прежде чем приступить к созданию круговой диаграммы, необходимо правильно подготовить и организовать данные. Эффективная подготовка данных – фундамент убедительной визуализации. 📝

Для создания качественной круговой диаграммы ваши данные должны отвечать следующим требованиям:

Положительные значения — круговые диаграммы не могут отображать отрицательные числа

— круговые диаграммы не могут отображать отрицательные числа Полнота — все категории должны составлять 100% целого

— все категории должны составлять 100% целого Логическая связь — все элементы должны относиться к одному и тому же измерению или аспекту

— все элементы должны относиться к одному и тому же измерению или аспекту Оптимальное количество — лучше всего работают 3-7 категорий (слишком много секторов сделают диаграмму трудночитаемой)

Структура данных должна быть организована в два столбца:

Категория (метка) Значение Продукт А 1200 Продукт Б 860 Продукт В 540 Продукт Г 350

Если у вас слишком много категорий, рекомендую объединить мелкие в группу "Прочее" или "Другое". Это сделает диаграмму более читабельной и поможет сфокусировать внимание на наиболее значимых компонентах.

Вот последовательность действий для эффективной подготовки данных для создания круговой диаграммы:

Определите, какие именно категории вы хотите отобразить Соберите соответствующие значения для каждой категории Проверьте данные на полноту и непротиворечивость Упростите названия категорий (они должны быть краткими) Расположите данные в таблицу с двумя столбцами Отсортируйте категории от наибольшей к наименьшей (если это логично для вашего случая)

Пошаговое создание круговой диаграммы в Excel

Excel — пожалуй, самый популярный инструмент для создания круговых диаграмм. Процесс создания прост, но имеет свои нюансы, которые помогут сделать вашу визуализацию максимально эффективной. Следуйте этим шагам для создания круговой диаграммы для проекта в Excel. 🔄

Подготовьте данные: Введите категории в один столбец и соответствующие значения в соседний Выделите данные: Удерживая левую кнопку мыши, выделите обе колонки с данными, включая заголовки (если они есть) Перейдите на вкладку "Вставка": В верхнем меню Excel найдите и кликните на вкладку "Вставка" Найдите раздел "Диаграммы": В ленте инструментов найдите группу "Диаграммы" Выберите круговую диаграмму: Нажмите на значок круговой диаграммы или найдите её в выпадающем меню Выберите тип круговой диаграммы: Excel предложит несколько вариантов, включая обычную, объемную или кольцевую

Поздравляю! Базовая круговая диаграмма создана. Теперь давайте её настроим и улучшим:

Добавление заголовка: Кликните правой кнопкой мыши на диаграмму → "Добавить заголовок"

Кликните правой кнопкой мыши на диаграмму → "Добавить заголовок" Добавление подписей: Правый клик → "Добавить подписи данных"

Правый клик → "Добавить подписи данных" Настройка подписей: Выберите подписи → правый клик → "Формат подписей данных" → выберите, что хотите показать (проценты, значения, названия категорий)

Выберите подписи → правый клик → "Формат подписей данных" → выберите, что хотите показать (проценты, значения, названия категорий) Изменение цветов: Кликните на сектор диаграммы → правый клик → "Формат точек данных"

Кликните на сектор диаграммы → правый клик → "Формат точек данных" Выделение сектора: Кликните на сектор, который хотите выделить → перетащите его немного в сторону от центра

Для более продвинутых настроек вы можете использовать дополнительные функции:

Мария Иванова, бизнес-тренер

Однажды на тренинге по визуализации данных ко мне подошла смущенная участница Елена. Она пыталась создать круговую диаграмму для презентации выручки интернет-магазина, но Excel упорно "съедал" её маленькие сектора. "Всё выглядит как сплошной синий круг с одним зеленым кусочком", – жаловалась она. Я показала ей простой трюк: сгруппировать мелкие категории в "Прочее" и настроить выносные линии. На следующий день Елена прислала фото: её руководитель стоял перед этой диаграммой и объяснял инвесторам, почему стоит вкладываться именно в развитие категории "Гаджеты", занимавшей 62% продаж. "Это моя первая визуализация, которая реально повлияла на бизнес-решение!", – написала она.

Распространенные проблемы и их решения при создании круговых диаграмм в Excel:

Проблема: Слишком много мелких секторов Решение: Объедините мелкие категории в группу "Другое" или используйте гистограмму

Слишком много мелких секторов Объедините мелкие категории в группу "Другое" или используйте гистограмму Проблема: Подписи перекрываются Решение: Используйте выноски или легенду вместо прямых подписей

Подписи перекрываются Используйте выноски или легенду вместо прямых подписей Проблема: Трудно различить близкие по размеру секторы Решение: Добавьте процентные подписи и используйте контрастные цвета

Создание и настройка круговой диаграммы в Google Sheets

Google Sheets предлагает удобный и доступный способ создания круговых диаграмм, особенно если вам нужно совместное редактирование или доступ к диаграмме с различных устройств. Процесс создания круговой диаграммы для проекта в Google Sheets аналогичен Excel, но с некоторыми отличиями в интерфейсе. 🌐

Подготовьте данные: Введите категории и соответствующие значения в соседние столбцы Выделите данные: Удерживая левую кнопку мыши, выделите обе колонки с данными Откройте меню "Вставка": В верхнем меню нажмите "Вставка" Выберите "Диаграмма": Нажмите на пункт "Диаграмма" в выпадающем меню Откроется панель редактирования диаграмм: В правой части экрана появится панель настроек Выберите тип диаграммы: В выпадающем меню "Тип диаграммы" выберите "Круговая"

После создания базовой диаграммы, вы можете настроить её внешний вид и информативность:

Редактирование заголовка: В панели настроек перейдите на вкладку "Настройка" и введите нужный заголовок

В панели настроек перейдите на вкладку "Настройка" и введите нужный заголовок Добавление подписей: На той же вкладке найдите раздел "Подписи данных" и выберите тип подписи (значения, проценты, категории)

На той же вкладке найдите раздел "Подписи данных" и выберите тип подписи (значения, проценты, категории) Изменение цветов: Перейдите к разделу "Серии" и настройте цвета секторов

Перейдите к разделу "Серии" и настройте цвета секторов Настройка легенды: В разделе "Легенда" выберите её позицию или отключите, если используете подписи непосредственно на секторах

Google Sheets также предлагает несколько специфических функций для круговых диаграмм:

Функция Где найти Как использовать Вырезание сектора Вкладка "Настройка" → "Параметры диаграммы" Установите флажок "Вырезать сектор" и выберите нужный сектор Трехмерный вид Тип диаграммы → "3D круговая" Выберите этот тип для создания объемной диаграммы Пончиковая диаграмма Тип диаграммы → "Кольцевая" Создает круг с отверстием в центре Прозрачность Вкладка "Настройка" → "Серии" Настройте уровень прозрачности секторов

Преимущество Google Sheets заключается в том, что вы можете легко поделиться своей диаграммой или встроить её на веб-страницу или в презентацию Google Slides. Для этого:

Щелкните правой кнопкой мыши по диаграмме Выберите "Опубликовать диаграмму" или "Скопировать диаграмму" Следуйте инструкциям для получения ссылки или HTML-кода для встраивания

Секреты эффективного оформления круговых диаграмм

Создание круговой диаграммы для проекта — это только полдела. Эффективное оформление определяет, насколько хорошо ваша аудитория воспримет информацию. Вот ключевые принципы и секреты, которые помогут вашим круговым диаграммам выглядеть профессионально и быть максимально информативными. 🎨

Основные правила оформления круговых диаграмм:

Ограничьте количество секторов: Используйте не более 5-7 секторов. Слишком много сегментов делает диаграмму трудночитаемой Упорядочите данные: Размещайте сектора по часовой стрелке от наибольшего к наименьшему, начиная с 12 часов Выбирайте подходящие цвета: Используйте контрастные, но гармоничные цвета. Избегайте слишком ярких или слишком бледных оттенков Используйте информативные подписи: Добавляйте процентные значения и/или абсолютные величины Выделяйте важное: "Вытащите" из круга наиболее значимый сектор для привлечения внимания

Приемы, которые улучшат читаемость и наглядность ваших круговых диаграмм:

Выноски: Для мелких секторов используйте выносные линии с подписями за пределами круга

Для мелких секторов используйте выносные линии с подписями за пределами круга Группировка: Объединяйте сегменты менее 5% в категорию "Прочее"

Объединяйте сегменты менее 5% в категорию "Прочее" Простой дизайн: Избегайте тяжелых эффектов, таких как чрезмерные тени, границы и трехмерность

Избегайте тяжелых эффектов, таких как чрезмерные тени, границы и трехмерность Осмысленные цвета: Используйте цвета, семантически связанные с вашими данными (например, красный для убытков, зеленый для прибыли)

Используйте цвета, семантически связанные с вашими данными (например, красный для убытков, зеленый для прибыли) Оптимальные шрифты: Выбирайте четкие, хорошо читаемые шрифты без засечек

Типичные ошибки и как их избежать:

Ошибка: Использование 3D-эффектов Решение: Придерживайтесь плоского дизайна — 3D искажает восприятие пропорций

Использование 3D-эффектов Придерживайтесь плоского дизайна — 3D искажает восприятие пропорций Ошибка: Отсутствие контраста между секторами Решение: Проверяйте контрастность цветов, особенно для соседних секторов

Отсутствие контраста между секторами Проверяйте контрастность цветов, особенно для соседних секторов Ошибка: Перегруженность информацией Решение: Придерживайтесь правила "меньше значит больше" — каждый элемент должен нести смысл

Перегруженность информацией Придерживайтесь правила "меньше значит больше" — каждый элемент должен нести смысл Ошибка: Неясные или слишком длинные подписи Решение: Используйте короткие, четкие названия и выносите детали в легенду

Продвинутые приемы визуализации для опытных пользователей:

Полукруговые диаграммы: Используйте их, когда нужно сравнить два набора данных

Используйте их, когда нужно сравнить два набора данных Кольцевые диаграммы: Позволяют показать иерархию данных или сравнить несколько наборов

Позволяют показать иерархию данных или сравнить несколько наборов Комбинированные визуализации: Дополняйте круговые диаграммы гистограммами для более полного анализа

Дополняйте круговые диаграммы гистограммами для более полного анализа Анимированные переходы: В презентациях анимируйте появление секторов для пошагового объяснения

И помните: главная цель круговой диаграммы — передать суть соотношений простым и понятным способом. Красивая, но запутанная диаграмма проигрывает простой и ясной. Создание круговой диаграммы для проекта должно быть подчинено этой цели.

Мастерство создания круговых диаграмм приходит с практикой и вниманием к деталям. Следуя приведенным рекомендациям, вы превратите обычные данные в визуально привлекательную и интуитивно понятную историю. Помните, что главный критерий успешной диаграммы — это способность мгновенно донести ключевую мысль до зрителя. Не перегружайте визуализацию лишними деталями, выбирайте контрастные цвета, группируйте малые сегменты и делайте точные подписи. Ваша круговая диаграмма — это не просто графика, а мощный инструмент коммуникации, который может влиять на принятие важных решений.

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