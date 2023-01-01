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Как создать круговую диаграмму: пошаговое руководство для новичков
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Как создать круговую диаграмму: пошаговое руководство для новичков
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Как создать круговую диаграмму: пошаговое руководство для новичков

#Excel и Google Sheets  #Визуализация данных  #PowerPoint  
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Для кого эта статья:

  • Начинающие аналитики и специалисты по работе с данными
  • Студенты и обучающиеся, желающие развить навыки визуализации данных

  • Бизнес-профессионалы, стремящиеся улучшить свои презентации и отчеты

    Круговые диаграммы — это один из самых наглядных способов представить соотношение частей целого. Но многие новички пасуют перед задачей создания красивой и информативной визуализации. "Где нажать?", "Как правильно подготовить данные?", "Почему мой пирог выглядит как разбитая тарелка?" — знакомые вопросы? Не волнуйтесь! В этом руководстве я разложу процесс создания круговой диаграммы на простые шаги, которые справятся даже с самыми упрямыми данными. Будь у вас Excel, Google Sheets или другой инструмент — вы научитесь создавать профессиональные визуализации буквально за минуты! 📊

Что такое круговая диаграмма и когда её использовать

Круговая диаграмма (или пай-чарт) — это графическое представление данных, где круг делится на секторы, пропорциональные величинам, которые они отображают. Каждый сектор представляет категорию данных, а его размер зависит от процентного соотношения к общей сумме.

Круговые диаграммы идеально подходят, когда вам нужно:

  • Показать соотношение частей к целому
  • Визуализировать процентное распределение
  • Представить не более 5-7 категорий (больше — становится трудно воспринимать)
  • Выделить наиболее значимые компоненты в общей структуре

Однако есть ситуации, когда круговая диаграмма может быть не лучшим выбором:

Когда использовать Когда избегать
Доли бюджета компании Сравнение абсолютных значений
Демографические показатели Отображение более 7 категорий
Рыночные доли продуктов Показ динамики изменений во времени
Состав аудитории Слишком близкие по размеру секторы
Результаты опросов Представление негативных значений

Алексей Петров, руководитель отдела аналитики

В нашей компании долгое время не могли внятно объяснить руководству, куда уходит рекламный бюджет. Таблицы с цифрами глаза замыливали, колонки на гистограммах сливались. Решил попробовать круговые диаграммы – и эффект был поразительным! На ежемесячном совещании директор впервые увидел, что 40% бюджета "съедала" одна неэффективная платформа. Изменив распределение средств, мы увеличили конверсию на 23% без дополнительных затрат. С тех пор круговые диаграммы – обязательная часть наших отчетов по эффективности.

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Подготовка данных для создания круговой диаграммы

Прежде чем приступить к созданию круговой диаграммы, необходимо правильно подготовить и организовать данные. Эффективная подготовка данных – фундамент убедительной визуализации. 📝

Для создания качественной круговой диаграммы ваши данные должны отвечать следующим требованиям:

  • Положительные значения — круговые диаграммы не могут отображать отрицательные числа
  • Полнота — все категории должны составлять 100% целого
  • Логическая связь — все элементы должны относиться к одному и тому же измерению или аспекту
  • Оптимальное количество — лучше всего работают 3-7 категорий (слишком много секторов сделают диаграмму трудночитаемой)

Структура данных должна быть организована в два столбца:

Категория (метка) Значение
Продукт А 1200
Продукт Б 860
Продукт В 540
Продукт Г 350

Если у вас слишком много категорий, рекомендую объединить мелкие в группу "Прочее" или "Другое". Это сделает диаграмму более читабельной и поможет сфокусировать внимание на наиболее значимых компонентах.

Вот последовательность действий для эффективной подготовки данных для создания круговой диаграммы:

  1. Определите, какие именно категории вы хотите отобразить
  2. Соберите соответствующие значения для каждой категории
  3. Проверьте данные на полноту и непротиворечивость
  4. Упростите названия категорий (они должны быть краткими)
  5. Расположите данные в таблицу с двумя столбцами
  6. Отсортируйте категории от наибольшей к наименьшей (если это логично для вашего случая)

Пошаговое создание круговой диаграммы в Excel

Excel — пожалуй, самый популярный инструмент для создания круговых диаграмм. Процесс создания прост, но имеет свои нюансы, которые помогут сделать вашу визуализацию максимально эффективной. Следуйте этим шагам для создания круговой диаграммы для проекта в Excel. 🔄

  1. Подготовьте данные: Введите категории в один столбец и соответствующие значения в соседний
  2. Выделите данные: Удерживая левую кнопку мыши, выделите обе колонки с данными, включая заголовки (если они есть)
  3. Перейдите на вкладку "Вставка": В верхнем меню Excel найдите и кликните на вкладку "Вставка"
  4. Найдите раздел "Диаграммы": В ленте инструментов найдите группу "Диаграммы"
  5. Выберите круговую диаграмму: Нажмите на значок круговой диаграммы или найдите её в выпадающем меню
  6. Выберите тип круговой диаграммы: Excel предложит несколько вариантов, включая обычную, объемную или кольцевую

Поздравляю! Базовая круговая диаграмма создана. Теперь давайте её настроим и улучшим:

  • Добавление заголовка: Кликните правой кнопкой мыши на диаграмму → "Добавить заголовок"
  • Добавление подписей: Правый клик → "Добавить подписи данных"
  • Настройка подписей: Выберите подписи → правый клик → "Формат подписей данных" → выберите, что хотите показать (проценты, значения, названия категорий)
  • Изменение цветов: Кликните на сектор диаграммы → правый клик → "Формат точек данных"
  • Выделение сектора: Кликните на сектор, который хотите выделить → перетащите его немного в сторону от центра

Для более продвинутых настроек вы можете использовать дополнительные функции:

Мария Иванова, бизнес-тренер

Однажды на тренинге по визуализации данных ко мне подошла смущенная участница Елена. Она пыталась создать круговую диаграмму для презентации выручки интернет-магазина, но Excel упорно "съедал" её маленькие сектора. "Всё выглядит как сплошной синий круг с одним зеленым кусочком", – жаловалась она. Я показала ей простой трюк: сгруппировать мелкие категории в "Прочее" и настроить выносные линии. На следующий день Елена прислала фото: её руководитель стоял перед этой диаграммой и объяснял инвесторам, почему стоит вкладываться именно в развитие категории "Гаджеты", занимавшей 62% продаж. "Это моя первая визуализация, которая реально повлияла на бизнес-решение!", – написала она.

Распространенные проблемы и их решения при создании круговых диаграмм в Excel:

  • Проблема: Слишком много мелких секторов Решение: Объедините мелкие категории в группу "Другое" или используйте гистограмму
  • Проблема: Подписи перекрываются Решение: Используйте выноски или легенду вместо прямых подписей
  • Проблема: Трудно различить близкие по размеру секторы Решение: Добавьте процентные подписи и используйте контрастные цвета

Создание и настройка круговой диаграммы в Google Sheets

Google Sheets предлагает удобный и доступный способ создания круговых диаграмм, особенно если вам нужно совместное редактирование или доступ к диаграмме с различных устройств. Процесс создания круговой диаграммы для проекта в Google Sheets аналогичен Excel, но с некоторыми отличиями в интерфейсе. 🌐

  1. Подготовьте данные: Введите категории и соответствующие значения в соседние столбцы
  2. Выделите данные: Удерживая левую кнопку мыши, выделите обе колонки с данными
  3. Откройте меню "Вставка": В верхнем меню нажмите "Вставка"
  4. Выберите "Диаграмма": Нажмите на пункт "Диаграмма" в выпадающем меню
  5. Откроется панель редактирования диаграмм: В правой части экрана появится панель настроек
  6. Выберите тип диаграммы: В выпадающем меню "Тип диаграммы" выберите "Круговая"

После создания базовой диаграммы, вы можете настроить её внешний вид и информативность:

  • Редактирование заголовка: В панели настроек перейдите на вкладку "Настройка" и введите нужный заголовок
  • Добавление подписей: На той же вкладке найдите раздел "Подписи данных" и выберите тип подписи (значения, проценты, категории)
  • Изменение цветов: Перейдите к разделу "Серии" и настройте цвета секторов
  • Настройка легенды: В разделе "Легенда" выберите её позицию или отключите, если используете подписи непосредственно на секторах

Google Sheets также предлагает несколько специфических функций для круговых диаграмм:

Функция Где найти Как использовать
Вырезание сектора Вкладка "Настройка" → "Параметры диаграммы" Установите флажок "Вырезать сектор" и выберите нужный сектор
Трехмерный вид Тип диаграммы → "3D круговая" Выберите этот тип для создания объемной диаграммы
Пончиковая диаграмма Тип диаграммы → "Кольцевая" Создает круг с отверстием в центре
Прозрачность Вкладка "Настройка" → "Серии" Настройте уровень прозрачности секторов

Преимущество Google Sheets заключается в том, что вы можете легко поделиться своей диаграммой или встроить её на веб-страницу или в презентацию Google Slides. Для этого:

  1. Щелкните правой кнопкой мыши по диаграмме
  2. Выберите "Опубликовать диаграмму" или "Скопировать диаграмму"
  3. Следуйте инструкциям для получения ссылки или HTML-кода для встраивания

Секреты эффективного оформления круговых диаграмм

Создание круговой диаграммы для проекта — это только полдела. Эффективное оформление определяет, насколько хорошо ваша аудитория воспримет информацию. Вот ключевые принципы и секреты, которые помогут вашим круговым диаграммам выглядеть профессионально и быть максимально информативными. 🎨

Основные правила оформления круговых диаграмм:

  1. Ограничьте количество секторов: Используйте не более 5-7 секторов. Слишком много сегментов делает диаграмму трудночитаемой
  2. Упорядочите данные: Размещайте сектора по часовой стрелке от наибольшего к наименьшему, начиная с 12 часов
  3. Выбирайте подходящие цвета: Используйте контрастные, но гармоничные цвета. Избегайте слишком ярких или слишком бледных оттенков
  4. Используйте информативные подписи: Добавляйте процентные значения и/или абсолютные величины
  5. Выделяйте важное: "Вытащите" из круга наиболее значимый сектор для привлечения внимания

Приемы, которые улучшат читаемость и наглядность ваших круговых диаграмм:

  • Выноски: Для мелких секторов используйте выносные линии с подписями за пределами круга
  • Группировка: Объединяйте сегменты менее 5% в категорию "Прочее"
  • Простой дизайн: Избегайте тяжелых эффектов, таких как чрезмерные тени, границы и трехмерность
  • Осмысленные цвета: Используйте цвета, семантически связанные с вашими данными (например, красный для убытков, зеленый для прибыли)
  • Оптимальные шрифты: Выбирайте четкие, хорошо читаемые шрифты без засечек

Типичные ошибки и как их избежать:

  • Ошибка: Использование 3D-эффектов Решение: Придерживайтесь плоского дизайна — 3D искажает восприятие пропорций
  • Ошибка: Отсутствие контраста между секторами Решение: Проверяйте контрастность цветов, особенно для соседних секторов
  • Ошибка: Перегруженность информацией Решение: Придерживайтесь правила "меньше значит больше" — каждый элемент должен нести смысл
  • Ошибка: Неясные или слишком длинные подписи Решение: Используйте короткие, четкие названия и выносите детали в легенду

Продвинутые приемы визуализации для опытных пользователей:

  • Полукруговые диаграммы: Используйте их, когда нужно сравнить два набора данных
  • Кольцевые диаграммы: Позволяют показать иерархию данных или сравнить несколько наборов
  • Комбинированные визуализации: Дополняйте круговые диаграммы гистограммами для более полного анализа
  • Анимированные переходы: В презентациях анимируйте появление секторов для пошагового объяснения

И помните: главная цель круговой диаграммы — передать суть соотношений простым и понятным способом. Красивая, но запутанная диаграмма проигрывает простой и ясной. Создание круговой диаграммы для проекта должно быть подчинено этой цели.

Мастерство создания круговых диаграмм приходит с практикой и вниманием к деталям. Следуя приведенным рекомендациям, вы превратите обычные данные в визуально привлекательную и интуитивно понятную историю. Помните, что главный критерий успешной диаграммы — это способность мгновенно донести ключевую мысль до зрителя. Не перегружайте визуализацию лишними деталями, выбирайте контрастные цвета, группируйте малые сегменты и делайте точные подписи. Ваша круговая диаграмма — это не просто графика, а мощный инструмент коммуникации, который может влиять на принятие важных решений.

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Что такое круговая диаграмма?
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Дмитрий Белозёров

BI-аналитик

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