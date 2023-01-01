Прототипирование в Figma: от статичных макетов к живому UX дизайну

Для кого эта статья:

Начинающие и опытные дизайнеры, желающие освоить прототипирование в Figma

Студенты и ученики, обучающиеся веб-дизайну или UX/UI

Заинтересованные в улучшении навыков презентации и тестирования своих дизайнерских решений Прототипирование в Figma открывает двери в мир интерактивного дизайна даже для начинающих. Вчера вы рисовали статичные макеты — сегодня ваши дизайны оживают под кликами пользователей. Это не просто технический навык, а ваше секретное оружие для убедительных презентаций клиентам и командам разработки. В этом руководстве я разложу процесс создания прототипа на элементарные шаги, которые превратят вас из новичка в уверенного дизайнера, способного визуализировать и тестировать идеи без единой строчки кода. 🚀

Что такое прототип в Figma и зачем его создавать

Прототип в Figma — это интерактивная модель вашего будущего продукта, которая демонстрирует функциональность и взаимодействие с пользователем без необходимости писать код. По сути, это симуляция работающего интерфейса, где можно нажимать на кнопки, переходить между экранами и видеть, как продукт будет работать в реальных условиях.

Создание прототипа решает несколько критических задач в процессе дизайна:

Визуализация концепции — превращает абстрактные идеи в нечто осязаемое

— превращает абстрактные идеи в нечто осязаемое Тестирование пользовательских сценариев — позволяет проверить логику навигации до начала разработки

— позволяет проверить логику навигации до начала разработки Получение обратной связи — дает возможность заинтересованным сторонам взаимодействовать с продуктом на ранней стадии

— дает возможность заинтересованным сторонам взаимодействовать с продуктом на ранней стадии Оптимизация затрат — выявляет проблемы дизайна до этапа дорогостоящей разработки

Алексей Петров, UX-дизайнер Мой первый клиентский проект едва не стал последним. Я представил заказчику статичные макеты приложения для доставки еды, и встреча закончилась недоумением: "А как это будет работать?" Клиент не мог представить, как пользователь будет двигаться от выбора ресторана до оформления заказа. На следующий день я погрузился в изучение прототипирования в Figma. Через неделю я вернулся с интерактивным прототипом, где можно было выбрать ресторан, просмотреть меню, добавить блюда в корзину и оформить заказ. Клиент был в восторге! Он сразу увидел и процесс, и проблемные места, и возможности для улучшения. С тех пор я никогда не презентую проекты без прототипов. Это экономит время на объяснениях и позволяет сосредоточиться на том, что действительно важно — опыте пользователей.

Важно различать типы прототипов в зависимости от стадии проекта и уровня детализации:

Тип прототипа Уровень детализации Когда использовать Преимущества Низкой точности (Lo-Fi) Минимальный Ранние стадии проекта Быстрая визуализация концепций Средней точности (Mid-Fi) Базовые элементы UI Итерационное тестирование Баланс скорости и детализации Высокой точности (Hi-Fi) Полная визуальная проработка Финальное утверждение Максимально близко к конечному продукту

Figma выделяется среди других инструментов прототипирования благодаря своей доступности (есть бесплатный план), облачному хранению (работает в браузере без установки), совместному редактированию в реальном времени и мощным инструментам для создания компонентных систем. 🔥

Подготовка рабочего пространства для прототипирования

Перед созданием прототипа необходимо правильно организовать рабочее пространство в Figma. Это фундамент, который упростит весь дальнейший процесс и поможет избежать хаоса в проекте, особенно если вы работаете над сложным интерфейсом с множеством экранов.

Чтобы подготовить идеальную среду для прототипирования, следуйте этим шагам:

Создайте новый файл Figma или откройте существующий, где уже есть ваши макеты Структурируйте артборды (фреймы) — расположите их в логической последовательности, соответствующей пользовательскому пути Настройте сетку и направляющие для обеспечения визуальной согласованности между экранами Организуйте слои и компоненты для упрощения повторного использования элементов

Особое внимание стоит уделить названиям фреймов — они будут отображаться в режиме прототипа и помогут ориентироваться как вам, так и заинтересованным сторонам. Используйте понятные имена, отражающие содержимое экрана: "HomeScreen", "ProductDetails", "Checkout_Step1" и т.д.

Размещение фреймов также имеет значение. Оптимальная стратегия — расположить их в том порядке, в котором пользователь будет перемещаться по интерфейсу. Это создаст визуальную карту пользовательского пути и упростит создание связей между экранами.

Марина Соколова, UI-дизайнер Когда я только начинала работать с прототипами в Figma, я допустила критическую ошибку: не продумала структуру проекта заранее. Работая над приложением для фитнес-трекера с 30+ экранами, я просто создавала фреймы по мере необходимости и размещала их хаотично. Когда пришло время связывать экраны в прототип, начался настоящий кошмар. Я тратила больше времени на поиск нужного экрана, чем на само прототипирование. В итоге дедлайн горел, а я перерабатывала файл с нуля. Теперь я всегда начинаю с "карты сайта" — визуальной структуры всех экранов на одном большом фрейме. Затем создаю отдельные фреймы для каждого экрана и располагаю их группами: авторизация, главный экран, разделы каталога, профиль пользователя и так далее. Это экономит часы работы и нервные клетки!

Для эффективного прототипирования в Figma рекомендую использовать систему компонентов. Компоненты — это повторно используемые элементы дизайна, которые можно обновлять централизованно, что обеспечивает согласованность во всем проекте.

Элемент интерфейса Рекомендация по созданию компонента Варианты состояний Кнопки Создайте мастер-компонент с состояниями Default, Hover, Pressed, Disabled Навигация Компонент для каждого раздела Active, Inactive Формы ввода Текстовые поля с лейблами и подсказками Empty, Filled, Error, Success Модальные окна Отдельные компоненты с вариациями Info, Warning, Success, Error

Не забудьте настроить Auto Layout для динамических компонентов — это позволит им адаптироваться к содержимому и упростит работу с прототипом. Корректное использование ограничений (constraints) также критично для создания гибких компонентов, особенно если ваш прототип должен демонстрировать отзывчивый дизайн. 📱

Создание связей между экранами в Figma

После подготовки макетов наступает ключевой момент прототипирования — создание связей между экранами. Именно эти связи превращают статичные макеты в интерактивный прототип, демонстрирующий пользовательский путь.

Для создания базовой связи между экранами в Figma выполните следующие действия:

Выберите элемент, который будет триггером (например, кнопку или карточку) В правой панели перейдите во вкладку "Prototype" Нажмите на "+" рядом с надписью "Interactions" Протяните появившуюся стрелку к целевому фрейму Настройте параметры перехода в появившемся меню

Каждая связь в Figma состоит из трех ключевых элементов:

Триггер — событие, запускающее взаимодействие (например, On Click, On Drag, Mouse Enter)

— событие, запускающее взаимодействие (например, On Click, On Drag, Mouse Enter) Действие — что произойдет при активации триггера (например, Navigate To, Open Overlay, Swap With)

— что произойдет при активации триггера (например, Navigate To, Open Overlay, Swap With) Назначение — куда ведет связь (другой экран, наложение, предыдущий экран)

Figma предлагает различные типы триггеров, которые стоит использовать в зависимости от контекста взаимодействия:

On Click/Tap — самый распространенный триггер, активируется при клике или касании

— самый распространенный триггер, активируется при клике или касании On Drag — активируется при перетаскивании элемента (идеально для слайдеров или карточек)

— активируется при перетаскивании элемента (идеально для слайдеров или карточек) While Hovering — срабатывает, когда курсор находится над элементом

— срабатывает, когда курсор находится над элементом Mouse Enter/Leave — активируется, когда курсор входит в область элемента или покидает её

— активируется, когда курсор входит в область элемента или покидает её After Delay — запускается автоматически после заданной задержки

Для создания более сложных взаимодействий можно использовать комбинацию этих триггеров или настроить несколько действий для одного элемента. Например, кнопка может менять свой вид при наведении (While Hovering) и вести на другой экран при клике (On Click).

Особое внимание следует уделить оверлеям (наложениям) — это мощный инструмент для создания модальных окон, выпадающих меню и других элементов, которые появляются поверх текущего экрана. Для создания оверлея выберите действие "Open Overlay" вместо "Navigate To" и настройте позиционирование наложения относительно основного экрана. 🖱️

Настройка анимаций и переходов для интерактивного прототипа

Анимации и переходы — это то, что превращает базовый прототип в полноценный интерактивный опыт. Они не только делают прототип более привлекательным, но и помогают пользователям понять контекст перехода между экранами, создавая ощущение целостного продукта.

В Figma для каждой связи между экранами можно настроить тип анимации, длительность и кривую скорости (easing). Эти параметры находятся в том же меню, где вы указываете целевой экран для перехода.

Основные типы анимаций в Figma:

Instant — мгновенный переход без анимации

— мгновенный переход без анимации Dissolve — плавное растворение одного экрана в другой

— плавное растворение одного экрана в другой Smart Animate — интеллектуальная анимация, которая отслеживает и анимирует изменения в идентичных слоях между экранами

— интеллектуальная анимация, которая отслеживает и анимирует изменения в идентичных слоях между экранами Push — новый экран "выталкивает" текущий в указанном направлении

— новый экран "выталкивает" текущий в указанном направлении Slide In — новый экран "наезжает" на текущий с выбранной стороны

— новый экран "наезжает" на текущий с выбранной стороны Move In — новый экран появляется из выбранного направления

Среди перечисленных типов Smart Animate заслуживает особого внимания. Этот тип анимации автоматически определяет изменения между исходным и целевым экраном и создает плавный переход для элементов, которые присутствуют на обоих экранах и имеют одинаковые имена слоев. Это отлично подходит для анимации переходов между состояниями интерфейса, например, для раскрывающихся меню или изменения размера компонентов.

Для эффективного использования Smart Animate следуйте этим рекомендациям:

Используйте одинаковые имена для слоев, которые должны анимироваться между экранами Размещайте эти слои на одинаковом уровне иерархии Для создания сложных анимаций работайте с изменением свойств: размера, положения, прозрачности Экспериментируйте с длительностью анимации — для микровзаимодействий обычно достаточно 200-300 мс

Помимо базовых переходов между экранами, Figma позволяет создавать более сложные интерактивные элементы с помощью вариантов компонентов и состояний. Например, вы можете анимировать переключение между состояниями кнопки (обычное, при наведении, при нажатии) или создать анимацию раскрывающегося меню.

Важно помнить о производительности и цели вашего прототипа. Слишком много сложных анимаций может замедлить работу прототипа и отвлечь от основного пользовательского опыта. Используйте анимацию осмысленно, чтобы подчеркнуть важные взаимодействия и облегчить понимание интерфейса. ✨

Презентация и тестирование готового прототипа

После создания всех экранов, настройки связей и анимаций наступает заключительный этап — презентация и тестирование прототипа. Качественное тестирование поможет выявить проблемы в дизайне до передачи проекта в разработку, а грамотная презентация убедит стейкхолдеров в эффективности вашего решения.

Для запуска прототипа в Figma есть несколько способов:

Быстрый просмотр — нажмите клавишу "Present" (или кнопку ▶️ в верхнем правом углу) для запуска прототипа в текущем окне

— нажмите клавишу "Present" (или кнопку ▶️ в верхнем правом углу) для запуска прототипа в текущем окне Просмотр по ссылке — создайте ссылку на прототип через меню "Share" для отправки клиентам или коллегам

— создайте ссылку на прототип через меню "Share" для отправки клиентам или коллегам Режим разработки — перейдите в режим "Dev Mode" для просмотра прототипа с технической информацией

— перейдите в режим "Dev Mode" для просмотра прототипа с технической информацией Просмотр на мобильном устройстве — используйте приложение Figma Mirror для iOS или Android

При тестировании прототипа важно проверить следующие аспекты:

Функциональность связей — все ли кнопки и интерактивные элементы работают как задумано? Логика пользовательских сценариев — можно ли выполнить ключевые задачи без затруднений? Корректность анимаций — работают ли переходы плавно и естественно? Доступность — понятен ли интерфейс и навигация для пользователя? Консистентность — соблюдается ли единообразие дизайна на всех экранах?

Для структурированного тестирования рекомендую создать тестовые сценарии, описывающие конкретные пользовательские задачи. Например: "Пользователь должен найти и добавить товар в корзину, затем оформить заказ".

Метод тестирования Когда применять Преимущества Недостатки Внутренний обзор команды На ранних этапах Быстрая обратная связь, выявление очевидных проблем Предвзятость, "туннельное зрение" Модерируемое юзабилити-тестирование Для детальной проверки Глубокие инсайты, наблюдение за реальными пользователями Требует времени и ресурсов Удаленное тестирование Для широкого охвата Много участников, разнообразные устройства Ограниченный контроль, менее детальная обратная связь A/B тестирование прототипов Для сравнения альтернатив Конкретные данные о предпочтениях Требует создания нескольких версий

При презентации прототипа клиентам или заинтересованным сторонам придерживайтесь следующих рекомендаций:

Начинайте с объяснения контекста и целей дизайна

Демонстрируйте ключевые пользовательские сценарии, а не отдельные экраны

Объясняйте логику принятия дизайн-решений

Будьте готовы ответить на вопросы о технических ограничениях и возможностях реализации

Фиксируйте обратную связь для дальнейших итераций

Не забывайте, что прототип — это инструмент коммуникации. Его цель не только показать, как будет выглядеть продукт, но и вызвать обсуждение, выявить проблемы и найти оптимальные решения до начала разработки. 📊

Создание прототипа в Figma — это мост между идеей и готовым продуктом. Овладев этим навыком, вы получаете возможность не просто показывать, а демонстрировать работающие концепции, получать предметную обратную связь и экономить ресурсы на разработке. Помните, что даже простой прототип лучше самого детального статичного макета, когда речь идет о тестировании идей. Начните с малого, постепенно усложняйте свои прототипы, и вскоре вы обнаружите, что качество ваших дизайнерских решений вышло на новый уровень.

