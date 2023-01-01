InVision: создание интерактивных прототипов из статичных макетов
Для кого эта статья:
- UX/UI дизайнеры, желающие улучшить свои навыки прототипирования
- Студенты или начинающие специалисты в области веб-дизайна
Продуктовые менеджеры и стейкхолдеры, интересующиеся процессами разработки и коммуникации в команде
Превратите статичные макеты в живые интерактивные прототипы за считанные минуты! InVision радикально меняет подход к демонстрации проектов — вместо объяснений на пальцах, позвольте клиентам и команде по-настоящему взаимодействовать с вашим дизайном. В этом пошаговом руководстве я расскажу, как создать профессиональный прототип, который поможет выявить UX-проблемы до начала разработки и убедит стейкхолдеров в правильности вашего решения 🚀
InVision: что это и почему нужно для прототипирования
InVision — это мощная платформа для создания интерактивных прототипов, которая позволяет превращать статичные дизайн-макеты в кликабельные модели продукта. По сути, это мост между концепцией и реализацией, позволяющий всем участникам процесса увидеть и протестировать продукт ещё до написания кода.
Ключевое преимущество InVision — простота использования при богатстве функционала. Даже если вы только начинаете погружаться в мир UX/UI дизайна, интуитивный интерфейс программы позволит быстро освоить основные инструменты и создать свой первый интерактивный прототип.
Анна Светлова, UX/UI дизайнер Помню свой первый проект в InVision — редизайн приложения для доставки еды. Клиент долго не мог понять, почему я настаиваю на изменении навигации. Презентации в PDF и объяснения не помогали. Когда я создала интерактивный прототип в InVision, где наглядно показала, как пользователь будет проходить путь от выбора ресторана до оформления заказа, все встало на свои места. "Теперь я вижу проблему!" — сказал клиент после 5 минут взаимодействия с прототипом. Мы не только получили одобрение на редизайн, но и выявили еще несколько проблемных мест, которые не были очевидны в статичных макетах. InVision буквально окупил себя за один проект, сэкономив недели потенциальных переделок в процессе разработки.
Почему же InVision стал незаменимым инструментом для дизайнеров и продуктовых команд? Ответ кроется в четырех ключевых преимуществах:
|Преимущество
|Описание
|Практическая ценность
|Скорость итераций
|Возможность быстро вносить изменения и тестировать различные сценарии
|Сокращение времени разработки на 30-40%
|Улучшение коммуникации
|Наглядная демонстрация функциональности для всех участников проекта
|Снижение количества правок на этапе разработки
|Раннее выявление UX-проблем
|Тестирование пользовательских сценариев до начала разработки
|Экономия бюджета на исправление ошибок
|Централизация обратной связи
|Инструменты для комментирования и совместной работы
|Упрощение процесса согласования дизайна
InVision особенно ценен в процессе итеративного дизайна — методологии, при которой продукт постоянно тестируется и улучшается. Вместо того чтобы тратить месяцы на разработку функционала, который может не соответствовать ожиданиям пользователей, вы можете быстро создать прототип, протестировать его и внести необходимые корректировки.
Подготовка материалов для создания прототипа в InVision
Перед тем как приступить к созданию интерактивного прототипа в InVision, необходимо тщательно подготовить все исходные материалы. Качественная подготовка — это 50% успеха всего проекта, поскольку она определяет, насколько гладко пройдет процесс прототипирования и как реалистично будет выглядеть финальный результат 📊
Основой для интерактивного прототипа служат статичные макеты (экраны), разработанные в графических редакторах. InVision совместим с большинством популярных дизайн-программ, включая Sketch, Figma, Adobe XD и Photoshop. Независимо от того, какой инструмент вы используете, следует придерживаться ряда рекомендаций при подготовке макетов:
- Единые размеры экранов — все макеты должны иметь одинаковые размеры в соответствии с целевыми устройствами (например, 375×812 пикселей для iPhone X)
- Логичная система наименований — присвойте экранам понятные названия, отражающие их содержание и место в пользовательском сценарии
- Организация по состояниям — подготовьте отдельные макеты для различных состояний интерфейса (обычное, активное, с ошибкой и т.д.)
- Консистентность элементов — обеспечьте визуальную согласованность между всеми экранами для создания целостного опыта
Для эффективной работы рекомендую подготовить структуру пользовательских сценариев (user flows) заранее. Это позволит спланировать, какие экраны потребуются и как они будут связаны между собой. Иногда полезно начать с создания wireframes — упрощенных макетов, демонстрирующих общую структуру и взаимодействие элементов.
|Тип материала
|Формат файла
|Оптимальное разрешение
|Мобильные экраны
|PNG, JPG
|@2x (например, 750×1334 px для iPhone 8)
|Веб-интерфейсы
|PNG, JPG
|1440×900 px (типичное разрешение ноутбуков)
|Планшетные версии
|PNG, JPG
|2048×1536 px (для iPad)
|Анимации и переходы
|GIF, MP4
|Соответствует разрешению экранов
Кроме того, для сложных прототипов полезно подготовить дополнительные ресурсы:
- Иконки и графические элементы в формате PNG с прозрачным фоном
- Типографику и текстовые стили, которые будут использоваться в проекте
- Цветовую палитру с шестнадцатеричными кодами для точного соответствия элементов
- Аудио- и видеофайлы, если они являются частью пользовательского опыта
При экспорте макетов из дизайн-программ убедитесь, что все слои правильно именованы, особенно те, которые будут интерактивными. Это значительно упростит процесс настройки взаимодействия в InVision 🎯
Загрузка и организация макетов в InVision Studio
После подготовки всех необходимых материалов наступает важный этап — загрузка и организация макетов в InVision Studio. От грамотной структуризации напрямую зависит, насколько удобно вам будет работать с проектом в дальнейшем, особенно если речь идет о масштабных прототипах с множеством экранов 🗂️
Начнем с создания нового проекта в InVision. После входа в свой аккаунт, нажмите кнопку "+" в верхнем правом углу интерфейса и выберите опцию "Create New Prototype". Система предложит выбрать тип устройства — мобильное, веб или кастомный размер. Этот выбор определит базовые размеры вашего прототипа, но не беспокойтесь — их можно будет изменить позже.
Михаил Корнеев, UX-исследователь В нашей компании был проект по редизайну корпоративного портала с более чем 80 экранами. Первоначально все макеты были загружены в одну папку, что привело к настоящему хаосу. Найти нужный экран становилось квестом, а организовать связи между ними — настоящим испытанием. После двух дней мучений я решил перезагрузить проект полностью. Разработал четкую структуру с основными разделами: "Авторизация", "Дашборд", "Профиль", "Документооборот", "Настройки". Внутри каждого раздела создал подпапки для различных пользовательских сценариев. Результат превзошел ожидания — время на поиск нужных экранов сократилось в 5 раз, а процесс настройки взаимодействий стал логичным и последовательным. Более того, когда к проекту присоединились новые дизайнеры, им потребовалось всего 20 минут, чтобы разобраться в структуре и начать продуктивную работу. С тех пор такая организация стала стандартом для всех наших проектов в InVision.
Для загрузки макетов в InVision Studio существует несколько способов:
- Прямое перетаскивание — самый простой метод: просто перетащите файлы из папки на компьютере в интерфейс InVision
- Кнопка "Upload" — нажмите на неё и выберите нужные файлы через диалог выбора файлов
- Синхронизация через плагины — если вы работаете в Sketch, Figma или Adobe XD, используйте официальные плагины для прямой синхронизации
- Копирование через буфер обмена — скопируйте дизайн в графическом редакторе и вставьте его в InVision
После загрузки всех экранов важно правильно их организовать. InVision предлагает систему папок, которая поможет структурировать даже самые сложные проекты. Рекомендую создать иерархию, соответствующую архитектуре вашего продукта:
- Создайте папки для основных разделов приложения или сайта
- Внутри каждого раздела выделите подпапки для отдельных функциональных блоков
- Используйте префиксы в названиях файлов (например, "01", "02") для поддержания правильного порядка экранов
- Добавьте суффиксы для различных состояний одного экрана (например, "error", "loading")
Важный аспект организации — создание пользовательских потоков. В InVision вы можете использовать функцию "Flows", которая позволяет группировать экраны в логические последовательности. Например, создайте отдельный поток для процесса регистрации, другой — для оформления заказа, третий — для настроек профиля. Это не только упорядочит вашу работу, но и упростит демонстрацию прототипа заинтересованным сторонам.
После загрузки всех материалов обязательно проверьте их на корректность отображения. Убедитесь, что все экраны имеют правильные размеры, цвета отображаются корректно, а тексты читабельны. Если заметите проблемы, внесите изменения в исходные файлы и обновите их в InVision.
Настройка интерактивных элементов и переходов
Сердце любого интерактивного прототипа — это грамотно настроенные взаимодействия, которые превращают статичные макеты в динамичный пользовательский интерфейс. InVision предлагает мощный инструментарий для создания различных типов интерактивности — от простых кликов до сложных анимированных переходов и условной логики 🔀
Чтобы начать настройку интерактивности, выберите экран в вашем проекте и перейдите в режим редактирования, нажав кнопку "Build Mode". Здесь вы увидите интерфейс с вашим макетом и панелью инструментов для создания "хотспотов" — активных областей, которые будут реагировать на действия пользователя.
Чтобы создать простое переход между экранами выполните следующие шаги:
- Нажмите кнопку "Create Hotspot" на панели инструментов
- Нарисуйте прямоугольник вокруг элемента, который должен быть интерактивным (например, кнопки или ссылки)
- В появившемся диалоговом окне выберите целевой экран, на который должен перейти пользователь после взаимодействия
- Выберите тип действия (клик, двойной клик, наведение и т.д.)
- Настройте анимацию перехода (слайд, растворение, масштабирование и т.д.)
InVision предлагает широкий спектр типов переходов, которые позволяют создать реалистичный опыт взаимодействия:
|Тип перехода
|Применение
|Эффект
|Instant
|Переключение между разделами одного уровня
|Мгновенная смена экранов без анимации
|Dissolve
|Мягкие переходы, не привлекающие внимания
|Плавное растворение одного экрана в другой
|Slide (Left/Right/Up/Down)
|Навигация между связанными экранами
|Экран смещается в указанном направлении
|Push
|Переход на уровень глубже в иерархии
|Новый экран выталкивает текущий
|Fade In / Fade Out
|Модальные окна, уведомления
|Постепенное появление или исчезновение элемента
|Flash
|Привлечение внимания к изменениям
|Яркая вспышка при переходе
|Overlay
|Всплывающие окна, подсказки
|Новый контент накладывается поверх текущего экрана
Для более сложных взаимодействий InVision предлагает функцию условной логики. Например, можно настроить разные переходы в зависимости от того, заполнил ли пользователь форму правильно или допустил ошибку. Для этого используйте опцию "Build Logic" при настройке хотспота:
- Создайте условие (например, "if user has completed all fields")
- Для положительного сценария настройте переход на экран успешной отправки
- Для отрицательного сценария настройте переход на экран с сообщением об ошибке
Помимо переходов между экранами, InVision позволяет создавать микровзаимодействия — небольшие анимации, которые делают интерфейс более живым и отзывчивым. Например, можно настроить изменение цвета кнопки при наведении курсора или анимацию раскрытия выпадающего меню.
Одна из наиболее мощных функций InVision — создание фиксированных элементов, которые остаются на месте при прокрутке страницы (например, верхнее меню или кнопка "вверх"). Для этого используйте опцию "Fixed Position" при настройке хотспота 🔝
Не забывайте регулярно тестировать созданные взаимодействия, переключаясь из режима редактирования в режим просмотра. Это позволит убедиться, что все работает именно так, как вы задумали, и вовремя выявить возможные проблемы с юзабилити.
Тестирование, публикация и совместная работа над прототипом
Завершающий этап создания интерактивного прототипа — это его тестирование, публикация и организация совместной работы над проектом. Именно эти процессы определяют, насколько эффективно ваш прототип будет решать поставленные задачи и как быстро удастся собрать обратную связь от всех заинтересованных сторон 🧪
Тестирование — критически важный шаг перед публикацией прототипа. InVision предлагает несколько инструментов для проверки работоспособности вашего проекта:
- Preview Mode — переключение из режима редактирования в режим просмотра для проверки работы всех интерактивных элементов
- Просмотр на различных устройствах — симуляция экранов разных размеров для оценки адаптивности
- UserTesting интеграция — возможность провести удаленное юзабилити-тестирование с реальными пользователями
- Сессии живого тестирования — функция LiveShare для демонстрации прототипа в режиме реального времени
После тщательного тестирования и внесения необходимых корректировок можно переходить к публикации прототипа. InVision предлагает несколько вариантов доступа к вашему проекту:
- Публичная ссылка — любой, у кого есть ссылка, может просматривать прототип без авторизации
- Защищенная ссылка — доступ к прототипу только по паролю
- Приглашения по email — отправка персональных приглашений конкретным пользователям
- Встраивание на веб-сайт — размещение прототипа в iframe на вашем сайте или в документации
Одно из главных преимуществ InVision — мощные инструменты для совместной работы и сбора обратной связи. Платформа предлагает целую экосистему функций, облегчающих коммуникацию между всеми участниками проекта:
|Инструмент
|Функция
|Применение
|Comments
|Добавление комментариев к конкретным элементам дизайна
|Точечная обратная связь по отдельным компонентам интерфейса
|LiveShare
|Проведение живых презентаций с возможностью рисования и обсуждения
|Удаленные встречи команды, презентации для клиентов
|Inspect Mode
|Доступ к CSS-свойствам, размерам и ресурсам для разработчиков
|Передача дизайна в разработку без дополнительной документации
|History
|Отслеживание изменений и возможность возврата к предыдущим версиям
|Контроль итераций и безопасное экспериментирование
|Workflow
|Управление статусами экранов и задачами
|Координация процесса дизайна в команде
Для эффективной совместной работы важно установить четкие правила и процессы:
- Определите роли участников (редакторы, комментаторы, зрители)
- Разработайте систему статусов для отслеживания прогресса работы над экранами
- Установите регламент обработки комментариев и внесения изменений
- Используйте теги для категоризации обратной связи (UX, UI, копирайтинг и т.д.)
InVision также позволяет интегрироваться с популярными инструментами управления проектами и коммуникации: Jira, Slack, Trello, Asana и другими. Это помогает встроить процесс прототипирования в общий рабочий процесс команды без необходимости постоянно переключаться между различными платформами 🔄
После получения и обработки обратной связи не забудьте обновить прототип и уведомить всех заинтересованных лиц о внесенных изменениях. InVision автоматически отправляет уведомления о новых версиях прототипа всем участникам проекта, что поддерживает актуальность коммуникации и исключает работу с устаревшими версиями.
Создание интерактивных прототипов в InVision — это не просто техническая задача, а мощный способ визуализировать идеи, проверять гипотезы и выстраивать конструктивный диалог между всеми участниками проекта. Освоив инструменты и методы, описанные в этом руководстве, вы сможете существенно повысить качество своих проектов, ускорить процесс согласования и снизить количество ошибок на этапе разработки. Помните: хороший прототип стоит тысячи слов объяснений и помогает всем участникам процесса говорить на одном языке — языке пользовательского опыта.
