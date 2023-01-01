InVision: создание интерактивных прототипов из статичных макетов

Для кого эта статья:

UX/UI дизайнеры, желающие улучшить свои навыки прототипирования

Студенты или начинающие специалисты в области веб-дизайна

Продуктовые менеджеры и стейкхолдеры, интересующиеся процессами разработки и коммуникации в команде Превратите статичные макеты в живые интерактивные прототипы за считанные минуты! InVision радикально меняет подход к демонстрации проектов — вместо объяснений на пальцах, позвольте клиентам и команде по-настоящему взаимодействовать с вашим дизайном. В этом пошаговом руководстве я расскажу, как создать профессиональный прототип, который поможет выявить UX-проблемы до начала разработки и убедит стейкхолдеров в правильности вашего решения 🚀

Хотите освоить не только прототипирование, но и весь спектр навыков современного веб-дизайнера? Курс веб-дизайна от Skypro — это комплексная программа, где вы освоите InVision наряду с другими ключевыми инструментами отрасли. Под руководством практикующих дизайнеров вы сможете создать профессиональное портфолио, включающее интерактивные прототипы, и получите поддержку в трудоустройстве.

InVision: что это и почему нужно для прототипирования

InVision — это мощная платформа для создания интерактивных прототипов, которая позволяет превращать статичные дизайн-макеты в кликабельные модели продукта. По сути, это мост между концепцией и реализацией, позволяющий всем участникам процесса увидеть и протестировать продукт ещё до написания кода.

Ключевое преимущество InVision — простота использования при богатстве функционала. Даже если вы только начинаете погружаться в мир UX/UI дизайна, интуитивный интерфейс программы позволит быстро освоить основные инструменты и создать свой первый интерактивный прототип.

Анна Светлова, UX/UI дизайнер Помню свой первый проект в InVision — редизайн приложения для доставки еды. Клиент долго не мог понять, почему я настаиваю на изменении навигации. Презентации в PDF и объяснения не помогали. Когда я создала интерактивный прототип в InVision, где наглядно показала, как пользователь будет проходить путь от выбора ресторана до оформления заказа, все встало на свои места. "Теперь я вижу проблему!" — сказал клиент после 5 минут взаимодействия с прототипом. Мы не только получили одобрение на редизайн, но и выявили еще несколько проблемных мест, которые не были очевидны в статичных макетах. InVision буквально окупил себя за один проект, сэкономив недели потенциальных переделок в процессе разработки.

Почему же InVision стал незаменимым инструментом для дизайнеров и продуктовых команд? Ответ кроется в четырех ключевых преимуществах:

Преимущество Описание Практическая ценность Скорость итераций Возможность быстро вносить изменения и тестировать различные сценарии Сокращение времени разработки на 30-40% Улучшение коммуникации Наглядная демонстрация функциональности для всех участников проекта Снижение количества правок на этапе разработки Раннее выявление UX-проблем Тестирование пользовательских сценариев до начала разработки Экономия бюджета на исправление ошибок Централизация обратной связи Инструменты для комментирования и совместной работы Упрощение процесса согласования дизайна

InVision особенно ценен в процессе итеративного дизайна — методологии, при которой продукт постоянно тестируется и улучшается. Вместо того чтобы тратить месяцы на разработку функционала, который может не соответствовать ожиданиям пользователей, вы можете быстро создать прототип, протестировать его и внести необходимые корректировки.

Подготовка материалов для создания прототипа в InVision

Перед тем как приступить к созданию интерактивного прототипа в InVision, необходимо тщательно подготовить все исходные материалы. Качественная подготовка — это 50% успеха всего проекта, поскольку она определяет, насколько гладко пройдет процесс прототипирования и как реалистично будет выглядеть финальный результат 📊

Основой для интерактивного прототипа служат статичные макеты (экраны), разработанные в графических редакторах. InVision совместим с большинством популярных дизайн-программ, включая Sketch, Figma, Adobe XD и Photoshop. Независимо от того, какой инструмент вы используете, следует придерживаться ряда рекомендаций при подготовке макетов:

Единые размеры экранов — все макеты должны иметь одинаковые размеры в соответствии с целевыми устройствами (например, 375×812 пикселей для iPhone X)

— все макеты должны иметь одинаковые размеры в соответствии с целевыми устройствами (например, 375×812 пикселей для iPhone X) Логичная система наименований — присвойте экранам понятные названия, отражающие их содержание и место в пользовательском сценарии

— присвойте экранам понятные названия, отражающие их содержание и место в пользовательском сценарии Организация по состояниям — подготовьте отдельные макеты для различных состояний интерфейса (обычное, активное, с ошибкой и т.д.)

— подготовьте отдельные макеты для различных состояний интерфейса (обычное, активное, с ошибкой и т.д.) Консистентность элементов — обеспечьте визуальную согласованность между всеми экранами для создания целостного опыта

Для эффективной работы рекомендую подготовить структуру пользовательских сценариев (user flows) заранее. Это позволит спланировать, какие экраны потребуются и как они будут связаны между собой. Иногда полезно начать с создания wireframes — упрощенных макетов, демонстрирующих общую структуру и взаимодействие элементов.

Тип материала Формат файла Оптимальное разрешение Мобильные экраны PNG, JPG @2x (например, 750×1334 px для iPhone 8) Веб-интерфейсы PNG, JPG 1440×900 px (типичное разрешение ноутбуков) Планшетные версии PNG, JPG 2048×1536 px (для iPad) Анимации и переходы GIF, MP4 Соответствует разрешению экранов

Кроме того, для сложных прототипов полезно подготовить дополнительные ресурсы:

Иконки и графические элементы в формате PNG с прозрачным фоном Типографику и текстовые стили, которые будут использоваться в проекте Цветовую палитру с шестнадцатеричными кодами для точного соответствия элементов Аудио- и видеофайлы, если они являются частью пользовательского опыта

При экспорте макетов из дизайн-программ убедитесь, что все слои правильно именованы, особенно те, которые будут интерактивными. Это значительно упростит процесс настройки взаимодействия в InVision 🎯

Загрузка и организация макетов в InVision Studio

После подготовки всех необходимых материалов наступает важный этап — загрузка и организация макетов в InVision Studio. От грамотной структуризации напрямую зависит, насколько удобно вам будет работать с проектом в дальнейшем, особенно если речь идет о масштабных прототипах с множеством экранов 🗂️

Начнем с создания нового проекта в InVision. После входа в свой аккаунт, нажмите кнопку "+" в верхнем правом углу интерфейса и выберите опцию "Create New Prototype". Система предложит выбрать тип устройства — мобильное, веб или кастомный размер. Этот выбор определит базовые размеры вашего прототипа, но не беспокойтесь — их можно будет изменить позже.

Михаил Корнеев, UX-исследователь В нашей компании был проект по редизайну корпоративного портала с более чем 80 экранами. Первоначально все макеты были загружены в одну папку, что привело к настоящему хаосу. Найти нужный экран становилось квестом, а организовать связи между ними — настоящим испытанием. После двух дней мучений я решил перезагрузить проект полностью. Разработал четкую структуру с основными разделами: "Авторизация", "Дашборд", "Профиль", "Документооборот", "Настройки". Внутри каждого раздела создал подпапки для различных пользовательских сценариев. Результат превзошел ожидания — время на поиск нужных экранов сократилось в 5 раз, а процесс настройки взаимодействий стал логичным и последовательным. Более того, когда к проекту присоединились новые дизайнеры, им потребовалось всего 20 минут, чтобы разобраться в структуре и начать продуктивную работу. С тех пор такая организация стала стандартом для всех наших проектов в InVision.

Для загрузки макетов в InVision Studio существует несколько способов:

Прямое перетаскивание — самый простой метод: просто перетащите файлы из папки на компьютере в интерфейс InVision Кнопка "Upload" — нажмите на неё и выберите нужные файлы через диалог выбора файлов Синхронизация через плагины — если вы работаете в Sketch, Figma или Adobe XD, используйте официальные плагины для прямой синхронизации Копирование через буфер обмена — скопируйте дизайн в графическом редакторе и вставьте его в InVision

После загрузки всех экранов важно правильно их организовать. InVision предлагает систему папок, которая поможет структурировать даже самые сложные проекты. Рекомендую создать иерархию, соответствующую архитектуре вашего продукта:

Создайте папки для основных разделов приложения или сайта

Внутри каждого раздела выделите подпапки для отдельных функциональных блоков

Используйте префиксы в названиях файлов (например, "01", "02") для поддержания правильного порядка экранов

Добавьте суффиксы для различных состояний одного экрана (например, "error", "loading")

Важный аспект организации — создание пользовательских потоков. В InVision вы можете использовать функцию "Flows", которая позволяет группировать экраны в логические последовательности. Например, создайте отдельный поток для процесса регистрации, другой — для оформления заказа, третий — для настроек профиля. Это не только упорядочит вашу работу, но и упростит демонстрацию прототипа заинтересованным сторонам.

После загрузки всех материалов обязательно проверьте их на корректность отображения. Убедитесь, что все экраны имеют правильные размеры, цвета отображаются корректно, а тексты читабельны. Если заметите проблемы, внесите изменения в исходные файлы и обновите их в InVision.

Настройка интерактивных элементов и переходов

Сердце любого интерактивного прототипа — это грамотно настроенные взаимодействия, которые превращают статичные макеты в динамичный пользовательский интерфейс. InVision предлагает мощный инструментарий для создания различных типов интерактивности — от простых кликов до сложных анимированных переходов и условной логики 🔀

Чтобы начать настройку интерактивности, выберите экран в вашем проекте и перейдите в режим редактирования, нажав кнопку "Build Mode". Здесь вы увидите интерфейс с вашим макетом и панелью инструментов для создания "хотспотов" — активных областей, которые будут реагировать на действия пользователя.

Чтобы создать простое переход между экранами выполните следующие шаги:

Нажмите кнопку "Create Hotspot" на панели инструментов Нарисуйте прямоугольник вокруг элемента, который должен быть интерактивным (например, кнопки или ссылки) В появившемся диалоговом окне выберите целевой экран, на который должен перейти пользователь после взаимодействия Выберите тип действия (клик, двойной клик, наведение и т.д.) Настройте анимацию перехода (слайд, растворение, масштабирование и т.д.)

InVision предлагает широкий спектр типов переходов, которые позволяют создать реалистичный опыт взаимодействия:

Тип перехода Применение Эффект Instant Переключение между разделами одного уровня Мгновенная смена экранов без анимации Dissolve Мягкие переходы, не привлекающие внимания Плавное растворение одного экрана в другой Slide (Left/Right/Up/Down) Навигация между связанными экранами Экран смещается в указанном направлении Push Переход на уровень глубже в иерархии Новый экран выталкивает текущий Fade In / Fade Out Модальные окна, уведомления Постепенное появление или исчезновение элемента Flash Привлечение внимания к изменениям Яркая вспышка при переходе Overlay Всплывающие окна, подсказки Новый контент накладывается поверх текущего экрана

Для более сложных взаимодействий InVision предлагает функцию условной логики. Например, можно настроить разные переходы в зависимости от того, заполнил ли пользователь форму правильно или допустил ошибку. Для этого используйте опцию "Build Logic" при настройке хотспота:

Создайте условие (например, "if user has completed all fields")

Для положительного сценария настройте переход на экран успешной отправки

Для отрицательного сценария настройте переход на экран с сообщением об ошибке

Помимо переходов между экранами, InVision позволяет создавать микровзаимодействия — небольшие анимации, которые делают интерфейс более живым и отзывчивым. Например, можно настроить изменение цвета кнопки при наведении курсора или анимацию раскрытия выпадающего меню.

Одна из наиболее мощных функций InVision — создание фиксированных элементов, которые остаются на месте при прокрутке страницы (например, верхнее меню или кнопка "вверх"). Для этого используйте опцию "Fixed Position" при настройке хотспота 🔝

Не забывайте регулярно тестировать созданные взаимодействия, переключаясь из режима редактирования в режим просмотра. Это позволит убедиться, что все работает именно так, как вы задумали, и вовремя выявить возможные проблемы с юзабилити.

Тестирование, публикация и совместная работа над прототипом

Завершающий этап создания интерактивного прототипа — это его тестирование, публикация и организация совместной работы над проектом. Именно эти процессы определяют, насколько эффективно ваш прототип будет решать поставленные задачи и как быстро удастся собрать обратную связь от всех заинтересованных сторон 🧪

Тестирование — критически важный шаг перед публикацией прототипа. InVision предлагает несколько инструментов для проверки работоспособности вашего проекта:

Preview Mode — переключение из режима редактирования в режим просмотра для проверки работы всех интерактивных элементов

— переключение из режима редактирования в режим просмотра для проверки работы всех интерактивных элементов Просмотр на различных устройствах — симуляция экранов разных размеров для оценки адаптивности

— симуляция экранов разных размеров для оценки адаптивности UserTesting интеграция — возможность провести удаленное юзабилити-тестирование с реальными пользователями

— возможность провести удаленное юзабилити-тестирование с реальными пользователями Сессии живого тестирования — функция LiveShare для демонстрации прототипа в режиме реального времени

После тщательного тестирования и внесения необходимых корректировок можно переходить к публикации прототипа. InVision предлагает несколько вариантов доступа к вашему проекту:

Публичная ссылка — любой, у кого есть ссылка, может просматривать прототип без авторизации Защищенная ссылка — доступ к прототипу только по паролю Приглашения по email — отправка персональных приглашений конкретным пользователям Встраивание на веб-сайт — размещение прототипа в iframe на вашем сайте или в документации

Одно из главных преимуществ InVision — мощные инструменты для совместной работы и сбора обратной связи. Платформа предлагает целую экосистему функций, облегчающих коммуникацию между всеми участниками проекта:

Инструмент Функция Применение Comments Добавление комментариев к конкретным элементам дизайна Точечная обратная связь по отдельным компонентам интерфейса LiveShare Проведение живых презентаций с возможностью рисования и обсуждения Удаленные встречи команды, презентации для клиентов Inspect Mode Доступ к CSS-свойствам, размерам и ресурсам для разработчиков Передача дизайна в разработку без дополнительной документации History Отслеживание изменений и возможность возврата к предыдущим версиям Контроль итераций и безопасное экспериментирование Workflow Управление статусами экранов и задачами Координация процесса дизайна в команде

Для эффективной совместной работы важно установить четкие правила и процессы:

Определите роли участников (редакторы, комментаторы, зрители)

Разработайте систему статусов для отслеживания прогресса работы над экранами

Установите регламент обработки комментариев и внесения изменений

Используйте теги для категоризации обратной связи (UX, UI, копирайтинг и т.д.)

InVision также позволяет интегрироваться с популярными инструментами управления проектами и коммуникации: Jira, Slack, Trello, Asana и другими. Это помогает встроить процесс прототипирования в общий рабочий процесс команды без необходимости постоянно переключаться между различными платформами 🔄

После получения и обработки обратной связи не забудьте обновить прототип и уведомить всех заинтересованных лиц о внесенных изменениях. InVision автоматически отправляет уведомления о новых версиях прототипа всем участникам проекта, что поддерживает актуальность коммуникации и исключает работу с устаревшими версиями.

Создание интерактивных прототипов в InVision — это не просто техническая задача, а мощный способ визуализировать идеи, проверять гипотезы и выстраивать конструктивный диалог между всеми участниками проекта. Освоив инструменты и методы, описанные в этом руководстве, вы сможете существенно повысить качество своих проектов, ускорить процесс согласования и снизить количество ошибок на этапе разработки. Помните: хороший прототип стоит тысячи слов объяснений и помогает всем участникам процесса говорить на одном языке — языке пользовательского опыта.

