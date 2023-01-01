Ноутбук для Figma: выбор компьютера для графического дизайна

Для кого эта статья:

Начинающие и опытные дизайнеры, ищущие подходящее оборудование для работы с графическими редакторами.

Студенты и профессионалы, заинтересованные в улучшении своих знаний о системных требованиях и оптимальной конфигурации компьютеров для дизайна.

Люди, принимающие решение о покупке ноутбука или ПК для работы с Figma и другими дизайн-программами. Уверенно движетесь к карьере дизайнера, но застряли перед выбором подходящего ноутбука для работы с графическими редакторами? Вы не одиноки. Большинство начинающих и даже опытных дизайнеров сталкиваются с раздражающими лагами, зависаниями и даже вылетами программ из-за неправильно подобранного железа. В этой статье мы детально разберём системные требования Figma и других популярных дизайн-инструментов, чтобы вы могли сделать осознанный выбор и работать без технических препятствий. 💻✨

Figma: системные требования для плавной работы

Figma завоевала огромную популярность благодаря своей доступности и облачной архитектуре. Одно из главных преимуществ – возможность работать через браузер без необходимости установки тяжелого программного обеспечения на компьютер. Однако это не означает, что Figma будет одинаково хорошо работать на любом устройстве. 🖥️

Вот основные системные требования для комфортной работы в Figma:

Параметр Минимальные требования Рекомендуемые требования Операционная система Windows 7, macOS 10.11, Chrome OS Windows 10/11, macOS 11+ Браузер Chrome 63+, Firefox 67+, Safari 14+, Edge 79+ Последние версии Chrome или Firefox Процессор Intel Core i3 или AMD аналог Intel Core i5/i7 или AMD Ryzen 5/7 Оперативная память 4 GB 8-16 GB Видеокарта Встроенная с поддержкой WebGL Дискретная с 2+ GB VRAM Интернет-соединение 5 Mbps 20+ Mbps Разрешение экрана 1366×768 1920×1080 и выше

Для десктопной версии Figma (которая использует технологию Electron) требования несколько выше – рекомендуется как минимум 8 GB оперативной памяти. При работе с большими и сложными файлами figma системные требования становятся еще более критичными – особенно если речь идет о проектах с множеством экранов, прототипированием и анимациями.

Важно понимать, что даже при соблюдении всех минимальных требований вы можете столкнуться с торможениями при работе со сложными проектами. Поэтому для профессиональной деятельности лучше ориентироваться на рекомендуемые параметры.

Сергей Петров, технический директор дизайн-студии Однажды мы столкнулись с необъяснимыми тормозами Figma у одного из наших новых дизайнеров. На первый взгляд его MacBook Pro 2018 года с 8 ГБ оперативной памяти должен был справляться с задачами без проблем. Однако при детальном анализе выяснилось, что он одновременно держал открытыми Chrome с 30+ вкладками, Slack, Zoom, Spotify и несколько тяжелых файлов Figma. Мы провели оптимизацию его рабочего процесса: закрыли ненужные вкладки, научили использовать расширения для управления вкладками, оптимизировали файловую структуру в Figma, разделив огромный файл на несколько компонентных библиотек. Производительность мгновенно выросла без дополнительных вложений в железо. Через полгода мы всё же апгрейдили его MacBook до 16 ГБ RAM, но главным уроком стало то, что даже на хорошем железе нужно грамотно распоряжаться ресурсами.

Сравнение технических параметров популярных дизайн-инструментов

Figma – не единственный инструмент в арсенале современного дизайнера. Давайте сравним figma требования к компьютеру с другими популярными программами, чтобы вы могли оценить, какой инструмент лучше подойдет для вашего оборудования. 🔄

Программа ОЗУ (мин.) ОЗУ (рек.) Процессор Видеокарта Место на диске Облачное решение Figma 4 GB 8-16 GB Core i3/i5 С поддержкой WebGL <1 GB Да Adobe XD 8 GB 16 GB Core i5/i7 2+ GB VRAM 2 GB Частично Sketch 4 GB 8-16 GB Core i3/i5 Встроенная 2.5 GB Нет (macOS only) Adobe Photoshop 8 GB 16-32 GB Core i5/i7 2+ GB VRAM 4+ GB Нет Adobe Illustrator 8 GB 16 GB Core i5/i7 1+ GB VRAM 3+ GB Нет Affinity Designer 4 GB 8 GB Core i3/i5 Встроенная 2.8 GB Нет

Как видно из таблицы, Figma действительно выигрывает по системным требованиям у большинства конкурентов, особенно у тяжелых продуктов Adobe. Основные преимущества Figma с точки зрения требований к оборудованию:

Низкая нагрузка на систему – в отличие от десктопных программ, большая часть вычислений происходит на серверах Figma

– в отличие от десктопных программ, большая часть вычислений происходит на серверах Figma Минимальное место на диске – десктопная версия занимает менее 1 GB, а браузерная вообще не требует установки

– десктопная версия занимает менее 1 GB, а браузерная вообще не требует установки Отсутствие необходимости в мощной видеокарте – достаточно интегрированного решения с поддержкой WebGL

– достаточно интегрированного решения с поддержкой WebGL Кроссплатформенность – работает на Windows, macOS, Linux, ChromeOS

Однако есть и недостатки. Например, полная зависимость от интернет-соединения может стать проблемой при работе в поездках или при нестабильном соединении. Некоторые дизайнеры также отмечают, что при работе с очень сложными файлами (тысячи слоев и компонентов) Figma может начать тормозить даже на мощных машинах.

Figma требования к компьютеру остаются самыми демократичными среди профессиональных инструментов дизайна, но для комфортной работы лучше иметь запас по производительности.

Минимальные и рекомендуемые требования к ноутбукам для дизайнеров

Выбор ноутбука для дизайнера – задача со множеством переменных. Требования к ноутбуку для графического дизайна зависят от набора программ, с которыми вы планируете работать, сложности проектов и бюджета. Давайте определим ключевые параметры для разных сценариев использования. 💻

Минимальная конфигурация (для работы с Figma, простыми проектами и начинающих дизайнеров):

Процессор: Intel Core i5 10-го поколения / AMD Ryzen 5 3000-й серии и выше

Intel Core i5 10-го поколения / AMD Ryzen 5 3000-й серии и выше Оперативная память: 8 GB DDR4

8 GB DDR4 Накопитель: SSD 256 GB

SSD 256 GB Дисплей: Full HD (1920×1080), IPS, sRGB >90%

Full HD (1920×1080), IPS, sRGB >90% Видеокарта: Интегрированная (Intel Iris Xe / AMD Radeon Vega)

Интегрированная (Intel Iris Xe / AMD Radeon Vega) Примерная цена: 50-70 тысяч рублей

Рекомендуемая конфигурация (для профессиональной работы с Figma, Adobe Creative Cloud):

Процессор: Intel Core i7 11-го поколения и новее / AMD Ryzen 7 5000-й серии и новее

Intel Core i7 11-го поколения и новее / AMD Ryzen 7 5000-й серии и новее Оперативная память: 16-32 GB DDR4/DDR5

16-32 GB DDR4/DDR5 Накопитель: SSD 512 GB – 1 TB (желательно NVMe)

SSD 512 GB – 1 TB (желательно NVMe) Дисплей: 15.6" или больше, разрешение 2К и выше, IPS/OLED, sRGB >95%, Adobe RGB >90%

15.6" или больше, разрешение 2К и выше, IPS/OLED, sRGB >95%, Adobe RGB >90% Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3050/3060 или выше / AMD Radeon RX 6600 или выше

NVIDIA GeForce RTX 3050/3060 или выше / AMD Radeon RX 6600 или выше Примерная цена: 100-150 тысяч рублей

Максимальная производительность (для работы с 3D, видео и сложными дизайн-проектами):

Процессор: Intel Core i9 12-го поколения и новее / AMD Ryzen 9 5000-й серии и новее

Intel Core i9 12-го поколения и новее / AMD Ryzen 9 5000-й серии и новее Оперативная память: 32-64 GB DDR5

32-64 GB DDR5 Накопитель: SSD 1-2 TB NVMe PCIe 4.0

SSD 1-2 TB NVMe PCIe 4.0 Дисплей: 16" или больше, разрешение 4К, IPS/OLED, 100% sRGB, >95% Adobe RGB, поддержка HDR

16" или больше, разрешение 4К, IPS/OLED, 100% sRGB, >95% Adobe RGB, поддержка HDR Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070/3080 или новее / AMD Radeon RX 6800 или новее

NVIDIA GeForce RTX 3070/3080 или новее / AMD Radeon RX 6800 или новее Примерная цена: от 200 тысяч рублей

При выборе ноутбука для работы с Figma и другими графическими редакторами обратите особое внимание на качество дисплея. Даже самая доступная конфигурация должна иметь IPS-матрицу с хорошей цветопередачей (минимум 90% sRGB). Дешевые TN-матрицы категорически не подходят для дизайнерской работы из-за искажения цветов при изменении угла обзора.

Мария Волкова, старший дизайнер UX/UI Когда я начинала карьеру дизайнера, совершила классическую ошибку, купив геймерский ноутбук с мощной видеокартой и процессором, но с посредственным TN-экраном. Да, Figma и Photoshop работали без запинки, но постоянные сомнения в цветах сводили с ума. Приходилось перепроверять работы на внешнем мониторе перед отправкой клиентам. Через год я продала этот ноутбук и инвестировала в MacBook Pro с Retina-дисплеем, хотя по "железу" он был слабее. Разница была колоссальной! Я перестала тратить время на перепроверку цветов, а рабочий процесс стал намного приятнее. Сейчас, консультируя коллег по выбору ноутбука, всегда подчёркиваю: для дизайнера качество экрана важнее количества ядер процессора. Можно немного подождать, пока обработается сложный эффект, но невозможно работать с цветами, которые на экране отображаются некорректно.

Оптимальная конфигурация компьютера для работы с графическими программами

Если вы предпочитаете стационарный компьютер вместо ноутбука, это даёт больше гибкости при выборе комплектующих и лучшее соотношение цена/производительность. Давайте составим оптимальную конфигурацию ПК, которая обеспечит комфортную работу со всеми современными дизайн-инструментами, включая Figma. 🖥️

Процессор (CPU)

Большинство графических программ, включая Figma, активно используют многопоточность. Оптимальным выбором будет процессор с 6-8 физическими ядрами:

AMD Ryzen 5 5600X / Ryzen 7 5800X3D

Intel Core i5-12600K / i7-12700K

Для профессиональной работы с 3D-графикой или видеомонтажом имеет смысл рассмотреть процессоры с большим количеством ядер: AMD Ryzen 9 или Intel Core i9.

Оперативная память (RAM)

Figma системные требования по памяти достаточно скромны, но другие графические программы могут быть гораздо требовательнее:

16 GB – минимум для комфортной работы с несколькими программами одновременно

– минимум для комфортной работы с несколькими программами одновременно 32 GB – оптимально для профессиональной работы

– оптимально для профессиональной работы 64 GB – для работы с видео 4К, сложной 3D-графикой или при использовании виртуальных машин

Важно: выбирайте двухканальную конфигурацию памяти (например, 2×16 GB вместо 1×32 GB) для лучшей производительности.

Видеокарта (GPU)

Для работы с Figma мощная видеокарта не требуется, но она пригодится для других программ:

Интегрированная графика (Intel Iris Xe, AMD Radeon Vega) – достаточно для работы с Figma, Sketch, Adobe XD

(Intel Iris Xe, AMD Radeon Vega) – достаточно для работы с Figma, Sketch, Adobe XD NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / RTX 3060 – оптимально для работы с Adobe Photoshop, Illustrator и базовым 3D

– оптимально для работы с Adobe Photoshop, Illustrator и базовым 3D NVIDIA GeForce RTX 3070 и выше – для профессиональной работы с 3D-рендерингом, видеомонтажом

Накопитель (SSD)

SSD существенно ускоряет работу всей системы и графических программ:

500 GB NVMe SSD – минимум для системы и программ

– минимум для системы и программ 1 TB NVMe SSD – оптимально для большинства задач

– оптимально для большинства задач Дополнительный HDD 2+ TB для хранения архивов проектов

Монитор

Качественный монитор – критически важная инвестиция для дизайнера:

Размер: от 24" (27-32" оптимально)

от 24" (27-32" оптимально) Разрешение: минимум Full HD, рекомендуется 2K (2560×1440) или 4K

минимум Full HD, рекомендуется 2K (2560×1440) или 4K Тип матрицы: IPS, VA или OLED (не TN!)

IPS, VA или OLED (не TN!) Цветовой охват: минимум 99% sRGB, желательно 95%+ Adobe RGB или DCI-P3

минимум 99% sRGB, желательно 95%+ Adobe RGB или DCI-P3 Калибровка: предустановленная заводская или возможность аппаратной калибровки

Многие профессиональные дизайнеры используют двухмониторную конфигурацию: один монитор для дизайна, второй для инструментов и референсов.

Дополнительное оборудование

Для повышения эффективности работы рекомендуется также:

Графический планшет – Wacom Intuos или XP-Pen для работы с иллюстрациями

– Wacom Intuos или XP-Pen для работы с иллюстрациями Калибратор монитора – Datacolor SpyderX или X-Rite i1Display Pro для точной цветопередачи

– Datacolor SpyderX или X-Rite i1Display Pro для точной цветопередачи Эргономичная мышь и клавиатура – для комфортной длительной работы

Общая стоимость оптимальной конфигурации ПК для дизайнера составит от 100 до 200 тысяч рублей, в зависимости от выбранных комплектующих и мониторов. Это существенное вложение, но оно окупится повышенной производительностью и комфортом работы.

Как выбрать оборудование для комфортной работы в Figma

Figma стала стандартом в UI/UX-дизайне благодаря удобству совместной работы и кроссплатформенности. Хотя figma системные требования не так высоки, как у Adobe Creative Cloud, для профессиональной работы стоит выбирать компьютер с некоторым запасом производительности. Рассмотрим, на что обратить внимание при выборе оборудования именно для работы в Figma. 🛠️

1. Приоритет параметров для Figma

Если вы работаете преимущественно в Figma, вот иерархия важности компонентов:

Качественный дисплей с хорошей цветопередачей Оперативная память (8 GB минимум, 16 GB оптимально) Процессор (многоядерный, современный) Быстрый SSD для работы системы и кэша браузера Видеокарта (даже интегрированная подойдет)

2. Выбор платформы: Windows, macOS или ChromeOS

Figma одинаково хорошо работает на всех популярных платформах, поэтому выбор ОС зависит скорее от ваших предпочтений и бюджета:

macOS (MacBook, iMac) – отличная цветопередача дисплеев, стабильность системы, но высокая цена

– отличная цветопередача дисплеев, стабильность системы, но высокая цена Windows – широкий выбор устройств в разных ценовых категориях

– широкий выбор устройств в разных ценовых категориях ChromeOS – бюджетное решение для работы исключительно в браузерной версии Figma

3. Особенности работы в браузере vs десктопная версия

Figma доступна как в браузере, так и в виде десктопного приложения. Стоит учитывать следующее:

Браузерная версия: более требовательна к оперативной памяти из-за общей нагрузки браузера

Десктопная версия: стабильнее при работе с большими проектами и при нестабильном интернете

Если вы предпочитаете работать через браузер, выбирайте Chrome или Firefox последних версий и контролируйте количество открытых вкладок. Figma требования к компьютеру в этом случае включают больше оперативной памяти.

4. Работа с плагинами и прототипированием

Современные рабочие процессы в Figma часто включают использование плагинов и создание сложных интерактивных прототипов. Это увеличивает нагрузку на систему:

Для активного использования плагинов рекомендуется минимум 16 GB RAM

Для сложного прототипирования с множеством экранов и анимаций желателен процессор не ниже Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 последних поколений

5. Практические советы для улучшения производительности Figma

Даже при ограниченных аппаратных возможностях можно оптимизировать работу Figma:

Регулярно очищайте кэш браузера

Используйте функцию "Outline mode" при работе с сложными дизайнами

Разбивайте большие проекты на несколько файлов с использованием библиотек компонентов

Закрывайте неиспользуемые слои и фреймы

Ограничивайте количество эффектов и градиентов на одном экране

Используйте "Flatten" для сложных групп объектов, которые больше не будут редактироваться

Помните, что параметры ноутбука для работы с графическими программами должны соответствовать не только текущим задачам, но и иметь запас для будущего роста сложности проектов. Инвестиции в качественное оборудование окупаются экономией времени и отсутствием раздражающих задержек в работе.

Выбор оптимального оборудования для дизайнера – это баланс между бюджетом и производительностью. Figma, благодаря своей облачной архитектуре, демонстрирует наиболее демократичные требования среди профессиональных дизайн-инструментов. Даже на скромном ноутбуке с 8 ГБ RAM и качественным IPS-дисплеем можно комфортно работать над большинством проектов. При этом фокус при выборе техники должен быть на качестве экрана – компонента, который напрямую влияет на восприятие дизайна и точность работы с цветом. Правильно подобранное оборудование – не просто техническая необходимость, а инструмент, который позволяет дизайнеру сосредоточиться на творчестве, а не на борьбе с ограничениями железа.

