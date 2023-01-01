Как создать профессиональные макеты в Figma: подробное руководство

Для кого эта статья:

Новички в веб-дизайне и Figma

Студенты, желающие освоить дизайн и получить практические навыки

Профессионалы, ищущие обновления и советы по работе с Figma Figma произвела настоящую революцию в мире дизайна — инструмент, который позволяет создавать макеты прямо в браузере, совместно работать в реальном времени и забыть о бесконечной пересылке файлов. Но перед новичками встаёт стена из непонятных терминов, множества инструментов и концепций. Как освоить Figma с нуля и начать создавать профессиональные макеты? Давайте разберёмся пошагово, превращая сложное в простое. 🚀

Основы Figma: подготовка рабочей среды для создания макета

Figma — браузерный графический редактор, завоевавший популярность благодаря своей доступности и функциональности. Первый шаг к успешному созданию макета — правильная настройка рабочей среды. 🛠️

Регистрация в Figma занимает всего несколько минут. После входа в систему вы увидите домашний экран, где можно создать новый проект или открыть существующий. Для нового макета нажмите кнопку "+" в верхнем правом углу и выберите "New design file".

Организация проекта имеет ключевое значение. Создайте чёткую структуру файлов и команд с самого начала:

Элемент организации Назначение Рекомендации Проект (Team Project) Объединение файлов по общей теме Называйте проекты по имени клиента или продукта Файл (File) Хранение макетов и компонентов Отдельные файлы для UI-kit и основного дизайна Страницы (Pages) Организация разделов внутри файла Создавайте отдельные страницы для разных экранов или версий Фреймы (Frames) Макеты конкретных экранов Используйте стандартные размеры (Desktop, Mobile, Tablet)

Настройка сетки и направляющих — следующий важный шаг. Нажмите правой кнопкой мыши на холст и выберите "Layout grid". В современном веб-дизайне часто используют 12-колоночную сетку с отступами по 20px.

Артём Савинов, UX/UI дизайнер Помню свой первый день работы с Figma. Я открыл пустой холст и завис, не понимая, с чего начать. Моим спасением стала чёткая организация рабочего пространства. Я создал систему страниц: "Исследование", "Вайрфреймы", "Дизайн-система" и "Финальные макеты". Это позволило структурировать процесс и не утонуть в хаосе элементов. Когда мой руководитель увидел мой подход к организации файла, он был приятно удивлён: "Обычно новички создают всё в одном месте, а потом не могут найти нужные элементы". С тех пор я всегда начинаю работу над проектом с настройки структуры — это экономит часы работы в будущем.

Важная часть подготовки — создание библиотеки цветов. В панели справа найдите вкладку "Color styles" и добавьте основные цвета вашего бренда. Именование цветов должно быть логичным: Primary-500, Secondary-300, Neutral-800 и т.д.

Настройте также библиотеку шрифтов. Figma поддерживает Google Fonts и локальные шрифты. Во вкладке "Text styles" создайте стили для заголовков, подзаголовков и основного текста.

Базовые инструменты для быстрого старта в Figma

Освоение базовых инструментов Figma — ключ к эффективной работе. Разберём основной набор, который понадобится для создания первого макета. 🎯

Инструмент Frame (F) — основа любого макета. Он позволяет создать контейнер определённого размера. Выбирайте стандартные размеры (Desktop 1440x900, Mobile 375x812) или создавайте собственные.

— основа любого макета. Он позволяет создать контейнер определённого размера. Выбирайте стандартные размеры (Desktop 1440x900, Mobile 375x812) или создавайте собственные. Инструмент Shape — используется для создания примитивов (прямоугольников, кругов, линий). Зажав Alt при создании фигуры, вы получите фигуру с центром в точке клика.

— используется для создания примитивов (прямоугольников, кругов, линий). Зажав Alt при создании фигуры, вы получите фигуру с центром в точке клика. Инструмент Pen (P) — создаёт векторные объекты произвольной формы. Работает по принципу кривых Безье.

— создаёт векторные объекты произвольной формы. Работает по принципу кривых Безье. Инструмент Text (T) — добавляет текстовые блоки. Поддерживает стили, многоуровневую типографику.

— добавляет текстовые блоки. Поддерживает стили, многоуровневую типографику. Hand Tool (H) — для навигации по холсту. Зажав пробел, вы временно активируете этот инструмент.

Интерфейс Figma может показаться сложным для новичка, но он логично организован:

Элемент интерфейса Расположение Функция Панель инструментов Слева Основные инструменты для создания и редактирования Панель свойств Справа Настройки выбранного элемента (размер, цвет, эффекты) Панель слоёв Слева (можно открыть через Layers) Иерархическая структура всех элементов макета Верхняя панель Вверху экрана Общие настройки файла, шаринг, экспорт

Горячие клавиши существенно ускоряют работу. Запомните основные:

Ctrl+C, Ctrl+V — копировать и вставить

— копировать и вставить Ctrl+Z — отменить последнее действие

— отменить последнее действие Ctrl+G — сгруппировать элементы

— сгруппировать элементы Ctrl+Shift+G — разгруппировать

— разгруппировать Alt+Drag — дублировать объект

— дублировать объект Shift — ограничить движение по горизонтали/вертикали или сохранить пропорции

Работа со слоями — важный навык. Каждый элемент в макете — это отдельный слой. Они организованы в иерархическую структуру, где родительские элементы содержат дочерние. Правильное именование слоёв (например, "header-logo", "hero-title") позволит легко находить нужные элементы в сложных макетах.

Практические шаги создания первого макета в Figma

Теперь, когда мы знаем основы, давайте создадим простой макет сайта с нуля. Я разобью процесс на понятные шаги, которые помогут вам понять логику работы в Figma. 🏗️

Шаг 1: Создайте новый фрейм. Нажмите F или выберите инструмент Frame в панели слева. Выберите Desktop 1440x900 для создания десктопной версии сайта.

Шаг 2: Настройте сетку. Кликните правой кнопкой мыши на фрейм, выберите "Layout grid" и настройте колоночную сетку (12 колонок с отступами по 20px).

Шаг 3: Создайте структуру макета. Разделите страницу на логические блоки:

Шапка сайта (Header) — создайте прямоугольник шириной равной фрейму и высотой около 80px.

— создайте прямоугольник шириной равной фрейму и высотой около 80px. Основной блок (Hero Section) — разместите под шапкой, высотой примерно 600px.

— разместите под шапкой, высотой примерно 600px. Блок с преимуществами (Features) — следующий блок высотой около 400px.

— следующий блок высотой около 400px. Подвал (Footer) — завершающий блок высотой 200-300px.

Шаг 4: Добавьте контент в шапку. Вставьте логотип (можно временно заменить текстом), создайте навигационное меню с помощью текстового инструмента. Добавьте кнопку "Связаться" в правой части.

Шаг 5: Наполните hero-секцию. Разделите её на две части: слева текстовый блок с заголовком, описанием и кнопкой, справа — изображение. Для заголовка используйте крупный шрифт (40-48px).

Шаг 6: Оформите блок преимуществ. Создайте 3-4 колонки с иконками, заголовками и описаниями. Используйте Auto Layout (Shift+A) для равномерного распределения элементов.

Мария Ковалёва, веб-дизайнер Мой первый коммерческий проект в Figma я чуть не провалила. Клиент хотел лендинг для своего курса по иностранным языкам, а я создала макет, который выглядел как творение первоклассника — элементы плавали, отступы были разными, и всё literally разваливалось на глазах. В отчаянии я пересмотрела процесс и решила начать с чёткой структуры. Создала каркас страницы, разметила основные блоки, настроила сетку и только потом приступила к деталям. Результат превзошёл ожидания — клиент был в восторге от чистого и профессионального дизайна, а я усвоила главный урок: структура важнее декора. Сейчас я всегда начинаю с создания прочного фундамента макета.

Шаг 7: Создайте подвал сайта с контактной информацией, ссылками на соцсети и копирайтом.

Шаг 8: Доработайте дизайн, добавив цвета, тени и другие визуальные эффекты. Для теней используйте свойство "Effects" в правой панели.

Важный момент: работайте над макетом последовательно, от крупных блоков к мелким деталям. Это позволит сохранить структуру и не потеряться в элементах.

При создании интерактивных элементов (кнопок, полей ввода) продумывайте разные состояния: обычное, при наведении, активное. Дублируйте элементы и меняйте их свойства для каждого состояния.

Эффективные приемы работы с компонентами и фреймами

Компоненты — мощнейший инструмент Figma, который превращает статичные элементы в многоразовые блоки, значительно ускоряющие работу над масштабными проектами. 🧩

Создание компонента очень просто: выделите элемент или группу элементов и нажмите Ctrl+Alt+K или кнопку "Create component" в верхней панели. После этого компонент появится во вкладке Assets и будет доступен для повторного использования.

Существует несколько типов компонентов, каждый из которых подходит для определенных задач:

Базовые компоненты — простейшие элементы интерфейса (кнопки, поля ввода, иконки)

— простейшие элементы интерфейса (кнопки, поля ввода, иконки) Составные компоненты — состоят из нескольких базовых (карточки товаров, комментарии)

— состоят из нескольких базовых (карточки товаров, комментарии) Вариантные компоненты — компоненты с разными состояниями (размерами, цветами, состояниями)

Вариантные компоненты заслуживают особого внимания. Они позволяют объединить несколько версий одного элемента. Например, для кнопки можно создать варианты: основная/второстепенная, маленькая/средняя/большая, обычная/неактивная.

Приём работы Преимущество Применение Использование Auto Layout Адаптивные элементы, реагирующие на изменение контента Кнопки, карточки, списки, группы элементов Вариантные компоненты Удобное переключение между вариациями одного элемента Кнопки с разными состояниями, поля ввода, переключатели Вложенные компоненты Создание сложных, легко модифицируемых структур Комплексные блоки интерфейса, такие как шапка сайта Компонентные свойства Настраиваемые параметры для экземпляров компонентов Изменяемые тексты, изображения, состояния внутри компонента

Auto Layout — это функция, которая автоматически расставляет элементы внутри фрейма или компонента. Чтобы применить Auto Layout, выделите несколько элементов и нажмите Shift+A. Можно настроить направление (горизонтальное или вертикальное), отступы, выравнивание.

Основные преимущества Auto Layout:

Элементы автоматически перестраиваются при изменении размера контейнера

Равномерные отступы между элементами

Возможность создания адаптивных элементов, подстраивающихся под контент

Упрощение работы с повторяющимися структурами

При работе с фреймами используйте их вложенность для создания логичной иерархии. Например, фрейм страницы может содержать фреймы для шапки, основного содержимого и подвала. Внутри фрейма основного содержимого могут быть фреймы для различных секций.

Организуйте компоненты в библиотеки — это позволит использовать их в разных файлах проекта. Для этого создайте отдельный файл (например, "UI Kit") и опубликуйте его как библиотеку через верхнее меню File → Publish library.

Финальная подготовка и экспорт готового макета из Figma

Когда макет готов, необходимо правильно подготовить его для презентации клиенту или передачи разработчикам. На этом этапе внимание к деталям играет ключевую роль. 📤

Первым делом проверьте наименования и организацию слоёв. Убедитесь, что названия слоёв и компонентов понятны и логичны. Группируйте связанные элементы и используйте префиксы для обозначения типов объектов (например, btn- для кнопок, ico- для иконок).

Проведите финальную проверку макета по следующему чеклисту:

Консистентность дизайна — одинаковые отступы, выравнивание, радиусы скругления

— одинаковые отступы, выравнивание, радиусы скругления Типографика — проверьте все текстовые стили и размеры шрифтов

— проверьте все текстовые стили и размеры шрифтов Цветовая схема — убедитесь, что используются только цвета из вашей палитры

— убедитесь, что используются только цвета из вашей палитры Адаптивность — проверьте, как элементы реагируют на изменение размеров

— проверьте, как элементы реагируют на изменение размеров Интерактивность — все кликабельные элементы должны иметь состояния при наведении/клике

— все кликабельные элементы должны иметь состояния при наведении/клике Корректность контента — отсутствие опечаток, placeholder-текстов и незаполненных областей

Для передачи дизайна разработчикам используйте функцию Inspect. Разработчики смогут получить CSS-код, размеры элементов и другие параметры, необходимые для реализации дизайна. Для этого предоставьте им доступ к проекту через кнопку "Share" в верхнем правом углу.

Экспорт элементов для использования в вебе или приложениях выполняется через панель "Export" в правой части экрана:

Выберите элемент, который нужно экспортировать В панели справа найдите раздел "Export" Выберите формат (PNG, JPG, SVG, PDF) и настройки Нажмите "Export"

Для экспорта целых страниц или фреймов используйте те же шаги. Если нужно экспортировать несколько элементов одновременно, выделите их все перед экспортом.

Форматы экспорта имеют разное назначение:

PNG — для фотографий и сложных изображений с поддержкой прозрачности

— для фотографий и сложных изображений с поддержкой прозрачности JPG — для фотографий с меньшим размером файла, без прозрачности

— для фотографий с меньшим размером файла, без прозрачности SVG — векторный формат, идеален для логотипов, иконок и простой графики

— векторный формат, идеален для логотипов, иконок и простой графики PDF — для документов и презентаций дизайна клиентам

При работе с разработчиками договоритесь о соглашениях по именованию. Figma позволяет автоматически добавлять префиксы/суффиксы к экспортируемым файлам, что помогает организовать ресурсы в проекте разработки.

Для презентации дизайна клиентам используйте режим прототипирования. Создайте основные переходы между экранами, чтобы показать пользовательский опыт. Это гораздо эффективнее, чем просто демонстрация статичных макетов.

После экспорта не забудьте создать резервную копию проекта. Figma хранит все версии файла, но дополнительное сохранение никогда не повредит.

Создание макета в Figma — это не просто сбор красивых картинок, а структурированный процесс, включающий организацию рабочей среды, использование компонентов, автоматических макетов и экспорта готовых решений. Каждый из этих шагов требует внимания к деталям и понимания принципов работы инструмента. Освоив эти базовые техники, вы заложите прочный фундамент для дальнейшего роста в дизайне интерфейсов и сможете создавать профессиональные проекты, которые впечатлят как клиентов, так и разработчиков.

