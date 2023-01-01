Операционная прибыль: 5 шагов к точному расчету эффективности бизнеса

Для кого эта статья:

Предприниматели и владельцы бизнеса, заинтересованные в финансовой эффективности своих компаний

Финансовые аналитики и специалисты, работающие в области финансового анализа и отчетности

Студенты и начинающие специалисты в сфере финансов, стремящиеся освоить базовые концепции и методы анализа прибыли Операционная прибыль — тот финансовый показатель, который обнажает истинное состояние бизнеса без прикрас. Многие предприниматели фиксируют только выручку и восхищаются растущими цифрами, упуская из виду реальную эффективность операционной деятельности. Знание точного алгоритма расчета операционной прибыли позволяет определить, насколько успешно компания выполняет свою основную функцию — зарабатывает деньги. Разберем пять конкретных шагов, которые трансформируют сухие цифры в ясную картину прибыльности вашего бизнеса. 💼

Что такое операционная прибыль и зачем её считать

Операционная прибыль (EBIT — Earnings Before Interest and Taxes) — это финансовый показатель, отражающий прибыль компании от основной деятельности до вычета процентов по кредитам и налогов. Простыми словами, операционная прибыль показывает, сколько денег заработал бизнес непосредственно на своих операциях, исключая финансовую деятельность и налоговые обязательства.

Важно понимать: операционная прибыль и прибыль от продаж — это одно и то же для большинства компаний. Оба термина используются для обозначения результата операционной деятельности предприятия.

Алексей Воронин, финансовый директор Однажды к нам обратился владелец сети кофеен с парадоксальной проблемой: выручка растет, а денег не хватает даже на выплату зарплаты. Когда мы рассчитали операционную прибыль по каждой точке, выяснилось, что три из пяти кофеен фактически работают в убыток. Высокие арендные ставки и неоптимизированные расходы на персонал съедали всю маржу. Открывая новые точки, владелец ориентировался только на рост выручки, игнорируя операционную эффективность. После пересмотра условий аренды и оптимизации графиков работы персонала операционная прибыль выросла с отрицательных значений до 18% за квартал, что позволило стабилизировать бизнес.

Расчет операционной прибыли необходим по нескольким причинам:

Оценка эффективности основной деятельности компании

Анализ рентабельности без учета финансовой структуры (долгов, кредитов)

Возможность сравнения результатов с конкурентами независимо от их налоговых стратегий

Определение потенциала для оптимизации затрат

Принятие обоснованных управленческих решений на основе реальных данных

Показатель Отражает Применение в анализе Выручка Общий доход от продаж Оценка масштаба бизнеса Валовая прибыль Прибыль после вычета себестоимости Эффективность производства/закупок Операционная прибыль Прибыль от основной деятельности Операционная эффективность бизнеса Чистая прибыль Конечный финансовый результат Общая результативность бизнеса

Формула расчета операционной прибыли

Существует два основных подхода к расчету операционной прибыли. Оба дают одинаковый результат, но используют разную логику:

Метод 1: Операционная прибыль = Выручка – Себестоимость – Операционные расходы

Метод 2: Операционная прибыль = Валовая прибыль – Операционные расходы

Где:

Выручка — общий доход компании от продажи товаров или услуг за определенный период

Себестоимость — прямые затраты на производство товаров/услуг (материалы, производственный труд)

Валовая прибыль — промежуточный показатель (Выручка – Себестоимость)

Операционные расходы — затраты на обеспечение функционирования бизнеса (аренда, административные расходы, маркетинг и т.д.)

Расчет операционной прибыли можно представить и схематично:

🔹 Выручка от реализации ➖ Себестоимость реализованной продукции ➖ Операционные расходы (включая коммерческие и административные) ⭐ Операционная прибыль (EBIT)

Операционная прибыль в финансовой отчетности может также называться "прибыль от продаж" или "операционный доход", особенно в отчетах российских компаний.

Шаг 1: Определяем выручку от продаж

Первый и фундаментальный шаг в расчете операционной прибыли — определение выручки от продаж. Выручка (revenue) представляет собой общую сумму денежных средств, полученных компанией от реализации товаров или услуг за определенный период, без учета возвратов и скидок.

Для корректного определения выручки необходимо:

Учитывать только доходы от основной деятельности компании

Исключить НДС и другие косвенные налоги

Вычесть предоставленные скидки и возвраты

Строго придерживаться выбранного отчетного периода (месяц, квартал, год)

Учитывать выручку по методу начисления, а не кассовому методу (признавать выручку в момент отгрузки, а не получения денег)

Марина Соколова, финансовый аналитик Работая с производственной компанией среднего размера, я столкнулась с интересным случаем. Финансовый директор компании жаловался на странные колебания операционной прибыли, которые не соответствовали реальному положению дел. При детальном анализе выяснилось, что отдел продаж фиксировал выручку в момент подписания договора, а не фактической отгрузки товара. Из-за производственных задержек некоторые заказы отгружались в следующем месяце или квартале, создавая несоответствие между отраженной выручкой и реальными затратами на эти заказы. После корректировки учетной политики и перехода к признанию выручки по факту отгрузки, показатели операционной прибыли стабилизировались и стали отражать реальную картину бизнеса. Эта история наглядно демонстрирует, насколько важно правильно определять момент признания выручки.

Пример расчета выручки для торговой компании:

Категория Сумма (руб.) Комментарий Общая сумма продаж 10 000 000 Включая НДС НДС (20%) 1 666 667 Подлежит вычету Возвраты товаров 500 000 Без НДС Предоставленные скидки 300 000 Без НДС Чистая выручка 7 533 333 Для расчета операционной прибыли

Точное определение выручки — критически важный этап, поскольку ошибки на этом шаге исказят все последующие расчеты операционной прибыли.

Шаг 2: Вычисляем себестоимость и валовую прибыль

После определения выручки переходим к расчету себестоимости реализованных товаров или услуг (COGS — Cost of Goods Sold). Себестоимость включает все прямые затраты, связанные с производством товаров или оказанием услуг:

Сырье и материалы, использованные непосредственно в производстве

Заработная плата производственного персонала (включая страховые взносы)

Амортизация производственного оборудования

Коммунальные расходы производственных помещений

Стоимость закупки товаров для перепродажи (для торговых компаний)

Для вычисления валовой прибыли используем формулу:

Валовая прибыль = Выручка – Себестоимость

Валовая прибыль — промежуточный показатель, демонстрирующий эффективность производства или закупочной деятельности компании до учета операционных расходов.

Пример расчета себестоимости и валовой прибыли для производственной компании:

🔹 Выручка: 7 533 333 руб. ➖ Себестоимость: • Сырье и материалы: 2 100 000 руб. • Заработная плата производственных рабочих: 1 500 000 руб. • Страховые взносы с зарплаты: 450 000 руб. • Амортизация оборудования: 350 000 руб. • Коммунальные услуги (производство): 200 000 руб. Итого себестоимость: 4 600 000 руб. ⭐ Валовая прибыль: 2 933 333 руб.

Важно правильно разграничивать расходы на себестоимость и операционные расходы. К примеру, зарплата бухгалтера или менеджера по продажам не входит в себестоимость, а относится к операционным расходам, которые будут учтены на следующем шаге.

Шаг 3: Учитываем операционные расходы предприятия

Операционные расходы — это затраты, связанные с обеспечением деятельности предприятия, но не относящиеся напрямую к производству товаров или оказанию услуг. Они делятся на две основные категории:

Коммерческие расходы (расходы на продажу): Затраты на рекламу и маркетинг

Зарплата менеджеров по продажам

Аренда торговых помещений

Транспортные расходы на доставку товаров

Комиссии агентам и посредникам Административные расходы (общехозяйственные): Зарплата административного персонала (бухгалтеры, HR, IT и т.д.)

Аренда офисных помещений

Коммунальные платежи офиса

Юридические и консалтинговые услуги

Канцелярские товары и офисные принадлежности

Программное обеспечение и IT-инфраструктура

Важно: расходы на выплату процентов по кредитам и займам, а также налог на прибыль не включаются в операционные расходы при расчете операционной прибыли. Эти статьи учитываются при дальнейшем расчете чистой прибыли.

Продолжим наш пример и рассчитаем операционные расходы:

🔹 Коммерческие расходы: • Зарплата отдела продаж: 500 000 руб. • Страховые взносы с зарплаты: 150 000 руб. • Реклама и маркетинг: 300 000 руб. • Транспортные расходы: 120 000 руб. Итого коммерческие расходы: 1 070 000 руб.

🔹 Административные расходы: • Зарплата административного персонала: 700 000 руб. • Страховые взносы с зарплаты: 210 000 руб. • Аренда офиса: 150 000 руб. • Коммунальные услуги (офис): 60 000 руб. • Услуги связи и интернет: 25 000 руб. • Юридические и бухгалтерские услуги: 80 000 руб. • Прочие административные расходы: 40 000 руб. Итого административные расходы: 1 265 000 руб.

🔹 Общая сумма операционных расходов: 2 335 000 руб.

Точное определение операционных расходов позволяет не только корректно рассчитать операционную прибыль, но и выявить области для оптимизации, что особенно важно для повышения эффективности бизнеса.

Шаг 4: Применяем формулу и получаем результат

Теперь, когда мы определили все необходимые компоненты, можем применить формулу расчета операционной прибыли. Используем оба метода, чтобы убедиться в правильности результата:

Метод 1: Операционная прибыль = Выручка – Себестоимость – Операционные расходы Операционная прибыль = 7 533 333 – 4 600 000 – 2 335 000 = 598 333 руб.

Метод 2: Операционная прибыль = Валовая прибыль – Операционные расходы Операционная прибыль = 2 933 333 – 2 335 000 = 598 333 руб.

Как видим, оба метода дают одинаковый результат, что подтверждает правильность расчетов.

Для лучшего понимания результата полезно также рассчитать операционную маржу — процентное отношение операционной прибыли к выручке:

Операционная маржа = (Операционная прибыль / Выручка) × 100% Операционная маржа = (598 333 / 7 533 333) × 100% = 7,94%

Операционная маржа в 7,94% означает, что с каждого рубля выручки компания получает почти 8 копеек операционной прибыли. Этот показатель удобен для сравнения с отраслевыми стандартами и конкурентами.

Для полноты финансовой отчетности можно представить результаты в виде упрощенного отчета о прибылях и убытках:

Выручка: 7 533 333 руб. (100%)

Себестоимость: 4 600 000 руб. (61,06%)

Валовая прибыль: 2 933 333 руб. (38,94%)

Операционные расходы: 2 335 000 руб. (31,00%)

Операционная прибыль (EBIT): 598 333 руб. (7,94%)

Важно помнить, что операционная прибыль и прибыль от продаж это одно и то же в российской финансовой отчетности, хотя в международных стандартах могут быть нюансы в трактовке этих терминов.

Шаг 5: Анализируем показатель и принимаем решения

Полученный показатель операционной прибыли — не просто цифра в отчетности, а мощный инструмент для принятия управленческих решений. Проведем комплексный анализ нашего результата.

Для контекста, сравним полученную операционную маржу (7,94%) со среднеотраслевыми показателями:

Розничная торговля: 3-5%

Оптовая торговля: 5-8%

Производство: 8-15%

IT-услуги: 15-30%

Консалтинг: 20-40%

Если наша компания занимается производством, то маржа в 7,94% находится на нижней границе отраслевой нормы, что указывает на потенциал для улучшения.

На основе анализа операционной прибыли можно принять следующие решения:

Оптимизация расходов: Пересмотр затрат на маркетинг (300 000 руб.) — нужно оценить ROI каждого канала

Анализ эффективности отдела продаж (650 000 руб. включая страховые взносы)

Поиск более выгодных поставщиков сырья для снижения себестоимости Увеличение выручки: Пересмотр ценовой политики — возможно, есть потенциал для повышения цен

Расширение ассортимента высокомаржинальными товарами

Фокусировка на наиболее прибыльных клиентских сегментах Структурные изменения: Автоматизация производственных процессов для снижения затрат на персонал

Оптимизация логистики для сокращения транспортных расходов

Рассмотрение возможности аутсорсинга некоторых административных функций

Динамика операционной прибыли также имеет большое значение. Регулярный расчет этого показателя позволяет отслеживать эффективность принимаемых мер и своевременно корректировать стратегию. Рекомендуется анализировать операционную прибыль как минимум ежеквартально, а для бизнесов с высокой оборачиваемостью — ежемесячно.

Важно понимать, что операционная прибыль — это только один из финансовых показателей. Для полной картины состояния бизнеса его следует рассматривать в комплексе с другими метриками, такими как рентабельность инвестиций (ROI), коэффициент текущей ликвидности, оборачиваемость активов и т.д.

Расчет операционной прибыли — ключевой инструмент, раскрывающий реальную эффективность бизнеса. Простой пятишаговый алгоритм позволяет трансформировать сухие цифры выручки, себестоимости и операционных расходов в показатель, отражающий способность компании генерировать прибыль от основной деятельности. Регулярный анализ операционной прибыли и оперативная реакция на её изменения — путь к стабильному финансовому росту и устойчивому развитию вашего бизнеса. Помните: не выручка, а операционная прибыль определяет долгосрочный успех компании на рынке.

