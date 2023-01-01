Экономическая прибыль: 5 шагов расчета для принятия верных решений

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Предприниматели и владельцы малого и среднего бизнеса

Финансовые аналитики и директора

Студенты и специалисты, интересующиеся финансами и экономикой За каждым правильным бизнес-решением стоит понимание реальной прибыльности. Расчет экономической прибыли — тот самый инструмент, который отделяет успешных предпринимателей от массы энтузиастов, вечно удивляющихся, почему их "прибыльный на бумаге" бизнес не приносит желаемого благосостояния. Поразительно, но даже среди финансовых директоров существует непонимание разницы между бухгалтерской отчетностью и экономическими реалиями. Давайте разберемся с 5 пошаговым алгоритмом расчета экономической прибыли, который превратит вас из наблюдателя в стратега 📊.

Что такое экономическая прибыль: отличия от бухгалтерской

Экономическая прибыль — это мерило истинной выгодности бизнеса, учитывающее не только явные, но и скрытые издержки. В отличие от бухгалтерской прибыли, которая опирается исключительно на фактически произведенные расходы, экономическая прибыль включает альтернативные издержки — упущенные возможности от использования ресурсов определенным образом.

Рассмотрим практический пример: владелец малого бизнеса с личным капиталом в 5 млн рублей решает вложить эти средства в открытие магазина. В конце года бухгалтерская отчетность показывает прибыль в 600 000 рублей. Звучит неплохо? Однако если бы эти 5 млн были размещены на банковском депозите под 8% годовых, доход составил бы 400 000 рублей без особых усилий. Таким образом, экономическая прибыль составляет всего 200 000 рублей (600 000 – 400 000), что радикально меняет картину успешности бизнеса.

Алексей Воронцов, финансовый директор Когда я начинал консультировать стартапы, часто сталкивался с основателями, гордо демонстрировавшими бухгалтерскую прибыль в 15-20%. Помню случай с производством деревянной мебели, где владелец восторженно рассказывал о 2 миллионах годовой прибыли. "А что если бы вы сдавали свое помещение в аренду и вложили оборудование в ценные бумаги?" — спросил я. Мы посчитали: упущенная выгода составила 1,8 миллиона. Экономическая прибыль оказалась всего 200 тысяч за год тяжелой работы. Через полгода он перепрофилировал бизнес, сейчас его экономическая прибыль превышает 4 миллиона ежегодно.

Ключевые различия между экономической и бухгалтерской прибылью:

Критерий Бухгалтерская прибыль Экономическая прибыль Учитываемые издержки Только явные (фактические) расходы Явные + неявные (альтернативные) издержки Цель расчета Отчетность, налогообложение Оценка эффективности использования ресурсов Временная перспектива Ретроспективная (фактические результаты) Сравнительно-аналитическая (относительно альтернатив) Полнота учета затрат Частичная Комплексная Основа для принятия решений Текущие операционные решения Стратегические инвестиционные решения

Экономическая прибыль дает ответ на фундаментальный вопрос: действительно ли бизнес создает ценность, или же ресурсы могли бы быть использованы эффективнее другим способом? Нулевая экономическая прибыль означает, что предприниматель получает ровно столько, сколько мог бы заработать при альтернативном использовании своих ресурсов — это состояние "безразличия" с экономической точки зрения.

Формула экономической прибыли и ее компоненты

Основная формула экономической прибыли проста по структуре, но требует внимательного подхода к каждому компоненту:

Экономическая прибыль = Выручка – Явные издержки – Неявные (альтернативные) издержки

Или в альтернативной форме:

Экономическая прибыль = Бухгалтерская прибыль – Альтернативные издержки

Разберем каждый компонент формулы:

Выручка — совокупный доход от реализации товаров или услуг за рассматриваемый период.

— совокупный доход от реализации товаров или услуг за рассматриваемый период. Явные издержки — фактические денежные расходы на производство и реализацию (материалы, зарплата, аренда, коммунальные услуги и т.д.).

— фактические денежные расходы на производство и реализацию (материалы, зарплата, аренда, коммунальные услуги и т.д.). Неявные (альтернативные) издержки — стоимость упущенных возможностей при использовании ресурсов определенным образом.

Ключевые категории альтернативных издержек, которые часто упускаются из виду:

Альтернативные издержки собственного капитала — доход, который можно было бы получить, вложив средства в другие активы сопоставимого риска. Альтернативные издержки собственного труда — заработная плата, которую владелец мог бы получать, работая по найму. Альтернативные издержки использования помещения — арендный доход от собственной недвижимости, используемой в бизнесе. Издержки упущенных возможностей — потенциальный доход от альтернативных бизнес-проектов.

Для более точного расчета используются модификации базовой формулы. Например, в корпоративных финансах часто применяется подход на основе экономической добавленной стоимости (EVA):

EVA = NOPAT – (WACC × Инвестированный капитал), где:

NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) — чистая операционная прибыль после налогов;

WACC (Weighted Average Cost of Capital) — средневзвешенная стоимость капитала;

Инвестированный капитал — общая сумма средств, вложенных в бизнес.

Эта формула особенно полезна для оценки эффективности подразделений крупных компаний или для сравнения разных инвестиционных проектов.

Шаг 1-2: Расчет выручки и явных издержек

Расчет экономической прибыли начинается с определения базовых финансовых показателей. Разберем первые два шага подробно, поскольку точность здесь критична для итогового результата 🔍.

Шаг 1: Расчет выручки

Выручка — это совокупный доход от основной деятельности компании за определенный период. При ее расчете важно:

Учесть все источники дохода от реализации продукции или услуг

источники дохода от реализации продукции или услуг Исключить внереализационные доходы (если анализируется эффективность основной деятельности)

Привести показатели к единому периоду (месяц, квартал, год)

Учесть НДС и другие косвенные налоги (обычно расчет ведется без них)

Формула расчета выручки: Выручка = Цена единицы продукции × Количество реализованных единиц

Для компаний с разнородной продукцией выручка рассчитывается как сумма выручек по каждой товарной категории.

Ирина Соколова, финансовый аналитик Работая с сетью кофеен, я столкнулась с любопытным случаем. Владелец считал самым прибыльным направлением продажу кофе навынос — бухгалтерская маржинальность превышала 70%. Но когда мы начали анализировать экономическую прибыль, обнаружили, что для кофе навынос используется дорогостоящее оборудование, работающее всего 2-3 часа в день на пике. Альтернативная стоимость этого оборудования и занимаемой им площади оказалась настолько высока, что реальная экономическая прибыль была отрицательной! Перераспределив пространство в пользу посадочных мест и добавив десертную линейку, мы увеличили экономическую прибыль на 40% при практически неизменной бухгалтерской.

Шаг 2: Определение явных издержек

Явные издержки — это фактические денежные расходы бизнеса, которые находят отражение в бухгалтерской отчетности. Важно систематизировать их для корректного расчета:

Категория явных издержек Примеры Особенности учета Материальные затраты Сырье, материалы, комплектующие Учитываются по фактическим закупочным ценам Трудовые затраты Зарплата персонала, страховые взносы Включаются все формы оплаты труда и отчисления Амортизация Износ оборудования, зданий Рассчитывается согласно принятому методу Аренда Платежи за помещения, оборудование Учитывается полная стоимость аренды, включая коммунальные платежи Налоги НДС, налог на прибыль, имущество Включаются все налоги, относимые на себестоимость Прочие операционные расходы Транспорт, связь, маркетинг Группируются по функциональному признаку

Формула суммарных явных издержек: Явные издержки = Постоянные издержки + Переменные издержки

При расчете явных издержек часто допускаются следующие ошибки:

Неполный учет косвенных расходов (административных, общехозяйственных)

Ошибочное отнесение капитальных затрат к текущим расходам

Игнорирование сезонных колебаний расходов

Неправильное распределение постоянных затрат между продуктовыми линейками

После расчета выручки и явных издержек можно определить бухгалтерскую прибыль: Бухгалтерская прибыль = Выручка – Явные издержки

Этот показатель станет отправной точкой для дальнейшего анализа экономической прибыли.

Шаг 3-4: Определение альтернативных издержек

Переходим к наиболее сложной и одновременно ключевой части расчета экономической прибыли — определению альтернативных издержек. Именно этот элемент отличает экономический подход от бухгалтерского и позволяет оценить реальную эффективность бизнеса 💡.

Шаг 3: Идентификация ресурсов для оценки альтернативных издержек

Необходимо провести инвентаризацию всех значимых ресурсов компании, которые могли бы быть использованы альтернативным образом:

Финансовый капитал — инвестированные в бизнес собственные средства Физические активы — земля, здания, оборудование, находящиеся в собственности Человеческий капитал — время и квалификация владельца бизнеса и ключевых специалистов Интеллектуальная собственность — патенты, ноу-хау, бренды Организационный капитал — бизнес-процессы, клиентская база, каналы дистрибуции

Для каждого ресурса нужно ответить на вопрос: "Каков наилучший альтернативный способ использования этого ресурса и какой доход он мог бы принести?"

Шаг 4: Расчет стоимости альтернативных издержек

После идентификации ресурсов переходим к количественной оценке альтернативных издержек:

1. Альтернативные издержки собственного капитала Формула: Инвестированный собственный капитал × Рыночная ставка доходности для активов аналогичного риска

Например, если в бизнес вложено 10 млн рублей собственных средств, а среднерыночная доходность по аналогичным инвестициям составляет 12%, то альтернативные издержки капитала = 10 000 000 × 0,12 = 1 200 000 рублей в год.

2. Альтернативные издержки собственного труда Формула: Рыночная стоимость времени предпринимателя × Затраченное время

Например, если предприниматель мог бы работать топ-менеджером с зарплатой 300 000 рублей в месяц, годовые альтернативные издержки его труда составят 3 600 000 рублей.

3. Альтернативные издержки использования собственных активов Формула: Рыночная стоимость аренды или иного использования актива

Например, если компания использует собственное помещение площадью 200 м², которое можно сдать в аренду по ставке 12 000 рублей за м² в год, альтернативные издержки составят 200 × 12 000 = 2 400 000 рублей в год.

4. Альтернативные издержки упущенных возможностей Оцениваются как потенциальный доход от наилучшей альтернативной бизнес-модели или проекта, от которого пришлось отказаться в пользу текущего.

Для расчета суммарных альтернативных издержек используется формула: Суммарные альтернативные издержки = Альт. издержки капитала + Альт. издержки труда + Альт. издержки активов + Другие альт. издержки

Важные нюансы при определении альтернативных издержек:

Используйте реалистичные, а не гипотетические альтернативы

Учитывайте риск при определении альтернативной доходности

Избегайте двойного счета издержек

Применяйте принцип "наилучшего альтернативного использования"

Регулярно пересматривайте оценки в зависимости от изменения рыночных условий

Шаг 5: Применение формулы с практическими примерами

Завершающий шаг — объединение всех компонентов для расчета экономической прибыли. Рассмотрим полный алгоритм на конкретных примерах для разных типов бизнеса 📝.

Пример 1: Малый производственный бизнес

Исходные данные:

Годовая выручка: 15 000 000 рублей

Явные издержки: 12 000 000 рублей

Собственный капитал: 8 000 000 рублей (альтернативная доходность 10%)

Собственное помещение: 120 м² (рыночная арендная ставка 10 000 руб/м² в год)

Личное время собственника: полная занятость (рыночная стоимость 1 800 000 рублей в год)

Расчет:

Бухгалтерская прибыль = 15 000 000 – 12 000 000 = 3 000 000 рублей Альтернативные издержки: Капитала: 8 000 000 × 0,1 = 800 000 рублей

Помещения: 120 × 10 000 = 1 200 000 рублей

Труда собственника: 1 800 000 рублей Суммарные альтернативные издержки = 800 000 + 1 200 000 + 1 800 000 = 3 800 000 рублей Экономическая прибыль = 3 000 000 – 3 800 000 = -800 000 рублей

Анализ: Несмотря на положительную бухгалтерскую прибыль, бизнес генерирует отрицательную экономическую прибыль. Это означает, что владелец мог бы заработать больше, используя свои ресурсы альтернативным образом. Рекомендуется пересмотреть бизнес-модель, оптимизировать издержки или реструктурировать активы.

Пример 2: Онлайн-сервис (цифровой бизнес)

Исходные данные:

Годовая выручка: 8 000 000 рублей

Явные издержки: 4 500 000 рублей

Вложенный собственный капитал: 3 000 000 рублей (альтернативная доходность 12%)

Время предпринимателя: частичная занятость (рыночная стоимость 1 200 000 рублей в год)

Интеллектуальная собственность: авторская технология (альтернативная стоимость лицензирования 500 000 рублей в год)

Расчет:

Бухгалтерская прибыль = 8 000 000 – 4 500 000 = 3 500 000 рублей Альтернативные издержки: Капитала: 3 000 000 × 0,12 = 360 000 рублей

Труда: 1 200 000 рублей

Интеллектуальной собственности: 500 000 рублей Суммарные альтернативные издержки = 360 000 + 1 200 000 + 500 000 = 2 060 000 рублей Экономическая прибыль = 3 500 000 – 2 060 000 = 1 440 000 рублей

Анализ: Бизнес генерирует положительную экономическую прибыль, что указывает на эффективное использование ресурсов по сравнению с альтернативными вариантами. Рекомендуется рассмотреть возможности масштабирования бизнеса, поскольку текущая модель доказала свою экономическую эффективность.

Практические рекомендации по использованию результатов расчета экономической прибыли:

Положительная экономическая прибыль : Бизнес создает ценность выше альтернативных вариантов — рассмотрите возможности расширения, инвестирования дополнительных ресурсов.

: Бизнес создает ценность выше альтернативных вариантов — рассмотрите возможности расширения, инвестирования дополнительных ресурсов. Нулевая экономическая прибыль : Бизнес находится в состоянии "безразличия" — ресурсы используются с той же эффективностью, что и при альтернативном применении. Необходимо искать пути повышения эффективности.

: Бизнес находится в состоянии "безразличия" — ресурсы используются с той же эффективностью, что и при альтернативном применении. Необходимо искать пути повышения эффективности. Отрицательная экономическая прибыль: Ресурсы используются менее эффективно, чем возможно — рассмотрите реструктуризацию, изменение бизнес-модели или перераспределение ресурсов в другие направления.

Экономическая прибыль должна рассматриваться не как единовременный расчет, а как регулярный инструмент стратегического анализа. Рекомендуется проводить её оценку не реже раза в год или при существенных изменениях бизнес-модели, рыночной конъюнктуры или стоимости ресурсов.

Изучив методику расчета экономической прибыли, вы получили мощный инструмент для принятия обоснованных бизнес-решений. Правильное определение альтернативных издержек позволяет увидеть реальную картину эффективности использования ресурсов. Помните, что положительная бухгалтерская прибыль — ещё не гарантия создания экономической ценности. Регулярно пересматривайте свои бизнес-модели через призму экономической прибыли, и вы научитесь отличать по-настоящему перспективные направления от проектов, поглощающих ресурсы без адекватной отдачи.

Читайте также