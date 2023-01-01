Как найти клиентов для копирайтинга: пошаговый план заработка
Для кого эта статья:
- Начинающие копирайтеры, ищущие клиентов и способы заработка в этой сфере.
- Люди, рассматривающие карьеру в копирайтинге и интернет-маркетинге.
Профессионалы, желающие повысить свою экспертность и стать более конкурентоспособными на рынке.
Копирайтинг кажется привлекательной профессией — свободный график, возможность работать из любой точки мира, отсутствие начальников. Но как только человек делает первые шаги, он сталкивается с жёсткой реальностью: найти клиентов не так-то просто. В 2023 году 68% начинающих копирайтеров бросают эту затею уже через 3 месяца из-за отсутствия заказов. При этом востребованные копирайтеры зарабатывают от 100 000 ₽ ежемесячно. Что делают они такого, чего не делают остальные? 🧠 Ниже — пошаговый план, который поможет найти клиентов и начать стабильно зарабатывать на текстах.
Как найти клиентов для копирайтинга: стартовая стратегия
Поиск клиентов в копирайтинге — это не разовая акция, а системный процесс. Мои наблюдения показывают, что новичкам лучше всего начинать с многоканальной стратегии, которая включает несколько методов одновременно.
Вот пошаговый план по поиску первых клиентов:
- Определите нишу. Сосредоточьтесь на 1-3 тематиках, в которых вы имеете знания или опыт. Узкоспециализированные копирайтеры ценятся выше, чем универсальные.
- Сформулируйте уникальное торговое предложение (УТП). Почему клиент должен выбрать именно вас? Например: "Пишу тексты для IT-компаний, которые конвертируют читателей в клиентов".
- Составьте список потенциальных клиентов. Используйте LinkedIn, профессиональные сообщества, тематические форумы.
- Подготовьте шаблон холодного письма. Структура: приветствие, персонализированный комплимент компании, ваше УТП, конкретное предложение, призыв к действию.
- Начните с отправки 10-15 писем в день. Отслеживайте ответы и корректируйте подход.
Особенно эффективным оказывается метод "ценной наживки" — когда вы предлагаете потенциальному клиенту небольшой бесплатный аудит или анализ текущих текстов с рекомендациями по улучшению. Это демонстрирует вашу компетентность и создаёт моральное обязательство.
Михаил Воронцов, копирайтер с 7-летним опытом
Когда я только начинал, я отправил более 200 холодных писем и получил всего 3 ответа. Это было обескураживающе. Но потом я кардинально изменил подход. Вместо стандартного "Здравствуйте, я копирайтер, могу написать для вас тексты", я начал анализировать сайты компаний перед отправкой письма.
В каждом письме я указывал 2-3 конкретных недостатка в их текущих текстах и предлагал решения. Например: "Заметил, что на странице о компании отсутствуют цифры и конкретные достижения, что снижает доверие. Могу переписать текст, включив количественные показатели вашего успеха".
Результат? Из следующих 50 писем я получил 12 ответов и 7 клиентов. Один из них до сих пор со мной — уже третий год.
Важно понимать, что конверсия холодных писем редко превышает 5-10%, поэтому количество контактов должно быть достаточным. Параллельно стоит использовать и другие каналы привлечения клиентов.
|Канал поиска клиентов
|Примерная конверсия
|Время до первого заказа
|Сложность входа
|Холодные письма
|5-10%
|1-2 недели
|Средняя
|Фриланс-биржи
|15-20%
|1-3 дня
|Низкая
|Социальные сети
|1-3%
|2-4 недели
|Высокая
|Нетворкинг
|20-30%
|2-8 недель
|Средняя
|Сарафанное радио
|40-60%
|Непредсказуемо
|Низкая
Создание профессионального портфолио текстов с примерами
Профессиональное портфолио — ваша визитная карточка, которая может как открыть двери к премиальным клиентам, так и навсегда закрыть их. Исследования показывают, что 73% заказчиков принимают решение о сотрудничестве после просмотра портфолио копирайтера. 📊
Как создать портфолио, которое будет продавать ваши услуги:
- Отберите 5-7 лучших работ. Лучше меньше, но качественнее. Каждый текст должен демонстрировать определённый навык или подход.
- Сопроводите каждую работу комментарием. Опишите задачу, которую решал текст, и полученный результат (если есть данные по конверсии, CTR и т.д.).
- Сгруппируйте работы по типам: лендинги, e-mail рассылки, SEO-статьи, продающие тексты и т.д.
- Создайте отдельную страницу с отзывами клиентов. Используйте прямую речь с указанием имен и должностей (с разрешения клиентов).
- Разместите портфолио онлайн. Варианты: личный сайт, Notion, Google Docs с общим доступом, профильные платформы для копирайтеров.
Если у вас пока нет клиентских работ, есть несколько способов создать портфолио с нуля:
- Переписать тексты известных компаний, показав "до/после"
- Создать образцы текстов для вымышленных продуктов
- Предложить бесплатно написать тексты для 2-3 реальных компаний в обмен на отзывы
- Участвовать в копирайтерских конкурсах и хакатонах
Важно! Не размещайте в портфолио работы, которые вы выполняли под NDA (соглашение о неразглашении). Всегда спрашивайте разрешение клиента на использование текста в портфолио.
|Тип текста
|Что должен демонстрировать
|На что обращают внимание клиенты
|Лендинг
|Умение выстраивать продающую структуру, работать с возражениями
|Призывы к действию, убедительность аргументов
|SEO-статья
|Навыки оптимизации, экспертность в теме
|Структура, читабельность, уникальность
|E-mail рассылка
|Способность удерживать внимание, стимулировать действие
|Открываемость, показатель кликов (если есть данные)
|Коммерческое предложение
|Умение выделять выгоды, работать с ценностями
|Конкретика, лаконичность, убедительность
|Описание продукта
|Навык превращения характеристик в выгоды
|Уникальность, привлекательность описания
Фриланс-биржи и платформы: где искать первые заказы
Фриланс-биржи — один из самых быстрых способов начать зарабатывать на копирайтинге. Они предлагают структурированную систему поиска заказов, безопасные сделки и возможность быстро нарабатывать портфолио. Однако конкуренция там высока, а ставки часто ниже рыночных.
Рейтинг фриланс-платформ для копирайтеров по уровню оплаты (от высшего к низшему):
- FL.ru — старейшая русскоязычная биржа с высокой концентрацией бизнес-клиентов
- Workspace — платформа для специалистов уровня middle и выше
- Kwork — магазин услуг с возможностью создания собственных предложений
- TextSale — специализированная биржа копирайтинга
- Advego — массовые заказы по низким ценам, подходит для новичков
Стратегия работы на фриланс-биржах:
- Заполните профиль максимально подробно. Добавьте фото, опишите навыки, укажите специализацию.
- Создайте шаблоны заявок для разных типов проектов, но всегда персонализируйте их перед отправкой.
- Не демпингуйте. Даже на старте устанавливайте цены не ниже средних по бирже минус 10-15%.
- Сначала количество, потом качество. На первом этапе важно набрать положительные отзывы и рейтинг.
- Предлагайте дополнительные услуги. Например, SEO-оптимизацию текста или подбор изображений.
Анна Светлова, копирайтер-фрилансер
Я начинала на Advego с текстов по 30 рублей за 1000 знаков. Это было катастрофически мало, но мне нужны были отзывы и рейтинг. За первый месяц я написала более 200 000 знаков и заработала около 6000 рублей.
Ключевой момент произошёл, когда один из клиентов попросил написать необычный текст — продающее описание ритуальных услуг. Никто не хотел браться за эту тему, а я решилась. Текст получился настолько удачным, что клиент не только оставил восторженный отзыв, но и порекомендовал меня своим партнёрам.
Через два месяца я уже не искала заказы — они находили меня сами. Я подняла цену до 150 рублей за 1000 знаков и стала работать только с постоянными клиентами. Через полгода я полностью ушла с бирж на прямые контракты с компаниями.
Мой совет: найдите нишу, от которой другие отказываются из-за сложности или спецификации. Станьте экспертом в ней, и клиенты будут готовы платить вам премиальные ставки.
Параллельно с работой на биржах стоит развивать и другие каналы привлечения клиентов. Использование только фриланс-платформ создаёт зависимость от них и ограничивает ваш доход комиссиями и правилами площадок.
Построение личного бренда копирайтера в соцсетях
Личный бренд в социальных сетях — мощный инструмент привлечения клиентов, который работает на вас 24/7. Согласно исследованиям, копирайтеры с активным присутствием в соцсетях получают на 37% больше предложений о сотрудничестве, чем те, кто игнорирует этот канал. 📱
Какие площадки выбрать для развития личного бренда:
- ВКонтакте — отлично подходит для B2C-сегмента и работы с русскоязычной аудиторией
- Telegram — канал или блог для демонстрации экспертности и общения с профессиональным сообществом
- YouTube — видеоконтент о копирайтинге, разборы кейсов, обучающие материалы
- LinkedIn — незаменим для работы с международными клиентами и B2B-сегментом
Стратегия развития личного бренда копирайтера в соцсетях:
- Определите свою уникальность. Чем вы отличаетесь от сотен других копирайтеров?
- Создайте контент-план. Оптимальная частота публикаций — 3-4 раза в неделю.
- Чередуйте типы контента: обучающий, развлекательный, продающий в пропорции 4:2:1.
- Показывайте процесс работы. "За кулисами" всегда интересно потенциальным клиентам.
- Публикуйте кейсы с результатами. Цифры и факты убеждают лучше всего.
- Взаимодействуйте с аудиторией. Отвечайте на комментарии, проводите опросы, задавайте вопросы.
Важно помнить, что личный бренд — это марафон, а не спринт. Видимые результаты появляются обычно через 3-6 месяцев регулярной активности. Будьте готовы к тому, что на начальном этапе отклик может быть минимальным.
Форматы контента, которые хорошо работают для копирайтеров:
- До/после: примеры переписанных текстов с объяснением изменений
- Разбор ошибок в рекламных материалах известных брендов
- Чек-листы и шаблоны, которые можно скачать
- Микрокейсы в формате сторис
- Ответы на часто задаваемые вопросы о копирайтинге
- Обзоры полезных инструментов для работы с текстами
Не бойтесь делиться знаниями. Парадокс в том, что чем больше ценной информации вы отдаёте бесплатно, тем выше шанс, что к вам обратятся за платными услугами. Клиенты видят вашу экспертность и понимают, что могут доверить вам свои проекты.
Стратегии ценообразования для роста дохода от текстов
Ценообразование — одна из самых сложных задач для копирайтеров. Слишком низкая цена приведёт к выгоранию и финансовым проблемам, слишком высокая — к отсутствию клиентов. Необходимо найти баланс и выстроить стратегию постепенного повышения ставок.
Существует несколько моделей ценообразования в копирайтинге:
- За знак: от 0,5 до 5 рублей за знак (с пробелами)
- За проект: фиксированная сумма за весь объём работы
- Почасовая оплата: от 500 до 3000 рублей в час
- Ретейнер: ежемесячная фиксированная оплата за определённый объём работы
- Процент от продаж: доля от прибыли, полученной благодаря вашему тексту
Для начинающих копирайтеров рекомендую начинать с оплаты за знак или за проект, так как эти модели наиболее понятны клиентам и проще в расчётах.
Стратегия повышения ставок:
- Начните с рыночной ставки для вашего уровня. Изучите, сколько берут копирайтеры с похожим опытом и в вашей нише.
- После выполнения 5-10 проектов повысьте ставку на 10-15% для новых клиентов.
- Для существующих клиентов повышайте ставку на 5-10% каждые 3-6 месяцев, предварительно уведомив их.
- Обосновывайте повышение ценности: дополнительные услуги, улучшение качества, сокращение сроков.
- Создайте несколько пакетов услуг разной стоимости, чтобы клиент мог выбрать подходящий вариант.
Важно понимать, что ваша ставка должна учитывать не только время, потраченное непосредственно на написание текста, но и все сопутствующие процессы: исследование темы, коммуникацию с клиентом, правки, налоги, амортизацию оборудования и т.д.
Примерный расчёт минимальной ставки:
- Определите желаемый месячный доход (например, 100 000 ₽)
- Добавьте 30% на налоги и отчисления (130 000 ₽)
- Добавьте 20% на непредвиденные расходы и развитие (156 000 ₽)
- Рассчитайте, сколько продуктивных часов в месяц вы можете работать (например, 120 часов)
- Разделите итоговую сумму на количество часов (156 000 ÷ 120 = 1300 ₽/час)
- Определите, сколько знаков вы пишете в час (например, 2000 знаков)
- Рассчитайте ставку за знак (1300 ÷ 2000 = 0,65 ₽/знак)
Не бойтесь терять клиентов при повышении цен. Это естественный процесс, который освобождает ваше время для более выгодных проектов. Исследования показывают, что удержание всех клиентов при повышении цен невозможно, оптимальный показатель — сохранение 70-80% клиентской базы.
Поиск клиентов и заработок в копирайтинге — это стратегический процесс, требующий системного подхода. Начните с многоканальной стратегии, создайте качественное портфолио, используйте фриланс-биржи для первых заказов, развивайте личный бренд в соцсетях и постепенно повышайте свои ставки. Помните, что ключевой фактор успеха — это постоянное развитие навыков и адаптация к меняющимся потребностям рынка. Даже если первые месяцы окажутся сложными, со временем вы найдёте свою нишу и клиентов, готовых платить за вашу экспертизу.
Инна Брагина
консультант по самозанятости