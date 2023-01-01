Как найти клиентов для копирайтинга: пошаговый план заработка

Для кого эта статья:

Начинающие копирайтеры, ищущие клиентов и способы заработка в этой сфере.

Люди, рассматривающие карьеру в копирайтинге и интернет-маркетинге.

Профессионалы, желающие повысить свою экспертность и стать более конкурентоспособными на рынке. Копирайтинг кажется привлекательной профессией — свободный график, возможность работать из любой точки мира, отсутствие начальников. Но как только человек делает первые шаги, он сталкивается с жёсткой реальностью: найти клиентов не так-то просто. В 2023 году 68% начинающих копирайтеров бросают эту затею уже через 3 месяца из-за отсутствия заказов. При этом востребованные копирайтеры зарабатывают от 100 000 ₽ ежемесячно. Что делают они такого, чего не делают остальные? 🧠 Ниже — пошаговый план, который поможет найти клиентов и начать стабильно зарабатывать на текстах.

Как найти клиентов для копирайтинга: стартовая стратегия

Поиск клиентов в копирайтинге — это не разовая акция, а системный процесс. Мои наблюдения показывают, что новичкам лучше всего начинать с многоканальной стратегии, которая включает несколько методов одновременно.

Вот пошаговый план по поиску первых клиентов:

Определите нишу. Сосредоточьтесь на 1-3 тематиках, в которых вы имеете знания или опыт. Узкоспециализированные копирайтеры ценятся выше, чем универсальные. Сформулируйте уникальное торговое предложение (УТП). Почему клиент должен выбрать именно вас? Например: "Пишу тексты для IT-компаний, которые конвертируют читателей в клиентов". Составьте список потенциальных клиентов. Используйте LinkedIn, профессиональные сообщества, тематические форумы. Подготовьте шаблон холодного письма. Структура: приветствие, персонализированный комплимент компании, ваше УТП, конкретное предложение, призыв к действию. Начните с отправки 10-15 писем в день. Отслеживайте ответы и корректируйте подход.

Особенно эффективным оказывается метод "ценной наживки" — когда вы предлагаете потенциальному клиенту небольшой бесплатный аудит или анализ текущих текстов с рекомендациями по улучшению. Это демонстрирует вашу компетентность и создаёт моральное обязательство.

Михаил Воронцов, копирайтер с 7-летним опытом Когда я только начинал, я отправил более 200 холодных писем и получил всего 3 ответа. Это было обескураживающе. Но потом я кардинально изменил подход. Вместо стандартного "Здравствуйте, я копирайтер, могу написать для вас тексты", я начал анализировать сайты компаний перед отправкой письма. В каждом письме я указывал 2-3 конкретных недостатка в их текущих текстах и предлагал решения. Например: "Заметил, что на странице о компании отсутствуют цифры и конкретные достижения, что снижает доверие. Могу переписать текст, включив количественные показатели вашего успеха". Результат? Из следующих 50 писем я получил 12 ответов и 7 клиентов. Один из них до сих пор со мной — уже третий год.

Важно понимать, что конверсия холодных писем редко превышает 5-10%, поэтому количество контактов должно быть достаточным. Параллельно стоит использовать и другие каналы привлечения клиентов.

Канал поиска клиентов Примерная конверсия Время до первого заказа Сложность входа Холодные письма 5-10% 1-2 недели Средняя Фриланс-биржи 15-20% 1-3 дня Низкая Социальные сети 1-3% 2-4 недели Высокая Нетворкинг 20-30% 2-8 недель Средняя Сарафанное радио 40-60% Непредсказуемо Низкая

Создание профессионального портфолио текстов с примерами

Профессиональное портфолио — ваша визитная карточка, которая может как открыть двери к премиальным клиентам, так и навсегда закрыть их. Исследования показывают, что 73% заказчиков принимают решение о сотрудничестве после просмотра портфолио копирайтера. 📊

Как создать портфолио, которое будет продавать ваши услуги:

Отберите 5-7 лучших работ. Лучше меньше, но качественнее. Каждый текст должен демонстрировать определённый навык или подход. Сопроводите каждую работу комментарием. Опишите задачу, которую решал текст, и полученный результат (если есть данные по конверсии, CTR и т.д.). Сгруппируйте работы по типам: лендинги, e-mail рассылки, SEO-статьи, продающие тексты и т.д. Создайте отдельную страницу с отзывами клиентов. Используйте прямую речь с указанием имен и должностей (с разрешения клиентов). Разместите портфолио онлайн. Варианты: личный сайт, Notion, Google Docs с общим доступом, профильные платформы для копирайтеров.

Если у вас пока нет клиентских работ, есть несколько способов создать портфолио с нуля:

Переписать тексты известных компаний, показав "до/после"

Создать образцы текстов для вымышленных продуктов

Предложить бесплатно написать тексты для 2-3 реальных компаний в обмен на отзывы

Участвовать в копирайтерских конкурсах и хакатонах

Важно! Не размещайте в портфолио работы, которые вы выполняли под NDA (соглашение о неразглашении). Всегда спрашивайте разрешение клиента на использование текста в портфолио.

Тип текста Что должен демонстрировать На что обращают внимание клиенты Лендинг Умение выстраивать продающую структуру, работать с возражениями Призывы к действию, убедительность аргументов SEO-статья Навыки оптимизации, экспертность в теме Структура, читабельность, уникальность E-mail рассылка Способность удерживать внимание, стимулировать действие Открываемость, показатель кликов (если есть данные) Коммерческое предложение Умение выделять выгоды, работать с ценностями Конкретика, лаконичность, убедительность Описание продукта Навык превращения характеристик в выгоды Уникальность, привлекательность описания

Фриланс-биржи и платформы: где искать первые заказы

Фриланс-биржи — один из самых быстрых способов начать зарабатывать на копирайтинге. Они предлагают структурированную систему поиска заказов, безопасные сделки и возможность быстро нарабатывать портфолио. Однако конкуренция там высока, а ставки часто ниже рыночных.

Рейтинг фриланс-платформ для копирайтеров по уровню оплаты (от высшего к низшему):

FL.ru — старейшая русскоязычная биржа с высокой концентрацией бизнес-клиентов Workspace — платформа для специалистов уровня middle и выше Kwork — магазин услуг с возможностью создания собственных предложений TextSale — специализированная биржа копирайтинга Advego — массовые заказы по низким ценам, подходит для новичков

Стратегия работы на фриланс-биржах:

Заполните профиль максимально подробно. Добавьте фото, опишите навыки, укажите специализацию. Создайте шаблоны заявок для разных типов проектов, но всегда персонализируйте их перед отправкой. Не демпингуйте. Даже на старте устанавливайте цены не ниже средних по бирже минус 10-15%. Сначала количество, потом качество. На первом этапе важно набрать положительные отзывы и рейтинг. Предлагайте дополнительные услуги. Например, SEO-оптимизацию текста или подбор изображений.

Анна Светлова, копирайтер-фрилансер Я начинала на Advego с текстов по 30 рублей за 1000 знаков. Это было катастрофически мало, но мне нужны были отзывы и рейтинг. За первый месяц я написала более 200 000 знаков и заработала около 6000 рублей. Ключевой момент произошёл, когда один из клиентов попросил написать необычный текст — продающее описание ритуальных услуг. Никто не хотел браться за эту тему, а я решилась. Текст получился настолько удачным, что клиент не только оставил восторженный отзыв, но и порекомендовал меня своим партнёрам. Через два месяца я уже не искала заказы — они находили меня сами. Я подняла цену до 150 рублей за 1000 знаков и стала работать только с постоянными клиентами. Через полгода я полностью ушла с бирж на прямые контракты с компаниями. Мой совет: найдите нишу, от которой другие отказываются из-за сложности или спецификации. Станьте экспертом в ней, и клиенты будут готовы платить вам премиальные ставки.

Параллельно с работой на биржах стоит развивать и другие каналы привлечения клиентов. Использование только фриланс-платформ создаёт зависимость от них и ограничивает ваш доход комиссиями и правилами площадок.

Построение личного бренда копирайтера в соцсетях

Личный бренд в социальных сетях — мощный инструмент привлечения клиентов, который работает на вас 24/7. Согласно исследованиям, копирайтеры с активным присутствием в соцсетях получают на 37% больше предложений о сотрудничестве, чем те, кто игнорирует этот канал. 📱

Какие площадки выбрать для развития личного бренда:

ВКонтакте — отлично подходит для B2C-сегмента и работы с русскоязычной аудиторией

— отлично подходит для B2C-сегмента и работы с русскоязычной аудиторией Telegram — канал или блог для демонстрации экспертности и общения с профессиональным сообществом

— канал или блог для демонстрации экспертности и общения с профессиональным сообществом YouTube — видеоконтент о копирайтинге, разборы кейсов, обучающие материалы

— видеоконтент о копирайтинге, разборы кейсов, обучающие материалы LinkedIn — незаменим для работы с международными клиентами и B2B-сегментом

Стратегия развития личного бренда копирайтера в соцсетях:

Определите свою уникальность. Чем вы отличаетесь от сотен других копирайтеров? Создайте контент-план. Оптимальная частота публикаций — 3-4 раза в неделю. Чередуйте типы контента: обучающий, развлекательный, продающий в пропорции 4:2:1. Показывайте процесс работы. "За кулисами" всегда интересно потенциальным клиентам. Публикуйте кейсы с результатами. Цифры и факты убеждают лучше всего. Взаимодействуйте с аудиторией. Отвечайте на комментарии, проводите опросы, задавайте вопросы.

Важно помнить, что личный бренд — это марафон, а не спринт. Видимые результаты появляются обычно через 3-6 месяцев регулярной активности. Будьте готовы к тому, что на начальном этапе отклик может быть минимальным.

Форматы контента, которые хорошо работают для копирайтеров:

До/после: примеры переписанных текстов с объяснением изменений

Разбор ошибок в рекламных материалах известных брендов

Чек-листы и шаблоны, которые можно скачать

Микрокейсы в формате сторис

Ответы на часто задаваемые вопросы о копирайтинге

Обзоры полезных инструментов для работы с текстами

Не бойтесь делиться знаниями. Парадокс в том, что чем больше ценной информации вы отдаёте бесплатно, тем выше шанс, что к вам обратятся за платными услугами. Клиенты видят вашу экспертность и понимают, что могут доверить вам свои проекты.

Стратегии ценообразования для роста дохода от текстов

Ценообразование — одна из самых сложных задач для копирайтеров. Слишком низкая цена приведёт к выгоранию и финансовым проблемам, слишком высокая — к отсутствию клиентов. Необходимо найти баланс и выстроить стратегию постепенного повышения ставок.

Существует несколько моделей ценообразования в копирайтинге:

За знак : от 0,5 до 5 рублей за знак (с пробелами)

: от 0,5 до 5 рублей за знак (с пробелами) За проект : фиксированная сумма за весь объём работы

: фиксированная сумма за весь объём работы Почасовая оплата : от 500 до 3000 рублей в час

: от 500 до 3000 рублей в час Ретейнер : ежемесячная фиксированная оплата за определённый объём работы

: ежемесячная фиксированная оплата за определённый объём работы Процент от продаж: доля от прибыли, полученной благодаря вашему тексту

Для начинающих копирайтеров рекомендую начинать с оплаты за знак или за проект, так как эти модели наиболее понятны клиентам и проще в расчётах.

Стратегия повышения ставок:

Начните с рыночной ставки для вашего уровня. Изучите, сколько берут копирайтеры с похожим опытом и в вашей нише. После выполнения 5-10 проектов повысьте ставку на 10-15% для новых клиентов. Для существующих клиентов повышайте ставку на 5-10% каждые 3-6 месяцев, предварительно уведомив их. Обосновывайте повышение ценности: дополнительные услуги, улучшение качества, сокращение сроков. Создайте несколько пакетов услуг разной стоимости, чтобы клиент мог выбрать подходящий вариант.

Важно понимать, что ваша ставка должна учитывать не только время, потраченное непосредственно на написание текста, но и все сопутствующие процессы: исследование темы, коммуникацию с клиентом, правки, налоги, амортизацию оборудования и т.д.

Примерный расчёт минимальной ставки:

Определите желаемый месячный доход (например, 100 000 ₽) Добавьте 30% на налоги и отчисления (130 000 ₽) Добавьте 20% на непредвиденные расходы и развитие (156 000 ₽) Рассчитайте, сколько продуктивных часов в месяц вы можете работать (например, 120 часов) Разделите итоговую сумму на количество часов (156 000 ÷ 120 = 1300 ₽/час) Определите, сколько знаков вы пишете в час (например, 2000 знаков) Рассчитайте ставку за знак (1300 ÷ 2000 = 0,65 ₽/знак)

Не бойтесь терять клиентов при повышении цен. Это естественный процесс, который освобождает ваше время для более выгодных проектов. Исследования показывают, что удержание всех клиентов при повышении цен невозможно, оптимальный показатель — сохранение 70-80% клиентской базы.

Поиск клиентов и заработок в копирайтинге — это стратегический процесс, требующий системного подхода. Начните с многоканальной стратегии, создайте качественное портфолио, используйте фриланс-биржи для первых заказов, развивайте личный бренд в соцсетях и постепенно повышайте свои ставки. Помните, что ключевой фактор успеха — это постоянное развитие навыков и адаптация к меняющимся потребностям рынка. Даже если первые месяцы окажутся сложными, со временем вы найдёте свою нишу и клиентов, готовых платить за вашу экспертизу.

