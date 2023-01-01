logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Profession
arrow
ТОП-10 инструментов копирайтера: от текстовых редакторов до SEO
Перейти

#Excel и Google Sheets  #SEO  #Копирайтинг  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • начинающие и опытные копирайтеры
  • фрилансеры и маркетологи, заинтересованные в повышении продуктивности

  • специалисты SMM и контент-менеджеры, стремящиеся улучшить свои навыки и инструменты

    Профессиональный копирайтер без правильных инструментов — как хирург без скальпеля. Хотите превратить муки творчества в отлаженный процесс и получать заказы быстрее конкурентов? Правильно подобранное программное обеспечение может удвоить вашу продуктивность, избавить от рутины и открыть новые возможности для карьерного роста. Я собрал ТОП-10 инструментов, которые используют ведущие копирайтеры для создания продающих текстов, и готов раскрыть эти профессиональные секреты. 🚀

Необходимые инструменты и программы для копирайтера: ТОП-10 лучших

Итак, представляю вам десятку незаменимых инструментов, которые должны быть в арсенале каждого профессионального копирайтера:

  1. Google Docs — универсальный текстовый редактор с облачным хранением и возможностью совместной работы.
  2. Grammarly — продвинутый сервис проверки грамматики и стиля на английском языке.
  3. LanguageTool — многоязычный инструмент для проверки орфографии и грамматики.
  4. Text.ru — сервис для проверки уникальности текста и его SEO-оптимизации.
  5. Keyword Finder — инструмент для подбора ключевых слов и оценки их эффективности.
  6. Hemingway Editor — анализатор читабельности текста.
  7. Notion — многофункциональный органайзер для структурирования информации.
  8. Evernote — приложение для создания заметок и организации материалов.
  9. Trello — система управления проектами для отслеживания задач.
  10. Surfer SEO — комплексный инструмент для создания оптимизированного контента.

Каждый из этих инструментов решает определенные задачи, и их комбинация позволяет создать эффективную экосистему для работы с текстами. Давайте рассмотрим каждую категорию подробнее. 📝

Текстовые редакторы для копирайтера: от базовых до профессиональных

Выбор текстового редактора — фундамент успешной работы копирайтера. Правильный инструмент должен не только обеспечивать комфортное написание текста, но и предлагать дополнительные функции для повышения эффективности.

Алексей Сорокин, копирайтер-фрилансер с 7-летним опытом

Когда я только начинал карьеру копирайтера, работал в обычном Word, сохраняя десятки файлов на компьютере. Однажды жесткий диск вышел из строя, и я потерял трехдневную работу над крупным проектом. Клиент был в ярости, я — в отчаянии. После этого случая перешел на Google Docs, где все сохраняется автоматически и доступно с любого устройства. За последние 5 лет не потерял ни строчки текста, даже когда ноутбук однажды упал в бассейн во время рабочего отпуска в Таиланде. Облачные редакторы — не просто удобство, а настоящая страховка вашего профессионального благополучия.

Рассмотрим самые функциональные текстовые редакторы для копирайтеров:

Название Тип Ключевые особенности Цена
Google Docs Облачный Автосохранение, совместное редактирование, доступ с любого устройства Бесплатно
Microsoft Word Десктопный/облачный Расширенные функции форматирования, интеграция с другими продуктами Microsoft От 4 990 руб/год
Notion Облачный Комбинация редактора и органайзера, база знаний Бесплатно/от $4/мес
Hemingway Editor Онлайн/десктопный Анализ читабельности, проверка сложности предложений Онлайн-бесплатно/десктопный-$19.99

Google Docs остается безусловным лидером среди текстовых редакторов для копирайтеров благодаря комбинации простоты использования и мощного функционала. Его преимущества:

  • Автоматическое сохранение каждые несколько секунд
  • История изменений с возможностью возврата к любой версии
  • Доступ к документам с любого устройства
  • Возможность работать над текстом совместно с заказчиком
  • Встроенные инструменты для проверки орфографии

Для специализированных задач подходят нишевые редакторы. Например, Hemingway Editor незаменим для работы над упрощением сложных текстов. Он подсвечивает сложные предложения, избыточное использование наречий и пассивный залог, помогая сделать текст более читабельным. 💻

SEO-инструменты и анализаторы текста для эффективной работы

SEO-оптимизация — неотъемлемая часть работы современного копирайтера. Без понимания ключевых запросов и их правильной интеграции в текст ваша работа может остаться незамеченной в поисковой выдаче.

Ключевые SEO-инструменты для копирайтера:

  • Key Collector — профессиональная программа для сбора и кластеризации ключевых слов
  • Serpstat — комплексный инструмент для анализа конкурентов и подбора запросов
  • Text.ru — сервис для проверки SEO-параметров текста
  • Surfer SEO — инструмент для создания контента, оптимизированного под конкретные запросы
  • Topvisor — отечественная система для работы с ключевыми словами и мониторинга позиций

Особого внимания заслуживает Surfer SEO — интеллектуальный инструмент, который анализирует топ-10 результатов по вашему запросу и предлагает рекомендации по оптимальному использованию ключевых слов, структуре текста и его объему.

Марина Ковалева, SEO-копирайтер

Когда я получила заказ на статью о редких комнатных растениях для крупного интернет-магазина, мне казалось, что я все знаю о теме. Написала текст за вечер, основываясь только на своих знаниях и поверхностном анализе. Результат? Статья практически не привлекала органический трафик. Решила переписать ее, но уже с использованием Serpstat для анализа конкурентов и Key Collector для сбора семантики. Выяснилось, что пользователи искали совсем не то, о чем я писала! Переработанная статья с правильными ключами и структурой вывела клиента в топ-3 по целевым запросам и увеличила конверсию на 23%. С тех пор никогда не пишу "вслепую" — всегда сначала исследую семантику и конкурентов.

Для оценки эффективности текста с точки зрения SEO используйте специализированные анализаторы:

Инструмент Функционал Особенности Стоимость
Text.ru Анализ плотности ключевых слов, водности, заспамленности Совмещение проверки уникальности и SEO-анализа Бесплатно/от 25 руб за проверку
Surfer SEO Комплексный анализ контента на основе факторов ранжирования AI-рекомендации по улучшению текста От $59/мес
SEO-Text.ru Оценка релевантности текста поисковым запросам Удобный интерфейс для русскоязычных копирайтеров Бесплатно/от 100 руб
Keyword Density Analyzer Анализ плотности и распределения ключевых слов Бесплатный онлайн-инструмент без регистрации Бесплатно

Эффективный рабочий процесс включает использование этих инструментов на разных этапах:

  1. Сбор семантического ядра и анализ конкурентов (Key Collector, Serpstat)
  2. Составление структуры текста с учетом ключевых слов (Surfer SEO)
  3. Написание контента с оптимальной плотностью запросов
  4. Финальная проверка SEO-показателей текста (Text.ru, SEO-Text.ru)

Такой подход гарантирует, что ваш текст будет не только качественным с точки зрения содержания, но и эффективным для продвижения в поисковых системах. 🔍

Сервисы проверки уникальности и грамматики: мастхэв для новичка

Даже опытные копирайтеры допускают ошибки, но профессионализм заключается в умении их выявлять и устранять. Современные сервисы проверки текста позволяют автоматизировать этот процесс и значительно повысить качество работы.

Для проверки уникальности текста наиболее эффективны следующие инструменты:

  • Text.ru — один из самых точных русскоязычных сервисов, позволяющий проверять уникальность, определять заспамленность и водность текста
  • Antiplagiat.ru — профессиональный инструмент для глубокой проверки академических текстов
  • Copyscape — международный сервис для проверки английских текстов
  • Content-Watch — отечественный сервис с глубоким анализом источников

Особенно важна проверка уникальности для SEO-копирайтеров, поскольку поисковые системы снижают позиции страниц с неоригинальным контентом. Минимальный порог уникальности для качественного текста — 95%, хотя многие заказчики требуют 98-100%.

Для проверки грамматики и стилистики незаменимыми помощниками станут:

  • LanguageTool — многоязычный сервис, отлично работающий с русским языком
  • Орфограммка — русскоязычный сервис с глубоким анализом стилистики
  • Главред — инструмент для поиска стоп-слов и штампов
  • Grammarly — лидер среди англоязычных проверок грамматики

Инструменты проверки грамматики особенно важны для начинающих копирайтеров, которые еще не наработали безупречное языковое чутье. Они помогают избежать типичных ошибок и постепенно улучшать качество текстов.

Важно понимать, что автоматические сервисы — лишь инструменты, а не замена знаниям русского языка. Они могут пропускать некоторые ошибки или, наоборот, предлагать неверные исправления. Поэтому финальная вычитка текста человеком по-прежнему необходима.

Практические рекомендации по использованию сервисов проверки:

  1. Проверяйте текст по частям, если его объем превышает лимиты бесплатных версий
  2. Используйте несколько сервисов для более полной проверки
  3. Обращайте внимание на глубинную шингловку при проверке уникальности
  4. Создайте собственный словарь терминов в LanguageTool для исключения ложных срабатываний

Регулярное использование этих инструментов не только повышает качество ваших текстов, но и способствует профессиональному росту, помогая выявлять и исправлять типичные ошибки. 📊

Облачные решения и органайзеры в арсенале копирайтера

Организация рабочего процесса — критически важный навык для копирайтера, особенно фрилансера, работающего с несколькими проектами одновременно. Современные облачные решения и органайзеры помогают структурировать информацию, отслеживать задачи и соблюдать дедлайны.

Ключевые преимущества использования облачных сервисов:

  • Доступ к материалам с любого устройства
  • Автоматическое резервное копирование данных
  • Возможность совместной работы с клиентами и коллегами
  • Синхронизация между устройствами
  • Защита от потери информации при сбоях техники

Рассмотрим наиболее эффективные решения для организации работы копирайтера:

Инструмент Тип Лучше всего подходит для Цена
Notion Комбинированный органайзер Создания базы знаний, организации проектов, хранения информации Бесплатно/от $4/мес
Trello Канбан-доска Визуального управления задачами и отслеживания прогресса Бесплатно/от $5/мес
Evernote Приложение для заметок Быстрой фиксации идей и хранения справочной информации Бесплатно/от $7.99/мес
Google Drive Облачное хранилище Хранения документов и резервного копирования 15 ГБ бесплатно/от 139 руб/мес

Notion заслуживает особого внимания как универсальный инструмент для копирайтера. Он позволяет создавать базу знаний по темам, хранить брифы, составлять чек-листы и даже отслеживать время, потраченное на каждый проект. Интеграция с другими сервисами делает его центральным хабом для всей работы.

Практические сценарии использования облачных решений в работе копирайтера:

  1. Создание базы знаний в Notion — хранение полезных материалов, исследований, инструкций от клиентов, структурированных по проектам и темам
  2. Отслеживание задач в Trello — визуальное представление проектов в виде карточек с дедлайнами, приоритетами и статусами выполнения
  3. Быстрая фиксация идей в Evernote — использование мобильного приложения для записи мыслей и наблюдений, которые могут пригодиться в работе
  4. Резервное копирование в Google Drive — автоматическое сохранение всех текстов и материалов для предотвращения потери данных

Эффективно организованный рабочий процесс позволяет существенно повысить продуктивность и качество работы, освобождая ментальные ресурсы для творческих задач. 🗂️

Успех копирайтера в цифровую эпоху напрямую зависит от умения выбирать и использовать правильные инструменты. Представленный ТОП-10 программ — это не просто набор приложений, а комплексная экосистема для создания качественного контента. Инвестируйте время в освоение этих инструментов сейчас, и они многократно окупятся повышением вашей эффективности, ростом заработка и уважением клиентов. Помните: профессионала от любителя отличает не только талант, но и мастерство владения инструментами своего ремесла.

